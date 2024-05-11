أفضل 10 أدوات برمجة ومساعدين للذكاء الاصطناعي في 2025

كمطوري برمجيات، نعلم أن التكنولوجيا من المفترض أن تجعل الحياة أسهل. ونعم، نحن نريد أن نجعل حياة عملائنا أسهل من خلال تطوير منتجات من الدرجة الأولى. ولكن ... سيكون من الجيد أن نجعل حياتنا - وعملية تطوير منتجاتنا - أسهل أثناء قيامنا بذلك. وهنا يأتي دور أدوات كود الذكاء الاصطناعي... أم أنها كانت موجودة دائماً، وهذا الوجود مجرد محاكاة متقنة؟ 🤯

بصراحة، عندما نحدق في نفس المقتطف من التعليمات البرمجية المعطلة لمدة 30 دقيقة، لا نكون في حالة ذهنية مناسبة للتفكير في هذه الأسئلة الوجودية الكبرى. نفضل أن ندخل إلى المصفوفة ونطلب المساعدة من روبوت ودود. 🤖

ومع القفزة التي حدثت مؤخراً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، هناك الكثير من الروبوتات الصديقة الجاهزة لمساعدتنا. يمكن لأدوات ترميز الذكاء الاصطناعي كتابة ومراجعة وتصحيح التعليمات البرمجية، وكل ما علينا فعله هو شرح ما نحتاجه منها باستخدام كلمات بشرية عادية.

إليك 10 أدوات برمجة للذكاء الاصطناعي تثبت أن الذكاء الاصطناعي صديقنا.

ما هي أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي؟

أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي هي برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لمساعدة المطورين في مهام الترميز الخاصة بهم. يمكن لهذه الأدوات القيام بمجموعة متنوعة من المهام مثل كتابة التعليمات البرمجية وتصحيحها، وتحليل جودة التعليمات البرمجية، وحتى اقتراح تحسينات أو حلول لمشاكل البرمجة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات كود الذكاء الاصطناعي؟

للحصول على أقصى استفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، عليك التأكد من قدرته على التعامل مع مهام البرمجة التي يقوم بها فريقك كل يوم. كما يجب أن يدعم الأدوات واللغات التي تستخدمها. لذا، قبل أن تستثمر في أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي، تأكد من أن هذه الميزات تتماشى مع سير عملك. 💪

توليد الكود مقابل مراجعة الكود: هل تريد أن تكتب تقنية الذكاء الاصطناعي كودًا أم ببساطة لمساعدتك في تصحيح الكود الموجود واستكشاف الأخطاء وإصلاحها؟ بعض مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي تقوم بالأمرين معًا، لكن البعض الآخر سيتخصص في أحدهما أو الآخر

هل تريد أن تكتب تقنية الذكاء الاصطناعي كودًا أم ببساطة لمساعدتك في تصحيح الكود الموجود واستكشاف الأخطاء وإصلاحها؟ بعض مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي تقوم بالأمرين معًا، لكن البعض الآخر سيتخصص في أحدهما أو الآخر عمليات التكامل: إذا كنت تستخدم بالفعل بيئة تطوير متكاملة مثل Visual Studio Code أو JetBrains IDEs أو RubyMine أو Xcode، فستحتاج أداة برمجة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك إلى التكامل بسلاسة مع IDE الخاص بك

إذا كنت تستخدم بالفعل بيئة تطوير متكاملة مثل Visual Studio Code أو JetBrains IDEs أو RubyMine أو Xcode، فستحتاج أداة برمجة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك إلى التكامل بسلاسة مع IDE الخاص بك لغات البرمجة: تتخصص العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في لغات محددة للتعلم الآلي. وحتى إذا كانت توفر لغات متعددة، فقد يكون أداؤها أفضل في لغة دون الأخرى. إذا كان فريقك يعمل في الغالب بلغة جافا، فلن تحتاج إلى أداة أفضل في لغة بايثون. وإذا كنت تستخدم CSS في الغالب، فلن تحتاج إلى أداة مطورة لإكمال كود HTML

أفضل 10 أدوات لترميز الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في 2024

ستساعدك هذه الأدوات العشر على إنشاء التعليمات البرمجية ومراجعة التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء بشكل أسرع. وهي تعمل مع فريق تطوير البرمجيات لديك لجعل حياتهم أسهل وأقل إحباطاً.

1. ClickUp

جرب ClickUp Brain

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إنشاء رمز باستخدام ClickUp Brain

ClickUp هو تطبيق واحد يحل محلهم جميعاً. إنه أداة ذكاء اصطناعي، و أداة لتطوير البرمجيات ، أداة لإدارة المشاريع، أ التخطيط السريع وأداة لتطوير الأعمال، وأداة لتطوير الأعمال، وأداة للعصف الذهني (مع ClickUp Whiteboards ) الكل في واحد.

بالإضافة إلى توفير الذكاء الاصطناعي لتسريع سير عملك، يقدم هذا البرنامج أيضًا قوالب إدارة المنتجات و قوالب رشيقة . هناك حتى نماذج للإبلاغ المفصل عن الأخطاء وطلبات الميزات ومراجعة التعليمات البرمجية. لذلك إذا كنت تبحث عن ذكاء اصطناعي لتحسين كفاءة فريق البرمجيات لديك، فهذا هو الخيار الأكثر كفاءة في القائمة. ✨ ClickUp Brain مصممة خصيصاً لتناسب دور كل فرد في مؤسستك. وهي مبرمجة بمئات من المطالبات المصممة يدويًا والمدعومة بالأبحاث حتى يتمكن مطورو البرامج لديك من طلب المساعدة في إنشاء التعليمات البرمجية أو مراجعة التعليمات البرمجية أو تشغيل اختبارات الوحدة. ستصبح تقنية الذكاء الاصطناعي هذه قريباً الأداة الأكثر فائدة في صندوق أدوات التطوير لديك. 🛠️

ClickUp أفضل الميزات

حالات استخدام متعددة: ليست مجرد أداة ترميز، يمكن استخدام ClickUp Brain في كل قسم في مؤسستك من الترميز إلىإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الأتمتة المخصصة: مع ClickUp ClickApps ، يمكنك الاختيار من مكتبة من الأتمتة أو برمجة الأتمتة الخاصة بك لإكمال مهام التعليمات البرمجية المتكررة تلقائيًا

ليست مجرد أداة ترميز، يمكن استخدام ClickUp Brain في كل قسم في مؤسستك من الترميز إلىإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي سباقات السرعة الآلية: يمكن لـ ClickApps أيضًا إنشاء سباقات سرعة تطوير البرامج تلقائيًا لتحسين سير عملك

يمكن لـ ClickApps أيضًا إنشاء سباقات سرعة تطوير البرامج تلقائيًا لتحسين سير عملك عمليات التكامل: يمكنك استخدام ClickUp لاستبدال الكثير من مكدس التكنولوجيا الخاصة بك، ولكن إذا كانت لديك أدوات لا يمكنك العيش بدونها، يمكنك أيضًا ربطها ب ClickUp باستخدام أكثر من 1,000 تكامل مدعوم إضافة الكروم: أضف قوة ClickUp إلى متصفحك باستخدامامتداد كروم الذي يجعل من السهل الوصول إلى الميزات في أي مكان تحتاج إليه

يمكنك استخدام ClickUp لاستبدال الكثير من مكدس التكنولوجيا الخاصة بك، ولكن إذا كانت لديك أدوات لا يمكنك العيش بدونها، يمكنك أيضًا ربطها ب ClickUp باستخدام أكثر من 1,000 تكامل مدعوم اللوحات البيضاء:يمكن لفرق المنتجات استخدام اللوحات البيضاء للعصف الذهني والتخطيط لإطلاق المنتج

قيود ClickUp

منحنى التعلم: نظرًا لأن ClickUp يوفر العديد من الوظائف وهو قابل للتخصيص بالكامل للأدوار الفردية، فقد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام التطبيق على أكمل وجه

تسعير #### ClickUp

مجاني إلى الأبد: الأفضل للاستخدام الشخصي

الأفضل للاستخدام الشخصي غير محدود: 7 دولارات لكل عضو شهريًا، الأفضل للفرق الصغيرة

7 دولارات لكل عضو شهريًا، الأفضل للفرق الصغيرة الأعمال: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا، الأفضل للفرق متوسطة الحجم

12 دولارًا لكل عضو شهريًا، الأفضل للفرق متوسطة الحجم المؤسسات: اتصل بنا للحصول على أسعار مخصصة، الأفضل للعديد من الفرق الكبيرة

اتصل بنا للحصول على أسعار مخصصة، الأفضل للعديد من الفرق الكبيرة ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم) / href/ https://www.capterra.com/p/158833/ClickUp/ https://www.capterra.com/p/158833/ClickUp/* Capterra /%href/ :: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. ChatGPT

عبر ChatGPT لعل أشهرها أداة الذكاء الاصطناعي ، تم تصميم ChatGPT للرد على أسئلتك، وطرح أسئلة المتابعة، وتحدي الأفكار غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. لذا، فإن العمل مع ChatGPT يشبه في بعض النواحي العمل مع زميل عمل ذكي.

ولأن الغرض الرئيسي منه هو الرد على أسئلتك، يمكنك تطبيقه على عدد كبير من حالات الاستخدام - من كتابة التعليمات البرمجية إلى تصحيح الأخطاء إلى التخطيط ل عملية تطوير المنتج . وعلى الرغم من أن ChatGPT قد لا يرتكب أخطاءً أقل من أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي الأخرى، إلا أنه مبرمج للاعتراف بأخطائه، لذلك سنمنحه نقاطًا إضافية لتواضعه. 🤭

كما حصلت تقنية الذكاء الاصطناعي هذه على ترقية حديثة إلى نموذج GPT-4. بالمقارنة مع GPT-3، يمكن لـ GPT-4 اتباع تعليمات أكثر تعقيدًا، وفهم تركيب لغوي أكثر تعقيدًا، وحل مشاكل أكثر صعوبة.

تفقد هذه

**مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72918/undefined/_ قوالب الذكاء الاصطناعي مع مطالبات ChatGPT /%href/_

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أفضل ميزات ChatGPT

المرونة: يمكنك استخدام روبوت الدردشة الآلي هذا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لأكثر من مجرد الترميز. نظرًا لأنه ببساطة أداة أسئلة وأجوبة، يمكنه تبسيط سير العمل عبر كل دور في مؤسستك

يمكنك استخدام روبوت الدردشة الآلي هذا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لأكثر من مجرد الترميز. نظرًا لأنه ببساطة أداة أسئلة وأجوبة، يمكنه تبسيط سير العمل عبر كل دور في مؤسستك أسئلة المتابعة: تفشل بعض مولدات ترميز الذكاء الاصطناعي في العقبة الأولى من خلال عدم فهم السياق الكامل لسؤالك. نظرًا لأن ChatGPT يطرح أسئلة المتابعة، يمكنه مساعدتك في تحديد المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها للحصول على إجابة دقيقة

تفشل بعض مولدات ترميز الذكاء الاصطناعي في العقبة الأولى من خلال عدم فهم السياق الكامل لسؤالك. نظرًا لأن ChatGPT يطرح أسئلة المتابعة، يمكنه مساعدتك في تحديد المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها للحصول على إجابة دقيقة مراجعة الكود: تُعد ChatGPT بارعة بشكل خاص في تحديد الأخطاء في الكود الخاص بك ومساعدتك على تصحيحها

قيود ChatGPT

السياق المحدود: يشتكي بعض المستخدمين من أن روبوت الدردشة الآلي هذا يميل إلى فقدان التركيز في المحادثات الطويلة. قد ينسى المعلومات التي قدمتها له في وقت سابق من المحادثة ويفشل في تقديم إجابات متماسكة

يشتكي بعض المستخدمين من أن روبوت الدردشة الآلي هذا يميل إلى فقدان التركيز في المحادثات الطويلة. قد ينسى المعلومات التي قدمتها له في وقت سابق من المحادثة ويفشل في تقديم إجابات متماسكة الردود العامة: يقول البعض أيضًا أن هذا البرنامج يميل إلى تقديم نفس الردود النمطية مرارًا وتكرارًا، حتى عندما يكون السياق مختلفًا

تسعير #### الدردشةGPT

ChatGPT : مجاناً

مجاناً الدردشةGPT بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 مراجعة)

4.6/5 (أكثر من 200 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/63248/undefined/ بدائل_ChatGPT %/%href/_

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3. كودT5

عبر شفرة CodeT5 مفتوحة المصدر على GitHub يحتوي CodeT5 على نموذج تشفير مدمج ونموذج فك تشفير مدمج يسمح له بترجمة اللغة الطبيعية إلى شيفرة (مثل ChatGPT) ولكن أيضًا ترجمة الشيفرة إلى لغة طبيعية. لذلك لا يمكنك فقط أن تخبر CodeT5 بما يجب القيام به، بل يمكنه أيضًا أن يخبرك بما يفعله مقتطف شيفرة معين. إنها محادثة ثنائية الاتجاه. 🗣️

علماء البيانات في صممت Salesforce البرنامج ليكون لديه فهم أعمق للغات البرمجة. كان هدفهم هو تعويض بعض أوجه القصور في أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي الأخرى، والتي كانوا يعتقدون أنها تركز بشكل كبير على معالجة اللغة الطبيعية في بيانات التدريب الخاصة بهم وليس بشكل كافٍ على اللغات.

والنتيجة هي أداة مجانية مفتوحة المصدر يمكن أن تقوم بتلخيص التعليمات البرمجية وتوليد التعليمات البرمجية وتنقيح التعليمات البرمجية وترجمة التعليمات البرمجية إلى التعليمات البرمجية.

كودT5 أفضل الميزات

تحويل النص إلى توليد التعليمات البرمجية : كما هو الحال مع روبوت الدردشة الآلية، يمكنك إعطاء CodeT5 طلبًا، وسيقوم بكتابة التعليمات البرمجية لتتناسب مع طلبك

تحويل النص إلى توليد التعليمات البرمجية كما هو الحال مع روبوت الدردشة الآلية، يمكنك إعطاء CodeT5 طلبًا، وسيقوم بكتابة التعليمات البرمجية لتتناسب مع طلبك ترجمة من كود إلى كود: إذا كان فريقك يعمل بلغات برامج متعددة، يمكن ل CodeT5 أن يأخذ كودك بلغة ما، مثل بايثون، ويترجمه إلى لغة أخرى، مثل جافا سكريبت

إذا كان فريقك يعمل بلغات برامج متعددة، يمكن ل CodeT5 أن يأخذ كودك بلغة ما، مثل بايثون، ويترجمه إلى لغة أخرى، مثل جافا سكريبت تلخيص الكود: يمكن لهذا البرنامج أن يشرح ما يفعله جزء من الكود بلغة واضحة، مما يساعد حتى مطوري البرامج ذوي الخبرة على تعلم لغات وأطر عمل جديدة

قيود كودT5

المخاطر الأمنية المحتملة: يقول الفريق الذي صمم CodeT5 أن هذا البرنامج قد يحتوي على معلومات شخصية حساسة، مثل العناوين وأرقام الهوية، ويمكن أن يولد كوداً غير حصين

تسعير CodeT5 CodeT5

مجاني ومتاح للجميع

تقييمات ومراجعات CodeT5 CodeT5

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

4. كوديجا

عبر كوديجا إذا كان فريق تطوير البرمجيات الخاص بك يركز بشدة على الجودة والأمان، فقد تكون Codiga أفضل صديق (اصطناعي) جديد لك.

يركز مساعد التعليمات البرمجية المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا على مراجعة التعليمات البرمجية أكثر من إنشاء التعليمات البرمجية. يمكنه إنتاج مقتطفات من التعليمات البرمجية ولكنه غير مصمم لكتابة أسطر كاملة من التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، فإن أفضل ما يفعله Codiga هو تنظيف كود فريقك. 🧹

يمكنه مراجعة المشكلات التي يعثر عليها في شفرتك البرمجية وإصلاحها تلقائياً، ويمكنك تعليم أي قواعد لمراجعة الشيفرة التي تريد تطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة مشاركة القواعد ومقتطفات التعليمات البرمجية الجديدة مع فريقك بأكمله.

كوديجا أفضل الميزات

مراجعة التعليمات البرمجية : توفر Codiga مراجعات شاملة للتعليمات البرمجية التي يمكن أن تقلل من عدد الانتهاكات والثغرات في التعليمات البرمجية الخاصة بك

توفر Codiga مراجعات شاملة للتعليمات البرمجية التي يمكن أن تقلل من عدد الانتهاكات والثغرات في التعليمات البرمجية الخاصة بك التخصيص : إنشاء قواعد مخصصة لمراجعة التعليمات البرمجية في أقل من خمس دقائق ثم مشاركتها مع فريقك حتى يكون الجميع على نفس الصفحة

: إنشاء قواعد مخصصة لمراجعة التعليمات البرمجية في أقل من خمس دقائق ثم مشاركتها مع فريقك حتى يكون الجميع على نفس الصفحة التركيز على الأمن: يقوم Codiga بفحص برنامجك بحثاً عن جميع التهديدات الشائعة ويمكنه إصلاح الثغرات الأمنية تلقائياً في IDE الخاص بك

قيود كوديجا

عدد محدود من عمليات تكامل IDE: يتكامل Codiga فقط مع VS Code و JetBrains و Visual Studio و GitHub و GitLab و Bitbucket. إذا كنت تستخدم IDE مختلفًا، فلن تعمل أداة الذكاء الاصطناعي هذه مع سير عملك الحالي

يتكامل Codiga فقط مع VS Code و JetBrains و Visual Studio و GitHub و GitLab و Bitbucket. إذا كنت تستخدم IDE مختلفًا، فلن تعمل أداة الذكاء الاصطناعي هذه مع سير عملك الحالي قيود PHP: بينما تدعم Codiga 15 لغة مختلفة، يشكو بعض المستخدمين من أنها لا تعمل بشكل جيد في PHP

تسعير Codiga

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات كوديجا

G2 : 4.6/5 (أكثر من 20 مراجعة)

4.6/5 (أكثر من 20 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

5. OpenAI Codex

عبر OpenAI Codex نفس الشركة التي تقف وراء ChatGPT، OpenAI لديها أهداف كبيرة للذكاء الاصطناعي: فهي تهدف إلى تطوير ذكاء اصطناعي يمكنه حل المشاكل على المستوى البشري. ويستخدم نظامهم نماذج لغوية كبيرة للتعلم العميق (LLMs)، وهي عملية تتضمن تعليم الذكاء الاصطناعي أداء المهام - في هذه الحالة، مهام البرمجة - من خلال تزويده بكمية هائلة من البيانات.

وقاموا بتدريب نظام Codex باستخدام قدرات معالجة اللغة الطبيعية لمنصة GPT-3 الخاصة بهم وبمليارات الأسطر من التعليمات البرمجية. تسمح عملية التدريب المتعمقة هذه لـ Codex بترجمة مطالباتك المكتوبة إلى أكواد برمجية عالية الجودة في الوقت الفعلي.

لكن مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي هذا أفضل في توفير مقتطفات من التعليمات البرمجية من التعليمات البرمجية الكاملة.

أفضل ميزات OpenAI Codex

إعداد سريع: لأن OpenAI قضى الكثير من الوقت في تدريب نظام الترميز الخاص به، يمكن لمعظم مطوري البرامج أن يبدأوا مباشرةً دون الحاجة إلى تزويد Codex بمجموعات بيانات التدريب الخاصة بهم

لأن OpenAI قضى الكثير من الوقت في تدريب نظام الترميز الخاص به، يمكن لمعظم مطوري البرامج أن يبدأوا مباشرةً دون الحاجة إلى تزويد Codex بمجموعات بيانات التدريب الخاصة بهم أداة إكمال التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي: أثناء عملك، يمكن أن يعمل Codex كأداة ذكية لإكمال التعليمات البرمجية، حيث يقترح مقتطفات من التعليمات البرمجية لإكمال المهام البرمجية الشائعة تلقائيًا

أثناء عملك، يمكن أن يعمل Codex كأداة ذكية لإكمال التعليمات البرمجية، حيث يقترح مقتطفات من التعليمات البرمجية لإكمال المهام البرمجية الشائعة تلقائيًا لغة طبيعية المطالبة: يمكنك كتابة مطالبة تطلب من Codex حل مشكلة برمجة ما، وسيستجيب لك باقتراحات برمجية

قيود OpenAI Codex

عدد قليل من اللغات المدعومة: يعمل Codex بشكل أفضل مع لغة Python. على الرغم من أنه يدعم أيضًا JavaScript و Go و Perl و PHP و Ruby و Swift و TypeScript و Shell، إلا أن اقتراحات التعليمات البرمجية قد تكون أقل دقة في هذه اللغات

يعمل Codex بشكل أفضل مع لغة Python. على الرغم من أنه يدعم أيضًا JavaScript و Go و Perl و PHP و Ruby و Swift و TypeScript و Shell، إلا أن اقتراحات التعليمات البرمجية قد تكون أقل دقة في هذه اللغات لا يوجد كود مراجعة: OpenAi Codex هو في المقام الأول ذكاء اصطناعي توليدي. لم يتم تصميمه لاقتراح تحسينات على التعليمات البرمجية التي كتبتها بالفعل

تسعير OpenAI Codex

مجاني ومتاح للجميع

تقييمات ومراجعات OpenAI Codex

نظرًا لأن OpenAI Codex منصة مفتوحة المصدر، فلا توجد تقييمات للمستخدمين على منصات البرامج المعتادة. ولكن نظرًا لأنه مجاني، فلا توجد أيضًا عيوب في تجربته واتخاذ القرار بنفسك.

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

6. بوليكودر

عبر كود PolyCoder مفتوح المصدر على GitHub يختلف Polycoder، وهو أداة كود مفتوحة المصدر لمنافسة Codex، عن غيره من الأدوات مفتوحة المصدر لأن الذكاء الاصطناعي ليس فقط متاحًا للجمهور مجانًا، بل جميع بيانات التدريب متاحة أيضًا. لذا يمكن لأي شخص يرغب في الإضافة إلى مجموعة البيانات أو تحسينها أن يفعل ذلك - إنه ذكاء اصطناعي مفتوح ل التحسين المستمر . باحثون في جامعة كارنيجي ميلون صمموا PolyCoder استنادًا إلى لغة GPT-2 الخاصة بالذكاء الاصطناعي المفتوح (OpenAI)، ويدّعون أن هذا الذكاء الاصطناعي أفضل في كتابة الأكواد البرمجية بلغة C من أي ذكاء اصطناعي آخر في مجال التعلم الآلي وتوليد الأكواد البرمجية.

وقد تم تدريب الذكاء الاصطناعي على 12 لغة برمجة إجمالاً استناداً إلى 2.7 مليار معلمة.

PolyCoder أفضل الميزات

التعلّم المستمر: يمكن لأي شخص تحسين PolyCoder من خلال تعليمه لغات برمجة جديدة، أو تغذيته بمجموعات بيانات من مستودعات برمجة إضافية، أو تحسين فهمه للغة الطبيعية، مما يجعل هذا المشروع أحد أكثر المشاريع مفتوحة المصدر إثارة منذ ووردبريس

يمكن لأي شخص تحسين PolyCoder من خلال تعليمه لغات برمجة جديدة، أو تغذيته بمجموعات بيانات من مستودعات برمجة إضافية، أو تحسين فهمه للغة الطبيعية، مما يجعل هذا المشروع أحد أكثر المشاريع مفتوحة المصدر إثارة منذ ووردبريس ترميز لغة C: بينما يتقن PolyCoder 12 لغة برمجة، إلا أنه الأقوى في لغة C. قد يكون أداء أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي الأخرى أفضل في لغة جافا أو بايثون أو SQL، ولكن يمكنك دائمًا تدريب PolyCoder لتحسين قدراته في لغتك المفضلة

قيود PolyCoder

أكبر نقاط ضعف: لأنه مفتوح المصدر، يخشى مبتكرو PolyCoder من أن يقوم المبرمجون بتعليم الذكاء الاصطناعي سلوكًا خبيثًا أو إدخال ثغرات أمنية في التعليمات البرمجية المصدرية

تسعير PolyCoder

مجاني ومفتوح للجميع

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

7. تبنين

عبر تابنين تم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي هذا خصيصًا لمطوري البرامج. إنها أداة لإكمال التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع سير عملك من خلال كتابة دوال كاملة وأسطر كاملة من التعليمات البرمجية. ويمكنه التنبؤ واقتراح السطر التالي من التعليمات البرمجية بناءً على بناء الجملة.

فكر في الأمر مثل الاقتراحات النصية على هاتفك الذكي. قد لا تكون الاقتراحات دائمًا ما يدور في ذهنك، ولكن عندما تكون كذلك، كل ما عليك فعله هو النقر عليها وشحنها. ثم يمكنك الإبحار إلى القسم التالي من التعليمات البرمجية. ⛵️

يمكن لهذه الأداة أيضاً أن تتعلم من أنماط الترميز الخاصة بك لتقديم اقتراحات أكثر دقة باستمرار.

أفضل ميزات #### Tabnine

الترميز التنبؤي: أفضل ميزة لتوفير الوقت في Tabnine هي قدرتها على اقتراح السطر التالي من التعليمات البرمجية أثناء الكتابة من خلال ميزة التنبؤ بالتعلم الآلي

أفضل ميزة لتوفير الوقت في Tabnine هي قدرتها على اقتراح السطر التالي من التعليمات البرمجية أثناء الكتابة من خلال ميزة التنبؤ بالتعلم الآلي استضافة مرنة: يمكنك تشغيل Tabnine من حاسوبك المحمول أو من خادم محمي بجدار حماية أو من السحابة، لذا فإن هذه الأداة تناسب بروتوكولات الأمان الخاصة بشركتك

يمكنك تشغيل Tabnine من حاسوبك المحمول أو من خادم محمي بجدار حماية أو من السحابة، لذا فإن هذه الأداة تناسب بروتوكولات الأمان الخاصة بشركتك لغات برمجة متعددة: يدعم Tabnine لغات البرمجة الرئيسية والمتخصصة، بما في ذلك JavaScript وPython و TypeScript وRust وGo وBash

قيود #### قيود Tabnine

إمكانيات محدودة داخل واجهة المستخدم أطر العمل : يشكو بعض المستخدمين من أنه إذا كنت تعمل مع أطر عمل واجهة مستخدم JavaScript، فإن الاقتراحات تكون أقل دقة وغالبًا ما تكون غير صحيحة

: يشكو بعض المستخدمين من أنه إذا كنت تعمل مع أطر عمل واجهة مستخدم JavaScript، فإن الاقتراحات تكون أقل دقة وغالبًا ما تكون غير صحيحة يستخدم مساحة تخزين كبيرة: يستخدم هذا البرنامج الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي ويتطلب أحيانًا أكثر من 1 جيجابايت من الذاكرة لتشغيله

تسعير #### تسعير برنامج Tabnine

المبتدئ: مجاني

مجاني المحترف: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب Tabnine لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Tabnine

G2 : 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة)

4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة) كابيرا : 4.3/5 (3+ تقييمات)

8. كود سنيك

عبر سنيك تأتي أداة الذكاء الاصطناعي هذه من Snyk، وهو تطبيق لتطوير البرمجيات يركز على الأمان. وعلى غرار منتجات Snyk الأخرى، تركز هذه الأداة بشكل خاص على مساعدتك في إنشاء كود آمن.

لا يقوم Snyk Code بكتابة التعليمات البرمجية أو مساعدتك في أتمتة المهام، ولكنه يقوم بإجراء اختبار أمان ثابت للتطبيق في الوقت الفعلي. فهو يحدد الثغرات الأمنية ويوفر نصائح علاجية حتى يتمكن فريقك من إصلاح المشكلات الأمنية على الفور. ونظراً لأنه يعمل في الوقت الفعلي، لن يضطر فريقك إلى انتظار تقارير Snyk Code لمعالجة مشكلات الأمان.

Snyk أفضل الميزات

أمان محسّن: نظرًا لتركيزه الفريد على التعليمات البرمجية الآمنة، فإن هذا التطبيق يقوم بالأمان بشكل جيد حقًا

نظرًا لتركيزه الفريد على التعليمات البرمجية الآمنة، فإن هذا التطبيق يقوم بالأمان بشكل جيد حقًا سهولة الاستخدام: يمكن لمعظم المستخدمين البدء في استخدام هذا البرنامج على الفور دون منحنى تعليمي لأدوات التعلم الآلي

يمكن لمعظم المستخدمين البدء في استخدام هذا البرنامج على الفور دون منحنى تعليمي لأدوات التعلم الآلي يتكامل مع معظم المساعدات: يقدم Snyk مكونات إضافية ل JetBrains وVisual Studio وVS Code وEclipse

قيود سنيك

الميزات المحدودة: نظرًا لأن Snyk Code يركز فقط على الأمان ، فقد تحتاج إلى إضافة أداة ثانية لرموز الذكاء الاصطناعي إذا كنت تريد برنامج محادثة آلي يمكنه كتابة أسطر كاملة لإنشاء رمز عالي الجودة

نظرًا لأن Snyk Code يركز فقط على الأمان ، فقد تحتاج إلى إضافة أداة ثانية لرموز الذكاء الاصطناعي إذا كنت تريد برنامج محادثة آلي يمكنه كتابة أسطر كاملة لإنشاء رمز عالي الجودة لا يدعم اللغات المتخصصة: يدعم Snyk Code 10 من لغات البرامج الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Apex و C# و C++ و C++ و Go و Java و JavaScript و PHP و Python و Ruby و TypeScript. إذا كنت تفضل العمل بلغة أكثر تخصصًا، فقد تحتاج إلى أداة مختلفة للتعلم الآلي

تسعير #### سنيك

مجاني: 0 دولار مع عدد غير محدود من المطورين المساهمين

0 دولار مع عدد غير محدود من المطورين المساهمين الفريق: 25 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مساهمين

25 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مساهمين المؤسسات: اتصل ب Snyk لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سنيك

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

9. جيثب كوبيلوت

عبر GitHub Copilot تم تصميم GitHub Copilot على واجهة برمجة تطبيقات OpenAI Codex، مما قد يجعلك تتساءل لماذا يجب أن تدفع مقابل أداة ترميز الذكاء الاصطناعي هذه بينما يمكنك استخدام أداة البرمجة مفتوحة المصدر من Codex مجانًا.

عندما قامت GitHub ببناء منتجها على رأس OpenAI Codex، قامت بتوسيع قدرات البرنامج. لذا فإن Copilot يدعم المزيد من نماذج لغات البرمجة ويولد كوداً أكثر اكتمالاً من Codex. كما يمكن لـ Copilot مساعدة فريقك على تعلم لغات البرمجة وأطر العمل الجديدة بشكل أسرع.🧑‍✈️

أفضل ميزات Copilot

لغات برمجة متعددة: ستعمل ميزات الذكاء الاصطناعي في GitHub على إنشاء كود برمجة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من لغات البرمجة، بما في ذلك Python و JavaScript و Go و C++ و TypeScript

ستعمل ميزات الذكاء الاصطناعي في GitHub على إنشاء كود برمجة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من لغات البرمجة، بما في ذلك Python و JavaScript و Go و C++ و TypeScript مبرمج ثنائي الذكاء الاصطناعي: يستجيب مساعد البرمجة القائم على التعلم الآلي لمطالبات اللغة الطبيعية بعشرات اللغات

يستجيب مساعد البرمجة القائم على التعلم الآلي لمطالبات اللغة الطبيعية بعشرات اللغات عمليات التكامل: يمكنك إقران Copilot مع محرر الأكواد المفضل لديك. فهو يتكامل مع Visual Studio Code وJetBrains IDEs وNeovim

قيود Copilot

بطء التهيئة والأداء: يشكو بعض المستخدمين من أن تعليم Copilot عمليتك يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب الكثير من بيانات التدريب. وبمجرد تشغيله، تقوم ميزات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي بإنشاء التعليمات البرمجية بوتيرة أبطأ من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

يشكو بعض المستخدمين من أن تعليم Copilot عمليتك يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب الكثير من بيانات التدريب. وبمجرد تشغيله، تقوم ميزات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي بإنشاء التعليمات البرمجية بوتيرة أبطأ من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى محدود تصحيح الأخطاء المساعدة المساعدة: يوفر GitHub بعض المساعدة في تصحيح الأخطاء، ولكنه لا يوفر دعمًا متعمقًا

كوبيلوت التسعير

فرد: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا Copilot Business: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Copilot Enterprise: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Copilot

على الرغم من أن ميزة Copilot في GitHub لا تحتوي على العديد من التقييمات من تلقاء نفسها، إلا أن GitHub لديها الآلاف من التقييمات وهي منصة محترمة لفرق تطوير البرمجيات.

G2 : 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4.7/5 (1,000+ تقييم) / href/ https://www.capterra.com/p/129067/GitHub/ https://www.capterra.com/p/129067/GitHub/* Capterra /%href/ :: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

10. ريبليت Ghostwriter

عبر استبدل إذا كنت تريد أن يقضي فريق تطوير البرمجيات لديك وقتًا أطول في التركيز على التفكير الإبداعي ووقتًا أقل في المهام المتكررة، فقد يكون Ghostwriter هو بوو الجديد. 👻

يتيح لك هذا البرنامج أتمتة المهام وتحرير المزيد من المساحة الذهنية للتطوير الإبداعي. يساعدك روبوت الدردشة الآلي على العصف الذهني للمشاريع الإبداعية، ويترجم اللغة الطبيعية إلى أكواد، ويشرح مقتطفات الأكواد بلغة بسيطة.

يتعلم منك برنامج Ghostwriter أثناء عملك معه، لذا فهو ينمو لفهم سياق مشروعك وتقديم الحلول ذات الصلة.

أفضل ميزات Ghostwriter

يدعم 16 لغة برمجة: يدعم برنامج Replit Ghostwriter تحليل التعليمات البرمجية الثابتة و JavaScript و Python و Bython و Bash و C و C# و C# و C++ C و CSS و Go و Java و HTML و PHP و PHP و Perl و R و Ruby و Rust و SQL

يدعم برنامج Replit Ghostwriter تحليل التعليمات البرمجية الثابتة و JavaScript و Python و Bython و Bash و C و C# و C# و C++ C و CSS و Go و Java و HTML و PHP و PHP و Perl و R و Ruby و Rust و SQL وقت استجابة سريع: متوسط وقت الاستجابة من روبوت المحادثة Ghostwriter هو 500 مللي ثانية، لذا لن يشعر مطوروك بالإحباط بسبب بطء السرعة

متوسط وقت الاستجابة من روبوت المحادثة Ghostwriter هو 500 مللي ثانية، لذا لن يشعر مطوروك بالإحباط بسبب بطء السرعة تحويل الصوت إلى كود: بالإضافة إلى كتابة الرسائل إلى روبوت الدردشة، يمكنك أيضًا استخدام المذكرات الصوتية لبدء المشاريع أثناء تنقلك

قيود برنامج Ghostwriter

قد لا يعمل بشكل جيد في جميع اللغات: على الرغم من أنه يدعم 16 لغة، إلا أن هذا البرنامج أكثر فعالية في لغة بايثون وجافا سكريبت

على الرغم من أنه يدعم 16 لغة، إلا أن هذا البرنامج أكثر فعالية في لغة بايثون وجافا سكريبت يعمل فقط داخل ريبليت المدخل: برنامج Ghostwriter هو إحدى ميزات بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بريبليت، ولا يمكن استخدامه مع أي IDE آخر. لذا، إذا كنت تستخدم بالفعل Visual Studio Code أو XCode أو JetBrains أو أي منصة أخرى، فلن يعمل Ghostwriter معك

تسعير Ghostwriter

Ghostwriter هو 10 دولارات إضافية شهريًا بالإضافة إلى خطة Replit الخاصة بك. تمنحك الخطة الاحترافية التي تبلغ 20 دولارًا شهريًا فقط إمكانية الوصول إلى Ghostwriter، لذا فإن ذلك سيجعل إجمالي ما تدفعه يصل إلى 30 دولارًا شهريًا.

تقييمات ومراجعات Ghostwriter Ghostwriter

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لماذا يجب عليك استخدام أدوات مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي؟

يتردد العديد من مطوري البرامج في الوثوق بأدوات ترميز الذكاء الاصطناعي. فمن السهل الاعتقاد بأن الآلة لا يمكنها أبداً أن تفهم الفروق الدقيقة والإبداع الذي تنطوي عليه كتابة الأكواد البرمجية. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في تجربة أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي:

زيادة الإنتاجية: باستخدام أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي، يمكن لفريق التطوير لديكالعمل بشكل أسرع وبكفاءة أكبر. تعمل هذه الأدوات على أتمتة المهام الشاقة وتساعد على توليد اقتراحات برمجية ربما لم تفكر فيها بنفسك.

باستخدام أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي، يمكن لفريق التطوير لديكالعمل بشكل أسرع وبكفاءة أكبر. تعمل هذه الأدوات على أتمتة المهام الشاقة وتساعد على توليد اقتراحات برمجية ربما لم تفكر فيها بنفسك. تحسين جودة التعليمات البرمجية: باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الترميز، فإنك تدمج أيضًا طبقة أخرى من مراقبة الجودة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في اكتشاف الأخطاء والثغرات الأمنية قبل أن تصل إلى الإنتاج.

باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الترميز، فإنك تدمج أيضًا طبقة أخرى من مراقبة الجودة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في اكتشاف الأخطاء والثغرات الأمنية قبل أن تصل إلى الإنتاج. تطوير مهارات جديدة: يمكن أن يساعدك العمل باستخدام أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي على تعلم لغات وأطر برمجة جديدة بشكل أسرع، مما يتيح المزيد من الفرص لفريق التطوير لديك.

يمكن أن يساعدك العمل باستخدام أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي على تعلم لغات وأطر برمجة جديدة بشكل أسرع، مما يتيح المزيد من الفرص لفريق التطوير لديك. إتاحة الوقت للتفكير الإبداعي: مع قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام العادية التي يتولاها الذكاء الاصطناعي، يتوفر لمطوري البرمجيات المزيد من الوقت للتركيز على الجوانب الإبداعية في عملهم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى كود أكثر ابتكارًا وعالي الجودة.

مع قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام العادية التي يتولاها الذكاء الاصطناعي، يتوفر لمطوري البرمجيات المزيد من الوقت للتركيز على الجوانب الإبداعية في عملهم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى كود أكثر ابتكارًا وعالي الجودة. فعالة من حيث التكلفة: تتوفر بعض أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي مجاناً أو تقدم خطط تسعير معقولة، مما يجعلها في متناول أي فريق تطوير بغض النظر عن قيود الميزانية.

التحديات التي يواجهها المطورون والتي يمكن لأدوات ترميز الذكاء الاصطناعي حلها

غالبًا ما يقضي المطورون ساعات في إكمال المهام العادية والمتكررة بينما يمكنهم التركيز على جوانب أكثر أهمية مثل تصحيح الأخطاء أو تخطيط المشروع. تقدم أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي حلاً لهذه التحديات، بما في ذلك:

المهام المتكررة

العديد من المهام التي يتعامل معها المبرمج يومياً هي مهام متكررة ودنيوية. يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في أتمتة هذه المهام، مما يوفر المزيد من الوقت للتفكير الإبداعي وحل المشكلات.

تعلم لغات وأطر عمل برمجة جديدة

قد يكون تعلم لغة برمجة جديدة أمراً صعباً حتى بالنسبة لأكثر المطورين خبرة. باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمطورين تعلم لغات جديدة بشكل أسرع وبدقة أكبر.

تحسين جودة التعليمات البرمجية

أحد أكبر التحديات التي يواجهها المطورون هو كتابة كود عالي الجودة. حتى المطورين المتمرسين يرتكبون الأخطاء من وقت لآخر. يمكن أن تساعد أدوات كود الذكاء الاصطناعي في اكتشاف هذه الأخطاء قبل أن تصبح أخطاء مكلفة.

ويمكنها أيضاً اقتراح طرق لتحسين التعليمات البرمجية، مما يؤدي إلى برامج أكثر كفاءة وتحسيناً.

تصحيح الأخطاء

يعد تصحيح الأخطاء مهمة شاقة أخرى تستغرق في كثير من الأحيان قدراً كبيراً من وقت المطور. يمكن أن تساعد أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي في تحديد الأخطاء وإصلاحها بسرعة، مما يوفر المزيد من الوقت للمطورين للتركيز على المهام الأكثر أهمية.

بدء توليد التعليمات البرمجية باستخدام أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تجعل حياتك وحياة فريقك بأكمله أسهل. لا مزيد من التحديق في مقتطفات التعليمات البرمجية المعطلة حتى تفقأ عيناك. الآن يمكنك فقط طلب المساعدة من روبوت المحادثة الودود الخاص بك.

في أفضل حالاتها، يمكن لمولّدات أكواد الذكاء الاصطناعي أن تتصرف تماماً مثل زملاء العمل الأذكياء (اصطناعياً). يمكنهم مساعدتك في العصف الذهني واستكشاف الأخطاء وإصلاحها واستكشاف الأفكار التي تحرك عملية التطوير لديك.

للحصول على تطبيق يدير عملية تطوير برمجياتك من البداية إلى النهاية ويحتوي على أدوات كود الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه، جرّب ClickUp . يمكنك إنشاء مساحة عمل والبدء في استخدام ميزات تطوير برامج ClickUp مجانًا. حتى أن الإنتاجية الإضافية ستوفر لك الوقت والمال.

وبمجرد أن تبدأ في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجيتك، سيكون لديك المزيد من الوقت للتفكير في أسئلة الحياة الأكبر، مثل من الذي يرمز للذكاء الاصطناعي الذي يرمز؟ أو هل أدوات الذكاء الاصطناعي تبرمج نفسها؟ 🤯