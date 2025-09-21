البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي: كيفية تحسين كفاءة البرمجة باستخدام الذكاء الاصط

في بعض الأيام، يبدو البرمجة وكأنها الطيران. أنت في حالة تركيز تام، وكل جزء من الكود الذي تكتبه ينسجم تمامًا، وتدرك لماذا وقعت في حب البرمجة في المقام الأول.

أما في الأيام الأخرى؟ فأنتَ، ومجموعة لا حصر لها من علامات التبويب، وخطأ برمجي عنيد، وشعور مزعج بأن هذا الأمر سيستهلك يومك بأكمله.

البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي مخصصة لتلك الأيام (وكذلك للأيام الجيدة أيضًا).

إنه شريكك في البرمجة الذي لا يتعب أبدًا، والذي يمكنه اكتشاف الأخطاء في أكوادك البرمجية، واقتراح طرق بديلة عندما تتعثر في مأزق، وحتى كتابة حالات اختبار كاملة من الصفر!

في هذه المقالة، سنقوم بتحليل البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي وفوائدها، ونرى كيف تقارن بنظيرتها التقليدية. سنستكشف أيضًا بعض أدوات البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي الشائعة التي ستجعل حياتك أسهل.

ما هو البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي؟

يتضمن البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي التعاون مع مساعد ذكاء اصطناعي داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) كما لو كان مهندسًا ثانيًا على لوحة المفاتيح. إنه يشبه إلى حد كبير العمل مع شريك بشري، ولكن مع نماذج التعلم الآلي التي تتولى "المقعد" الآخر

في جوهره، يقوم مبرمج الزوجي بالذكاء الاصطناعي بثلاثة أشياء بشكل جيد:

يفهم هدفك: يقرأ كودك وسياق مشروعك لفهم الصورة الأكبر لما تحاول بناؤه أو إصلاحه

يقترح التغييرات: يقدم اقتراحات ذكية، والتي يمكن أن تتراوح من إنهاء سطر الكود الذي تكتبه إلى إكمال الكود بالكامل

يشرح وينتقد: يقسم كتل الأكواد المعقدة إلى لغة بسيطة، ويجيب على استفساراتك، وحتى يشرح لماذا اقتراحاته أفضل

🚫 ما لا يمثله البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي: الطيار الآلي. لن يقرر الذكاء الاصطناعي بنية نظامك أو يحدد وضعك الأمني. سيقترح فقط — أنت من يتخذ القرارات بشأن ما يجب تضمينه في كودك وما يجب رفضه.

📚 اقرأ أيضًا: الفرق بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي مقابل البرمجة الزوجية البشرية

في البرمجة الثنائية التقليدية، يتشارك مطوران شاشة واحدة — أحدهما يكتب الكود (المعروف باسم "السائق")، والآخر يراجعه (المعروف باسم "الملاح"). إنها طريقة تعاونية بالتأكيد، ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، ليس من السهل دائمًا العثور على شريك يتناسب مع وتيرتك (وصبرك).

تستخدم برمجة الزوجين بالذكاء الاصطناعي نفس فكرة عمل عقلين معًا في حل مشكلة ما في وقت واحد، ولكنها تستبدل الإنسان الثاني (أو الملاح) بنموذج ذكاء اصطناعي.

الميزة الإيجابية؟ ملاح الذكاء الاصطناعي متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا يتعب أبدًا.

ونظرًا لأنه تم تدريبه على قاعدة أكواد ضخمة، فإنه يمكنه تقديم اقتراحات ذات صلة عالية، وتوفير حلول متنوعة لمشكلة ما، وإنشاء أكواد، وتحديد الأخطاء الدقيقة التي قد يفوتها الإنسان.

الجانب البرمجة الثنائية التقليدية البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي المشاركون مطوران بشريان يعملان معًا مطور واحد يعمل مع مساعد برمجة يعمل بالذكاء الاصطناعي أسلوب التعاون مناقشة شفهية مستمرة، واتخاذ قرارات مشتركة، والتبديل بين دور "السائق" و"الملاح" يقود الإنسان السياق والهدف؛ بينما يقترح الذكاء الاصطناعي الأكواد أو التفسيرات أو البدائل على الفور مشاركة المعرفة نقل قوي للمعرفة المتخصصة وممارسات البرمجة وأساليب حل المشكلات بين البشر يوفر الذكاء الاصطناعي اقتراحات وتفسيرات للبرمجة، ولكنه محدود في نقل المعرفة البشرية في المجال أو الأعمال التوفر يتطلب تنسيق الوقت والجهد بين مطورين اثنين متاح عند الطلب، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون قيود على الجدولة الزمنية فوائد التعلم يبني مهارات العمل الجماعي والتواصل والتوجيه يسرع التعلم الفردي من خلال توفير ملاحظات سريعة ومقتطفات من الكود السرعة والإنتاجية قد يكون أبطأ بسبب المناقشات وبناء التوافق عادةً ما يكون أسرع في كتابة الكود وتصحيحه، على الرغم من أن المراجعة لا تزال مطلوبة ضمان الجودة يقوم الزملاء بمراجعة الكود باستمرار للتأكد من تصميمه وأسلوبه وصحة محتواه يقوم الذكاء الاصطناعي بمراجعة الأنماط والصياغة، ولكنه قد يغفل بعض المشكلات المتعلقة بالسياق أو البنية أفضل حالات الاستخدام حل المشكلات المعقدة، وتدريب الموظفين الجدد، وتحسين تماسك الفريق النماذج الأولية السريعة، تصحيح الأخطاء، إنشاء النماذج القياسية، تعزيز الإنتاجية الفردية

👀 هل تعلم؟ أظهرت تجربة مضبوطة أجرتها Google وشملت 96 مهندسًا بدوام كامل أن المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي قللت من وقت إنجاز المهام بنسبة 21% تقريبًا —على الرغم من وجود فارق واسع في درجة الثقة. تشير الدراسة إلى تحقيق مكاسب أفضل لمن يقضون وقتًا أطول في البرمجة يوميًا

📚 اقرأ المزيد: كيف يعزز ClickUp AI قدرات فرق البرمجيات

كيف يعمل البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي؟

البدء في استخدام مبرمج الزوجي بالذكاء الاصطناعي ليس بالأمر الصعب. فهو يعمل بشكل مشابه لإضافة أي مكون إضافي أو ملحق آخر. قم بإعداده وتهيئته، وستكون جاهزًا لبدء البرمجة.

دعونا نفهم ذلك خطوة بخطوة:

اختر المساعد الذكي الذي يناسبك: ابحث عن أداة برمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي التي تناسب مشروعك وتتكامل بسهولة مع إعداداتك. اختر أداة تتمتع بسمعة طيبة في مجال سلامة البيانات وأمنها التثبيت وتسجيل الدخول: أضف الامتداد أو المكون الإضافي إلى إعداداتك، ثم أنشئ حسابًا لتسجيل الدخول. تأكد من السماح له بالوصول إلى أكوادك/وسائطك/ملفاتك (قم بتقييد الوصول بعناية إذا لزم الأمر) ابدأ البرمجة: ابدأ العمل عن طريق كتابة استفساراتك أو طلباتك. كن واضحًا ومحددًا قدر الإمكان، لأن كلما زادت التفاصيل التي تقدمها، كانت النتيجة أفضل اقتراحات المراجعة: يمكنك قبول وتعديل أو حتى رفض اقتراحات الكود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. لا توجد قاعدة صارمة تفرض عليك تكييف الكود الخاص بك مع ما يقترحه الذكاء الاصطناعي. تذكر أنك تتحكم بشكل كامل في الأمر اطرح أسئلة متابعة: تدعم العديد تدعم العديد من منصات الذكاء الاصطناعي الحوار المتبادل. لذا، إذا لم تتمكن من فهم أحد الاقتراحات، فاطرح سؤالاً أو قم بتوجيهه في الاتجاه الصحيح اختبر، كرر، وثبّت: بمجرد أن تصبح راضيًا عن الكود، قم بتشغيل الاختبارات للتحقق من كفاءته. عدّل المطالبات إذا فشل الاختبار وحسّن الكود اجعله جزءًا من عاداتك: ابدأ تدريجيًا. استخدمه أولاً ابدأ تدريجيًا. استخدمه أولاً لكتابة وثائق الكود أو اختبارات الوحدات. كلما أصبحت أكثر راحة، ستجد نفسك تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي في مهام أكثر تعقيدًا، مثل تصحيح الأخطاء أو حتى اقتراح أنماط معمارية

⚡ أرشيف القوالب: هل تواجه صعوبة في تنظيم مشاريع التطوير الخاصة بك؟ استخدم قوالب خطط تطوير البرامج هذه لتحديد النطاق ومواءمة الأولويات والحفاظ على سير العمل على المسار الصحيح.

فوائد البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي

فيما يلي خمس مزايا واضحة للبرمجة الثنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية التطوير لديك:

تسريع عملية البرمجة دون التنازل عن الجودة: يقدم مبرمجو الزوجي بالذكاء الاصطناعي اقتراحات للكود في الوقت الفعلي، مما يتيح للمطورين الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بجهد أقل

تحسين جودة الكود بشكل عام: يتم تدريب يتم تدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) على قواعد بيانات واسعة النطاق وعالية الجودة. وهذا يعني أن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك يمكنها أن توصي بحلول تتبع أفضل الممارسات. والنتيجة؟ أصبح الكود الخاص بك أكثر نظافة وأقل عرضة للأخطاء

تعلم بشكل أسرع أثناء البرمجة: بالنسبة للمطورين الجدد أو حتى المطورين ذوي الخبرة الذين يغامرون باستخدام لغات برمجة غير مألوفة، يعمل الذكاء الاصطناعي كمرشد. فهو يشرح الاقتراحات، ويقدم اقتراحات سياقية، ويجيب على شكوكك

حافظ على سير المشاريع حتى في غياب زملائك في الفريق: الذكاء الاصطناعي لا ينهي عمله في الساعة 6 مساءً ولا يحتاج إلى استراحة لتناول القهوة. يمكنك الاستمرار في العمل بإنتاجية دون انتظار شريك بشري لمراجعة أكوادك البرمجية

ركز أكثر على الابتكار، وأقل على الأعمال الروتينية: من الأسهل للمطورين البقاء في حالة إبداعية لفترة أطول عندما يكون هناك القليل من الأعمال المتكررة. من خلال التعامل مع المهام الروتينية مثل كتابة الوثائق، يخفف الذكاء الاصطناعي من عبء العمل، مما من الأسهل للمطورين البقاء في حالة إبداعية لفترة أطول عندما يكون هناك القليل من الأعمال المتكررة. من خلال التعامل مع المهام الروتينية مثل كتابة الوثائق، يخفف الذكاء الاصطناعي من عبء العمل، مما يعزز إنتاجية المطورين

🔍 هل تعلم: كشفت دراسة استقصائية أجرتها GitHub أن المطورين الذين استخدموا GitHub Copilot أنهوا مهامهم أسرع بنسبة 55% من أولئك الذين لم يستخدموه. استغرقوا ساعة و 11 دقيقة فقط (في المتوسط) لإنهاء مهمتهم، بينما استغرق المطورون الذين لم يستخدموا GitHub Copilot ساعتين و 41 دقيقة!

📚 اقرأ المزيد: أدوات ومساعدات الكود بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ ClickUp 🌟 اكتب الكود بشكل أسرع، واحصل على اقتراحات الإكمال التلقائي، وتفسيرات الكود باستخدام ClickUp Brain🌟 نظم مهام التطوير في سباقات، وحدد مواعيد الاستحقاق، وتتبع الحالات🌟 اكتب، وخزن، وتعاون في وثائق API، وتعليمات الإعداد، ومقتطفات الكود القابلة لإعادة الاستخدام، وأفضل ممارسات الترميز، وما إلى ذلك باستخدام ClickUp Docs🌟 ناقش تفاصيل التنفيذ أو اطلب التعليقات باستخدام Assigned Comments🌟 ادمج مع GitHub و GitLab وأدوات أخرى🌟 تتبع سرعة السباقات أو عدد الأخطاء أو حالة النشر المطورون والفرق التي ترغب في الحصول على البرمجة + إدارة المشاريع في مكان واحد GitHub Copilot 🌟 قم بتعيين المشكلات مباشرة إلى Copilot🌟 وافق على/ارفض اقتراحات الكود باستخدام Next Edit Suggestions🌟 قم بالتبديل بين نماذج مختلفة من روبوتات الدردشة مثل Claude و Gemini و ChatGPT لكتابة الكود🌟 استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لسحب السياق تلقائيًا من مستودعات + خوادم MCP🌟 اعمل عبر مختلف بيئات التطوير المتكاملة واللغات المطورون الذين يستخدمون GitHub بالفعل ويرغبون في الحصول على اقتراحات سريعة للكود من الذكاء الاصطناعي وتكاملات أكثر إحكام المؤشر 🌟 احصل على اقتراحات تحرير تلقائية متعددة الأسطر🌟 أصلح أخطاء البرمجة باستخدام إعادة الكتابة الذكية🌟 اسحب السياق تلقائيًا من قاعدة الكود الخاصة بك باستخدام نماذج استرجاع مخصصة🌟 أسقط الصور في الدردشة لإضافة سياق مرئي مطورو البرامج الذين يرغبون في الحصول على مساعد برمجة متكامل للغاية يمكنه تصحيح الأخطاء وإعادة هيكلة الكود وتكييفه على نطاق واسع Qodo 🌟 أنشئ اختبارات موجهة بالدردشة داخل IDE الخاص بك🌟 قم بإنشاء واقتراح وتحرير الكود باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ🌟 أتمتة تنفيذ المهام باستخدام الترميز الذكي🌟 قم بالتبديل بسهولة بين نماذج الذكاء الاصطناعي حسب المهمة المطورون الأفراد والفرق التي ترغب في إنشاء أكواد قوية موجهة بالدردشة ومدركة للسياق Tabnine 🌟 احصل على اقتراحات أكواد برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراعية للسياق🌟 قم بالنشر بأمان عبر VPC أو SaaS أو في الموقع🌟 قم بأتمتة إنشاء الأكواد البرمجية مباشرة من متطلبات JIRA🌟 اشرح مشروعك بلغة طبيعية لتتمكن من استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة الشركات التي لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بالبيانات/الخصوصية وترغب في الحصول على مساعدة الذكاء الا بولت 🌟 طور تطبيقات كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي (المعروف أيضًا باسم prompt-to-app)🌟 عدّل واجهة المستخدم لتطبيقك بسرعة باستخدام محرر مرئي قوي 🌟 قم بالتخصيص من الخلفية مع وصول كامل إلى كود مصدر تطبيقك🌟 أضف كودًا مخصصًا بمرونة الشركات الناشئة ومطورو التطبيقات والمستقلون الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات كاملة من خلال موجه في غضون دقائق AskCodi 🌟 قم بإنشاء ومراجعة وإصلاح كودك باستخدام الذكاء الاصطناعي🌟 أعد هيكلة الكود الموجود بسرعة🌟 ترجم الكود بين لغات البرمجة المختلفة باستخدام مترجم اللغات🌟 فك شفرة الكود المعقد/الأخطاء باستخدام شرح الكود والأخطاء الطلاب والمطورون المبتدئون وأي شخص يحتاج إلى صقل مهاراته في البرمجة من خلال شروحات سريعة

كيف يكمل ClickUp البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي

عندما تقوم بالبرمجة، غالبًا ما يكون الجزء الصعب ليس كتابة الكود، بل كل ما يحدث حوله: تخطيط السباقات السريعة، وتتبع الأخطاء، وتوثيق التغييرات، والحفاظ على تماسك الفريق.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو حل متكامل لفريق تطوير البرمجيات لديك.

إليك كيفية استخدام منصة إدارة مشاريع البرمجيات ClickUp لتركيز دورة حياة الهندسة بالكامل.

تصور سير عملك باستخدام ClickUp Views

اطلع على سلاسل التبعية لتجنب الاختناقات وتخطيط العمل بالترتيب الصحيح باستخدام ClickUp Views

مع أكثر من 15 عرضًا مخصصًا، بما في ذلك القائمة واللوحة وجانت والتقويم والخريطة الذهنية وحجم العمل والمزيد، يمكن لجميع أعضاء الفريق التبديل فورًا إلى العرض الذي يناسب مهمتهم.

قم بإدارة مهام السبرينت بصريًا في لوحة كانبان، أو توقع الجداول الزمنية باستخدام مخططات جانت، وحقق التوازن في السعة باستخدام عرض حجم العمل.

قم بتركيز الوثائق باستخدام ClickUp Docs

يوفر ClickUp Docs لفرق التطوير مساحة واحدة متصلة لإنشاء الوثائق وتنظيمها والتعاون عليها.

يمكن للمطورين إنشاء مستندات وويكي وقواعد معرفية غير محدودة مباشرة داخل ClickUp. بفضل التعاون في الوقت الفعلي، يمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق وإضافة تعليقات مباشرة وحتى تحويل أجزاء من النص إلى مهام قابلة للتنفيذ.

قم بتوثيق نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك باستخدام ClickUp Docs

نظرًا لأن المستندات توجد جنبًا إلى جنب مع المهام والمشاريع، فإنها تظل مرتبطة بالعمل الجاري. سواء كنت تقوم بتوثيق نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تسجيل مراجعات السباق أو إنشاء قاعدة معرفية، فإن كل شيء يظل متاحًا ومحدثًا.

تتبع التقدم باستخدام ClickUp Sprints

تؤدي إدارة السباقات عبر جداول البيانات أو أدوات متعددة إلى فقدان فرق التطوير للرؤية بسرعة. لا تعكس مخططات Burndown الواقع، وتظهر العوائق في وقت متأخر جدًا، وتُهمل أولويات الأعمال المتراكمة.

تتبع تقدم كل سباق، وحدد أهدافًا واضحة، واضبط الجداول الزمنية حسب الحاجة، كل ذلك دون مغادرة المنصة باستخدام ClickUp Sprints

باستخدام ClickUp Sprints، يمكن لفرق التطوير لديك إدارة كل دورة سبرينت داخل مساحة عمل واحدة. حدد تواريخ السبرينت، وقم بتعيين المهام باستخدام نقاط القصة أو تقديرات الوقت، وتتبع النتائج باستخدام مخططات الاستهلاك والسرعة في الوقت الفعلي، وقم تلقائيًا بنقل العناصر غير المكتملة إلى السبرينت التالي.

فهي توفر للمطورين ومديري المشاريع رؤية واضحة وموحدة لكامل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).

💡 نصيحة احترافية: سجل مناقشات تخطيط السباق، والاجتماعات اليومية، ومراجعات الكود، أو نقاشات الهندسة المعمارية على الفور كملاحظات منظمة باستخدام AI Notetaker في ClickUp.

أتمتة التوثيق والمراجعات والاجتماعات اليومية باستخدام ClickUp Brain

يعيد ClickUp Brain تشكيل الطريقة التي تدير بها فرق التطوير دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) من التخطيط إلى الإصدار.

دع فريقك يركز على كتابة وتسليم كود عالي الجودة، بينما يتولى Brain ما يلي:

التوثيق الآلي: قم بإنشاء المواصفات وملاحظات الهندسة المعمارية وموجزات الميزات في ثوانٍ معدودة

مراجعة أسرع للكود: قم بإنشاء حالات اختبار سريعة واكتشف الحالات الاستثنائية على الفور

تحديثات السبرينت والاجتماعات اليومية: لخص التقدم المحرز والعوائق والخطوات التالية دون بذل جهد يدوي

ردود التعليقات والملاحظات: صياغة الردود وتلخيص المناقشات في نقاط واضحة

يساعد ClickUp Brain في إنشاء وثائق المنتج

هل تريد معرفة أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الوثائق؟ هذا الفيديو سيساعدك.

قلل من الأعمال اليدوية المجهدة باستخدام ClickUp Automations

لا ينبغي أن يضيع المطورون وقتهم في نقل المهام أو تحديث الحالات أو إدارة المهام المتكررة في سباق السرعة.

أتمتة المهام المتكررة لتبسيط البرمجة باستخدام أكثر من 100 عملية أتمتة مدمجة في ClickUp

تتولى ClickUp Automations الأعمال الروتينية حتى يتمكن فريقك من التركيز على إنشاء البرامج واختبارها وتسليمها. تتضمن بعض حالات الاستخدام ما يلي:

دورات سبرينت مبسطة: انقل المهام الجاهزة تلقائيًا من قائمة المهام المتأخرة إلى السبرينت، وقم بتعيينها، وتحديث الحالات مع إحراز التقدم

تتبع الأخطاء أصبح سهلاً: قم بوضع علامات تلقائية على تذاكر الأخطاء وتعيينها وترتيبها حسب الأولوية بمجرد الإبلاغ عنها

مراجعات أكثر ذكاءً للكود: قم بتشغيل الإشعارات للمراجعين عندما تتغير حالة مهمة مرتبطة بـ PR، مما يقلل من التأخير

تسليم أسرع: قم بتعيين المهام تلقائيًا عند انتقال العمل إلى قسم ضمان الجودة، وقم بتعيين تواريخ الاستحقاق للحفاظ على دورات الاختبار قابلة للتنبؤ

سير عمل متسق: قم بتوحيد العمليات المتكررة — مثل إغلاق المشكلات التي تم حلها، أو أرشفة السباقات التي تم إكمالها، أو تحديث الوثائق — دون تدخل يدوي

🌟 مكافأة: بينما تتعامل الأتمتة مع سير العمل المتوقع، تعمل وكلاء الطيار الآلي المُعدّة مسبقًا من ClickUp في الخلفية وتتخذ قرارات استباقية لفريق التطوير الخاص بك. لا يمكن للوكيل فقط تعيين خطأ، بل يمكنه أيضًا تعديل أولويات السباق عندما تتراكم العوائق. يمكن للفرق أيضًا تصميم وكلاء مخصصين يتناسبون مع سير عملهم، مثل وكيل يراقب طلبات السحب، أو يحدد أنماط الكود عالية المخاطر، أو ينشئ ملاحظات الإصدار تلقائيًا. معًا، يحولان إدارة سير العمل من تحديثات تفاعلية إلى نظام ذكي قابل للتكيف يتطور مع عمليتك.

تتبع السرعة والأخطاء والقدرة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تجمع ClickUp Dashboards جميع مقاييس فريقك في مركز قيادة واحد مباشر. تتبع سرعة السباق، والأخطاء المفتوحة، والمهام المرتبطة بالعلاقات العامة، وجداول النشر، وأعباء عمل الفريق — كل ذلك في الوقت الفعلي.

تتبع لوحات معلومات ClickUp سرعة السباق، وعدد الأخطاء، أو حالة النشر

*تتيح لك الأدوات المخصصة إضافة مخططات إنجاز المهام، وتتبع المهل الزمنية، أو مقارنة قدرة الفريق بالإنتاج الفعلي. بدلاً من البحث عن التقارير، يرى فريق التطوير لديك مصدرًا واحدًا للمعلومات الصحيحة عن دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.

قم بتوحيد مجموعتك التقنية باستخدام تكاملات ClickUp

مع تكاملات ClickUp، تظل أكوادك ومحادثاتك ومهامك متصلة. يمكن للمطورين ربط الالتزامات بالمهام، وتشغيل الأتمتة عند دمج العلاقات العامة، وتلقي إشعارات Slack.

وبهذه الطريقة، يمكن لمديري المنتجات الاطلاع على تقدم عملية التطوير في ClickUp، بينما يظل المهندسون مركزين على بيئات التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بهم، مما يقلل من التبديل بين السياقات، ويقلل من عدد التحديثات الفائتة، ويجعل عملية الإصدار أكثر سلا

📮 ClickUp Insight: 74٪ من الموظفين يستخدمون أداتين أو أكثر لمجرد العثور على المعلومات التي يحتاجونها، بينما يتنقلون بين رسائل البريد الإلكتروني والدردشة والملاحظات وأدوات إدارة المشاريع والوثائق. يؤدي التبديل المستمر بين السياقات إلى إضاعة الوقت وإبطاء الإنتاجية. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يوحد ClickUp جميع أعمالك — البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات والمهام والملاحظات — في مساحة عمل واحدة قابلة للبحث، بحيث يكون كل شيء في المكان الذي تحتاجه بالضبط.

حالات استخدام حقيقية لبرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي

تعتمد الشركات بالفعل على مساعدات الذكاء الاصطناعي لأتمتة أجزاء من البرمجة والمهام المتكررة المتعلقة بالتطوير. دعنا نستكشف خمسة حالات استخدام حيث يحدث الذكاء الاصطناعي فرقًا:

كتابة اختبارات الوحدة تلقائيًا ✍🏼

صدق أو لا تصدق، لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لأداة الذكاء الاصطناعي لفحص الوظائف/الوحدات النمطية بالكامل واقتراح اختبارات وحدة جيدة التنظيم! يمكنك بعد ذلك مراجعة حالة الاختبار وتخصيصها حسب الحاجة، بدلاً من كتابتها من البداية.

📌 مثال: استخدمت شركة Goldman Sachs، وهي شركة استثمار مصرفي عالمية رائدة، الذكاء الاصطناعي من Diffblue لإنشاء اختبارات وحدة Java على نطاق واسع. وقد حولت ما أطلق عليه المهندسون "كتابة اختبارات الوحدة لمدة عام" إلى مهمة يمكن إنجازها في ليلة واحدة. وتمكنوا من تقليل متوسط الوقت اللازم لكتابة كل حالة اختبار من 30 دقيقة إلى 10 ثوانٍ فقط.

إعادة هيكلة الكود القديم 👩‍💻

الكود القديم هو عائق للتقدم. لحسن الحظ، يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي مراجعة الكود الخاص بك على الفور، وتحديد أنماط الترميز الضعيفة الشائعة، واقتراح إعادة هيكلة نظيفة في وقت قصير.

📌 مثال: كانت شركة StratusNex، وهي شركة برمجيات، تمتلك قاعدة كود Java متجانسة مليئة بالمنطق المتشابك، وهو مصير شائع للتطبيقات القديمة. ساعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل GitHub Copilot في تقليل الجهد اليدوي بنسبة 70٪ وخفض تكاليف الترحيل بنسبة 60٪، من 1.2 مليون يورو إلى 360 ألف يورو. كما حسّن أيضًا من اندماج المطورين بنسبة 40٪ مع تقليل وقت التعطل.

إنشاء الوثائق وملفات README 🗂️

يعد إنشاء وثائق الكود مهمة حاسمة ولكنها مملة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي تحليل الكود والتعليقات وهيكل المشروع بأكمله لإنشاء ملفات وثائق API/README دقيقة ومنسقة بشكل جيد تلقائيًا.

📌 مثال: خلال تحدي IBM WatsonxTM Challenge لعام 2024، قامت أكثر من 150 فريقًا داخليًا باختبار مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي الخاص بشركة IBM، مما أدى إلى تقليل وقت إنشاء الوثائق بنسبة 59٪. في الواقع، استخدم أحد المطورين مطالبات اللغة الطبيعية لإنشاء كود أظهر تلقائيًا عدة ملفات تفتقر إلى التوثيق. في غضون دقائق، تم تحديد أكثر من 750 ملف JavaScript، وهي مهمة كانت ستستغرق أسابيع من البحث اليدوي.

تصحيح الأخطاء باستخدام تفسيرات الذكاء الاصطناعي 🪲

بدلاً من التنقل بين علامات التبويب لفهم ما هو الخطأ في الكود الخاص بك، يمكنك ببساطة أن تطلب من الذكاء الاصطناعي شرح الخطأ/الخلل، ولماذا قد يكون حدث، وكيف يمكنك إصلاحه.

🛠️ في الممارسة العملية: اكتشف مطورو AWS الذين يستخدمون Amazon Q أن الذكاء الاصطناعي يمكنه شرح الأخطاء بلغة إنجليزية بسيطة، وكشف الأسباب الجذرية، وحتى إنشاء حالات اختبار تلقائيًا، مما يوفر على الفرق ساعات من البحث في ملفات السجلات.

تخطيط السباق بمساعدة الذكاء الاصطناعي 🤖

إلى جانب البرمجة المتقدمة، يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي للتطوير أيضًا في تخطيط مهامك/مشاريعك وتتبع حالتها.

📌 مثال: بالنسبة لشركة Atrato، وهي شركة ناشئة آخذة في النمو، كانت إدارة المشاريع باستخدام أدوات متفرقة مثل Notion و Google Drive تعمل بشكل جيد إلى أن توقفت عن العمل. من خلال دمج المهام ونقاط السرعة وتتبع السرعة في منصة ClickUp سهلة الاستخدام والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، اكتسب الفريق رؤية واضحة لكل من المهام الفورية وخطة العمل الأوسع نطاقًا. كانت النتائج صعبة التجاهل: زيادة بنسبة 30٪ في سرعة التطوير وتقليل عبء العمل على المطورين بنسبة 20٪.

🌟 مكافأة: بالنسبة للمطورين، تحدث بعض أهم الأفكار خارج بيئة تطوير البرامج (IDE) — أثناء تخطيط السباق أو المراجعات أو جلسات اللوح الأبيض المخصصة. التحدي؟ ترجمة تلك المحادثات إلى مهام قابلة للتنفيذ دون فقدان التفاصيل. مع Brain MAX’s Talk-to-Text، بدلاً من كتابة التحديثات أو كتابة تعليقات المهام يدويًا، ما على المهندسين سوى التحدث، ويقوم Brain MAX بتحويل كلماتهم إلى وثائق واضحة جاهزة للتخصيص والتتبع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قيود وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في البرمجة الثنائية

بالتأكيد، الذكاء الاصطناعي يعزز قدراتك في البرمجة، لكنه ليس بطلاً خارقاً. مثل أي أداة أخرى، فإن المساعدين ومحرري الأكواد الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي لديهم نقاط ضعف يجب على كل مطور أن يكون على دراية بها:

فجوات السياق

مساعد الذكاء الاصطناعي جيد بقدر ما يعرفه. إن مشاركة ملفات جزئية أو إعطاء توجيهات غامضة مع تفاصيل ناقصة سيؤدي إلى إجابة واثقة ولكنها غير كاملة.

✅ الحل: قم دائمًا بتقديم السياق مقدمًا (وبشكل واضح). قم بتضمين الالتزامات الحديثة أو تعليقات الوظائف أو ملاحظات البنية في مطالباتك حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من إنشاء كود مدرك للسياق.

التحيز الموروث من الكود العام

تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الكود العام كبيانات تدريب، والتي قد تتضمن ممارسات قديمة وأنماط كود متحيزة (على سبيل المثال، اختيار مكتبات شائعة ولكنها غير آمنة). ونتيجة لذلك، هناك احتمال كبير أن تعكس اقتراحات كود الذكاء الاصطناعي هذا التحيز.

✅ الحل: موازنة مساعدة الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياة تطوير البرمجيات مع الحكم البشري. يجب على الفرق مراجعة الكود المقترح من الذكاء الاصطناعي بانتظام مقارنة بأفضل الممارسات الحالية للتأكد من توافقه مع معايير الصناعة.

الاعتماد المفرط على اقتراحات الذكاء الاصطناعي

من المغري أن تطلب من الذكاء الاصطناعي كل شيء (وتقبل اقتراحاته دون تردد)، خاصة عندما تكون تحت ضغط. ومع ذلك، قد تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي مليئة بالأخطاء، خاصة عندما تتعامل مع منطق عالي المخاطر أو مهام خاصة بمجال معين.

✅ الحل: ضع حدودًا عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البرمجة والتطوير. احتفظ به للمهام المتكررة والمستهلكة للوقت مثل كتابة حالات اختبار الوحدات أو إنشاء الوثائق. والأهم من ذلك، راجع دائمًا اقتراحات الذكاء الاصطناعي قبل قبولها.

حماية البيانات الحساسة

قد يؤدي إرسال كود خاص إلى الذكاء الاصطناعي المستضاف على السحابة إلى كشف البيانات الحساسة وانتهاك متطلبات الامتثال الخاصة بك.

✅ الحل: اختر أدوات الذكاء الاصطناعي التي لديها سياسات قوية لمعالجة البيانات لضمان عدم الاحتفاظ بالبيانات واستضافة آمنة.

الملكية الفكرية والمخاوف الأخلاقية

نظرًا لأن نماذج اللغة الكبيرة (LLM) يتم تدريبها على أكواد متاحة للجمهور، فقد تتكرر مقتطفات الأكواد المقترحة عن غير قصد أكواد محمية بحقوق النشر، مما قد يعرضك للمشاكل.

✅ الحل: يمكن للمطورين تجنب مشاكل حقوق النشر عن طريق تشغيل مقتطفات برمجية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال أدوات فحص الانتحال البرمجي. من المهم أيضًا أن تطبق الشركات سياسات مراجعة واضحة لتجنب الانتهاكات غير المقصودة للملكية الفكرية.

إليك كيف يلخص أحد مستخدمي Reddit تجربته مع البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي:

مستقبل البرمجة الثنائية بالذكاء الاصطناعي

في السنوات القادمة، سيكون البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من مجرد "سرعة". سيعيد تشكيل الطريقة التي يبني بها المطورون ويصححون الأخطاء ويتعاونون ويبتكرون. كيف؟ دعنا نكتشف ذلك:

شريك برمجة مصمم خصيصًا لك

لكل مطور أسلوب عمل وتفضيلات فريدة. ستتعلم أدوات تطوير البرمجيات في المستقبل هذه الأنماط وتصمم اقتراحاتها وفقًا لها. بالنسبة لأعضاء الفريق الجدد، يمكن أن تعمل هذه الأدوات أيضًا كمرشدين لمستودع البرمجيات، حيث تشرح سبب بناء الأشياء بالطريقة التي هي عليها.

اكتشاف الأخطاء قبل حدوثها

تكتشف أدوات المساعدة في البرمجة الحالية المشكلات بعد كتابة الكود. أما أدوات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، فستكتشف الأنماط التي تؤدي عادةً إلى حدوث أخطاء وتقوم بتمييزها مبكرًا. من خلال توقع مسارات الكود الخطرة، سيقلل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من دورات تصحيح الأخطاء ويمنح المطورين ثقة أكبر في مسوداتهم الأولية.

🧠 حقيقة ممتعة: أول "خطأ" في عام 1947 كان فراشة حقيقية عالقة في مرحل Harvard Mark II. في ذلك الوقت، كان تصحيح الأخطاء يعني حرفياً إزالة الحشرات. ستكمل أدوات الذكاء الاصطناعي في المستقبل هذه المهمة، حيث ستكتشف الأخطاء المحتملة قبل أن تتسلل إلى الكود الخاص بك وتوفر عليك ساعات من البحث عن الأخطاء.

⚡ أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى طريقة منظمة لإدارة الأخطاء؟ تسهل قوالب الإبلاغ عن الأخطاء هذه توثيق الأخطاء وتحديد أولويات الإصلاحات وتبسيط ضمان الجودة.

كود يصلح نفسه بنفسه

بدلاً من انتظار المطورين لمراجعة السجلات بعد حدوث عطل، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المستقبلية مراقبة البرامج في الوقت الفعلي وتطبيق إصلاحات الكود تلقائيًا. على سبيل المثال، ستتمكن منصة الذكاء الاصطناعي من اكتشاف تسرب في الذاكرة في أحد تطبيقات الإنتاج وإصلاحه على الفور، مما يقلل من وقت التعطل ويوفر ساعات العمل الهندسي.

المطورون كمنسقين، وليس مجرد مبرمجين

في المستقبل، لن يقضي المطورون معظم وقتهم في كتابة الأكواد. بل سيقومون بـتوجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعددة والقيام بدور الموجه، وتوزيع المهام، والتحقق من صحة النتائج، والتركيز على البنية الأعلى مستوى.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات

ClickUp: المساعد المفضل الجديد لفريق التطوير لديك

هناك أمر واحد واضح: الذكاء الاصطناعي ليس هنا ليحل محل المطورين، بل لتمكينهم.

من كتابة كود أنظف إلى الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح، تساعد أدوات البرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي المناسبة المطورين على التركيز على العمل الذي يحقق نتائج ملموسة. ClickUp هو المساعد المفضل لفريق التطوير لديك هنا.

من أتمتة تحديثات السبرينت باستخدام Brain إلى تبسيط تتبع الأخطاء من خلال Automations، ومن تصور SDLC في Dashboards إلى ربط الكود مع Integrations، يضع ClickUp كل ما يحتاجه فريقك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، مع Brain MAX، يمكنك اختيار نموذج اللغة الكبير المفضل لديك.

عندما يتم التعامل مع هذه الأعباء الإضافية، يمكن لفريقك التركيز على ما هو أكثر أهمية: دفع عجلة الابتكار وتحسين جودة الكود.

هل أنت مستعد لترى كيف يتناسب الذكاء الاصطناعي مع سير عمل فريقك في تطوير البرمجيات؟ سجل في ClickUp مجانًا.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

يمكن لفرق المؤسسات استخدام برمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي بأمان عن طريق اختيار أداة توفر التوافق مع SOC 2، ونشرات سحابية آمنة، وتشفير البيانات أثناء التخزين والنقل، وضوابط صارمة لخصوصية البيانات.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ممتاز في اكتشاف المشكلات الشائعة مثل أخطاء بناء الجملة أو مؤشرات الأداء الحمراء، إلا أنه يفتقر إلى القدرة على الحكم واتخاذ القرارات الدقيقة التي يتمتع بها المطور الماهر. لا تزال المراجعات البشرية تلعب دورًا لا غنى عنه في تقييم البنية والمنطق التجاري والحالات الاستثنائية التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فهمها تمامًا.

تدعم معظم أدوات الذكاء الاصطناعي لغات برمجة متنوعة، بما في ذلك Python و JavaScript و C# و Java و TypeScript و Go وغيرها. ومع ذلك، فإن هذه التغطية ليست شاملة. فهناك أدوات متخصصة في لغات تطوير الويب، بينما تدعم أدوات أخرى أطر عمل متخصصة أو ناشئة.

صغيرة بشكل مدهش. تتكامل معظم الأدوات مباشرة مع بيئات التطوير المتكاملة (IDE) التي يستخدمها المطورون بالفعل، لذا يبدو سير العمل مشابهًا. يمكنك ببساطة البدء في الكتابة، وستظهر اقتراحات الذكاء الاصطناعي أو المقتطفات حسب الحاجة.