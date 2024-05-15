دليل من 9 خطوات حول كيفية كتابة التوثيق للبرمجة (مع الأهمية والفوائد والتحديات)

تساعد الوثائق الواضحة والمنظمة بشكل جيد على تصميم برامج يسهل فهمها واستخدامها وصيانتها بمرور الوقت.

يمكن أن يكون إنشاء وثائق الشيفرة البرمجية مربكًا من الناحية التقنية لأن العديد من المتغيرات والكتل البرمجية وقيم الإرجاع تتفاعل مع الدوال المختلفة بطرق متعددة.

تحتاج إلى بنية توثيق موحدة لمستخدمي التطبيق والمبرمجين المسؤولين عن استكشاف أخطاء برنامجك وإصلاحها. فالفهرس المنطقي المتدفق، والعناوين والتعريفات التي لا تحتاج إلى شرح، وحلقة التغذية الراجعة المضمونة تعزز من توثيق الكود الخاص بك.

دعنا نتعمق في أهمية مثل هذه الوثائق، وكيفية كتابة وثائق جيدة للتعليمات البرمجية، وبعض الفوائد والتحديات، وأدوات توثيق البرمجيات المشهورة!

أهمية التوثيق في تطوير البرمجيات

يتتبع التوثيق عملية اتخاذ القرارات المنطقية التي حدثت في دورة تطوير التعليمات البرمجية. فيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب أن تفهمها في التوثيق:

شرح القرارات في التوثيق المطول

يساعدك التوثيق المطول على تفصيل عملية القرارات المعمارية وخيارات التصميم التي تشكل جزءًا من التعليمات البرمجية. يمكن للمطورين المستقبليين أن يفهموا بسهولة السياق والأساس المنطقي وراء قرارات الترميز.

يجب عليك التحقق مما إذا كان هذا التوثيق يتضمن تفسيرات لاختيار أنماط تصميم وتقنيات محددة وأي مفاضلات تم أخذها في الحسبان أثناء التطوير. إلى جانب الحفاظ على سلامة المشروع، فإن ذلك يجنبك إعادة النظر في المشاكل التي تم حلها ويحافظ على اتساق عملية اتخاذ القرار.

يهدف إلى توضيح الأسباب الكامنة وراء خطوات التشفير الهامة وتوفير مراجع تدعم تطور المشروع الموجه نحو القيمة.

أهمية اختبار الوحدة في التوثيق

بما في ذلك حالات الاختبار، والنتائج، والمشكلات، والملخصات، واختبار الوحدة في التوثيق، حيث يعمل اختبار الوحدة في التوثيق كأمثلة حية لكيفية عمل البرنامج.

يمكنك استخدام هذه الاختبارات لتوضيح سلوك التعليمات البرمجية عمليًا في ظل عدة ظروف. ما يحصل عليه فريقك هو الوضوح الفوري لأنماط الاستخدام والنتائج المتوقعة.

يساعد اختبار الوحدة على سد المنطقة الرمادية بين التصميم النظري والتطبيق العملي. فهو يمكّن فريقك الموسع من المبرمجين من تطبيق الأدوات المساعدة للتعليمات البرمجية دون الإفراط في التجربة والخطأ بسرعة.

اختبارات الوحدة الموثقة جيدًا هي جدار الأمان ضد الانحدارات. فهي تشدد على وظائف التعليمات البرمجية الخاصة بك من خلال ضمان عدم تعريض ترقيات البرمجة العامة أو المتطرفة للخطر كتل الترميز الحالية.

تقوم ClickUp Teams لفرق البرمجيات بتقسيم دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بأكملها إلى سير عمل أسهل وأكثر سهولة في إدارة المشاريع. وسواء كنت ترغب في إدارة الأعمال المتراكمة دون تدخل يدوي أو دمج مجموعة التقنيات الخاصة بك، فإن مركز العمل الموحد هذا يجمع كل المهام في مكان واحد.

التعليقات البرمجية في البرمجة الحاسوبية هي وثائق مضمنة في السطر تعمل على تحسين سهولة قراءة التعليمات البرمجية. يمكنك توجيه زملائك المطورين من خلال المنطق المعقد وتسليط الضوء على اعتبارات الاستخدام الحيوية.

يوفر كل تعليق تضيفه سياقًا فوريًا بالغ الأهمية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراجعات التعليمات البرمجية الحساسة للوقت - ومع ذلك، تكمن المهارة الفعلية في الموازنة بين كمية ونوعية التعليقات لتجنب الفوضى.

يجب عليك اتباع ممارسات التعليق الفعالة لمساعدة المبرمجين المعينين والمبرمجين الحاليين في جهود التطوير المستمرة.

كيفية كتابة التوثيق للبرمجة

سواءً كنت تقوم بتطوير مشاريع ترميز صغيرة أو كبيرة الحجم، إليك نهجاً تفصيلياً لكتابة التوثيق التقني للأكواد البرمجية:

الخطوة 1: حدد جمهورك

افهم هوية جمهورك المستهدف قبل كتابة وثائق التعليمات البرمجية. بالنسبة للمطورين المستقبليين، ركز على العمق التقني والخوارزميات المستخدمة وهياكل البيانات وقرارات تحسين التعليمات البرمجية.

ستحتاج إلى توثيق واجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين النهائيين. استخدم لغة أقل تقنية وأمثلة عملية أكثر لفهمهم.

الخطوة 2: تحديد نطاق التوثيق

تتطلب جميع المشاريع توثيقاً مختلفاً للأكواد البرمجية. قد تحتاج المكتبات الصغيرة فقط إلى ملف README وتعليقات، بينما تتطلب تطبيقات المؤسسات الكبيرة أدلة للمطورين ودروسًا تعليمية شاملة.

ابدأ بملاحظة حجم مشروعك ومدى تعقيده وقاعدة مستخدميه. هذا يلقي الضوء على الوثائق الضرورية لمشروعك.

الخطوة 3: استخدم بنية موحدة

تسمح هياكل توثيق الكود المتناسقة للمستخدمين بالعثور على المعلومات المهمة بشكل أسرع. اختر بنية يمكن تطبيقها بشكل موحد لوثائق واجهة برمجة التطبيقات أو التعليقات المضمنة.

باختصار، قم بتوحيد جميع أقسام المستند من خلال قوالب توثيق مصممة خصيصًا لأنواع متعددة من المشاريع. هذا يلتقط جميع كتل الترميز للحفاظ على بنية متماسكة.

الخطوة 4: اكتب عناوين وتفسيرات وصفية

تعمل العناوين بمثابة إشارات إرشادية للقراء، وتقدم التفسيرات لمحات عامة رفيعة المستوى عن الدوال والفئات والوحدات.

يجب أن تكون عناوين وثائق التعليمات البرمجية أو وثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك واضحة بذاتها. على سبيل المثال، "معالجة الأخطاء" أوضح من "معالجة المشاكل". '

بالنسبة للأوصاف، يوفر الارتباط بالأقسام ذات الصلة أو الموارد الخارجية تجربة تعليمية تفاعلية للغاية. يجب عليك القيام بذلك في بيئات التطوير المتكاملة (IDE) ومحرري التعليمات البرمجية.

الخطوة 5: توثيق المعلمات وقيم الإرجاع

كن أكثر حذرًا عند توثيق معلمات الإدخال وقيم الدوال. أضف نوع البيانات المتوقعة والقيم الافتراضية، مع تسليط الضوء على التأثيرات الأخرى على وظيفة الشيفرة البرمجية.

كن على دراية بما تفعله أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين بالضبط عند إنشاء مسودات التوثيق الأولية. إذا كانت هذه التفاصيل غير دقيقة وغير مكتملة، فقد يؤدي ذلك إلى إرباك الفهم البشري والتحليل الآلي.

يجب أن يثري كل تعليق وثائق التعليمات البرمجية الخاصة بك. تحقق مرة أخرى مما إذا كان كل تعليق يقدم رؤى حول الأسباب الكامنة وراء تطبيقات معينة والمزالق المحتملة. وفي الوقت نفسه، تجنب الإفراط في الشرح لإنشاء تعليقات فعالة.

استخدم تقنيات متطورة للتعليق على التعليمات البرمجية لإضافة قيمة تتجاوز ما يمكن أن تستنتجه الأدوات الآلية.

تعمق في قوالب التوثيق التقني لفهم كيفية التعامل مع الخطوات المذكورة أعلاه وأدناه للحصول على مواد مرجعية أكثر وضوحًا.

الخطوة 7: تسليط الضوء على إدارة الأخطاء والقيود

تتضمن جودة التوثيق دائمًا مناقشة الأخطاء المحتملة أو القيود البرمجية. حافظ على الشفافية لتنظيم توقعات المستخدم وتبسيط محاولات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

إن الترابط المتزايد بين أنظمة البرمجيات يعني أن تفصيل جوانب معالجة الأخطاء هذه يمكن أن يقلل من الوقت المستغرق في تصحيح الأخطاء.

لاحظ أن أفضل الممارسات لتوثيق الشيفرة البرمجية تتضمن أمثلة لتحديد الأخطاء المحتملة.

طبيعة التوثيق عملية متطورة. يمكنك إنشاء روتين لمراجعة الوثائق وإبقائها ذات صلة.

تذكر أن أنظمة التحكم في الإصدار هي القاعدة الآن. تسمح لك هذه الأنظمة بدمج تحديثات التوثيق في سير عمل التطوير الخاص بك وتضمن لك انعكاس هذه التغييرات في التعليمات البرمجية.

الخطوة 9: اجمع الملاحظات من مطوري البرامج والمبرمجين

استكمل الخطوة السابقة بعادة استخدام حلقات التغذية الراجعة. شجع المستخدمين على مشاركة تجاربهم وأسئلتهم. استفد من قوة ميزة "ملخص ملاحظات المنتج" في ClickUp لدمج تفاصيل المشروع والمهام والملاحظات من فريقك.

هذا يمثل المخططات والتقارير المرحلية واقتراحات التعديل المباشر. في نهاية المطاف، تعمل هذه الملاحظات على تحسين وثائقك لجعلها أكثر سهولة ويسر لجميع المستخدمين.

توثيق مكونات التعليمات البرمجية المختلفة

يمكن أن تكون العناصر الهيكلية لشيفرتك البرمجية متاهة للمبرمجين الآخرين. انظر في توثيق المكونات التالية:

توثيق معالجة الاستثناءات في البرمجيات

يشير التعامل مع الاستثناءات إلى كيفية تعامل برنامجك مع العثرات غير المتوقعة أثناء تشغيل الشيفرة البرمجية. يمكنك البدء بفهرسة الاستثناءات المعروفة التي صُممت شيفرتك البرمجية لالتقاطها.

اشرح كيف يتعامل برنامجك مع كل استثناء موثق. قد يتضمن ذلك تسجيل معلومات الخطأ، أو عمليات التنظيف، أو إشعارات المستخدم، أو عمليات سير عمل الخيار الثاني التي تعد باستقرار تطبيقك.

بعد ذلك، قدم أمثلة تنفيذية من خلال مقتطفات التعليمات البرمجية أو التعليمات البرمجية الزائفة التي توضح التعامل مع الاستثناءات. هذا يعمل بشكل أفضل مع الاستثناءات المعقدة التي قد لا تكون بديهية للمطورين الآخرين على الفور.

أخيرًا، قم دائمًا بتغطية كيفية اختبار مطوري البرامج الآخرين للتعامل مع الاستثناءات داخل تطبيقك. قد تتضمن بعض الخيارات اختبار الوحدة، أو اختبار التكامل، أو حالات الاختبار اليدوي المصممة لتشغيل الاستثناءات والتحقق من معالجتها.

انظر إلى نماذج تطوير البرمجيات الشائعة لمعرفة كيفية استخدام معالجة الاستثناءات.

قم بتنزيل هذا النموذج تصوّر دورة حياة تطوير منتجك باستخدام قالب خارطة طريق منتج ClickUp

التوثيق لواجهات برمجة التطبيقات

ابدأ توثيق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك بنظرة عامة شاملة عن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك والمشاكل التي تحلّها. اجعل هذا القسم متاحًا للقادمين الجدد أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، اشرح بوضوح كيفية مصادقة المستخدمين على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وأي بروتوكولات ترخيص يجب اتباعها. أضف عينة من الطلبات لشرح كيفية تضمين بيانات اعتماد المصادقة.

قم بتوفير طرق HTTP المدعومة، وبنية عنوان URL، والمعلمات الإلزامية، وبنية الطلب لكل نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات. تقدم الجداول والقوائم المنظمة عروضاً مرئية مناسبة لهذه البيانات.

احتفظ بقسم مخصص لتوثيق استجابات الأخطاء القياسية التي قد ترجعها واجهة برمجة التطبيقات. تذكّر أن تضيف رموز حالة HTTP ونصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

أهمية وجود ملف README

ملف README الخاص بك هو نقطة الاتصال الأولى بين برنامجك ومستخدميه أو مطوريه. ابدأ بقسم يرشد المستخدمين خلال إعداد برنامجك. أضف تعليمات التثبيت وتوابعه، متبوعة بخطوات التكوين الأولية.

تقدم بدليل استخدام حول أدوات البرنامج المساعدة والمهام الشائعة التي يمكن للمستخدمين القيام بها. اسمح لهذا القسم بتعليم المستخدمين كيفية ملاءمة البرنامج لعملهم.

إذا كان مشروعك مفتوح المصدر، ضع إرشادات للأعضاء المساهمين. من الناحية المثالية، يجب أن تغطي هذه الإرشادات معايير الترميز، وعملية طلب السحب، وكيفية الإبلاغ عن الأخطاء وطلب الميزات.

أخيراً، لا تنسَ تحديد الترخيص الذي يتم بموجبه إصدار برنامجك. فهذا من شأنه تثقيف المستخدمين حول كيفية استخدام برنامجك أو تعديله بشكل قانوني.

دور أصحاب المصلحة المختلفين في التوثيق للبرمجة

عند تعلّم كيفية كتابة التوثيق التقني للتعليمات البرمجية، يجب أن تأخذ في الحسبان مختلف أصحاب المصلحة مثل المالكين والمشرفين والمجتمع الأوسع.

بادئ ذي بدء، أصحاب الوثائق هم أعضاء المشروع الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن دقة الوثائق واكتمالها وتحديثها. يمكن أن يكون المالكون أي شخص، من الكتّاب التقنيين المتخصصين في التوثيق إلى المطورين الذين يضعون أفكارًا للتشفير إلى مديري المشاريع الذين يراقبون عملية التطوير.

فهي تضمن وجود جميع الوثائق الأولية منذ البداية. بالإضافة إلى تعديل هذه المواد لتعكس التغييرات التي طرأت على قاعدة الشيفرة، كما يسلط أصحابها الضوء على الوظائف المهملة.

بعد ذلك، مشرفو التوثيق هم المستخدمون الذين يقترحون التغييرات بنشاط، أو يحددون الأخطاء، أو يطورون المواد للمناطق غير المستكشفة. وهم يستخدمون البرنامج على نطاق واسع للإبلاغ عن التناقضات وتقديم المساعدة في ضمان الجودة.

علاوة على ذلك، فإن المشاركة في جهود التعهيد الجماعي تستفيد من الخبرة الجماعية للمجتمع. فوجهات نظرهم وخبراتهم تضفي عمقًا جديدًا على توثيق التعليمات البرمجية الخاصة بك.

يجب عليك وضع إرشادات واضحة من خلال أدلة الأنماط والقوالب أو الأدوات ذات الصلة. استكمل ذلك بعملية مراجعة فنية قبل إدراج الموافقات النهائية. استخدم منصات مثل GitHub أو Bitbucket للتحكم في الإصدار وقنوات التعاون المبسطة.

التحديات في توثيق البرمجيات

سواءً كانت كتابة التعليمات البرمجية أو وثائق واجهة برمجة التطبيقات، هناك العديد من التحديات الشائعة التي يمكن أن تعيق فائدتها. إليك بعضًا منها:

الحفاظ على تحديث الوثائق: إبقاء الوثائق متزامنة مع أحدث التغييرات مع تطور البرمجيات على محرري التعليمات البرمجية أمر صعب. وغالبًا ما تتسبب هذه الأخطاء بين الكود والوثائق في حدوث ارتباك

الحفاظ على جودة التوثيق: قد تتفاوت جودة التوثيق بسبب البيانات غير المكتملة أو التفسيرات المعقدة للغاية. هذا التباين يجعل من الصعب على الناس الاعتماد عليها

إشراك الزملاء المبرمجين: غالبًا ما يصنف المطورون التوثيق على أنه مهمة ثانوية بالنسبة للبرمجة. وهذا يؤدي إلى الحد الأدنى من المشاركة والمساهمة. في نهاية المطاف، تؤدي المشاركة المفقودة إلى وثائق متناثرة أو قديمة أو غير متناسقة

إدارة إمكانية الوصول: البحث عن المعلومات الملائمة أمر بالغ الأهمية للتوثيق الفعال. وبالتالي، فإن المواد سيئة التنظيم أو التي يتعذر الوصول إليها يمكن أن تحبط المستخدمين وتقلل من فائدتها المتوقعة

هناك بعض الطرق المؤكدة لإبعاد هذه التحديات عن عملك التوثيقي:

قم بأتمتة تحديثات التوثيق من خلال إعداد خطوط أنابيب CI/CD التي تؤدي إلى إنشاءات عند إجراء تغييرات في التعليمات البرمجية ضع معايير التوثيق من خلال قوالب توثيق العمليات وقوائم المراجعة متبوعة بعمليات تدقيق متكررة طوّر ثقافة التوثيق الجيد في التخطيط لسباق السرعة من خلال تقدير المساهمين وتقديم التدريب على ممارسات التوثيق الشائعة استفد من مساهمات المجتمع من خلال إدخال مراجعاتهم التي تم التحقق منها لجعل الوثائق أكثر تفصيلاً

فوائد التوثيق السليم للأكواد البرمجية

فيما يلي بعض مزايا التوثيق السليم للأكواد البرمجية:

تحقق النجاح المؤسسي: تضع الوثائق الشاملة أساس مؤسستك لقابلية التوسع. يمكن للموظفين الجدد أن ينضموا بسلاسة أكبر حيث يحصلون على فكرة واضحة تمامًا عن بنية المشروع ويمكنهم المساعدة دون الحاجة إلى مساعدة مكثفة

يزيد من كفاءة التشفير: يعتمد التوثيق الرشيق للمشروع على التعاون متعدد الوظائف حيث يكون المطورون والمختبرون والمصممون وأصحاب المصلحة على نفس الصفحة. هذا التوافق يزيل سوء الفهم ويسمح بتكرار المنتج بشكل أسرع ووقت وصول المنتج إلى السوق. جرّب استخدام قالب مستند متطلبات المنتج (PCD ) لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع على الأهداف المتغيرة لمنتجك في جميع الأوقات

قم بتنزيل هذا النموذج يساعد قالب متطلبات المنتج الخاص بـ ClickUp في تطوير المنتج التعاوني من خلال توثيق جميع قرارات التطوير، مما يمكّن أصحاب المصلحة من إعادة النظر في القرارات السابقة ومواصلة بناء خطط الإصدار.

تمكين إعادة استخدام التعليمات البرمجية: تتيح مكتبات التعليمات البرمجية الموثقة جيدًا اكتشاف التعليمات البرمجية بشكل أفضل وتوحيد أنماط التنفيذ. وضوح هذه الوثائق يسمح لك بإعادة استخدام الحلول الموجودة ويقلل من جهود الترميز الزائدة عن الحاجة

بينما يتخصص كل من Sphinx و Javadoc في الإنشاء التلقائي لوثائق واجهة برمجة التطبيقات من خلال تعليقات المصدر، إلا أنه ليس حلاً شاملاً. وبالمثل، تقدم Confluence منصة لإنشاء وتنظيم وثائق المشروع عبر أنواع المحتوى ولكنها تفتقر إلى تكامل فروع المهام. علاوةً على ذلك، يتكامل GitBook وDocusauras بشكل جيد مع أنظمة التحكم في الإصدار ولكنهما يفتقران إلى قيود وظيفية.

تتفوق قوالب وأدوات ClickUp Project Documentation على قدرات إدارة المشاريع التقليدية من خلال التحرير التعاوني، وتكامل المهام، والتحكم في الوصول، وميزات الذكاء الاصطناعي الثورية.

تعمل واجهة النظام الأساسي سهلة الاستخدام على كسر الكتل المعقدة من المعلومات وتبسيط التنقل عبر نقاط البيانات.

قم بتنزيل هذا النموذج تم تصميم قالب توثيق المشروع من ClickUp لمساعدتك في الحفاظ على تنظيم وثائق مشروعك وسهولة الوصول إليها.

من بين ميزات ClickUp البارزة قدرته على ربط وإنشاء المهام مباشرةً داخل الوثائق. تضمن هذه الإمكانية تسجيل العناصر القابلة للتنفيذ مثل الأخطاء التي يجب إصلاحها أو الأقسام التي يجب مراجعتها على الفور كمهام داخل نفس النظام البيئي.

والأفضل من ذلك، يقدم ClickUp Docs مستوى متقدمًا من إمكانية المشاركة مع الشركاء الخارجيين وأعضاء الفريق غير التقنيين وأصحاب المصلحة. يحمي التحكم في الوصول الدقيق في الوصول معلوماتك الحساسة دون المساس بعمليات الموافقة والمراجعة.

استمتع بالتحرير في الوقت الفعلي مع فريقك على ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد ClickUp Brain من شبكة عصبية فائقة القوة تسهّل جمع البيانات وتوليد الخطوط العريضة أو الأفكار لاحتياجاتك في الكتابة التقنية. ويمكنك الحصول على السبق في توليد المحتوى وزيادة صقله من خلال المحررين التقنيين ذوي الخبرة.

تعمل ترسانة إدارة المشاريع في المنصة على تسريع عملية المراجعة والتغذية الراجعة بين المبرمجين وخبراء التوثيق والمديرين الفنيين في فريقك.

إنشاء مستند رئيسي للبرمجيات لتزويد المبرمجين بإمكانية وصول أفضل إلى الكود

يمكن لتطوير التوثيق المنهجي أن يضع فريق البرمجة لديك في مقعد القيادة لتحقيق مخرجات مشروعك بشكل أفضل من المتوقع.

توخَّ الحذر عند تحديد جمهورك ونطاق المادة، حيث سيساعدك ذلك على ذكر جميع المعايير ذات الصلة وإعداد هياكل موحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العمل على التعلم المستمر من خلال تصميم وثائق نموذجية لمشاريع الممارسة الشخصية. حاول إضافة تنويعات جديدة من هياكل الفصول وجداول علاقات المعلمات لتضخيم مخرجات التوثيق لفريقك.

قم بتنزيل هذا النموذج أصبح فهم قدرات المستند أسهل من أي وقت مضى مع هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة.

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الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)

1. ما هو مثال على توثيق التعليمات البرمجية؟

من الأمثلة الكلاسيكية لوثائق التعليمات البرمجية ملف README الذي يقدم نظرة عامة على مشروع برمجي. يذكر هذا المستند الغرض من التعليمات البرمجية وتعليمات التنزيل وأمثلة على الأداة المساعدة وإرشادات لتطوير المادة بشكل أكبر.

2. كيف تكتب مستنداً برمجياً؟

لكتابة مستندات التعليمات البرمجية، حدد جمهورك المستهدف والهدف من المادة. يجب عليك تنظيم المحتوى بشكل منطقي بلغة موجزة وإضافة أمثلة كافية لمقتطفات التعليمات البرمجية وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات والوظائف الرئيسية.

3. كيف تكتب التوثيق التقني لأمثلة التعليمات البرمجية؟

مثال على كيفية كتابة وثائق التعليمات البرمجية التقنية يجب أن تبدأ بمقدمة موجزة عن كل مكون برمجي، متبوعة بوصف تفصيلي لمعلماته، وقيم الإرجاع، والقدرة على معالجة الأخطاء.