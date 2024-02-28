قياس إنتاجية المطورين: نصائح للتحسين لفرق تطوير البرمجيات

يكتب مايكل 100 سطر من التعليمات البرمجية في اليوم، بينما يكتب دوايت 70 . إذا سئلت من هو الأكثر إنتاجية، فغالبًا ستختار مايكل - فهو يكتب 30 سطرًا أكثر في اليوم، أي أكثر من 600 سطر كل شهر! ومع ذلك، هناك أمر آخر: غالبًا ما تكون شيفرة مايكل معطلة وتتطلب مراجعات مكثفة، في حين أن دوايت يقدم باستمرار شيفرة نظيفة تمامًا. 🧑‍💻

هذا يدل على أن قياس إنتاجية المطورين ليس بسيطًا مثل التحقق من الذي كتب أسطرًا أكثر من التعليمات البرمجية. فالإنتاجية هي جانب واحد فقط يجب أخذه بعين الاعتبار عند تقييم إنتاجية فريق تطوير البرمجيات لديك. ونظراً لأن قياس الإنتاجية أمر بالغ الأهمية لتخطيط أعباء العمل وتحديد أهداف واقعية، فأنت بحاجة إلى معرفة العوامل التي يجب الانتباه إليها.

في هذه المقالة، سنطلعك في هذه المقالة على أسرار قياس و تحسين إنتاجية المطورين لمساعدتك على فهم وضع فريقك وكيفية قيادته في الاتجاه الصحيح.

ما هي إنتاجية المطورين؟

إنتاجية المطوّرين هي مقياس لقدرة فريق تطوير البرمجيات على توليد كود عالي الجودة وإكمال المهام ذات الصلة في إطار زمني محدد.

ورغم أن الأمر قد يبدو كذلك، إلا أن إنتاجية المطورين لا تتعلق فقط بالأداء الفردي لمطوري البرمجيات - فالمصطلح يشير عادةً إلى كفاءة وتعاون وتنظيم فريق بأكمله.

إلى جانب القيم الموجهة للفريق، فإن التقييم الدقيق لجودة التعليمات البرمجية, إدارة الوقت وتخصيص الموارد وعوامل أخرى أمر بالغ الأهمية لقياس إنتاجية مطوري البرامج بشكل واقعي.

لماذا يجب عليك قياس إنتاجية المطورين؟

أن تكون على دراية بإنتاجية فريق التطوير لديك أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف والتخطيط للمساعي المستقبلية. فيما يلي بعض الأسباب المحددة التي تجعلك تقيس إنتاجية المطورين. 👇

التخصيص المناسب للموارد

عندما تفهم إنتاجية مطوّري البرامج، يمكنك بسهولة تحديد المجالات التي تتطلب موارد إضافية أو موارد أقل، وهذا يجعل سير عملك أكثر كفاءة.

بناءً على إنتاجية المطورين، قد تحتاج إلى توظيف المزيد من الأشخاص لإكمال مشروع ما، أو تعديل الجداول الزمنية للمشروع، أو استثمار المزيد من الأموال في الأدوات التي تساعد فريقك على إنجاز مهامهم.

الاستفادة القصوى من إمكانات الفريق

يتمتع بعض مطوري البرامج بمعرفة رائعة بقواعد البيانات، وبعضهم يعرف كل إجراءات الاختبار الموجودة في الكتاب، بينما يتمتع البعض الآخر بقوى خارقة في تصحيح الأخطاء - إنها مهمتك أن تكتشف نقاط قوتهم حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إسناد المهام و تحرير كامل إمكانات الفريق

وينطبق الأمر نفسه على نقاط الضعف. عندما تعلم أن أحد أعضاء الفريق يعاني من صعوبة في مهمة أو مشروع معين، يمكنك تقديم التدريب والدعم لمساعدته في التغلب على المشاكل وصقل مهاراته.

ببساطة، يسمح لك قياس الإنتاجية بالتعرف على فريقك والتألق كمدير.

تحديد الأهداف

يطلب منك عميلك إكمال مشروع مربح خلال شهر، فتقول له بالطبع، لا مشكلة. وسرعان ما تدرك أن هذا مستحيل ما لم يكرر أعضاء فريقك أنفسهم ويعملون على مدار 24 ساعة في اليوم حتى الموعد النهائي.

المشكلة هنا أنك لم تقم بقياس إنتاجية المطورين. معرفة متوسط إنتاجية فريقك تسمح لك بتحديد أهداف ومواعيد نهائية واقعية وإنشاء جداول زمنية تتماشى مع قدراتك.

إلى جانب رضا العملاء، فإن تحديد الأهداف الواقعية هذا أمر حيوي لرفاهية فريقك. عندما يكون عبء العمل على النحو الأمثل، يمكن لموظفيك الحفاظ على التركيز والتعبير عن الإبداع وتحقيق التوازن الصحيح بين العمل والحياة الشخصية. عندما تلقي بقنبلة من المواعيد النهائية الضيقة، والاجتماعات التي لا حصر لها، والجداول الزمنية المجنونة على فريقك، سينخفض الرضا الوظيفي وسيشعرون بالإرهاق.

تتبع التقدم

من خلال قياس ومراقبة إنتاجية مطوري البرامج ومراقبتها بمرور الوقت، ستحصل على رؤى مفصلة حول الاتجاهات والأنماط. تُظهر هذه البيانات الحالة العامة لمؤسستك وتشير إلى المجالات التي قد تتطلب التحسين.

إن قياس إنتاجية تطوير البرمجيات مهم أيضًا من أجل إبقاء أصحاب المصلحة سعداء . إن تقديم البيانات التي تظهر تقدم المشروع هو شهادة على أدائك كمدير وعلى الجهود الجماعية لفريقك.

كيفية قياس إنتاجية المطورين

غالبًا ما يُنظر إلى قياس إنتاجية مطوري البرمجيات على أنه قياس للمخرجات. ولكن، مقدار العمل الذي يمكن للمطوّر إنجازه في وقت محدد ليس مقياس الإنتاجية الوحيد الذي يجب التركيز عليه - للحصول على نتائج دقيقة، تحتاج إلى مجموعة من العوامل.

لتجنب التركيز على مقاييس الإنتاجية الخاطئة للمطورين أو الوقوع فريسة شلل التحليل يمكنك استخدام أحد الإطارين الأكثر شيوعًا: DORA و SPACE.

إطار عمل DORA

حصل إطار عمل أبحاث وتقييم DevOps (DORA) على اسمه من فريق Google الذي أنشأه. وهو يقيس أداء الفريق مقابل أربعة مقاييس ويصنف الأعضاء على مقياس من أربع درجات من الأداء المنخفض إلى النخبة. الهدف الأساسي للإطار هو المساعدة في تحديد الاختناقات وتسهيل التحسين المستمر.

مقاييس إنتاجية المطورين الأربعة التي يركز عليها إطار عمل DORA هي

تكرار النشر: يوضح عدد المرات التي ينشر فيها فريقك التعليمات البرمجية أو يصدرها للمستخدمين النهائيين الوقت اللازم لإجراء التغييرات: يقيس الوقت بين تلقي طلب تغيير التعليمات البرمجية ونشرها في الإنتاج. يساعدك هذا المقياس على التخطيط وإنشاء جداول زمنية واقعية معدل فشل التغييرات: يصور النسبة المئوية للتغييرات التي تتسبب في فشل الإنتاج مثل وقت التعطل أو التأثير السلبي على المستخدمين أو الأخطاء الوقت اللازم لاستعادة الخدمة: يوضح المدة التي تستغرقها استعادة الخدمة أو التعافي بعد فشل الإنتاج

إطار عمل الفضاء

تحدد مقاييس DORA بدقة إنتاجية المطورين الجماعية والفردية، ولكن هذا الإطار ينطوي على عيب كبير - فهو لا يأخذ بعين الاعتبار الرفاهية. يعد إطار عمل SPACE نوعًا من الاستجابة لمقاييس DORA، حيث يقدم نهجًا متعدد الأبعاد للإنتاجية. SPACE هو اختصار لخمسة مقاييس رئيسية للإنتاجية:

الرضا والرفاهية: يشير إلى مدى رضى مطوري البرمجيات عن عملهم وما إذا كانوا يوصون الآخرين بفريقهم. كما يوضح أيضاً مدى تأثير عملهم على حياتهم. يعتمد هذا المقياس على افتراض أنالإنتاجية والرضا مرتبطان الأداء: يقيس نتائج المطور (جودة الكود وتأثيره) النشاط: يقيس المخرجات المنجزة خلال فترة محددة. لا يجب استخدام هذا المقياس أبدًا بمفرده - انظر إليه كقطعة أحجية تتناسب مع صورة الإنتاجية الأوسع 🧩 التواصل والتعاون: يظهر ديناميكيات الفريق وتدفق المعلومات و حل المشكلات المهارات. كما يمكن أن يصور أيضًا الوقت الذي يستغرقه الموظفون الجدد في التهيئة والشفافية والوعي بالأولويات - وكلها علامات على وجود فريق عمل صحي يعمل بشكل جيد الكفاءة والتدفق: يقيس قدرة أعضاء فريق تطوير البرمجيات على العمل وإنجاز المهام بدون انقطاع أو بأقل قدر من الانقطاعات

مقاييس إنتاجية مطوري البرمجيات الأخرى

لا يوجد قانون يجبرك على استخدام إطار عمل DORA أو SPACE. يمكنك استخدام مقاييس إنتاجية أخرى أو الجمع بين أجزاء من كلا الإطارين - فالخيار لك. مهما كان اختيارك، تأكد من أن المقاييس ذات صلة ودقيقة. فيما يلي بعض المعايير لقياس إنتاجية المطورين:

نقاط القصة لدقة التخطيط #### نقاط القصة لدقة التخطيط

يوضح هذا المقياس مدى مهارتك في تخطيط عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك ويساعدك على تحسينها. إنه يقارن العدد الإجمالي ل نقاط القصة لقد خططت في التكرار مقابل نقاط القصة التي أنجزتها. تمكّنك دقة التخطيط من فهم قدرات فريقك وإجراء تنبؤات فورية حول حجم العمل الذي يمكنك إنجازه في المستقبل.

زمن الدورة لقياس إنتاجية الفريق

يأتي هذا المقياس من التصنيع المرن ويمثل الوقت الذي يستغرقه المطور من أول التزام للمطور في قسم من التعليمات البرمجية إلى النشر (إصدار الإنتاج). ببساطة, زمن الدورة يوضح الوقت الذي يستغرقه المطور لإكمال العمل من اللحظة التي يبدأ فيها العمل وهو مؤشر مهم لسرعته.

أنت تريد أن يكون زمن الدورة أقصر ما يمكن دون التضحية بالجودة.

دورة البرمجة لقياس النتائج

يتماشى تخبط التعليمات البرمجية مع نشاط المطور - فهو يُظهر النسبة المئوية للتعليمات البرمجية التي تتطلب تغييرات.

يمكن للمطوّر أن يكتب آلاف الأسطر البرمجية، لكن هذا الناتج المرتفع لا قيمة له إذا كانت نسبة تذبذب التعليمات البرمجية الخاصة به خارج المخططات. وهذا يؤدي إلى ديون تقنية عالية، وهو أمر مكلف لأي شركة في مجال التكنولوجيا.

عقبات الإنتاجية الشائعة للمطورين وطرق التغلب عليها

لتحقيق إنتاجية عالية للمطورين والحفاظ عليها، يجب أن تفهم التحديات النموذجية التي يواجهها المطورون والتي يمكن أن تقوض عملهم الجاد وتركيزهم. كمدير، يجب عليك كمدير أن تخفف من هذه التحديات وأن تخلق بيئة تطوير يمكن لفريقك أن يزدهر فيها. 🌼

فيما يلي العقبات الشائعة التي تعيق الإنتاجية وأفضل الأدوات والممارسات للتغلب عليها:

إعطاء الأولوية للتواصل والتعاون

بدون التواصل والتعاون المناسبين فإن فريق تطوير البرمجيات الخاص بك سيقع حتماً في ثقب أسود من سوء الفهم وعدم كفاءة سير العمل والتأخير. وينطبق هذا بشكل خاص على الهجين أو فرق العمل عن بُعد -لا يتمتعون بامتياز مشاركة نفس المساحة المادية مع زملائهم في العمل.

تتمثل إحدى طرق التخفيف من هذا التحدي في تزويد فريقك بجودة أدوات التعاون لمساعدتهم على العمل معًا في الوقت الفعلي وتتبع أحدث التغييرات. الاجتماعات المنتظمة من الضروري أيضًا - فهي تُبقي الجميع على اطلاع على المستجدات وهي رائعة لمناقشة القضايا المستمرة التي قد تعيق الإنتاجية.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام أفضل منصة تعاون وعقد اجتماعات لا حصر لها لا يمكن أن يهيئ فريقك للنجاح إذا كان ديناميكيات الفريق ليست صحيحة. شجع موظفيك على التحدث ومشاركة كل ما يدور في أذهانهم - فهم في النهاية هم من يقفون في الخطوط الأمامية ويجب أن يكون لهم صوت في القرارات التي تؤثر عليهم.

منع تبديل السياق

إذا كان المطورون لديك يتنقلون باستمرار بين العديد من المهام والمشاريع ويتنقلون بين عشرات لإنجاز المهام فإنها لا بد أن تحترق في مرحلة أو أخرى. تبديل السياق هو غير الصامت قاتل الإنتاجية ومحفز كبير للتوتر.

يمكنك مساعدة مطوريك على تقليل تبديل السياق من خلال تجميع المهام المتشابهة وتحديد الأولويات وإنشاء جداول زمنية لا تدفعهم إلى الجنون.

انصح المطورين بتخصيص وقت للرد على أسئلة زملائهم في العمل أو حضور الاجتماعات. وبهذه الطريقة، يمكنهم التركيز على عملهم دون أن تتم مقاطعتهم باستمرار.

تجنّب التبديل بين الأدوات والتطبيقات مع الكل في واحد منصة إدارة المشاريع تغطي تتبع التقدم المحرز , تنظيم المهام ، والتعاون، والتواصل، والأغراض الأخرى التي قد يحتاجها فريقك.

خطط بكفاءة

ضعيف تخصيص الموارد ، مشروع غير محدد الأهداف والغايات والأدوار غير الواضحة كلها مكونات لبيئة فوضوية وغير منتجة. إذا كنت تريد من مطوريك أن يتفوقوا في عملهم، فيجب عليك إعدادهم للنجاح من خلال المهام الدقيقة و تخطيط المشروع المهارات

تحديد كل عنصر من عناصر المهمة أو المشروع بوضوح، وتعيين الأدوار والواجبات، وتحديد الأولويات، ومراقبة التقدم المحرز. مرة أخرى، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي اللجوء إلى أداة قوية لتطوير البرمجيات مع طرق عرض متعددة، وحقول مخصصة، وقوالب تجعل التخطيط والجدولة في غاية السهولة. لحسن الحظ، سنقدم لك منصة تقدم كل ذلك وأكثر!

## استخدم ClickUp لقياس وتحسين إنتاجية المطورين

بصفتك مطورًا ذا تصنيف عالٍ إدارة المشاريع والمهام المنصة انقر فوق كل ما تحتاجه لقياس إنتاجية المطورين ومراقبتها وتحسينها. وتساعدك ميزاته العديدة على التغلب على العقبات الشائعة وإنشاء بيئة عمل تتسم بالشفافية والتعاون.

دعنا نستكشف بعضاً من أفضل أدوات وميزات ClickUp ونرى لماذا تعد خياراً رائعاً لتعزيز تطوير البرمجيات الإنتاجية

طرق عرض ClickUp

عروض ClickUp أكثر من 15 عرض مشروع مما يتيح لك التعامل مع عملك من وجهات نظر مختلفة وتحديد المشكلات في مرحلة مبكرة.

استخدام عرض القائمة لتعيين المهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها. استفد من انقر فوق الحقول المخصصة ضمن طريقة العرض هذه لتوفير تفاصيل حول كل مهمة. قم بإضافة تواريخ البدء والاستحقاق للمشاريع، وتحميل الملفات، وتقييم المهام، وإنشاء علاقات المهام للحفاظ على كفاءة سير العمل. استخدم حقل التقدم المخصص لمراقبة إكمال المهام الفرعية أو قوائم المراجعة أو التعليقات المعينة. 💯

يمكنك الوصول إلى شريط أدوات الإجراء في طريقة عرض القائمة ClickUp 3.0 للتنقل بسرعة بين طرق العرض والمستندات والمزيد

طريقة العرض الأخرى التي ستعجبك هي عرض عبء العمل ClickUp . افهم قدرة فريقك، وأنشئ جداول زمنية واقعية، وخصص الموارد بشكل صحيح لضمان عدم إرهاق المطورين لديك.

من خلال طريقة العرض هذه، من السهل تحديد ما إذا كان فريق تطوير البرمجيات لديك بحاجة إلى عضو جديد وما إذا كنت مستعدًا لمشروع آخر. كلما أضفت المزيد من البيانات إلى طريقة عرض عبء العمل بمرور الوقت، ستحصل على صورة واضحة تماماً عن إنتاجية فريقك. 🖼️

اطلع على أعباء عمل الفريق في لمحة سريعة لتفويض المهام أو إعادة تعيينها بشكل أفضل وفهم بسرعة من الذي لديه طاقة أقل أو أكثر من اللازم

إزالة حواجز التواصل مع ال عرض دردشة ClickUp . ترتقي طريقة العرض هذه بالتعاون إلى المستوى التالي - من خلال الرسائل في الوقت الفعلي، ووضع العلامات، والإشارات @، والتعليقات، يمكنك تحديث أعضاء فريق تطوير البرمجيات بأحدث التغييرات وإبقاء الجميع على نفس الصفحة. وبما أن طريقة العرض موجودة داخل ClickUp، يمكنك أن تقول وداعاً للتبديل بين السياقات المشتتة للانتباه. 👋

أضف أعضاء الفريق إلى المناقشات وتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

لوحات معلومات ClickUp

قم بإعداد مركز التحكم في مهمتك وتأكد من عدم انزلاق أي جزء من المعلومات من خلال ClickUp Dashboards .

هذه الميزة مثالية لـ تتبع سباقات سرعة التطوير -استخدمه لمراقبة نقاط القصة وأعباء العمل، وتحديد المشكلات، والحصول على رؤية مفصلة حول إنتاجية فريقك.

يمكن أن تساعدك لوحات المعلومات على تصور الموارد للتخلص من الهدر والتأكد من أن سير عملك يعمل مثل الساعة السويسرية. ⌚

يكمن جمال لوحات معلومات ClickUp Dashboards في قابليتها للتخصيص - اختر من بين أكثر من 50 بطاقة وخصص المخططات لتكبير منطقة معينة وقياس إنتاجية المطورين.

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

قوالب ClickUp

يتيح لك ClickUp إنشاء مهام سير عمل ومشاريع كاملة من الألف إلى الياء. ولكنه يوفر أيضًا اختصارًا مناسبًا لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لبدء كل شيء من الصفر - قوالب ClickUp.

تقدم مكتبة ClickUp أكثر من 1,000 قالب لأغراض مختلفة، من خطط التسويق إلى إدارة المشاريع و الموارد البشرية .

إذا كنت ترغب في تتبع إنتاجية المطورين وقياسها، ننوصي باستخدام قالب تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية للمطوِّرين ClickUp . استخدمه لتخصيص مؤشرات الأداء الرئيسية التي تريد تتبعها ومراقبة أداء الفريق والأداء الفردي للتأكد من أن كل شيء يسير كما هو مخطط له. تساعدك الرؤى الغنية للقالب على اكتشاف أوجه القصور وتعظيم مواردك لتقديم الجودة وتحقيق الأهداف. 🎯

خصص مؤشرات الأداء الرئيسية التي تريد تتبعها وراقب إنتاجية المطورين باستخدام قالب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمطورين ClickUp Developers KPI

نموذج آخر يستحق المراجعة هو قالب قالب تطوير برامج ClickUp . يسمح لك هذا القالب متعدد الوظائف بما يلي بناء خرائط طريق المنتج وقوائم تنفيذ المهام والقوائم المتراكمة. استخدمه لاختبار سيناريوهات مختلفة, تتبع الأخطاء والإبلاغ عنها وإدارة سباقات السرعة بكل سهولة.

استخدم قالب ClickUp لتطوير البرمجيات لتتبع وإدارة سباقات السرعة وإنشاء خرائط طريق للمنتج وتراكمات المنتج

انقر فوق اللوحات البيضاء

تعرف ClickUp أن التعاون هو مفتاح بيئة العمل الوظيفية والإنتاجية العالية، وإحدى أفضل الطرق لتشجيعه هي من خلال سبورات ClickUp البيضاء .

السبورات البيضاء هي لوحات رقمية تتيح لك ولفريقك تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات والتواصل وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس ببضع نقرات. يمكنك الكتابة، والرسم، وإرفاق الصور والروابط، ورسم الروابط بين العناصر، وإضافة ملاحظات لاصقة لتوصيل أفكارك.

يجعل تصميم السحب والإفلات من ClickUp Whiteboards سهل الاستخدام، وبما أن كل تغيير يحدث في الوقت الفعلي، يمكنك أن تكون واثقًا بنسبة 100% من أنك لن يفوتك أي شيء.

يمكن أن تقلل اللوحات البيضاء من التبديل بين السياقات - قم بإنشاء المهام مباشرةً من اللوحة البيضاء الخاصة بك، ووفر المزيد من السياق من خلال الارتباط بالمستندات والملفات، وبالتالي الحفاظ على عملك في مكان واحد. ✅

تعاون بصريًا مع أعضاء الفريق داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

أتمتة ClickUp

هل يهدر فريق هندسة البرمجيات لديك الوقت في مهام متكررة تستنزف طاقتهم وتقلل من الإنتاجية وتسبب ثغرات في ميزانيتك؟

مع أتمتة ClickUp ، يمكنك توديع إهدار الموارد والسماح لفريقك بالتركيز على المهام التي تحقق أكبر قيمة.

تقدم ClickUp أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا لأغراض مختلفة، بما في ذلك تغيير الحالات، وتعيين المهام، وتعيين زملاء العمل، ونشر التعليقات.

يمكنك أيضًا إنشاء الأتمتة الخاصة بك عن طريق التخصيص:

المشغلات : الأحداث التي تبدأ الأتمتة الخاصة بك

: الأحداث التي تبدأ الأتمتة الخاصة بك الشروط : الشروط: المعايير التي يجب استيفاؤها حتى تحدث الأتمتة

: الشروط: المعايير التي يجب استيفاؤها حتى تحدث الأتمتة الإجراءات: الأحداث التي تحدث عند بدء التشغيل التلقائي

إذا كنت ترغب في استخدام أتمتة متصلة بتطبيق آخر، فسوف يسعدك معرفة أن ClickUp تقدم أتمتة التكامل. تدعم المنصة الأتمتة من تطبيقات مثل Calendly وGitHub وHubSpot وTwilio.

عرض الأتمتة النشطة وغير النشطة وإدارتها بسرعة عبر المساحات مع تحديثات المستخدم وأوصافها

زيادة إنتاجية المطوّرين باستخدام ClickUp

يتطلب قياس إنتاجية المطورين وتحسينها نهجاً متعدد الأبعاد، حيث تحتاج إلى تحليل مقاييس مختلفة وإزالة العقبات التي تشكل ضغطاً على سير العمل.

باستخدام ClickUp، يمكنك مراقبة أداء مطوريك من زوايا مختلفة والحصول على عروض مرئية للإنتاجية الجماعية والفردية للمطورين. كما تزودك المنصة أيضًا بأدوات لإزالة العوائق وخلق بيئة خالية من الإجهاد والتشتت حيث يمكن للمطورين عرض مهاراتهم. 💪 اشترك في ClickUp وابدأ في تتبع إنتاجية المطورين اليوم!