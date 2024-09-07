مراجعة Claude AI: ما تحتاج إلى معرفته (الميزات والأسعار ومراجعات المستخدمين)

لقد أصبحت روبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي أمرًا لا غنى عنه في عصرنا الحالي. وبفضل مجموعة مذهلة من حالات الاستخدام، تتبنى المؤسسات مساعدي الذكاء الاصطناعي بمعدل مرتفع.

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يستفيد المهنيون العاملون أيضاً من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لتبسيط إجراءات العمل وتحسينها.

بدءاً من أتمتة المهام اليدوية المملة والمضجرة وتوفير البحث في الموضوع إلى كتابة رسائل البريد الإلكتروني الباردة وتلخيص النصوص المعقدة, نموذج اللغة الكبيرة (LLM) )، تساعد الأدوات التي تعمل بالطاقة على زيادة كفاءتنا وتعزيز الإنتاجية.

إحدى هذه الأدوات هي Claude AI، وهو مساعد ذكاء اصطناعي تم تطويره. وهو يوفر قدرات بديهية لتوليد المحتوى، وهو منافس قوي لأدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأخرى.

في هذا الدليل، سنستعرض في هذا الدليل، سنستعرض كلود للذكاء الاصطناعي بالتفصيل - نستكشف ميزاته الرئيسية وأسعاره ومراجعات المستخدمين له، ونقارنه بأدوات الذكاء الاصطناعي المنافسة الأخرى مثل ClickUp .

🧠 هل تعلم؟ تم تطوير كلود للذكاء الاصطناعي من قبل شركة أنثروبيك، وهي شركة أبحاث ذكاء اصطناعي مقرها سان فرانسيسكو تركز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسلامته. تأسست الشركة في عام 2021 على يد مخضرمين في مجال الذكاء الاصطناعي المفتوح، وتهدف الشركة إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ويمكن الاعتماد عليها ومفيدة للمجتمع.

ما هو الذكاء الاصطناعي كلود؟

via

_ / href/ _https://claude.ai/new Claude AI /%href/

Claude AI هي أداة متقدمة لنموذج لغة الذكاء الاصطناعي تساعد في العصف الذهني للأفكار وكتابة التعليمات البرمجية والنصوص والأعمال البحثية. وهي الأفضل للمستخدمين الذين يرغبون في تجنب قضاء ساعات في تحرير وتنقيح أجزاء من النص.

إليك بعض المهام التي يمكن لكلود القيام بها من أجلك:

كلود للذكاء الاصطناعي يتألق في التعامل مع المعلومات المعقدة وإجراء محادثة شبيهة بالبشر

على عكس بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التي تأتي مع قوالب مبنية مسبقًا أو ميزات واسعة النطاق، يركز كلود للذكاء الاصطناعي على توفير محتوى عالي الجودة من خلال معالجة اللغة الطبيعية (أحد أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي )

(أحد أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي ) يعمل كلود للذكاء الاصطناعي بشكل جيد لأولئك الذين هم بارعون في إنشاء مطالبات مفصلة لمخرجات مصممة خصيصًا

سواء كنت بحاجة إلى صياغة مقال شامل، أو تلخيص مستندات طويلة، أو المشاركة في محادثة هادفة ، يمكن للذكاء الاصطناعي كلود التعامل مع مهام معينة بفعالية. مع Claude، يمكنك أن تتوقع إجابات دقيقة وإنشاء محتوى جيد التنظيم، بما في ذلك المقالات ومنشورات المدونات

، يمكن للذكاء الاصطناعي كلود التعامل مع مهام معينة بفعالية. مع Claude، يمكنك أن تتوقع إجابات دقيقة وإنشاء محتوى جيد التنظيم، بما في ذلك المقالات ومنشورات المدونات يمكن لكلود حتى إنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة بناءً على مطالبات اللغة الطبيعية.

ومع ذلك، فإن Claude ليس خاليًا من القيود (المزيد عن هذا لاحقًا)، خاصةً فيما يتعلق بتنوع الميزات. ومع ذلك، فقد أصبح بسرعة قوة لا يستهان بها في عالم التكنولوجيا، ويُنظر إليه كبديل سهل الاستخدام لأدوات النماذج اللغوية الشائعة الأخرى.

ميزات كلود الرئيسية للذكاء الاصطناعي

سواء أكنت مطور برمجيات يسعى للحصول على مساعدة في البرمجة، أو مدير مشروع يسعى لتحسين إدارة المهام أو كاتبًا مستقلاً يتطلع إلى زيادة الكفاءة، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

إليك بعض ميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1 مهارات البحث

عبر

_/مرجع/ _https://claude.ai/chat/59f6d1f6-f165-4dc7-b5c8-2788e4f7530f Claude AI /%href/

لقد غيّر الذكاء الاصطناعي عملية البحث. فبدلاً من الاطلاع على أطنان من المعلومات في الكتب والأوراق البحثية (سواءً الورقية أو عبر الإنترنت)، يمكنك ببساطة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للقيام بالأعباء الثقيلة من خلال تجميع البيانات المعقدة نيابةً عنك.

فالذكاء الاصطناعي في كلود على وجه الخصوص، رائع في جمع الأفكار (من النصوص الطويلة) وربط أجزاء مختلفة من المعلومات من مصادر مختلفة.

تذكّر، في نهاية المطاف، إنها أداة ذكاء اصطناعي وقد تقدم في بعض الأحيان نتائج غير دقيقة. لذا، احرص على مراجعة النص الذي تم إنشاؤه للتأكد من واقعيته قبل استخدامه.

الميزة رقم 2 تلخيص كميات كبيرة من النصوص

via كلود AI كلود AI ممتاز في تحويل المستندات الطويلة - سواء كانت ملاحظات اجتماعات أو مقالات إخبارية أو مستندات قانونية - إلى ملخصات واضحة وسهلة الفهم مع الاحتفاظ بجميع التفاصيل المهمة.

يمكنك استخدام Claude لتلخيص النص عن طريق نسخه في مربع المطالبة أو تحميل ملف. وهو يدعم أنواعًا مختلفة من الملفات، بما في ذلك ملفات TXT و CSV و PDF و Docx. إذا كنت باحثًا أو محللًا أو مسوقًا تحتاج إلى قراءة الكثير من المعلومات ومعالجتها، فقد تكون هذه الميزة مفيدة لك بشكل خاص.

يمكن لبرنامج Claude AI استخلاص النقاط الرئيسية، ووصف الحجج الرئيسية، وإعطائك ملخصًا واضحًا للمحتوى، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين.

الميزة رقم 3 المحادثة الطبيعية

via كلود AI يمكن ل Claude AI الانخراط في محادثات طبيعية شبيهة بالبشر. على عكس العديد من روبوتات الدردشة الآلية التي تبدو روبوتية أو مكتوبة، يمكن لكلود فهم المطالبات والاستجابة لها بطريقة تحاكي التفاعل البشري. يمكنك إضافة بعض الكلمات العامية أو استخدام التعابير الاصطلاحية في مطالباتك، وسيظل كلود قادرًا على فهم ما تعنيه.

يمكن لكلود أيضًا الحفاظ على السياق خلال المحادثة، وتذكر التفاعلات السابقة والبناء عليها. عندما تسأل سؤالاً أو تطلب مهمة أو تشارك ببساطة في محادثة غير رسمية، يمكنه تقديم ردود مفيدة وذات صلة وجذابة.

تتيح هذه القدرة الطبيعية للمحادثة مجموعة واسعة من حالات استخدام كلود للذكاء الاصطناعي، بدءاً من خدمة العملاء وحتى المواد التسويقية.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية الدردشة مع كلود:

اشرح لي شهادة Six Sigma كما لو كنت طفلاً في الخامسة عشرة من العمر

ما هي الطرق التي يمكنني من خلالها تحسين سير عمل إدارة المشاريع في شركة SaaS الناشئة

ابتكر خمس أفكار إبداعية لتقديم عرض تقديمي في PowerPoint عن أدوات الذكاء الاصطناعي لمديري المشاريع

### تسعير الذكاء الاصطناعي

مجانًا للأبد

محترف 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

## إيجابيات استخدام كلود AI

تقدم Claude AI العديد من المزايا لمستخدميها. إليك بعضًا منها:

تحليل الصور: كلود الذكاء الاصطناعي رائع في فهم الصور وتفسيرها. فإذا عرضتَ عليه صورة بسيطة أو رسمًا تخطيطيًا معقدًا، يستطيع كلود تحديد التفاصيل بدقة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما يراه. هذه القدرة تميز كلود عن نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى

كلود الذكاء الاصطناعي رائع في فهم الصور وتفسيرها. فإذا عرضتَ عليه صورة بسيطة أو رسمًا تخطيطيًا معقدًا، يستطيع كلود تحديد التفاصيل بدقة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما يراه. هذه القدرة تميز كلود عن نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى القدرة على التكيف: إن موهبة كلود في اتباع التعليمات والتكيف مع المهام المختلفة جديرة بالثناء. سواء أكان يكتب الشعر بأنواعه المختلفة (مثل الهايكو أو القصائد الشعرية أو القصائد الفكاهية) أو ترجمة اللغات، فإن كلود يصمم استجاباته لتلبية احتياجاتك

إن موهبة كلود في اتباع التعليمات والتكيف مع المهام المختلفة جديرة بالثناء. سواء أكان يكتب الشعر بأنواعه المختلفة (مثل الهايكو أو القصائد الشعرية أو القصائد الفكاهية) أو ترجمة اللغات، فإن كلود يصمم استجاباته لتلبية احتياجاتك ترجمة اللغات: كلود للذكاء الاصطناعي مدرب على لغات متعددة، وهي ميزة كبيرة للحفاظ على التواصل العالمي. فهو يكسر الحواجز اللغوية من خلال توفير الترجمة التحريرية والفورية في الوقت الفعلي

كلود للذكاء الاصطناعي مدرب على لغات متعددة، وهي ميزة كبيرة للحفاظ على التواصل العالمي. فهو يكسر الحواجز اللغوية من خلال توفير الترجمة التحريرية والفورية في الوقت الفعلي تطبيق السلامة : تقوم شركة أنثروبيك، الشركة التي تقف وراء كلود، بحذف المطالبات والمخرجات تلقائيًا في غضون ثلاثة أشهر على واجهتها الخلفية، وبالتالي لا يمكنها استغلال محادثات المستخدمين لتدريب نماذجها. هذا يعني أنه إذا شاركت شركة ما معلومات حساسة مع Claude، فيمكنها أن تطمئن إلى أن هذه البيانات لن تُستخدم لانتهاك خصوصية المستخدم

: تقوم شركة أنثروبيك، الشركة التي تقف وراء كلود، بحذف المطالبات والمخرجات تلقائيًا في غضون ثلاثة أشهر على واجهتها الخلفية، وبالتالي لا يمكنها استغلال محادثات المستخدمين لتدريب نماذجها. هذا يعني أنه إذا شاركت شركة ما معلومات حساسة مع Claude، فيمكنها أن تطمئن إلى أن هذه البيانات لن تُستخدم لانتهاك خصوصية المستخدم نوايا المستخدم: يتم تدريب كلود على تجنب الطلبات والردود الضارة. على سبيل المثال، إذا طلب شخص ما من Claude إنشاء محتوى غير لائق، فيمكنه اكتشاف النية الضارة ورفض الطلب، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر أمانًا

نقاط الألم الشائعة التي يواجهها مستخدمو كلود للذكاء الاصطناعي

على الرغم من قوة كلود للذكاء الاصطناعي بشكل لا يصدق، إلا أنه من الضروري فهم أوجه القصور فيه. فيما يلي بعض نقاط الألم الشائعة التي واجهها المستخدمون الحاليون:

القدرات المحدودة: تتفوق Claude في توليد النصوص، ولكن نطاق ميزاتها محدود مقارنةً ببعض المنصات الأخرى. إذا كنت بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي لا تقوم فقط بتوليد النصوص ولكن أيضًا بأتمتة مهام إدارة المشاريع، فإن كلود ليست الأداة المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فهي لا تقدم مكونات إضافية للتخصيص، وهو ما قد يكون نقطة ضعف لبعض المستخدمين

تتفوق Claude في توليد النصوص، ولكن نطاق ميزاتها محدود مقارنةً ببعض المنصات الأخرى. إذا كنت بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي لا تقوم فقط بتوليد النصوص ولكن أيضًا بأتمتة مهام إدارة المشاريع، فإن كلود ليست الأداة المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فهي لا تقدم مكونات إضافية للتخصيص، وهو ما قد يكون نقطة ضعف لبعض المستخدمين احتمالية التحيز: مثل العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يديم كلود التحيزات الموجودة في بيانات التدريب الخاصة به. وهذا يعني أن مخرجاته قد تعكس في بعض الأحيان التحيزات المجتمعية أو الصور النمطية. من الضروري أن تكون على دراية بهذه الاحتمالية وأن تقيّم استجابات كلود تقييماً نقدياً، كما تفعل مع أي مخرجات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، إذا تم توجيه كلود لاقتراح أدوار وظيفية بناءً على بعض الخصائص الديموغرافية، فقد يوصي بوظائف معينة للرجال أو النساء بشكل غير متناسب، مما يعكس التحيزات المجتمعية بدلاً من القدرات الفردية

مثل العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يديم كلود التحيزات الموجودة في بيانات التدريب الخاصة به. وهذا يعني أن مخرجاته قد تعكس في بعض الأحيان التحيزات المجتمعية أو الصور النمطية. من الضروري أن تكون على دراية بهذه الاحتمالية وأن تقيّم استجابات كلود تقييماً نقدياً، كما تفعل مع أي مخرجات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، إذا تم توجيه كلود لاقتراح أدوار وظيفية بناءً على بعض الخصائص الديموغرافية، فقد يوصي بوظائف معينة للرجال أو النساء بشكل غير متناسب، مما يعكس التحيزات المجتمعية بدلاً من القدرات الفردية معلومات قديمة: في حين يتم تحديث قاعدة معارف كلود بانتظام، إلا أنها عادةً ما تكون متأخرة ببضعة أشهر. لا يمكنه البحث في الإنترنت للحصول على معلومات في الوقت الفعلي. لذا، إذا كنت بحاجة إلى آخر التحديثات حول مواضيع مثل الاقتصاد أو القوانين أو الثقافة الشعبية، فقد لا يرقى كلود إلى مستوى توقعاتك

في حين يتم تحديث قاعدة معارف كلود بانتظام، إلا أنها عادةً ما تكون متأخرة ببضعة أشهر. لا يمكنه البحث في الإنترنت للحصول على معلومات في الوقت الفعلي. لذا، إذا كنت بحاجة إلى آخر التحديثات حول مواضيع مثل الاقتصاد أو القوانين أو الثقافة الشعبية، فقد لا يرقى كلود إلى مستوى توقعاتك عدم الدقة في بعض الأحيان: على الرغم من تدريبه على كميات هائلة من البيانات، إلا أن كلود ينتج استجابات غير دقيقة، تُعرف باسم "الهلوسة" هذه مشكلة شائعة في العديد من منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي. من الضروري التحقق مرة أخرى من مخرجات كلود، خاصةً في السياقات التي تكون فيها الدقة ضرورية، مثل العمل الأكاديمي أو الاتصالات التجارية

على الرغم من تدريبه على كميات هائلة من البيانات، إلا أن كلود ينتج استجابات غير دقيقة، تُعرف باسم "الهلوسة" هذه مشكلة شائعة في العديد من منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي. من الضروري التحقق مرة أخرى من مخرجات كلود، خاصةً في السياقات التي تكون فيها الدقة ضرورية، مثل العمل الأكاديمي أو الاتصالات التجارية التحديات مع الطلبات المعقدة: يمكن أن تواجه كلود، مثلها مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، صعوبات عند تقديم طلبات معقدة. يمكن أن تؤدي هذه التحديات إلى استجابات غير متوقعة أو غير منطقية. على سبيل المثال، إذا طلبتَ من كلود "كتابة قصيدة عن دائرة مربعة"، فقد يولد الذكاء الاصطناعي استجابة غير منطقية أو فكاهية لأن الدائرة المربعة مستحيلة هندسيًا

مراجعات كلود للذكاء الاصطناعي على موقع Reddit

لقد بحثنا في موقع Reddit لنرى ما يقوله المستخدمون عن كلود الذكاء الاصطناعي.

أشار بعض مستخدمي Reddit إلى بعض المشكلات مثل انخفاض موثوقية الذكاء الاصطناعي في توليد التعليمات البرمجية والتعامل مع المهام المعقدة:

أنا أحد مستخدمي Claude Pro، وقد واجهت بعض المشكلات خلال الأيام القليلة الماضية. يبدو أن التعليمات البرمجية التي يولدها كلود تحتاج إلى الكثير من التعديل الآن. لقد اعتاد أن يكون قويًا جدًا، ولكن في الآونة الأخيرة، أصبح أقل موثوقية [يكافح كلود أكثر مع السياقات الطويلة والمهام المعقدة](https://www.reddit.com/r/ClaudeAI/comments/1em76t0/isكلودكلود_يواجهمشاكلفيالأداء/مؤخراً/) هذه الأيام. يبدو أنه يفقد المسار أو يقدم استجابات أقل تماسكاً مقارنة بالسابق

بينما سلّط مستخدمو Reddit الآخرون الضوء على أخطاء مثل قيام كلود بتقديم ادعاءات غير دقيقة عند تلخيص المستندات: كلود 3.5 كلود 3.5 سونيت يتهم البشر

بالتسبب في حدوث تغيرات كبيرة في المناخ عندما طُلب منه تلخيص وثيقة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لا تتضمن مثل هذا الادعاء. واو.

## أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة لاستخدامها بدلاً من الذكاء الاصطناعي كلود

لدى كلود للذكاء الاصطناعي العديد من العيوب لمستخدميه. ومع ذلك، هناك أدوات ذكاء اصطناعي أخرى يمكنك التفكير فيها لتبسيط سير عملك وتعزيز الإنتاجية. دعنا نستكشفها معًا.

مايكروسوفت كوبيلوت

Copilot هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لزيادة إنتاجية مستخدمي Microsoft ضمن مجموعة Microsoft 365.

يمكنه فهم التعليمات المعقدة والمفصلة. فهو يُنشئ نصوصاً ورموزاً ومحتوى مرئي شبيه بالإنسان، ويساعدك في مهام مثل كتابة المقالات وتحليل البيانات وتطوير العروض التقديمية.

ما لا يعمل: ومع ذلك، فإن Microsoft Copilot بعيد كل البعد عن الكمال. فقد يعطي في بعض الأحيان إجابات غير دقيقة أو غير ذات صلة، وتعتمد فعاليته على البيانات التي تم تدريبه عليها. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يقوم بأتمتة المهام أو يوفر ميزات التعاون أو إدارة المهام أو التوثيق أو إدارة الوقت، وهي قدرات أساسية لإدارة المشاريع.

ChatGPT

برنامج الدردشة ChatGPT من OpenAI هو روبوت دردشة آخر شائع للذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء نص شبيه بالبشر. ويمكنه تقديم ملخصات لموضوعات واقعية، وإنشاء قصص بناءً على مطالبات محددة، وحتى كتابة القصائد.

ما لا يعمل: قد تعاني الأداة من الهلوسة وتقديم ردود غير دقيقة. على غرار Claude AI، تقدم الأداة ميزات محدودة لإدارة المشاريع لتبسيط سير العمل. بينما يقدم ChatGPT نسخة مجانية للجميع، فإن معظم ميزاته الجديرة بالملاحظة مدفوعة.

اقرأ المزيد: للاطلاع على مقارنة أكثر تفصيلاً مع كلود للذكاء الاصطناعي، راجع كلود AI مقابل ChatGPT: أي مساعد الذكاء الاصطناعي هو الأفضل؟

Google Gemini

تم إصدار Google Gemini، الذي طورته Google، في أواخر عام 2023، ويتم تحديثه باستمرار منذ ذلك الحين.

وهو يقدم إصدارًا مجانيًا وهو مصمم لمعالجة وفهم أنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك النصوص والرموز والصوت والصور والفيديو. يستطيع Gemini إنشاء نصوص شبيهة بالنصوص البشرية وترجمة اللغات وإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى.

ما لا يعمل: تشمل عيوب Gemini التحيزات المحتملة في استجاباته، والقيود المفروضة على توليد محتوى معين، ومخاوف الخصوصية المتعلقة باستخدام البيانات. لا يقدم Gemini أيضًا ميزات مثل التعاون الجماعي أو التوثيق أو إدارة المهام أو أتمتة سير العمل.

والآن، لنلقِ نظرة على أفضل بديل كلود للذكاء الاصطناعي بعد-انقر فوق!

### ClickUp Brain

الاستفادة من قدرات توليد الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع عبر ClickUp Brain

تعرّف على كليك أب برين! صُممت مجموعته القوية من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل وتوفير الوقت المستغرق في المهام الشاقة.

تم دمج ClickUp Brain بسلاسة في منصة ClickUp، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مصمم لدعم المتخصصين في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في التعامل مع مهام إدارة المشاريع وإنشاء المستندات وغيرها من مهام سير العمل.

كما أن ClickUp Brain ملتزم بشدة بخصوصية المستخدم. وخلافاً للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية، يضمن ClickUp أن بياناتك آمنة ولا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. يتم التحكم في الوصول إلى الاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل صارم، وتقتصر المشاركة على المستخدمين المصرح لهم فقط.

فيما يلي بعض الميزات المهمة في ClickUp Brain:

الميزة رقم 1 مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

كتابة المدونات، ورسائل البريد الإلكتروني، والتقارير، وغير ذلك الكثير بمساعدة الذكاء الاصطناعي في الكتابة

يمكنك إنشاء محتوى بكفاءة أكبر باستخدام مساعد الكتابة المدمج في ClickUp Brain المدمج بالذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بصياغة رسالة بريد إلكتروني مهمة، يمكنك ببساطة إدخال بعض النقاط الرئيسية، وسيقوم Brain بإنشاء رسالة بريد إلكتروني احترافية جيدة التنظيم لك.

اكتب بريداً إلكترونياً احترافياً في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 مطالبة جاهزة قائمة على الأدوار لإنشاء محتوى مخصص لاحتياجاتك بسرعة، مثل نسخة تسويقية أو جداول أعمال الاجتماعات أو ردود خدمة العملاء.

كما أنه يقدم اقتراحات لتحسين اللهجة والأسلوب والوضوح في المستندات ورسائل البريد الإلكتروني وتوصيف المهام.

الميزة رقم 2 مدير مشروع الذكاء الاصطناعي

ابحث عن المعلومات المتعلقة بالمهام بسهولة باستخدام ClickUp Brain

مع قدرة ClickUp المدمجة في ClickUp AI Project Manager، يمكنك بسهولة أتمتة المهام المتكررة.

على سبيل المثال، يمكنه إنشاء تحديثات المشروع تلقائيًا، وإرسال تذكيرات للمهام المتأخرة، وحتى إنشاء قوائم انتظار استنادًا إلى ملاحظات اجتماعك.

تلخيص ملاحظات الاجتماع في بضع ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

بعد انتهاء الاجتماع، يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص النقاط الرئيسية وتحديد عناصر العمل، وتحويلها إلى مهام فرعية بحيث لا يضيع أي شيء أو يُترك أو يُنسى.

الميزة رقم 3 مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي

اسأل ClickUp Brain واسترجع أي معلومات تم تسجيلها على الإطلاق داخل المنصة

مع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، لن تضطر بعد الآن إلى البحث في الرسائل أو الملفات التي مضى عليها أشهر. ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي العثور على ما تحتاجه، وسوف يسترجع المعلومات في ثوانٍ.

استخرج المعلومات في غمضة عين داخل المنصة باستخدام ClickUp Brain

يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا البحث عبر التطبيقات المدمجة، بحيث لا تضطر إلى مغادرة مساحة العمل للعثور على المعلومات.

👀مكافأة: لتبسيط إدارة المهام بشكل أكبر، تحقق من 11 نموذجًا مجانيًا لإدارة المهام في ClickUp & Excel

الميزة رقم 4 استجابات مصممة خصيصًا

تصميم استجابات توليد المحتوى بسهولة باستخدام ClickUp Brain

يوفر ClickUp Brain استجابات مخصصة لسياقات عمل محددة، مما يساعد الفرق على التعاون بشكل أكثر فعالية في المشاريع أو المهام أو المستندات. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على حملة تسويقية، يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح استراتيجيات أو أفكار محتوى بناءً على أهداف المشروع والجمهور المستهدف.

لا تنفد منك الأفكار والاستراتيجيات عند استخدام ClickUp Brain

ميزة #5 نسخ الفيديو

يجعل ClickUp Brain المحتوى أكثر سهولة من خلال تفريغ مقاطع الفيديو دون عناء. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى الرجوع إلى تفاصيل محددة من مقاطع الفيديو في الاجتماعات أو العروض التقديمية.

الميزة #6 ترجمة الملاحظات

ترجمة الملاحظات باللغات المفضلة لديك باستخدام ClickUp Brain

يساعد ClickUp Brain على تجاوز الحواجز اللغوية من خلال ترجمة الملاحظات إلى لغات مختلفة. تعمل هذه الميزة على تحسين الإنتاجية وتسهيل التعاون بين فرق العمل من خلفيات لغوية متنوعة، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

ترجمة النصوص بأي لغة بدون متاعب مع ClickUp Brain

### تسعير ClickUp Brain

مجاناً للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

اقرأ المزيد: 8 ميزات برامج إدارة المشاريع لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد

#

الاستفادة من القدرات القوية لبرنامج ClickUp Brain

مع تزايد عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتوفرة اليوم، والتي يقدم كل منها مزايا وقيودًا فريدة من نوعها، قد يكون العثور على الأداة المناسبة أمرًا مربكًا.

ومع ذلك، مع ClickUp Brain، ستحصل مع ClickUp Brain على ما هو أكثر بكثير من وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يأتي ClickUp Brain مزودًا بما يلي مهارات إدارة المهام ويمكنه تبسيط عمليات إدارة مشروعك حتى تتمكن من دمج كل جزء من المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في سير عملك وعملياتك. كما يمكنه مساعدتك في تحديد موقع معلومات محددة داخل المهام والمستندات والمشاريع داخل منصة ClickUp.

ما هو أكثر من ذلك؟ استخدمه لإنشاء الكثير من المحتوى عالي الجودة حول أي موضوع، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الاحترافية ومنشورات المدونات وأفكار الحملات والمزيد. اشترك في ClickUp اليوم، وانطلق لاستكشاف إمكانياته العديدة الغنية بالميزات!