القائمة المحدّثة دائماً لأفضل 50 أداة ذكاء اصطناعي في عام 2024

هل ترغب في إضفاء بعض الإثارة على نقاشات عشاء يوم الأحد؟ فقط اذكر الذكاء الاصطناعي. 😜
أقل ما يقال عن الاستخدام اليومي لبرامج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية هو موضوع ساخن. ولكن يشبه إلى حد كبير أحدث رقصة تيك توك الفيروسية - الجميع يفعل ذلك، حتى لو لم يكونوا مستعدين للاعتراف بذلك بعد.
والآن، المسألة ليست مسألة إذا كنت تستخدم برمجيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المسألة ليست مسألة إذا كنت تستخدم برمجيات الذكاء الاصطناعي، ولكن مسألة أي برمجيات.
تنبثق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة بمعدلات أسرع مما تتخيل، ولكن لن تجني كل أداة نفس الفوائد التي قد تحتاجها على وجه التحديد. بدلًا من تصفح صفحات النتائج من محرك البحث المعتاد، استخدم هذه القائمة المحدثة دائمًا لبرامج الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
لقد قمنا بتفصيل 50 من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لكل حالة استخدام، بما في ذلك كتابة المحتوى، والتلخيص، والترميز، وتوليد الصور، وخدمة العملاء، والتوظيف، وتدوين الملاحظات، وغيرها. قارن بين الميزات الرئيسية والقيود والأسعار للعثور على أفضل ما يناسبك. ⚡️
قبل أن نبدأ، تحقق من موردنا المجاني الذي يتضمن المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي!
الوصول إلى قائمتنا المجانية والمحدثة دائمًا لأفضل أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي
قاعدة بيانات أدوات الذكاء الاصطناعي في قاعدة بياناتك: اطلع على قاعدة بياناتنا المجانية التي تضم ما يقرب من 300 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي للاطلاع عليها بسهولة وفرزها حسب حالة الاستخدام. ولراحتك، سنقوم بتحديث جدول البيانات هذا والإضافة إليه بانتظام. 🏆 قائمة محدثة دائمًا بأدوات الذكاء الاصطناعي
ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي ووظائفها؟
تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي لتوليد استجابات أو تنفيذ مهام أساسية بناءً على المعايير التي تقوم بإدخالها. قد تشمل هذه الاستجابات (على سبيل المثال لا الحصر) تلخيص أو إنشاء محتوى طويل أو قصير، وتحرير أو تصميم الصور، والفيديو والتحرير، وتدوين الصوت، وتدقيق أسطر التعليمات البرمجية، وغير ذلك الكثير.
على الرغم من كل ما أوحى لك أوديسا الفضاء: 2001 أن الذكاء الاصطناعي يكمّل مهاراتنا ونقاط قوتنا ولكنه لا يستطيع أن يحل محلها بالكامل (آسف يا ديف). في الواقع، من المحتمل أنك استخدمت هذه التكنولوجيا بالفعل دون أن تدرك ذلك.
تطبيقات الترجمة، وبرامج رسم الخرائط، وخدمات البث, أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومواقع التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تستخدم بالفعل شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي لإثراء تجاربنا من خلال الخلاصات والإعلانات والاقتراحات المنسقة.
ولكن مع التحديثات الأخيرة لـ OpenAI، يمكن لأي شخص استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به لإنشاء أداة لحالات الاستخدام الأكثر تحديدًا وتخصصًا. بالنسبة للشركات المتنامية والمحترفين في أي مجال، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية، خاصةً عند العثور على الاختراقات الإنتاجية .
فوائد استخدام برامج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي يسيران جنبًا إلى جنب. إذا لم تكن غريباً عن سير العمل الآلي أو التصحيحات النحوية والصياغية، فإن اعتماد برنامج الذكاء الاصطناعي سيبدو خطوة طبيعية تالية. إليك بعض الطرق اللانهائية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد من تأثيرك اليومي بشكل كبير:
استخدم ClickUp AI لإنشاء منشورات مدونة في ClickUp Docs مع مطالبات قائمة على الأدوار لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى
- إنشاء محتوى إبداعي: من أشكال التصميم المتعددة إلى مقاطع الفيديو المتحركة، وأداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تولد أي نوع من الوسائط، بما في ذلك النماذج الأولية شبه الفورية ونماذج المنتجات. يمكن أن تكون أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مفيدة في العثور على الإلهام والتغلب على عوائق الكتابة والوصول إلى نقطة انطلاق جوهرية لأي مشروع إبداعي.
- اكتشاف الأخطاء وتصحيحها: صُممت هذه الأدوات لفحص ملفات النسخ أو الصوت أو الفيديو بحثًا عن أكثر من مجرد الأخطاء المطبعية، بل أيضًا لتحديد النشاط الاحتيالي في البيانات المالية، أو المحتوى الضار في الصوت أو مقاطع الفيديو، أو الاختناقات في سير عملك اليومي.
- تحليل البيانات والتنبؤات: بالنسبة للعمل الذي يحتاج إلى تصحيحات، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي فحص البيانات والبحث للتنبؤ بمجموعة كبيرة من الاتجاهات. من خلال التحقق من صحة المصادر الأخرى والتعرف على الأنماط والأنظمة القائمة على القواعد، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف اتجاهات السوق المحتملة وسلوكيات العملاء وصيانة المعدات وغير ذلك لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع.
- اتصال مبسط: تعمل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في الذكاء الاصطناعي على تسهيل التواصل الواضح بين أي شخص من خلال ملخصات المستندات وأتمتة المهام القائمة على اللغة بلغات مختلفة أو بصوت علامتك التجارية المحددة.
أفضل 50 أداة وبرنامج للذكاء الاصطناعي متاحة حاليًا في عام 2024
الخلاصة الرئيسية هنا هي أن الذكاء الاصطناعي يُكمّل عملية عملك - ولا يحل محلها.
لا تكون أدوات الذكاء الاصطناعي قوية إلا بقدر قوة الشخص الذي يستخدمها، لذا من المهم أن تقوم بأبحاثك قبل إدخالها إلى فريقك أو سير عملك. ونحن هنا لمساعدتك من خلال تزويدك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن أفضل 50 أداة وبرنامج للإنتاجية.
للتنقل بسهولة في قائمتنا، قمنا بتجميع الأدوات حسب هذه الفئات:
- أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة وإنشاء المحتوى
- أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للبرمجةأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات _مصنفة حسب حالة الاستخدام وتتضمن روابط وأوصاف المنتجات!
## أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة وإنشاء المحتوى أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في الكتابة هي على الأرجح النوع الأول من التطبيقات التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في برامج الذكاء الاصطناعي - إلى جانب أي شيء آخر قد تكون شاهدته في فيلم خيال علمي بالطبع. 😉
أدوات الذكاء الاصطناعي التالية مرنة بما يكفي ليستخدمها أي شخص ولكنها مصممة خصيصًا للكتاب والمسوقين والمصممين لإنتاج محتوى جذاب وغني بالمعلومات. من طرح الأسئلة البسيطة إلى صياغة رسائل البريد الإلكتروني للحملات, أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تتمتع بجميع خصائص الكاتب الشبح الشخصي الخاص بك.
1. انقر فوق
اسأل ClickUp Brain أسئلة عامة أو تفاصيل حول مساحة العمل الخاصة بك أو كيفية استخدام ClickUp Brain
ClickUp هي الميزة الوحيدة برنامج الإنتاجية قوي بما يكفي لجمع كل أعمالك عبر التطبيقات في مركز عمل مركزي واحد. مع مئات من التطبيقات المرنة ميزات إدارة المشاريع ومكتبة قوالب واسعة، ومجموعة من عمليات التكامل، لطالما كان ClickUp الوجهة المثالية لفرق العمل لتبسيط وإدارة كل شبر من عملهم.
والآن، تأخذ ClickUp هذا الشعور إلى أبعد من ذلك مع إطلاق ClickUp Brain : مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التخاطبية والسياقية والقائمة على الأدوار المتاحة في كل مكان في ClickUp.
استفد من مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، و مدير مشروع الذكاء الاصطناعي، و كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل للحصول على المزيد من توفير الوقت والرؤى المدركة للسياق حول مساحة العمل الخاصة بك. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة تنظيمية أو مسودة أولى، يساعدك ClickUp Brain على العمل بشكل أسرع في أي مهمة!
استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد
ClickUp Brain هو حل الذكاء الاصطناعي الوحيد القائم على الأدوار مع مطالبات مدعومة بالأبحاث لمساعدتك في الوصول إلى أفضل النتائج بشكل أسرع. وتظهر قوتها في مستندات ClickUp . ما عليك سوى اختيار دورك، وتحديد حالة الاستخدام، وسيتولى ClickUp Brain الأمر من هناك!
ClickUp أفضل الميزات
- أكثر من 100 مطالبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستند إلى الأدوار مدمجة في ClickUp AI للوصول إلى النتائج المستهدفة من المحاولة الأولى في كل مرة
- ستاندوب تلقائي شخصي وتلقائي للفريق لتوفير الوقت في التحديثات اليدوية وتقليل الاجتماعات
- إعادة المطالبة وظيفة لضبط نتائجك من خلال ملاحظات المحادثة وطلبات "لجعلها أكثر تسلية" أو تبدو أكثر إبداعًا
- Aترجمة الإجراء لسد الفجوة بين أي حواجز لغوية وتقديم ترجمة شبه مثالية لنصك بـ 12 لغة
- ملخصات المواضيع للحصول بسرعة على النقاط الرئيسية لمحادثات التعليقات المطولة في كل من المستندات والمهام
- أكثر من15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيصبما في ذلكجانت لإدارة عملك من كل زاوية
- مخصص ومُعد مسبقًاالأتمتة مع معالجة اللغة الطبيعية
- اللوحات البيضاء المستنداتالخرائط الذهنية مدمج مباشرة في المنصة
- أكثر من 1,000 تكامل مع أدوات العمل الرائدة الأخرى
- تكامل متزايد باستمرارمكتبة القوالب من الموارد المبنية مسبقًا والقابلة للتخصيص لبدء أي عملية في ClickUp
قيود ClickUp
- ClickUp مليء بمئات الميزات القوية التي قد يستغرق إتقانها بعض الوقت. لحسن الحظ، يقدم ClickUpندوات عبر الإنترنت، والدعم، ومستندات المساعدة لتسهيل تجربة الإعداد
- لا تتوفر جميع طرق العرض عبر تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن
تسعير #### ClickUp
يقدم ClickUp نسخة تجريبية مجانية لإتاحة الفرصة لكل شخص لاختبار تجربة ClickUp AI، بغض النظر عما إذا كنت مستخدمًا جديدًا أو مشتركًا في خطته المجانية للأبد. عندما تكون مستعدًا للالتزام، يمكنك إضافة ClickUp AI إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل عضو شهريًا. ⚡️
وعلاوة على هذه الميزة، يقدم ClickUp أيضًا مجموعة من خطط تسعير غنية بالميزات :
- خطة مجانية للأبد: أعضاء الخطة المجانية غير المحدودة، لا حاجة لبطاقة ائتمان
- خطة غير محدودة: 7 دولارات لكل عضو، شهريًا
- خطة الأعمال: 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا
- خطة المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على خيارات التسعير المخصصة
- يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
2. ChatGPT
عبر ChatGPT لنكن واقعيين - نحن نعلم أن أنت تعرف ChatGPT .
سواءً طلبت منه أن يخبرك نكتة بدافع الفضول أو استخدمته لكتابة خطاب بروفة عشاء صديقك (ييكيس) فإن ChatGPT هو أحد أكثر روبوتات الدردشة الآلية سهولة في الوصول إليها واستخدامها على الإنترنت.
تستخدم أداة الكتابة هذه الذكاء الاصطناعي لإنشاء أي شيء عملياً. يمكنك الانخراط في المحادثة، وشرح الموضوعات المعقدة، والمساعدة في البحث، وإنشاء محتوى من أي نوع - حتى إنشاء التعليمات البرمجية. واجهته بسيطة من نوع "ما تراه هو ما تحصل عليه"، ولكن هناك الكثير مما يحدث تحت السطح لجعل ChatGPT متعدد الاستخدامات ومفيدًا للغاية.
أفضل ميزات ChatGPT
- واجهة مستخدم بديهية وبسيطة يمكن لأي مستخدم إتقانها بسرعة
- لغة طبيعية وقدرات هندسية فورية لمحادثة ثنائية الاتجاه
- يدعم ChatGPT أكثر من 50 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والهولندية والإسبانية والإيطالية واليابانية
- يحتوي على قاعدة معرفية موسعة تغطي العديد من الصناعات والموضوعات
قيود ChatGPT
- ردودها ليست دائماً دقيقة تماماً، وغالباً ما تكون عامة أو نمطية تفتقر ChatGPT إلى الكثير من الإبداع والاهتمام بالتفاصيل التي يمتلكها البشر بطبيعتهم
- يمكن أن تبدو النسخة المجانية من التطبيق مليئة بالأخطاء في بعض الأحيان وقد تتعطل أو تتأخر بسبب مشاكل الشبكة
- يمكن إجبارها على قبول إجابات خاطئة مما قد يؤثر على صحة إجاباتها المستقبلية
تسعير #### ChatGPT
- مجاناً
- بالإضافة إلى 20 دولارًا شهريًا
3. جاسبر
عبر جاسلكل إذا كنت تبحث عن إجابات أكثر تماسكًا وجاذبية من أداة كتابة الذكاء الاصطناعي, جاسبر قد يكون أفضل رهان لك. يتخصص Jasper في إنشاء محتوى طويل مثل مقالات المدونات والنصوص والمخططات وغيرها.
أفضل ميزات Jasper
- يمكنك إنشاء مخططاتك التفصيلية التفصيلية بسرعة من خلال الخطوط العريضة الصوتية الخاصة بك، بل والسماح لـ Jasper بملء الباقي من هناك
- واجهة مستخدم سهلة التنقل
- يمكنك تكييف إجاباتك مع أي نوع من أنواع الكتابة، بما في ذلك الكتابة المهنية أو الأكاديمية أو التقنية
- توليد الأفكار بسرعة وبصوتك الخاص باستخدام ميزة الدردشة
قيود جاسبر
- يمكن أن تكون الكتابة الطويلة صعبة وحتى محتوى جاسبر يحتاج إلى قراءة إضافية من أجل التعديل والدقة والنبرة
- يمكن أن تجعل النسخة التجريبية المجانية المحدودة من الأداة من الصعب تحديد قيمة الأداة في مجموعتك التقنية قبل الالتزام بخطة مدفوعة
أسعار جاسبر
- المُنشئ: 49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا
- الفرق: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا
- الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار
4. جرامرلي جو
عبر GrammarlyGO GrammarlyGo هو أداة إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Grammarly للعصف الذهني للأفكار، وإنشاء الخطوط العريضة، والصياغة، وحتى إعطاء عملك القديم حياة جديدة.
مثل معظم برامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي المنافسة، يتيح لك GrammarlyGo إدخال معاييرك الخاصة لإنشاء المحتوى، ولكن ما يميز هذه الأداة هو ميزة الاقتراحات المدمجة فيها لتعديل عملك بشكل أكبر. لذا، بطريقة ما، يمكنك أن تطالب GrammarlyGo، ويمكنه أن يطالبك بالمقابل. 😅
أفضل ميزات GrammarlyGo
- إنتاج محتوى في ثوانٍ باستخدام مطالباتك الفريدة أو أحد اقتراحات Grammarly
- تحديد درجة الشكلية والنبرة لمواءمة المحتوى الخاص بك مع صوتك المكتوب
- كاشف مدمج لكشف الانتحال من أجل الإسناد الصحيح والأصالة
- يمكن استخدامه مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Microsoft Word والتطبيقات الأخرى المستندة إلى المتصفح مثل مستندات Google و ClickUp Docs و LinkedIn وغيرها
قيود GrammarlyGO
- لا يدعم GrammarlyGO حاليًا سوى اللغة الإنجليزية فقط
- أنت مقيد بعدد محدد مسبقًا من المطالبات شهريًا بناءً على خطة التسعير الخاصة بك
- نظرًا لأنها لا تقدم سوى مساعدة عامة في الكتابة، فقد لا تكون هذه الأداة الخيار الأكثر موثوقية للمجالات المتخصصة أو التقنية العالية
تسعير #### تسعير GrammarlyGO
- مجانًا
- القسط: 12 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي
- الشركات: 15 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا للفرق
5. Copy.ai
عبر Copy.aiCopy.ai هي أداة كتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لإنتاج أي نوع من المحتوى تقريبًا. يُفسح نموذجها اللغوي المتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي المجال لمحتوى أكثر إبداعاً وتفرداً من منافسيها، مما يجعلها أداة مفضلة لكل شيء بدءاً من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى أوصاف المنتجات.
أفضل ميزات #### Copy.ai
- تقنية التعلم الآلي لإنتاج محتوى إبداعي خالٍ من الأخطاء
- يُعرف مؤلف الإعلانات بالذكاء الاصطناعي بقدرته على توليد نطاق أوسع من المحتوى مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى
- واجهته واضحة وسهلة الاستخدام للحصول على تجربة مستخدم سلسة
- يمكنه تقديم اقتراحات من إنشاء الذكاء الاصطناعي إذا كنت تعاني من مشكلة في الكتابة
قيود برنامج Copy.ai
- غالبًا ما يتأرجح مستوى خدمة Copy.ai بين GPT-3 وGPT-4
- لا يقدم موارد خدمة العملاء الأكثر دعمًا
تسعير Copy.ai
- مجاني: ما يصل إلى 2,000 كلمة شهرياً
- المحترف: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مع كلمات غير محدودة (تقتصر على مستخدم واحد)
- المؤسسات: اتصل ب Copy.ai لمعرفة الأسعار
6. Wordtune
عبر ضبط الكلمات إذا كنت تبحث عن مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي بدون كل هذه الميزات، فجرّب Wordtune. تتبع هذه الأداة نهجاً غير رسمي وبسيط في واجهة المستخدم الخاصة بها حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - توفير الوقت والبقاء في حدود الميزانية أثناء صياغة المحتوى المثالي.
أفضل ميزات Wordtune
- يتكامل Wordtune مع أدوات العمل الشائعة مثل Microsoft Word وiOS وGoogle Chrome للحصول على تجربة تحرير وكتابة أسرع
- تساعدك ميزة المرادفات في العثور على طرق جديدة لقول كلمات وعبارات مختلفة
- يمكنك بسهولة إعادة توظيف محتوى الفيديو في مدونات مكتوبة باستخدام ميزة التلخيص على YouTube
قيود Wordtune
- يفتقر Wordtune إلى المزيد من الوظائف المتقدمة، بما في ذلك ميزات وقوالب إعداد الصوت الإضافية
- خاصية إعادة الصياغة في بعض الأحيان تغير معنى النص الأصلي
تسعير Wordtune
- مجاناً: 0 دولار مع 10 تكرارات في اليوم
- قسط: 9.99 دولار شهريًا مع إنشاء محتوى غير محدود لمستخدم واحد
- القسط للفرق: تسعير مخصص لفرق منشئي المحتوى
تحقق من هذه
_/مرجع/ https://clickup.com/blog/wordtune-alternatives// بدائل_Wordtune* %/%href/_
!
7. يكتب
عبر يكتبونك المسوقون - تم تصميم هذه الأداة مع وضعك في الاعتبار. 🗣️ يكتبونك متخصص في إنتاج المدونات، والإعلانات، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات الويب المحسّنة للبحث من البداية. تعمل هذه الأداة على نموذج GPT-4 الخاص بـ OpenAI، كما تقدم أيضًا روبوت دردشة آليًا يسمى Chatsonic لملء الفجوات التي تركتها ChatGPT على وجه التحديد. ☕️
يكتب أفضل الميزات
- تستخدم باقات Writesonic المدفوعة تقنية GPT-4 المطورة
- يمكنك إعادة توظيف المحتوى عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تكامل تويتر ولينكد إن
- ميزات متقدمة، بما في ذلك الأوامر الصوتية واكتشاف الانتحال
قيود Writesonic
- تقتصر النسخة التجريبية المجانية على مستخدم واحد وقيود على عدد الكلمات
- يعمل Writesonic على نظام الائتمان الذي يتطلب بعض التخطيط الاستراتيجي مسبقًا لضمان حصولك على كل المحتوى الذي تحتاجه
تسعير #### تسعير Writesonic
- تجربة مجانية: لأول 10,000 كلمة لك
- المحترف: يبدأ من 12.67 دولار شهريًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
8. ريتر
عبر ريتر لا تدع العلامة التجارية ل Comic Sans تخدعك- ريتر إنشاء محتوى جذاب ومُحسَّن لتحسين محركات البحث في ثوانٍ باستخدام إمكانات التعلم الآلي القوية. يمكنك استخدام هذه الأداة القوية أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي للتحقق من كتابتك الأكاديمية والمهنية بحثًا عن أي أخطاء قبل الموعد النهائي الرئيسي أو إنشاء مسودات جديدة صافية من أي نوع.
ريتر أفضل الميزات
- أوضاع كتابة متنوعة لإنشاء المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات، وغير ذلك الكثير
- واجهة المستخدم الخاصة به بديهية وسهلة التعلم، بحيث يمكنك التركيز على إنشاء المحتوى في أسرع وقت ممكن
- يدعم لغات متعددة لجعل المحتوى الخاص بك أكثر سهولة في الوصول إليه
- ميزات التدقيق النحوي والتهجئة لاكتشاف الأخطاء قبل نشر المحتوى الخاص بك
قيود ريتر
- يحتاج المحتوى من Rytr في بعض الأحيان إلى تحرير إضافي لتخفيف الصياغة المحرجة
- حدود عدد الكلمات في كل خطة تسعير، حتى خيار "غير محدود"
تسعير #### تسعير Rytr
- خطة مجانية
- خطة التوفير: 9 دولارات شهريًا أو 90 دولارًا سنويًا
- خطة غير محدودة: 29 دولارًا شهريًا أو 290 دولارًا سنويًا
مكافأة:
/هريف/ https://clickup.com/blog/ai-for-google-sheets// أدوات الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات جوجل /%/href/
!
أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للبرمجة أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي تجعل كتابة الكود وتحليله وتصحيح الأخطاء البرمجية كثيرًا أسهل بكثير دون معرفة خلفية واسعة. هذا النوع من البرامج له فرضية مماثلة للعديد من أدوات توليد المحتوى - ولكن بدلاً من إنشاء محتوى مكتوب، تستخدم هذه الأدوات اللغة الطبيعية لإكمال أسطر كاملة من التعليمات البرمجية تلقائيًا! سهلة للغاية! 🥧
9. GitHub Copilot
عبر جيثب كوبيلوت GitHub Copilot هو مبرمج ذكاء اصطناعي ثنائي يقوم بتحويل كلامك الطبيعي إلى كود برمجي مع اقتراحات الإكمال التلقائي بعشرات اللغات، وكل ذلك من المحرر الخاص بك. يتم تشغيل هذه الأداة بواسطة OpenAI Codex - وهو برنامج ترميز آخر للذكاء الاصطناعي - وبالتالي فهي تنشئ كوداً أكثر اكتمالاً من Codex وتدعم المزيد من لغات البرمجة.
GitHub Copilot أفضل الميزات
- لغات برمجة متعددة، بما في ذلك Python و JavaScript و TypeScript و Go و C++
- البرمجة المزدوجة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول ذات صلة باستخدام تقنية التعلم الآلي والمطالبات التخاطبية
- الكثير من عمليات التكامل مع أدوات مثل Visual Studio Code وJetBrains IDEs وNeovim
قيود GitHub Copilot
- قد يتطلب Copilot بعض الوقت لتعلم العمليات الخاصة بك
- تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي على إنشاء التعليمات البرمجية بوتيرة أبطأ من الأدوات الأخرى المماثلة
- يوفر GitHub بعض المساعدة في تصحيح الأخطاء ولكنه يفتقر إلى الدعم المتعمق
تسعير GitHub Copilot
- فرد: 10 دولارات شهرياً
- مؤسسة: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا
10 . aiXcoder
عبر aiXcoder aiXcoder هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمعالجة أي نوع من مهام البرمجة. تدعم الأداة الإكمال التلقائي وتقترح مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة لمساعدة المطورين على تحسين إنتاجيتهم مع الاستفادة من معرفتها البرمجية المدمجة الواسعة. يوفر aiXcoder توصيات في الوقت الفعلي من خلال قياس سياق وبناء طلباتك ويتكامل مع برامج تحرير التعليمات البرمجية الشائعة الأخرى للحصول على وظائف أكبر.
aiXcoder أفضل الميزات
- إكمال التعليمات البرمجية الذكية الكاملة والمتعددة الأسطر التي يمكنها التنبؤ بخطوتك التالية
- البحث التكيفي في كود GitHub للعثور على سطور محددة من التعليمات البرمجية وتجنب التطوير المتكرر
- تدابير متعددة للخصوصية والأمان لضمان حماية بياناتك
- يدعم aiXcoder العديد من لغات البرمجة السائدة، بما في ذلك Java وPython وC# وC/C++ وC/C وJavaScript و TypeScript وGo
قيود aiXcoder
- إصدار مجاني محدود
- قد تؤدي المشاكل اللغوية السياقية العرضية إلى اقتراحات غير دقيقة
- يعتمد برنامج aiXcoder بشكل كبير على اتصالك بالإنترنت ليعمل بشكل صحيح مما قد يجعل وضعه غير متصل بالإنترنت غير موثوق به
تسعير aiXcoder
- مجاني
- اتصل ب aiXcoder للحصول على جميع معلومات التسعير الأخرى
11. TabNine
عبر تبويب تسعة يستخدم TabNine الذكاء الاصطناعي لإنشاء إكمال ذكي للأكواد البرمجية للمطورين أثناء كتابة الأكواد البرمجية. فهو يحلل تعليقات اللغة الطبيعية الخاصة بك لتوليد اقتراحات ذات صلة حتى تتمكن من زيادة كفاءتك مع تقليل الكتابة اليدوية بشكل كبير. يتوافق TabNine مع العديد من برامج تحرير الأكواد البرمجية، مما يجعله أداة قيمة للمطورين عبر لغات البرمجة والبيئات المختلفة.
أفضل ميزات TabNine
- الإكمال التلقائي واقتراح أسطر من التعليمات البرمجية
- يحول اللغة الطبيعية إلى كتل من التعليمات البرمجية
- يمكن تكييفه محليًا مع قاعدتك المعرفية دون المساس برمزك
- يجمع بين المعرفة العالمية وأفضل الممارسات وأسلوبك الخاص في البرمجة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية
قيود TabNine
- تفتقر خطته المجانية إلى وظائف قيّمة في الميزات الرئيسية مثل اللغة الطبيعية وإكمال التعليمات البرمجية كاملة السطر، وتعلم الأنماط، والدعم
- منحنى تعليمي حاد في إتقان واجهة مستخدم TabNine وصعوبة تخصيص عملك دون معرفة قوية بالمنصة
تسعير TabNine
- مبتدئ: مجاناً
- محترف: 12 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب TabNine للحصول على أسعار مخصصة
12. فيجستاك
عبر فيجستاك يقدم فيجستاك مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين على فهم وتوثيق التعليمات البرمجية بكفاءة أكبر. تهدف مجموعة ميزاتها إلى تسهيل عملية البرمجة باستخدام مترجم لغة طبيعية يمكنه فهم التعليمات البرمجية بأي لغة برمجة تقريبًا. كما يمكن لـ Figstack أيضًا إنشاء وثائق والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشيفرة البرمجية لمساعدة المستخدمين في قراءة الشيفرة البرمجية وإنشائها دون الشعور بالإرهاق أثناء العملية.
فيجستاك أفضل الميزات
- يمكن لميزة شرح الكود في Figstack فهم أي لغة برمجة وترجمة الكود بين اللغات على الفور
- يوفر مساعدة وظائف التعليمات البرمجية لمساعدة المستخدمين على تشغيل الأداة بكفاءة أكبر
- يمكنها إنشاء وثائق التعليمات البرمجية على الفور، مما يوفر للمطورين وقتًا حرجًا
قيود فيجستاك
- لا تكون مساعدة Figstack متسقة أو موثوقة إذا كان الرمز غير واضح أو يفتقر إلى التوثيق المناسب
- لا يعكس دائمًا التحديثات في الوقت الفعلي لمراعاة الإصدارات الجديدة أو التغييرات في البيانات التي تم التدريب عليها
تسعير #### تسعير فيجستاك
- تجربة مجانية
- اتصل ب Figstack للحصول على جميع معلومات التسعير الأخرى
13. كودي من سورسغراف
عبر كودي بواسطة Sourcegraph ما هو القاسم المشترك بين أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة ب Sourcegraph وابن عمك البالغ من العمر 10 سنوات؟ كلاهما يدعى كودي. 🤓
Sourcegraph من تلقاء نفسه هو أداة إنتاجية للبحث عن التعليمات البرمجية لمساعدة المطورين على إصلاح التعليمات البرمجية والتنقل فيها وأتمتتها، حتى عبر مستودعات متعددة. تضيف ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كودي، إلى هذه الوظيفة من خلال قراءة قاعدة التعليمات البرمجية بالكامل، والإجابة عن الأسئلة، وكتابة التعليمات البرمجية نيابةً عنك.
كودي أفضل الميزات
- دردشة مضمنة لإصلاح الكود الخاص بك وتحسينه بسرعة باستخدام لغة المحادثة
- تدفقات عمل جاهزة لتسريع عملك مع كودي. اختر ما إذا كنت بحاجة إلى شرح الكود بالتفصيل أو أسماء المتغيرات المحسنة أو الترجمات أو ملخصات التغيير أو الملاحظات التي تم إنشاؤها
- الإكمال التلقائي في الوقت الفعلي لكتابة التعليمات البرمجية في ثوانٍ
قيود كودي
- تجربة مستخدم كودي ليست الأكثر سهولة في الاستخدام
تسعير #### كودي
تطبيق Cody مجاني لأي مستخدمين لSourcegraph على خطة مدفوعة:
- خطة الأعمال: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم النشط، شهريًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة
14. سبيل بوكس
عبر صندوق التهجئة يساعد SpellBox المطورين على وضع الجودة في المقام الأول من خلال التخلص من عبء إنشاء التعليمات البرمجية وحل المشكلات وتصحيح الأخطاء. باستخدام مطالبات بسيطة، سيقوم SpellBox بتدوير التعليمات البرمجية التي تبحث عنها بالضبط وإيجاد الحلول في ثوانٍ، حتى لا تضيع ساعات طويلة في البحث على الإنترنت بحثًا عن إجابات.
أفضل ميزات SpellBox
- ميزات شرح التعليمات البرمجية لاكتساب فهم عميق للتعليمات البرمجية التي تعمل عليها
- وضع إشارات مرجعية لحفظ واسترجاع مقتطفات من التعليمات البرمجية في لحظة
- متوفر أيضًا كملحق كود VS للحصول على تجربة متكاملة ضمن أفضل برامج تحرير الأكواد الأخرى
- إنشاء التعليمات البرمجية من مطالبات المحادثة
قيود SpellBox
- لغات البرمجة المحدودة - قد لا يوفر SpellBox وظائف مع اللغات الأقل شيوعًا
- الإيجابيات والسلبيات الخاطئة من حين لآخر
- بعض الصعوبات في فهم السياق للحصول على الاقتراحات الأكثر دقة
تسعير سبيل بوكس
- التسعير المبكر: 40 دولارًا لكل ترخيص لمدة عام واحد
- عادية: 65 دولارًا لكل ترخيص لمدة عام واحد
15. اسأل كودي
عبر اسأل كودي من العقول التي جلبت لك AskJarvis، يأتي نظيرها الصديق للمطورين AskCodi. يقدم هذا البرنامج المساعد مجموعة من ثلاثة منتجات: Codi Projects، وCodi Chat، وCodi Workbook، وهو مورده لكل ما يتعلق بـ الرموز باستخدام AskCodi، يمكن للمطورين استخدام طلبات مكتوبة بلغات تشمل الإنجليزية والألمانية والبولندية والإسبانية لتوليد استجابات برمجية بلغة VB Script وPython وJava وC وHTML وغيرها الكثير.
أفضل ميزات AskCodi
- تفاعل مع تقنية الذكاء الاصطناعي من Codi باستخدام الحوار التفاعلي لتلقي المساعدة والاقتراحات وإكمال المهام
- إنشاء الكود واختباره وشرحه وتوثيقه بكل سهولة
- يمكنك تنظيم التعليمات البرمجية حسب اللغة ولغة البرمجة
- يدعم أكثر من 50 لغة برمجة وإطار عمل
- متوفر أيضًا كملحق للعديد من IDEs
قيود AskCodi
- تختلف وظائف AskCodi مع تكاملاته. تأكد من أنه متوافق تمامًا مع مجموعتك التقنية قبل الشراء
- قد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا لتعلم وفهم ميزات AskCodi بشكل كامل لاستخدام الأداة بفعالية
تسعير AskCodi
- مجاني
- قسط: 9.99 دولار شهرياً
16. الصندوق الأسود
عبر الصندوق الأسود يعتمد المطورون على BlackBox لكتابة التعليمات البرمجية والعثور على أفضل المقتطفات وبناء المنتجات بشكل أسرع. بدلاً من ترك بيئة البرمجة الخاصة بك للبحث عن حل أو وظائف محددة، يمكنك أن تسأل BlackBox بعبارات بسيطة، وسيقوم بتعبئة الإجابة في التعليمات البرمجية.
أفضل ميزات BlackBox
- يعمل BlackBox مع كل IDE ومتصفح ويب وقاعدة بيانات، وهو متاح بأكثر من 20 لغة برمجة
- تم تصميم هذه الأداة لتعمل حتى بسرعة اتصال منخفضة جدًا
- الوصول إلى عملك عبر المتصفح أو تطبيق BackBox لسطح المكتب
- يبحث في أكثر من 100 مليون مستودع أكواد للحصول على نتائج أكثر دقة
قيود BlackBox
- يمكن أن يكون هناك نقص في الشفافية في فهم كيفية توصل BlackBox إلى استنتاجاته مما يجعل من الصعب التحقق من دقته
- وجد بعض المستخدمين أن الصندوق الأسود عرضة للتحيز واضطروا إلى إعادة تدريب النموذج لتجنب النتائج غير العادلة
تسعير BlackBox
- تجربة مجانية
- خطة المطور الجيد: 0.99 دولار شهرياً
- خطة المطور الرائعة: 1.99 دولار شهريًا
- خطة المطور الأسطوري: 7.99 دولار شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا
أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات
هل سبق لك أن قمت بتسجيل الخروج من اجتماع مطول، وذهبت إلى المطبخ لتناول المياه الغازية، ثم أدركت أنك نسيت بالفعل خطواتك التالية؟ إذن أنت بحاجة إلى أداة اجتماعات بالذكاء الاصطناعي في جيبك الخلفي.
يمكن لأفضل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات أن تقوم بنسخ المحادثات المنطوقة في الوقت الفعلي، وإنشاء المهام تلقائياً عند ذكرها في المناقشة، وتوفير تحليلات متقدمة، وغير ذلك الكثير. مثل وجود مسؤول شخصي في جيبك، تجعل هذه التقنية كل اجتماع أكثر فعالية وقابلية للتنفيذ. 🫱🏼🫲🏾
17. سبانخ
عبر Spinach.io تم تصميم Spinach مع وضع فرق التطوير في الاعتبار، وهو يحتوي على مستوى من الوظائف التي من شأنها أن تترك الخضر الورقية الأخرى ترتجف في حذائها! 🥬
يمكن ل Spinach، الذي يشبه معلم Scrum Master الخاص بك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، تشغيل جلسات الاستعداد اليومية، وإنشاء ملخصات الاجتماعات، وتقديم اقتراحات التذاكر بنقرة واحدة. تعمل أداة الاجتماعات الرشيقة هذه على تقنية GPT-4 وتتكامل مع عدد كبير من أدوات العمل الأخرى (بما في ذلك ClickUp) لعمليات أكثر كفاءة. وبدلاً من تسجيلات الاجتماعات أو نصوصها، تُنشئ Spinach ملخصات منظمة لتوثيق العوائق وتشجيع فريقك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أفضل ميزات Spinach
- عمليات تكامل متعددة للمساعدة في التخطيط لسباق السرعة، والوقوف اليومي، واستعراضات السرعة بأثر رجعي، واجتماعات إعداد الأعمال المتراكمة
- يتعامل مع جميع التحديثات المكتوبة والأحداث البارزة التي يتم إجراؤها في أي اجتماع، بما في ذلك المحاضر وتدوين الملاحظات وعناصر الإجراءات والقرارات الرئيسية
- يقترح تذاكر الأخطاء أو الميزات مباشرةً في Slack
- يزوِّد الحاضرين بسياق الاجتماعات المناسبة ويُنشئ جدول أعمالك من أجلك
قيود السبانخ
- يفتقر إلى العديد من ميزات اجتماعات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية التي تمتلكها الأدوات الأخرى لتوثيق المناقشات بطرق إضافية
تسعير #### تسعير سبينتش
- مجاني
- محترف 99 دولارًا شهريًا
18. الجمعية
عبر الجمعية يولد Sembly أكثر من مجرد ملاحظات الاجتماعات المعتادة؛ فهو يولد رؤى قابلة للتنفيذ. تحتوي أداة الذكاء الاصطناعي هذه على جميع مزايا معظم تطبيقات الاجتماعات الشائعة للتعلم الآلي، ولكن ما يميز Sembly عن منافسيه هو ميزات المهام والمشاريع والأنشطة التي يوفرها لمواءمة ملاحظاتك مع قائمة مهامك.
أفضل ميزات Sembly
- المتابعة الآلية مع القدرة على بث رؤى الاجتماعات إلى أدوات إدارة المهام الأخرى
- يمكن ل Sembly "حضور" اجتماع نيابةً عنك وتقديم ملاحظات من المكالمة في حالة وجود حجز مزدوج
- استخدام روبوت الدردشة الآلي المدمج الخاص به لإنشاء نسخ أو ملخصات أو رسائل بريد إلكتروني بناءً على الموضوعات التي يتم تناولها في أي اجتماع
- يمكنه تتبع البيانات البارزة مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والإيرادات المذكورة في اجتماعاتك
قيود #### قيود Sembly
- على الرغم من أن Sembly يوفر بعض ميزات إدارة المهام والمشاريع، إلا أن وظائفه لا تتناسب بشكل جيد مع العمليات المعقدة أو سير العمل
تسعير Sembly
- شخصي: مجانًا
- احترافي: 10 دولارات شهريًا
- فريق: 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا
- مؤسسة: لأكثر من 40 مستخدمًا، اتصل ب Sembly لمعرفة الأسعار
19. اليراعات
عبر Fireflies.ai Fireflies هو برنامج مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وتدوين الأصوات في الوقت الفعلي. سواء كنت في خضم جلسة عصف ذهني أو تقوم بتحميل ملفات من مقابلة مع عميل، يمكن لـ Fireflies تسجيل محادثاتك كتابةً على الفور.
وبغض النظر عن اللكنة أو اللهجة أو المجال أو اللغة، يمكن لمساعد الاجتماعات هذا اكتشاف حتى أصغر الاختلافات في الكلام للحصول على تدوين دقيق من المحاولة الأولى.
أفضل ميزات Fireflies
- تكامل لربط Fireflies مع منصات اجتماعات أخرى مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams وSkype وغيرها
- ميزات تحرير نصية غنية لتصحيح النصوص والتعليق عليها والتعليق عليها وتنسيقها حسب الحاجة
- ملخّصات ذكية لالتقاط النقاط الرئيسية والخطوات التالية والأسئلة وأبرز ما دار في الاجتماع
- ميزات البحث والتنظيم لعزل الكلمات والعبارات والموضوعات في النصوص الخاصة بك
- التدوين الصوتي للتعامل مع تدوين الملاحظات وإنشاء محاضر الاجتماعات
- خيارات مشاركة مريحة عبر البريد الإلكتروني أو الرابط أو رمز الاستجابة السريعة
قيود #### قيود Fireflies
- يواجه الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان صعوبات في تدوين الكلمات والعبارات غير الشائعة أو غير الواضحة أو التقنية بشكل صحيح
- لا يلتقط دائماً إشارات التواصل غير اللفظية مثل نبرة الصوت، ودرجة الصوت، ومستوى الصوت
- مخاوف محتملة بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتدابير الأمان الخاصة به
تسعير #### Fireflies
- خطة مجانية: تسمح بما يصل إلى 800 دقيقة تخزين لكل مقعد والوصول إلى محادثات غير محدودة
- الخطة الاحترافية: 10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية
- خطة الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية
- خطة المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص
20. كريسب
عبر كريسب هل يبدو أن كلب أي شخص آخر فقط ينبح عندما تكون في منتصف العرض التقديمي؟ إذا كان هذا السيناريو يبدو مألوفًا للغاية - فإن Krisp لديه الحل. Krisp هو مساعد اجتماعات خالي من الروبوتات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويشتهر بكتم الصوت ثنائي الاتجاه لإزالة الضوضاء في الخلفية أثناء مكالمتك الجماعية عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.
وعلى غرار أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي الأخرى، يمكن لكريسب أيضاً أن يلتقط تغيرات الانعطاف والمتحدث واللغة في منتصف المحادثة من أجل تدوين وملخصات أفضل للاجتماعات.
أفضل ميزات Krisp
- إلغاء الضوضاء في الخلفية والصوت وصدى الصوت لإخراج صوت أكثر وضوحًا واحترافية
- رؤى المكالمات لقياس التوازن والشمولية والمشاركة في اجتماعاتك
- نسخ اجتماعات خالية من الروبوتات تعمل مع أي تطبيق صوتي تقريبًا، دون الحاجة إلى مكونات إضافية
- قوالب اجتماعات جاهزة لإنشاء نقاط الحوار وعناصر الإجراءات والمزيد غير ذلك
قيود Krisp
- يمكن أن يجعلك إلغاء الضوضاء أقل وعياً بمحيطك. وعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى تحسين الصوت أثناء الاجتماعات الخاصة بك، إلا أنه قد يكون أيضًا خطرًا على السلامة
تسعير #### Krisp
- مجاناً
- إيجابي 8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا
- مؤسسة: اتصل بكريسب للحصول على أسعار مخصصة
21. 21. tl;dv
عبر tl;dv Tl;dv هو اختصار لعبارة "طويل جدًا، لم يتم عرضه"، وهو أداة مدعومة من GPT لمتابعة اجتماعاتك في دقائق. من خلال ميزات لنسخ وتلخيص مكالماتك، يمكن لفرق التوظيف والمبيعات ونجاح العملاء على حد سواء توفير قدر كبير من الوقت باستخدام tl;dv مع برامج الاجتماعات الشائعة مثل Google Meet أو Zoom.
أفضل ميزات tl;dv
- نسخ اجتماعاتك تلقائيًا بأكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية وغيرها
- أدوات تحرير بديهية لسحب مقاطع صغيرة الحجم من المستثمرين أو العملاء لتسليط الضوء على أفضل لحظات اجتماعك
- ابحث عن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات في شركتك في حال كنت مستيقظاً أو غارقاً في النوم
- يتكامل tl;dv مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التعاون الشائعة لمواءمة اجتماعاتك مع سير عملك
قيود tl;dv
- حاليًا، ميزات التسجيل والنسخ الخاصة بـ tl;dv مدعومة فقط من خلال Google Meet و Zoom. لذلك إذا كنت تستخدم Microsoft Teams، فلن يحالفك الحظ في هذا الأمر
- هناك دقيقة تسجيل مدتها ثلاث ساعات لكل اجتماع. إذا وصلت إلى هذا الحد، فستحتاج إلى إنهاء الاجتماع والبدء من جديد لمتابعة التسجيل
- بعض عمليات التكامل الخاصة به أكثر قيمة من غيرها؛ تأكد من أن مجموعتك التقنية متوافقة تمامًا مع tl؛ dv قبل أن تبدأ في ذلك
تسعير tl؛ dv
- مجاني
- محترف: 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا
- مؤسسة: اتصل للحصول على أسعار مخصصة
22. Otter.ai
عبر كلب الماءيساعدك Otter.ai في إجراء اجتماعاتك بشكل أكثر كفاءة حتى تتمكن من البقاء حاضرًا في المناقشة في جميع الأوقات. تقوم أداة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه بتسجيل وتدوين نقاط الحديث الرئيسية أثناء سير الاجتماع في الوقت الفعلي، كما أنها سترسل لك رسالة بريد إلكتروني تحتوي على النقاط الرئيسية عند انتهاء المكالمة. بعد الاجتماع، يمكنك أيضًا استخدام Otter لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص عادي للرجوع إليها في أي وقت.
أفضل ميزات Otter.ai
- تتم مزامنة نسخ Otter مع تسجيلاتك ويتم تمييزها بوتيرة المتحدث عند إعادة تشغيلها
- توجد طوابع زمنية وتسميات واضحة لمختلف المتحدثين في النسخ الخاص به
- يمكنك إبطاء سرعة التشغيل أو تسريعها وحتى تخطي التوقفات غير الضرورية
- يقوم OtterPilot تلقائيًا بالانضمام إلى اجتماعات Google Meet وتسجيلها ونسخها لك
- تسليط الضوء على النصوص والتعليق عليها للتعاون مع فريقك أو تعيين عناصر العمل
- الكثير من خيارات التصدير، بما في ذلك .mp3 و .txt و .pdf و .docx و .srt
قيود #### قيود Otter.ai
- يدعم Otter اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط
- يُسمح لك بثلاث نسخ فقط عن طريق تحميل الملفات الصوتية على الباقة المجانية
- لا يلتقط اكتشاف الصوت الخاص به دائمًا كل كلمة أو تغيير في مكبرات الصوت
- سيتطلب النسخ الخاص بك تحرير وتعديلات من جانبك ليكون دقيقًا بنسبة 100%
تسعير #### Otter.ai
- مجاني
- المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للاستخدام الفردي
- الشركات: 30 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا للفرق
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
23. فاثوم
عبر فاثوم Fathom عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي للأفراد والفرق لأتمتة العمل المزدحم الذي ينطوي عليه العمل في المكالمات الجماعية الافتراضية. سواء أكنت تستخدم Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet، يمكن ل Fathom تمييز ونسخ وتلخيص وتنسيق أهم ما توصلت إليه على الفور.
كما يوفر أيضًا عددًا من الميزات المصممة خصيصًا لفريقك! يعمل Fathom كمستودع للمكالمات يمكن البحث فيه لعزل المواضيع، ويمكنه تجميع النقاط الرئيسية لاجتماعاتك في "قوائم تشغيل" لتسريع عمليات التدريب.
أفضل ميزات Fathom
- إنشاء ملاحظات مكالماتك ومزامنتها تلقائياً مع برامج CRM المختلفة
- إنشاء "قائمة تشغيل" لأبرز نقاط اجتماعك لمشاركة المقاطع الأكثر إقناعًا فقط
- باقة مجانية سخية للأفراد الذين يختبرون ميزات مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي المشتركة لأول مرة
- ميزات موجهة للفريق من أجل تجربة مبيعات أكثر كفاءة وانسيابية لجميع المشاركين
قيود Fathom
- التوافق اللغوي المحدود مقارنة بأدوات أخرى مشابهة
- يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة في البداية
تسعير Fathom
- مجاني: للاستخدام الفردي
- اتصل ب Fathom للحصول على تفاصيل الأسعار الأخرى
أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم الصور
يمكن أن تكون برامج توليد الصور مفيدة للغاية أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي قد لا تمتلك ميزانية تسويقية لإنتاج أصول إبداعية عالية الجودة. إنها أيضًا موارد ممتازة للمصممين للاعتماد عليها في عملياتهم الإبداعية لعمل رسومات أولية واستكشاف أساليب فنية جديدة والعثور على الإلهام.
إذا كنت تتطلع إلى إنشاء تصورات للبيانات أو تحرير الصور أو ترسيخ الأسلوب الفني لعلامتك التجارية، فإن أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي هذه ستساعدك في ذلك.
24. ميدجورني
عبر منتصف الرحلة Midjourney هي أداة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن الأفراد من إطلاق العنان لإبداعهم وتبني مجموعة واسعة من الأساليب الفنية. ما عليك سوى وصف رؤيتك، وسيتولى روبوت ميدجورني ديسكورد تنفيذ رؤيتك من هناك. وبفضل القدرة على تحويل المطالبات النصية إلى رسومات، يمكن للأفراد والفرق استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء كل شيء بدءاً من تصميمات الويب المفصلة إلى حملات وسائل التواصل الاجتماعي.
أفضل ميزات ميدجورني
- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وجذابة
- تم إدخال تحسينات كبيرة على جودة رسومات الويب الخاصة بهذا التطبيق
- يتمتع Midjourney بمجتمع قوي يدعمه لأنه موجود داخل Discord
قيود ميدجورني #### قيود ميدجورني
- يمكن لأداة المطالبة الخاصة به ترقية الصور ولكن قد يؤدي ذلك إلى ترقية التصميم الأصلي في هذه العملية
- إذا كنت جديدًا على Discord، قد تبدو Midjourney مربكة بعض الشيء
تسعير ميدجورني #### تسعير ميدجورني
- نسخة تجريبية مجانية
- الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا
- الخطة القياسية: 30 دولارًا شهريًا
- الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا
تحقق من هذه بدائل منتصف الرحلة !
25. دال-إي 2
عبر دال-إي 2 تم تطويره بواسطة OpenAI, DALL-E 2 هي أداة شائعة لإنشاء الصور لإنتاج صور واقعية ومبتكرة بناءً على مطالباتك النصية. وتمنح ميزات مثل Outpainting DALL-E القدرة على دعم مجموعة أكبر من الصور بتنسيقات وسائط مختلفة، بما في ذلك أنماط الفن الواقعي واللوحات الزيتية والرسوم التوضيحية.
أفضل ميزات DALL-E 2
- يمكن لـ DALL-E 2 إنشاء رسوم سرياليةفن مولد بالذكاء الاصطناعي مثير للاهتمام عند النظر إليه
- واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتجعل من السهل البدء في إنشاء تحفة فنية
- يمكنك مزج ومطابقة وسائط DALL-E 2 المختلفة لتنظيم صور فريدة ومنمقة
قيود DALL-E 2
- الجودة ليست متناسقة في كل نمط فني. ستظهر بعض الصور منقطة أو ضبابية أكثر من غيرها
- تتطلب المفاهيم الفنية الأكثر تعقيدًا للذكاء الاصطناعي أوقات معالجة أطول
DALL-E 2 التسعير
تعمل أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي هذه على نموذج تسعير الرصيد. تكلف كل مطالبة نصية رصيدًا واحدًا تقريبًا، ويمكنك حاليًا شراء أرصدة في مجموعات مكونة من 115.
- مجاناً
- 115 رصيداً: $15
26. نايت كافيه
عبر نايت كافيه يقوم NightCafe بـ "التلاعب" بنهج توليد الصور النموذجي من خلال التحديات الودية بين مستخدميه المنتظمين لبناء مجتمع أقوى. يمكنك أيضًا الوصول إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي مختلفة من NightCafe لتجربة أدوات مماثلة، بما في ذلك DALL-E 2 و Stable Diffusion، دون مغادرة التطبيق.
أفضل ميزات NightCafe NightCafe
- يتيح لك NightCafe اختيار أسلوبك الفني الخاص بك
- يمكنك الوصول إلى خوارزميات التعلم الآلي الأخرى
- تحديات فنية يومية لتعزيز مجتمع مترابط من المستخدمين
قيود NightCafe الليلية
- وصول أقل لخدمة العملاء وخيارات الدعم
- بعض المرشحات أكثر حساسية من غيرها عند إنشاء الأعمال الفنية
تسعير #### تسعير NightCafe
- مجانًا: 5 أرصدة في اليوم بالإضافة إلى مكافآت للمشاركة في فعاليات المجتمع
- المبتدئين: 5.99 دولارًا مقابل 100 رصيد شهريًا
- هاوٍ للذكاء الاصطناعي: 9.99 دولارًا مقابل 200 رصيد شهريًا
- عشاق الذكاء الاصطناعي: 19.99 دولارًا مقابل 500 رصيد شهريًا
- فنان ذكاء اصطناعي: 49.99 دولارًا مقابل 1400 رصيد شهريًا
يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار شراء أرصدة إضافية خارج اشتراكهم، بدءًا من 7.99 دولارًا لكل 100 رصيد.
27. بلو ويلو
عبر بلو ويلو تتيح إمكانيات توليد الفن بالذكاء الاصطناعي في BlueWillow إمكانية إنشاء شعارات العلامة التجارية والأصول التسويقية والرسومات في غمضة عين. يمكن الوصول إلى هذه الأداة من خلال حساب Discord تم التحقق منه وتنشئ أربع صور لكل وصف نصي تقوم بإدخاله. وكلما كان الوصف أكثر تفصيلاً، كانت النتائج أفضل!
BlueWillow أفضل الميزات
- مجتمع ديسكورد قوي يضم أكثر من 300 مليون مستخدم
- يمكنك تحسين جودة مخرجات BlueWillow أو إعادة تعديل نتائجك للحصول على أربع صور أخرى إذا أخطأ التطبيق في تحديدها
- حفظ صور BlueWillow مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
- أنماط فنية مختلفة لإنشاء رسومات أو صور واقعية للصور
قيود BlueWillow #### قيود BlueWillow
- يجب أن يكون لديك حساب على Discord لاستخدام BlueWillow
- قد تكون هذه الأداة أفضل للطلبات الفنية الفردية أكثر من العلامات التجارية الاحترافية أو الحملات المتداولة
تسعير BlueWillow
- مجاني
- ويلو 5 دولارات شهرياً
- الملاك الأزرق: 10 دولارات شهرياً
- ياقوت: 20 دولارًا شهريًا
28. بريا
عبر بريا تستفيد Bria من الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي مخصص و أخلاقي على نطاق واسع وبكل سهولة. وهو مصمم للفرق المحترفة والشركات والفنانين والمطورين الذين يحتاجون إلى نسخة تسويقية جذابة بصريًا أو أصول وسائط اجتماعية أو محتوى إعلاني أو أي مشروع إبداعي آخر تحت الشمس.
عند استخدامه بشكل صحيح، يتمتع Bria بالقدرة على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، مما يسمح للفرق بتوفير الوقت والجهد دون التضحية بالجودة.
أفضل ميزات Bria
- يشجع على التطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي حتى يتمكن الفنانون من التحكم الكامل في أعمالهم الفنية
- منشئ الخلفية وإعادة إنشاء الكائنات لتخصيص المحتوى الخاص بك وصولاً إلى التفاصيل النهائية
- القدرة على ضبط تعابير الوجه والمظهر والأشخاص الذين يظهرون في المحتوى الخاص بك
- إمكانية الوصول المفتوح للمنظمات غير الربحية والأكاديميين
قيود بريا
- قد يكون من الصعب إلى حد ما تعلم واجهة مستخدم Bria في البداية
- قد لا يكون متوافقاً مع أنظمة التشغيل الحالية أو المكدس التقني للحصول على تجربة مبسطة بالكامل
- قد تكون الخطط المدفوعة باهظة الثمن
تسعير Bria
- مبتدئ: مجاناً
- أساسي: 99 دولارًا شهريًا
- محترف: 290 دولارًا شهريًا
- أقصى حد: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
29. ستوكيمج
عبر Stockimg.ai يستخدم Stockimg الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور احترافية وعالية الجودة في ثوانٍ. من صور المخزون إلى أغلفة الكتب والملصقات وغير ذلك، يمكن لـ Stockimg توفير حلول مبتكرة للعلامات التجارية لمجموعة كبيرة من حالات الاستخدام. من خلال توفير الأوصاف أو المدخلات النصية، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الصور المخصصة التي تتماشى مع متطلباتهم الخاصة.
ستوكيمج أفضل الميزات
- أنشئ تصميمك الخاص أو اختر من معرض الصور المخزنة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي للاستخدام السريع
- تم تصميم Stockimg لإنشاء صور المخزون وأغلفة الكتب والملصقات وورق الحائط والشعارات والرسوم التوضيحية والأيقونات وحتى واجهة مستخدم الويب أو الهاتف المحمول
- واجهة مستخدم نظيفة وبديهية سهلة التعلم
قيود Stockimg
- ليس هناك الكثير من الطرق لتخصيص مخرجاتك التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
- يواجه Stockimg أحيانًا صعوبة في فهم الصور التي تتطلب نصًا (مثل أغلفة الكتب والرسومات والملصقات) ويولد نصًا غير مفهوم
أسعار ستوكيمج
- خطة مجانية
- خطة البدء: 19 دولارًا شهريًا
- الخطة المميزة: 29 دولارًا شهريًا
- خطة المؤسسات: اتصل بستوكيمج للحصول على معلومات
أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للفيديو
مثل التقاطع بين برنامج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي وبرنامج مساعد الكتابة، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي للفيديو لديها وظائف لإنشاء تسجيلاتك وتحليلها وتحسينها.
30. فليكي
عبر فليكي يقوم Fliki بتحويل النصوص إلى ملفات صوتية وفيديو لتبسيط العملية الإبداعية وراء مقاطع الفيديو أو البودكاست أو الكتب الصوتية. ويمكنه إنشاء سرد يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مقالات المدونات أو النصوص أو أي نص آخر، ويوفر أكثر من 1000 صوت بـ 75 لغة. تم تصميم Fliki ليكون سهل الاستخدام، مما يجعل من السهل إنشاء محتوى صوتي ومقاطع فيديو جديدة دون الحاجة إلى مهارات تقنية واسعة النطاق.
أفضل ميزات فليكي
- تحويل النص إلى كلام وتحويل النص إلى فيديو لإنشاء أصوات بمجموعة كبيرة من النغمات واللغات واللهجات من أجل الدقة
- يستطيع Fliki أيضًا اكتشاف العديد من اللغات في طلباته لتلبية احتياجات الجمهور العالمي
- مكتبة واسعة النطاق للصور والفيديو للحصول على أصول مُعدَّة مسبقاً دون عناء قانوني
قيود فليكي
- يجب أن تشتري إحدى خطط التسعير الأعلى مستوى للوصول إلى وظائفه الكاملة، ولكن حتى في هذه الحالة، هناك قيود على الميزات والجودة
- جودة التعليقات الصوتية التي يصنعها الذكاء الاصطناعي في Fliki غير متناسقة وقد لا تكون طبيعية أو جذابة مثل تلك التي يقوم بها شخص حقيقي
تسعير Fliki
- مجاني
- أساسي (صوت فقط): 6 دولارات شهريًا
- عادي: 21 دولارًا شهريًا
- القسط: 66 دولارًا شهريًا
31. لومن5
عبر التجويف5 Lumen5 هي أداة مفيدة لإنشاء مقاطع فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو جذابة أو إعادة استخدامها لأغراض تعليمية أو إخبارية أو ترفيهية أو أي حاجة تسويقية. إن تحرير الفيديو ليس بالأمر السهل، ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تملك ميزانية للاستثمار في محررين محترفين لقيادة العملية الإبداعية، فإن Lumen5 أداة منقذة حقيقية. هذه الأداة مثالية للفرق التي تفتقر إلى مهارات متقدمة في إنتاج الفيديو ولكنها تحتاج إلى صقل محتواها قبل نشره.
أفضل ميزات Lumen5
- بغض النظر عن خبرتك في استخدام الأداة أو مستوى مهارتك، يمكن لـ Lumen5 مساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو في غضون دقائق
- مكتبة وسائط أصلية مع صور وموسيقى ومقاطع مرخصة مفتوحة لتحسين الفيديو الخاص بك
- سيصل دقة إخراج الفيديو النهائي إلى 1080 بكسل
- الكثير من قوالب الفيديو القابلة للتخصيص وواجهة سحب وإفلات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة
- تعليقات توضيحية يتم إنشاؤها وتخصيصها تلقائيًا أو إضافة تعليقات إلى مقاطع الفيديو للتحرير التعاوني
قيود Lumen5
- تأتي الخطة المجانية مع بعض السلبيات المهمة: هناك عدد محدود من القوالب المتاحة في خطة Lumen5 المجانية، والحد الأقصى للدقة هو 720 بكسل فقط، وسيكون للفيديو النهائي علامة مائية
- تستغرق بعض مقاطع الفيديو وقتاً أطول قليلاً لتجميعها
- خيارات التخصيص محدودة للمفاهيم الأكثر تعقيداً
تسعير Lumen5
- مجاني
- الأساسي: 29 دولارًا شهريًا
- المبتدئ: 79 دولارًا شهريًا
- احترافي: 199 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
32. سينتيسيا
عبر Synthesia Synthesia هي أداة ذكاء اصطناعي قوية قائمة على المتصفح تعمل على تحويل النصوص العادية إلى مقاطع فيديو جذابة في غضون دقائق. باستخدام تطبيق إنشاء المحتوى البديهي هذا، يمكنك بسهولة إنتاج مقاطع فيديو احترافية لحالات الاستخدام مثل تمكين المبيعات والتسويق، وكلها كاملة مع السرد والصورة الرمزية البشرية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
كما أنه يدعم 120 لغة مترجمة للوصول إلى العالمية ويشجع تعاون الفريق من خلال التغذية الراجعة في عملية إنتاج الفيديو.
أفضل ميزات #### Synthesia
- إنشاء المحتوى المستند إلى النصوص لتحويل نصوصك إلى مقاطع فيديو عالية الجودة تقدمها صور رمزية نابضة بالحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي
- تعليقات صوتية وتعليقات توضيحية مغلقة بأكثر من 120 لغة
- ميزات تسجيل شاشة مريحة
- إمكانات التخصيص لمواءمة الفيديو الخاص بك مع شعار علامتك التجارية وخطك وألوانك والمزيد
قيود التوليف #### قيود التوليف
- يمكن أن يستغرق تحرير مقاطع الفيديو والتعليقات التوضيحية وقتًا طويلاً في المشاهد التي يكثر فيها الحوار
- عدد المشاهد التي يمكنك إضافتها إلى كل فيديو محدود حسب مستوى خطة التسعير الخاصة بك
تسعير #### تسعير Synthesia
- شخصي: للأفراد، بسعر 30 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: خطة مخصصة للفرق. يعتمد السعر على عدد المقاعد
33. DeepBrain AI
عبر استوديوهات ديب براين للذكاء الاصطناعي تتخصص شركة DeepBrain AI في تقديم حلول توليد الفيديو، وغالباً ما تُستخدم في الغالب في الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي التخاطبية. وبدلاً من توظيف مذيعين أو ممثلين لتسهيل مقاطع الفيديو التدريبية الخاصة بك، يمكنك استخدام DeepBrain لتخصيص صورة رمزية شبيهة بالحياة وفقاً لهوية علامتك التجارية وإرشاداتها.
أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي DeepBrain AI
- إمكانات تحويل النص إلى كلام لتحويل النصوص إلى نصوص صوتية وترجمات تلقائية
- القدرة على إنشاء مقاطع فيديو وصور رمزية من وصف نصي
- يحتوي على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام والعديد من قوالب الفيديو لتمنحك شعوراً بالتوصيل والتشغيل أثناء استخدام التطبيق
- يدعم أكثر من 80 لغة و100 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي
قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي DeepBrain
- يمكن أن يكون باهظ الثمن، خاصةً إذا كنت بحاجة إلى هذا النوع من الفيديو لمبادرات متعددة
تسعير DeepBrain AI
- مبتدئ: تبدأ من 30 دولارًا لمدة 10 دقائق شهريًا، وتصل إلى 180 دولارًا لمدة 60 دقيقة شهريًا
- محترف: تبدأ من 225 دولارًا لمدة 90 دقيقة شهريًا، وتصل إلى 600 دولار لمدة 240 دقيقة شهريًا
- المؤسسات: اتصل ب DeepBrain لمعرفة الأسعار
34. المدرج
عبر المدرج يقدم Runway عددًا من "الأدوات السحرية" للذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصور ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد وتحسينات صوتية بتكلفة بسيطة مقارنةً بالمشاريع التي يقودها البشر. سواء كنت تتطلع إلى تحويل صورة موجودة، أو محو الأجسام غير المرغوب فيها، أو تغيير نمط مقاطع الفيديو الخاصة بك، فإن Runway لديه الحل المناسب لك.
أفضل ميزات برنامج Runway
- المطالبة من نص إلى فيديو ومن فيديو إلى فيديو لإنشاء أو تحسين أنواع مختلفة من الوسائط
- مصمم للشركات الكبرى والفنانين على حد سواء
- يمكنك تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك لمطابقة أسلوب علامتك التجارية وإرشادات الموضوع
قيود مدرج التشغيل
- تفسيرات البرامج المستندة إلى السحابة للمطالبات النصية ليست دائماً دقيقة أو متماسكة
تسعير مدرج التشغيل
- أساسي: مجاني
- عادي: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا
- محترف: 28 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا
- غير محدود: 76 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على تفاصيل الأسعار
35. بيكتوري
عبر بيكتوري Pictory AI هو برنامج لإنشاء الفيديوهات يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط وتمكين عملية تحويل المحتوى المكتوب إلى مقاطع فيديو جذابة. يستخدم ميزات وموارد، بما في ذلك لقطات المخزون والموسيقى والتعليقات الصوتية، لتحويل منشورات المدونة الطويلة أو المحتوى المكتوب إلى مقاطع فيديو جذابة بصريًا ببضع نقرات فقط.
بيكتوري أفضل الميزات
- إنشاء وحفظ ومشاركة المحتوى الخاص بعلامتك التجارية المصنوع بالذكاء الاصطناعي
- اختيار تلقائي للصور ومقاطع الفيديو للعثور على الوسائط التي تتوافق مع مطالباتك المكتوبة
- إمكانية الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين صورة خالية من حقوق الملكية
- التخصيص السريع لتغيير مخرجات بيكتوري لتتناسب مع طلباتك
- تلخيص مقاطع الفيديو الطويلة أو سحب النقاط البارزة في ثوانٍ
قيود بيكتوري
- بعض خياراته للتعليق الصوتي تبدو آلية أكثر من غيرها
- قد تفتقر فيديوهات Pictory AI إلى الأصالة
- يعالج بيكتوري اللغة الإنجليزية في المقام الأول وقد يواجه صعوبة في فهم اللغات الأخرى بشكل مناسب
تسعير بيكتوري
- تجربة مجانية
- معيار 19 دولارًا شهريًا
- قسط: 34 دولارًا شهريًا
- الفرق: 99 دولاراً شهرياً
## أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم العملاء والمبيعات
يمكن أن تجد فرق دعم العملاء والمبيعات الكثير من القيمة في استخدام مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم. قد تكون على دراية بالفعل بروبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين للإجابة على الأسئلة المتداولة واستفسارات العملاء الأساسية، ولكن هناك عدد من التطبيقات الأخرى لتحسين العمليات وراء الكواليس للأدوار المهمة التي تواجه العملاء في مؤسستك.
36. SecondBrain (ماجيك تشات سابقاً)
عبر SecondBrain.fyi يساعدك SecondBrain، المعروف سابقًا باسم MagicChat، على إنشاء روبوتات شبيهة بـ ChatGPT مع معرفة واسعة بنشاطك التجاري أو منتجك لدعم جهود المبيعات وخدمة العملاء. باستخدام محتويات وصفحات ويب وملفات ومستندات مختلفة، يمكنك تدريب الروبوت الخاص بك على كيفية تقديم الدعم في الوقت الفعلي للمستخدمين الذين يزورون موقعك الإلكتروني ولديهم أسئلة حول خدماتك.
أفضل ميزات SecondBrain
- قم بتدريب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام موارد تعليمية متنوعة وقم بتضمينه في موقعك باستخدام أداة دردشة بسيطة
- يمكن تدريب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام مصادر مكتوبة بأكثر من 90 لغة
- تمكين الردود السريعة على أسئلة عملائك الفورية بدقة
- يمكنك إنشاء عدة روبوتات في وقت واحد، حسب خطة التسعير الخاصة بك
قيود SecondBrain
- تقتصر الخطة المجانية على إنشاء روبوت محادثة واحد فقط
- تعتمد جودة استجابات الروبوت الخاص بك كلياً على حجم البيانات التي يتم إعطاؤها للتعلم منها
تسعير SecondBrain
- البداية: $0
- الهواية: 19 دولارًا شهريًا
- القوة: 49 دولارًا شهريًا
- المحترف: 99 دولارًا شهريًا
37. Chatfuel AI
عبر شاتفويل قدَّم برنامج روبوتات الدردشة الآلية Chatfuel ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة به لتبسيط عملية إنشاء روبوتات لمختلف منصات المراسلة. يمكنك بسهولة إنشاء روبوتات ذكية تتفاعل مع عملائك باستخدام الردود التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي واللغة الطبيعية. رائع، أليس كذلك؟
أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي في Chatfuel
- تم إنشاؤه باستخدام تقنية GPT-4 من OpenAI للحصول على مخرجات أكثر دقة
- يعمل على معظم منصات المراسلة الشائعة، بما في ذلك Facebook Messenger وInstagram وTelegram وموقع الويب الخاص بشركتك
- سهولة الإعداد لبدء استخدام الأداة بسرعة
قيود الذكاء الاصطناعي في Chatfuel
- هناك بعض القيود على أوصاف الشركة والمعرفة التي يمكنك استخدامها لتدريب Chatfuel AI
- يتم تحديد عدد رسائل الذكاء الاصطناعي التي يرسلها الروبوت الخاص بك كل شهر حسب خطة التسعير الخاصة بك
تسعير Chatfuel AI
- البداية: 29 دولارًا شهريًا
- الزيادة: 79 دولارًا شهريًا
- محترف: 149 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
38. الطبيعة الثانية
عبر الطبيعة الثانية Second Nature AI هو حل SaaS يقدم برنامج تدريب على المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي لمحاكاة أنماط حديث العملاء الحقيقيين. وهو يوفر محاكاة غامرة للمبيعات بلغة طبيعية، مما يسمح لمندوبي المبيعات بتحسين مهاراتهم وإجراء محادثات أفضل مع العملاء.
أفضل الميزات #### الطبيعة الثانية
- تخزين تقارير وتحليلات التدريب على المبيعات لقياس نجاح عمليات المحاكاة الخاصة بك
- التقييم القائم على الذكاء الاصطناعي وشهادات المبيعات لإضفاء طابع اللعب على تجربة التدريب
- أنواع مختلفة من مواقف التدريب لمحاكاة سيناريوهات الحياة الواقعية أو الأكثر أهمية لعملك
قيود الطبيعة الثانية
- يجد بعض المستخدمين أن تجربة التدريب الآلي قد تستغرق بعض الوقت للتأقلم معها
- التوافق اللغوي المحدود لغير الناطقين باللغة الإنجليزية
أسعار الطبيعة الثانية
- اتصل ب Second Nature للحصول على جميع معلومات التسعير
39. كوستومر
عبر كوستومر Kustomer عبارة عن منصة لخدمة العملاء مزودة بميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة لتحسين دعم العملاء. من خلال أتمتة الأسئلة الشائعة واستجابات روبوتات الدردشة الآلية، تعمل Kustomer على تبسيط تفاعلات العملاء وتسمح للشركات بتقديم خدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبفضل التحليلات التنبؤية، يمكن لـ Kustomer توقع أوقات الانتظار، واكتشاف نبرة الصوت، وتقديم توصيات مخصصة لتحسين تجربة العميل بشكل عام.
أفضل ميزات Kustomer
- نشر روبوتات مخصصة عبر الدردشة والمنصات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة لأتمتة طلبات الخدمة المتكررة
- استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التعلم للتوصية بأفضل الاستجابات بناءً على البيانات التاريخية
- اكتشاف النوايا ونبرة الصوت لتحديد شعور العملاء بناءً على النصوص التي يرسلونها
- تحديد لغة العملاء وتوجيههم إلى وكيل ناطق باللغة الأم أو رسالة مترجمة
قيود Kustomer
- يستهدف Kustomer الشركات الكبيرة والمؤسسات، وقد يكون باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
تسعير #### كوستومر
- المؤسسات: 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- أعلى سعر: 139 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا
تُقدَّم ميزة الذكاء الاصطناعي من Kustomer كإضافة إلى باقاتها المدفوعة بدءًا من 15 دولارًا شهريًا.
40. الرد التلقائي
عبر الرد التلقائي يتصل برنامج AutoResponder بأفضل تطبيقات المراسلة لإرسال ردود الدردشة التلقائية إلى عملائك. يمكنك استخدام ChatGPT أو GPT-4 أو Dialogflow AI لمعالجة الرسائل من خادم الويب الخاص بك وإنشاء العديد من القواعد والرسائل المخصصة كما تريد. حتى الطلبات خارج المكتب. 👋🏻
أفضل ميزات برنامج الرد التلقائي
- مثالي للشركات التي لديها قاعدة عملاء عالمية تتواصل بشكل أساسي من خلال أدوات المراسلة عبر الهاتف المحمول مثل واتساب
- ينشئ ردودًا تلقائية لأفضل التطبيقات، بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتيليجرام وإنستجرام وواتساب وغيرها
قيود الرد التلقائي #### قيود الرد التلقائي
- ليست فعّالة للشركات الكبيرة التي لديها طرق مختلفة للتواصل مع العملاء
- ليست طريقة للتواصل أو إجراء اتصالات ذات مغزى مع العملاء المحتملين
تسعير #### AutoResponder
يمكن تنزيل برنامج AutoResponder مجاناً.
41. ماجيك فورم
عبر ماجيك فورم MagicForm هي عبارة عن منصة محادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على زيادة مشاركة العملاء والتحويلات من خلال إنشاء ردود مخصصة تشبه الردود البشرية على استفسارات العملاء.
أفضل ميزات ماجيك فورم السحري
- تتعلم MagicForm على الفور كل ما تحتاج إلى معرفته عن عملك لمساعدة العملاء من تلقاء نفسها
- تستخدم أداة البحث التعلم الآلي للسماح لـ MagicForm بالتحسين كلما زاد استخدامك لها
- يستوعب و"يتحدث" بأكثر من 30 لغة
- المتابعة الآلية، والردود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأسئلة المخصصة لتحسين تجربة العملاء
قيود MagicForm السحرية
- خطة مجانية محدودة مع 50 محادثة فقط مسموح بها شهرياً
- خطط مدفوعة الثمن - ليست مثالية للشركات الصغيرة
أسعار ماجيك فورم السحرية
- البداية: مجاني
- محترف: 99 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: 249 دولارًا شهريًا
42. كونفرسيكا
عبر كونفرسيكا Conversica هي أداة خدمة عملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي وتنشر "مساعدين رقميين للإيرادات" للتعامل مع المحادثات الصعبة. تتمحور أداة المحادثة ثنائية الاتجاه هذه حول زيادة الإيرادات من خلال ربطك بالمزيد من العملاء المحتملين ومتابعة كل نقطة اتصال.
أفضل الميزات #### Conversica
- تم تصميم Conversica لبناء علاقات مع عملاء جدد باستخدام شخصيات مصممة بعناية لقيادة المحادثة
- تهدف إلى تحسين مستوى الاحتفاظ بالموظفين من خلال التعامل مع المحادثات التي تتم في أعلى النفق، حتى يتمكن فريقك من التركيز على الصفقات في المراحل التالية
- تأهيل عملاء MQLs قبل تسليمهم إلى المبيعات
- يتكامل مع عمليات توليد الطلب لديك لإشراك العملاء المحتملين في وقت مبكر من خلال التواصل المخصص
قيود برنامج Conversica
- هناك الكثير من الأمور التي تدخل في هذه الأداة، مما يجعل واجهة المستخدم الخاصة بها صعبة الاستخدام إلى حد ما في البداية
تسعير #### أسعار كونفيرسيكا
- اتصل ب Conversica للحصول على جميع معلومات التسعير
43. كانديد
عبر كانديد يعمل Candide، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Looti AI، على رفع مستوى إدارة علاقات العملاء بميزات للعثور على الجمهور المثالي والمرشحين المثاليين لشركتك من خلال برنامجه المبتكر لتوليد العملاء المحتملين.
أفضل ميزات Candide
- يقوم Candide بتجميع بياناتك وتحليلها لتحديد جمهورك المستهدف
- فلاتر متعددة لمساعدتك في العثور على المرشحين المثاليين للوظائف بشكل أسرع
- مسح CRM الخاص بك من العملاء المحتملين غير المؤهلين في ثوانٍ
- تنظيف مدمج للبيانات للحفاظ على سلاسة تشغيل تطبيقك
قيود كانديد
- كانديد موجه للمستخدمين من الشركات أكثر من الأفراد أو الشركات الصغيرة
- تركز ميزاته الجديدة على المساعدة الافتراضية العامة أكثر من دعم إدارة علاقات العملاء
- لا تزال هذه الأداة في مرحلة الإصدار التجريبي ومرحلة الاختبار
تسعير #### كانديد
- أساسي: نسخة تجريبية مجانية فقط
- كفاءة: 8 دولارات شهريًا
44. WARMER.ai
عبر Warmer.ai WARMER هو كاتب بريد إلكتروني آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة تعتمد على المبيعات. باستخدام مطالبات بسيطة لمعرفة المزيد عن هدفك وجمهورك، تم تصميم WARMER للحصول على استجابات أعلى من أي وقت مضى.
WARMER.ai أفضل الميزات
- واجهة مستخدم بسيطة لمعرفة النظام الأساسي بسرعة
- يقوم WARMER بتحليل LinkedIn وصفحات الويب وملفات CSV لمعرفة المزيد عن العملاء المحتملين وكتابة رسائل بريد إلكتروني مخصصة
- يمكنه معالجة قوائم العديد من الأشخاص مع الاستمرار في تقديم رسالة عالية الجودة
قيود WARMER.ai
- خططها المدفوعة باهظة الثمن
أسعار #### WARMER.ai
- اتصل ب WARMER.ai للحصول على جميع تفاصيل الأسعار
## أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية والتوظيف
تنغمس فرق الموارد البشرية والتوظيف في كل قسم تقريباً في جميع أقسام المؤسسة. وفي حين أن بإمكانهم بالتأكيد الاستفادة من العديد من الأدوات المذكورة بالفعل في هذه القائمة، إلا أن هناك أيضًا الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذه الفرق.
45. بارادوكس
عبر مفارقة Paradox.ai هو برنامج ذكاء اصطناعي للتوظيف والموارد البشرية لأتمتة المهام في عملية التوظيف مثل فحص المرشحين وجدولة المقابلات والإعداد. يساعد برنامج Paradox.ai الشركات من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي التخاطبي أوليفيا على استقطاب أفضل المرشحين، وتحسين التحويلات، وتقديم إجابات على الأسئلة الشائعة. وهو يوفر ميزات مثل تكامل تطبيقات الأجهزة المحمولة، والفحص الآلي، وإدارة الخبرة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية والتوظيف.
بارادوكس #### أفضل الميزات
- الرسائل النصية ثنائية الاتجاه والدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتفاعل مع المرشحين وفقاً لشروطهم
- الفحص الآلي للمرشحين لربطك بأفضل أعضاء الفريق المحتملين
- إدارة الأحداث والجدول الزمني لتيسير عملية إجراء المقابلات وعملية التأهيل
- تقييمات على الهاتف المحمول لتقليل معدل دوران الموظفين على المدى القصير
قيود المفارقة
- بعض الموافقات ذهاباً وإياباً بين الشركة و Paradox أثناء اختبار الموظفين المحتملين
- تقدم بارادوكس عدداً من عمليات التكامل، لكنها ليست قيّمة أو سلسة مثل منصتها الخاصة
تسعير بارادوكس
- اتصل بـ Paradox للحصول على جميع معلومات التسعير
46. تكستيو
عبر تكستيو Textio هي أداة لاكتساب المواهب تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على إنشاء توصيفات وظيفية وإرشادات لمراجعة الأداء لإزالة التحيز من عملية التوظيف وبناء قوة عاملة أكثر تنوعاً.
أفضل ميزات Textio Textio
- اقتراحات تلقائية لتحسين المنشورات الوظيفية، والبريد الإلكتروني، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك استناداً إلى رؤى قائمة على البيانات
- ميزات لمساعدة المديرين على كتابة ملاحظات عادلة وقابلة للتنفيذ
- تقارير مفصلة عن جودة ملاحظات الأداء منظمة حسب المجموعة السكانية والفريق
- التكامل مع أدوات الموارد البشرية الشائعة للتوجيه المستمر داخل المنصات الأخرى
قيود Textio
- لا تتساوى جميع عمليات التكامل في القوة - تأكد من توافق مجموعتك التقنية الحالية مع Textio قبل إدخال أداة أخرى في عملياتك
- أفضل للشركات متوسطة الحجم من الشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد
تسعير #### تسعير Textio
- اتصل ب Textio للحصول على جميع معلومات التسعير
47. HiredScore
عبر HiredScore HiredScore هي أداة لتنسيق المواهب تستخدم الذكاء الاصطناعي والتكامل العميق والأتمتة لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لفرق التوظيف لديك. وهي تستخدم بيانات فريقك التاريخية وإدراكك لوضعك الحالي لمواءمة أهدافك تلقائيًا مع أهم أولويات اللحظة. تمتد اقتراحاته عبر عملية التوظيف بأكملها للمساعدة في إنتاجية مسؤول التوظيف، والاحتفاظ بالموظفين الداخليين، والتنوع والشمول، واكتشاف المواهب، وغير ذلك الكثير.
أفضل ميزات HiredScore
- زيادة الفحص لتحديد أفضل المرشحين والتخفيف من التحيز في عملية التوظيف
- البحث في أنظمة التتبع الآلي السابقة وإدارة علاقات العملاء والموظفين ونظام إدارة التوظيف وقواعد البيانات الخارجية لتقديم اقتراحات عادلة لكل دور
قيود HiredScore
- ليست فعالة في لغات أخرى غير الإنجليزية
- يمكن أن يكون بطيئًا في التحميل
تسعير #### HiredScore
- اتصل ب HiredScore للحصول على جميع معلومات التسعير
48. جوس بوكس (PeopleGPT)
عبر صندوق العصير إن PeopleGPT من Juicebox هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمهام اكتساب المواهب مثل التوظيف واكتشاف العملاء والبحث والمزيد. يستخدم PeopleGPT نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 لفهم الملفات الشخصية على LinkedIn وتحديد مصدرها لتحديد أفضل المرشحين لديك.
أفضل ميزات PeopleGPT
- ينشئ PeopleGPT استراتيجية البحث عن المرشحين الخاصة بك باستخدام موارد مثل قائمة بالشركات المماثلة التي يمكنك الحصول على مرشحين منها، ومواقع المرشحين، والمسميات الوظيفية ذات الصلة، والمزيد
- يمكنك الاطلاع عن كثب على المعلمات التي استخدمتها لإنشاء استجاباتك وضبطها مباشرةً
- يمكنك التواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني مباشرةً من منصة PeopleGPT من خلال الرسائل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا وتخصيصها
قيود PeopleGPT
- تدعم ميزاته فرق استقطاب المواهب في عملية البحث عن المرشحين ولكن لا يمكنها المساعدة في نقلهم خلال عملية التوظيف
تسعير #### PeopleGPT
- اتصل بـ PeopleGPT للحصول على جميع معلومات التسعير
49. جذب
عبر Attract.ai على نفس فرضية PeopleGPT، فإن Attract عبارة عن منصة بحث عن المواهب وإشراكها مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتوسيع قدرات فريق الموارد البشرية لديك في جذب المواهب وإدارتها.
جذب أفضل الميزات
- أدوات لإدارة سير عمل البحث عن المواهب لديك لتعزيز العلامة التجارية لصاحب العمل وخلق تجارب لا تُنسى للمرشحين
- اقتراحات آلية لجذب مواهبك وتطويرها والاحتفاظ بها
- يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين منشوراتك الوظيفية وإجراء عمليات فحص السير الذاتية
جذب القيود
- يناسب تطبيق Attract الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة أو الأفراد
- يجد بعض المستخدمين صعوبة في تصفح واجهة المستخدم الخاصة به
جاذب الأسعار
- اتصل ب Attract للحصول على جميع معلومات التسعير
50. إيفي
عبر إيفي إيفي هو إدارة الأداء برنامج لدفع النمو والتطوير في المؤسسات. ويستخدم البرنامج تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحصول على التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة، والمراجعات الفردية، والمراجعات، وخطط التطوير مع قوالب جاهزة للاستخدام من أجل تجربة مستخدم محسّنة.
أفضل ميزات #### Effy
- التحليلات والرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لفهم أفضل لتقييمات أدائك
- أكثر من 20 قالب استبيان مُعد مسبقاً للتقييمات
- يمكنك إجراء عمليات المراجعة الخاصة بك مباشرة من Slack أو Microsoft Teams
قيود Effy
- الخطط المدفوعة باهظة الثمن تجعل Effy غير متاح للشركات الصغيرة
- يعتمد على عمليات التكامل لفتح بعض التحليلات وقدرات إعداد التقارير
تسعير #### تسعير Effy
- مجاني
- محترف 540 دولارًا أمريكيًا لمدة عام واحد
- مؤسسة: اتصل ب Effy لمعرفة الأسعار
تحكّم في ابتكارك الخاص مع أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي
لا يمكنك أن تخطئ بالاستثمار في أي من أدوات الذكاء الاصطناعي هذه.
ومع ذلك، من السهل أن تطغى على عملياتك (ومحفظتك) بالعديد من التطبيقات التي لا يمكن أن تحدث فرقاً إيجابياً في يومك.
ومهما كان عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي أدخلتها إلى سير عملك، فإنها لن تحل أبداً محل الدعم والمساهمات التي تقدمها أنت أو أي عضو آخر في الفريق. نصيحتنا؟ بدلاً من تحميل مجموعة أدواتك التقنية بكل أداة من أفضل الأدوات، استثمر ميزانيتك ووقتك في تطبيق واحد يضمن لك رفع إنتاجيتك إلى عنان السماء - ClickUp.
ClickUp هو حل الذكاء الاصطناعي الوحيد القائم على الأدوار الفريد من نوعه مع مطالبات محسّنة بانتظام ومدعومة بالأبحاث مدمجة مباشرةً في منصته. بفضل القدرة على تلخيص سلاسل التعليقات من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك، وتخصيص المحتوى حسب حالة الاستخدام الخاصة بك، وترجمة النص بأكثر من 10 لغات، فإن ClickUp Brain هو المورد الأمثل لكل فريق.
حتى مع كل الوظائف التي يقدمها ClickUp بالفعل، هناك المزيد في الأفق! هذه هي البداية فقط لـ ClickUp Brain، ومع الإصدار التجريبي المجاني، تتاح الفرصة للجميع لتجربته. جرّب ClickUp AI اليوم