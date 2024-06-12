القائمة المحدّثة دائماً لأفضل 50 أداة ذكاء اصطناعي في عام 2024

هل ترغب في إضفاء بعض الإثارة على نقاشات عشاء يوم الأحد؟ فقط اذكر الذكاء الاصطناعي. 😜

أقل ما يقال عن الاستخدام اليومي لبرامج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية هو موضوع ساخن. ولكن يشبه إلى حد كبير أحدث رقصة تيك توك الفيروسية - الجميع يفعل ذلك، حتى لو لم يكونوا مستعدين للاعتراف بذلك بعد.

والآن، المسألة ليست مسألة إذا كنت تستخدم برمجيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المسألة ليست مسألة إذا كنت تستخدم برمجيات الذكاء الاصطناعي، ولكن مسألة أي برمجيات.

تنبثق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة بمعدلات أسرع مما تتخيل، ولكن لن تجني كل أداة نفس الفوائد التي قد تحتاجها على وجه التحديد. بدلًا من تصفح صفحات النتائج من محرك البحث المعتاد، استخدم هذه القائمة المحدثة دائمًا لبرامج الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

لقد قمنا بتفصيل 50 من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لكل حالة استخدام، بما في ذلك كتابة المحتوى، والتلخيص، والترميز، وتوليد الصور، وخدمة العملاء، والتوظيف، وتدوين الملاحظات، وغيرها. قارن بين الميزات الرئيسية والقيود والأسعار للعثور على أفضل ما يناسبك. ⚡️

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قاعدة بيانات أدوات الذكاء الاصطناعي في قاعدة بياناتك: اطلع على قاعدة بياناتنا المجانية التي تضم ما يقرب من 300 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي للاطلاع عليها بسهولة وفرزها حسب حالة الاستخدام. ولراحتك، سنقوم بتحديث جدول البيانات هذا والإضافة إليه بانتظام. 🏆 قائمة محدثة دائمًا بأدوات الذكاء الاصطناعي

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي ووظائفها؟

تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي لتوليد استجابات أو تنفيذ مهام أساسية بناءً على المعايير التي تقوم بإدخالها. قد تشمل هذه الاستجابات (على سبيل المثال لا الحصر) تلخيص أو إنشاء محتوى طويل أو قصير، وتحرير أو تصميم الصور، والفيديو والتحرير، وتدوين الصوت، وتدقيق أسطر التعليمات البرمجية، وغير ذلك الكثير.

على الرغم من كل ما أوحى لك أوديسا الفضاء: 2001 أن الذكاء الاصطناعي يكمّل مهاراتنا ونقاط قوتنا ولكنه لا يستطيع أن يحل محلها بالكامل (آسف يا ديف). في الواقع، من المحتمل أنك استخدمت هذه التكنولوجيا بالفعل دون أن تدرك ذلك.

تطبيقات الترجمة، وبرامج رسم الخرائط، وخدمات البث, أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومواقع التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تستخدم بالفعل شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي لإثراء تجاربنا من خلال الخلاصات والإعلانات والاقتراحات المنسقة.

ولكن مع التحديثات الأخيرة لـ OpenAI، يمكن لأي شخص استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به لإنشاء أداة لحالات الاستخدام الأكثر تحديدًا وتخصصًا. بالنسبة للشركات المتنامية والمحترفين في أي مجال، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية، خاصةً عند العثور على الاختراقات الإنتاجية .

فوائد استخدام برامج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي يسيران جنبًا إلى جنب. إذا لم تكن غريباً عن سير العمل الآلي أو التصحيحات النحوية والصياغية، فإن اعتماد برنامج الذكاء الاصطناعي سيبدو خطوة طبيعية تالية. إليك بعض الطرق اللانهائية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد من تأثيرك اليومي بشكل كبير:

استخدم ClickUp AI لإنشاء منشورات مدونة في ClickUp Docs مع مطالبات قائمة على الأدوار لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى

إنشاء محتوى إبداعي : من أشكال التصميم المتعددة إلى مقاطع الفيديو المتحركة، و أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تولد أي نوع من الوسائط، بما في ذلك النماذج الأولية شبه الفورية ونماذج المنتجات. يمكن أن تكون أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مفيدة في العثور على الإلهام والتغلب على عوائق الكتابة والوصول إلى نقطة انطلاق جوهرية لأي مشروع إبداعي.

: من أشكال التصميم المتعددة إلى مقاطع الفيديو المتحركة، و أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تولد أي نوع من الوسائط، بما في ذلك النماذج الأولية شبه الفورية ونماذج المنتجات. يمكن أن تكون أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مفيدة في العثور على الإلهام والتغلب على عوائق الكتابة والوصول إلى نقطة انطلاق جوهرية لأي مشروع إبداعي. اكتشاف الأخطاء وتصحيحها : صُممت هذه الأدوات لفحص ملفات النسخ أو الصوت أو الفيديو بحثًا عن أكثر من مجرد الأخطاء المطبعية، بل أيضًا لتحديد النشاط الاحتيالي في البيانات المالية، أو المحتوى الضار في الصوت أو مقاطع الفيديو، أو الاختناقات في سير عملك اليومي.

: صُممت هذه الأدوات لفحص ملفات النسخ أو الصوت أو الفيديو بحثًا عن أكثر من مجرد الأخطاء المطبعية، بل أيضًا لتحديد النشاط الاحتيالي في البيانات المالية، أو المحتوى الضار في الصوت أو مقاطع الفيديو، أو الاختناقات في سير عملك اليومي. تحليل البيانات والتنبؤات : بالنسبة للعمل الذي يحتاج إلى تصحيحات، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي فحص البيانات والبحث للتنبؤ بمجموعة كبيرة من الاتجاهات. من خلال التحقق من صحة المصادر الأخرى والتعرف على الأنماط والأنظمة القائمة على القواعد، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف اتجاهات السوق المحتملة وسلوكيات العملاء وصيانة المعدات وغير ذلك لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع.

: بالنسبة للعمل الذي يحتاج إلى تصحيحات، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي فحص البيانات والبحث للتنبؤ بمجموعة كبيرة من الاتجاهات. من خلال التحقق من صحة المصادر الأخرى والتعرف على الأنماط والأنظمة القائمة على القواعد، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف اتجاهات السوق المحتملة وسلوكيات العملاء وصيانة المعدات وغير ذلك لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع. اتصال مبسط: تعمل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في الذكاء الاصطناعي على تسهيل التواصل الواضح بين أي شخص من خلال ملخصات المستندات وأتمتة المهام القائمة على اللغة بلغات مختلفة أو بصوت علامتك التجارية المحددة.

أفضل 50 أداة وبرنامج للذكاء الاصطناعي متاحة حاليًا في عام 2024

الخلاصة الرئيسية هنا هي أن الذكاء الاصطناعي يُكمّل عملية عملك - ولا يحل محلها.

لا تكون أدوات الذكاء الاصطناعي قوية إلا بقدر قوة الشخص الذي يستخدمها، لذا من المهم أن تقوم بأبحاثك قبل إدخالها إلى فريقك أو سير عملك. ونحن هنا لمساعدتك من خلال تزويدك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن أفضل 50 أداة وبرنامج للإنتاجية.

للتنقل بسهولة في قائمتنا، قمنا بتجميع الأدوات حسب هذه الفئات:

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة وإنشاء المحتوى

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للبرمجةأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات _مصنفة حسب حالة الاستخدام وتتضمن روابط وأوصاف المنتجات!

## أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة وإنشاء المحتوى أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في الكتابة هي على الأرجح النوع الأول من التطبيقات التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في برامج الذكاء الاصطناعي - إلى جانب أي شيء آخر قد تكون شاهدته في فيلم خيال علمي بالطبع. 😉

أدوات الذكاء الاصطناعي التالية مرنة بما يكفي ليستخدمها أي شخص ولكنها مصممة خصيصًا للكتاب والمسوقين والمصممين لإنتاج محتوى جذاب وغني بالمعلومات. من طرح الأسئلة البسيطة إلى صياغة رسائل البريد الإلكتروني للحملات, أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تتمتع بجميع خصائص الكاتب الشبح الشخصي الخاص بك.

1. انقر فوق

اسأل ClickUp Brain أسئلة عامة أو تفاصيل حول مساحة العمل الخاصة بك أو كيفية استخدام ClickUp Brain

ClickUp هي الميزة الوحيدة برنامج الإنتاجية قوي بما يكفي لجمع كل أعمالك عبر التطبيقات في مركز عمل مركزي واحد. مع مئات من التطبيقات المرنة ميزات إدارة المشاريع ومكتبة قوالب واسعة، ومجموعة من عمليات التكامل، لطالما كان ClickUp الوجهة المثالية لفرق العمل لتبسيط وإدارة كل شبر من عملهم.

والآن، تأخذ ClickUp هذا الشعور إلى أبعد من ذلك مع إطلاق ClickUp Brain : مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التخاطبية والسياقية والقائمة على الأدوار المتاحة في كل مكان في ClickUp.

استفد من مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، و مدير مشروع الذكاء الاصطناعي، و كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل للحصول على المزيد من توفير الوقت والرؤى المدركة للسياق حول مساحة العمل الخاصة بك. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة تنظيمية أو مسودة أولى، يساعدك ClickUp Brain على العمل بشكل أسرع في أي مهمة!

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ClickUp Brain هو حل الذكاء الاصطناعي الوحيد القائم على الأدوار مع مطالبات مدعومة بالأبحاث لمساعدتك في الوصول إلى أفضل النتائج بشكل أسرع. وتظهر قوتها في مستندات ClickUp . ما عليك سوى اختيار دورك، وتحديد حالة الاستخدام، وسيتولى ClickUp Brain الأمر من هناك!

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 100 مطالبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستند إلى الأدوار مدمجة في ClickUp AI للوصول إلى النتائج المستهدفة من المحاولة الأولى في كل مرة

ستاندوب تلقائي شخصي وتلقائي للفريق لتوفير الوقت في التحديثات اليدوية وتقليل الاجتماعات

إعادة المطالبة وظيفة لضبط نتائجك من خلال ملاحظات المحادثة وطلبات "لجعلها أكثر تسلية" أو تبدو أكثر إبداعًا

A ترجمة الإجراء لسد الفجوة بين أي حواجز لغوية وتقديم ترجمة شبه مثالية لنصك بـ 12 لغة

ملخصات المواضيع للحصول بسرعة على النقاط الرئيسية لمحادثات التعليقات المطولة في كل من المستندات والمهام

أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص بما في ذلك جانت لإدارة عملك من كل زاوية

مخصص ومُعد مسبقًا الأتمتة مع معالجة اللغة الطبيعية

اللوحات البيضاء المستندات الخرائط الذهنية مدمج مباشرة في المنصة

أكثر من 1,000 تكامل مع أدوات العمل الرائدة الأخرى

تكامل متزايد باستمرارمكتبة القوالب من الموارد المبنية مسبقًا والقابلة للتخصيص لبدء أي عملية في ClickUp

قيود ClickUp

ClickUp مليء بمئات الميزات القوية التي قد يستغرق إتقانها بعض الوقت. لحسن الحظ، يقدم ClickUp ندوات عبر الإنترنت، والدعم، ومستندات المساعدة لتسهيل تجربة الإعداد

لا تتوفر جميع طرق العرض عبر تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

يقدم ClickUp نسخة تجريبية مجانية لإتاحة الفرصة لكل شخص لاختبار تجربة ClickUp AI، بغض النظر عما إذا كنت مستخدمًا جديدًا أو مشتركًا في خطته المجانية للأبد. عندما تكون مستعدًا للالتزام، يمكنك إضافة ClickUp AI إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل عضو شهريًا. ⚡️

وعلاوة على هذه الميزة، يقدم ClickUp أيضًا مجموعة من خطط تسعير غنية بالميزات :

خطة مجانية للأبد : أعضاء الخطة المجانية غير المحدودة، لا حاجة لبطاقة ائتمان

: أعضاء الخطة المجانية غير المحدودة، لا حاجة لبطاقة ائتمان خطة غير محدودة : 7 دولارات لكل عضو، شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو، شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا خطة المؤسسات : اتصل ب ClickUp للحصول على خيارات التسعير المخصصة يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: اتصل ب ClickUp للحصول على خيارات التسعير المخصصة

جرّب ClickUp AI

جرّب ClickUp AI

2. ChatGPT

عبر ChatGPT لنكن واقعيين - نحن نعلم أن أنت تعرف ChatGPT .

سواءً طلبت منه أن يخبرك نكتة بدافع الفضول أو استخدمته لكتابة خطاب بروفة عشاء صديقك (ييكيس) فإن ChatGPT هو أحد أكثر روبوتات الدردشة الآلية سهولة في الوصول إليها واستخدامها على الإنترنت.

تستخدم أداة الكتابة هذه الذكاء الاصطناعي لإنشاء أي شيء عملياً. يمكنك الانخراط في المحادثة، وشرح الموضوعات المعقدة، والمساعدة في البحث، وإنشاء محتوى من أي نوع - حتى إنشاء التعليمات البرمجية. واجهته بسيطة من نوع "ما تراه هو ما تحصل عليه"، ولكن هناك الكثير مما يحدث تحت السطح لجعل ChatGPT متعدد الاستخدامات ومفيدًا للغاية.

أفضل ميزات ChatGPT

واجهة مستخدم بديهية وبسيطة يمكن لأي مستخدم إتقانها بسرعة

لغة طبيعية وقدرات هندسية فورية لمحادثة ثنائية الاتجاه

يدعم ChatGPT أكثر من 50 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والهولندية والإسبانية والإيطالية واليابانية

يحتوي على قاعدة معرفية موسعة تغطي العديد من الصناعات والموضوعات

قيود ChatGPT

ردودها ليست دائماً دقيقة تماماً، وغالباً ما تكون عامة أو نمطية تفتقر ChatGPT إلى الكثير من الإبداع والاهتمام بالتفاصيل التي يمتلكها البشر بطبيعتهم

يمكن أن تبدو النسخة المجانية من التطبيق مليئة بالأخطاء في بعض الأحيان وقد تتعطل أو تتأخر بسبب مشاكل الشبكة

يمكن إجبارها على قبول إجابات خاطئة مما قد يؤثر على صحة إجاباتها المستقبلية

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى 20 دولارًا شهريًا

3. جاسبر

عبر جاسلكل إذا كنت تبحث عن إجابات أكثر تماسكًا وجاذبية من أداة كتابة الذكاء الاصطناعي, جاسبر قد يكون أفضل رهان لك. يتخصص Jasper في إنشاء محتوى طويل مثل مقالات المدونات والنصوص والمخططات وغيرها.

أفضل ميزات Jasper

يمكنك إنشاء مخططاتك التفصيلية التفصيلية بسرعة من خلال الخطوط العريضة الصوتية الخاصة بك، بل والسماح لـ Jasper بملء الباقي من هناك

واجهة مستخدم سهلة التنقل

يمكنك تكييف إجاباتك مع أي نوع من أنواع الكتابة، بما في ذلك الكتابة المهنية أو الأكاديمية أو التقنية

توليد الأفكار بسرعة وبصوتك الخاص باستخدام ميزة الدردشة

قيود جاسبر

يمكن أن تكون الكتابة الطويلة صعبة وحتى محتوى جاسبر يحتاج إلى قراءة إضافية من أجل التعديل والدقة والنبرة

يمكن أن تجعل النسخة التجريبية المجانية المحدودة من الأداة من الصعب تحديد قيمة الأداة في مجموعتك التقنية قبل الالتزام بخطة مدفوعة

أسعار جاسبر

المُنشئ: 49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا

49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا الفرق: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا

125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

4. جرامرلي جو

عبر GrammarlyGO GrammarlyGo هو أداة إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Grammarly للعصف الذهني للأفكار، وإنشاء الخطوط العريضة، والصياغة، وحتى إعطاء عملك القديم حياة جديدة.

مثل معظم برامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي المنافسة، يتيح لك GrammarlyGo إدخال معاييرك الخاصة لإنشاء المحتوى، ولكن ما يميز هذه الأداة هو ميزة الاقتراحات المدمجة فيها لتعديل عملك بشكل أكبر. لذا، بطريقة ما، يمكنك أن تطالب GrammarlyGo، ويمكنه أن يطالبك بالمقابل. 😅

أفضل ميزات GrammarlyGo

إنتاج محتوى في ثوانٍ باستخدام مطالباتك الفريدة أو أحد اقتراحات Grammarly

تحديد درجة الشكلية والنبرة لمواءمة المحتوى الخاص بك مع صوتك المكتوب

كاشف مدمج لكشف الانتحال من أجل الإسناد الصحيح والأصالة

يمكن استخدامه مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Microsoft Word والتطبيقات الأخرى المستندة إلى المتصفح مثل مستندات Google و ClickUp Docs و LinkedIn وغيرها

قيود GrammarlyGO

لا يدعم GrammarlyGO حاليًا سوى اللغة الإنجليزية فقط

أنت مقيد بعدد محدد مسبقًا من المطالبات شهريًا بناءً على خطة التسعير الخاصة بك

نظرًا لأنها لا تقدم سوى مساعدة عامة في الكتابة، فقد لا تكون هذه الأداة الخيار الأكثر موثوقية للمجالات المتخصصة أو التقنية العالية

تسعير #### تسعير GrammarlyGO

مجانًا

القسط: 12 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي

12 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي الشركات: 15 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا للفرق

5. Copy.ai

عبر Copy.aiCopy.ai هي أداة كتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لإنتاج أي نوع من المحتوى تقريبًا. يُفسح نموذجها اللغوي المتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي المجال لمحتوى أكثر إبداعاً وتفرداً من منافسيها، مما يجعلها أداة مفضلة لكل شيء بدءاً من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى أوصاف المنتجات.

أفضل ميزات #### Copy.ai

تقنية التعلم الآلي لإنتاج محتوى إبداعي خالٍ من الأخطاء

يُعرف مؤلف الإعلانات بالذكاء الاصطناعي بقدرته على توليد نطاق أوسع من المحتوى مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

واجهته واضحة وسهلة الاستخدام للحصول على تجربة مستخدم سلسة

يمكنه تقديم اقتراحات من إنشاء الذكاء الاصطناعي إذا كنت تعاني من مشكلة في الكتابة

قيود برنامج Copy.ai

غالبًا ما يتأرجح مستوى خدمة Copy.ai بين GPT-3 وGPT-4

لا يقدم موارد خدمة العملاء الأكثر دعمًا

تسعير Copy.ai

مجاني: ما يصل إلى 2,000 كلمة شهرياً

ما يصل إلى 2,000 كلمة شهرياً المحترف: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مع كلمات غير محدودة (تقتصر على مستخدم واحد)

49 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مع كلمات غير محدودة (تقتصر على مستخدم واحد) المؤسسات: اتصل ب Copy.ai لمعرفة الأسعار

6. Wordtune

عبر ضبط الكلمات إذا كنت تبحث عن مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي بدون كل هذه الميزات، فجرّب Wordtune. تتبع هذه الأداة نهجاً غير رسمي وبسيط في واجهة المستخدم الخاصة بها حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - توفير الوقت والبقاء في حدود الميزانية أثناء صياغة المحتوى المثالي.

أفضل ميزات Wordtune

يتكامل Wordtune مع أدوات العمل الشائعة مثل Microsoft Word وiOS وGoogle Chrome للحصول على تجربة تحرير وكتابة أسرع

تساعدك ميزة المرادفات في العثور على طرق جديدة لقول كلمات وعبارات مختلفة

يمكنك بسهولة إعادة توظيف محتوى الفيديو في مدونات مكتوبة باستخدام ميزة التلخيص على YouTube

قيود Wordtune

يفتقر Wordtune إلى المزيد من الوظائف المتقدمة، بما في ذلك ميزات وقوالب إعداد الصوت الإضافية

خاصية إعادة الصياغة في بعض الأحيان تغير معنى النص الأصلي

تسعير Wordtune

مجاناً : 0 دولار مع 10 تكرارات في اليوم

: 0 دولار مع 10 تكرارات في اليوم قسط : 9.99 دولار شهريًا مع إنشاء محتوى غير محدود لمستخدم واحد

: 9.99 دولار شهريًا مع إنشاء محتوى غير محدود لمستخدم واحد القسط للفرق: تسعير مخصص لفرق منشئي المحتوى

تحقق من هذه

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/wordtune-alternatives// بدائل_Wordtune* %/%href/_

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7. يكتب

عبر يكتبونك المسوقون - تم تصميم هذه الأداة مع وضعك في الاعتبار. 🗣️ يكتبونك متخصص في إنتاج المدونات، والإعلانات، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات الويب المحسّنة للبحث من البداية. تعمل هذه الأداة على نموذج GPT-4 الخاص بـ OpenAI، كما تقدم أيضًا روبوت دردشة آليًا يسمى Chatsonic لملء الفجوات التي تركتها ChatGPT على وجه التحديد. ☕️

يكتب أفضل الميزات

تستخدم باقات Writesonic المدفوعة تقنية GPT-4 المطورة

يمكنك إعادة توظيف المحتوى عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تكامل تويتر ولينكد إن

ميزات متقدمة، بما في ذلك الأوامر الصوتية واكتشاف الانتحال

قيود Writesonic

تقتصر النسخة التجريبية المجانية على مستخدم واحد وقيود على عدد الكلمات

يعمل Writesonic على نظام الائتمان الذي يتطلب بعض التخطيط الاستراتيجي مسبقًا لضمان حصولك على كل المحتوى الذي تحتاجه

تسعير #### تسعير Writesonic

تجربة مجانية : لأول 10,000 كلمة لك

: لأول 10,000 كلمة لك المحترف: يبدأ من 12.67 دولار شهريًا

يبدأ من 12.67 دولار شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

8. ريتر

عبر ريتر لا تدع العلامة التجارية ل Comic Sans تخدعك- ريتر إنشاء محتوى جذاب ومُحسَّن لتحسين محركات البحث في ثوانٍ باستخدام إمكانات التعلم الآلي القوية. يمكنك استخدام هذه الأداة القوية أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي للتحقق من كتابتك الأكاديمية والمهنية بحثًا عن أي أخطاء قبل الموعد النهائي الرئيسي أو إنشاء مسودات جديدة صافية من أي نوع.

ريتر أفضل الميزات

أوضاع كتابة متنوعة لإنشاء المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات، وغير ذلك الكثير

واجهة المستخدم الخاصة به بديهية وسهلة التعلم، بحيث يمكنك التركيز على إنشاء المحتوى في أسرع وقت ممكن

يدعم لغات متعددة لجعل المحتوى الخاص بك أكثر سهولة في الوصول إليه

ميزات التدقيق النحوي والتهجئة لاكتشاف الأخطاء قبل نشر المحتوى الخاص بك

قيود ريتر

يحتاج المحتوى من Rytr في بعض الأحيان إلى تحرير إضافي لتخفيف الصياغة المحرجة

حدود عدد الكلمات في كل خطة تسعير، حتى خيار "غير محدود"

تسعير #### تسعير Rytr

خطة مجانية

خطة التوفير : 9 دولارات شهريًا أو 90 دولارًا سنويًا

: 9 دولارات شهريًا أو 90 دولارًا سنويًا خطة غير محدودة: 29 دولارًا شهريًا أو 290 دولارًا سنويًا

مكافأة:

/هريف/ https://clickup.com/blog/ai-for-google-sheets// أدوات الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات جوجل /%/href/

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9. GitHub Copilot

عبر جيثب كوبيلوت GitHub Copilot هو مبرمج ذكاء اصطناعي ثنائي يقوم بتحويل كلامك الطبيعي إلى كود برمجي مع اقتراحات الإكمال التلقائي بعشرات اللغات، وكل ذلك من المحرر الخاص بك. يتم تشغيل هذه الأداة بواسطة OpenAI Codex - وهو برنامج ترميز آخر للذكاء الاصطناعي - وبالتالي فهي تنشئ كوداً أكثر اكتمالاً من Codex وتدعم المزيد من لغات البرمجة.

GitHub Copilot أفضل الميزات

لغات برمجة متعددة، بما في ذلك Python و JavaScript و TypeScript و Go و C++

البرمجة المزدوجة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول ذات صلة باستخدام تقنية التعلم الآلي والمطالبات التخاطبية

الكثير من عمليات التكامل مع أدوات مثل Visual Studio Code وJetBrains IDEs وNeovim

قيود GitHub Copilot

قد يتطلب Copilot بعض الوقت لتعلم العمليات الخاصة بك

تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي على إنشاء التعليمات البرمجية بوتيرة أبطأ من الأدوات الأخرى المماثلة

يوفر GitHub بعض المساعدة في تصحيح الأخطاء ولكنه يفتقر إلى الدعم المتعمق

تسعير GitHub Copilot

فرد : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً مؤسسة: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

10 . aiXcoder

عبر aiXcoder aiXcoder هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمعالجة أي نوع من مهام البرمجة. تدعم الأداة الإكمال التلقائي وتقترح مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة لمساعدة المطورين على تحسين إنتاجيتهم مع الاستفادة من معرفتها البرمجية المدمجة الواسعة. يوفر aiXcoder توصيات في الوقت الفعلي من خلال قياس سياق وبناء طلباتك ويتكامل مع برامج تحرير التعليمات البرمجية الشائعة الأخرى للحصول على وظائف أكبر.

aiXcoder أفضل الميزات

إكمال التعليمات البرمجية الذكية الكاملة والمتعددة الأسطر التي يمكنها التنبؤ بخطوتك التالية

البحث التكيفي في كود GitHub للعثور على سطور محددة من التعليمات البرمجية وتجنب التطوير المتكرر

تدابير متعددة للخصوصية والأمان لضمان حماية بياناتك

يدعم aiXcoder العديد من لغات البرمجة السائدة، بما في ذلك Java وPython وC# وC/C++ وC/C وJavaScript و TypeScript وGo

قيود aiXcoder

إصدار مجاني محدود

قد تؤدي المشاكل اللغوية السياقية العرضية إلى اقتراحات غير دقيقة

يعتمد برنامج aiXcoder بشكل كبير على اتصالك بالإنترنت ليعمل بشكل صحيح مما قد يجعل وضعه غير متصل بالإنترنت غير موثوق به

تسعير aiXcoder

مجاني

اتصل ب aiXcoder للحصول على جميع معلومات التسعير الأخرى

11. TabNine

عبر تبويب تسعة يستخدم TabNine الذكاء الاصطناعي لإنشاء إكمال ذكي للأكواد البرمجية للمطورين أثناء كتابة الأكواد البرمجية. فهو يحلل تعليقات اللغة الطبيعية الخاصة بك لتوليد اقتراحات ذات صلة حتى تتمكن من زيادة كفاءتك مع تقليل الكتابة اليدوية بشكل كبير. يتوافق TabNine مع العديد من برامج تحرير الأكواد البرمجية، مما يجعله أداة قيمة للمطورين عبر لغات البرمجة والبيئات المختلفة.

أفضل ميزات TabNine

الإكمال التلقائي واقتراح أسطر من التعليمات البرمجية

يحول اللغة الطبيعية إلى كتل من التعليمات البرمجية

يمكن تكييفه محليًا مع قاعدتك المعرفية دون المساس برمزك

يجمع بين المعرفة العالمية وأفضل الممارسات وأسلوبك الخاص في البرمجة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

قيود TabNine

تفتقر خطته المجانية إلى وظائف قيّمة في الميزات الرئيسية مثل اللغة الطبيعية وإكمال التعليمات البرمجية كاملة السطر، وتعلم الأنماط، والدعم

منحنى تعليمي حاد في إتقان واجهة مستخدم TabNine وصعوبة تخصيص عملك دون معرفة قوية بالمنصة

تسعير TabNine

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً محترف : 12 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب TabNine للحصول على أسعار مخصصة

12. فيجستاك

عبر فيجستاك يقدم فيجستاك مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين على فهم وتوثيق التعليمات البرمجية بكفاءة أكبر. تهدف مجموعة ميزاتها إلى تسهيل عملية البرمجة باستخدام مترجم لغة طبيعية يمكنه فهم التعليمات البرمجية بأي لغة برمجة تقريبًا. كما يمكن لـ Figstack أيضًا إنشاء وثائق والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشيفرة البرمجية لمساعدة المستخدمين في قراءة الشيفرة البرمجية وإنشائها دون الشعور بالإرهاق أثناء العملية.

فيجستاك أفضل الميزات

يمكن لميزة شرح الكود في Figstack فهم أي لغة برمجة وترجمة الكود بين اللغات على الفور

يوفر مساعدة وظائف التعليمات البرمجية لمساعدة المستخدمين على تشغيل الأداة بكفاءة أكبر

يمكنها إنشاء وثائق التعليمات البرمجية على الفور، مما يوفر للمطورين وقتًا حرجًا

قيود فيجستاك

لا تكون مساعدة Figstack متسقة أو موثوقة إذا كان الرمز غير واضح أو يفتقر إلى التوثيق المناسب

لا يعكس دائمًا التحديثات في الوقت الفعلي لمراعاة الإصدارات الجديدة أو التغييرات في البيانات التي تم التدريب عليها

تسعير #### تسعير فيجستاك

تجربة مجانية

اتصل ب Figstack للحصول على جميع معلومات التسعير الأخرى

13. كودي من سورسغراف

عبر كودي بواسطة Sourcegraph ما هو القاسم المشترك بين أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة ب Sourcegraph وابن عمك البالغ من العمر 10 سنوات؟ كلاهما يدعى كودي. 🤓

Sourcegraph من تلقاء نفسه هو أداة إنتاجية للبحث عن التعليمات البرمجية لمساعدة المطورين على إصلاح التعليمات البرمجية والتنقل فيها وأتمتتها، حتى عبر مستودعات متعددة. تضيف ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كودي، إلى هذه الوظيفة من خلال قراءة قاعدة التعليمات البرمجية بالكامل، والإجابة عن الأسئلة، وكتابة التعليمات البرمجية نيابةً عنك.

كودي أفضل الميزات

دردشة مضمنة لإصلاح الكود الخاص بك وتحسينه بسرعة باستخدام لغة المحادثة

تدفقات عمل جاهزة لتسريع عملك مع كودي. اختر ما إذا كنت بحاجة إلى شرح الكود بالتفصيل أو أسماء المتغيرات المحسنة أو الترجمات أو ملخصات التغيير أو الملاحظات التي تم إنشاؤها

الإكمال التلقائي في الوقت الفعلي لكتابة التعليمات البرمجية في ثوانٍ

قيود كودي

تجربة مستخدم كودي ليست الأكثر سهولة في الاستخدام

تسعير #### كودي

تطبيق Cody مجاني لأي مستخدمين لSourcegraph على خطة مدفوعة:

خطة الأعمال : 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم النشط، شهريًا

: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم النشط، شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

14. سبيل بوكس

عبر صندوق التهجئة يساعد SpellBox المطورين على وضع الجودة في المقام الأول من خلال التخلص من عبء إنشاء التعليمات البرمجية وحل المشكلات وتصحيح الأخطاء. باستخدام مطالبات بسيطة، سيقوم SpellBox بتدوير التعليمات البرمجية التي تبحث عنها بالضبط وإيجاد الحلول في ثوانٍ، حتى لا تضيع ساعات طويلة في البحث على الإنترنت بحثًا عن إجابات.

أفضل ميزات SpellBox

ميزات شرح التعليمات البرمجية لاكتساب فهم عميق للتعليمات البرمجية التي تعمل عليها

وضع إشارات مرجعية لحفظ واسترجاع مقتطفات من التعليمات البرمجية في لحظة

متوفر أيضًا كملحق كود VS للحصول على تجربة متكاملة ضمن أفضل برامج تحرير الأكواد الأخرى

إنشاء التعليمات البرمجية من مطالبات المحادثة

قيود SpellBox

لغات البرمجة المحدودة - قد لا يوفر SpellBox وظائف مع اللغات الأقل شيوعًا

الإيجابيات والسلبيات الخاطئة من حين لآخر

بعض الصعوبات في فهم السياق للحصول على الاقتراحات الأكثر دقة

تسعير سبيل بوكس

التسعير المبكر : 40 دولارًا لكل ترخيص لمدة عام واحد

: 40 دولارًا لكل ترخيص لمدة عام واحد عادية: 65 دولارًا لكل ترخيص لمدة عام واحد

15. اسأل كودي

عبر اسأل كودي من العقول التي جلبت لك AskJarvis، يأتي نظيرها الصديق للمطورين AskCodi. يقدم هذا البرنامج المساعد مجموعة من ثلاثة منتجات: Codi Projects، وCodi Chat، وCodi Workbook، وهو مورده لكل ما يتعلق بـ الرموز باستخدام AskCodi، يمكن للمطورين استخدام طلبات مكتوبة بلغات تشمل الإنجليزية والألمانية والبولندية والإسبانية لتوليد استجابات برمجية بلغة VB Script وPython وJava وC وHTML وغيرها الكثير.

أفضل ميزات AskCodi

تفاعل مع تقنية الذكاء الاصطناعي من Codi باستخدام الحوار التفاعلي لتلقي المساعدة والاقتراحات وإكمال المهام

إنشاء الكود واختباره وشرحه وتوثيقه بكل سهولة

يمكنك تنظيم التعليمات البرمجية حسب اللغة ولغة البرمجة

يدعم أكثر من 50 لغة برمجة وإطار عمل

متوفر أيضًا كملحق للعديد من IDEs

قيود AskCodi

تختلف وظائف AskCodi مع تكاملاته. تأكد من أنه متوافق تمامًا مع مجموعتك التقنية قبل الشراء

قد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا لتعلم وفهم ميزات AskCodi بشكل كامل لاستخدام الأداة بفعالية

تسعير AskCodi

مجاني

قسط: 9.99 دولار شهرياً

16. الصندوق الأسود

عبر الصندوق الأسود يعتمد المطورون على BlackBox لكتابة التعليمات البرمجية والعثور على أفضل المقتطفات وبناء المنتجات بشكل أسرع. بدلاً من ترك بيئة البرمجة الخاصة بك للبحث عن حل أو وظائف محددة، يمكنك أن تسأل BlackBox بعبارات بسيطة، وسيقوم بتعبئة الإجابة في التعليمات البرمجية.

أفضل ميزات BlackBox

يعمل BlackBox مع كل IDE ومتصفح ويب وقاعدة بيانات، وهو متاح بأكثر من 20 لغة برمجة

تم تصميم هذه الأداة لتعمل حتى بسرعة اتصال منخفضة جدًا

الوصول إلى عملك عبر المتصفح أو تطبيق BackBox لسطح المكتب

يبحث في أكثر من 100 مليون مستودع أكواد للحصول على نتائج أكثر دقة

قيود BlackBox

يمكن أن يكون هناك نقص في الشفافية في فهم كيفية توصل BlackBox إلى استنتاجاته مما يجعل من الصعب التحقق من دقته

وجد بعض المستخدمين أن الصندوق الأسود عرضة للتحيز واضطروا إلى إعادة تدريب النموذج لتجنب النتائج غير العادلة

تسعير BlackBox

تجربة مجانية

خطة المطور الجيد : 0.99 دولار شهرياً

: 0.99 دولار شهرياً خطة المطور الرائعة : 1.99 دولار شهريًا

: 1.99 دولار شهريًا خطة المطور الأسطوري: 7.99 دولار شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات

هل سبق لك أن قمت بتسجيل الخروج من اجتماع مطول، وذهبت إلى المطبخ لتناول المياه الغازية، ثم أدركت أنك نسيت بالفعل خطواتك التالية؟ إذن أنت بحاجة إلى أداة اجتماعات بالذكاء الاصطناعي في جيبك الخلفي.

يمكن لأفضل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات أن تقوم بنسخ المحادثات المنطوقة في الوقت الفعلي، وإنشاء المهام تلقائياً عند ذكرها في المناقشة، وتوفير تحليلات متقدمة، وغير ذلك الكثير. مثل وجود مسؤول شخصي في جيبك، تجعل هذه التقنية كل اجتماع أكثر فعالية وقابلية للتنفيذ. 🫱🏼‍🫲🏾

17. سبانخ

عبر Spinach.io تم تصميم Spinach مع وضع فرق التطوير في الاعتبار، وهو يحتوي على مستوى من الوظائف التي من شأنها أن تترك الخضر الورقية الأخرى ترتجف في حذائها! 🥬

يمكن ل Spinach، الذي يشبه معلم Scrum Master الخاص بك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، تشغيل جلسات الاستعداد اليومية، وإنشاء ملخصات الاجتماعات، وتقديم اقتراحات التذاكر بنقرة واحدة. تعمل أداة الاجتماعات الرشيقة هذه على تقنية GPT-4 وتتكامل مع عدد كبير من أدوات العمل الأخرى (بما في ذلك ClickUp) لعمليات أكثر كفاءة. وبدلاً من تسجيلات الاجتماعات أو نصوصها، تُنشئ Spinach ملخصات منظمة لتوثيق العوائق وتشجيع فريقك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أفضل ميزات Spinach

عمليات تكامل متعددة للمساعدة في التخطيط لسباق السرعة، والوقوف اليومي، واستعراضات السرعة بأثر رجعي، واجتماعات إعداد الأعمال المتراكمة

يتعامل مع جميع التحديثات المكتوبة والأحداث البارزة التي يتم إجراؤها في أي اجتماع، بما في ذلك المحاضر وتدوين الملاحظات وعناصر الإجراءات والقرارات الرئيسية

يقترح تذاكر الأخطاء أو الميزات مباشرةً في Slack

يزوِّد الحاضرين بسياق الاجتماعات المناسبة ويُنشئ جدول أعمالك من أجلك

قيود السبانخ

يفتقر إلى العديد من ميزات اجتماعات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية التي تمتلكها الأدوات الأخرى لتوثيق المناقشات بطرق إضافية

تسعير #### تسعير سبينتش

مجاني

محترف 99 دولارًا شهريًا

18. الجمعية

عبر الجمعية يولد Sembly أكثر من مجرد ملاحظات الاجتماعات المعتادة؛ فهو يولد رؤى قابلة للتنفيذ. تحتوي أداة الذكاء الاصطناعي هذه على جميع مزايا معظم تطبيقات الاجتماعات الشائعة للتعلم الآلي، ولكن ما يميز Sembly عن منافسيه هو ميزات المهام والمشاريع والأنشطة التي يوفرها لمواءمة ملاحظاتك مع قائمة مهامك.

أفضل ميزات Sembly

المتابعة الآلية مع القدرة على بث رؤى الاجتماعات إلى أدوات إدارة المهام الأخرى

يمكن ل Sembly "حضور" اجتماع نيابةً عنك وتقديم ملاحظات من المكالمة في حالة وجود حجز مزدوج

استخدام روبوت الدردشة الآلي المدمج الخاص به لإنشاء نسخ أو ملخصات أو رسائل بريد إلكتروني بناءً على الموضوعات التي يتم تناولها في أي اجتماع

يمكنه تتبع البيانات البارزة مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والإيرادات المذكورة في اجتماعاتك

قيود #### قيود Sembly

على الرغم من أن Sembly يوفر بعض ميزات إدارة المهام والمشاريع، إلا أن وظائفه لا تتناسب بشكل جيد مع العمليات المعقدة أو سير العمل

تسعير Sembly

شخصي : مجانًا

: مجانًا احترافي : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا فريق : 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا مؤسسة: لأكثر من 40 مستخدمًا، اتصل ب Sembly لمعرفة الأسعار

19. اليراعات

عبر Fireflies.ai Fireflies هو برنامج مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وتدوين الأصوات في الوقت الفعلي. سواء كنت في خضم جلسة عصف ذهني أو تقوم بتحميل ملفات من مقابلة مع عميل، يمكن لـ Fireflies تسجيل محادثاتك كتابةً على الفور.

وبغض النظر عن اللكنة أو اللهجة أو المجال أو اللغة، يمكن لمساعد الاجتماعات هذا اكتشاف حتى أصغر الاختلافات في الكلام للحصول على تدوين دقيق من المحاولة الأولى.

أفضل ميزات Fireflies

تكامل لربط Fireflies مع منصات اجتماعات أخرى مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams وSkype وغيرها

ميزات تحرير نصية غنية لتصحيح النصوص والتعليق عليها والتعليق عليها وتنسيقها حسب الحاجة

ملخّصات ذكية لالتقاط النقاط الرئيسية والخطوات التالية والأسئلة وأبرز ما دار في الاجتماع

ميزات البحث والتنظيم لعزل الكلمات والعبارات والموضوعات في النصوص الخاصة بك

التدوين الصوتي للتعامل مع تدوين الملاحظات وإنشاء محاضر الاجتماعات

خيارات مشاركة مريحة عبر البريد الإلكتروني أو الرابط أو رمز الاستجابة السريعة

قيود #### قيود Fireflies

يواجه الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان صعوبات في تدوين الكلمات والعبارات غير الشائعة أو غير الواضحة أو التقنية بشكل صحيح

لا يلتقط دائماً إشارات التواصل غير اللفظية مثل نبرة الصوت، ودرجة الصوت، ومستوى الصوت

مخاوف محتملة بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتدابير الأمان الخاصة به

تسعير #### Fireflies

خطة مجانية : تسمح بما يصل إلى 800 دقيقة تخزين لكل مقعد والوصول إلى محادثات غير محدودة

: تسمح بما يصل إلى 800 دقيقة تخزين لكل مقعد والوصول إلى محادثات غير محدودة الخطة الاحترافية : 10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية

: 10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية خطة الأعمال : 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية

: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية خطة المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

20. كريسب

عبر كريسب هل يبدو أن كلب أي شخص آخر فقط ينبح عندما تكون في منتصف العرض التقديمي؟ إذا كان هذا السيناريو يبدو مألوفًا للغاية - فإن Krisp لديه الحل. Krisp هو مساعد اجتماعات خالي من الروبوتات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويشتهر بكتم الصوت ثنائي الاتجاه لإزالة الضوضاء في الخلفية أثناء مكالمتك الجماعية عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

وعلى غرار أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي الأخرى، يمكن لكريسب أيضاً أن يلتقط تغيرات الانعطاف والمتحدث واللغة في منتصف المحادثة من أجل تدوين وملخصات أفضل للاجتماعات.

أفضل ميزات Krisp

إلغاء الضوضاء في الخلفية والصوت وصدى الصوت لإخراج صوت أكثر وضوحًا واحترافية

رؤى المكالمات لقياس التوازن والشمولية والمشاركة في اجتماعاتك

نسخ اجتماعات خالية من الروبوتات تعمل مع أي تطبيق صوتي تقريبًا، دون الحاجة إلى مكونات إضافية

قوالب اجتماعات جاهزة لإنشاء نقاط الحوار وعناصر الإجراءات والمزيد غير ذلك

قيود Krisp

يمكن أن يجعلك إلغاء الضوضاء أقل وعياً بمحيطك. وعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى تحسين الصوت أثناء الاجتماعات الخاصة بك، إلا أنه قد يكون أيضًا خطرًا على السلامة

تسعير #### Krisp

مجاناً

إيجابي 8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا مؤسسة: اتصل بكريسب للحصول على أسعار مخصصة

21. 21. tl;dv

عبر tl;dv Tl;dv هو اختصار لعبارة "طويل جدًا، لم يتم عرضه"، وهو أداة مدعومة من GPT لمتابعة اجتماعاتك في دقائق. من خلال ميزات لنسخ وتلخيص مكالماتك، يمكن لفرق التوظيف والمبيعات ونجاح العملاء على حد سواء توفير قدر كبير من الوقت باستخدام tl;dv مع برامج الاجتماعات الشائعة مثل Google Meet أو Zoom.

أفضل ميزات tl;dv

نسخ اجتماعاتك تلقائيًا بأكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية وغيرها

أدوات تحرير بديهية لسحب مقاطع صغيرة الحجم من المستثمرين أو العملاء لتسليط الضوء على أفضل لحظات اجتماعك

ابحث عن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات في شركتك في حال كنت مستيقظاً أو غارقاً في النوم

يتكامل tl;dv مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التعاون الشائعة لمواءمة اجتماعاتك مع سير عملك

قيود tl;dv

حاليًا، ميزات التسجيل والنسخ الخاصة بـ tl;dv مدعومة فقط من خلال Google Meet و Zoom. لذلك إذا كنت تستخدم Microsoft Teams، فلن يحالفك الحظ في هذا الأمر

هناك دقيقة تسجيل مدتها ثلاث ساعات لكل اجتماع. إذا وصلت إلى هذا الحد، فستحتاج إلى إنهاء الاجتماع والبدء من جديد لمتابعة التسجيل

بعض عمليات التكامل الخاصة به أكثر قيمة من غيرها؛ تأكد من أن مجموعتك التقنية متوافقة تمامًا مع tl؛ dv قبل أن تبدأ في ذلك

تسعير tl؛ dv

مجاني

محترف : 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا مؤسسة: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

22. Otter.ai

عبر كلب الماءيساعدك Otter.ai في إجراء اجتماعاتك بشكل أكثر كفاءة حتى تتمكن من البقاء حاضرًا في المناقشة في جميع الأوقات. تقوم أداة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه بتسجيل وتدوين نقاط الحديث الرئيسية أثناء سير الاجتماع في الوقت الفعلي، كما أنها سترسل لك رسالة بريد إلكتروني تحتوي على النقاط الرئيسية عند انتهاء المكالمة. بعد الاجتماع، يمكنك أيضًا استخدام Otter لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص عادي للرجوع إليها في أي وقت.

أفضل ميزات Otter.ai

تتم مزامنة نسخ Otter مع تسجيلاتك ويتم تمييزها بوتيرة المتحدث عند إعادة تشغيلها

توجد طوابع زمنية وتسميات واضحة لمختلف المتحدثين في النسخ الخاص به

يمكنك إبطاء سرعة التشغيل أو تسريعها وحتى تخطي التوقفات غير الضرورية

يقوم OtterPilot تلقائيًا بالانضمام إلى اجتماعات Google Meet وتسجيلها ونسخها لك

تسليط الضوء على النصوص والتعليق عليها للتعاون مع فريقك أو تعيين عناصر العمل

الكثير من خيارات التصدير، بما في ذلك .mp3 و .txt و .pdf و .docx و .srt

قيود #### قيود Otter.ai

يدعم Otter اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط

يُسمح لك بثلاث نسخ فقط عن طريق تحميل الملفات الصوتية على الباقة المجانية

لا يلتقط اكتشاف الصوت الخاص به دائمًا كل كلمة أو تغيير في مكبرات الصوت

سيتطلب النسخ الخاص بك تحرير وتعديلات من جانبك ليكون دقيقًا بنسبة 100%

تسعير #### Otter.ai

مجاني

المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للاستخدام الفردي

16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للاستخدام الفردي الشركات: 30 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا للفرق

30 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا للفرق المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

23. فاثوم

عبر فاثوم Fathom عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي للأفراد والفرق لأتمتة العمل المزدحم الذي ينطوي عليه العمل في المكالمات الجماعية الافتراضية. سواء أكنت تستخدم Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet، يمكن ل Fathom تمييز ونسخ وتلخيص وتنسيق أهم ما توصلت إليه على الفور.

كما يوفر أيضًا عددًا من الميزات المصممة خصيصًا لفريقك! يعمل Fathom كمستودع للمكالمات يمكن البحث فيه لعزل المواضيع، ويمكنه تجميع النقاط الرئيسية لاجتماعاتك في "قوائم تشغيل" لتسريع عمليات التدريب.

أفضل ميزات Fathom

إنشاء ملاحظات مكالماتك ومزامنتها تلقائياً مع برامج CRM المختلفة

إنشاء "قائمة تشغيل" لأبرز نقاط اجتماعك لمشاركة المقاطع الأكثر إقناعًا فقط

باقة مجانية سخية للأفراد الذين يختبرون ميزات مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي المشتركة لأول مرة

ميزات موجهة للفريق من أجل تجربة مبيعات أكثر كفاءة وانسيابية لجميع المشاركين

قيود Fathom

التوافق اللغوي المحدود مقارنة بأدوات أخرى مشابهة

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة في البداية

تسعير Fathom

مجاني : للاستخدام الفردي

: للاستخدام الفردي اتصل ب Fathom للحصول على تفاصيل الأسعار الأخرى

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم الصور

يمكن أن تكون برامج توليد الصور مفيدة للغاية أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي قد لا تمتلك ميزانية تسويقية لإنتاج أصول إبداعية عالية الجودة. إنها أيضًا موارد ممتازة للمصممين للاعتماد عليها في عملياتهم الإبداعية لعمل رسومات أولية واستكشاف أساليب فنية جديدة والعثور على الإلهام.

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء تصورات للبيانات أو تحرير الصور أو ترسيخ الأسلوب الفني لعلامتك التجارية، فإن أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي هذه ستساعدك في ذلك.

24. ميدجورني

عبر منتصف الرحلة Midjourney هي أداة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن الأفراد من إطلاق العنان لإبداعهم وتبني مجموعة واسعة من الأساليب الفنية. ما عليك سوى وصف رؤيتك، وسيتولى روبوت ميدجورني ديسكورد تنفيذ رؤيتك من هناك. وبفضل القدرة على تحويل المطالبات النصية إلى رسومات، يمكن للأفراد والفرق استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء كل شيء بدءاً من تصميمات الويب المفصلة إلى حملات وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات ميدجورني

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وجذابة

تم إدخال تحسينات كبيرة على جودة رسومات الويب الخاصة بهذا التطبيق

يتمتع Midjourney بمجتمع قوي يدعمه لأنه موجود داخل Discord

قيود ميدجورني #### قيود ميدجورني

يمكن لأداة المطالبة الخاصة به ترقية الصور ولكن قد يؤدي ذلك إلى ترقية التصميم الأصلي في هذه العملية

إذا كنت جديدًا على Discord، قد تبدو Midjourney مربكة بعض الشيء

تسعير ميدجورني #### تسعير ميدجورني

نسخة تجريبية مجانية

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الخطة القياسية: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا

تحقق من هذه بدائل منتصف الرحلة !

25. دال-إي 2

عبر دال-إي 2 تم تطويره بواسطة OpenAI, DALL-E 2 هي أداة شائعة لإنشاء الصور لإنتاج صور واقعية ومبتكرة بناءً على مطالباتك النصية. وتمنح ميزات مثل Outpainting DALL-E القدرة على دعم مجموعة أكبر من الصور بتنسيقات وسائط مختلفة، بما في ذلك أنماط الفن الواقعي واللوحات الزيتية والرسوم التوضيحية.

أفضل ميزات DALL-E 2

يمكن لـ DALL-E 2 إنشاء رسوم سريالية فن مولد بالذكاء الاصطناعي مثير للاهتمام عند النظر إليه

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتجعل من السهل البدء في إنشاء تحفة فنية

يمكنك مزج ومطابقة وسائط DALL-E 2 المختلفة لتنظيم صور فريدة ومنمقة

قيود DALL-E 2

الجودة ليست متناسقة في كل نمط فني. ستظهر بعض الصور منقطة أو ضبابية أكثر من غيرها

تتطلب المفاهيم الفنية الأكثر تعقيدًا للذكاء الاصطناعي أوقات معالجة أطول

DALL-E 2 التسعير

تعمل أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي هذه على نموذج تسعير الرصيد. تكلف كل مطالبة نصية رصيدًا واحدًا تقريبًا، ويمكنك حاليًا شراء أرصدة في مجموعات مكونة من 115.

مجاناً

115 رصيداً: $15

26. نايت كافيه

عبر نايت كافيه يقوم NightCafe بـ "التلاعب" بنهج توليد الصور النموذجي من خلال التحديات الودية بين مستخدميه المنتظمين لبناء مجتمع أقوى. يمكنك أيضًا الوصول إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي مختلفة من NightCafe لتجربة أدوات مماثلة، بما في ذلك DALL-E 2 و Stable Diffusion، دون مغادرة التطبيق.

أفضل ميزات NightCafe NightCafe

يتيح لك NightCafe اختيار أسلوبك الفني الخاص بك

يمكنك الوصول إلى خوارزميات التعلم الآلي الأخرى

تحديات فنية يومية لتعزيز مجتمع مترابط من المستخدمين

قيود NightCafe الليلية

وصول أقل لخدمة العملاء وخيارات الدعم

بعض المرشحات أكثر حساسية من غيرها عند إنشاء الأعمال الفنية

تسعير #### تسعير NightCafe

مجانًا: 5 أرصدة في اليوم بالإضافة إلى مكافآت للمشاركة في فعاليات المجتمع

5 أرصدة في اليوم بالإضافة إلى مكافآت للمشاركة في فعاليات المجتمع المبتدئين: 5.99 دولارًا مقابل 100 رصيد شهريًا

5.99 دولارًا مقابل 100 رصيد شهريًا هاوٍ للذكاء الاصطناعي: 9.99 دولارًا مقابل 200 رصيد شهريًا

9.99 دولارًا مقابل 200 رصيد شهريًا عشاق الذكاء الاصطناعي: 19.99 دولارًا مقابل 500 رصيد شهريًا

19.99 دولارًا مقابل 500 رصيد شهريًا فنان ذكاء اصطناعي: 49.99 دولارًا مقابل 1400 رصيد شهريًا

يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار شراء أرصدة إضافية خارج اشتراكهم، بدءًا من 7.99 دولارًا لكل 100 رصيد.

27. بلو ويلو

عبر بلو ويلو تتيح إمكانيات توليد الفن بالذكاء الاصطناعي في BlueWillow إمكانية إنشاء شعارات العلامة التجارية والأصول التسويقية والرسومات في غمضة عين. يمكن الوصول إلى هذه الأداة من خلال حساب Discord تم التحقق منه وتنشئ أربع صور لكل وصف نصي تقوم بإدخاله. وكلما كان الوصف أكثر تفصيلاً، كانت النتائج أفضل!

BlueWillow أفضل الميزات

مجتمع ديسكورد قوي يضم أكثر من 300 مليون مستخدم

يمكنك تحسين جودة مخرجات BlueWillow أو إعادة تعديل نتائجك للحصول على أربع صور أخرى إذا أخطأ التطبيق في تحديدها

حفظ صور BlueWillow مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

أنماط فنية مختلفة لإنشاء رسومات أو صور واقعية للصور

قيود BlueWillow #### قيود BlueWillow

يجب أن يكون لديك حساب على Discord لاستخدام BlueWillow

قد تكون هذه الأداة أفضل للطلبات الفنية الفردية أكثر من العلامات التجارية الاحترافية أو الحملات المتداولة

تسعير BlueWillow

مجاني

ويلو 5 دولارات شهرياً

5 دولارات شهرياً الملاك الأزرق : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً ياقوت: 20 دولارًا شهريًا

28. بريا

عبر بريا تستفيد Bria من الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي مخصص و أخلاقي على نطاق واسع وبكل سهولة. وهو مصمم للفرق المحترفة والشركات والفنانين والمطورين الذين يحتاجون إلى نسخة تسويقية جذابة بصريًا أو أصول وسائط اجتماعية أو محتوى إعلاني أو أي مشروع إبداعي آخر تحت الشمس.

عند استخدامه بشكل صحيح، يتمتع Bria بالقدرة على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، مما يسمح للفرق بتوفير الوقت والجهد دون التضحية بالجودة.

أفضل ميزات Bria

يشجع على التطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي حتى يتمكن الفنانون من التحكم الكامل في أعمالهم الفنية

منشئ الخلفية وإعادة إنشاء الكائنات لتخصيص المحتوى الخاص بك وصولاً إلى التفاصيل النهائية

القدرة على ضبط تعابير الوجه والمظهر والأشخاص الذين يظهرون في المحتوى الخاص بك

إمكانية الوصول المفتوح للمنظمات غير الربحية والأكاديميين

قيود بريا

قد يكون من الصعب إلى حد ما تعلم واجهة مستخدم Bria في البداية

قد لا يكون متوافقاً مع أنظمة التشغيل الحالية أو المكدس التقني للحصول على تجربة مبسطة بالكامل

قد تكون الخطط المدفوعة باهظة الثمن

تسعير Bria

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً أساسي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا محترف : 290 دولارًا شهريًا

: 290 دولارًا شهريًا أقصى حد: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

29. ستوكيمج

عبر Stockimg.ai يستخدم Stockimg الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور احترافية وعالية الجودة في ثوانٍ. من صور المخزون إلى أغلفة الكتب والملصقات وغير ذلك، يمكن لـ Stockimg توفير حلول مبتكرة للعلامات التجارية لمجموعة كبيرة من حالات الاستخدام. من خلال توفير الأوصاف أو المدخلات النصية، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الصور المخصصة التي تتماشى مع متطلباتهم الخاصة.

ستوكيمج أفضل الميزات

أنشئ تصميمك الخاص أو اختر من معرض الصور المخزنة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي للاستخدام السريع

تم تصميم Stockimg لإنشاء صور المخزون وأغلفة الكتب والملصقات وورق الحائط والشعارات والرسوم التوضيحية والأيقونات وحتى واجهة مستخدم الويب أو الهاتف المحمول

واجهة مستخدم نظيفة وبديهية سهلة التعلم

قيود Stockimg

ليس هناك الكثير من الطرق لتخصيص مخرجاتك التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

يواجه Stockimg أحيانًا صعوبة في فهم الصور التي تتطلب نصًا (مثل أغلفة الكتب والرسومات والملصقات) ويولد نصًا غير مفهوم

أسعار ستوكيمج

خطة مجانية

خطة البدء : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا الخطة المميزة : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: اتصل بستوكيمج للحصول على معلومات

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للفيديو

مثل التقاطع بين برنامج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي وبرنامج مساعد الكتابة، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي للفيديو لديها وظائف لإنشاء تسجيلاتك وتحليلها وتحسينها.

30. فليكي

عبر فليكي يقوم Fliki بتحويل النصوص إلى ملفات صوتية وفيديو لتبسيط العملية الإبداعية وراء مقاطع الفيديو أو البودكاست أو الكتب الصوتية. ويمكنه إنشاء سرد يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مقالات المدونات أو النصوص أو أي نص آخر، ويوفر أكثر من 1000 صوت بـ 75 لغة. تم تصميم Fliki ليكون سهل الاستخدام، مما يجعل من السهل إنشاء محتوى صوتي ومقاطع فيديو جديدة دون الحاجة إلى مهارات تقنية واسعة النطاق.

أفضل ميزات فليكي

تحويل النص إلى كلام وتحويل النص إلى فيديو لإنشاء أصوات بمجموعة كبيرة من النغمات واللغات واللهجات من أجل الدقة

يستطيع Fliki أيضًا اكتشاف العديد من اللغات في طلباته لتلبية احتياجات الجمهور العالمي

مكتبة واسعة النطاق للصور والفيديو للحصول على أصول مُعدَّة مسبقاً دون عناء قانوني

قيود فليكي

يجب أن تشتري إحدى خطط التسعير الأعلى مستوى للوصول إلى وظائفه الكاملة، ولكن حتى في هذه الحالة، هناك قيود على الميزات والجودة

جودة التعليقات الصوتية التي يصنعها الذكاء الاصطناعي في Fliki غير متناسقة وقد لا تكون طبيعية أو جذابة مثل تلك التي يقوم بها شخص حقيقي

تسعير Fliki

مجاني

أساسي (صوت فقط): 6 دولارات شهريًا

(صوت فقط): 6 دولارات شهريًا عادي : 21 دولارًا شهريًا

: 21 دولارًا شهريًا القسط: 66 دولارًا شهريًا

31. لومن5

عبر التجويف5 Lumen5 هي أداة مفيدة لإنشاء مقاطع فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو جذابة أو إعادة استخدامها لأغراض تعليمية أو إخبارية أو ترفيهية أو أي حاجة تسويقية. إن تحرير الفيديو ليس بالأمر السهل، ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تملك ميزانية للاستثمار في محررين محترفين لقيادة العملية الإبداعية، فإن Lumen5 أداة منقذة حقيقية. هذه الأداة مثالية للفرق التي تفتقر إلى مهارات متقدمة في إنتاج الفيديو ولكنها تحتاج إلى صقل محتواها قبل نشره.

أفضل ميزات Lumen5

بغض النظر عن خبرتك في استخدام الأداة أو مستوى مهارتك، يمكن لـ Lumen5 مساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو في غضون دقائق

مكتبة وسائط أصلية مع صور وموسيقى ومقاطع مرخصة مفتوحة لتحسين الفيديو الخاص بك

سيصل دقة إخراج الفيديو النهائي إلى 1080 بكسل

الكثير من قوالب الفيديو القابلة للتخصيص وواجهة سحب وإفلات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

تعليقات توضيحية يتم إنشاؤها وتخصيصها تلقائيًا أو إضافة تعليقات إلى مقاطع الفيديو للتحرير التعاوني

قيود Lumen5

تأتي الخطة المجانية مع بعض السلبيات المهمة: هناك عدد محدود من القوالب المتاحة في خطة Lumen5 المجانية، والحد الأقصى للدقة هو 720 بكسل فقط، وسيكون للفيديو النهائي علامة مائية

تستغرق بعض مقاطع الفيديو وقتاً أطول قليلاً لتجميعها

خيارات التخصيص محدودة للمفاهيم الأكثر تعقيداً

تسعير Lumen5

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا المبتدئ: 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا احترافي: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

32. سينتيسيا

عبر Synthesia Synthesia هي أداة ذكاء اصطناعي قوية قائمة على المتصفح تعمل على تحويل النصوص العادية إلى مقاطع فيديو جذابة في غضون دقائق. باستخدام تطبيق إنشاء المحتوى البديهي هذا، يمكنك بسهولة إنتاج مقاطع فيديو احترافية لحالات الاستخدام مثل تمكين المبيعات والتسويق، وكلها كاملة مع السرد والصورة الرمزية البشرية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما أنه يدعم 120 لغة مترجمة للوصول إلى العالمية ويشجع تعاون الفريق من خلال التغذية الراجعة في عملية إنتاج الفيديو.

أفضل ميزات #### Synthesia

إنشاء المحتوى المستند إلى النصوص لتحويل نصوصك إلى مقاطع فيديو عالية الجودة تقدمها صور رمزية نابضة بالحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعليقات صوتية وتعليقات توضيحية مغلقة بأكثر من 120 لغة

ميزات تسجيل شاشة مريحة

إمكانات التخصيص لمواءمة الفيديو الخاص بك مع شعار علامتك التجارية وخطك وألوانك والمزيد

قيود التوليف #### قيود التوليف

يمكن أن يستغرق تحرير مقاطع الفيديو والتعليقات التوضيحية وقتًا طويلاً في المشاهد التي يكثر فيها الحوار

عدد المشاهد التي يمكنك إضافتها إلى كل فيديو محدود حسب مستوى خطة التسعير الخاصة بك

تسعير #### تسعير Synthesia

شخصي : للأفراد، بسعر 30 دولارًا شهريًا

: للأفراد، بسعر 30 دولارًا شهريًا المؤسسات: خطة مخصصة للفرق. يعتمد السعر على عدد المقاعد

33. DeepBrain AI

عبر استوديوهات ديب براين للذكاء الاصطناعي تتخصص شركة DeepBrain AI في تقديم حلول توليد الفيديو، وغالباً ما تُستخدم في الغالب في الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي التخاطبية. وبدلاً من توظيف مذيعين أو ممثلين لتسهيل مقاطع الفيديو التدريبية الخاصة بك، يمكنك استخدام DeepBrain لتخصيص صورة رمزية شبيهة بالحياة وفقاً لهوية علامتك التجارية وإرشاداتها.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي DeepBrain AI

إمكانات تحويل النص إلى كلام لتحويل النصوص إلى نصوص صوتية وترجمات تلقائية

القدرة على إنشاء مقاطع فيديو وصور رمزية من وصف نصي

يحتوي على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام والعديد من قوالب الفيديو لتمنحك شعوراً بالتوصيل والتشغيل أثناء استخدام التطبيق

يدعم أكثر من 80 لغة و100 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي DeepBrain

يمكن أن يكون باهظ الثمن، خاصةً إذا كنت بحاجة إلى هذا النوع من الفيديو لمبادرات متعددة

تسعير DeepBrain AI

مبتدئ : تبدأ من 30 دولارًا لمدة 10 دقائق شهريًا، وتصل إلى 180 دولارًا لمدة 60 دقيقة شهريًا

: تبدأ من 30 دولارًا لمدة 10 دقائق شهريًا، وتصل إلى 180 دولارًا لمدة 60 دقيقة شهريًا محترف : تبدأ من 225 دولارًا لمدة 90 دقيقة شهريًا، وتصل إلى 600 دولار لمدة 240 دقيقة شهريًا

: تبدأ من 225 دولارًا لمدة 90 دقيقة شهريًا، وتصل إلى 600 دولار لمدة 240 دقيقة شهريًا المؤسسات: اتصل ب DeepBrain لمعرفة الأسعار

34. المدرج

عبر المدرج يقدم Runway عددًا من "الأدوات السحرية" للذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصور ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد وتحسينات صوتية بتكلفة بسيطة مقارنةً بالمشاريع التي يقودها البشر. سواء كنت تتطلع إلى تحويل صورة موجودة، أو محو الأجسام غير المرغوب فيها، أو تغيير نمط مقاطع الفيديو الخاصة بك، فإن Runway لديه الحل المناسب لك.

أفضل ميزات برنامج Runway

المطالبة من نص إلى فيديو ومن فيديو إلى فيديو لإنشاء أو تحسين أنواع مختلفة من الوسائط

مصمم للشركات الكبرى والفنانين على حد سواء

يمكنك تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك لمطابقة أسلوب علامتك التجارية وإرشادات الموضوع

قيود مدرج التشغيل

تفسيرات البرامج المستندة إلى السحابة للمطالبات النصية ليست دائماً دقيقة أو متماسكة

تسعير مدرج التشغيل

أساسي : مجاني

: مجاني عادي : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا محترف : 28 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 28 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا غير محدود : 76 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 76 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على تفاصيل الأسعار

35. بيكتوري

عبر بيكتوري Pictory AI هو برنامج لإنشاء الفيديوهات يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط وتمكين عملية تحويل المحتوى المكتوب إلى مقاطع فيديو جذابة. يستخدم ميزات وموارد، بما في ذلك لقطات المخزون والموسيقى والتعليقات الصوتية، لتحويل منشورات المدونة الطويلة أو المحتوى المكتوب إلى مقاطع فيديو جذابة بصريًا ببضع نقرات فقط.

بيكتوري أفضل الميزات

إنشاء وحفظ ومشاركة المحتوى الخاص بعلامتك التجارية المصنوع بالذكاء الاصطناعي

اختيار تلقائي للصور ومقاطع الفيديو للعثور على الوسائط التي تتوافق مع مطالباتك المكتوبة

إمكانية الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين صورة خالية من حقوق الملكية

التخصيص السريع لتغيير مخرجات بيكتوري لتتناسب مع طلباتك

تلخيص مقاطع الفيديو الطويلة أو سحب النقاط البارزة في ثوانٍ

قيود بيكتوري

بعض خياراته للتعليق الصوتي تبدو آلية أكثر من غيرها

قد تفتقر فيديوهات Pictory AI إلى الأصالة

يعالج بيكتوري اللغة الإنجليزية في المقام الأول وقد يواجه صعوبة في فهم اللغات الأخرى بشكل مناسب

تسعير بيكتوري

تجربة مجانية

معيار 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا قسط : 34 دولارًا شهريًا

: 34 دولارًا شهريًا الفرق: 99 دولاراً شهرياً

## أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم العملاء والمبيعات

يمكن أن تجد فرق دعم العملاء والمبيعات الكثير من القيمة في استخدام مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم. قد تكون على دراية بالفعل بروبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين للإجابة على الأسئلة المتداولة واستفسارات العملاء الأساسية، ولكن هناك عدد من التطبيقات الأخرى لتحسين العمليات وراء الكواليس للأدوار المهمة التي تواجه العملاء في مؤسستك.

36. SecondBrain (ماجيك تشات سابقاً)

عبر SecondBrain.fyi يساعدك SecondBrain، المعروف سابقًا باسم MagicChat، على إنشاء روبوتات شبيهة بـ ChatGPT مع معرفة واسعة بنشاطك التجاري أو منتجك لدعم جهود المبيعات وخدمة العملاء. باستخدام محتويات وصفحات ويب وملفات ومستندات مختلفة، يمكنك تدريب الروبوت الخاص بك على كيفية تقديم الدعم في الوقت الفعلي للمستخدمين الذين يزورون موقعك الإلكتروني ولديهم أسئلة حول خدماتك.

أفضل ميزات SecondBrain

قم بتدريب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام موارد تعليمية متنوعة وقم بتضمينه في موقعك باستخدام أداة دردشة بسيطة

يمكن تدريب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام مصادر مكتوبة بأكثر من 90 لغة

تمكين الردود السريعة على أسئلة عملائك الفورية بدقة

يمكنك إنشاء عدة روبوتات في وقت واحد، حسب خطة التسعير الخاصة بك

قيود SecondBrain

تقتصر الخطة المجانية على إنشاء روبوت محادثة واحد فقط

تعتمد جودة استجابات الروبوت الخاص بك كلياً على حجم البيانات التي يتم إعطاؤها للتعلم منها

تسعير SecondBrain

البداية: $0

$0 الهواية: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا القوة: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا المحترف: 99 دولارًا شهريًا

37. Chatfuel AI

عبر شاتفويل قدَّم برنامج روبوتات الدردشة الآلية Chatfuel ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة به لتبسيط عملية إنشاء روبوتات لمختلف منصات المراسلة. يمكنك بسهولة إنشاء روبوتات ذكية تتفاعل مع عملائك باستخدام الردود التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي واللغة الطبيعية. رائع، أليس كذلك؟

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي في Chatfuel

تم إنشاؤه باستخدام تقنية GPT-4 من OpenAI للحصول على مخرجات أكثر دقة

يعمل على معظم منصات المراسلة الشائعة، بما في ذلك Facebook Messenger وInstagram وTelegram وموقع الويب الخاص بشركتك

سهولة الإعداد لبدء استخدام الأداة بسرعة

قيود الذكاء الاصطناعي في Chatfuel

هناك بعض القيود على أوصاف الشركة والمعرفة التي يمكنك استخدامها لتدريب Chatfuel AI

يتم تحديد عدد رسائل الذكاء الاصطناعي التي يرسلها الروبوت الخاص بك كل شهر حسب خطة التسعير الخاصة بك

تسعير Chatfuel AI

البداية : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا الزيادة : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا محترف : 149 دولارًا شهريًا

: 149 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

38. الطبيعة الثانية

عبر الطبيعة الثانية Second Nature AI هو حل SaaS يقدم برنامج تدريب على المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي لمحاكاة أنماط حديث العملاء الحقيقيين. وهو يوفر محاكاة غامرة للمبيعات بلغة طبيعية، مما يسمح لمندوبي المبيعات بتحسين مهاراتهم وإجراء محادثات أفضل مع العملاء.

أفضل الميزات #### الطبيعة الثانية

تخزين تقارير وتحليلات التدريب على المبيعات لقياس نجاح عمليات المحاكاة الخاصة بك

التقييم القائم على الذكاء الاصطناعي وشهادات المبيعات لإضفاء طابع اللعب على تجربة التدريب

أنواع مختلفة من مواقف التدريب لمحاكاة سيناريوهات الحياة الواقعية أو الأكثر أهمية لعملك

قيود الطبيعة الثانية

يجد بعض المستخدمين أن تجربة التدريب الآلي قد تستغرق بعض الوقت للتأقلم معها

التوافق اللغوي المحدود لغير الناطقين باللغة الإنجليزية

أسعار الطبيعة الثانية

اتصل ب Second Nature للحصول على جميع معلومات التسعير

39. كوستومر

عبر كوستومر Kustomer عبارة عن منصة لخدمة العملاء مزودة بميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة لتحسين دعم العملاء. من خلال أتمتة الأسئلة الشائعة واستجابات روبوتات الدردشة الآلية، تعمل Kustomer على تبسيط تفاعلات العملاء وتسمح للشركات بتقديم خدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبفضل التحليلات التنبؤية، يمكن لـ Kustomer توقع أوقات الانتظار، واكتشاف نبرة الصوت، وتقديم توصيات مخصصة لتحسين تجربة العميل بشكل عام.

أفضل ميزات Kustomer

نشر روبوتات مخصصة عبر الدردشة والمنصات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة لأتمتة طلبات الخدمة المتكررة

استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التعلم للتوصية بأفضل الاستجابات بناءً على البيانات التاريخية

اكتشاف النوايا ونبرة الصوت لتحديد شعور العملاء بناءً على النصوص التي يرسلونها

تحديد لغة العملاء وتوجيههم إلى وكيل ناطق باللغة الأم أو رسالة مترجمة

قيود Kustomer

يستهدف Kustomer الشركات الكبيرة والمؤسسات، وقد يكون باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير #### كوستومر

المؤسسات : 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أعلى سعر: 139 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

تُقدَّم ميزة الذكاء الاصطناعي من Kustomer كإضافة إلى باقاتها المدفوعة بدءًا من 15 دولارًا شهريًا.

40. الرد التلقائي

عبر الرد التلقائي يتصل برنامج AutoResponder بأفضل تطبيقات المراسلة لإرسال ردود الدردشة التلقائية إلى عملائك. يمكنك استخدام ChatGPT أو GPT-4 أو Dialogflow AI لمعالجة الرسائل من خادم الويب الخاص بك وإنشاء العديد من القواعد والرسائل المخصصة كما تريد. حتى الطلبات خارج المكتب. 👋🏻

أفضل ميزات برنامج الرد التلقائي

مثالي للشركات التي لديها قاعدة عملاء عالمية تتواصل بشكل أساسي من خلال أدوات المراسلة عبر الهاتف المحمول مثل واتساب

ينشئ ردودًا تلقائية لأفضل التطبيقات، بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتيليجرام وإنستجرام وواتساب وغيرها

قيود الرد التلقائي #### قيود الرد التلقائي

ليست فعّالة للشركات الكبيرة التي لديها طرق مختلفة للتواصل مع العملاء

ليست طريقة للتواصل أو إجراء اتصالات ذات مغزى مع العملاء المحتملين

تسعير #### AutoResponder

يمكن تنزيل برنامج AutoResponder مجاناً.

41. ماجيك فورم

عبر ماجيك فورم MagicForm هي عبارة عن منصة محادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على زيادة مشاركة العملاء والتحويلات من خلال إنشاء ردود مخصصة تشبه الردود البشرية على استفسارات العملاء.

أفضل ميزات ماجيك فورم السحري

تتعلم MagicForm على الفور كل ما تحتاج إلى معرفته عن عملك لمساعدة العملاء من تلقاء نفسها

تستخدم أداة البحث التعلم الآلي للسماح لـ MagicForm بالتحسين كلما زاد استخدامك لها

يستوعب و"يتحدث" بأكثر من 30 لغة

المتابعة الآلية، والردود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأسئلة المخصصة لتحسين تجربة العملاء

قيود MagicForm السحرية

خطة مجانية محدودة مع 50 محادثة فقط مسموح بها شهرياً

خطط مدفوعة الثمن - ليست مثالية للشركات الصغيرة

أسعار ماجيك فورم السحرية

البداية : مجاني

: مجاني محترف : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا المؤسسات: 249 دولارًا شهريًا

42. كونفرسيكا

عبر كونفرسيكا Conversica هي أداة خدمة عملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي وتنشر "مساعدين رقميين للإيرادات" للتعامل مع المحادثات الصعبة. تتمحور أداة المحادثة ثنائية الاتجاه هذه حول زيادة الإيرادات من خلال ربطك بالمزيد من العملاء المحتملين ومتابعة كل نقطة اتصال.

أفضل الميزات #### Conversica

تم تصميم Conversica لبناء علاقات مع عملاء جدد باستخدام شخصيات مصممة بعناية لقيادة المحادثة

تهدف إلى تحسين مستوى الاحتفاظ بالموظفين من خلال التعامل مع المحادثات التي تتم في أعلى النفق، حتى يتمكن فريقك من التركيز على الصفقات في المراحل التالية

تأهيل عملاء MQLs قبل تسليمهم إلى المبيعات

يتكامل مع عمليات توليد الطلب لديك لإشراك العملاء المحتملين في وقت مبكر من خلال التواصل المخصص

قيود برنامج Conversica

هناك الكثير من الأمور التي تدخل في هذه الأداة، مما يجعل واجهة المستخدم الخاصة بها صعبة الاستخدام إلى حد ما في البداية

تسعير #### أسعار كونفيرسيكا

اتصل ب Conversica للحصول على جميع معلومات التسعير

43. كانديد

عبر كانديد يعمل Candide، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Looti AI، على رفع مستوى إدارة علاقات العملاء بميزات للعثور على الجمهور المثالي والمرشحين المثاليين لشركتك من خلال برنامجه المبتكر لتوليد العملاء المحتملين.

أفضل ميزات Candide

يقوم Candide بتجميع بياناتك وتحليلها لتحديد جمهورك المستهدف

فلاتر متعددة لمساعدتك في العثور على المرشحين المثاليين للوظائف بشكل أسرع

مسح CRM الخاص بك من العملاء المحتملين غير المؤهلين في ثوانٍ

تنظيف مدمج للبيانات للحفاظ على سلاسة تشغيل تطبيقك

قيود كانديد

كانديد موجه للمستخدمين من الشركات أكثر من الأفراد أو الشركات الصغيرة

تركز ميزاته الجديدة على المساعدة الافتراضية العامة أكثر من دعم إدارة علاقات العملاء

لا تزال هذه الأداة في مرحلة الإصدار التجريبي ومرحلة الاختبار

تسعير #### كانديد

أساسي : نسخة تجريبية مجانية فقط

: نسخة تجريبية مجانية فقط كفاءة: 8 دولارات شهريًا

44. WARMER.ai

عبر Warmer.ai WARMER هو كاتب بريد إلكتروني آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة تعتمد على المبيعات. باستخدام مطالبات بسيطة لمعرفة المزيد عن هدفك وجمهورك، تم تصميم WARMER للحصول على استجابات أعلى من أي وقت مضى.

WARMER.ai أفضل الميزات

واجهة مستخدم بسيطة لمعرفة النظام الأساسي بسرعة

يقوم WARMER بتحليل LinkedIn وصفحات الويب وملفات CSV لمعرفة المزيد عن العملاء المحتملين وكتابة رسائل بريد إلكتروني مخصصة

يمكنه معالجة قوائم العديد من الأشخاص مع الاستمرار في تقديم رسالة عالية الجودة

قيود WARMER.ai

خططها المدفوعة باهظة الثمن

أسعار #### WARMER.ai

اتصل ب WARMER.ai للحصول على جميع تفاصيل الأسعار

## أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية والتوظيف

تنغمس فرق الموارد البشرية والتوظيف في كل قسم تقريباً في جميع أقسام المؤسسة. وفي حين أن بإمكانهم بالتأكيد الاستفادة من العديد من الأدوات المذكورة بالفعل في هذه القائمة، إلا أن هناك أيضًا الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذه الفرق.

45. بارادوكس

عبر مفارقة Paradox.ai هو برنامج ذكاء اصطناعي للتوظيف والموارد البشرية لأتمتة المهام في عملية التوظيف مثل فحص المرشحين وجدولة المقابلات والإعداد. يساعد برنامج Paradox.ai الشركات من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي التخاطبي أوليفيا على استقطاب أفضل المرشحين، وتحسين التحويلات، وتقديم إجابات على الأسئلة الشائعة. وهو يوفر ميزات مثل تكامل تطبيقات الأجهزة المحمولة، والفحص الآلي، وإدارة الخبرة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية والتوظيف.

بارادوكس #### أفضل الميزات

الرسائل النصية ثنائية الاتجاه والدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتفاعل مع المرشحين وفقاً لشروطهم

الفحص الآلي للمرشحين لربطك بأفضل أعضاء الفريق المحتملين

إدارة الأحداث والجدول الزمني لتيسير عملية إجراء المقابلات وعملية التأهيل

تقييمات على الهاتف المحمول لتقليل معدل دوران الموظفين على المدى القصير

قيود المفارقة

بعض الموافقات ذهاباً وإياباً بين الشركة و Paradox أثناء اختبار الموظفين المحتملين

تقدم بارادوكس عدداً من عمليات التكامل، لكنها ليست قيّمة أو سلسة مثل منصتها الخاصة

تسعير بارادوكس

اتصل بـ Paradox للحصول على جميع معلومات التسعير

46. تكستيو

عبر تكستيو Textio هي أداة لاكتساب المواهب تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على إنشاء توصيفات وظيفية وإرشادات لمراجعة الأداء لإزالة التحيز من عملية التوظيف وبناء قوة عاملة أكثر تنوعاً.

أفضل ميزات Textio Textio

اقتراحات تلقائية لتحسين المنشورات الوظيفية، والبريد الإلكتروني، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك استناداً إلى رؤى قائمة على البيانات

ميزات لمساعدة المديرين على كتابة ملاحظات عادلة وقابلة للتنفيذ

تقارير مفصلة عن جودة ملاحظات الأداء منظمة حسب المجموعة السكانية والفريق

التكامل مع أدوات الموارد البشرية الشائعة للتوجيه المستمر داخل المنصات الأخرى

قيود Textio

لا تتساوى جميع عمليات التكامل في القوة - تأكد من توافق مجموعتك التقنية الحالية مع Textio قبل إدخال أداة أخرى في عملياتك

أفضل للشركات متوسطة الحجم من الشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

تسعير #### تسعير Textio

اتصل ب Textio للحصول على جميع معلومات التسعير

47. HiredScore

عبر HiredScore HiredScore هي أداة لتنسيق المواهب تستخدم الذكاء الاصطناعي والتكامل العميق والأتمتة لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لفرق التوظيف لديك. وهي تستخدم بيانات فريقك التاريخية وإدراكك لوضعك الحالي لمواءمة أهدافك تلقائيًا مع أهم أولويات اللحظة. تمتد اقتراحاته عبر عملية التوظيف بأكملها للمساعدة في إنتاجية مسؤول التوظيف، والاحتفاظ بالموظفين الداخليين، والتنوع والشمول، واكتشاف المواهب، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات HiredScore

زيادة الفحص لتحديد أفضل المرشحين والتخفيف من التحيز في عملية التوظيف

البحث في أنظمة التتبع الآلي السابقة وإدارة علاقات العملاء والموظفين ونظام إدارة التوظيف وقواعد البيانات الخارجية لتقديم اقتراحات عادلة لكل دور

قيود HiredScore

ليست فعالة في لغات أخرى غير الإنجليزية

يمكن أن يكون بطيئًا في التحميل

تسعير #### HiredScore

اتصل ب HiredScore للحصول على جميع معلومات التسعير

48. جوس بوكس (PeopleGPT)

عبر صندوق العصير إن PeopleGPT من Juicebox هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمهام اكتساب المواهب مثل التوظيف واكتشاف العملاء والبحث والمزيد. يستخدم PeopleGPT نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 لفهم الملفات الشخصية على LinkedIn وتحديد مصدرها لتحديد أفضل المرشحين لديك.

أفضل ميزات PeopleGPT

ينشئ PeopleGPT استراتيجية البحث عن المرشحين الخاصة بك باستخدام موارد مثل قائمة بالشركات المماثلة التي يمكنك الحصول على مرشحين منها، ومواقع المرشحين، والمسميات الوظيفية ذات الصلة، والمزيد

يمكنك الاطلاع عن كثب على المعلمات التي استخدمتها لإنشاء استجاباتك وضبطها مباشرةً

يمكنك التواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني مباشرةً من منصة PeopleGPT من خلال الرسائل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا وتخصيصها

قيود PeopleGPT

تدعم ميزاته فرق استقطاب المواهب في عملية البحث عن المرشحين ولكن لا يمكنها المساعدة في نقلهم خلال عملية التوظيف

تسعير #### PeopleGPT

اتصل بـ PeopleGPT للحصول على جميع معلومات التسعير

49. جذب

عبر Attract.ai على نفس فرضية PeopleGPT، فإن Attract عبارة عن منصة بحث عن المواهب وإشراكها مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتوسيع قدرات فريق الموارد البشرية لديك في جذب المواهب وإدارتها.

جذب أفضل الميزات

أدوات لإدارة سير عمل البحث عن المواهب لديك لتعزيز العلامة التجارية لصاحب العمل وخلق تجارب لا تُنسى للمرشحين

اقتراحات آلية لجذب مواهبك وتطويرها والاحتفاظ بها

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين منشوراتك الوظيفية وإجراء عمليات فحص السير الذاتية

جذب القيود

يناسب تطبيق Attract الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة أو الأفراد

يجد بعض المستخدمين صعوبة في تصفح واجهة المستخدم الخاصة به

جاذب الأسعار

اتصل ب Attract للحصول على جميع معلومات التسعير

50. إيفي

عبر إيفي إيفي هو إدارة الأداء برنامج لدفع النمو والتطوير في المؤسسات. ويستخدم البرنامج تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحصول على التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة، والمراجعات الفردية، والمراجعات، وخطط التطوير مع قوالب جاهزة للاستخدام من أجل تجربة مستخدم محسّنة.

أفضل ميزات #### Effy

التحليلات والرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لفهم أفضل لتقييمات أدائك

أكثر من 20 قالب استبيان مُعد مسبقاً للتقييمات

يمكنك إجراء عمليات المراجعة الخاصة بك مباشرة من Slack أو Microsoft Teams

قيود Effy

الخطط المدفوعة باهظة الثمن تجعل Effy غير متاح للشركات الصغيرة

يعتمد على عمليات التكامل لفتح بعض التحليلات وقدرات إعداد التقارير

تسعير #### تسعير Effy

مجاني

محترف 540 دولارًا أمريكيًا لمدة عام واحد

540 دولارًا أمريكيًا لمدة عام واحد مؤسسة: اتصل ب Effy لمعرفة الأسعار

تحكّم في ابتكارك الخاص مع أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي

لا يمكنك أن تخطئ بالاستثمار في أي من أدوات الذكاء الاصطناعي هذه.

ومع ذلك، من السهل أن تطغى على عملياتك (ومحفظتك) بالعديد من التطبيقات التي لا يمكن أن تحدث فرقاً إيجابياً في يومك.

ومهما كان عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي أدخلتها إلى سير عملك، فإنها لن تحل أبداً محل الدعم والمساهمات التي تقدمها أنت أو أي عضو آخر في الفريق. نصيحتنا؟ بدلاً من تحميل مجموعة أدواتك التقنية بكل أداة من أفضل الأدوات، استثمر ميزانيتك ووقتك في تطبيق واحد يضمن لك رفع إنتاجيتك إلى عنان السماء - ClickUp.

ClickUp هو حل الذكاء الاصطناعي الوحيد القائم على الأدوار الفريد من نوعه مع مطالبات محسّنة بانتظام ومدعومة بالأبحاث مدمجة مباشرةً في منصته. بفضل القدرة على تلخيص سلاسل التعليقات من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك، وتخصيص المحتوى حسب حالة الاستخدام الخاصة بك، وترجمة النص بأكثر من 10 لغات، فإن ClickUp Brain هو المورد الأمثل لكل فريق.

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