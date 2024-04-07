Copy.ai مقابل ChatGPT: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

على الرغم من أن التكنولوجيا التي تقف وراءها ليست جديدة تماماً، إلا أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد اجتاحت العالم في السنوات القليلة الماضية، ويبدو أنها وجدت لتبقى. وفقاً ل استطلاع أجرته مجلة فوربس للمستهلكين ، قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إن الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحسن من جودة المحتوى وإبداعه في سياقات مختلفة.

أداتا الذكاء الاصطناعي اللتان كثيرًا ما تسمع عنهما هما Copy.ai وChatGPT. يمكن لكليهما إنشاء محتوى شبيه بالمحتوى البشري، وهما سهلتا الاستخدام، ويمكنهما توفير الكثير من الوقت!

ومع ذلك، يختلف الاثنان في العديد من الجوانب ويقدمان مجموعات ميزات مميزة، مما ضمن لهما موقعاً فريداً في مجال الذكاء الاصطناعي.

في هذا المقال، سنتعمق في هذه المقالة في مناظرة Copy.ai مقابل ChatGPT، وسنناقش كلا المتنافسين بتعمق، ونساعدك على اختيار المفضل لديك. سنقدم أيضًا خيارًا ثالثًا يتيح لك تحقيق إنتاجية وكفاءة لا مثيل لها مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 🏃

ما هو Copy.ai؟

Copy.ai هو مؤلف إعلانات وروبوت محادثة ومزيل للصفحات الفارغة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستند إلى نموذج اللغة الكبيرة GPT-3 (LLM). إنه موجه بشكل أساسي لفرق التسويق والمبيعات والكتّاب ومديري وسائل التواصل الاجتماعي وأي شخص يمكنه الاستفادة من تعزيز الإبداع. 💪

أحد الأسباب وراء الارتفاع الهائل في شعبية Copy.ai هو ميزات التخصيص. تتيح لك هذه الأداة إنشاء محتوى مخصص يتماشى مع أهدافك بحذافيرها!

عبر: Copy.ai

ميزات Copy.ai

ما الذي يجعل Copy.ai مميزًا جدًا؟ دعنا نتحقق من ميزاته الأساسية! 🎖️

2. صوت العلامة التجارية

يخجل العديد من المحترفين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأنهم يخشون أن يؤدي المحتوى الذي يتم إنشاؤه إلى "قتل" صوت شركتهم وهويتها الفريدة. ولتبديد هذه المخاوف، يقدم موقع Copy.ai خياراً يسمى صوت العلامة التجارية - حيث يمكنك من خلاله الحفاظ على الأصالة وتعزيز الاتساق عبر جميع المنصات.

وتتيح لك هذه الميزة الأنيقة "تعليم" خوارزميات Copy.ai بشكل أساسي خوارزميات Copy.ai صوت علامتك التجارية الفريد من خلال مشاركة بعض المقتطفات من المحتوى الأصلي الخاص بك. تقوم الأداة بتحليلها لفهم ما تبحث عنه بالضبط وتستخدم هذه المعرفة كأساس لإنشاء محتوى مستقبلي. 😎

عبر: Copy.ai

1. تحسين

لا يمكنك جني فوائد Copy.ai إلا إذا همست بالأشياء الصحيحة في أذن الذكاء الاصطناعي الخاص به. بمعنى آخر، تحتاج إلى إدخال المطالبات الصحيحة لمساعدة الأداة على تقديم الإجابات الصحيحة.

مع ميزة "تحسين" في Copy.ai، لا داعي للقلق بشأن دقة مطالباتك، حيث ستتولى الأداة ذلك نيابةً عنك.

هذا الخيار الرائع موجود في دردشة Copy.ai، والتي يمكنك من خلالها إنشاء أي نوع من المحتوى الذي ترغب فيه. والغرض الأساسي من ميزة التحسين هو جعل مطالباتك أكثر دقة وضمان حصولك على نتائج مخصصة.

استخدام هذا الخيار سهل للغاية. كل ما عليك فعله هو فتح دردشة Copy.ai وإدخال مطالبتك دون القلق بشأن جعلها جميلة. بعد ذلك، اضغط على زر "تحسين" في الزاوية السفلية اليسرى من مربع النص، وشاهد الأداة تقوم بسحرها. أضف بعض السياق إذا لزم الأمر، وأرسل مطالبتك، واستمتع بمحتوى دقيق ومخصص.

3. قاعدة المعلومات

من الخيارات الأخرى التي تجعل من Copy.ai لاعبًا جماعيًا هو قاعدة المعلومات - وهي عبارة عن مستودع مركزي حيث يمكنك تخزين المعلومات حول شركتك ومنتجاتك وحملاتك التسويقية وعروض القيمة وإرشادات العلامة التجارية, وثائق المشروع والمزيد

لماذا تفعل ذلك؟ عندما ترغب في إنشاء محتوى عالي الجودة ذي صلة باستخدام Copy.ai، يمكنك سحب المعلومات من قاعدة المعلومات الخاصة بك. بهذه الطريقة، يمكنك إضافة سياق إلى مطالباتك دون كتابة نفس الأشياء مراراً وتكراراً.

ونتيجة لذلك، يمكن لـ Copy.ai إنشاء محتوى مخصص. مع عدم وجود قيود على عدد عناصر قاعدة المعلومات التي يمكنك الاحتفاظ بها، تتيح لك هذه الميزة الرائعة توفير الوقت وضمان اتساق المحتوى.

عبر: Copy.ai

تسعير Copy.ai

مجاناً

محترف 36 دولارًا شهريًا لخمسة مقاعد

36 دولارًا شهريًا لخمسة مقاعد فريق : 186 دولارًا شهريًا ل 20 مقعدًا

: 186 دولارًا شهريًا ل 20 مقعدًا النمو : 1,000 دولار شهرياً ل 75 مقعداً

: 1,000 دولار شهرياً ل 75 مقعداً النطاق: 3,000 دولار شهرياً ل 200 مقعد

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ما هي ChatGPT؟

ChatGPT (اختصار لـ ChatGPT) هو روبوت دردشة آلي قائم على الذكاء الاصطناعي تم إصداره من قبل OpenAI في نوفمبر 2022. وقد انتشر الحديث عن هذه الأداة الرائعة منذ ذلك الحين كالنار في الهشيم، مما أكسبها مكانة أيقونة الذكاء الاصطناعي.

لا تدع واجهته البسيطة تخدعك - فـChatGPT أداة قوية للغاية لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي. إنها تعتمد على طرازي GPT-3.5 و GPT-4 الرائدين، والأخير متاح فقط لمستخدمي Pro.

عبر OpenAI تسمح التكنولوجيا القوية التي تقف وراء روبوت الدردشة الآلية بإعطاء إجابات دقيقة ودقيقة على المطالبات والأسئلة بطريقة تحادثية. سواء كنت تبحث عن أداة يمكنها إنشاء المحتوى، أو المساعدة في دعم العملاء، أو الإجابة عن الأسئلة، يمكن أن يكون ChatGPT حليفك القيّم.

ميزات ChatGPT

لماذا انجذب العالم إلى ChatGPT؟ دعنا نرى ما تقدمه هذه الأداة الشهيرة.

1. ذاكرة المحادثة

إحدى ميزات ChatGPT الرئيسية وسبب حب ملايين المستخدمين لها هي ذاكرة المحادثة. لنفترض أنك تريد أن يعطيك ChatGPT مثالاً لمغنية مشهورة، فيرد عليك تايلور سويفت. إذا كنت تريد الحصول على مثال آخر، كل ما عليك فعله هو كتابة شيء بسيط، مثل "مغنية أخرى"، وستقوم الأداة بملء الفراغ وعرض اسم مغنٍ آخر. 💃

ببساطة، يحتوي ChatGPT على ذاكرة تسمح له بفهم و تذكر السياق من الرسائل السابقة دون أن تكرر ذلك باستمرار. يمكّنك هذا من الحصول على ردود دقيقة بسرعة.

يمكنك أيضاً استخدام الميزة لتحسين مطالباتك. على سبيل المثال، إذا كنت قد استخدمت المطالبة "أعطني مثالاً لمغنٍ مشهور"، يمكنك لاحقًا كتابة شيء مثل "لا أنا قصدت مغني روك مشهور" لضمان أن يقوم ChatGPT بالاطلاع على أرشيفات أنواع موسيقى الروك.

عبر OpenAI

2. المحادثات الصوتية

في سبتمبر 2023، بدأت OpenAI في طرح ميزة ChatGPT جديدة تسمى المحادثات الصوتية. وبفضل هذه الإضافة الرائدة، لم تعد تقتصر على كتابة محادثاتك مع ChatGPT فقط - يمكنك إجراء محادثات صوتية بالفعل!

أنت تتحدث إلى ChatGPT، وهو يرد عليك باستخدام الصوت الذي اخترته. استمع إلى قصة ما قبل النوم، أو تعرّف على أحد المعالم، أو دعه يجمع لك وصفة ويمليها عليك.

هذه الميزة مدعومة بنموذج تحويل النص إلى كلام جديد يمكنه توليد صوت يشبه صوت الإنسان من النصوص في بضع ثوانٍ فقط. تعاونت OpenAI مع ممثلين صوتيين محترفين في هذه الميزة، لذا فإن الأصوات عالية الجودة.

3. قدرات الصورة

تتيح لك هذه الميزة الجديدة المفيدة تخطي جزء الكتابة عن طريق إرسال صورة إلى ChatGPT والطلب منه تقديم المزيد من السياق والتفاصيل. 📸

على سبيل المثال، يمكنك أن تلتقط صورة لمعلمٍ ما وتطلب من ChatGPT تقديم بعض الحقائق الممتعة عنه. أو يمكنك أن تلتقط صورة لثلاجتك وتطلب من الأداة أن تعرض عليك وصفات الطعام بالمكونات المتوفرة.

وقد بدأ OpenAI في تقديم هذه الميزة تدريجياً منذ أواخر سبتمبر 2023، حتى يتمكنوا من تحسينها باستمرار للحصول على تجربة مستخدم أفضل.

عبر OpenAI

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار + العديد من الخيارات المرنة التي يمكنك تضمينها في خطتك؛ راجع موقع OpenAI على الويب لمزيد من المعلومات

Copy.ai مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

كوبي.ai وCopy.ai وChatGPT رائدان أدوات الذكاء الاصطناعي مليئة بالميزات المصممة من أجل تحسين الإنتاجية , تبسيط سير العمل ورفع مستوى المحتوى الخاص بك. لهذا السبب قد يكون اختيار فائز في مواجهة Copy.ai ضد ChatGPT تحديًا كبيرًا. دعنا نرى كيف تتنافس الأداتان في ثلاثة جوانب مهمة - الواجهة، وقابلية التخصيص، والقوالب.

1. الواجهة

يمكن أن تحتوي الأداة على جميع الأجراس والصفارات في العالم، ولكن لا يهم أي من ذلك إذا لم تكن الواجهة بديهية.

على الرغم من أنهما يتباهيان ببعض الميزات الرائعة ومجموعة كاملة من الاستخدامات العملية القائمة على التقنيات المتقدمة، يتمتع كل من Copy.ai وChatGPT بواجهات بسيطة. لا توجد مشاكل مثل التخطيطات المزدحمة أو سوء التنقل أو الإعلانات المنبثقة المربكة.

مهما كانت الأداة التي تختارها، لن تواجه أي مشكلة في استخدامها بفضل الخيارات الواضحة للعيان. هذا في الواقع أحد أسباب شعبية كلتا الأداتين - قد تكونان معتمدتان على أحدث التقنيات، لكنهما سهلتا الاستخدام للجميع، حتى أولئك الذين لا يتمتعون بالخبرة التقنية.

عبر: Copy.ai

2. خيارات تخصيص الموجه

في الجولة الثانية من المباراة بين ChatGPT وCopy.ai، لاحظنا ميزات التخصيص الفوري الخاصة بهم. هل تتيح لك هذه الأدوات تحسين مطالباتك للحصول على نتائج أفضل؟ نعم، بالتأكيد!

لدى ChatGPT ذاكرة محادثة وتسمح بتصحيحات المستخدم. وهذا يعني أنها تتذكر مطالباتك السابقة وتستفيد من هذه المعرفة لتقديم ردود مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك تحسين مطالباتك بمزيد من التفاصيل.

على الرغم من أن ChatGPT ليس أقل من مثير للإعجاب، تتفوق أداةCopy.ai في هذه الجولة. بفضل خاصية التحسين، تجعل الأداة مطالباتك أفضل تلقائياً، دون أي تدخل من جانبك. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك تخصيص صوت علامتك التجارية للحصول على رسائل أصيلة.

يوفر لك Copy.ai ميزة أخرى رائعة تسمى المزيد من هذا القبيل. يمكنك حفظ أفكارك المفضلة التي تم إنشاؤها بواسطة الأداة ثم استخدامها كأساس لإنشاء أفكار جديدة.

3. القوالب

تساعدك القوالب التي تحتوي على مطالبات جاهزة على التواصل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتضمن لك الوصول إلى الملاحظة الصحيحة والحصول على المخرجات المطلوبة.

يحتوي Copy.ai على مكتبة تضم أكثر من 100 مطالبة قابلة للتخصيص و قوالب سير العمل لجميع أنواع الأغراض، بدءًا من إنشاء منشورات المدونة إلى تخصيص إعلانات فيسبوك والتعليقات التوضيحية على إنستغرام لجمهورك المستهدف. تتوفر هذه القوالب على جميع الباقات (بما في ذلك الإصدار المجاني، ولكن قد تنطبق بعض القيود).

نظرًا لأن Copy.ai يركز في الغالب على إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي للتسويق، والمبيعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتلبي قوالبها احتياجات هذه الفرق تحديدًا.

يقدم ChatGPT قوالب سريعة فقط على باقة المؤسسات، ويمكنك العثور عليها في دليل القوالب. يمكنك أيضاً إنشاء مخططات الكتابة السريعة الخاصة بك في الدليل ومشاركتها مع أعضاء الفريق.

تتفوق Copy.ai في هذه الجولة بسبب مكتبة القوالب الواسعة التي لا تُغلق على أعلى مستوى اشتراك، كما هو الحال مع ChatGPT.

عبر OpenAI

## Copy.ai مقابل ChatGPT على Reddit

دعنا نرى ما يقوله مستخدمو Reddit عن Copy.ai و ChatGPT.

مستخدم واحد منحوا أصواتهم لـ ChatGPT بسبب شموليته:

"على الرغم من الأعطال العرضية خلال ساعات الذروة في الولايات المتحدة، خاصة عند العمل على مشاريع شخصية بعد ساعات العمل حيث أتواجد، ما زلت أعتبر ChatGPT أكثر برامج الذكاء الاصطناعي شمولية أداة الكتابة متاحة. على الرغم من أنه سيكون من المثالي تبسيط كل شيء في منصة واحدة، إلا أنني أتفهم الحاجة إلى المرونة. كمستخدم، لا أريد أن أهدر أموالي إذا لم أجد نفسي أستفيد من المنصة وأحصل على قيمة أموالي."

ذكر مستخدم آخر أنه تفضل Copy.ai ولكن لم يقدم شرحًا تفصيليًا:

"100% Copy.ai أفضل من chatgpt. أضحك في كل مرة يستخدم أحدهم ChatGPT."

يتفق مستخدمون آخرون على أن مزيج من كلتا الأداتين هو الحل المثالي:

"المزيج بين كل من ChatGPT وCopy.ai جيد. أفضّل Copy.ai لكتابة الإعلانات والوسائط الاجتماعية."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Copy.ai مقابل ChatGPT

إن Copy.ai وCopy.ai وChatGPT أداتان رائعتان، ولكنهما تخدمان أغراضاً مختلفة. تساعد Copy.ai في توليد المحتوى وتركز على التسويق والمبيعات، بينما تتمحور ChatGPT حول المحادثات الديناميكية وتقديم إجابات على الأسئلة.

هذا يعني أن اختيارك يتلخص في التنازل عن ميزات معينة. ماذا لو قلنا لك أن هناك a Copy.ai و بديل ChatGPT الذي يتيح لك تسخير قوة الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والمهام والمستندات والعمل بسلاسة مع فريقك؟ الأداة تسمى ClickUp !

دعنا نرتدي قبعات المحققين ونستكشف الميزات البارزة لهذه المنصة الإنتاجية الاستثنائية لفهم لماذا يجب عليك البدء في استخدامها في أسرع وقت ممكن. 🕵️

1. ClickUp AI

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل منشور المدونة والرد على البريد الإلكتروني والمزيد ClickUp AI هو مساعد كتابة قوي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في إكمال المهام وتحسين الإنتاجية وتوفير الوقت! ⏰

هذا أداة كتابة الذكاء الاصطناعي تتيح لك

إنشاء رسائل بريد إلكتروني

تلخيص النص وصقله

طرح أفكار لمنشورات المدونة وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء ملخصات المشاريع

إنشاء نص لجداول أعمال الاجتماعات

هذا مجرد غيض من فيض - فالذكاء الاصطناعي موجود كلما افتقرت إلى الإبداع أو الإلهام لكتابة المحتوى أو تحريره.

فهو يقدم يد المساعدة لمختلف الأقسام، من التسويق والمبيعات إلى الموارد البشرية وإدارة المشاريع. باستخدام ClickUp AI، يمكنك تعزيز كفاءة فريقك بأكمله وتحقيق المزيد في وقت أقل، دون المساومة على الجودة.

2. مستندات ClickUp

استخدم مستندات ClickUp Docs لتوثيق عملية الكتابة لإنشاء المحتوى

مهما كان مجال عملك، فمن المحتمل أنك تتعامل مع مجموعة من الوثائق. مع مستندات ClickUp ، يمكنك إنشاء المستندات ومشاركتها وتحريرها، وربطها بسير العمل والمهام، وتصنيفها دون عناء. 😏

وعلاوة على ذلك، يمكنك استخدام ClickUp Docs كخزانة ملفات رقمية لتخزين المستندات والوصول إليها متى شئت.

يتميز ClickUp Docs بخيارات مثل التعليق والتحرير في الوقت الحقيقي، مما يغذي تواصل الفريق والتعاون ومساعدتك على تتبع التقدم المحرز بسهولة.

يمكن أن تكون ميزة إدارة المستندات الفريدة هذه مع أذونات الوصول والمشاركة القابلة للتخصيص وسهولة مزامنة سير العمل هي ما يحتاجه فريقك لتقليل مخاطر فقدان المستندات المهمة وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

3. مهام ClickUp Tasks

نظّم مقاطع فيديو يوتيوب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وأنواع أخرى من المحتوى باستخدام ClickUp لأكثر من 15 مشاهدة

انسيابية إدارة المهام أمر حيوي للفرق. فبدونها، لن يكون لدى زملائك في العمل أي فكرة عما يفترض بهم القيام به في المواعيد النهائية، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل.

لهذا السبب مع مهام النقر فوق المهام تحصل على مجموعة من الميزات الرئيسية التي تجعل إدارة المهام سهلة. يمكنك إنشاء المهام وإدارتها ومراقبتها لأي مشروع، سواء كان مشروع إنشاء أو تطوير برمجيات.

استفد من 35+ ClickApps لتخصيص مهام سير العمل الخاصة بك، قم بإنشاء أتمتة المهام ترك تعليمات إضافية لأعضاء الفريق المتعددين من خلال التعليقات، واستخدام الحقول المخصصة و تبعيات المهام لتخصيص العمليات المترابطة بالترتيب الصحيح.

استمتع كليك أب أكثر من 15 مشاهدة لمراقبة مهامك ومشاريعك من وجهات نظر مختلفة، وإذا لزم الأمر، قم بإجراء تغييرات لتعزيز الإنتاجية وضمان النجاح.

ClickUp: الجمع بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع

ClickUp هي أداة شاملة تقدم لك أداة رائعة مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقوي إدارة المشاريع والمهام الميزات. وبفضل قابليته للتخصيص، يمكن أن يكون ClickUp حليفًا قيّمًا لأي فريق يتطلع إلى إنجاز المزيد من العمل وأداء أفضل بأقل جهد ممكن. اشترك في ClickUp اليوم والوصول إلى نجوم الإنتاجية في لمح البصر! ⭐