أفضل 10 أدوات لأتمتة الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال في 2025 (مجانية ومدفوعة)

هل تتذكر كيف كان الذكاء الاصطناعي (AI) في يوم من الأيام مجرد روبوتات وآلات ناطقة في أفلام الخيال العلمي؟ ثم ظهر OpenAI وفتح علبة كاملة من الديدان مع ChatGPT.

حسنًا، الذكاء الاصطناعي حقيقي وهو موجود في كل مكان في مجال الأعمال. 👀

وفقًا لـ مؤشر آي بي إم لتبني الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2022 ، تستفيد الشركات من الذكاء الاصطناعي في حالات استخدام مختلفة، بما في ذلك أتمتة عمليات الأعمال والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وتحليلات الأعمال.

النتائج مثيرة للاهتمام: أبلغت 54% من هذه الشركات عن تحقيق وفورات في التكاليف والكفاءة، وقالت 48% من هذه الشركات إنها تتمتع بتجارب أفضل للعملاء، و41% منها تقدم خدمات جديدة وتوسع نطاقها بشكل أسرع.

وبغض النظر عن مجال عملك وحجمه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز إنتاجيتك ونموك.

ولكن - وهذا أمر كبير ولكن - إذا بقيت على الحياد لفترة طويلة ولم تستفد من قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقد ينتهي بك الأمر بمشاهدة منافسيك وهم يتخطونك. ونحن نراهن أنك لا تريد ذلك. 🌪️

لذا ابق معنا بينما نكشف لك عن أفضل 10 شركات undefined للأتمتة لتعزيز سير عمل مهامك التسويقية والتفوق على منافسيك.

ما هي أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي؟

بعبارات بسيطة، الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق تجعل جهودك التسويقية أسرع وأكثر ذكاءً وفعالية.

فكّر في مهام مثل تقسيم جمهورك، وكتابة نسخة تسويقية، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. تخيل الآن ليس فقط أتمتة هذه المهام بل جعلها "ذكية"

فبدلاً من إرسال رسائل بريد إلكتروني عامة، تقوم الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بتحليل سلوك المستخدم وتخصيص المحتوى حسب التفضيلات الفردية. فبدلاً من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي، تحدد هذه الأدوات الوقت الذي يكون فيه جمهورك أكثر نشاطاً والمحتوى الذي يلقى صدىً لديهم.

ولكن كيف يعمل هذا؟ حسنًا، تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي للتعلم المستمر من البيانات، واتخاذ القرارات بناءً على الأنماط التي قد يستغرق تحليلها وقتًا طويلاً. ⏳

لماذا يجب على المسوقين استخدام أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي؟

بصفتك مدير تسويق أو صاحب عمل، إليك سبب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل undefined خطوة ذكية لعملك:

التعامل مع المهام المتكررة بشكل أكثر دقة وفعالية

توفير الوقت للتركيز على المهام عالية القيمة التي تدفع الابتكار والنمو الحقيقي

عزز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل من خلال تخصيص المحتوى والتفاعلات وتوصيات المنتجات حسب تفضيلات العملاء وسلوكياتهم المحددة

توليد تحليلات تنبؤية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تحليل مجموعات واسعة من بيانات العملاء (على سبيل المثال، الملفات الشخصية للعملاء وسجل الشراء وأداء الحملات وما إلى ذلك)

تقليل التكاليف التشغيلية بسبب تقليل الأخطاء، وتحسين الاستراتيجيات والحملات، والاستخدام الفعال للموارد

أفضل 10 أدوات لأتمتة الذكاء الاصطناعي في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام سير العمل التسويقية لديك، والتي تم اختيارها لميزاتها الفريدة ومراجعات المستخدمين على G2 وCapterra. استعد للانبهار. 🤩

1. ClickUp - الأفضل لأتمتة المهام

جرب ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain للوصول إلى أي معلومات بسهولة

ClickUp هو برنامج شامل undefined للشركات التي تتطلع إلى تبسيط العمليات ومشاريع العملاء في مركز مركزي.

مع ClickUp AI هذا أسهل وأسرع بكثير من أي وقت مضى. يمكنك الوصول إلى هذا الذكاء الاصطناعي undefined في جميع مناطق مساحة عملك - أوصاف المهام، والتعليقات، والدردشة, مستندات ClickUp وحتى في صندوق الإشعارات الوارد.

تتيح لك مطالبة ClickUp AI المستندة إلى النص توليد الأفكار والمحتوى بسرعة كلما شعرت بأنك عالق. وإذا لم تكن متأكدًا مما ستكتبه، فاستخدم أيًا من قوالب المطالبات التي يزيد عددها عن 100 نموذج لتمنحك السبق. 💡

تغطي هذه القوالب حالات استخدام متعددة تغطي أدوار العمل من التسويق والمبيعات إلى المنتج والموارد البشرية. لذا، سواء كنت تقوم بصياغة ملخصات إبداعية أو منشورات مدونة أو رسائل بريد إلكتروني للتنبؤ أو رحلات العملاء أو إجراءات التشغيل الموحدة للعملاء، فهناك قالب جاهز لإرشادك.

ميزة أخرى رائعة؟ يمكنك تحويل مجموعات من النصوص إلى المهام في ClickUp .

قم بتعيين ترتيب واضح للعمليات عن طريق إضافة تبعيات "الحظر" أو "الانتظار" بين المهام وإبقاء فريقك على المسار الصحيح لمعرفة ما يجب العمل عليه أولاً

بدلاً من قضاء ساعات في فرز ما يجب القيام به بعد جلسة عصف ذهني أو اجتماع، يقوم ClickUp AI بإنشاء قائمة مهام لك في ثوانٍ. إنه سهل الاستخدام، وعملي، وقابل للتكيف، وسهل للغاية. 🙌

أفضل ميزات ClickUp

تلخيص التقارير الطويلة والمحادثات وسلاسل التعليقات بنقرة واحدة

undefined استخدام حقول مخصصة (مثل المُعيَّن وتاريخ الاستحقاق والأولوية والتصنيف) والحالات المخصصة (مثل المهام التي يجب إنجازها و"قيد الإنجاز" و"قيد التنفيذ" و"تم")

تخلص من المهام المتكررة عن طريق إعداد أتمتة ClickUp من البداية أو أي من أكثر من 120undefined تلقي تنبيهات وتذكيرات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول حتى لا يفوتك أي موعد نهائي

استخدم ClickUp AI لإنشاء نسخة، وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية، وتبسيط كتابتك، وتحسين جودتها

الوصول إلى ClickUp عبر الويب، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت لتعلم المنصة من البداية إلى النهاية

ClickUp AI غير متاح في الباقة المجانية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. دريفت - الأفضل لأتمتة المبيعات

عبر الانجراف دريفت هي منصة تسويق ومبيعات مصممة لتحويل كيفية تفاعل الشركات مع زوار الموقع الإلكتروني. وهي تقدم رسائل في الوقت الفعلي، وروبوتات الدردشة الآلية، وأدوات البريد الإلكتروني للتواصل الفوري وتقديم الدعم لمستخدمي الموقع الإلكتروني. تُعد Drift مثالية للشركات التي ترغب في تقديم تجارب مخصصة، وتعزيز تفاعل المستخدمين، وزيادة تحويلات الموقع الإلكتروني. 🧑‍💻

دريفت أفضل الميزات

الإجابة عن الأسئلة المتداولة حول نشاطك التجاري باستخدام روبوت الدردشة الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي

توجيه زوار الموقع إلى مندوب المبيعات المناسب عندما يحتاجون إلى مزيد من المساعدة

تلقي إشعارات عندما يزور أحد المستخدمين المستهدفين موقعك حتى تتمكن من إجراء دردشة سريعة

تواصل في الوقت الفعلي مع العملاء المحتملين المحتملين واطلب منهم حجز اجتماعات على تقويم Microsoft أو Google

قيود الانجراف

الميزات المتقدمة مثل أدوات اختبار الذكاء الاصطناعي، والتوجيه، وروبوت الدردشة الآلي بالذكاء الاصطناعي غير متوفرة في خطة البداية

يقول بعض المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول يمكن أن يصاب بالأخطاء في بعض الأحيان

دريفت التسعير

القسط: 2,500 دولار/شهريًا

2,500 دولار/شهريًا متقدم: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

دريفت التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,010+ تقييم)

4.4/5 (1,010+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (179 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72503/undefined/ تقويمات_AI *%/href/_

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3. التوعية - الأفضل لتوعية المبيعات الآلية

عبر التوعية التوعية هي أتمتة المبيعات منصة تعمل على تبسيط عمليات تسجيل العملاء المحتملين والتواصل معهم لمساعدة فرق المبيعات على إغلاق المزيد من العملاء المحتملين.

وتتيح لك ميزة "التسلسل" البارزة في المنصة تنظيم وأتمتة نقاط اتصال متعددة مع العملاء المحتملين - عبر رسائل البريد الإلكتروني اليدوية والآلية والمكالمات الهاتفية ورسائل LinkedIn. وهذا يضمن مشاركة متناسقة وفي الوقت المناسب لتحريك العملاء المحتملين على طول خط المبيعات.

أفضل ميزات التواصل

احصل على نظرة عامة على المهام (رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات وما إلى ذلك) التي تحتاج إلى إكمالها خلال الأسبوع

تتبع عمليات التسليم ونسب الفتح ونسب النقر إلى الظهور والردود لكل بريد إلكتروني في تسلسلك

اختبر رسائل بريد إلكتروني متعددة لتحديد أكثرها فعالية للتواصل المستقبلي

التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وMicrosoft Dynamics 365 Sales

قيود التوعية

هناك منحنى تعليمي عميق للمستخدمين الجدد

أبلغ بعض المستخدمين عن معدلات ارتداد عالية بعد إرسال بريد إلكتروني جماعي

تسعير التواصل

اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 3,200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (289 تقييم)

4. إمبليفي - الأفضل لأتمتة وسائل التواصل الاجتماعي

عبر إمبليفي Emplifi عبارة عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات التي تتطلع إلى إدارة وتحسين تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك جدولة ونشر المحتوى على قنوات اجتماعية متعددة من لوحة تحكم واحدة وتتبع الأداء في الوقت الفعلي.

بفضل أدوات المجتمع والتحليلات المتقدمة، يمكنك الحصول على رؤى حول تفضيلات جمهورك، وتعديل استراتيجيات التسويق على الفور، وضمان التواصل المتسق والفعال. 🌻

إمبليفي أفضل الميزات

نشر المحتوى على أفضل منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن إن ولينكد إن وبنترست وتويتر

إعداد تدفقات عمل الموافقة لمراجعة المنشورات قبل نشرها

راقب الإشارات والمشاعر حول علامتك التجارية ومجال عملك ومنافسيك على وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء في صدارة الاتجاهات

ابحث عن المؤثِّرين الذين يتوافقون مع علامتك التجارية والجمهور المستهدف وقم بإدارتهم

قيود إمبليفي

يذكر بعض المستخدمين أن واجهة مستخدم Emplifi غير متقنة

تصبح المنصة بطيئة عند تغيير حجم الصور أو اقتصاصها

تسعير إمبليفي

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إمبليفي #### تقييمات ومراجعات إمبليفي

G2: 4.3/5 (199 تقييم)

4.3/5 (199 تقييم) Capterra: 4.2/5 (38 مراجعة)

5. فراسي - الأفضل لإنشاء نسخة العلامة التجارية

عبر فراسي Phrasee هي أداة لكتابة الإعلانات تستفيد من خوارزميات التعلُّم الآلي المتقدمة لإنشاء نسخ عالية الأداء على العلامة التجارية عبر جميع القنوات الرقمية. بالإضافة إلى توليد المحتوى، تعمل الأداة أيضاً على أتمتة التجريب على نطاق واسع، واختبار النسخ المختلفة لتحديد أكثرها فعالية.

باستخدام Phrasee، يمكنك تبسيط عملية إنشاء النسخ، وتحسين الرسائل، وتحقيق نتائج أفضل من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات. 📈

أفضل ميزات Phrasee

تكوين دليل الأنماط مع إعدادات مثل علامات الترقيم والكلمات المقيدة والرموز التعبيرية

اختر من بين أكثر من 15 قالباً لإنشاء نسخة لرسائل البريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية القصيرة، ومنشورات المدوناتundefinedوالإعلانات

إنشاء أشكال مختلفة من النسخ المتنوعة لاختبار حملاتك التسويقية الرقمية المقسمة

احصل على نظرة عامة على أداء الحملات التسويقية لمعرفة الرسائل التي تلقى صدى لدى عملائك

قيود Phrasee

تحتوي الأداة على إعدادات معقدة

يقول المستخدمون إنها تعمل ببطء في بعض الأحيان

تسعير #### فراسي

اتصل لمعرفة الأسعار

Phrasee التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (5 تقييمات)

4.3/5 (5 تقييمات) Capterra: 4.0/5 (1 تقييم)

6. جاسبر - الأفضل للكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبر جاسبر Jasper هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء جميع أنواع المحتوى القصير والطويل لمدونتك ومنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلاناتك. تتمثل الميزة الرئيسية البارزة في قدرته على التعلم والتكيف مع الصوت والأسلوب الفريد لعلامتك التجارية، مما يضمن توافق المخرجات باستمرار مع هوية علامتك التجارية.

ترجم محتوى علامتك التجارية إلى أكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والهولندية والألمانية. إذا كنت ترغب في الحفاظ على صوت متماسك لعلامتك التجارية عبر مختلف المنصات والجماهير العالمية، فإن Jasper هو الأداة المناسبة لهذه المهمة.

أفضل ميزات Jasper

الوصول إلى أكثر من 40 نموذجاً قابلاً للتخصيص لإنشاء المحتوى بسرعة

التعاون مع فريقك في عمليات تحرير المحتوى في الوقت الفعلي

أنشئ صور ذكاء اصطناعي مع وصف نصي وتفاصيل مثل النمط (عرض ثلاثي الأبعاد، أنيمي، تجريدي)، والوسيط (الرسم، الطباشير، إلخ)، والحالة المزاجية (مشرق، هادئ، إلخ)

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل محرّر مستندات Google وجداول بيانات Google وجداول بيانات Google و Grammarly و Surfer

قيود جاسبر

يُنشئ محتوى غير دقيق وخارج العلامة التجارية من حين لآخر

لا يمكن الوصول إليه على الأجهزة المحمولة

تسعير #### تسعير جاسبر

المنشئ: 49 دولارًا/شهرًا

49 دولارًا/شهرًا الفرق: 125 دولارًا/شهرًا

125 دولارًا/شهرًا الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

7. رايتر - الأفضل لمخططات المدونات الآلية

عبر ريتر Rytr هو آخر undefined التي تساعدك على إنشاء محتوى عالي الجودة وجذاب من خلال الاختيار من بين أكثر من 40 حالة استخدام. وتشمل هذه الحالات فكرة المدونة ومخططها، وكتابة أقسام المدونة، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وأفكار التسميات التوضيحية، وأوصاف المنتجات.

بالإضافة إلى توليد المحتوى، يتيح لك Rytr تحسين المحتوى الخاص بك وإعادة صياغته لتحسين قواعد اللغة وسهولة القراءة. على عكس أدوات الكتابة المماثلة، فإن Rytr أسهل في الاستخدام وأسرع وأقل تكلفة ويمكن الوصول إليها على الأجهزة المحمولة. 📱

أفضل ميزات Rytr

إنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي من النص مباشرة في التطبيق

إنشاء محتوى بأكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والإيطالية والألمانية

أعد صياغة المحتوى الخاص بك بأكثر من 20 نغمة بما في ذلك المضحكة والرسمية والعادية والعاطفية والعاطفية والعاجلة

احصل على تعليقات على أصالة المحتوى الخاص بك باستخدام مدقق الانتحال الأصلي

قيود ريتر

تقتصر الباقة المجانية على توليد 10 آلاف حرف و5 صور بالذكاء الاصطناعي شهريًا

تبدأ في التكرار عند التوسع في أقسام المدونة

عمليات تكامل محدودة

تسعير #### ريتر

مجاني

التوفير: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا غير محدود: 29 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (769 تقييم)

4.7/5 (769 تقييم) Capterra: 4.6/5 (16 تقييم)

8. الكاتب الذكي - الأفضل للبحث الآلي

عبر الكاتب الذكي Smartwriter هي أداة لكتابة الإعلانات تعمل على أتمتة البحث عن العملاء المحتملين وتساعدك على إنشاء رسائل مخصصة على نطاق واسع. استخدمها لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وعروض LinkedIn، وطلبات الروابط الخلفية لتحسين محركات البحث. إنها أداة مثالية للشركات التي تتطلع إلى تعزيز المشاركة والتحويلات من خلال توسيع نطاق جهود التواصل المخصصة.

Smartwriter أفضل الميزات

التنقل في واجهته سهلة الاستخدام بسهولة حتى لو كنت مبتدئًا

أنشئ رسائل باستخدام تفاصيل من وسائط مثل مدونة العميل المحتمل، والبودكاست، والملف الشخصي على LinkedIn، وأهم مراجعات Google

البحث عن عملاء محتملين في أي مجال والتحقق من عناوين بريدهم الإلكتروني

التكامل مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشهيرة مثل Hubspot وMailshake وLemlist وSnov.io

قيود الكتابة الذكية

يجب عليك الاتصال بدعم العملاء لإلغاء اشتراكك

يولد الإخراج معلومات غير ذات صلة في بعض الأحيان

تسعير #### Smartwriter

الأساسي: 59 دولارًا/شهريًا

59 دولارًا/شهريًا الشعبية: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر المحترف: 359 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات الكاتب الذكي

G2: 4.0/5 (10 مراجعات)

4.0/5 (10 مراجعات) Capterra: لا توجد مراجعات

9. Seventh Sense - الأفضل لأتمتة تسليم البريد الإلكتروني

عبر الحاسة السابعة Seventh Sense هي أداة تحسين تسليم البريد الإلكتروني التي تتنبأ بأفضل وقت لإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى كل من العملاء المحتملين والعملاء. ومن خلال تحليل بيانات المشاركة السابقة، تتنبأ الأداة بالوقت الذي من المرجح أن يفتح فيه الشخص بريدًا إلكترونيًا ويقرأه. 📧

يضمن ذلك عدم ضياع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في صندوق الوارد المزدحم ويزيد من فرص ارتفاع معدلات المشاركة. إذا كنت صاحب عمل أو أحد أعضاء فريق التسويق الذي يتطلع إلى تحسين أداء حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك لتحسين إمكانية التسليم والتفاعل والتحويلات، يمكن أن تساعدك Seventh Sense.

أفضل ميزات Seventh Sense

تقسيم العملاء النشطين عن العملاء الخاملين وتخصيص جهود حملتك وفقًا لذلك

توزيع رسائل البريد الإلكتروني على مدار اليوم لتحسين إمكانية التسليم، خاصةً عند إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى جهات اتصال متعددة في نفس الشركة

إعداد اختبارات مقسّمة لمتغيرات متعددة (مثل سطور الموضوع ونص المعاينة والمحتوى وموضع الحث على اتخاذ إجراء) في سير عمل بريدك الإلكتروني

احصل على ملخص لأداء حملة البريد الإلكتروني الشهرية والفصلية والسنوية

قيود الحاسة السابعة

قد تبدو واجهة المستخدم معقدة للمستخدمين الجدد

يتكامل مع Hubspot وMarketo فقط

تسعير #### تسعير Seventh Sense

الشركات (Hubspot): 80 دولارًا شهريًا (5,000 جهة اتصال تسويقية)

80 دولارًا شهريًا (5,000 جهة اتصال تسويقية) الشركات (Marketo): 450 دولار شهريًا (50,000 جهة اتصال تسويقية)

450 دولار شهريًا (50,000 جهة اتصال تسويقية) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات #### تقييمات ومراجعات الحاسة السابعة

G2: 4.8/5 (18 تقييم)

4.8/5 (18 تقييم) Capterra: 5.0/5 (3 مراجعات)

10. سيرفر - الأفضل لتحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي

عبر راكب الأمواج Surfer هي أداة لتحسين محركات البحث قائمة على السحابة تساعدك على البحث عن منشورات المدونة وتخطيطها وكتابتها وتحسينها لترتيبها في محركات البحث. يحلل الصفحات الأعلى ترتيباً ويقارن محتوى موقعك الإلكتروني بها.

يوفر Surfer اقتراحات قابلة للتنفيذ بشأن استخدام الكلمات المفتاحية وبنية المحتوى وعناصر تحسين محركات البحث الأخرى على الصفحة. وهذا يضمن لك زيادة فرص تصدر منشورات المدونة لنتائج البحث وجذب المزيد من الزوار العضويين إلى موقعك الإلكتروني.

سيرفر أفضل الميزات

تحليل الصفحات ذات الترتيب الأعلى للكلمة المفتاحية مع المقاييس التي تساهم في ترتيبها (على سبيل المثال، عدد الكلمات، ودرجة المجال)

اكتشف مجموعات الكلمات المفتاحية حول الموضوع الذي اخترته، مع استكمال حجم البحث الشهري لكل كلمة مفتاحية وصعوبة الكلمات المفتاحية

حسِّن مقالاتك باستخدام اقتراحات الكلمات المفتاحية في الوقت الحقيقي

تحقق من أصالة المحتوى الخاص بك باستخدام أداة التحقق من الانتحال الأصلية

قيود متصفح الإنترنت

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

لا يسمح لك المحرر بإضافة جداول

لا يمكن تحرير الكلمات المفتاحية بعد إنشاء المحرر

تسعير #### سيرفر

أساسي: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

89 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 179 دولارًا/شهريًا

179 دولارًا/شهريًا الحد الأقصى: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

سيرفر التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (468 تقييم)

4.8/5 (468 تقييم) Capterra: 4.9/5 (373 تقييم)

ما الذي تبحث عنه في أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي

قد يكون اختيار أفضل أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي لاحتياجات عملك أمرًا مربكًا نظرًا للعدد الهائل من الخيارات المتاحة. كل أداة لها ميزات وفوائد فريدة من نوعها، ولكن يجب أن تسترشد ببعض العوامل الرئيسية في قرارك.

سهولة الاستخدام: تُعد الواجهة سهلة الاستخدام والبديهية أمرًا بالغ الأهمية لأي أداة أتمتة للذكاء الاصطناعي. تأكد من أن الأداة التي اخترتها تتطلب الحد الأدنى من مهارات البرمجة وأن تكون سهلة الإعداد.

التكامل: ابحث عن الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية والأدوات الرقمية الأخرى. يمكن لهذا التكامل أن يعزز كفاءة وإنتاجية عملياتك.

أدوات اختبار الذكاء الاصطناعي: هذه الأدوات ضرورية لاختبار وتقييم مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في بيئة خاضعة للرقابة قبل بدء التشغيل. ابحث عن أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي التي تتضمن وظائف قوية لاختبار الذكاء الاصطناعي.

أتمتة الاختبار: اختر أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي التي توفر إمكانات أتمتة اختبار شاملة. يجب أن توفر هذه الأدوات حلول أتمتة بدون رموز، وأتمتة مرئية للاختبار، وتغطية اختبارية شاملة بأقل جهد ممكن. الأتمتة السريعة والمنخفضة الصيانة للاختبار، إلى جانب الاختبار الوظيفي الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أمر ضروري. يمكن لميزات مثل إمكانات المعالجة الذاتية المدمجة، والاختبار المتنقل، وتوليد بيانات الاختبار الواقعية أن تحسن بشكل كبير إدارة بيانات الاختبار وتحديد تبعيات البيانات.

قابلية التوسع: يجب أن تستوعب أداة الذكاء الاصطناعي التي اخترتها نمو أعمالك واحتياجاتك المتغيرة. وهذا يعني أنها تستطيع التعامل مع عبء العمل المتزايد وتستمر في التكيف والتعلم مع تطور أعمالك.

الأمان: يعد الأمان أمرًا بالغ الأهمية عند التعامل مع البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي. اختر مزودًا لديه بروتوكولات أمان صارمة وتشفير قوي للبيانات للحماية من الاختراقات وحماية بياناتك.

الدعم الفني: دعم العملاء الموثوق ضروري عندما يتعلق الأمر بأدوات الذكاء الاصطناعي. قد تنشأ تحديات غير متوقعة، لذا فإن وجود فريق دعم على دراية على أهبة الاستعداد يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

وظائف الذكاء الاصطناعي: يجب أن تتوافق أداة الأتمتة مع احتياجات عملك. سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز كفاءة سير العمل، أو تبسيط عمليات المبيعات، أو المساعدة في مهام التسويق، يجب أن تلبي الأداة معاييرك بفعالية.

التسعير: يعتبر عرض التكلفة والقيمة من الاعتبارات الحاسمة. تأكد من أن الأداة التي اخترتها توفر عائدًا جيدًا على الاستثمار وتتوافق مع ميزانيتك. قارن الأسعار مع الأدوات المنافسة لفهم معايير السوق بشكل أفضل.

تفوّق على منافسيك باستخدام أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي

لتوسيع نطاق عملياتك التجارية، وخدمة العملاء بشكل أفضل، واكتساب ميزة تنافسية في مجال عملك، لم يعد الاستثمار في أدوات أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي خيارًا - بل أصبح ضرورة.

خصص وقتًا لتقييم كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي العشرة هذه للتشغيل الآلي وقم بإجراء اختبار البرامج الخاصة بك لتحديد أي منها يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات عملك وأهدافه. 🏆

وإذا كنت تتطلع إلى إدارة كل المحتوى الخاص بك undefined (والعمليات التجارية) في لوحة تحكم مركزية سهلة الاستخدام، لا تفوّت فرصة الاستفادة من ClickUp.

بالإضافة إلى كونه ClickUp AI-Powered Assistant وميزات إدارة المشاريع، وخصائصه المتقدمة undefined وأكثر من 100 تكامل أصلي يجعلها أداة قوية ومتعددة الاستخدامات للشركات من جميع الأحجام.

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