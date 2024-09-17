أفضل 10 أدوات برمجية لأتمتة التسويق في عام 2025

هل تبحث عن أفضل برامج أتمتة التسويق لعام 2024؟

أتمتة التسويق هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المسوقين على تبسيط المهام، وزيادة الإنتاجية، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، ورعاية العملاء المحتملين من خلال مسار المبيعات، وتحسين تجربة العملاء.

في هذا الدليل، سنعرض لك أفضل 10 منصات لأتمتة التسويق لعام 2024، لمساعدتك في تحسين كفاءتك وإنتاجيتك وإيرادات المبيعات الإجمالية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج أتمتة التسويق؟

عندما يحين وقت اختيار أداة برمجية لأتمتة التسويق، ابحث عن العوامل الرئيسية التي ستؤثر على فعاليتها وسهولة استخدامها لعملك. ضع في اعتبارك واجهة المستخدم، وعمليات التكامل، وقابلية التوسع، والميزات، وخيارات التخصيص، وهيكل التسعير، والسمعة.

ابحث عن واجهة سهلة الاستخدام: تأكد من أن أداة أتمتة التسويق بديهية وسهلة الاستخدام ولا تتطلب منحنى تعليمي حاد للبدء

تأكد من أن أداة أتمتة التسويق بديهية وسهلة الاستخدام ولا تتطلب منحنى تعليمي حاد للبدء تحقق من إمكانات التكامل: يجب أن تتكامل أداة أتمتة التسويق بسهولة مع الأدوات والأنظمة الرئيسية الأخرى التي تستخدمها شركتك

يجب أن تتكامل أداة أتمتة التسويق بسهولة مع الأدوات والأنظمة الرئيسية الأخرى التي تستخدمها شركتك تأكد من قدرتها على النمو معك: اختر منصة أتمتة التسويق التي يمكن أن تتوسع مع عملك، سواء من حيث حجم وتعقيد حملاتك

اختر منصة أتمتة التسويق التي يمكن أن تتوسع مع عملك، سواء من حيث حجم وتعقيد حملاتك ابحث عن الميزات الأكثر أهمية : حدد الميزات المهمة لعملك، وابحث عن البرامج التي يمكنها توفيرها

: حدد الميزات المهمة لعملك، وابحث عن البرامج التي يمكنها توفيرها ابحث عن خطة تسعير تتناسب مع ميزانيتك: افهم هيكل التسعير، بما في ذلك أي تكاليف خفية. تأكد من أن أداة أتمتة التسويق تقدم قيمة مقابل المال، وأن ذلك في حدود ميزانيتك

افهم هيكل التسعير، بما في ذلك أي تكاليف خفية. تأكد من أن أداة أتمتة التسويق تقدم قيمة مقابل المال، وأن ذلك في حدود ميزانيتك السمعة مهمة: اقرأ مراجعات المستخدمين وشهاداتهم على مواقع المراجعات الموثوقة للحصول على معلومات عن موثوقية أداة أتمتة التسويق وأدائها ورضا العملاء

احتفظ بهذه القائمة في متناول يديك للمساعدة في اختيار أفضل برامج التسويق و

أدوات أتمتة البريد الإلكتروني

لعملك! 🏆

## أفضل 10 برامج لأتمتة التسويق لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل عشرة برامج لأتمتة التسويق لمساعدتك على زيادة الكفاءة والإنتاجية في عام 2024.

1. ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع مزودة ببرنامج فعال لأتمتة التسويق و

ClickUp أتمتة إدارة مشاريع البريد الإلكتروني

. وهو مثالي لتبسيط عمليات أتمتة التسويق وتعزيز الإنتاجية.

نظرًا لأن ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع، فهو مزود بأدوات وميزات تكمل أتمتة التسويق.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة دفعة قوية لـ

إدارة الحملات التسويقية

مع قوالب حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المعدة مسبقًا، بما في ذلك

قوالب حملات التنقيط

. أصبحت سطور موضوع البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية في غاية السهولة، بفضل ClickUp AI.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن لك أدوات وقوالب إدارة المشاريع أن تظل على رأس مشاريع التسويق الآلي، حتى عبر العديد من الحملات وفرق التسويق والمبيعات.

ClickUp قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ومصمم للتوسع مع نموك. يحب المستخدمون أن

أتمتة ClickUp

سهلة الإعداد للغاية! إنه خيار ممتاز لأي شركة تبحث عن أتمتة تسويق من الدرجة الأولى و

أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني

ضمن نظام يساعد

فرق التسويق

البقاء على المسار الصحيح

ClickUp أفضل الميزات

خيارات تخصيص واسعة النطاق لتبسيط جهود التسويق

يمكنك أتمتة المهام بسهولة مثل تسلسل البريد الإلكتروني وتسجيل نقاط العملاء المحتملين من خلال قوالب مصممة مسبقًا، بما في ذلك قوالب أتمتة البريد الإلكتروني ومجموعة واسعة من مشغلات وإجراءات سلوك العملاء

متوافق مع أكثر من 200 أداة تسويق، بما في ذلك Mailchimp وSalesforce و HubSpot

أتمتة التسويق إدارة المهام العمليات باستخدام نظام شامل

قيود ClickUp

يشعر بعض المستخدمين أن الإشعارات قد تصبح أكثر من اللازم

بطء الأداء من حين لآخر

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign هو حل أتمتة التسويق الذي يوفر جدولة تنبؤية للبريد الإلكتروني وإنشاء محتوى بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما يوفر أيضًا واجهة برمجة التطبيقات وخطافات الويب ويمكنه التكامل مع WooCommerce و Shopify و BigCommerce.

توفر المنصة عدة أنواع من العضوية، لكل منها هيكل تسعير خاص بها.

أبلغ المستخدمون أن ActiveCampaign يوفر دعمًا ممتازًا على متن الطائرة وأتمتة موثوقة للبريد الإلكتروني. ولكن إذا كنت تبحث عن هيكل تسعير غير مكلف وبسيط أو دعم سريع للدردشة، فقد لا تكون ActiveCampaign الخيار الأفضل لفرق التسويق. يمكنك الاطلاع على قائمة أطول من بدائل ActiveCampaign هنا إذا كنت تبحث عن شيء مشابه ولكنك لست راضيًا تمامًا عن ActiveCampaign.

ActiveCampaign أفضل الميزات

دعم الإعداد الجيد لأتمتة التسويق

أتمتة موثوقة للبريد الإلكتروني

قيود ActiveCampaign #### قيود ActiveCampaign

هيكل التسعير المعقد

الانتظار الطويل لدردشة الدعم خلال أوقات ارتفاع الطلب

تسعير #### تسعير ActiveCampaign

تسويق لايت : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التسويق الإضافي : 49 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين)

: 49 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين) التسويق الاحترافي : 149 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

: 149 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. ماركيتو

عبر ماركتو Adobe Marketo Engage عبارة عن منصة تسويق كبيرة تدعم أتمتة التسويق والتسويق القائم على الحساب وإدارة العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يوفر تقريبًا أي نوع من أنواع التسويق أو الأتمتة القائمة على المشاركة التي يمكنك تخيلها.

مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعد Adobe Marketo Engage في تطبيق بيانات عملائك لتقسيم الجماهير وتخصيص صفحات الويب ورسائل البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والإعلانات والرسائل النصية القصيرة والأحداث، وتحفيز الأنشطة في الوقت الفعلي.

يوفر Marketo أيضًا تقارير مفصلة حتى تتمكن الشركات من تتبع تحليلات حملاتها وتحسين نتائجها.

يحب مستخدمو Marketo تجزئة أتمتة التسويق والمستوى العالي من خيارات التخصيص. لكن أسعار Marketo مرتفعة وقد تكون باهظة التكلفة بالنسبة للبعض.

أفضل ميزات Marketo

تقسيم رائع وإعداد تقارير لحملات البريد الإلكتروني الجماعية

تخصيص واسع النطاق لأتمتة التسويق

تسجيل العملاء المحتملين ودورة حياة العملاء المحتملين بدون متاعب

قيود Marketo

برنامج معقد ومكلف يتطلب موارد مخصصة لإدارته وتدريبه مقارنةً بأدوات أتمتة التسويق الأخرى في هذه القائمة

قد يفتقر إلى التماسك العام، مما يخلق صعوبة في تصور رحلة العميل بأكملها

يمكن أن يكون بطيئًا

تسعير Marketo

اتصل ب Marketo لمعرفة الأسعار

Marketo التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (2,359+ تقييم)

4.1/5 (2,359+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 667 تقييم)

4. بريفو

عبر بريفو منصة أتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء بريفو (المعروفة سابقًا باسم SendInBlue) هي منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على النمو بشكل أسرع.

منذ إعادة تسمية علامتها التجارية في مايو من عام 2024، تريد Brevo أن تعرف شيئًا واحدًا: إنها لجميع أحجام الأعمال.

فإلى جانب أتمتة البريد الإلكتروني التي تشتهر بها، يمكن أن تساعد إمكانياتها التسويقية أيضًا في إنشاء وإدارة الصفحات المقصودة وحملات وسائل التواصل الاجتماعي.

تتضمن أدوات أتمتة التسويق الخاصة بها تجزئة بناء الجمهور، والتخصيص عبر القنوات، والتحليلات، والمحفزات، والمزيد.

قد يكون Brevo خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لمنصة أتمتة التسويق الخاصة بك، وذلك بفضل كتالوج واجهة برمجة التطبيقات المجهزة جيدًا ومجموعة واسعة من التخصيصات. ومع ذلك، مع عمليات التكامل المحدودة وما يدعي الكثيرون أنه عملية إعداد صعبة، قد لا تكون منصة أتمتة التسويق Brevo مناسبة للجميع.

أفضل ميزات بريفو

كتالوج API جيد التجهيز

مجموعة واسعة من تخصيصات وميزات أتمتة التسويق

لوحة تحكم وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام

قيود بريفو

عمليات تكامل محدودة مقارنة ببعض المنافسين

وجد بعض المستخدمين صعوبة في إعداد البرنامج

تسعير بريفو

مجاني

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

بريفو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 615 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 615 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,732+ تقييم)

5. Intuit MailChimp

عبر Intuit MailChimp Intuit Mailchimp هي منصة تسويق وأتمتة للبريد الإلكتروني للشركات المتنامية. وهي تساعد الشركات على إنشاء وإرسال رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني، وإدارة قوائم البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات عليه، وقياس نتائج حملات البريد الإلكتروني.

يحب المراجعون سهولة إنشاء أتمتة البريد الإلكتروني في MailChimp وتجربته المتميزة على الهاتف المحمول. ولكن تسعير الفريق مكلف بعض الشيء، خاصة للشركات الجديدة أو الصغيرة ذات الميزانية المحدودة.

أفضل ميزات Intuit MailChimp

خيارات مجانية سخية

إنشاء الصفحات المقصودة وتحسين توليد العملاء المحتملين

تجربة رائعة على الهاتف المحمول

سهولة إنشاء قوائم وحملات البريد الإلكتروني

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن استخدامه كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)

قيود Intuit MailChimp

الفواتير غير الواضحة (ويمكن أن تزيد التكاليف)

مقيد بتنسيقات تصميم محددة

صعبة الاستخدام بشكل عام إلى حد ما

تسعير Intuit MailChimp

مجاناً

الأساسيات: 13 دولارًا أمريكيًا في الشهر

13 دولارًا أمريكيًا في الشهر قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

20 دولارًا أمريكيًا في الشهر القسط: 350 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات انتويت ميل تشيمب

G2: 4.3/5 (12,000+ تقييم)

4.3/5 (12,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

6. هبسبوت

عبر هبسبوت يمكن استخدام HubSpot Marketing Hub، المدعوم ببيانات CRM، لإرسال حملات البريد الإلكتروني، وتتبع زوار الموقع الإلكتروني، وإنشاء صفحات مقصودة.

يتضمن برنامج أتمتة التسويق HubSpot ميزات لتسجيل العملاء المحتملين ورعايتهم وإعداد التقارير.

باستخدام HubSpot، يمكنك إنشاء قوالب بريد إلكتروني وتتبع التحليلات وحملات اختبار A/B. يمكنك بسهولة تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على سلوك المستخدم، ثم إنشاء مهام سير عمل ترسل محتوى مخصصًا لهؤلاء المستخدمين بناءً على اهتماماتهم. يساعد منشئو سير العمل والروبوتات في أتمتة كل هذا العمل، مما يترك لك حرية القيام بمهام ذات قيمة أعلى.

Hubspot هو الأفضل للشركات التي تتطلع إلى تشغيل حملات تسويق داخلية كاملة على نطاق واسع. يمكن أن يكون مكلفاً وصعب التعلم، ومع ذلك، فإن خططه المجانية السخية ومكتبة التدريب الضخمة تساعد في تعويض السعر وتحديات الإعداد.

أفضل ميزات HubSpot

توفر ميزات الأتمتة المتقدمة عملاء محتملين ذوي صلة

اتصال الكل في واحد

تقارير ممتازة و أدوات سير العمل لتحسين استراتيجية أتمتة التسويق

قيود HubSpot

يمكن أن تكون مكلفة

محدودة برنامج أتمتة المهام يمكن أن يكون مربكاً للمستخدمين عديمي الخبرة



تسعير HubSpot

مجاني

المبتدئين: 45 دولارًا في الشهر

45 دولارًا في الشهر المحترفين: 800 دولار شهريًا

800 دولار شهريًا المؤسسات: 3,600 دولار أمريكي في الشهر

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 9,947 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 9,947 تقييم) Capterra: 4.5/5 (5,641+ تقييم)

7. كامبريدج

عبر ناشط في الحملة يتيح لك برنامج Campaigner إنشاء تدفقات عمل تلقائية فعّالة من خلال أداة إنشاء السحب والإفلات البديهية. وتتمثل مهمته في مساعدتك على إشراك العملاء ورعايتهم من خلال الرسائل ذات الصلة عن طريق البريد الإلكتروني والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة.

يشيد عملاء Campaigner بتصميمه الجميل وواجهة المستخدم البديهية.

إذا شعرت بالإحباط من منحنى التعلم في برامج أتمتة البريد الإلكتروني الأخرى، فقد ترغب في تجربة Campaigner! ومع ذلك، يقول العديد من المراجعين أن البرنامج يعاني من خلل في بعض الأحيان وأن تخصيصات القوالب وميزات الجدولة تبدو محدودة.

أفضل ميزات برنامج Campaigner

كتل المحتوى القابلة لإعادة الاستخدام ومنشئ مرئي بالسحب والإفلات يجعل من السهل إعداد حملات البريد الإلكتروني

إنشاء محتوى ديناميكي وإضفاء طابع شخصي على جهودك التسويقية من خلال تقسيم الجمهور المتقدم ومحفزات سلوك الشراء

عملية إعداد تقارير رائعة كاملة مع تحليلات عميقة

قيود برنامج Campaigner

تخصيصات محدودة على القوالب

ميزات جدولة محدودة

خلل في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير الحملات

المبتدئين: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر أساسي: 179 دولارًا أمريكيًا في الشهر

179 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 649 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

649 دولارًا أمريكيًا/شهريًا التجارة الإلكترونية: 79.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات حملة

G2: 4.2/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.2/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 3.9/5 (427+ تقييمات)

8. تنقيط

عبر تنقيط سواء كنت تقوم بتسويق منتجات التجارة الإلكترونية أو الخدمات والتجارب، يهدف Drip إلى تقديم تسويق آلي "فائق التخصيص".

يشتهر Drip برسائل البريد الإلكتروني شديدة التقسيم والقوالب القابلة للتخصيص وسير العمل المُعدّ مسبقًا، ويساعدك Drip على تخصيص المحادثات وتطوير علاقات مستمرة.

يميل Drip إلى تسويق التجارة الإلكترونية، ولكنه يوفر أيضًا برنامج خدمات وتجارب منفصل يناسب شركات الأعمال بين الشركات.

يقدم برنامج الخدمات والتجارب تجزئة تعتمد على البيانات، وسير العمل، والاستراتيجيات، مع أتمتة متعددة القنوات. وفي الوقت نفسه، يوفر برنامج Drip لمنتجات التجارة الإلكترونية تجزئة عميقة وتسويق آلي متعدد القنوات.

يعجب المراجعون بتصميم Drip سهل الاستخدام وأتمتة التسويق السهل. ومع ذلك، أبلغ العديد منهم عن إحباطات بسبب مواطن الخلل والأخطاء العرضية.

أفضل ميزات Drip Drip

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية للغاية

تجربة تصميم بريد إلكتروني ممتازة

أتمتة سهلة

قيود التنقيط

مواطن الخلل العرضية

لا يمكن الاعتماد عليها في بعض الأحيان

زيادة التكاليف

التسعير بالتنقيط

2,500 جهة اتصال: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 5,000 جهة اتصال: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

89 دولارًا أمريكيًا في الشهر 50,000 جهة اتصال: 699 دولارًا شهريًا

699 دولارًا شهريًا 150,000 جهة اتصال: 1,699 دولار/شهرياً

1,699 دولار/شهرياً 190,000+ جهة اتصال: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Drip Drip

G2: 4.4/5 (453+ تقييم)

4.4/5 (453+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 178+ تقييم)

9. GetResponse

عبر GetResponse تساعدك حلول EngageBay لأتمتة التسويق على أتمتة حملات البريد الإلكتروني وسير العمل وتوليد العملاء المحتملين ورعايتهم. كما تقدم أيضًا برنامج CRM & Sales Bay وبرنامج Service Bay الذي يمكنك دمجهما في برنامج الكل في واحد.

يوفر EngageBay بيئة ودية وهو الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في التوسع دون الحاجة إلى تغيير الأدوات.

يقول المراجعون إن استخدام إمكانيات أتمتة التسويق في EngageBay طريقة رائعة للحصول على أدوات وميزات على مستوى HubSpot بسعر يمكن للشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحمله.

أفضل ميزات EngageBay

جهات اتصال غير محدودة وما يصل إلى 50,000 بريد إلكتروني/شهر

دعم عملاء رائع

أسعار معقولة

قيود EngageBay

إعدادات صعبة من حين لآخر

وظائف الهاتف المحمول المحدودة

تسعير #### تسعير EngageBay

مجاني

الأساسي: 11.04 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11.04 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم النمو: 43.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

43.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 67.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2: 4.6/5 (198+ تقييم)

4.6/5 (198+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 514 تقييم)

## الاستفادة من ميزات أتمتة ClickUp للحملات التسويقية

يأتي التسويق مع الكثير من الأجزاء المتحركة، وقد يكون من الصعب التوفيق بين المزيد من الأشخاص وأصول العلامة التجارية والحملات، خاصةً عندما تقوم بالأتمتة وتبدأ في النمو بشكل أسرع.

لهذا السبب قد يكون هذا هو الوقت المناسب للنظر في

برنامج إدارة موارد التسويق

لمساعدتك على البقاء على رأس كل شيء حتى تتمكن من التوسع بسرعة أكبر.

التعلّم

كيفية العمل بشكل أسرع

دون المساس بالجودة سيساهم أيضًا في تسريع نمو شركتك. اعمل على استخدام أفضل أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني في استراتيجيتك التسويقية لتعزيز جهودك في المبيعات وأتمتة التسويق.

إحدى المنصات البارزة هي ClickUp، التي تقدم أدوات آلية شاملة,

أدوات إدارة الحملات

نظام إدارة مهام قوي، وقوالب مصممة مسبقًا، وإمكانيات ذكاء اصطناعي أصلية,

التعاون في الوقت الفعلي

وغير ذلك الكثير.

لا يمكنك إيقاف الوقت عن العمل، ولكن يمكنك استخدامه بحكمة أكبر مع منصة جيدة لأتمتة التسويق. ابدأ أتمتة التسويق الخاص بك مع ClickUp اليوم!

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