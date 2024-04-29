اختبرنا أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لمديري المنتجات في 2025

لقد اجتاح النمو الهائل لصناعة الذكاء الاصطناعي معظم أنحاء العالم. فالأدوات التي تم إنشاؤها تعمل بالفعل على تعطيل الصناعات القائمة، وتزيد من كفاءة مديري المنتجات، وتعد بخلق وظائف جديدة من العدم. ولكن مع توفر الآلاف من الأدوات حرفياً، وظهور المزيد منها كل أسبوع، من الصعب ألا تشعر بالإرهاق.

لهذا السبب بذلنا جهداً كبيراً في البحث عن أكثر 10 أدوات ذكاء اصطناعي فعالة يجب على كل مدير منتج أن يحاول تطبيقها في سير عمله اليومي!

لقد أجرينا البحث ووجدنا أدوات الذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات التي يمكنك اعتمادها لزيادة إنتاجيتك، والتواصل بشكل أكثر فعالية مع فريقك وإرسال منتجات أفضل.

سواء كنت تعمل على تحسين عملية تطوير المنتج أو كتابة مستندات متطلبات المنتج لميزة منتج جديد، أو كنت تعمل فقط على تحسين مهاراتك كمدير منتج، فإن هذه الأدوات ستدعم وتعزز عملياتك في كل خطوة على الطريق!

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لمديري المنتجات في 2024

1. ClickUp - الأفضل لإدارة المشاريع، وتعاون الفريق، والإنتاجية

ClickUp هي ميزة الكل في واحد أداة لإدارة المشاريع تم تصميمها لمساعدة الأفراد والفرق من جميع الأحجام في مختلف الصناعات على تبسيط سير العمل وتحسين تعاون الفريق وتعزيز الكفاءة العامة في العمل.

ما يجعل ClickUp واحدة من أفضل أدوات إدارة المنتجات وأكثرها تقييمًا هو قابليتها للتخصيص وميزاتها سهلة الاستخدام لتطوير المنتجات والتخطيط وغير ذلك الكثير.

فهي تقدم منصة قابلة للتخصيص بالكامل، بالإضافة إلى مئات الميزات والقوالب المتقدمة لتخطيط المنتجات، وخرائط طريق المنتجات، وإطلاق ميزات المنتجات، وغيرها من الميزات الأخرى قوالب أساسية لفرق المنتجات . يسمح هذا النوع من المرونة والموارد المفيدة لأي فريق بتهيئة ClickUp بأفضل طريقة تدعم سير العمل المعقد والتفضيلات الفريدة.

والآن، كيف يتناسب ClickUp مع هذه الجولة من أدوات الذكاء الاصطناعي ?

بالإضافة إلى قائمة الميزات الشاملة التي يوفرها ClickUp، فهو يشتمل أيضًا على ميزات الذكاء الاصطناعي ويوفر طرقًا متعددة لأتمتة عملك، بما في ذلك:

أتمتة سير العمل : توفير وقت ثمين من خلال أتمتة الإجراءات الروتينية بناءً على مشغلات وشروط محددة. استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بإنشاء الأتمتة الخاصة بك لتقليل العمليات اليدوية وتسريع سير العمل وعمليات تطوير المنتج

: توفير وقت ثمين من خلال أتمتة الإجراءات الروتينية بناءً على مشغلات وشروط محددة. استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بإنشاء الأتمتة الخاصة بك لتقليل العمليات اليدوية وتسريع سير العمل وعمليات تطوير المنتج البحث الذكي/العالمي : البحث الشامل يتعرف عليك باستمرار بشكل أفضل لتقديم نتائج بحث أكثر تخصيصًا وملاءمة في غمضة عين. اعثر بسرعة على أي ملف، سواء كان في ClickUp أو تطبيق متصل أو محرك الأقراص المحلي، كل ذلك من مكان واحد

: البحث الشامل يتعرف عليك باستمرار بشكل أفضل لتقديم نتائج بحث أكثر تخصيصًا وملاءمة في غمضة عين. اعثر بسرعة على أي ملف، سواء كان في ClickUp أو تطبيق متصل أو محرك الأقراص المحلي، كل ذلك من مكان واحد ClickUp AI: اكتب نسخة أفضل، وحسِّن كتابتك، ولخِّص نصًا طويلًا، وغير ذلك الكثير باستخدام ClickUp AI . يوفر ClickUp AI، وهو مدمج في منصة ClickUp، تجربة مصممة خصيصاً لهذا الغرض مصممة لإزالة التخمينات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العمل في كل دور. وتتضمن هذه الوظيفة أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي مُحسَّنة لكل دور وحالة استخدام، بما في ذلك لمديري المنتجات والفرق شاهد ClickUp AI أثناء العمل هنا:

والأفضل من ذلك كله أن ClickUp يتكامل مع أكثر من 1000 أداة مثل Github وSlack وتقويم Google، مما يجعله لا يحتاج إلى تفكير في مديري المنتجات للاستخدام.

أفضل الميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد

: قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك الجدول الزمني، واللوحة، ومخطط جانت، واللوحات البيضاء، وحتى طريقة عرض النموذج لاستخدامها في تسجيل ملاحظات العملاء

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك الجدول الزمني، واللوحة، ومخطط جانت، واللوحات البيضاء، وحتى طريقة عرض النموذج لاستخدامها في تسجيل ملاحظات العملاء وظيفة السحب والإفلات : قم بإجراء التغييرات بسهولة وسرعة عبر مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها دون الحاجة إلى مهارات تقنية

: قم بإجراء التغييرات بسهولة وسرعة عبر مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها دون الحاجة إلى مهارات تقنية الأتمتة القدرات : يمكنك تسريع أي عمليات باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا وإعداد وصفات مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp - لا حاجة إلى ترميز

: يمكنك تسريع أي عمليات باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا وإعداد وصفات مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp - لا حاجة إلى ترميز التوثيق : قم بتخزين الملاحظات المهمة، مثل أبحاث السوق والعملاء مع مستندات ClickUp إدارة الموارد : مراقبة مواردك باستخدام عرض عبء العمل ولوحات المعلومات

: قم بتخزين الملاحظات المهمة، مثل أبحاث السوق والعملاء مع مستندات ClickUp إمكانيات التكامل : ربط ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير عملك

: ربط ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير عملك متوفر على جميع الأجهزة : متاح لسطح المكتب والجوال (تطبيق Android و iOS) والصوت ومنصات المتصفح

: متاح لسطح المكتب والجوال (تطبيق Android و iOS) والصوت ومنصات المتصفح دليل مدير المنتج : تعرّف على كيفية تعظيم الاستفادة من ClickUp لإدارة المنتجات مع هذا الدليل النهائي

: تعرّف على كيفية تعظيم الاستفادة من ClickUp لإدارة المنتجات مع هذا الدليل النهائي مكتبة من القوالب : اختر من بين أكثر من 1000 قالب لكل حالة استخدام وفريق عمل، بما في ذلك لأبحاث السوق، وتطوير المنتجات، ومطوري البرامج، وملاحظات العملاء، وقوالب تسويق المنتجات القيود

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على مجموعة واسعة من الميزات

لا تتوفر جميع طرق العرض على التطبيق حتى الآن

التسعير

يمكنك إضافة ClickUp AI بسهولة إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل عضو شهرياً.

مجانًا للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 6,954 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 6,954 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (3,676+ تقييمات)

جرّب ClickUp AI

جرّب ClickUp AI

المكافأة: أدوات تسويق المنتجات !

2. مربى - الأفضل لمساعد تصحيح الذكاء الاصطناعي

حدد الخطأ، واستلم الكود لإصلاحه، وشاركه مع فريقك في رابط واحد مع JamGPT جام أطلقت JamGPT، وهي واحدة من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة التي يمكن أن تساعد مديري المنتجات على فهم معنى الأخطاء التي يعثرون عليها وحتى تقديم حلول يمكنهم مشاركتها مع فرقهم الهندسية. وبهذه الطريقة، تزداد فعاليتهم ويمكنهم المشاركة في المناقشات الفنية أيضًا.

إن الاستفادة من سجلات المطورين التي تم التقاطها بالفعل بواسطة الإضافة في وقت العثور على الخطأ يجعلها واحدة من أكثر الأدوات التي لا تقدر بثمن أدوات الاختبار و JamGPT يمكن أن توفر السياق حتى لمديري المنتجات غير التقنيين، إما عن طريق شروحات مفصلة أو عن طريق شرح سريع، مما يدعم إطلاق الميزات في كل مرحلة.

يجعل من السهل المشاركة والتعاون على تحسين منتجك من خلال دمج كل من مساعد الذكاء الاصطناعي القادر والبيانات القيّمة التي تلتقطها ميزة الإبلاغ عن الأخطاء الأساسية من خلال التكامل مع إدارة المشاريع أدوات مثل ClickUp أو Slack أو Github.

أفضل الميزات

الحصول على اقتراحات بالذكاء الاصطناعي أو اقتراحات سريعة لمعظم الأخطاء

تسجيلات الشاشة مع تعليقات توضيحية مفصلة

التكامل الأساسي مع أدوات إدارة المنتج مثل ClickUp

التقاط سجلات وحدة التحكم وطلبات الشبكة ذات الصلة تلقائيًا

مشاركة الإعادة الفورية مع فريقك التقني

القيود

قد تكون استجابات الذكاء الاصطناعي غير مألوفة لبعض مديري المنتجات الأقل تقنيًا

التسعير

فرد : خطة مجانية

: خطة مجانية الفريق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات العملاء

منتج هانت 4.7 من 5 (3.4 آلاف صوت)

3. ChatGPT - الأفضل لتحسين عملية تطوير المنتجات

أدخل موجهًا، مثل الحصول على رد مفصل مع ChatGPT ChatGPT أصبحت واحدة من أكثر أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) استخدامًا على نطاق واسع لمديري المنتجات من خلال توفير إجابات ذات صلة لمعظم أسئلة المستخدمين، مما يجعل التجربة أفضل بكثير من استعلام محرك البحث العادي. وبالطبع، هناك فن لجعلها تعطي الإجابات الصحيحة، ويدرك مديرو المنتجات الذين جربوها أن المخرجات تختلف بناءً على جودة مطالباتهم.

يمكنك استخدام ChatGPT للعديد من حالات الاستخدام المختلفة. ما عليك سوى إدخال مطالبات فريدة لتحسين عملية تطوير منتجك، والحصول على رؤى حول كيفية تحسين تفاعلاتك مع العملاء، وغير ذلك. كما يمكن استخدامه لتحديد احتياجات عملائك ونقاط الألم من ملاحظات العملاء المجمّعة، وإلهام أفكار خارطة طريق منتجك التالي، وحتى إجراء تحليل للمشاعر بناءً على البيانات التي تشاركها معه، مما يجعله مفيداً جداً في المهام الشاقة غالباً في سير العمل اليومي لمديري المنتجات.

أفضل الميزات

تحليل بيانات العملاء أو بيانات الاستخدام داخل المنتج لأتمتة تفاعلات العملاء

قادر على تقديم رؤى قيمة من قاعدته المعرفية

يتكامل مع الإضافات الخارجية

يمكن أن يقوم بدور معين للإجابة عن الأسئلة

يدعم كتابة مواد المنتج,مثل PRDs القيود

تعتمد جودة الإجابات على قدرة المستخدم على كتابة المطالبات

التسعير

خطة مجانية : متوفرة

: متوفرة ChatGPT Plus: 20 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 209 تقييمات)

: 4.6 من 5 (أكثر من 209 تقييمات) منتج هانت: 4.4 من أصل 5 (585 تصويتًا)

تحقق من هذه بدائل ChatGPT !

4. Canva - الأفضل للتصميم الجرافيكي المُنشأ بالذكاء الاصطناعي

أنشئ صورًا على الفور باستخدام ميزة منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي في Canva كانفا تقدم أداة مجانية لتوليد الصور، مما يجعل من السهل ملاحظة مدى أهميتها في المهام اليومية لمدير المنتج. لطالما كان العثور على الصور المناسبة لعروضك التقديمية وعروضك التقديمية لاجتماعات أصحاب المصلحة، وإطلاق المنتجات، وما إلى ذلك أمرًا صعبًا. غالباً ما يكون لديك فكرة عما تريد، لكن بنوك الصور لا تتطابق مع الرؤية.

حسناً، بفضل أداة Canva التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Canva، يمكنك الآن توليد الأفكار وتغيير النتائج حتى تجد الصورة المثالية، استناداً إلى مدخلاتك فقط لتحصل دائماً على صورة عالية الجودة تقويم المحتوى .

أفضل الميزات

استخدام لتحويل النص إلى صورة

ممحاة سحرية لإزالة المشتتات غير المرغوب فيها من الصور

التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك

استيراد الصور بسهولة إلى مخطط المحتوى

ترجمة التصميمات التي تنشئها تلقائيًا

القيود

لا تزال حقوق التأليف والنشر محل نقاش موحل، لذا كن حذرًا بشأن الأصول الخاصة بالمواد العامة

التسعير

متوفر بخطة مجانية

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من أصل 5 (أكثر من 4,092 تقييم)

: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 4,092 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 11,209 تقييمات)

5. TLDV - الأفضل لتسجيل وتدوين الاجتماعات لتسجيل ملاحظات العملاء

استخدام برنامج TLDV، وهو برنامج اجتماعات مدعوم من GPT، لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت بالفيديو وتدوينها وتمييزها ومشاركتها

دعنا نواجه الأمر، في إدارة المنتجات، تقضي جزءاً كبيراً من وقتك في الاجتماعات. سواء كنت تحاول عرض أفكارك على أصحاب المصلحة أو تحاول الحصول على موافقة فريقك الهندسي على ميزة منتج جديد. TLDV هو برنامج ذكاء اصطناعي يعمل على تحسين إنتاجيتك بشكل كبير من خلال تدوين ملاحظات اجتماعك وتلخيصها في نقاط سهلة القراءة.

من المهم للغاية أن تكون قادرًا على إعطاء انتباهك الكامل للمستخدمين أثناء مقابلاتك، ومع TLDV يمكنك التركيز على تحقيق أقصى استفادة من كل محادثة بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بكل العمل الشاق لتدوين الملاحظات نيابة عنك.

أفضل الميزات

تسجيل مكالمات Zoom أو Google Meet تلقائيًا

تدوين ملاحظات الاجتماع بالذكاء الاصطناعي

وضع علامات تلقائية للمتحدثين والأسماء

التكامل مع Hubspot و Salesforce

سهولة استخدام وظيفة القصاصة والمشاركة

القيود

قد لا يتم نسخ مقاطع الفيديو الأطول بشكل صحيح

التسعير

خطة مجانية : متوفرة

: متوفرة الخطة الاحترافية: 25 دولارًا لكل مستخدم تسجيل/شهر

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.9 من 5 (أكثر من 33 تقييمًا)

: 4.9 من 5 (أكثر من 33 تقييمًا) منتج هانت: 4.7 من أصل 5 (3.7 ألف تصويت)

6. Notion - الأفضل لتلخيص الملاحظات وإنشاء عناصر العمل

تلخيص عناصر العمل والنتائج الرئيسية مع Notion AI المفهوم هي واحدة من أكثر أدوات تدوين الملاحظات استخدامًا، وقد أضافت بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة جدًا لتعزيز التجربة السابقة.

في سير العمل اليومي لإدارة المنتجات، وهذا يعني أنه يمكنهم الاستمتاع بإنشاء خرائط طريق للمنتجات، ومواقع الويكي الخاصة بالشركة، والحصول على دعم من الذكاء الاصطناعي القادر على التواصل بشكل أفضل وتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة، مثل التلخيص.

أفضل الميزات

عناصر العمل والرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي

التكامل مع أدوات إدارة المنتجات مثل ClickUp

مساحات الفريق الخاصة

ضوابط أمان متقدمة

سجل تحرير الصفحات لمدة تصل إلى 90 يوماً

القيود

مكون الذكاء الاصطناعي ليس جزءًا من العرض الأساسي ويجب دفع ثمنه بشكل منفصل

التسعير

خطة مجانية : متوفرة

: متوفرة بالإضافة : 10 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر الشركات : 18 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 18 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات : طلب عرض توضيحي

: طلب عرض توضيحي AI: 8 دولارات إضافية لكل مستخدم/شهر

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من أصل 5 (4,532+ تقييم)

: 4.7 من أصل 5 (4,532+ تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (1,663+ تقييمات)

7. Otter.AI - الأفضل لملاحظات الاجتماعات الصوتية والنسخ في الوقت الفعلي

مساعد اجتماعات يقوم بتسجيل الصوت وكتابة الملاحظات والتقاط الشرائح تلقائياً وإنشاء الملخصات. Otter.AI يعمل على رفع جودة اجتماعاتك من خلال توفير مساعد ذكاء اصطناعي يقوم بتسجيل الصوت، وتحويل تلك الملاحظات الطويلة إلى ملخصات مفيدة، بل والتقاط شرائح العروض التقديمية المشتركة.

يمكن لمديري المنتجات وفرقهم الحفاظ على التوافق مع رؤية المنتج بفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء جدول زمني فعلي تلقائياً مما تتم مناقشته في أي اجتماع.

أفضل الميزات

تفريغ مدعوم بالذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماع

يوفر ملخصات وموجزات تلقائية

وظيفة البحث المتقدم والتصدير والتشغيل

مساعد الذكاء الاصطناعي ينضم إلى الاجتماع حتى عند الحجز الثلاثي

القيود

اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة التي يمكن تدوينها

التسعير

خطة مجانية : متوفرة

: متوفرة إيجابي : 17 دولارًا شهريًا

: 17 دولارًا شهريًا الشركات : 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.1 من 5 (أكثر من 111 تقييم)

: 4.1 من 5 (أكثر من 111 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (63+ تقييم)

8. كولاتو - الأفضل لمحرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

اربط معلوماتك المبعثرة في مكان واحد واجعل الوصول إلى الوثائق أكثر سهولة مع Collato

هل تكافح للعثور على معلومات المنتج عبر مئات المستندات التي أنشأها فريقك؟ كولاتو يستخدم التعلُّم الآلي ليكون بمثابة العقل الجماعي لفريقك لكل ما يحتاج إلى الوصول إليه بسهولة وبنقرة واحدة.

وبصفتك مديراً للمنتج، يمكنك مزامنة ودمج أدوات متعددة في خريطة مرئية والتخلص من المعلومات التي عادةً ما تكون معزولة. يوفر لك هذا الأمر الوقت من خلال توفير كل الملفات ذات الصلة تحت تصرفك بدلاً من قضاء 30 دقيقة في كل مرة يضيع فيها مستند مهم لخارطة طريق منتجك.

أفضل الميزات

البحث عن المعلومات من أي نظام أساسي متصل

يتكامل مع أدوات مثل مستند Google أو Confluence

سهولة التنقل في الخرائط المرئية

معلومات ذات صلة بمحرك البحث الدلالي

بيانات مشفرة بالكامل

القيود

عدد محدود من عمليات التكامل في الوقت الحالي

التسعير

إصدار تجريبي مجاني

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.8 من 5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.8 من 5 (أكثر من 5 تقييمات) منتج هانت: 4.7 من أصل 5 (1.7 ألف تقييم)

9. Midjourney AI - الأفضل لتطبيق AI ART Generator

إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة نص باستخدام Midjourney AI ميدجورني AI أصبح واحدًا من أكثر البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي استخدامًا، ويأتي في المرتبة الثانية بعد ChatGPT، نظرًا للصور الاستثنائية، وفي بعض الحالات، الصور التي يمكن أن يولدها والتي تشبه الحياة تقريبًا. إنه قادر على أخذ أي مطالبة يمكنك التفكير فيها وتوليد نتائج مذهلة.

إذا كان هناك شيء واحد نحن متأكدون منه، هو أنك ستترك انطباعاً رائعاً من خلال عروضك التقديمية والصور المرئية فيها، والتي تصبح أرخص بكثير في الإنشاء وأكثر جاذبية مما يقدمه بنك الصور العادي. ستبدو طوابقك دائمًا احترافية وستبدو أي رؤية للمنتج أكثر إلهامًا بالتأكيد للمشاهدين.

أفضل الميزات

تشبه الحياةتحويل النص إلى صورة القدرة على تعديل حتى التفاصيل الصغيرة في صورك النهائية

محاكاة الأنماط المعروفة للرسوم التوضيحية الفنية

التحكم الفني في مطالبات النص

القيود

تعتمد دقة النتائج على قدرة المستخدم على فهم المطالبات الإبداعية والتقنية أيضًا

التسعير

تجربة مجانية : متاح

: متاح الخطة الأساسية : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا الخطة القياسية : 30 دولارًا شهريًا

: 30 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 4 تقييمات)

: 4.6 من 5 (أكثر من 4 تقييمات) منتج هانت: 4.6 من أصل 5 (1.1 ألف تقييم)

تحقق من هذه بدائل منتصف الرحلة !

10. H2O.AI - الأفضل في استخدام الأتمتة لفهم سلوك العملاء

قم ببناء نماذج تنبؤية واكتساب رؤى حول سلوك العملاء وأبحاث السوق والبيانات الأخرى بسرعة وسهولة باستخدام H2O AI H2O يوفر وصولاً سهلاً لأي شركة لإنشاء نماذج لغوية وأدوات ذكاء اصطناعي خاصة بها وفي الوقت نفسه يوفر لها إمكانية الحفاظ على خصوصية بياناتها، وهي مسألة لطالما نوقشت حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خاصةً إذا كان لديك الكثير من بيانات العملاء المملوكة لك، وفي اتجاهات السوق، مع H2O.AI يصبح من السهل حقًا توصيل بياناتك وإنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، وهو ما كان يستغرق ربما شهورًا في السابق.

من خلال تبسيط عمليات معالجة اللغة الطبيعية، يمكنك التركيز على ابتكار الميزات وإنشاء حلول للمستخدم النهائي مدعومة بالبيانات التي جمعتها على مدار الوقت مما يجعل عمل إدارة المنتج في غاية السهولة.

أفضل الميزات

إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي في غضون دقائق

الحصول على رؤى حول سلوك المستخدم وتحليل ملاحظات العملاء من خلال الاستفادة من التعلم الآلي

الحفاظ على خصوصية بيانات شركتك أثناء الاستفادة من التعلم الآلي

إنشاء نماذج تنبؤية لتحليل السوق واكتشاف الحالات الشاذة في قواعد بياناتك

القيود

الفائدة أعلى بالنسبة للشركات الأقرب أو في مرحلة المؤسسة

التسعير

طلب عرض توضيحي

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 24 تقييمًا)

: 4.5 من 5 (أكثر من 24 تقييمًا) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 10 مراجعات)

أتمتة إدارة المنتجات باستخدام أدوات منتجات الذكاء الاصطناعي

نحن نشعر أن عصر أدوات الذكاء الاصطناعي قد بدأ بالكاد ولم نخدش حتى سطح ما هو ممكن في العام المقبل أو مدى قيمة أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد . يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في كل جزء من عملك تقريبًا. بدءًا من أبحاث السوق، والحصول على بيانات عن سلوك العملاء، وضبط رسائلك لجذب السوق المستهدفة والعملاء المحتملين، يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسين عملياتك ومساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات.

من تحسين سرعة مهام إدارة منتجاتك المتكررة باستخدام ClickUp إلى الحصول على مقعد على الطاولة مع فريق الهندسة باستخدام Jam، وحتى إنشاء رسوم توضيحية مذهلة كما كان يفعل مصمموك مع Midjourney AI، يمكننا القول بالتأكيد أنك على وشك أن تصبح منتجاً بشكل مذهل بمجرد استخدامك أداة واحدة على الأقل أو أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي هذه.

وبغض النظر عما إذا كنت الوحيد الذي يقود عملية توثيق المنتج في شركتك أو كنت جزءًا من فريق أكبر، فإن ClickUp سيساعدك على تتبع ما هو مهم في عملية تطوير منتجك، والحفاظ على مواءمة فرقك، وتحسين إنتاجيتك الإجمالية في العمل. بالطبع، هذه ليست سوى البداية، لذا جربه بنفسك واستفد بشكل كامل من جميع الميزات الرائعة التي يوفرها.

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الكاتب الضيف:_

_مايكل سترو هو مدير النمو في شركة Jam، وهي شركة تساعد آلاف الفرق على شحن البرامج عالية الجودة بشكل أسرع. وفي أوقات فراغه، يستمتع بتناول البرغر الرائع والفوز في ألعاب UNO الودية