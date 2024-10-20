أفضل 10 أدوات لتوليد فنون الذكاء الاصطناعي للمصممين في 2025

لقد اجتاحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالم الإبداع والتسويق. في كل مكان تنظر إليه، تجد أداة جديدة لمساعدتك في إنشاء روبوتات الدردشة أو الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أو منشورات المدونة من المطالبات النصية.

ولكننا اليوم سنركز على أحد أكثر المجالات إثارة في مجال الذكاء الاصطناعي - مولدات فنون الذكاء الاصطناعي.

لم يكن إنشاء فنك الخاص أسهل من أي وقت مضى. سواء كنت تحب الصور الواقعية أو ترغب في إنشاء رسوم أنيمي أو لوحة زيتية، يمكن لأدوات فن الذكاء الاصطناعي أن تساعدك في صنع تحفة فنية. ولكن كيف تعرف أي تطبيق من تطبيقات فن الذكاء الاصطناعي هو الأفضل عندما يكون هناك الكثير منها؟

ألقِ نظرة فاحصة على ما يجب أن تتوقعه في أداة توليد فن الذكاء الاصطناعي الفني، واعرف أي منها قد وصل إلى قائمة "الأفضل" لهذا العام.

ما هو مولد فن الذكاء الاصطناعي؟

مولد الفن بالذكاء الاصطناعي هو برنامج كمبيوتر يستخدم الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لإنشاء عمل فني أصلي أو معالجة الصور الموجودة. تستخدم هذه الأدوات تقنيات التعلُّم العميق لتحليل الأنماط في البيانات، مثل الصور أو النصوص، ثم إنشاء محتوى جديد بناءً على تلك الأنماط.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات الذكاء الاصطناعي الفنية؟

يبدو أن فنًا جديدًا من فنون الذكاء الاصطناعي أو مولدات صور الذكاء الاصطناعي تظهر كل يوم تقريبًا. كل واحد منها يعدك بشيء جديد ومثير، أو بنتائج أفضل أو أسرع أو أقل تكلفة. فكيف تعرف أي مولد فني مناسب لك؟

عندما تفكر في مولد التصميم بالذكاء الاصطناعي الذي تريد استخدامه، فكر جيدًا في:

التسعير: هل تحتاج إلى مولد فني مجاني للذكاء الاصطناعي، أو مولد قائم على الأرصدة أو قائم على الاشتراك؟

هل تحتاج إلى مولد فني مجاني للذكاء الاصطناعي، أو مولد قائم على الأرصدة أو قائم على الاشتراك؟ إمكانية الوصول: هل تفضل تطبيق ويب مستقل أم برنامج سطح مكتب؟

هل تفضل تطبيق ويب مستقل أم برنامج سطح مكتب؟ سرعة الإخراج: هل تحتاج إلى إنشاء صور في أسرع وقت ممكن أم أنك سعيد بالانتظار لفترة أطول؟

هل تحتاج إلى إنشاء صور في أسرع وقت ممكن أم أنك سعيد بالانتظار لفترة أطول؟ أسلوب الصورة: هل يمكنه إنتاج فن ذكاء اصطناعي عالي الجودة بالأسلوب الذي اخترته؟

هل يمكنه إنتاج فن ذكاء اصطناعي عالي الجودة بالأسلوب الذي اخترته؟ خوارزمية الذكاء الاصطناعي: هل تفضل DALL-E 2 أو Stable Diffusion؟ أم أنك منفتح على أي خوارزمية لتوليد فن الذكاء الاصطناعي؟

هل تفضل DALL-E 2 أو Stable Diffusion؟ أم أنك منفتح على أي خوارزمية لتوليد فن الذكاء الاصطناعي؟ الدعم: ما هو الدعم المقدم لمولد الفن؟ هل هو مناسب للعملاء؟

ما هو الدعم المقدم لمولد الفن؟ هل هو مناسب للعملاء؟ المجتمع: هل ترغب في التعلم من المستخدمين الآخرين ومشاركة النصائح، أم أنك تريد ببساطة استخدام التطبيق بمفردك؟

معظم مولدات فنون الذكاء الاصطناعي و أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي ستساعدك على تحقيق نتائج مبهرة، لذا من المرجح أن يعتمد اختيارك النهائي على أحد المجالات المذكورة أعلاه. ضع في اعتبارك ما تريده وتحتاج إليه من مولد الصور والذكاء الاصطناعي الخاص بك، وقم بإنشاء قائمة مختصرة ثم اختبر بعضها للعثور على أداتك المثالية مع أنماطك الفنية المفضلة.

أفضل 10 مولدات فنية للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

هل أنت جاهز لاكتشاف التطبيق الذي سيساعدك على تصميم غلاف الكتاب المثالي أو إنشاء صور جذابة لمنشور مدونتك التالية؟ إليك أفضل 10 مولدات فنية بالذكاء الاصطناعي متاحة اليوم.

1. منتصف الرحلة

عبر منتصف الرحلة Midjourney هو مولد صور بالذكاء الاصطناعي يمنح أي شخص الفرصة لإنشاء أعمال فنية بمجموعة كبيرة من الأنماط الفنية المختلفة. يأخذ هذا المولد الفني مطالباتك النصية ويستخدم روبوت ديسكورد لتحويلها إلى رسومات رائعة للاستخدام الشخصي والمهني.

Midjourney أفضل الميزات:

سهل وممتع في الاستخدام

تحسينات مستمرة على جودة رسومات القطع التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لـ تصميم الويب إحساس قوي بالمجتمع بفضل التواجد داخل Discord



قيود منتصف الرحلة:

يمكن أن يؤدي توجيه الأداة إلى ترقية الصور إلى مستوى أعلى إلى تغيير تصميم الإخراج قليلاً

يمكن أن تكون مربكة في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد على Discord

تسعير منتصف الرحلة:

الإصدار التجريبي المجاني متاح

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً الخطة القياسية: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة:

G2: 4.5/5 (5 تقييمات)

4.5/5 (5 تقييمات) Capterra: غير متاح

تحقق من هذه قوالب منتصف الرحلة !

2. كانفا للذكاء الاصطناعي

عبر كانفاكانفا مؤخرًا ميزة جديدة إلى مجموعة أدواتها: أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة. يتيح لك هذا التطبيق الفني الأصلي للذكاء الاصطناعي كتابة مطالبة نصية، وستقوم أداة الذكاء الاصطناعي من Canva بعد ذلك بتوليد أربع صور تتطابق تمامًا مع ما تبحث عنه. بالنسبة للمصممين، إنها إضافة مرحب بها إلى مكتبة القوالب وميزات الرسومات الخاصة بهم.

أفضل ميزات كانفا للذكاء الاصطناعي:

جزء من Canva، رائع للمستخدمين الحاليين

إنشاء فن يناسب نسبة العرض إلى الارتفاع المحددة

خيارات الأنماط مفيدة للمستخدمين الجدد على مولدات فنون الذكاء الاصطناعي

قيود Canva AI:

مولد فنون الذكاء الاصطناعي متاح فقط داخل نظام Canva البيئي

قد يبدو "أساسيًا" جدًا بالنسبة لبعض أدوات توليد فنون الذكاء الاصطناعي نظرًا لطبيعته سهلة الاستخدام

تسعير كانفا للذكاء الاصطناعي:

يمكنك الوصول إلى تطبيق تحويل النص إلى صورة من Canva كجزء من أي من خططها.

مجاني

المحترف: 12.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Canva AI:

على الرغم من عدم وجود تقييمات مستقلة لمنتج Canva للذكاء الاصطناعي من Canva، إلا أن هناك تقييمات ل Canva.

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

3. دال-إي 2

عبر دال-إي 2 DALL-E 2 هو مولد فن الذكاء الاصطناعي للصور ونموذج من مصمم الأدوات الشهير OpenAI. تساعد أداة توليد الفن هذه المستخدمين على إنشاء صور واقعية بناءً على مطالبات نصية.

من الميزات المثيرة في DALL-E 2 هي القدرة على توسيع الصورة إلى ما وراء لوحتها الأصلية، والمعروفة باسم Outpainting. هذه طريقة ممتعة لإنشاء مناظر طبيعية مذهلة أو صورة أوسع لصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أو منشور على المدونة. اختر من بين صور متعددة لقطع فنية واقعية أو لوحة زيتية أو رسم توضيحي.

DALL-E 2 أفضل الميزات:

رائع لإنشاء أعمال فنية سريالية وعوالم أخرى من صنع الذكاء الاصطناعي

واجهة سهلة الاستخدام وتجعل من السهل إنشاء الصور

القدرة على مزج نماذج وأنماط ومفاهيم فنية مختلفة لإنشاء صور متماسكة وعالية الجودة

قيود DALL-E 2:

بعض المخرجات تنتج صورًا ضبابية أو مشوشة أو منقطة

أوقات معالجة طويلة لفن الذكاء الاصطناعي المعقد

تسعير DALL-E 2:

يعمل DALL-E 2 على نموذج تسعير الائتمان. يمكنك شراء أرصدة في مجموعات من 115 واستخدام هذه الأرصدة لإنشاء الصور. ستكلفك كل مطالبة نصية رصيدًا واحدًا، لكنها ستنشئ أربع صور فريدة بناءً على طلبك.

مجانًا

115 رصيداً: $15

DALL-E 2 التقييمات والمراجعات:

ج2: 4.2/5 (15 تقييم)

4.2/5 (15 تقييم) Capterra: غير متاح

4. جاسبر آرت

عبر جاسبر جاسبر آرت هو مولد فنون الذكاء الاصطناعي من الفريق الذي يقف وراء أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي جاسبر تتيح لك هذه الأداة استخدام مطالبات توليد الفن بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور من أنماط فنية مختلفة وحالات مزاجية مختلفة لاستخدامها إلى جانب المحتوى التسويقي الخاص بك .

جاسبر آرت أفضل الميزات:

اختر من بين الأنماط والوسائط المختلفة لخيارات الفن المولدة بالذكاء الاصطناعي

أوضاع مختلفة تناسب قدراتك، من الأساسي إلى الشكل الحر

استخدمها إلى جانب ميزات صوت العلامة التجارية لجاسبر لتصميم فن الذكاء الاصطناعي ليناسب استراتيجية إدارة العلامة التجارية قيود جاسبر الفنية:

لا يوجد إصدار تجريبي مجاني أو نسخة غير مدفوعة - يحتاج المستخدمون إلى اشتراك نشط في Jasper

يعمل تطبيق مولد الفن بالذكاء الاصطناعي بشكل جيد للصور الإبداعية، ولكن خيارات أقل للرسومات الأكثر احترافية أو الرسمية

أسعار جاسبر آرت:

لاستخدام Jasper Art، ستحتاج إلى اشتراك نشط في Jasper. يتم تضمين Jasper Art بدون رسوم إضافية.

المبدع: 49$/شهرًا

49$/شهرًا الفرق: 125 دولارًا شهريًا

125 دولارًا شهريًا الشركات: اتصل بجاسبر لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر آرت

مثل Canva، لا توجد أي مراجعات مخصصة لمُنشئ فن الذكاء الاصطناعي من Jasper. بدلاً من ذلك، إليك ما تبدو عليه تقييمات Jasper الإجمالية:

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

تحقق من هذه بدائل جاسبر للذكاء الاصطناعي !

5. حلم من ومبو

عبر حلم Dream by WOMBO هو تطبيق مولد فن الذكاء الاصطناعي على الهاتف المحمول يتيح لك تحويل الكلمات والصور إلى فن من إنشاء الذكاء الاصطناعي. صُمم هذا التطبيق للمبدعين والفنانين الذين يرغبون في الحصول على صور مثيرة وفن الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، مع وجود مجتمع مدمج، يمكنك تعلم كيفية إنشاء فن من إنشاء الذكاء الاصطناعي يناسب احتياجاتك أو الحصول على نصائح عامة حول مولد الفن.

مع هذه الأداة، يميل الفن المولّد بالذكاء الاصطناعي إلى الأنماط الملونة والخيالية.

Dream من WOMBO أفضل الميزات:

من السهل إنشاء فن الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة

اختيار نمط فن الذكاء الاصطناعي

مجتمع مدمج من الزملاء محبي فن الذكاء الاصطناعي

Dream بواسطة قيود WOMBO:

متاح فقط كتطبيق جوال لأجهزة iOS و Android وعلى Discord

أفضل للصور الإبداعية والمستقبلية والفنية من الرسومات الاحترافية

أسعار #### Dream by WOMBO:

مجانًا للتنزيل: عمليات الشراء الاختيارية داخل التطبيق، مثل الخطط المميزة وخيار طباعة فن الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

Dream by WOMBO التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

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6. نايت كافيه

عبر مقهى ليلي NightCafe هو مولد فني للذكاء الاصطناعي مصمم مع وضع المبدعين في الاعتبار. تتمحور الأداة حول المجتمع، مع مجموعة كبيرة من المستخدمين المنتظمين والتحديات الفنية المتكررة. من الميزات المثيرة للاهتمام في NightCafe أنه يمكنك الوصول إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي متعددة ومختلفة، بحيث يمكنك تجربة DALL-E 2 و Stable Diffusion وغيرها بسهولة في مكان واحد.

أفضل ميزات NightCafe NightCafe:

يتيح لك منشئ فن الذكاء الاصطناعي تحديد أسلوبك الفني الخاص بك (الرسم الزيتي، فن البكسل، الرسم التوضيحي، إلخ)

اختر من بين مجموعة من خوارزميات فن الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا للتعلم الآلي

تضيف تحديات فن الذكاء الاصطناعي اليومية إحساسًا بالمجتمع

قيود المقهى الليلي:

ليس من السهل دائمًا الوصول إلى الدعم أو خدمة العملاء مقارنة بأدوات توليد فن الذكاء الاصطناعي الأخرى

أفاد بعض المستخدمين أن المرشحات قد تكون حساسة للغاية لتوليد فن الذكاء الاصطناعي

تسعير NightCafe:

مجانًا: 5 أرصدة/يوميًا بالإضافة إلى مكافآت للمشاركة في أحداث المجتمع

5 أرصدة/يوميًا بالإضافة إلى مكافآت للمشاركة في أحداث المجتمع AI مبتدئ : 5.99 دولارًا مقابل 100 رصيد/شهر

: 5.99 دولارًا مقابل 100 رصيد/شهر AI Hobbyist : 9.99$ مقابل 200 رصيد/شهر

: 9.99$ مقابل 200 رصيد/شهر متحمس للذكاء الاصطناعي: 19.99 دولارًا مقابل 500 رصيد/شهر

19.99 دولارًا مقابل 500 رصيد/شهر فنان ذكاء اصطناعي: 49.99 دولارًا مقابل 1400 رصيد/شهر

يمكن للمستخدمين أيضًا شراء حزم من الأرصدة خارج الاشتراكات، بدءًا من 7.99$ لكل 100 رصيد.

تقييمات ومراجعات NightCafe NightCafe:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.2/5 (5 تقييمات)

7. الرسم التلقائي

عبر الرسم التلقائي AutoDraw هي إحدى تجارب الذكاء الاصطناعي الأكثر إبداعًا في Google. تسمح لك هذه الأداة السريعة وسهلة الاستخدام بتحويل رسومات الشعار المبتكرة إلى صور أكثر إثارة للإعجاب. أثناء الرسم، تقوم الأداة المستندة إلى الويب أداة الذكاء الاصطناعي ستقترح أشكالًا وصورًا محتملة. يمكنك بعد ذلك تحويل رسوماتك الأساسية إلى أحد هذه الأشكال بنقرة واحدة.

أفضل ميزات #### AutoDraw:

تحويل رسومات الشعار المبتكرة بسرعة إلى صورة مرسومة بخطوط أكثر تحديداً

تطبيق سريع للغاية يعتمد على الويب

إضافة نص ولون إلى صورك المرسومة بالخطوط

قيود الرسم التلقائي:

يفتقر إلى الميزات اللازمة لأداة عمل احترافية

ليس مولدًا فنيًا حقيقيًا للذكاء الاصطناعي ولا ينشئ سوى أشكال ورسومات أساسية

تسعير #### AutoDraw:

مجاني

تقييمات ومراجعات الرسم التلقائي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. Designs.ai

عبر تصميمات.ai Designs.ai هي منصة مصممة لمساعدة المسوقين والوكالات على إنشاء رسومات رائعة على نطاق واسع. تتميز المنصة الفنية المولدة بالذكاء الاصطناعي بأدوات مختلفة لتسهيل حياة المسوقين، بما في ذلك أداة مطابقة الألوان بالذكاء الاصطناعي، وصانع الشعارات، وصانع الفيديو.

Designs.ai أفضل الميزات:

أدوات رسومات متعددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة لتوليد الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي

ميزات تحويل النص إلى كلام وتحويل النص إلى فيديو التي تفتقر إليها مولدات رسومات الذكاء الاصطناعي الأخرى

مدمج وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي أداة تقويم العطلات

Designs.ai القيود:

لا يوجد تطبيق جوال متاح

مع وجود العديد من الميزات، يمكن أن يكون المولد الفني مربكًا لبعض المستخدمين

تسعير #### Designs.ai:

التجربة المجانية متاحة

الإصدار الأساسي: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر المحترف: 69 دولارًا شهريًا

69 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل ب Designs.ai لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Designs.ai:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. سي إف سبارك آرت

عبر سي إف سبارك يُعد CF Spark Art جزءًا من مجموعة أدوات Creative Fabrica المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يساعدك مولد فن الذكاء الاصطناعي هذا على تصميم صور إبداعية بمجموعة من الأنماط ونسب العرض إلى الارتفاع من مطالبة نصية. جزء من النظام البيئي لـ Creative Fabrica، وهو أداة رائعة لتوليد الأعمال الفنية للمبدعين والفنانين والمصممين الذين يستخدمون المنصة بالفعل.

أفضل ميزات #### CF Spark Art:

سهل الاستخدام للمبتدئين الذين يتطلعون إلى إنشاء أعمال فنية مولدة بالذكاء الاصطناعي

مولد الفن مدمج في نظام Creative Fabrica البيئي

يوفر منشئ المطالبات طريقة سهلة الاستخدام لإنشاء مطالبات مفصلة

قيود فنون CF Spark Art:

تتوفر أرصدة مجانية، ولكن سرعة الإنشاء بطيئة بالنسبة لمولد الفن

يتم مشاركة الصور والمطالبات تلقائيًا ولا يمكن إخفاؤها إلا إذا قمت بالترقية

تسعير #### CF Spark Art:

مجاني

الشرارة: 9 دولارات شهرياً

CF Spark Art التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. دريم ستوديو

عبر دريم ستوديو يُعد DreamStudio طفرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي توفر أداة فريدة ومبتكرة لتوليد الصور. مدعوم بنماذج التعلم الآلي المتقدمة، وهو يتيح للمستخدمين إنشاء صور أصلية ومذهلة باستخدام أوصاف اللغة الطبيعية أو تعديل معلمات القوالب الموجودة مسبقًا. سواء أكنت فناناً تبحث عن الإلهام أو صانع محتوى يبحث عن رسومات فريدة من نوعها، فإن DreamStudio هو المورد الذي تبحث عنه.

أفضل ميزات DreamStudio:

يستخدم أحدث شبكات الخصومة التوليدية (شبكات الخصومة التوليدية) لإنشاء صور عالية الجودة من الأوصاف النصية

يوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنماط الصور، من الواقعية إلى التجريدية، بما يلبي الاحتياجات الإبداعية المختلفة

واجهة سهلة الاستخدام تجعلها بسيطة وبديهية للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية

قيود DreamStudio:

قد لا تلبي الصور التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي توقعات المستخدم أو متطلباته الخاصة دائمًا رغم تميزها

يمكن أن تختلف جودة الصور، مما يتطلب أحيانًا محاولات متعددة لإنشاء الصورة المطلوبة

أسعار DreamStudio:

10 دولارات مقابل 1,000 رصيد (\ ~ 5,000 صورة)

تقييمات ومراجعات DreamStudio:

منتج هانت : 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) G2: 4.3/5 (2 مراجعات)

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قيود ClickUp AI:

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لا يتم تضمين ميزة الذكاء الاصطناعي في الباقة المجانية للأبد

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ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

جيل فنون الذكاء الاصطناعي: المستقبل للفرق الإبداعية

على الرغم من أنك قد ترغب في قضاء ساعات كل أسبوع في اختبار كل مولدات فنون الذكاء الاصطناعي المتوفرة، إلا أننا نعلم أن هناك مهام أخرى في قائمة مهامك. استخدم هذه القائمة التي تضم أفضل مولدات فنون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء قائمة مختصرة بناءً على الميزات التي يجب أن تمتلكها واستخدم وقتك بحكمة أكبر بمساعدة التعلم الآلي.

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