12 نموذجًا لوثيقة متطلبات المنتج (PRD) في Word و ClickUp

كشخص أمضى سنوات في العمل في فرق المنتجات المختلفة، أعرف عن كثب مدى أهمية وجود وثيقة متطلبات المنتج (PRD) لأي مدير منتج. إنها حجر الأساس للتواصل بينك وبين فريق تطوير المنتج وجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بك.

لكن يجب أن تتبع وثيقة تطوير المنتج الرائعة معايير معينة وتقدم تفاصيل محددة حتى تكون فعالة حقًا. وهنا يأتي دور قوالب وثائق تطوير المنتج!

دعني أشاركك قائمتي التي تضم 12 نموذجًا لوثيقة متطلبات المنتج التي يمكنك تشكيلها حسب رغبتك. يضمن لك استخدام هذه القوالب عملية تطوير منتج أكثر سلاسة وفعالية.

دعنا نبدأ!

ما هو قالب مستند متطلبات المنتج؟

مستند متطلبات المنتج (PRD)، هو مستند رفيع المستوى يشمل كل ما يحتاج أعضاء فريقك إلى معرفته عن المنتج.

إنه مستند حي - مستند يتم تحديثه عندما تتغير متطلبات المنتج - ومصدر واحد للحقيقة (SSOT) - مورد يمكن لجميع المشاركين في المنتج الرجوع إليه للحصول على التوجيه.

على عكس خرائط طريق المنتج أو شخصيات المستخدم والتي يمكن أن تساعدك في تحسين رؤية منتجك، تحدد وثيقة تحديد المنتج المواصفات الوظيفية التي يجب أن يلبيها منتجك الجديد. لمن هذا المنتج؟ ما الغرض الذي يخدمه؟ ومن المسؤول عن كل مكون؟

يجب أن توجه وثيقة تطوير المنتج فريقك خلال عملية تطوير المنتج بالكامل، من نقطة البداية إلى تاريخ الإصدار المستهدف. كما يجب أن تتضمن أيضًا معالم محددة ومقاييس النجاح أو مؤشرات الأداء الرئيسية ( مؤشرات الأداء الرئيسية ) التي ستستخدمها لتحديد مدى نجاح المنتج.

ولكن كيف تجمع كل ذلك في قطعة واحدة؟ يضمن لك استخدام قالب PRD احتواء مستند متطلبات المنتج على جميع المعلومات المهمة وتقديمه بتنسيق واضح ومتسق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل من قالب PRD يغنيك عن الاضطرار إلى إنشاء مستند جديد من الصفر في كل مرة تبدأ فيها العملية مرة أخرى.

ما الذي يجعل قالب PRD جيد؟

نموذج مستند متطلبات المنتج الجيد هو نموذج سهل الفهم ويمكن تحديثه عند إضافة ميزات أو حالات استخدام جديدة. قد يكون نموذج مستند متطلبات المنتج الذي يحتوي على الكثير من التفاصيل جامدًا جدًا أو يصعب اتباعه، ولكن قد يؤدي نموذج بدون معلومات كافية إلى حدوث أخطاء وسوء فهم. الأمر كله يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح. ⚖️

غالبًا ما تستخدم فرق التطوير الرشيقة وثائق الحد من المخاطر، والتي تعطي الأولوية لنهج مرن لتطوير المنتج مع تكرار عدة مرات على طول الطريق.

من المهم تضمين المعايير المتعلقة بالأمان والوظائف. بهذه الطريقة، يعرف مديرو المنتجات متى تكون جاهزاً لإصدار المنتج بالإضافة إلى مقاييس النجاح ومؤشرات الأداء الرئيسية. لكن لا بأس إذا لم يكن لديك كل التفاصيل التي تحتاجها مسبقاً.

إذا كان لديك مخططات تدفق المستخدم أو نماذج بالحجم الطبيعي، فقم بتضمينها، وإلا يمكنك تركها كأسئلة مفتوحة يمكنك أنت أو مديري المنتجات العودة إليها لاحقًا.

وأخيراً، بما أن وثيقة تطوير المنتج هي مستند حي، تأكد من أن النموذج الخاص بك يحتوي على عنصر تحكم في الإصدار بحيث يمكنك العودة إلى إصدار سابق من المستند إذا لزم الأمر.

12 نموذجاً لوثيقة تطوير المنتج لتحسين عملية تطوير منتجك

إن إنشاء مستند فعال لمتطلبات المنتج سيضعك في طريقك لإنشاء منتج رائع. استخدم أحد هذه القوالب ال 12 المجانية للبدء.

1. قالب ClickUp PRD

قالب ClickUp PRD

هذا قالب مستند متطلبات المنتج (PRD) ClickUp هو قالب سهل الاستخدام للمبتدئين يمكنك استخدامه لإنشاء مستند متطلبات المنتج حتى لو لم تكن قد أعددت مستنداً من قبل. يحتوي على ست صفحات تغطي الجوانب المهمة للمنتج، مثل الشخصيات وقصص المستخدمين ومعايير الإصدار والتصاميم.

تتضمن صفحة "معايير الإصدار" مطالبات مفيدة مثل "ما هي المعايير التي يجب استيفاؤها للتحقق من أن المنتج يعمل بالطريقة التي يجب أن يعمل بها؟ أحد الأمثلة على ذلك هو "يجب أن يكون المستخدم قادراً على تغيير طرق دفع اشتراكه."

بالطبع، يمكنك أنت أو فريق تطوير المنتج إعادة ترتيب صفحات القالب واستبدال النص بكلماتك الخاصة. هذا يساعد على ضمان توافق كل شيء مع عملية التطوير الخاصة بك.

يركز هذا القالب على "من وماذا ولماذا ومتى وكيف" لتطوير المنتج، ويدعم التعاون بين تصميم المنتج والفريق الهندسي. تنزيل هذا القالب

2. قالب متطلبات منتج ClickUp

قالب متطلبات المنتج ClickUp

هذا نموذج متطلبات منتج ClickUp يدعم ClickUp Spaces، وهي أداة قائمة على السحابة تتيح لك العمل بشكل تعاوني عبر أقسام متعددة. يعد قالب مستند متطلبات المنتج هذا رائعًا للمنتجات ذات الميزات المتعددة حيث يمكنك تعيين الحالة والوصف وشهر الإصدار لكل ميزة على حدة.

قم بإنشاء الحقول المخصصة الخاصة بك، وقم بالتبديل بين نوعي عرض اللوحة والقائمة، واختر من بين مجموعة من خيارات الحالة، من مكتمل إلى يحتاج إلى مراجعة.

يعمل قالب PRD هذا مع سبعة تطبيقات ClickApps، بما في ذلك تتبع الوقت والمعالم, الأولويات وتحذير التبعية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على خاصية التحكم في الإصدار حتى تتمكن من تتبع قراراتك والعودة إلى إصدار سابق من المستند إذا احتجت إلى ذلك. 👀 ClickUp Spaces يوفر أيضًا تدفقات عمل مخصصة وتحكمًا دقيقًا في الأذونات حتى تتمكن من تحديد من لديه حق الوصول إلى أي ميزات. تنزيل هذا القالب

3. قالب مستند متطلبات العمل ClickUp

قالب مستند متطلبات العمل ClickUp

نموذج قالب مستند متطلبات العمل ClickUp يدور حول إنشاء حل لحاجة أو مشكلة في العمل. ويتضمن 11 صفحة تقسم قالب مستند متطلبات المنتج إلى موضوعات سهلة المتابعة مثل:

ملخص تنفيذي

أهداف المشروع

نطاق المشروع

تحليل التكلفة والعائد

على الرغم من أنه مشابه لقالب تقرير تطوير المشاريع، إلا أن حالة استخدامه مختلفة قليلاً لأنه يركز أكثر على احتياجات العمل بدلاً من المستخدم النهائي. كيف يتماشى المنتج مع أهداف وقيم العمل الإجمالية وما الغرض الذي يخدمه؟

كما هو الحال مع قوالب ClickUp الأخرى، يمكنك إضفاء الحيوية على القالب باستخدام الرموز التعبيرية، مما يساعد على كسر التدفق بالإشارات البصرية ونقل نبرة أو صوت العلامة التجارية عبر فريق التطوير. ✨

هذا قالب مناسب للمبتدئين، لذا لا تحتاج إلى خبرة في كتابة نماذج BRDs للبدء. ما عليك سوى اتباع المخطط التفصيلي والعمل من خلال كل قسم واحدًا تلو الآخر لعملية التطوير النهائية. قم بتنزيل هذا القالب

4. نموذج متطلبات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

نموذج متطلبات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

هذا نموذج متطلبات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع يساعدك على إنشاء قائمة بالمتطلبات التي يجب الوفاء بها قبل اكتمال المشروع. وهو يوفر أربعة خيارات للحالة في عملية التطوير، مثل قيد الانتظار و قيد التنفيذ، وخمسة حقول مخصصة يمكنك استخدامها لإظهار أشياء مثل نسبة الإنجاز والتسليمات.

يمكن تقسيم كل مهمة في قائمة المهام الخاصة بك إلى مهام فرعية مع تاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق، وهناك حقول فردية لتعيين المُعيَّن والموافق عليه. يمكنك أيضًا التبديل بين أربعة أنواع مختلفة من طرق العرض، بما في ذلك قائمة المتطلبات ومخطط جانت ودليل البدء.

على الرغم من أنك ستظل بحاجة إلى ملف PRD ليكون بمثابة مصدر الحقيقة الوحيد لمنتجك، إلا أن استخدام هذا متطلبات المشروع يمكن أن يساعدك قالب المستند على سد الفجوة بين المستند الإعلامي وقائمة المهام القابلة للتنفيذ. تنزيل هذا القالب

5. قالب متطلبات أنظمة ClickUp

قالب متطلبات أنظمة ClickUp

هذا قالب متطلبات أنظمة ClickUp مصمم لمساعدتك في توثيق متطلبات البرمجيات الخاصة بالمشروع. يتكون قالب مستند متطلبات المنتج هذا من صفحتين فقط، ويهدف إلى تقديم نظرة عامة موجزة ومختصرة لاحتياجات فريقك البرمجية.

ابدأ بملء موجز المتطلبات بتفاصيل عن غرضك ونطاق المشروع والسوق المستهدف، ثم قدم ملاحظات إضافية حول سياق المنتج والتصميم والتنفيذ وبيئة التشغيل.

استخدم هذا النموذج المجاني كقالب مستقل أداة إدارة المنتج أو كنقطة انطلاق لوثيقة متطلبات منتج أكثر شمولاً لفريق التطوير لديك. تنزيل هذا النموذج

6. قالب متطلبات تقرير ClickUp

قالب متطلبات تقرير ClickUp

إن قالب متطلبات تقرير ClickUp مصمم لمساعدتك في طلب تقرير من عضو آخر في الفريق من خلال تحديد جميع المعلومات التي تريد أن يتضمنها التقرير. على الرغم من أنه ليس قالب مستند متطلبات المنتج تمامًا، إلا أنه يخدم غرضًا مشابهًا من خلال تحديد توقعات واضحة لإزالة سوء الفهم.

ابدأ بوصف الغرض من التقرير في بضع جمل، ثم املأ الجدول باسم طالب التقرير، والقسم، ونوع التقرير. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتحديث العنوان باسم شركتك وشعارها، واحذف المطالبات حتى يبدو نظيفًا واحترافيًا. 🤩

استخدام برنامج إدارة المستندات يساعد فريقك على الاحتفاظ بتقاريرك وتقاريرك في مكان واحد العمل بشكل أسرع ويترك مجالاً أقل للخطأ. تنزيل هذا القالب

7. قالب مستند موجز منتج ClickUp

قالب مستند موجز منتج ClickUp

هذا قالب مستند موجز منتج ClickUp يحتوي على قالب ملء الفراغ لجعل الجميع في فريق المنتج الخاص بك على نفس الصفحة - حسناً، الصفحات! ستبدأ بكتابة شرح أو ملخص موجز أو ملخص يسمى "2 بيجر"، ثم تنتقل إلى خطة الإصدار والمواصفات الوظيفية والجوانب الأخرى لمشروعك.

يمكنك تضمين النماذج الأولية والإطارات السلكية، وإبداء التعليقات والملاحظات في الهوامش، وتعيين المهام لأعضاء الفريق دون مغادرة المستند.

حتى أن هناك مساحة للملاحق. على الرغم من أنه يمكنك إضافة أي عدد تريده من الصفحات، إلا أن هذا القالب سيغنيك عن كتابة الكتاب بأكمله. 📚

هذا القالب المجاني رائع للمشاريع التي تحتوي على فرق متعددة الوظائف حيث يمكن للجميع الوصول إلى المعلومات التفصيلية نفسها من مساحة عمل مشتركة في الوقت الفعلي. تنزيل هذا القالب

8. قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

نموذج مصفوفة قالب مصفوفة ميزات منتج ClickUp مصممة لمساعدة فرق المنتجات على اختيار المنتج الذي سيعملون عليه بعد ذلك من خلال مقارنة متطلبات الميزات الخاصة بهم في مصفوفة مرئية سهلة الاستخدام.

على سبيل المثال، يمكنك مقارنة طرازات الهواتف الذكية من خلال إدخال نوع وحدة المعالجة المركزية وحجم ذاكرة الوصول العشوائي ودقة العرض. وبمجرد إدخال جميع التفاصيل، يمكنك التبديل بين أنواع العرض المختلفة، مثل ميزات البرامج وميزات الأجهزة والعناصر المرئية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام علامات الحالة المرمزة بالألوان مثل مكتمل أو طراز جديد، أو تتبع التقدم أو الحالة الحالية في حقول مخصصة محددة.

استخدم هذا القالب مع القوالب الهندسية لتحديد ما يجب التركيز عليه بعد ذلك والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطوير النهائي للمنتج.

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_/مرجع/ https://clickup.com/blog/no-code-tools-for-product-managers// لاأدواترمزية لإدارة المنتجات %/%href/_ تنزيل هذا النموذج

9. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

قالب قائمة مراجعة إطلاق منتج ClickUp

النموذج قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp هو قالب متقدم مصمم لمساعدتك على تحقيق إطلاق منتج ناجح. قسّم المهام إلى فئات مثل تحليل السوق، والتسعير، والرسائل، واستخدم حقل الحالة لتمييزها على أنها معلقة أو مكتملة أو قيد التنفيذ.

يمكنك أيضًا تعيين تاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق والمدة وتعيين عضو من الفريق لكل مهمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تمييز المهام بعلامة حمراء أو صفراء لتحديد أولويتها.

يسمح لك هذا القالب بالتبديل بين ستة أنواع من طرق العرض، بما في ذلك مخطط جانت، وعرض الجدول الزمني، وقائمة الأنشطة.

بين الحقول المخصصة وترميز الألوان، يطلق هذا المنتج يجب أن تتضمن قائمة التحقق كل شيء يحتاجها فريق تسويق المنتج الخاص بك لإصدار منتج ناجح. تنزيل هذا القالب

10. قالب استراتيجية منتج ClickUp

قالب استراتيجية المنتج ClickUp

نموذج قالب استراتيجية منتج ClickUp يمكن أن يكون بمثابة مصدر واحد للحقيقة حول منتجك بغض النظر عن موقعك في دورة حياته.

استخدم حقل الحالة لتمييز الميزات على أنها قيد التقدم أو قيد الانتظار أو مفتوحة أو مكتملة، وقم بتعيين كل ميزة إلى فئة، مثل المشاركة أو نمو المستخدم أو المحتوى أو سهولة الاستخدام.

يمكن أن يكون لكل مهمة تاريخ بدء وتاريخ استحقاق وتاريخ بدء، ويمكن تعيينها إلى قائد فريق. استخدم حقل الجهد لتعيين المهمة على أنها عالية أو منخفضة أو متوسطة الصعوبة. بعد ذلك، قم بفرز قائمتك أو تجميعها حسب الأولوية والجهد والميزات النشطة والسمات الأخرى.

يوفر قالب ClickUp المتقدم هذا أدوات أكثر من العديد من القوالب الأخرى، بما في ذلك الأتمتة التي يمكنها تعيين حقل مخصص عند إنشاء مهمة. حتى أن هناك نموذج إرسال مدمج يجعل من السهل على أعضاء الفريق اقتراح ميزات جديدة. تنزيل هذا القالب

11. قالب مستند متطلبات منتج Microsoft Word بواسطة SampleTemplates

عبر مايكروسوفت وورد

تماماً مثل المستكشف المتمرس، لقد اجتزت تحديات تطوير المنتج بنجاح حتى الآن. والآن حان الوقت للارتقاء بخبرتك إلى المستوى التالي.

إن قالب مستند متطلبات منتج Microsoft Word من SampleTemplates هو الحل الأفضل للحصول على أداة مفصلة، مما يضمن لك عدم ترك أي جهد في سعيك لتحقيق التميز في المنتج.

قالب مستند متطلبات المنتج هذا من SampleTemplates هو أداة شاملة تساعد الأشخاص على فهم الغرض من المنتج، وكيفية عمله، ومتطلباته الوظيفية، والغرض التقني، ونطاق استخداماته، بالإضافة إلى القيود، والافتراضات، والتبعيات.

يعمل القالب كدليل مرجعي لفرق تطوير المنتج وأصحاب المصلحة ومطوري المنتجات والمصممين، مما يضمن فهمًا واضحًا ومواءمة لقصص المستخدم أو نتيجة المنتج المطلوبة. تنزيل هذا القالب

12. قالب محرر مستندات جوجل PRD

عبر مستندات جوجل

قالب محرر مستندات Google PRD هذا هو مستند بديهي ومرن ومثالي لإدارة متطلبات منتجك والتعاون بشأنها بسهولة.

يستفيد القالب استفادة كاملة من ميزات التحديث والمشاركة والتحرير التعاوني في الوقت الفعلي في مستند Google Doc. وهذا يجعله خيارًا مثاليًا للفرق التي تعمل عن بُعد أو التي لديها أعضاء منتشرين في مواقع مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل هذا القالب بشكل جيد مع تطبيقات وأدوات Google الأخرى، مما يضمن سير عمل سلس. بالإضافة إلى ذلك، فهو متاح في أي مكان لديك اتصال بالإنترنت. لذا، وبغض النظر عن مكان وجودك، فإن وثيقة العلاقات العامة الخاصة بك على بُعد بضع نقرات فقط. قم بتنزيل هذا القالب

الأسئلة الشائعة حول مستند متطلبات المنتج

كيف أقوم بتنسيق وثيقة متطلبات المنتج؟

يتطلب تنسيق وثيقة متطلبات المنتج عدة مكونات رئيسية. بشكل عام، ستبدأ بمقدمة تشرح ماهية المنتج والغرض منه. بعد ذلك، قم بتضمين أقسام توضح بالتفصيل نطاق المنتج، والاحتياجات التي يلبيها وميزاته الضرورية. إذا كان ذلك ممكنًا، قم بتضمين قصص المستخدمين لتوفير منظور وإنشاء سياق أقوى. يجب تحديد المتطلبات بوضوح وتقسيمها إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية. لا تنسَ تضمين الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية ومقاييس النجاح التي تحدد خريطة الطريق للتطوير ومعايير قياس النجاح.

ما هي فوائد استخدام وثيقة تحديد الاحتياجات الأولية؟

يضمن استخدام وثيقة تطوير المنتج أن يكون لدى جميع المشاركين في المشروع فهم واضح لمتطلبات المنتج وأهدافه. فهو يعمل على مواءمة أعضاء الفريق، ويزيد من الكفاءة من خلال الحد من سوء الفهم، ويساعد على تحديد التوقعات وإدارتها. كما تساعد وثائق تطوير المنتج أيضًا على مساءلة الجميع لأنها تحدد المسؤوليات والمهام بوضوح. وأخيرًا، تعمل كوثيقة حية يمكن تغييرها مع تطور المنتج، وبالتالي تبقى وثيقة حية طوال فترة التطوير.

ما هي التحديات التي تواجه استخدام وثيقة تطوير المنتج؟

يمكن أن تكون وثائق تطوير المنتج شاملة للغاية، وقد يستغرق إنشاء وثيقة قوية بعض الوقت والجهد. قد يكون من الصعب أيضًا تحديثها باستمرار، خاصة في مشروع ديناميكي حيث قد تتغير أهداف المنتج ومتطلباته بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك تحديات في الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي توفرها وثيقة استراتيجية الحد من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن وثيقة استراتيجية الحد من المخاطر تهدف إلى تجنب سوء الفهم، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تنشأ تفسيرات مختلفة للمتطلبات، مما يؤدي إلى تعارض أو سوء توافق محتمل.

ما الذي يجب أن أدرجه في وثيقة تحديد استراتيجية الحد من المخاطر؟

يجب أن تتضمن وثيقة تطوير المنتج المصاغة بشكل جيد هدفًا واضحًا أو غرضًا واضحًا للمنتج، والجمهور المستهدف، ووصف المنتج، والميزات والوظائف اللازمة لتحقيق الأهداف، والقيود، والتبعيات، وأي افتراضات تم وضعها. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتضمن مقاييس النجاح والجداول الزمنية والمعالم الرئيسية لضمان حصول الجميع على خارطة طريق واضحة لتطوير المنتج.

ما هي أفضل الممارسات للفرق الرشيقة التي تستخدم وثيقة متطلبات المنتج؟

بالنسبة لفرق العمل الرشيقة، من المهم الحفاظ على مرونة وثيقة متطلبات المنتج للتعامل مع ديناميكيات المشروع المتغيرة واحتياجات العملاء. يجب مراعاة تحديد أولويات الميزات، مع التركيز على قيمة المستخدم قبل كل شيء. تقسيم كل متطلب إلى مهام صغيرة يمكن التحكم فيها أو قصص المستخدمين، وإشراك الفريق بأكمله في عملية الإنشاء. وهذا يضمن الفهم والتأييد من الجميع. قم بمراجعة وتحديث وثيقة تحديد المتطلبات بانتظام عند حدوث تغييرات، وتأكد من تحديد التواصل الفعال والتوقعات الواضحة باستخدام وثيقة تحديد المتطلبات كنقطة مرجعية رئيسية.

كيف يمكن لفريق التطوير استخدام وثيقة متطلبات المنتج؟

يستخدم فريق التطوير وثيقة متطلبات المنتج كدليل أثناء عملية تطوير المنتج. تتضمن الوثيقة التفاصيل الضرورية حول وظائف المنتج وتفاعلات المستخدم والأهداف العامة للمنتج. وباستخدام هذا المرجع المشترك، يمكن للفريق مواءمة جهوده وضمان تحقيق النتائج المرجوة وتتبع التقدم المحرز مقابل المراحل الرئيسية وإدارة التغييرات أو التحديثات بكفاءة. تساعد وثيقة تطوير المنتج أيضًا في التواصل الواضح داخل الفريق ومع أصحاب المصلحة الآخرين، مما يمنع سوء الفهم ويضمن أن يكون لدى الجميع رؤية موحدة للمنتج.

قم بإدارة دورة حياة منتجك باستخدام قوالب مستندات متطلبات المنتج من ClickUp.

حسِّن وثائقك باستخدام قوالب وثائق متطلبات المنتج

يضمن لك إنشاء وثيقة متطلبات المنتج لكل منتج في خطتك أن يكون جميع أعضاء فريقك على نفس الصفحة بشأن التوقعات. فبدلاً من اكتشاف ذلك أثناء تقدمك، سيكون لديك مصدر واحد للحقيقة يمكنك الرجوع إليه - ولكنه مرن بما يكفي للتكيف مع الميزات والتكرارات الجديدة على طول الطريق. 🌻

بدلاً من إنشاء وثيقة علاقات عامة من الصفر في كل مرة، اختر أحد هذه النماذج للبدء. سواءً اخترت تضمين نماذج بالحجم الطبيعي أو قصة مستخدم أو أسئلة مفتوحة، ستتمكن من تقديم متطلبات منتجك بطريقة واضحة وسهلة.

بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام قالب ClickUp لوثيقة تطوير المنتج الخاصة بك، يمكنك الاستفادة من أدوات إضافية للتعاون متعدد الوظائف، مثل اللوحات البيضاء و ClickUp Spaces

يمكنك أيضًا استخدام قوالب مثل إطلاق المنتج و قوالب استراتيجية المنتج لمعالجة منتجك من زاوية مختلفة أو في مرحلة مختلفة من العملية.