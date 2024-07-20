10 قوالب مجانية لتسويق المنتجات لتخطيط الحملات التسويقية

تطوير الحق في استراتيجيات تسويق المنتجات يتطلب قرية - ونموذج تسويق المنتج الصحيح!

تأتي قوالب تسويق المنتجات في جميع الأشكال والأحجام وتساعد على فرق المنتجات في كل مرحلة من مراحل إدارة المنتج توفر الوقت، وتحسّن التعاون بين الفريق، وتقلل من مساحة الخطأ من خلال ضمان معالجة جميع العناصر الرئيسية.

على الرغم من أنك ستستخدم على الأرجح مجموعة من قوالب تسويق المنتج أثناء تنفيذ استراتيجياتك، إلا أن العثور على النموذج المثالي لفريقك ومنتجك قد يكون مربكًا، على أقل تقدير. 😳

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة لك، من المهم أن تعرف بالضبط ما تبحث عنه من قالب تسويق المنتج قبل الضغط على زر التنزيل. ونحن هنا لمساعدتك 🙂

اقرأ معنا بينما نتعمق في فوائد استخدام قالب تسويق المنتجات، والميزات الرئيسية، و10 أمثلة مجانية لاستخدامها مع ClickUp - منصة الإنتاجية التي يحتاجها كل مسوق للمنتجات في حياته!

ما هو قالب تسويق المنتج؟

تسويق المنتج هو العملية والاستراتيجية الكامنة وراء ترويج وبيع منتج أو خدمة ما، وهو ليس بالأمر الهيّن. يتطلب التسويق الفعال للمنتج فهمًا عميقًا للمنتج نفسه، بالإضافة إلى الجمهور المستهدف، والمشاكل التي يواجهها عملاؤك, خارطة طريق المنتج وسرد مقنع لزيادة المبيعات.

كما يتطلب أيضًا تعاونًا وثيقًا مع الفرق الأخرى بما في ذلك المبيعات وتطوير المنتجات للحفاظ على توافق جميع الأقسام على الأهداف القصيرة والطويلة الأجل. يمكن استخدام قوالب تسويق المنتجات عالية الجودة من قبل أي من هذه الفرق والمساعدة في استكمال وتنظيم الأنشطة الرئيسية بما في ذلك أبحاث السوق والتحليل واستراتيجية التسعير وتحديد المواقع والرسائل, تمكين المبيعات وملاحظات العملاء والمزيد. 🤓

تصور مهامك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

على المستوى الأساسي، قوالب تسويق المنتجات هي موارد معدة مسبقاً وقابلة للتخصيص لمساعدة المسوقين على تخطيط وتنفيذ استراتيجية تسويق المنتجات بشكل عام. ولكن عند التعمق في التفاصيل، يمكن أن يختلف شكل وهيكل قوالب تسويق المنتجات بشكل كبير! من جداول البيانات إلى مجموعات الشرائح والمستندات الجاهزة، يمكن أن تتخذ قوالب تسويق المنتجات أي شكل تقريبًا.

لكن الخبر السار هو أنه بمجرد العثور على قوالب تسويق المنتج التي تناسب فريقك، لن تضطر إلى بدء البحث من جديد مع كل إطلاق منتج جديد. تساعد القوالب في إنشاء نهج موحد لتحسين مهارات إدارة المنتج والمستقبل إدارة الحملات التسويقية . لذلك عندما يحين الوقت للقيام بحملة أخرى، سيكون لديك نقطة انطلاق موثوقة لتطبيق جهودك التسويقية.

اختر من بين أحد قوالب ClickUp المحفوظة مسبقًا في مركز القوالب أو قم بإنشاء قالب خاص بك لتطبيقه على المشاريع المستقبلية

هل أنت مستعد لمعرفة المزيد عن إدارة المنتجات؟ ابدأ بـ نموذج إدارة المنتج للأعلى إدارة العمل الأدوات بالإضافة إلى التناسق وتوفير الوقت، تعمل قوالب تسويق المنتجات على تبسيط عمليات التخطيط التسويقي وتحسين مواردك - وهذا وضع مربح للجانبين بكل المقاييس!

العناصر الأساسية لأفضل قوالب خطط تسويق المنتجات ## العناصر الأساسية لأفضل قوالب خطط تسويق المنتجات

للحصول على جميع فوائد نموذج تسويق المنتج الفعال، هناك عدد من الصفات الأساسية التي يجب البحث عنها:

سهولة الاستخدام

المرونة والتخصيص

التفصيل والشمولية

الصلة بمنتجك وأفضل الممارسات واتجاهات السوق الحالية

مرئية للغاية

قم بتحويل الأشكال إلى مهام على لوحة ClickUp Whiteboard لبدء وضع المخطط الانسيابي الخاص بك موضع التنفيذ على الفور

من الضروري أيضًا مراعاة الغرض الذي تحتاج إلى أن يخدمه قالب تسويق المنتج الخاص بك، وتوافقه مع أداة إدارة المنتج وإمكانية الوصول إلى القالب حتى يتمكن الأعضاء الآخرون وأصحاب المصلحة من الاطلاع عليه أو تعديله حسب الحاجة. فيما يتعلق بميزات إدارة المنتج التي يجب تحديد أولوياتها، ابحث عن:

طرق عرض متعددة لهيكلة وتصور المهام والتقدم المحرز

لوحات المعلومات وإعداد التقارير للوصول إلى مقاييس عالية المستوى و مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق السبورة الرقمية أو أدوات الرسم التخطيط لتخطيط الاستراتيجيات

ميزات التعاون إلى الحفاظ على مواءمة الفرق متعددة الوظائف والمشاركة

عمليات التكامل المتعددة لجلب المعلومات المهمة من أدوات العمل الأخرى إلى قالب تسويق المنتج الخاص بك

10 قوالب مجانية لتسويق المنتجات لتخطيط الحملات الترويجية

ClickUp هو الوحيد أداة الإنتاجية قوية بما يكفي لتجميع كل أعمالك معًا عبر التطبيقات في منصة تعاونية واحدة - وهو ما يوفر الوقت بشكل كبير لكل فريق تسويق منتج!

قم بتطبيق أي من هذه القوالب العشرة لتسويق المنتجات (أو كلها) على مساحة عمل ClickUp Workspace الخاصة بك لبناء استراتيجية تسويق المنتج التي تحلم بها، بدءًا من خارطة طريق مفصلة وصولاً إلى الإطلاق التالي!

1. قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp

احصل على رؤية على المستوى الكلي لرؤية واتجاه والتزامات الميزات والمبادرات الخاصة بمنتجك مع قالب خارطة طريق المنتج ClickUp

ال قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp يوفر تفصيلاً عالي المستوى لرؤيتك التسويقية واستراتيجيتك ومتطلباتك التسويقية على لوحة بيضاء رقمية تعاونية -الأصل المثالي لتقديمها لأصحاب المصلحة مهاجمة خارطة طريق المنتج هي مهمة وحشية وهذا القالب مجلد حصل على

10 حالات مخصصة

15 الحقول المخصصة أربع علامات مهام

سبع طرق عرض لسير العمل

عمليتان آليتان

والمزيد 🤩

بالإضافة إلى ذلك، يقوم هذا القالب بأكثر من مجرد مساعدتك في إنشاء خارطة طريق منتجك - بل يساعدك على العمل عليها! من خلال قائمة معدة مسبقًا لتوجيه تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بك على أساس أسبوعي وتنسيق انقر فوق المستند لكتابة ملاحظات الإصدار المفصلة.

على الرغم من أن هذا قالب متقدم، إلا أن هناك الكثير من الموارد لدعمك أثناء دمجه في سير عملك بما في ذلك دليل القالب الشامل و مستندات المساعدة .

2. قالب خطة تسويق المنتج من ClickUp

قالب خطة تسويق المنتج من ClickUp

لقد حصلت على خارطة طريق منتجك، ما التالي؟ خطة تسويق منتج رائعة لوضع استراتيجية للمبادرات الجديدة وتحديد أولويات مهامك! إن قالب خطة تسويق المنتج من ClickUp هنا لمساعدتك على القيام بذلك بالضبط. مع ست حالات مخصصة وحقول مخصصة، وخمس طرق عرض لسير العمل، هذا القالب أقل كثافة قليلاً من الأول، ولكن هذا المورد الملائم للمبتدئين لا يزال يحزم لكمة!

تصوَّر أهدافك ونتائجك الرئيسية في قائمة ديناميكية يمكن تصفيتها وفرزها وتحديثها بسهولة باستخدام الحالات والحقول المعدة مسبقًا في كل مهمة. بعد ذلك، تتبع تقدمك على لوحة كانبان باستخدام طريقة عرض لوحة ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، يرشدك مستند تعليمات البدء في العمل إلى مداخل ومخارج تقديم هذا القالب إلى الفريق. مع إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إدخال معلومات المنتج الخاص بك، وإنشاء مهام جديدة، واستخدام هذا القالب على أكمل وجه.

انظر كيفكيف

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يمكن أن يساعد فريق منتجك_

3. قالب مصفوفة ميزات المنتج من ClickUp

قالب مصفوفة ميزات المنتج من ClickUp

يتم إجراء الكثير من البحث والتفكير النقدي في كل حملة تسويقية للمنتج - بما في ذلك عملية اختيار المنتج الذي ستستثمر فيه وقتك أولاً. قالب مصفوفة ميزات المنتج من ClickUp يقارن بين الميزات المختلفة للمنتجات المختلفة لمساعدتك في اتخاذ القرارات الأكثر استراتيجية لمشروعك القادم.

يستخدم قالب القائمة هذا خمس طرق عرض مصممة مسبقًا ومحملة بمهام قابلة للتخصيص لإضافة معلومات مشروعك بسهولة. انظر إلى جميع مشاريعك في قائمة منسقة بعناية، ثم تعمق في تفاصيل برنامج تسويق المنتجات وميزات الأجهزة من خلال ترتيبها في جدول بيانات سهل الاستخدام باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp. من هناك، يمكنك إدارة تقدم كل ميزة من مستوى عالٍ باستخدام لوحة كانبان المضمنة في هذا القالب.

4. قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp

قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp

حتى مع وجود نظام قوي لإدارة المنتج لإيواء مهامك وبياناتك وتقدمك ومحادثات المشروع، من المهم أن تتأكد من أنك تتحقق من عملك مرة أخرى ولا تدع أي شيء دون أن تدقق فيه. أي تأكد من وجود قائمة مراجعة نهائية في متناول يدك! قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp سهل الاستخدام ويسهل على الجميع الوصول إليه ولكنه لا يزال يغطي كل عنصر من عناصر تنفيذ مشروع رقمي من البداية إلى النهاية. يأتي قالب ClickUp Doc هذا منسقًا مسبقًا في أقسام لتفاصيل المنتج، وقوائم مراجعة التغليف، وخطط البيع، وجهود تسويق المنتجات الأخرى. ونظرًا لأن ClickUp Docs تعاونية بطبيعتها، ومجانية الاستخدام، ويمكن ربطها بأي مهمة أو من أي مهمة، يمكن لأصحاب المصلحة والأعضاء الآخرين في فريق المنتج والعملاء عرض قائمة المراجعة أو تحديثها في الوقت الفعلي مع تقدم المشروع.

5. قالب موجز المنتج من ClickUp

قالب موجز المنتج من ClickUp

إذا أعجبك قالب قائمة المراجعة السابق، فسوف تعجبك التفاصيل والصفحات المضافة في قالب موجز المنتج من ClickUp . يغطي مستند ClickUp هذا المكون من ثماني صفحات من ClickUp مستند ClickUp هذا الموجز بالكامل، وهو عبارة عن صفحتين مصممة مسبقًا، وخطة الإصدار الخاص بك، وتكامل الإصدار، والملاحق والمزيد.

صُمم هذا القالب المصمم لنقل مشروعك من خلال التطوير بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ويساعدك هذا القالب المصمم على نمط ملء الفراغ على تعاون الفرق متعددة الوظائف على المنتج والمواصفات، والملاحظات، والمهام من مستند محدد بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تطوير وتنظيم أهدافك وحلولك الرئيسية من خلال التحرير المباشر في مستندات ClickUp، بحيث يمكن للفريق العمل جنبًا إلى جنب مع بعضهم البعض دون تداخل.

وبمجرد إجراء تعديلاتك المخصصة على هذا المستند، يمكنك ببساطة حفظ المستند المحرر كقالب جديد للمشاريع المستقبلية.

6. قالب تطوير منتج جديد من كليك أب

قالب تطوير منتج جديد من ClickUp

بمجرد الانتهاء من التعاون في نموذج موجز المنتج أعلاه، حان الوقت لوضع خططك موضع التنفيذ باستخدام قالب تطوير منتج جديد من ClickUp . هذه القائمة المحملة مسبقًا سهلة الاستخدام للمبتدئين ومنظمة وسهلة المتابعة. من خلال أربع حالات مخصصة للإشراف على التقدم المحرز، وستة حقول مخصصة، وخمس طرق عرض لسير العمل، يمكن لمدير تسويق المنتج أن يتتبع بسهولة المعالم الرئيسية والإنجازات وبالطبع الفريق.

يمكنك تلخيص مشروعك بالكامل في قائمة بديهية، ثم تقسيم الجدول الزمني للمشروع و عناصر العمل باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني في ClickUp وطريقة عرض اللوحة الشبيهة بلوحة كانبان.

7. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

قالب قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp هو مورد شامل لفرق تسويق المنتجات لضمان معالجة جميع العناصر الرئيسية لإطلاق المنتج (أو إعادة إطلاقه). ويتضمن القالب أقسامًا للتحضير لما قبل الإطلاق، وأنشطة يوم الإطلاق، ومتابعة ما بعد الإطلاق بحيث لا يتم التغاضي عن العناصر أثناء زحام عملية الإطلاق.

وبفضل التصميم سهل الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص، يمكن تصميم قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج لتلبية احتياجات المنتجات الفردية ويسمح للفرق بتتبع التقدم المحرز وتعيين المهام والتعاون في المشاريع في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن.

8. قالب استراتيجية المنتج من ClickUp

قالب استراتيجية المنتج من ClickUp

قالب قالب استراتيجية المنتج من ClickUp مفيد لفرق المنتجات التي تتطلع إلى تحديد استراتيجية تسويق منتجاتها وترتيب أولوياتها بناءً على اتجاهات السوق واحتياجات العملاء. النموذج نموذج استراتيجية المنتج تطبيق مجلد كامل لمنصتك ويتضمن قوائم منفصلة لتنظيم الميزات والجداول الزمنية للمشروع والفريق.

داخل كل قائمة، ستجد داخل كل قائمة طرق عرض معدة مسبقًا لإدارة المهام المحددة داخل تلك الفئة بما في ذلك طريقة عرض الجدول في ClickUp للإشراف على جميع الميزات، وطريقة عرض الجدول الزمني لتصور جدولك الزمني، والعديد من لوحات كانبان المعدة مسبقًا.

9. قالب متطلبات المنتج من ClickUp

قالب متطلبات المنتج من ClickUp

وإذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد مجلد لإخراج منتجك إلى حيز التنفيذ، فإن قالب متطلبات المنتج من ClickUp يناسبك بالتأكيد. إضافة مساحة منفصلة إلى منصة ClickUp الخاصة بك، تم تصميم هذا القالب لتحسين التعاون بين أصحاب المصلحة وفريق المنتج لإنشاء متطلبات المشروع واتخاذ القرارات الاستراتيجية والبناء على خطط الإصدار الخاصة بك.

يتضمن هذا القالب أيضًا 17 حالة مخصصة لإتاحة رؤية جميع أنواع تقدم المهام وسبعة تطبيقات نقر مثل تتبع الوقت والأولويات والعلامات وتحذيرات التبعية للحفاظ على سير عملياتك بأكبر قدر ممكن من السلاسة.

10. قالب تسعير المنتج من ClickUp

قالب تسعير المنتج بواسطة ClickUp

قالب قالب تسعير المنتج من ClickUp مثالي لفرق تسويق المنتجات التي تعمل على تطوير استراتيجية تسعير تنافسية ومربحة في نفس الوقت. هذا القالب قالب قائمة الأسعار سيساعدك على تحليل التكاليف المحتملة، وتحديد أهداف التسعير، وتحديد خيارات التسعير التي تتماشى مع عرض قيمة المنتج. يأتي هذا القالب مع حالتين مخصصتين وثلاث طرق عرض لسير العمل، ولكن الحقول المخصصة هي المكان الذي ينبض بالحياة حقًا.

أضف الحقول بما في ذلك فئة المنتج، وسعر الوحدة المجمّع، والعلامة التجارية، وسعر الوحدة القياسي، والحد الأدنى لكمية الطلب، والمزيد، للوصول بسرعة إلى المعلومات المهمة من أي طريقة عرض وأي مهمة.

حقق أقصى استفادة من قالب تسويق المنتج الخاص بك

هناك قالب تسويق منتج لـ كل شيء. والأمثلة العشرة أعلاه تثبت ذلك!

صُممت هذه الموارد الجاهزة لمساعدتك في وضع إطار عمل استراتيجي لتنظيم أفكارك، وجمع الأفكار وجمع الأبحاث، وتبسيط إنتاجيتك، وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء هذه القوالب بواسطة ClickUp ومن أجل ClickUp، لذا فهي مضمونة فعليًا لتعزيز تجربتك مع منصتها القوية.

قم بالوصول إلى جميع القوالب المدرجة في هذه المقالة، بالإضافة إلى المئات من ميزات الإنتاجية وأكثر من 1,000 عملية تكامل، وأكثر من ذلك عندما اشترك في ClickUp اليوم .