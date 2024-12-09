أفضل 25 برنامج مجاني لإدارة المشاريع: أدوات جربها في عام 2025

بصفتي مدير مشروع، تعلمت شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن هذه الوظيفة ليست لضعاف القلوب.

من المعتاد يوم في حياتي هو زوبعة مستمرة من التسابق وراء المواعيد النهائية، والتوفيق بين الموارد، وإشراك أصحاب المصلحة - كل هذه الأمور هي تسلق شاق (خاصةً الأخيرة عندما يكون لديك عملاء صعبون).

في السنوات الأولى من حياتي المهنية، عانيت حتى في الأساسيات. فبين السعي الحثيث لتلبية طلبات العملاء وأصحاب المصلحة والبحث في التقارير والتحليلات، كان ينتهي بي الأمر إلى تفويت مهمة أو اثنتين مهمتين. أو ثلاثة. لقد فهمت ما أقوم به.

لحسن الحظ، اكتشفت في نهاية المطاف كيفية جعل العمل (والحياة) أسهل باستخدام برنامج إدارة المشاريع. لدي الآن عمليات وأنظمة قوية في مكانها الصحيح، وأستخدم الأدوات والأتمتة للقيام بالكثير من المهام الشاقة لمشاريعي.

في هذه المدونة، نتعمق في هذه المدونة في 25 برنامجًا مجانيًا أدوات إدارة المشاريع مصممة لتعزيز سير عملك. من تعقب المهام إلى التواصل مع أصحاب المصلحة، فهي توفر لك كل ما تحتاجه، وأفضل ما في الأمر؟ أنها لن تكلفك سنتاً واحداً. دعنا نبدأ!

ما هو برنامج إدارة المشاريع؟

تم تصميم برنامج إدارة المشاريع للمساعدة في إدارة الأنشطة والموارد والمعلومات والمهام المتعلقة بالمشروع. وهو يوفر الهيكلية والتنظيم للمشاريع مهما كان حجمها بحيث تقوم الفرق بمراقبة تقدم المشروع من البداية إلى النهاية.

تتضمن معظم أدوات إدارة المشاريع عادةً ميزات متخصصة لتبسيط دورة حياة إدارة المشروع: تخصيص الموارد وإذا كنت شركة مقاولات، فإن مقالتنا عن أفضل_ برنامج إدارة المشاريع الإنشائية .

تحقق من هذه بدائلفريقجانت !

13. مشاريع العمل الجماعي - جيد لإدارة العميل والمعالم الرئيسية

عبر العمل الجماعي Teamwork Teamwork Projects هو نظام أو برنامج معروف جدًا لإدارة المشاريع موجه أكثر للجماهير التي تحتاج إلى إدارة المؤسسة مع تسجيل دخول واحد، والامتثال لقانون HIPAA، والدعم المتميز.

تحتوي خططهم المدفوعة على العديد من خيارات الميزات للفرق وتقدم مجموعة من الأدوات مثل الفوترة والفواتير.

ومع ذلك، فإن مستواهم المجاني محدود للغاية.

سوف يدفع العديد من العملاء والفرق مقابل هذه الميزات المتقدمة، ولكنها مخاطرة إذا كنت لا تريد أن تكون مقيدًا بخطة تسعير طويلة الأجل. على سبيل المثال، في الباقة الاحترافية، ستحصل في الباقة الاحترافية على الكثير من عمليات التكامل مثل Dropbox وSlack، ومساحة تخزين أكبر بكثير، وما يصل إلى 50 مستخدم.

مشاريع العمل الجماعي أفضل ميزات إدارة المشاريع:

إنشاء المهام والمهام الفرعية وتعيينها

مخطط جانت لـ الجدول الزمني للمشروع التصور

ميزات تتبع الوقت والفوترة

تخزين الملفات وإصدارها لإدارة المستندات بفعالية

أدوات تواصل الفريق المدمجة

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من مشاريع العمل الجماعي:

مشروعان نشطان

لوحات مهام محدودة

مهام فرعية

سمات ملونة

ما رأي الناس في مشاريع العمل الجماعي:

"يبدو أن البرنامج يبدو شائعًا في أوروبا فقط، لذلك هناك عدد قليل من تطبيقات الطرف الثالث التي طورت شيئًا متصلًا بـ Teamwork، ولكن لديها إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات وخطافات الويب للتعويض عن ذلك." - G2Crowd "يتفوق العمل الجماعي في المهام وإدارة المشاريع الأساسية، ولكن لا تعتمد عليه في أي رؤى للشركة أو المحفظة و/أو رؤى الصورة الكبيرة. إنها أداة جيدة للفرق الصغيرة التي تقلق بشأن خط الأنابيب والتحكم في حركة المرور ولكن ليس للفرق الكبيرة المترابطة التي تتطلب إدارة الحساب أو تقييم الكفاءة أو الإشراف على الميزانية." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra جرب هذه بدائل العمل الجماعي !

14. Freedcamp - جيد لإدارة علاقات العملاء

عبر Freedcamp

يمنحك Freedcamp طرق عرض متعددة، بما في ذلك عرض القائمة، ولوحة كانبان، وعرض مخطط جانت.

كما أنه يحتوي على حائط للتواصل الاجتماعي والمهام الخاصة، إلى جانب وضع العلامات البيضاء لمساحات العملاء، والفواتير، وإمكانيات إدارة علاقات العملاء.

ولكن إليك الأمر، الخطة المجانية محدودة للغاية، والخطط المدفوعة تبدأ من 1.49 دولار لكل مستخدم شهريًا.

وبكلماتهم الخاصة، إنها خطة "بسيطة"!

ولكننا نتمنى أن يكونوا أكثر بساطة مع الباقة المجانية.

Freedcamp أفضل ميزات إدارة المشاريع:

قوائم المهام مع ملاحظات لاصقة لالتقاط المعلومات بشكل فوري

عرض التقويم لجدولة المهام ومراقبتها بسهولة

لوحات مناقشة مخصصة لتعاون الفريق

أداة تعقب المشكلات لإدارة المشاكل بكفاءة

تخزين الملفات السحابية لإدارة المستندات دون عناء

إليك ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Freedcamp:

عدد غير محدود من المستخدمين والمهام

تتبع الوقت

لوحات المناقشة

مدير كلمات المرور

مدير المهام الشخصية

مهام فرعية

ما رأي الناس في Freedcamp:

"لا يتم تحديث Freedcamp بالقدر الذي أرغب فيه. يجب أن يتغير البرنامج باستمرار ليبقى على صلة بالاتجاهات واحتياجات الصناعة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "لا أحب حقيقة أنه لا يحتوي على تطبيق للهاتف المحمول. سيكون ذلك رائعًا للتواصل وإدارة المهام مباشرة من الهاتف المحمول." - G2Crowd

15. Smartsheet - جيد لدعم العملاء وأتمتة سير العمل

عبر Smartsheet

Smartsheet عبارة عن أداة ديناميكية لإدارة المشاريع توفر واجهة تشبه جداول البيانات لتنظيم وتتبع المهام والمشاريع والتعاون بين الفريق. بفضل ميزات مثل مخططات جانت، وإدارة الموارد، وسير العمل التلقائي، يمكّن Smartsheet المستخدمين من تبسيط العمليات وتحديد الأولويات والوفاء بالمواعيد النهائية بفعالية.

أفضل ميزات إدارة المشاريع في Smartsheet:

تنبيهات وتذكيرات تلقائية لإبقاء الفرق على المسار الصحيح

مشاركة الملفات المستندة إلى السحابة لتعاون سلس

التنسيق الشرطي لإبراز البيانات المهمة بصريًا

تحديثات في الوقت الفعلي ورؤية حالة المشروع

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Drive وSalesforce

إليك ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Smartsheet:

10 خطط مشاريع

عدد غير محدود من المتعاونين

5 لوحات معلومات لعرض المشاريع عالية المستوى

ما رأي الناس في إدارة المشاريع باستخدام Smartsheet:

"لدى Smartsheet الكثير من الإمكانات. لقد جعل أتمتة العديد من عملياتنا اليدوية الداخلية سهلة وفعالة. لقد وفر الوقت الذي كنا نقضيه في التواصل مع الأشخاص للحصول على الموافقات. يقوم Smartsheet الآن بذلك نيابةً عنا. نحن نستخدمه كل يوم، طوال اليوم لأشياء بسيطة مثل إبقاء كل شيء على اطلاع دائم بما نقوم به جميعًا لإدارة جميع طلبات التدريب لدينا ونقل العناصر عبر خط الأنابيب تلقائيًا. لقد نجحنا في دمجه في معظم عملياتنا." - G2Crowd "هناك القليل من منحنى التعلم لأولئك الذين يرغبون في التعمق أكثر. يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم الصيغ المشابهة لبرنامج Excel ولكنها "مختلفة بما فيه الكفاية" بحيث يمكن أن تجعلك تشعر بالارتباك. اقتراحنا هو أن تختار شخصًا أو شخصين في فريقك ليصبحا خبيرين في Smartsheet يمكنهما توجيه الفريق خلال عملية الانتقال." - G2Crowd تفقد كيف مقارنة ClickUp ب Redbooth .

16. Basecamp - جيد للمستخدمين المبتدئين

عبر برنامج Basecamp

برنامج Basecamp هو برنامج شهير لإدارة المشاريع والتواصل الجماعي لسهولة التعاون بين أعضاء الفريق.

أحد السلبيات الرئيسية لبرنامج Basecamp هو أنه لا يوفر نفس المستوى من التخصيص والمرونة مثل بعض برامج إدارة المشاريع الأخرى. وعلى الرغم من أن Basecamp مصمم ليكون منصة سهلة الاستخدام، إلا أن صلابته قد تجعل من الصعب تخصيص البرنامج لمشاريع أو فرق عمل محددة.

إذا كنت تبحث عن مدير مهام بسيط مع ميزات اتصال في الوقت الفعلي لأعضاء فريقك، فإن Basecamp يمكن أن يكون اختيارًا رائعًا.

Basecamp أفضل ميزات إدارة المشاريع:

جدول زمني لإدارة المشروع لعرض كل شيء من البداية إلى النهاية

مخططات التل لرؤية التقدم بصرياً صعوداً أو هبوطاً بمرور الوقت

قائمة Hey! تبسط الإشعارات في قائمة واحدة

تسجيل الدخول مع استطلاع رأي تلقائي للفريق

نظام الدردشة والمراسلة

إليك ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Basecamp:

20 مستخدمًا

ثلاثة مشاريع

مساحة تخزين 1 جيجابايت

ما رأي الناس في إدارة المشاريع باستخدام Basecamp:

""عندما تم استخدامه لفريق صغير للتعاون، كان رائعًا. عندما بدأت استخدامه لـ التواصل مع العملاء والتسليمات، مما أحبطني وأحبط فريقي." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra "بشكل عام، يعد Basecamp منتجًا قويًا أستخدمه يوميًا تقريبًا لإدارة المشاريع. لم أواجه أي مشاكل كبيرة مع البرنامج، لكنني أود أن أكون قادرًا على الرجوع بسهولة إلى النصائح والحيل لتحسين سير العمل." -_ مراجعة تم التحقق من Capterra

17. ActiveCollab - جيد لأصحاب الأعمال الحرة والوكالات الصغيرة

عبر ActiveCollab

إذا كنت من محبي التصميم البسيط ولوحات كانبان وتجربة المستخدم الأنيقة، ألقِ نظرة على أكتيف كولاب . أداة سهلة الاستخدام تسمح لك بتبسيط المشاريع والتواصل مع فريقك و التعاون مع العملاء .

قسّم المشاريع إلى مهام ذات تواريخ بدء مرنة ومواعيد نهائية مرنة يمكنك تعيينها للفريق أو دعوة العملاء لعرضها حسب الحاجة.

يمكن تصور ActiveCollab كقائمة أو في طريقة عرض كانبان، ويحتوي على ساعة توقيت مدمجة لتتبع الوقت المستغرق في المهام، كما يحتوي على تطبيق مدمج للدردشة أو مشاركة الملفات.

ActiveCollab أفضل ميزات إدارة المشاريع:

وظيفة ضبط الوقت مع مخطط جانت التفاعلي

أدوات اتصال داخل التطبيق ومشاركة الملفات

تبعيات المهام وإعادة الجدولة التلقائية

تتبع الميزانية لمراقبة الشؤون المالية للمشروع

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من ActiveCollab:

ما يصل إلى ثلاثة أعضاء

عدد غير محدود من المشاريع والعملاء

تبعيات المهام والجدولة التلقائية

تطبيق للجوال وسطح المكتب

ما رأي الأشخاص في إدارة المشاريع باستخدام ActiveCollab:

يدير فريقنا جميع مشاريعنا من خلال ActiveCollab، ويشمل ذلك الميزانية، والمهام، و إدارة الوقت . بدونها، كنا سنضيع في بحر من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "أتمنى لو أنه يتصل بأدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل basecamp و asana وما إلى ذلك. أنا أعمل مع العديد من المقاولين والبائعين وإذا كان بإمكاني القيام بكل شيء في Collab النشط، ثم إنشاء تذكرة في منصاتهم، فسيكون ذلك رائعًا." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

18. Paymo - جيد لإدارة الموارد

عبر بايمو بايمو هو برنامج مجاني لإدارة المشاريع للمستخدمين الفرديين ومديري الفرق الذين يبحثون عن إدارة الموارد . كما يوفر أيضًا لوحات كانبان وتتبع الوقت الذي يسمح بما يلي للعاملين المستقلين بتتبع من الوقت المتتبع لكل عميل بسهولة.

Paymo أفضل ميزات إدارة المشاريع:

تعليقات المهام في الوقت الفعلي للتواصل الفعال مع الفريق

جدول زمني مرئي للمشروع مع مخططات جانت

إدارة المهام المتقدمة مع عدة مستخدمين

أداة تعقب الوقت لإدارة الوقت بشكل أفضل

إنشاء فاتورة لإدارة الشؤون المالية للمشروع

إليك ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Paymo:

مستخدم واحد

1 جيجابايت من المساحة

إعداد التقارير

تتبع الوقت

واجهة برمجة التطبيقات

ما رأي الناس في Paymo:

"أحببت تمامًا التحكم الدقيق في التقارير والقدرة على إدارة المستخدمين والمشاريع والمهام والمزيد." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "أوصي بهذه الخدمة لكل شركة متوسطة الحجم، والتي تبحث عن برنامج تتبع إيسسو جيد ومتين." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra

19. بوديو - جيد للمراسلة

عبر بوديو

Podio أشبه بمزيج من برامج إدارة المشاريع المجانية وأدوات المراسلة. يقدم محادثات في التطبيق، وتحصل على نظرة عامة على جميع مهامك.

وهو يدعم العديد من عمليات التكامل مع البرامج الشائعة مثل ZenDesk وEvernote وGoogle Drive.

Podio أفضل ميزات إدارة المشاريع:

أدوات تعاون الفريق المتكاملة مع مشاركة الملفات

إمكانات إعداد التقارير مع لوحات معلومات مرئية للمشروعات

تكامل التطبيقات للحصول على وظائف موسعة

سير العمل الآلي لتبسيط المهام

إليك ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Podio:

خمسة مستخدمين

التكامل

مساحات عمل غير محدودة

إمكانيات الدردشة

ما رأي الناس في إدارة المشاريع باستخدام Podio:

"تواصل موثوق مع الفريق من خلال وظيفة الدردشة. إدارة جيدة للمهام الشخصية وأيضًا إدارة المعرفة . وعلى الرغم من أننا قمنا بتخزين ملفاتنا في خدمة سحابية، إلا أننا "فهرسنا" معارفنا وفرزناها من خلال Podio - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "نظام Podio CRM قابل للتخصيص حسب احتياجاتك الشخصية. يمكنك بسهولة إنشاء مساحات عمل منفصلة وإضافة التطبيقات اللازمة لسهولة الوصول والاحتياجات التنظيمية." - G2Crowd

20. MeisterTask - جيد لإدارة المشاريع المستندة إلى السحابة

عبر مايستر تاسك

أي لوحة كانبان متعصبون في المنزل؟ MeisterTask هو الطريق المناسب لكم يا رفاق. تحاول أداة برنامج إدارة المشاريع هذه جعل لوحات كانبان أكثر عملية.

يتم إعداد جميع مهامك وتعليقاتك وملاحظاتك وتواريخ الاستحقاق وما إلى ذلك مثل لوحات كانبان في مكان واحد. إنها لوحة مشاريع مرنة وأداة إدارة مشاريع قائمة على السحابة.

MeisterTask أفضل ميزات إدارة المشاريع:

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز

لوحات كانبان لإدارة المهام

أتمتة غير محدودة

جداول زمنية بنمط جانت لجدولة وتعيين المهام

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من MeisterTask:

عدد غير محدود من المشاريع وعدد غير محدود من المستخدمين

تكاملان (Slack أو Zendesk)

قوائم التدقيق والتعليقات والعلامات وميزات تتبع المهام والوقت

واجهة سهلة الاستخدام

مشاركة الملفات والمرفقات (حتى 20 ميغابايت)

ما رأي الأشخاص في إدارة المشاريع في MeisterTask:

"الشيء الوحيد الذي لست سعيدًا به حقًا هو عدم القدرة على نقل المهام دفعة واحدة من قسم إلى آخر. لا أعرف لماذا يمكننا فعل ذلك! يمكنك نقل مهمة واحدة فقط في كل مرة. أيضًا، شريط التمرير صغير جدًا ويصعب النقر عليه لأنه نحيف جدًا. الإصدار المجاني لا يدعم المهام المتكررة، لذا هذا شيء يجب أن تكون على دراية به إذا كنت لن تدفع مقابل ذلك." - مراجعة تم التحقق من Capterra "أتمنى لو أن الإصدار المجاني يحتوي على المزيد من المشاريع - شيء مثل 4 إلى 6 مشاريع سيكون رائعًا. قد تسمح لي ميزانيتي بشراء الإصدار الكامل (أعتقد أنه احترافي). أنا أستخدم هذا لنفسي فقط في الوقت الحالي، ولكن يمكنني أن أرى كيف يمكن للشركات الاستفادة منه. مثل معظم تطبيقات المهام، هناك نقص في ميزة الغفوة اللائقة. في بعض الأحيان أكون في منتصف العمل على مهمة ما وأحتاج إلى بضع دقائق أخرى للانتهاء منها - من المفيد دائمًا أن يكون الغفوة في عنصر قادم." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra

21. Zenkit - جيد للتخطيط متعدد المشاهدات

عبر Zenkit

عندما تبحث عن أفضل برنامج لإدارة المشاريع، فكر في Zenkit. مع Zenkit، ستحصل مع Zenkit على مجموعة جيدة من الميزات والقوالب لإعداد مساحة عمل سهلة.

على الرغم من أنها تجعل الإعداد سهلاً، إلا أن حد 5000 عنصر يمكن أن يكون عائقاً أمام معظم الفرق المشغولة.

Zenkit أفضل ميزات إدارة المشاريع:

تخطيط متعدد العروض مع كانبان أو الجدول أو القائمة أو التقويم

التسلسل الهرمي للمهام وإعداد التبعيات

أدوات تعاونية مع تعيينات وإشارات الفريق

تتبع الوقت لإدارة الإنتاجية بشكل أفضل

إمكانيات التكامل لإدارة المشاريع

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Zenkit:

مجموعات غير محدودة

سعة تخزين 3 جيجابايت

ما يصل إلى خمسة أعضاء

ما يصل إلى خمسة فرق

ما رأي الناس في إدارة المشاريع باستخدام Zenkit:

"إنه سهل الاستخدام من اليوم الأول حيث أن معظم الأدوات منظمة وسهلة الاستخدام للغاية. تعجبني الكفاءة التي يوفرها لمشاركة المعلومات والمهام مع فريقي." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "بالنسبة للمستخدمين المجانيين، فإن تخزين البيانات منخفض جدًا، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في Zenkit. كما أن واجهة المستخدم تصبح مزدحمة للغاية في بعض المراحل، وهناك مجال كبير لتحسين الواجهة." - G2Crowd

22. خطة توجل - جيد لإدارة الوقت

_عبر مخطط توجل

Toggl Plan هي واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع لتخطيط الفريق وإدارة المهام بفعالية.

البرنامج سهل الاستخدام للغاية، ويناسب مديري المشاريع الذين يديرون فرق عمل صغيرة.

Toggle Track أفضل ميزات إدارة المشاريع:

عرض الجدول الزمني للتخطيط المبسط للمشروع

لوحة المهام لإدارة أعباء عمل الفريق

واجهة سهلة السحب والإفلات لتعديل المهام

جداول زمنية مشتركة ولوحات مهام مشتركة لتعاون الفريق

مهام مرمزة بالألوان لتصنيف المهام بشكل أفضل

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Toggl Plan:

ما يصل إلى خمسة مستخدمين

مهام غير محدودة

عدد غير محدود من مراحل المشروع

جداول زمنية مشتركة

ما رأي الناس في إدارة المشاريع باستخدام Toggl Plan:

"شعرت أن تجربة الهاتف المحمول كانت ناقصة. إنه رائع للتخطيط على المدى الطويل، وحتى التخطيط الأسبوعي، ولكنه يصبح محرجًا عندما يتعلق الأمر بالتخطيط اليومي أو التخطيط بتفاصيل دقيقة للجدول الزمني. إنه رائع للترتيبات المنتظمة، ولكنه يصبح فوضويًا عندما يتعلق الأمر بالأحداث غير العادية."- مراجعة تم التحقق منها بواسطة Capterra "لقد أجرى Toggl بعض التغييرات الرائعة في واجهة المستخدم في السنوات الأخيرة، ولكن طريقة أكثر قوة لتخصيص الواجهة وطرق العرض ستكون مكافأة، خاصة وأن هذا البرنامج أستخدمه طوال اليوم تقريبًا وأتفقده بشكل متكرر. بعض طرق العرض الإضافية للمؤقت أو حتى سمات الألوان ستكون ممتعة." - G2Crowd

23. Zoho Projects - جيد لإدارة المستندات

عبر مشاريع زوهو مشروع زوهو هو برنامج آخر فعال لإدارة المشاريع. سواء كنت تحتاج إلى إدارة المستندات، أو التعاون مع فريقك بشكل ملائم، أو إصلاح الأخطاء باستخدام متتبع المشكلات يمكن لـ Zoho التعامل معها

Zoho Projects أفضل ميزات إدارة المشاريع:

إدارة مهام شاملة مع حقول مخصصة

عرض مخطط جانت لجدولة المشروع

أدوات تتبع الوقت وعملية الموافقة على الجداول الزمنية

تحليلات متعمقة مع تقارير قابلة للتخصيص

أنظمة إدارة المستندات المتكاملة

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Zoho Projects:

تخزين ملفات بحجم 10 ميغابايت

مشروعان

عارض لمخطط جانت

التقويم والمنتديات

10 مستخدمين

ما رأي الناس في إدارة المشاريع باستخدام Zoho Projects:

"واجهة المستخدم يمكن أن تكون مربكة بعض الشيء (صعبة على المبتدئين)." - "واجهة المستخدم يمكن أن تكون مربكة بعض الشيء (صعبة على المبتدئين) مراجعة تم التحقق منها "الشيء الذي يعجبني في مشاريع Zoho هو أنه يساعدني في الحفاظ على كفاءتي في إكمال المهمة في إطار زمني معين من خلال ميزة تتبع الوقت. هذا البرنامج سهل التكامل مع برامج Zoho الأخرى ويساعدنا في تتبع التقدم المحرز والحفاظ على إنتاجية فريقنا." - G2Crowd جرب هذه بدائل زوهو !

24. أنيق - جيد لتتبع مراحل المشروع الرئيسية

عبر Nifty نيفي هي أداة لإدارة المشاريع تهدف إلى إبقائك مركزًا على إدارة عملك وليس على الأداة. تعاون مع فريقك وعملائك في تطبيق واحد مع مجموعة متنوعة من الميزات مثل الدردشة والمهام والمستندات والتقويم. أنشئ اقتراح لمشاريعك وأتمتة تتبع التقدم المحرز الخاص بك.

حدّد الأهداف والجداول الزمنية، وتعاون في المهام، وأنشئ مركزًا معرفيًا، وأنشئ مستندات ومواقع ويكي و موازنة أعباء العمل .

تصوَّر مشروعك في Nifty كمعالم رئيسية (على غرار طريقة عرض Gantt)، أو اختر من بين طرق العرض الثلاثة الأخرى بما في ذلك الجدول الزمني، أو طريقة عرض Swimlane التي تشبه اللوحة، أو من نظرة عامة مع نظرة عامة رئيسية.

أفضل ميزات Nifty لإدارة المشاريع:

تتبع المراحل الرئيسية والجداول الزمنية للمشروع

إدارة المهام مع تحديثات التقدم التلقائية

أدوات تعاون الفريق

تعيين المهام وتحديد الأولويات

قنوات اتصال متكاملة

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Nifty:

عدد غير محدود من أعضاء الفريق والضيوف والعملاء

مساحة تخزين 100 ميغابايت

2 مشاريع

المهام والمعالم الرئيسية والمناقشات والمستندات

أتمتة سير العمل والأدوار والأذونات المخصصة

ما رأي الناس في إدارة المشاريع في Nifty:

"Nifty هو منتج يتفوق في العديد من بيئات العملاء. سهولة استخدامه تجعله أداة قوية لإدارة محفظة عملائنا." - ستيفان شميدت، شريك تنفيذي، شركة هيمرسباخ

"لا يزال Nifty في أيامه الأولى، وقد تجد بعض الأخطاء هنا وهناك، ولكن الفريق دائمًا ما يكون سريعًا جدًا في الاستجابة عند الإبلاغ عن شيء ما أو إذا أرسلت طلبًا للحصول على ميزة. فيما يتعلق بواجهته، لا يوجد شيء لا يعجبك. أعتقد أن Nifty يسير في الاتجاه الصحيح، فهو يحتاج فقط إلى بعض الوقت لينضج، ولكن في الوقت الحالي، فهو يعمل بشكل مثالي ويؤدي ما يقوله، مما يجعل إدارة المشروع سهلة." - G2Crowd

25. Jira - جيد لفرق التطوير وعمليات التكامل

عبر: برنامج جيرا Jira هي أداة مجانية لإدارة المشاريع تُستخدم لتتبع الأخطاء وإدارة المشكلات. وهي توفر ميزات تطوير البرمجيات مثل خيارات إعداد التقارير المتقدمة، بما في ذلك عبء عمل المستخدم، ومتوسط عمر المشكلة، والمشكلات التي تم إنشاؤها مؤخرًا. وهذا يسمح لمديري المشاريع بتحليل أداء المشروع وإدارة المشاكل المتراكمة واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من أجل تخطيط سباقات السرعة الفعالة .

Jira أفضل ميزات إدارة المشاريع:

لوحة معلومات التحقيق في الحوادث لحل مشكلات نشر التعليمات البرمجية بشكل أسرع

تعيين المهام أو إنشاء مشكلات Jira مباشرة من طلب السحب الخاص بك

تتبع الوقت مع مؤشر لوني لإدارة المشروع بشكل مرئي

لوحات سكروم لتقسيم المهام المعقدة

قوالب تتبع المشروع

ما تحصل عليه في الإصدار المجاني من Jira:

عدد غير محدود من العملاء

100 إشعار بالبريد الإلكتروني يوميًا

ما رأي الناس في إدارة المشاريع باستخدام Jira:

"بشكل عام، Jira هي مجرد أداة رائعة مع واجهة رائعة سهلة الاستخدام، والتي توفر بشكل عام تجربة مستخدم رائعة." مراجعة تم التحقق منها من Capterra "من المسلم به أن Jira يمكن أن يكون مربكًا بعض الشيء في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد. قد يستغرق عدد لا يحصى من الميزات بعض الوقت لاستكشافها وفهمها بالكامل. ولكن بمجرد أن تعتاد عليها، فإنها أداة قوية في متناول يدك." - G2Crowd تحقق من هذه

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فوائد برامج إدارة المشاريع المجانية

تقدم برامج إدارة المشاريع العديد من المزايا التي يمكن أن تبسط سير عمل فريقك وتعزز الإنتاجية. من خلال هذه الأدوات، يمكن للفرق تنظيم المهام بفعالية وتتبع تقدم المشروع وتعزيز بيئة تعاونية.

تأتي برامج إدارة المشاريع مزودة بميزات مثل المهام، والتقويمات المشتركة، وإدارة المستندات، والدردشة الجماعية، وإعداد تقارير شاملة عن المشروع. لا تساعد هذه الوظائف في تنظيم مهام المشروع فحسب، بل تساعد أيضًا في مراقبة عبء العمل لكل عضو من أعضاء الفريق، مما يضمن توزيع جميع المهام بكفاءة.

تشمل فوائد أفضل برامج إدارة المشاريع ما يلي:

انخفاض تكاليف العمالة: سيؤدي التخلص من التكرار وأتمتة المهام المتكررة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإكمال المهام. ونتيجة لذلك، يلزم عدد أقل من الساعات لإكمال نفس القدر من العمل

سيؤدي التخلص من التكرار وأتمتة المهام المتكررة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإكمال المهام. ونتيجة لذلك، يلزم عدد أقل من الساعات لإكمال نفس القدر من العمل تعزيز المساءلة والملكية: توثيق التوقعات الواضحة وأهداف المهام في أداة إدارة المشروع يجعل أعضاء الفريق مسؤولين عن عملهم

توثيق التوقعات الواضحة وأهداف المهام في أداة إدارة المشروع يجعل أعضاء الفريق مسؤولين عن عملهم وقت أسرع للوصول إلى السوق: مواءمة التواصل و سير العمل متعدد الوظائف تحت منصة واحدة سيساعد الفرق على إدارة المشاريع وتسليمها بشكل أسرع

مواءمة التواصل و سير العمل متعدد الوظائف تحت منصة واحدة سيساعد الفرق على إدارة المشاريع وتسليمها بشكل أسرع تحسين إدارة الوقت: الجدولة و تحديد أولويات المهام ذات القيمة الأعلى يحرر مساحة للتفكير لوضع الطاقة في الأعمال الأكثر أهمية ويقلل من المهام الإدارية

الجدولة و تحديد أولويات المهام ذات القيمة الأعلى يحرر مساحة للتفكير لوضع الطاقة في الأعمال الأكثر أهمية ويقلل من المهام الإدارية تخصيص أفضل للموارد: إسناد المهام إلى الأشخاص المناسبين يوزع المهارات والخبرات عبر المشاريع ويقلل من التأخير الناجم عن عبء العمل الزائد

إسناد المهام إلى الأشخاص المناسبين يوزع المهارات والخبرات عبر المشاريع ويقلل من التأخير الناجم عن عبء العمل الزائد زيادة التعاون: تمنح التعليقات والمناقشات داخل تطبيق إدارة المشاريع الفرق وأصحاب المصلحة مساحة مخصصة لطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات والمواءمة بشأن القرارات الحاسمة للمشروع

تمنح التعليقات والمناقشات داخل تطبيق إدارة المشاريع الفرق وأصحاب المصلحة مساحة مخصصة لطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات والمواءمة بشأن القرارات الحاسمة للمشروع مركزية المعلومات: تخزين المعلومات ومشاركتها يقلل من احتمالية ضياع البيانات أو سوء التواصل. كما تستفيد الفرق أيضًا من وجود سجلات المشروع والأفكار الموضوعة في الجيب والوثائق في متناول اليد تحت منصة واحدة

اعثر على أفضل برنامج لإدارة المشاريع لفريقك

يجب أن يكون برنامج إدارة المشروع الذي اخترته قادرًا على القيام بالمهمة. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون فريقك بأكمله قادرًا على الانضمام إليه واستخدام مزاياه دون التفكير في اختيار الخطة المدفوعة.

إن أسوأ موقف هو عندما تشرع بحماس في استخدام أداة مشروع جديدة، فقط لتجد نفسك محبطًا بسبب افتقارها إلى الميزات والوظائف، مما يجذبك إلى الخطة المدفوعة للحل.

فلماذا لا تجرب ClickUp؟

فهو يحتوي على المزيد من المجانية الميزات من أي من أفضل أدوات إدارة المشاريع الأخرى التي أدرجناها هنا.

سواء كنت تريد تعيين المهام، وإنشاء الأهداف، وتتبع الوقت، واستخدام الأتمتة، فإن الاحتمالات لا حصر لها.

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