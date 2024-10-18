أفضل 10 بدائل لـ Midjourney لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي 2025

أحدثت Midjourney تحولاً في طريقة تعبيرنا عن أنفسنا من خلال الفن، حيث توفر منصة فريدة من نوعها تحوّل المطالبات النصية إلى روائع بصرية من خلال مولد الصور الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. 🖼️

بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى المهارات الفنية التقليدية، فقد أصبحت المنصة بوابة للإبداع، وبالنسبة للفنانين ملعبًا جديدًا لاستكشاف مواهبهم وعرضها بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي .

ومع ذلك، قد لا يلبي ميدجورني تفضيلات الجميع فيما يتعلق بأدوات الفن الرقمي وتحرير الصور. قد يعترض بعض المستخدمين على الانتقال الأخير إلى نموذج مدفوع الأجر، بينما قد يرغب آخرون في الحصول على دعم مباشر أكثر للعملاء لاستكشاف المشكلات المتعلقة بالمنتج وإصلاحها.

لهذا السبب قمنا ببعض البحث وجمعنا قائمة بأفضل 10 بدائل بدائل لـ الرحلة المتوسطة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي. قمنا بفحص ميزاتها وأسعارها بعناية لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك.

وكمكافأة إضافية، سنقدم لك منصة يمكن أن تفتح لك طرقًا جديدة لمعالجة مهامك الإبداعية وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي في سياق أوسع. 🤖

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل منتصف الرحلة؟

قبل الغوص في أفضل اختياراتنا لبدائل Midjourney، المجانية والمدفوعة، دعنا نحدد بعض الميزات التي تجعل مولد فن الذكاء الاصطناعي متميزًا:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تكون أداة الصور سهلة التنقل، حتى بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة تقنية أو خبرة في التصميم إنشاء سريع للصور: على الرغم من أن وقت الإنشاء الأطول يمكن أن يؤدي إلى الحصول على صور أكثر تعقيدًا، يجب أن يظل المولد قادرًا على إنتاج صور عالية الجودة بسرعة ⏱️ مرونة المدخلات السريعة: يجب أن تقبل الأداة معلمات مختلفة لتوليد فن الذكاء الاصطناعي. بعض المستخدمين يفضلون واجهة لغوية بسيطة، بينما قد يرغب البعض الآخر في استخدام أوامر وشخصيات أكثر تقدمًا في مولدات فن الذكاء الاصطناعي خيارات التحرير: يمكن لخيارات التحرير بعد التوليد مثل الترقية والتنويع واستبدال الكائنات أن تعزز فائدة نموذج الذكاء الاصطناعي ✂️ اختيار السمات والأنماط الفنية: القدرة على اختيار سمات وأنماط فنية مختلفة بناءً على مدخلات المستخدم يمكن أن ترتقي بتوليد الصور إلى المستوى التالي الاستخدام التجاري: اعتمادًا على أهدافك، يجب أن توفر الأداة معلومات واضحة عن حقوق استخدام الصور التي تم إنشاؤها، خاصة للأغراض التجارية الخيارات المجانية والمدفوعة: اعتماداً على ميزانيتك، يمكن أن يكون توفر الخيارات المجانية والمدفوعة عاملاً حيوياً 💸

## أفضل 10 بدائل لـ Midjourney لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفنا ما الذي نبحث عنه في مولدات فن الذكاء الاصطناعي ، دعنا نتحقق من أفضل 10 بدائل لـ Midjourney التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2024.

1. دال-إي 2

عبر: دال-إي 2 تم إنشاء DALL-E 2 من قِبل OpenAI، وقد اقتحم DALL-E 2 الساحة في عام 2022 وسرعان ما جذب المستخدمين بفضل بديهية توليد فن الذكاء الاصطناعي. كل ما عليك فعله هو كتابة رؤيتك، وفي غضون ثوانٍ، ستحصل على أربع صور فريدة تعكس أفكارك.

سيحصل المستخدمون الذين انضموا إلى التطبيق قبل أبريل 2024 على صفقة رائعة من الأرصدة الشهرية المجانية. ولكن المستخدمين الجدد هم الذين قد يحتاجون إلى التفكير مرتين. مع حد أدنى لشراء رصيد بقيمة 15 دولارًا كحد أدنى، فإن متعة تجربة هذه القوة الأصلية للذكاء الاصطناعي تأتي الآن بتكلفة لمولد صور الذكاء الاصطناعي. 💲

DALL-E 2 أفضل الميزات

ملكية المستخدم للصور التي تم إنشاؤها، بما في ذلك الحق في البيع وإعادة الطباعة والتسويق

التكامل مع المنصات المدعومة من مايكروسوفت مثل Bing

ضمانات ضد إنشاء صور عنيفة أو بغيضة أو للبالغين لضمان ملاءمة المحتوى

توفر التحديثات المنتظمة للمستخدمين أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي

قيود DALL-E 2

يتجاهل المطالبات إذا كانت طويلة جدًا

يفتقر إلى خيارات التحرير

تسعير DALL-E 2

مجانًا: للمستخدمين الذين سجلوا قبل 6 أبريل 2024

للمستخدمين الذين سجلوا قبل 6 أبريل 2024 115 دولارًا أمريكيًا: 15 دولارًا أمريكيًا (الرصيد الواحد يساوي 1 رسالة نصية)

DALL-E 2 التقييمات والمراجعات

G2 : 4/5 (21 مراجعة)

: 4/5 (21 مراجعة) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

2. الانتشار المستقر

عبر الانتشار المستقر Stable Diffusion هو مولد فنون ذكاء اصطناعي مدرب على إنشاء صور جديدة بناءً على نص أو صور مُدخلة. تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي المستقر، وهو يشتمل على خوارزميات متقدمة وتقنيات التعلم العميق، مما يوفر عملية توليد صور سريعة وآمنة.

السمة المميزة هي قدرتها على العمل بسلاسة على أجهزة على مستوى المستهلكين، وتتطلب وحدة معالجة رسومات بذاكرة وصول عشوائي (GPU) بذاكرة وصول عشوائي (VRAM) لا تقل عن 8 جيجابايت. وهذا ما يميزها عن الخدمات السحابية فقط مثل DALL-E وMidjourney، ويجعلها خياراً أكثر سهولة للعديد من المستخدمين.

والأهم من ذلك؟ إنه مجاني تمامًا. 🙌

أفضل ميزات النشر المستقر #### أفضل الميزات

توليد سريع لصور عالية الجودة

لا يتطلب أي معلومات شخصية لبدء الاستخدام

يأتي مع مكتبة سهلة الاستخدام من المطالبات لإلهام إبداعاتك

يسمح بمعلمات يحددها المستخدم لتخصيص الصور بشكل مفصل

القدرة على إنشاء صور واقعية

يدعم كلاً من تحويل النص إلى صورة وتحويل الصورة إلى صورة

أحد مولدات فنون الذكاء الاصطناعي المجانية القليلة المتاحة

قيود الانتشار المستقر #### قيود الانتشار المستقر

تحتاج إلى تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية على جهازك

بعض أجهزة الكمبيوتر لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات التقنية لتشغيل Stable Diffusion

تسعير الانتشار المستقر

مجاناً

تقييمات ومراجعات الانتشار المستقر #### تقييمات ومراجعات الانتشار المستقر

G2 : 4.3/5 (2 مراجعات)

: 4.3/5 (2 مراجعات) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

3. جاسبر آرت

عبر جاسبر آرت يتميز Jasper Art بواجهة المستخدم البديهية والقدرة على إنشاء صور فريدة وخالية من العلامات المائية من مطالبات نصية بسيطة. وتتضمن خيارات التخصيص المتنوعة الخاصة به أنماطًا وأنماطًا ووسائط، مما يمنح المستخدمين طيفًا إبداعيًا واسعًا. 🎨

توفر أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي هذه الوقت والجهد من خلال توليد العديد من الصور في غضون ثوانٍ، مما يجعلها واحدة من أسرع أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك فإن السعر باهظ مقارنة بالمنصات الأخرى، ولكن يمكنك إنشاء عدد غير محدود من الصور شهريًا.

جاسبر آرت أفضل الميزات

توليد سريع للصور

واجهة مستخدم مباشرة

تسمح بالتخصيص بناءً على أنماط وتفضيلات مختلفة

صور خالية من العلامات المائية

إمكانية إنشاء صور تتضمن المشاهير

قيود جاسبر آرت

لا يدعم التحويلات من صورة إلى صورة

لا يمكنك حقوق الطبع والنشر للصور التي تقوم بإنشائها

تسعير #### تسعير Jasper Art

المبدع: 49$/شهرياً

49$/شهرياً الفرق: 125 دولارًا شهريًا

125 دولارًا شهريًا الشركة: اتصل بفريق مبيعات جاسبر لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر الفنية

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

تفقد هذه

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4. حلم من ومبو

عبر حلم من WOMBO Dream By Wombo هو مولد صور فريد من نوعه يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقدم مجموعة من إمكانيات التصميم التجريدي. يلبي أسلوبه سهل الاستخدام احتياجات الأفراد بغض النظر عن مستويات إتقانهم للتكنولوجيا. كما أنه سهل على المحفظة لاستيعاب قيود الميزانية.

ومن المثير للاهتمام أن مولد فن الذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية مخصصة لسوق NFT، مما يمنحهم ضمانات ملكية كاملة لإبداعاتهم.

Dream من WOMBO أفضل الميزات

يوفر إمكانيات متعددة للأعمال الفنية التجريدية

التوافق مع الأجهزة المحمولة

يشجع مولد فن الذكاء الاصطناعي على مشاركة المجتمع من خلال مشاركة الأعمال الفنية

تحويلات من نص إلى صورة ومن صورة إلى صورة

تلبية احتياجات إنشاء وتداول فن NFT على وجه التحديد

Dream بواسطة قيود WOMBO

اشتكى بعض المستخدمين من أن الصور غير الضارة يتم الإبلاغ عنها على أنها غير ضارة

الباقة المجانية تأتي مع الكثير من الإعلانات

Dream by WOMBO التسعير

مجانية

البريميوم: 9.99 دولارًا شهريًا

حلم من WOMBO التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

5. موجه الصيد

عبر موجه الصيد يسمح Prompt Hunt للمستخدمين بـ إنشاء أعمال فنية باستخدام أدوات متعددة مثل Stable Diffusion وDALL-E وMidjourney. يمكنك إنشاء مطالبات من الصور أو المدخلات النصية أو استخدام أحد القوالب المعدة مسبقًا، وهي مفيدة بشكل خاص للمبتدئين.

تتألق المنصة بإمكانية الوصول إليها عبر الأجهزة مقارنةً ببدائل ميدجورني الأخرى في هذه القائمة. 📱

يمكن للمستخدمين الحفاظ على خصوصية أعمالهم الفنية أو مشاركتها من خلال المنصة. وفي كلتا الحالتين، يحتفظون بملكية الصور التي تم إنشاؤها. وهذا بالتأكيد ما يميز مولد صور الذكاء الاصطناعي هذا عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

أفضل ميزات #### Prompt Hunt

إنشاء فن ذكاء اصطناعي فريد من نوعه مع الانتشار المستقر وDALL-E وMidjourney

الوصول إلى مجموعة واسعة من أنماط فن الذكاء الاصطناعي

القدرة على مشاركة فن الذكاء الاصطناعي مباشرةً من المنصة

التوافق عبر الأجهزة

مكتبة قوالب للمساعدة في إنشاء الصور

قيود مطاردة الموجهات

إنشاء قوالب مخصصة ليس بسيطًا للغاية

تقتصر فئة الأسعار الأساسية على النشر المستقر والنموذج المملوك لشركة Prompt Hunt

تسعير برومبت هانت

أساسي: نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام، ثم 1.99 دولار شهريًا

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام، ثم 1.99 دولار شهريًا المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الإيجابي+: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات موجه البحث

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. نايت كافيه

عبر: نايت كافيه NightCafe عبارة عن منصة شاملة ل الربط الشبكي وإنشاء وبيع الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، وربط المجتمع الفني بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 🖌️

إنها واحدة من أفضل بدائل Midjourney لأنها ببساطة توفر مطالبات نصية أو صورًا أصلية، وستقوم NightCafe بتحويلها إلى قطع فنية فريدة من نوعها على مستوى المتاحف. 🖼️

إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة و ميزات الوسائط الاجتماعية والتلعيب هو ما يميز NightCafe. يجد الفنانون والهواة وحتى المبتدئون متعة في استخدام هذه المنصة بفضل مجتمعها النابض بالحياة والتحديات اليومية.

إن الواجهة سهلة الاستخدام، ومجموعة كبيرة من نماذج الذكاء الاصطناعي والإعدادات المسبقة، والأرصدة اليومية المجانية تجعل المنصة متاحة على نطاق واسع مقارنةً بمولدات الفن الأخرى.

NightCafe أفضل الميزات

واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

أرصدة يومية مجانية سخية

مجموعة متنوعة من الأنماط وأوضاع إنشاء الأعمال الفنية

يمكن للمبدعين المطالبة بحقوق الطبع والنشر لأعمالهم الفنية

يتوفر العديد من النماذج، بما في ذلك النشر المستقر و DALL-E 2

قيود مقهى ليلي

خدمة عملاء غير متجاوبة كما يُقال

بعض المستخدمين يجدون الرقابة على المنصة صارمة للغاية

تسعيرة NightCafe

مجاناً: خمسة أرصدة/اليوم بالإضافة إلى رصيدين للتصويت في التحدي اليومي

خمسة أرصدة/اليوم بالإضافة إلى رصيدين للتصويت في التحدي اليومي المبتدئين: 5.99 دولارًا مقابل 100 رصيد/شهريًا

5.99 دولارًا مقابل 100 رصيد/شهريًا هاوٍ للذكاء الاصطناعي: 9.99 دولارًا مقابل 200 رصيد/شهر

9.99 دولارًا مقابل 200 رصيد/شهر متحمس للذكاء الاصطناعي: 19.99 دولارًا مقابل 500 رصيد/شهر

19.99 دولارًا مقابل 500 رصيد/شهر فنان ذكاء اصطناعي: 49.99 دولارًا مقابل 1400 رصيد/شهريًا

49.99 دولارًا مقابل 1400 رصيد/شهريًا حزم من الأرصدة بدون اشتراك شهري: بدءاً من 7.99 دولار لكل 100 رصيد/شهر

تقييمات ومراجعات نايت كافيه

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.2/5 (5 تقييمات)

7. رسم تلقائي

عبر: الرسم التلقائي إذا كنت لا تزال تستمتع بالتسلية التي كنت تستمتع بها في طفولتك، فستحب AutoDraw. ✏️

هذه الأداة الفنية للذكاء الاصطناعي المجانية الاستخدام التي تتميز بتصميمها البديهي وواجهتها سهلة الاستخدام.

عندما ترسم شيئًا ما، بغض النظر عن براعتك الفنية، يستخدم AutoDraw تقنيته الذكية لفهم نواياك. ثم يقدم لك بعد ذلك مجموعة من الخيارات المرسومة جيدًا التي تتناسب مع رسمك. يمكنك اختيار الخيار الذي يعجبك واستبداله برسمك الأصلي، مما يرفع من جودة إبداعك على الفور!

أفضل ميزات #### AutoDraw

مجاني تمامًا، لا يتطلب الاشتراك

سهل الاستخدام وسهل الاستخدام للمبتدئين

أداة اقتراح متقدمة تعزز الرسومات

يتميز بمجموعة متنوعة من الأدوات للتخصيص

يمكن استخدامها عبر أجهزة متعددة

قيود الرسم التلقائي

يفتقر إلى خيارات الرسم الواقعية

عدم وجود ميزات متقدمة للتصميمات الأكثر تعقيدًا، مثل الطبقات

تسعير #### تسعير AutoDraw

مجاني

تقييمات ومراجعات الرسم التلقائي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. Designs.ai

عبر تصميمات.ai تشمل بدائل ميدجورني الشائعة الأخرى Designs.ai. تقدم أداة الذكاء الاصطناعي هذه مجموعة من الميزات لـ إنشاء أصول رقمية مثل الشعارات ومقاطع الفيديو والكلام، وغيرها.

يقوم صانع الفيديو الخاص بالمنصة بجلب لقطات فيديو ذات صلة استنادًا إلى النص الذي يقدمه المستخدم، مما يؤدي إلى إنشاء مقاطع فيديو جذابة وذات مغزى في غضون دقائق. 📽️

يقدم *Font Pairer توصيات ثاقبة لأزواج الخطوط، وهو منقذ لأي مصمم يبحث عن مجموعات خطوط متناغمة.

وأخيرًا، صانع الرسومات هو أداة أنيقة لإنشاء وتنزيل صور متجهة بألوان مخصصة، على الرغم من أن مكتبة الصور المحدودة قد تكون عائقًا.

أفضل ميزات #### Designs.ai

ممتازة لتصميم الشعارات وإنشاء الفيديوهات

مدعوم من 123RF، مما يوفر إمكانية الوصول إلى ملايين الصور والرسومات ومقاطع الفيديو

دعم عملاء الدردشة المباشرة المتجاوب

قيود #### Designs.ai

عدم وجود تطبيقات للهاتف المحمول مقارنة ببدائل ميدجورني الأخرى في هذه القائمة

لا يمكنك ترخيص عملك أو بيعه أو إعادة توزيعه على منصات أصول الأسهم الأخرى

تسعير #### Designs.ai

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا المحترف: 69 دولارًا شهريًا

69 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل ب Designs.ai للحصول على أسعار مخصصة

Designs.ai التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4/5 (2 تقييمات)

9. StarryAI

عبر: StarryAI StarryAI سهل الاستخدام مثل مولدات صور الذكاء الاصطناعي. أولاً، تعطيه موجهًا مكتوبًا للعمل معه. بعد ذلك، اختر النمط المفضل لديك من بين مجموعة كبيرة وقم بتوجيه العمل الفني نحو الصور المجردة أو الأكثر تفصيلاً.

هنا يحدث السحر. يستخدم StarryAI وضعين متميزين، Altair للتفسيرات التجريدية وOrion للصور التي تشبه القصص، لإضفاء الحيوية على فكرتك.

في غضون دقائق قليلة، يصبح عملك الفني الفريد والعالي الجودة جاهزًا لاستخدامه بأي طريقة تريدها. ⭐

أفضل ميزات StarryAI

ملكية كاملة للصور التي تم إنشاؤها

وضعان متميزان، Altair وOrion، لمجموعة متنوعة من مخرجات الصور

تسمح ميزة Evolve بمزيد من التحسين لصورك

تحديثات متكررة للميزات

تطبيقات الجوال

قيود StarryAI

اشتكى بعض المستخدمين من واجهة المستخدم التي بها أخطاء

يتجاهل التطبيق أحيانًا المطالبة

تسعير #### تسعير StarryAI

مجاني: خمسة أرصدة/اليوم + ثلاثة أرصدة كل ثلاثة أيام للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

خمسة أرصدة/اليوم + ثلاثة أرصدة كل ثلاثة أيام للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي المبتدئ: 11.99 دولارًا شهريًا

11.99 دولارًا شهريًا محترف غير محدود: 37.99 دولارًا/شهريًا

37.99 دولارًا/شهريًا محترف غير محدود كحد أقصى: 79.99 دولارًا/شهريًا

79.99 دولارًا/شهريًا يمكنك أيضًا شراء أرصدة بدون اشتراك شهري، بدءًا من 15.99 دولارًا مقابل 40 رصيدًا

تقييمات ومراجعات StarryAI

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. كرايون

عبر كرايون Craiyon، المعروف سابقًا باسم DALL-E mini، هو مولد فن ذكاء اصطناعي مناسب للمبتدئين. يمكنك إدخال المطالبة النصية والاختيار من بين أربعة نماذج لتوليد الصور: فن، ورسم، وصورة، ولا شيء.

يمكنك أيضًا إضافة مطالبات نصية سلبية. على سبيل المثال، إذا أدخلت مطالبة إيجابية مثل "غروب الشمس" ولكنك استخدمت "الشاطئ" كمطالبة سلبية، فإن الذكاء الاصطناعي يولد صورة لغروب الشمس دون أي عناصر متعلقة بالشاطئ. 🌇

ينفرد Craiyon بخاصية "الموجه التالي"، باستخدام ChatGPT لاقتراح مطالبات جديدة بناءً على إدخالاتك السابقة. وظيفة مبتكرة أخرى هي عرض أعمالك الفنية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي على نماذج القمصان بالحجم الطبيعي لإلهام أفكار الترويج.

كرايون أفضل الميزات

منصة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها للمبتدئين

إمكانية إنشاء صور غير محدودة

ميزة "الموجه التالي" الفريدة للإلهام الإبداعي

عرض الأعمال الفنية على نماذج القمصان بالحجم الطبيعي

قيود كرايون #### قيود كرايون

في بعض الأحيان لا تستطيع الخوادم دعم حركة المرور، ولا يتم إنشاء الصور

لا توجد تطبيقات جوال

تسعير كراييون

مجاناً

الداعم: 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا المحترف: 24 دولارًا شهريًا

24 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بكريون للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كرايون #### تقييمات ومراجعات كرايون

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

بينما تركز Midjourney والمنصات المماثلة على تحويل المطالبات النصية إلى رسومات جذابة, إدارة مشروع التصميم تقدم منصات مثل ClickUp مجموعة أكثر شمولاً من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل الإبداعي وتحسين التعاون وتعزيز الإنتاجية الإجمالية. 📈

انقر فوق ClickUp AI

يُحدث ثورة في الطريقة التي تكتب بها مهامك وتديرها. ببساطة قم بتمييز أي نص في مستند أو تعليق أو وصف مهمة و دع شريط أدوات الذكاء الاصطناعي يحسّنه لك. وبناءً على احتياجاتك، يمكن أن يجعله أطول أو أقصر أو أكثر جاذبية أو أبسط.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

تمتد قوة ClickUp AI إلى ما هو أبعد من مجرد تحسين كتابتك. ✍️

فهو يساعدك في صياغة نص أو نسخة لأي موضوع، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه عادةً في صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو وضع الخطوط العريضة لمنشورات المدونة.

صُمم النظام لـ تسهيل العمل الإداري من خلال تلخيص المستندات وإنشاء عناصر العمل وتوفير ملخصات فورية، واستخراج خطواتك التالية بسلاسة.

والأكثر من ذلك، يتيح لك ClickUp AI متابعة المحادثات، وإنشاء المهام، والتدقيق الإملائي والنحوي، وحتى ترجمة اللغات داخل منصته.

تعظيم إنتاجية التصميم باستخدام ClickUp

ClickUp يلبي احتياجات فرق التصميم والفرق الإبداعية من جميع الأحجام، حيث يوفر ميزات شاملة لإدارة المهام وتتبع الوقت والتقويمات, تعاون الفريق والتقارير

يضم المئات من الميزات القابلة للتخصيص، بما في ذلك السبورة الرقمية للتعاون في الوقت الفعلي أو غير المتزامن. استخدم هذا أداة تصميم المنتج لتبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات وتخطيط أفكار التصميم وسير العمل مع أعضاء فريقك.

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

تقدم ClickUp أيضًا مكتبة من القوالب المنسقة خصيصًا لفرق التصميم والفرق الإبداعية. تمكّنك هذه الأطر من إنشاء سير عمل التصميم الذي يعكس بدقة عمليتك المثالية وتعزيز الكفاءة والإبداع

أخيرًا وليس آخرًا، ClickUp يوفر أدوات تعاونية مثل مستندات ClickUp Docs لإدارة مستندات الموجز الإبداعي و التدقيق للصورة والفيديو والشرح التوضيحي لملف PDF . تضمن هذه الميزات الحصول على تعليمات وملاحظات واضحة، مما يسرّع عملية مراجعة التصميم.

ClickUp أفضل الميزات:

قم بتحويل الكتابة في ثوانٍ لتبدو أكثر احترافية ومباشرة وجاذبية

إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة باستخدام المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتمييز أي نص واسمح لشريط أدوات الذكاء الاصطناعي بتحسينه

إنشاء الملخصات وعناصر الإجراءات على الفور لتبسيط المهام الإدارية

ترجمة اللغات والتحقق من التدقيق الإملائي والنحوي داخل منصة ClickUp

اجعل الأفكار تنبض بالحياة في دقائق باستخدام اللوحات البيضاء الرقمية للتعاون في الوقت الفعلي أو غير المتزامن

إنشاء سير عمل التصميم الذي يعكس عمليتك المثالية باستخدام مكتبة القوالب

إدارة المستندات الإبداعية الموجزة بشكل تعاوني باستخدام مستندات ClickUp Docs

نقل التعليمات الواضحة وتسريع عملية التعليقات على التصميم باستخدام التدقيق

قيود ClickUp:

يمكن أن يبدو الأمر وكأنه عمل بدون لعب لأنه لا توجد خيارات للتلعيب

يرى بعض المستخدمين أن خيار تتبع الوقت يحتاج إلى تحسين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تواصل مع المبيعات للحصول على خطة مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

# # تسخير قوة الذكاء الاصطناعي: من الصور إلى الكلمات

بينما نتصفح المشهد العام لبدائل ميدجورني، من الواضح أن النطاق يتجاوز مجرد استبدال أداة بأخرى. بل يتعلق الأمر بالعثور على حل يضيف قيمة بطرق متنوعة، مثل ClickUp، بمجموعة غنية من الميزات.

بينما تزن خياراتك، تذكر أن الابتكار غالبًا ما يأتي من أماكن غير متوقعة. ربما يكون التحول في المنظور من توليد الصور إلى شمول تحسين سير العمل قد يفتح مستويات جديدة من الكفاءة والإبداع. ففي النهاية، أفضل الأدوات لا تحل فقط مشاكلنا الحالية - بل تفتح لنا فرصًا جديدة! 🎉