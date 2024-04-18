20 قالب مجاني لإدارة المنتجات مجانًا

مدير منتجك هو شخصية رئيسية في كل ما يتعلق بـ دورة حياة منتجك ونعني كل شيء.

تقريبًا 80% من مديري المنتجات يساعدون في تصميم المنتجات، لكنهم أيضًا ينغمسون في مجالات أخرى مثل التطوير واستراتيجية الإدارة والتسويق وتجربة المستخدم.

ومع ذلك، من الشائع أن يقضي مديرو المنتجات معظم وقتهم معالجة المشاكل غير المتوقعة. هذا ليس بالأمر السهل! 😳

كل هذا يعني أن مدير منتجك ربما يحتاج إلى القليل من المساعدة. وربما كوكتيل. 🍸

لحسن الحظ، هذه المساعدة متوفرة! هناك أطنان من الخدمات المجانية والموثوقة أدوات إدارة المنتجات والقوالب المتاحة لـ مساعدة مديري المنتجات على توفير الوقت وأن يكونوا أكثر كفاءة في كل خطوة على الطريق.

20 نموذجًا لإدارة المنتجات

قبل أن تبدأ العمل على خارطة طريق منتجك، تأكد من أن لديك فكرة واضحة للمنتج وأن هناك سوقًا له. ابدأ بالمربع الأول من خلال طرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً على نفسك:

كيف يبدو هذا المنتج؟

ما هي الحلول التي يقدمها؟

من هم العملاء المستهدفون؟

هذه القائمة عبارة عن جولة من الأعلى إلى الأسفل لنماذج إدارة المنتج التي ستمهد الطريق في رحلتك لإدارة المنتج.

قوالب لترسيخ عرض القيمة الخاص بك

1. قالب موجز منتج ClickUp

قالب موجز المنتج من ClickUp

هذا انقر فوق المستند يغطي أساسيات منتجك وهو مثالي للمراحل الأولى من التخطيط والمفهوم.

هذه أداة ممتازة إذا كنت في مرحلة البحث أو عرض فكرتك على شخص ما

هذا قالب موجز المنتج مفيد للاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بكيفية نجاح هذا المنتج والغرض منه وقيمته. فهو يصف منتجك، والمشكلة التي يحلها، وسياقه، وملاحظات التصميم، وغير ذلك.

إذا كنت جديدًا في إدارة المنتجات، فهذا القالب مناسب لك! قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب استراتيجية المنتج ClickUp

قالب استراتيجية المنتج من ClickUp

نموذج قالب استراتيجية المنتج من ClickUp يوفر هيكلًا لمساعدتك في التخطيط و تصور استراتيجية المنتج الخاص بك . تصور الإصدارات وبناء توافق في الآراء بين صانعي القرار الرئيسيين من خلال مصدر موحد وموحد لمعلومات المنتج ومساءلة الفريق. قم بتنزيل هذا النموذج

3. قالب إطلاق منتج ClickUp

قالب إطلاق المنتج من ClickUp

هذا القالب قالب إطلاق منتج ClickUp مثالي للترويج لإطلاق منتج جديد أو إعادة إطلاق منتجك الحالي. وهو يتكون من مخطط جانت، وجدول زمني مرئي وجميع الأنشطة المطلوبة لإطلاق منتجك المحدد. قم بتنزيل هذا النموذج

4. قوالب شخصية المشتري من Hubspot

الائتمان: HubSpot

هذا القالب هو إجابتك على السؤال: _ من سيستخدم هذا المنتج؟

إنه منصة انطلاقك للبحث وتحديد الجمهور المستهدف لمنتجك من خلال إنشاء العميل الخيالي المثالي المعروف كشخصية المشتري الخاص بك .

توفر لك شخصية المشتري نظرة شاملة على التركيبة السكانية والاهتمامات ونمط الحياة والموقع والقصة المشتركة للمجموعة الأساسية التي من المحتمل أن تنجح معها. تساعدك هذه القوالب على بناء هؤلاء الأشخاص وستساعدك على إثبات قيمة منتجك للعملاء المماثلين عند تقديمه لأصحاب المصلحة. قم بتنزيل هذا النموذج

5. منتج إكسل

قالب المقارنة

حقوق الطبع والنشر: Smartsheet

يُستخدم قالب Excel هذا من Smartsheet في مقارنة ميزات المنتج مع منتجات أخرى مشابهة.

يمكنك أنت أو مدير منتجك استخدام ذلك لمعرفة كيف تقارن قيمة منتجك بالمنتجات الأخرى التي تحل مشاكل مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام هذا النموذج عدة مرات خلال التكرارات المختلفة لمنتجك. لذلك بينما قد تجده مفيدًا في مراحل التصميم والتطوير الأولية، يمكنك أيضًا الرجوع إليه أو استخدامه مرة أخرى عند التفكير في التحديثات للحفاظ على قدرتك التنافسية. قم بتنزيل هذا النموذج

6. قالب القصة من إنتركوم

إذا كنت تشعر بالتعثر عند التفكير في إنشاء خارطة طريق لمنتجك أو إذا كنت سباقات السرعة يبدو معقدًا بعض الشيء، قد يكون هذا القالب خطوة تالية أفضل بالنسبة لك.

هذا القالب قصير ولطيف، لكنه سيساعدك على تجسيد التفاصيل الثانوية الضرورية لتبرير منتجك والبدء في جعله ينبض بالحياة.

لخص عرض القيمة الخاص بك أو "القصة" المتعلقة بالمشكلة التي يحلها منتجك، وخطة التصميم الخاصة بك.

إذا كنت لا تزال تجد صعوبة في تلخيص عرض القيمة المضافة دون تسليم مستند شبه روائي، ابدأ بسرد الميزات والإصدارات الرئيسية لمنتجك. سيساعدك هذا على تحديد أولويات المهام الأولية والمواعيد النهائية لتحقيق تلك الميزات، وخارطة الطريق الخاصة بك لتتشكل في النهاية. قم بتنزيل هذا النموذج

قوالب لإدارة خرائط طريق المنتج الخاص بك

آه، الآن وصلنا إلى الأشياء الجيدة، إنشاء خارطة طريق المنتج.

خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك هي نجمك الشمالي لإدارة المنتج. سوف تبقيك تتحرك بثبات في اتجاه مثمر وتساعدك على تحديد الأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

7. قالب خارطة طريق كليك أب للوحة البيضاء

نظّم أفكارك بوضوح وابدأ في غزو السوق مع قالب لوحة بيضاء لخارطة طريق ClickUp

يمكنك الآن إنشاء خريطة طريق جذابة بصريًا لمنتجك أو مشروعك أو خطتك الجديدة. قالب خارطة طريق ClickUp لخارطة الطريق يمكّنك من تتبع دورة حياة المنتج الجديد إلى جانب الأشخاص المشاركين في تحقيقه. تُستخدم خارطة الطريق النهائية كدليل إرشادي لإدارة المشروع المستقبلي للمنتجات الجديدة. قم بتنزيل هذا النموذج

8. قالب الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق

قوالب الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق من ClickUp

قالب الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق في ClickUp يساعدك على تخطيط خارطة طريق منتجك. يعمل قالب الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق كدليل لتحديد ما إذا كان الحد الأدنى للمنتج قابلاً للتطبيق أم لا. وهو يحتوي على سلسلة من الأسئلة الهامة التي يمكن أن تساعد أيضاً في تطوير استراتيجية للتحقق من صحة المنتج. قم بتنزيل هذا النموذج

9. قالب تطوير المنتج

الائتمان: ميرو

هذا القالب من ميرو يساعد الفرق متعددة الوظائف العمل معًا في نفس المكان وإدارة الأهداف ذات الصورة الكبيرة.

معظم فرق التطوير الرشيقة هي فرق متعددة الوظائف، مما يعني أن مجموعة من الأفراد ذوي المهارات المختلفة يعملون معًا لإنشاء منتج فعال. ولكن في حين أن أطر Agile تحظى بشعبية كبيرة, أكثر من ثلثي من مديري المنتجات الذين شملهم الاستطلاع ليس لديهم فرق متعددة الوظائف.

لذلك إذا كانت هذه الطريقة لا تبدو لك مناسبة لك بعد أو كانت جديدة تماماً بالنسبة لك، فإن هذا النموذج سيكون إدارة المنتجات الرشيقة الخبز والزبدة 🙏🏻

وهل ذكرنا أن ميرو يتكامل مع ClickUp ? 👀

يذكرنا قالب تطوير منتجات ميرو أيضًا بـ عرض جانت في ClickUp ويمكن إضافتها إلى جانب المهام في ClickUp باستخدام تضمين العرض . قم بتنزيل هذا القالب

10.

قالب سباقات النقر السريع

قالب سباقات السرعة من ClickUp

هذا قالب متوسط، ولكنه يحتوي على الكثير من القوة. يتضمن ثمانية الحالات لتتبع التقدم المحرز في المهام واحد حقل مخصص وثلاثة المشاهدات . 😱

بالنسبة للمشاريع الكبيرة، يستخدم المطورون السباقات لتقسيم الجدول الزمني إلى أطر زمنية يمكن التحكم فيها.

وترتبط المهام بهذه السباقات، ومن خلال إكمال هذه المهام في الإطار الزمني للسباق، يستمر المشروع في المضي قدمًا. ستنتقل مهام السبرنت غير المنجزة إلى السبرنت التالي.

نصيحة: يمكنك إعداد التشغيل الآلي السريع لتوفير الوقت في الإجراءات المتكررة في كل مرة تكمل فيها مهمة في ClickUp!

والأكثر من ذلك، باستخدام هذا القالب، يمكنك..

تعيين سبرينت تقديرات الوقت و النقاط في الحقول المخصصة

ابحث عن إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تخصيص مهامك وحقولك المخصصة وحالاتك وطريقة عرضك بناءً على احتياجات فريقك في سباق السرعة قم بتنزيل هذا القالب #### 11. استرجاع أسبوعي

الائتمان: Trello

بوظائف مشابهة لوظائف ClickUp عرض اللوحة ستساعدك هذه الأداة من Trello على عرض مهامك وتحديد أولوياتها.

هذا القالب هو تمثيل مرئي تعاوني لعناصر العمل المتبقية في الجدول الزمني لمشروعك ويسمح لك بنقل المهام من عمود إلى آخر لتمثيل حالتها نحو الإنجاز.

انقر على المهام لتوسيعها للحصول على مزيد من التفاصيل ومشاركة أو تضمين رابط لبطاقة مهامك للوصول الخارجي. واستخدم تكامل ClickUp مع Trello لتحميل عملك تلقائيًا ببضع نقرات فقط!

تحقق من هذه

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! تنزيل هذا القالب

12. قالب تدفق المستخدم

حقوق النشر: ميرو

إذا كنت تقوم بإعادة النظر في نظامك وتحاول التوصل إلى طرق لتحسين منتجك الحالي أو زيادة معدلات التحويل على موقعك الإلكتروني - فهذا هو القالب المناسب لك.

يضعك هذا القالب من Miro في مكان العميل ويذكرك بوضع العميل أولاً، دائماً. إنه يحدد بصريًا العملية خطوة بخطوة التي يقوم بها العميل أثناء استخدام نظامك أو منتجك ويمكن أن يساعدك في إنشاء واجهة أكثر سهولة.

قم بتعيين بداية ونهاية واضحة لتدفق المستخدم الخاص بك، وحدد الاتجاه الذي تريد أن يتحرك فيه العميل، وحدد نقاط اتخاذ القرار.

وإذا كنت تعتقد أن هذا القالب رائع، فانتظر حتى تتحقق من ClickUp الخرائط الذهنية. 😎 قم بتنزيل هذا القالب

قوالب f للتفاصيل التي تحدث فرقًا كبيرًا

13.

قالب ملاحظات الإصدار نقر فوق قالب ملاحظات الإصدار*

قوالب ملاحظات الإصدار من ClickUp

هذا القالب الملائم للمبتدئين قالب ملاحظات الإصدار ClickUp ضروري لإبقاء فرقك الهندسية على اطلاع دائم بالتحديثات التي تطرأ على منتجك!

أضف التفاصيل والمراجعات إلى عرض القيمة الخاص بك للإصدارات الجديدة القادمة، وخطط لكيفية تقديم التحديثات خارجيًا باستخدام مستند ClickUp هذا.

حتى بعد إصداره، تستمر المنتجات في التغيير والتحسين من خلال ملاحظات العملاء والابتكار. من المهم أن تحدد الخطوط العريضة لما يتجه إليه منتجك وتضع الجميع على نفس الصفحة بشأنه في أسرع وقت ممكن! لذا دع هذا القالب يقوم بالأعباء الثقيلة من أجلك. 😌 قم بتنزيل هذا القالب المكافأة: قوالب الإصدارات الصحفية ! تنزيل هذا القالب _/هريف/ *مدونة؟ p=64845_ _المكافأة: قوالب قائمة أسعار المنتجات! %/%href/_

19. قالب ClickUp OKR والأهداف

قالب OKR والأهداف من ClickUp

استخدم قالب OKR والأهداف من ClickUp لتتبع أهداف فريقك. يسمح هيكل ClickUp المرن لشركتك ببناء أهداف الشركة والقسم وحتى أهداف الفريق. كل ذلك يتراكم وصولاً إلى الهدف الشامل! باستخدام هذا القالب، تسمح لك طرق العرض المختلفة بتصفية المجالات داخل شركتك وفريقك. قم بتنزيل هذا القالب المكافأة: أدوات الذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات

20. قالب متطلبات منتج ClickUp

مستند متطلبات المنتج بواسطة ClickUp

حتى بعد إصدار المنتج، لا يزال هناك عمل يجب القيام به! تتطلب الميزات الجديدة نفس القدر من الوقت والنية وإدارة المنتج مثل التكرار الأول.

هذا قالب مستند متطلبات المنتج من ClickUp هو بمثابة قائمة مرجعية شخصية لمديري المنتجات للتأكد من أن ما تقوم به سيضيف قيمة إلى هدفك النهائي.

فكر في هذا كمنتج صغير قالب خارطة الطريق لتفصيل وتوحيد الوصف والتصميم والقصة والجمهور وتفاصيل ميزاتك الجديدة لضمان اتخاذ قرارات استراتيجية. قم بتنزيل هذا النموذج ذات صلة:_

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_%/مرجع/ *مدونة؟ p=44370_ أسئلة المقابلة الشخصية لمدير المنتج *%/%href/_

فوائد استخدام نموذج إدارة المنتج ## فوائد استخدام نموذج إدارة المنتج

حتى لو لم تكن مدير منتج ولكنك تعمل بشكل وثيق مع مدير منتج، أو كنت تعمل على تطوير منتج، أو تعيد تقييم عملياتك الحالية، أو تتطلع فقط إلى توفير القليل من الوقت - هذه القائمة من القوالب مناسبة لك.

هذه إدارة المنتجات لم تُنشأ القوالب بقصد توفير حل شامل لإدارة العمل، فهي موجودة هنا لمساعدتك في تخزين المعلومات حول عناصر عمل محددة تتعلق بمنتجك بطرق يسهل العثور عليها بل ويسهل فهمها.

على الرغم من أن القوالب المعدة مسبقًا يمكن أن تكون مفيدة للغاية في بناء العمليات، وإنشاء خرائط الطريق، وضمان تغطية كل التفاصيل الصغيرة، إلا أنها تفتقر إلى الدعم عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في الجزء الإدارة الفعلي من دور مدير المنتج.

سيبقى مدير المنتج الخاص بك في الصورة لفترة طويلة بعد إطلاق منتج ناجح . إن التكرارات الجديدة والأخطاء وملاحظات العملاء تجعل مديري المنتجات يتحركون باستمرار، وعادةً ما يحتاجون إلى أكثر من مجرد مستندات أو جداول بيانات لتحقيق تقدم جدي.

إذن، ما هي نصيحتنا النهائية الموفرة للوقت لأي شيء وكل ما يتعلق بإدارة المنتجات؟ 🥁🥁🥁

استكمل قائمة القوالب هذه بـ برنامج قوي لإدارة المنتجات تم تصميمه لدمج وتنظيم وإدارة أصولك في مكان واحد.

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عروض ClickUp مئات الأدوات لتبسيط عمليات إدارة منتجك وتوفر التعاون والتخصيص في صميم كل ميزة.

استخدم قوالب إدارة المنتجات لإطلاق منتجك التالي

قد يبدو الأمر وكأن مهمة مدير المنتج لا تنتهي أبداً، ولكن الاستفادة من هذه القوالب من القمة إلى القائمة إلى القاع ستساعد مدير منتجك على توفير الوقت والطاقة والعديد من المشاكل المحتملة.

وإذا كنت بحاجة إلى ما هو أكثر قليلاً مما تراه في هذه القائمة أو في كليك أب تيمبلاتe المركز، لا مشكلة! إنشاء القوالب المخصصة الخاصة بك في ClickUp أيضًا!

نحن هنا لمساعدتك، ونعرف بالضبط ما تحتاج إليه لأن ClickUp صُمم لهذا الغرض حرفيًا. 🥳

لذا دعنا نعمل بسحر إنتاجيتنا حتى تتمكن من التركيز على تنفيذ خارطة طريق المنتج التي طالما حلمت بها! قم بتنزيل ClickUp و ابدأ مجانًا ! ✨