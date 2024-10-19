أفضل 12 أداة برمجية لتسويق المنتجات في 2025

في الحياة الواقعية، رحلة المشتري إلى المنتج ليست مسارًا مستقيمًا على شكل قمع. إنه أشبه بطريق سريع متعرج مليء بالمنعطفات غير المتوقعة. تقع على عاتق مديري تسويق المنتجات مسؤولية توجيه الركاب نحو الوجهة - شراء منتجك. 🛣️

من تقديم المنتج إلى العملاء المحتملين إلى التواصل مع الأقسام الأخرى في حملات تسويقية واسعة النطاق، عليك التوفيق بين عشرات الأجزاء المتحركة لاستيعاب احتياجات المشتري . 🤹

وهنا يأتي دور أدوات تسويق المنتجات كأدوات تسويقية موثوق بها. فهم يساعدونك في الإشراف على إدارة جهودك التسويقية بغض النظر عن حجمها.

لقد قمنا بتمشيط السوق واخترنا أفضل 12 برنامجًا لتسويق المنتجات. تحقق من قائمتنا للعثور على الأداة المثالية لتعزيز ظهور منتجك وزيادة المبيعات!

ما هو برنامج تسويق المنتجات؟

برنامج تسويق المنتجات هو مجموعة من الأدوات المصممة لمساعدة مسوقي المنتجات على تخطيط وتنفيذ وتحليل استراتيجية تسويق منتجاتهم. وعادةً ما تتضمن ميزات مثل تخطيط الحملات وإدارتها، وأبحاث السوق، والميزانية، والأتمتة. 💻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تسويق المنتجات؟

عند اختيار برنامج تسويق المنتجات، هذه هي المعايير التي يجب الانتباه إليها:

واجهة سهلة الاستخدام : يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام وتساعدك على إدارة حملات متعددة، وتوثيق أبحاث السوق، وأداء أنشطة تسويق المنتجات بسهولة

: يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام وتساعدك على إدارة حملات متعددة، وتوثيق أبحاث السوق، وأداء أنشطة تسويق المنتجات بسهولة التخصيص : يجب أن تكون مرنة بما يكفي لاستيعاب احتياجاتك وأهدافك التسويقية الفريدة

: يجب أن تكون مرنة بما يكفي لاستيعاب احتياجاتك وأهدافك التسويقية الفريدة التعاون : يجب أن يسمح بالتواصل السلس داخل فرق العمل وفيما بينها

: يجب أن يسمح بالتواصل السلس داخل فرق العمل وفيما بينها الاندماج : يجب أن يسمح بالتواصل السلس داخل الفرق وفيما بينها: يجب أن تكون قادراً على استخدام أدواتك المفضلة إلى جانبه

: يجب أن يسمح بالتواصل السلس داخل الفرق وفيما بينها: يجب أن تكون قادراً على استخدام أدواتك المفضلة إلى جانبه الأتمتة : الأتمتة: التخلص من المهام المتكررة يتيح لك المزيد من الوقت للتركيز على الصورة الأكبر

: الأتمتة: التخلص من المهام المتكررة يتيح لك المزيد من الوقت للتركيز على الصورة الأكبر التحليلات: يجب أن توفر أداة تسويق المنتج ميزات إعداد التقارير لتتبع خط سير حملاتك وقياس مدى نجاحها

أفضل 12 أداة لتسويق المنتجات لاستخدامها في عام 2024 تسويق المنتجات تساعدك الأدوات على الوصول إلى جمهور أوسع، والتواصل مع العملاء الحاليين وزملائك في الفريق، واتخاذ قرارات مستنيرة لزيادة دورة حياة المنتج وربحيته. تعمل منصة التسويق القوية على تبسيط العملية بأكملها، مما يوفر الوقت والجهد والموارد الثمينة. 🤩

ألقِ نظرة على برامجنا المفضلة لتسويق المنتجات وتعرّف على جميع الطرق التي يمكن أن تساعد بها حملاتك التسويقية حلول تسويق المنتجات المتكاملة بينما يركز البعض الآخر، مثل Omnisend و Typeform و Userpilot، على جوانب تسويقية محددة.

1. ClickUp

ابق على اطلاع على جميع جوانب حملاتك التسويقية مع ClickUp

ClickUp هو برنامج مجاني للاستخدام وقابل للتطوير بدرجة كبيرة أداة لإدارة المشاريع لفرق تسويق المنتجات من جميع الأحجام والصناعات. سواء كان الأمر يتعلق ببناء الاستراتيجية، أو تسويق الأحداث، أو إدارة الحملات تعمل المنصة كغرفة تحكم لجميع أعمالك التسويقية. 🕹️

يمكنك بدء حملتك التسويقية لمنتجك في دقائق باستخدام قالب خطة تسويق ClickUp . يساعدك القالب على تحديد أهداف وأولويات واضحة مع أهداف قابلة للتحقيق. يمكنك أيضًا تبسيط جوانب محددة من أنشطتك التسويقية باستخدام قوالب من أجل ملخصات التصميم , خطط إطلاق المنتج , خرائط رحلة العميل والمزيد!

الحصول على منتج مطور حديثًا على رادار العملاء يتطلب جهودًا تعاونية بين الأقسام المختلفة. باستخدام ClickUp، يمكنك تنظيم ومراقبة عمل فريقك وحالة المشروع دون عناء باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض.

على سبيل المثال، تتيح لك طريقة عرض عرض عبء العمل تقييم السعة الفردية، وتعيين العمل أو إعادة تخصيصه، وإزالة التكرار على طول التسلسل الهرمي. أضف قوائم مراجعة وتعليقات ومرفقات لدعم التعاون بين أعضاء الفريق. ☘️

طريقة عرض الجدول الزمني وطريقة عرض جانت توضيحية للغاية وتسمح لك بالبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية والجداول الزمنية التسويقية الضيقة. بغض النظر عن طريقة العرض، يمكنك بسهولة تخصيص جميع العناصر تقريبًا باستخدام وظيفة السحب والإفلات.

لزيادة الارتقاء بسير عملك, دمج ClickUp مع بريدك الإلكتروني، أو إدارة علاقات العملاء، أو أي برنامج آخر، وإدخال الإجراءات الروتينية التلقائية مثل تغييرات المعين وتحديثات الحالة.

ClickUp أفضل الميزات

الحقول والعروض المخصصة

أتمتة المهام المتكررة

قوائم التدقيق والتعليقات والمرفقات لاتخاذ إجراءات بشأن ملاحظات العملاء

لوحات معلومات مخصصة لتتبع التقدم المحرز

تكامل أصلي مع أكثر من 50 أداة و1,000 أداة أخرى عبر Zapier

يمكن الوصول إليها على الويب والجوال

قوالب جاهزة مصممة لمسوّقي المنتجات

أدوات إعداد التقارير والتحليلات من الدرجة الأولى لبناء استراتيجية تسويقية

قيود ClickUp

قد يكون العدد الهائل من الميزات مربكًا للمستخدمين الجدد

قد يستغرق تحميل مجموعات البيانات الكبيرة وقتاً أطول قليلاً

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار *جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. السعة

عبر السعة فكّر في Amplitude كموسوعة لسلوك العملاء، مليئة بالرؤى القيّمة حول كيفية تفاعل عملائك مع منتجك. تسمح لك هذه المعرفة بضبط جهودك التسويقية وزيادة المبيعات والنمو في نهاية المطاف.

يوفر لك Amplitude فهمًا عميقًا لرحلة العميل بأكملها، بدءًا من الاستحواذ وحتى الاحتفاظ بالعملاء، باستخدام التعلم الآلي للكشف عن الاتجاهات والأنماط. يساعدك على اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة من خلال أدواته الأربعة:

التحليلات: تعرّف على عملائك وسلوكهم بشكل متعمق الجمهور: الحصول على بيانات الطرف الأول لتخصيص منتجك وطريقة تسويقك له التجربة: اختبار الاستراتيجيات مع شرائح مختلفة من الجمهور CDP (منصة بيانات العملاء): تحسين جودة البيانات ومزامنة البيانات عبر التقنية واكتشاف جماهير جديدة

أفضل ميزات #### Amplitude

أداة تحليلية ملائمة للتسويق

تصور شامل لرحلة العميل من البداية إلى النهاية

القدرة على تجربة شرائح مختلفة من الجمهور

التجميع السلوكي

تكامل الشبكة الإعلانية

تتكامل مع أكثر من 100 أداة، بما في ذلك منصات التسويق الأخرى

قيود السعة #### قيود السعة

تسعير السعة (التحليلات)

بداية : مجانًا

: مجانًا النمو : الأسعار متاحة عند الطلب

: الأسعار متاحة عند الطلب المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات السعة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. أومنيسند

عبر أومنيسيند Omnisend عبارة عن منصة تسويق قوية للتجارة الإلكترونية تستفيد من بيانات العملاء لتحسين استهداف الإعلانات وجلب عملاء محتملين جدد وزيادة التحويلات. تساعدك حملات البريد الإلكتروني الآلي والرسائل النصية القصيرة على التفوق في التسويق متعدد القنوات التواصل مع العملاء ! ☎️

يعد إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة أمرًا سهلاً مع Omnisend. يمكنك إنشاء شرائح لمتغيرات مثل مراحل دورة الحياة والسلوك والمشاركة. يمكنك تقديم وتخصيص النوافذ المنبثقة والصفحات المقصودة والإعلانات التشويقية لجذب الانتباه. استخدم لوحة معلومات المبيعات لتتبع تقارير حملتك وتقارير الأتمتة ومعرفة ما يناسب جمهورك المستهدف.

يحتوي Omnisend على مكتبة قوالب تواصل واسعة النطاق مع العملاء لمساعدتك في إنشاء رسائل احترافية دون بذل الكثير من الجهد. تصفح مكتبة الأتمتة لاستكشاف ما يلفت الانتباه تدفقات العمل المبنية مسبقًا !

أومنيسند أفضل الميزات

اتصال متعدد القنوات

رسائل البريد الإلكتروني وسير العمل القابلة للتخصيص

لوحة معلومات المبيعات لإعداد التقارير

حسابات متعددة المتاجر

أكثر من 80 عملية تكامل، بما في ذلك أدوات التجارة الإلكترونية

قيود أومنيسند #### قيود أومنيسند

غير متوفر على الهاتف المحمول

يجد بعض المستخدمين أنمحرر البريد الإلكتروني يحد من يمكن أن يكونباهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة تسعير أومنيسيند

مجانًا

قياسي : 16 دولارًا شهريًا

: 16 دولارًا شهريًا محترف: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أومنيسند

G2 : 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. تايبفورم

عبر نوع النموذج الجملة التي تصف أفضل وصف شكل الكتابة هو الذي كتبه مدير تسويق المنتجات في الشركة، كريس كونينج: "إنه مثل سكين الجيش السويسري لجمع البيانات." إنها أداة متعددة الاستخدامات تتيح لك إنشاء نماذج متعددة الأغراض لجمع بيانات المستخدمين. 💫

ابدأ جهودك في تسويق منتجاتك باستخدام بعض قوالب Typeform، بدءًا من نماذج جمع العملاء المحتملين ونماذج ملاحظات العملاء إلى استبيانات رضا العملاء. أنشئ نماذج ذات علامات تجارية ملفتة للنظر وقم بتضمينها في أماكن استراتيجية لتوليد المزيد من العملاء المحتملين وجمع رؤى قيمة من جمهورك.

يمكنك فتح عالم كامل من الوظائف من خلال التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء والأتمتة والتعاون المفضلة لديك. يمكنك تسجيل العملاء المحتملين، وتحفيز عمليات المتابعة، وإنشاء بوابات للدفع، وبناء سير العمل المثالي!

تعمل Typeform حاليًا على منتج آخر، وهو Typeform Labs، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تفاعلات العملاء، مما يجعلها أكثر خصوصية وجاذبية.

أفضل ميزات Typeform

قوالب نماذج متعددة الأغراض

الكثير من خيارات التخصيص

يتكامل مع أكثر من 120 أداة

محادثات وجهاً لوجه مع جمهورك باستخدام ميزة VideoAsk

قيود Typeform #### قيود Typeform

لا توجد نسخة للجوال

النسخة المجانية هيمحدود في الميزات قد يجد بعض المستخدمين أن الإصدارالتدابير الأمنية غير كافية التسعير

مجاناً

أساسي : 25 دولار/شهرًا

: 25 دولار/شهرًا زائد : 50 دولارًا شهريًا

: 50 دولارًا شهريًا أعمال : 83 دولاراً في الشهر

: 83 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Typeform

G2 : 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

5. أوبتيميزلي

عبر أوبتيميزلي إذا كانت جهودك التسويقية تدور حول إنشاء المحتوى فإن Optimizely قد يكون الحل الأمثل. يتيح لك البرنامج منصة تسويق المحتوى (CMP) تتبع مشاريعك من خلال ميزة التقويم المفيدة. استخدم المنصة لإدارة الفرق والمهام والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء حملاتك. يعزز Optimizely أيضًا تعاون فريق المحتوى مع ميزات مثل التحرير داخل التطبيق.

تقدم CMP ثلاثة منتجات خاصة:

Orchestrate: لتخطيط وإنشاء ونشر المحتوى الجذاب لموقعك الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي التجربة: لإعداد اختبارات A / B لتجربة الويب والميزات، وتوليد رؤى حول السلوك، وتحسين المحتوى للحصول على النتائج التي تريدها الاستفادة: لإنشاء تجارب تجارة إلكترونية مخصصة تزيد من الأرباح إلى أقصى حد

أفضل ميزات Optimizely

إنشاء المحتوى وتحريره

الاختبار وتحسين المحتوى

التقويم للجدولة

أدوات التعاون

تحليل الأداء

تكامل أصلي مع أكثر من 100 تطبيق

قيود #### قيود Optimizely

لا يمكن الوصول إليه على الأجهزة المحمولة

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير ولوحة المعلومات

التسعير الأمثل (CMP)

ابدأ : مجانًا

: مجانًا إدارة : 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إنشاء : تسعير مخصص

: تسعير مخصص أنشئ: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أوبتيميزلي

G2 : 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: غير متاح

6. المستخدم الطيار

عبر برنامج Userpilot Userpilot هو أداة تسويقية لـ إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المستخدم وتحسينها لمنتجك. يوفر لك رؤى مهمة حول بيانات السلوك، مما يساعدك على جني أقصى قدر من الإمكانات من كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

تساعدك أدوات تسويق المنتجات الخاصة بالمنصة على:

تتبع تقدم الحملة وتحليلها إشراك المستخدمين الجدد والحاليين احصل على قيمة تعليقات المستخدمين باستخدام Userpilot، يمكنك إنشاء ملاحظات المستخدم المخصصة تجارب التأهيل للمستخدمين لمساعدتهم على فهم قيمة المنتج منذ البداية. تحكم في رسائلك لزيادة استخدام المنتج إلى أقصى حد. راقب المشاركة واحتفظ بالعملاء من خلال تقديم قيمة، مثل الميزات الجديدة أو المساعدة في النظام الأساسي.

يجعل برنامج Userpilot من السهل إدارة موارد التسويق -التقاط الاستخدام والبيانات المهمة الأخرى، وتحديد المساهمين الرئيسيين في التخبط، وإعداد منتجك للنجاح! ✊

أفضل ميزات برنامج Userpilot

تتبع الاستخدام التلقائي

تحليلات المنتج وتتبع الأهداف

التهيئة المخصصة للمستخدمين

تجارب النمو لشرائح العملاء

جمع الملاحظات

قيود برنامج Userpilot

عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية (ثمانية اعتبارًا من يونيو 2024)

إمكانيات تخصيص محدودة

مواطن الخلل العرضية

تسعير برنامج Userpilot

مبتدئ : بدءًا من 249 دولارًا شهريًا (نموذج الفوترة السنوي)

: بدءًا من 249 دولارًا شهريًا (نموذج الفوترة السنوي) النمو : الأسعار متاحة عند الطلب

: الأسعار متاحة عند الطلب المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات المستخدم التجريبي

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل Mixpanel هو أداة تحليلات المنتج موجّهة بشكل أساسي لشركات البرمجيات كخدمة. تساعدك المنصة على مراقبة تفاعل المستخدم مع تطبيقك، وتتبع العادات الشائعة للمستهلكين ونقاط الاحتكاك، واتخاذ قرارات تسويقية هادفة لتسهيل نمو المنتج.

تحب الفرق Mixpanel بسبب واجهة المستخدم النظيفة والتفاعلية. يتم عرض المقاييس على مستوى الشركة بوضوح تام، ولكن يمكنك أيضاً استخدام الفلاتر المتاحة لإظهار الرؤى الخاصة بمنتج أو جانب معين. تزودك ميزات الاختبار وإعداد التقارير في Mixpanel بالمعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات حاسمة للسوق المستهدفة بثقة.

إن نمو المنتج والتسويق مجالان متداخلان، ولكن هذا الأخير له احتياجات فريدة لإعداد التقارير، ويدرك منشئو Mixpanel ذلك جيداً. ومؤخراً، قدمت الشركة ميزة MarketingAnalytics لمساعدة المسوقين في الحصول على رؤى مخصصة والتعاون بسلاسة مع قسم المنتجات.

أفضل ميزات Mixpanel

أدوات تحليل المنتجات والتسويق

واجهة مستخدم تفاعلية

فلاتر البيانات

أدوات إعداد تقارير شاملة

أكثر من 100 تكامل جاهز

قيود Mixpanel

لا توجد نسخة للجوال

يأتي معمنحنى التعلم حالياًغير مناسب للمنتجات التي تدعم عدة مستخدمين لكل جهاز تسعير Mixpanel

مبتدئ : مجانًا

: مجانًا النمو : من 20 دولارًا شهريًا

: من 20 دولارًا شهريًا مؤسسة: من 833 دولاراً في الشهر

Mixpanel التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات إذا كنت تعمل في مجال إدارة علاقات العملاء، فمن المحتمل أنك على دراية باسم Salesforce. فهو ليس أداة واحدة، بل هو عبارة عن مجموعة من المنتجات المصممة لمساعدتك على فهم عملائك وتطوير منتجك وإطلاق العنان لإمكانات عملك بالكامل. 🔓

أحد حلولها هو سحابة التسويق، المليئة بالميزات لتمكين العمليات المتعلقة بتسويق المنتجات، مثل

تخزين بيانات العملاء وتنظيمها

أتمتة تسليم المحتوى عبر مختلف القنوات

استخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الحملة

الحصول على بيانات في الوقت الفعلي لتخصيص لحظات المستهلك الرئيسية

إنشاء تجارب كبار الشخصيات للعملاء الأكثر ولاءً

من خلال جلب أدوات Salesforce الأخرى إلى هذا المزيج، يمكنك الكشف عن المزيد من الوظائف لدفع أهدافك التسويقية إلى الأمام. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المنصة لتتبع العملاء المحتملين، وتوسيع نطاق عمليات خدمة العملاء صعوداً أو هبوطاً، وتطوير تطبيقات إدارة علاقات العملاء دون الحاجة إلى الترميز.

أفضل ميزات قوة المبيعات

أتمتة التسويق المخصصة

تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

التقاط بيانات العملاء في الوقت الفعلي

إدارة المحتوى وأتمتة التسليم

إمكانية الوصول إلى الويب والهاتف المحمول

قيود Salesforce (سحابة التسويق)

تعقيد البرنامجيتطلب خبرة فنية عالية يبدو أن المستخدمين يجدونهباهظة الثمن مقارنة بمنافسيها #### تسعير #### Salesforce



لدى Salesforce نظام تسعير معقد، مع مستويات تسعير مختلفة لكل مجموعة من المنتجات والميزات. راجع صفحة التسعير الرسمية الخاصة بهم لمزيد من التفاصيل.

تقييمات ومراجعات Salesforce Salesforce (سحابة التسويق)

G2 : 4.0/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم) تحقق من بدائل Salesforce هذه !

9. سمروش

عبر سمروش Semrush هو مجموعة برمجيات متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات كل من المبتدئين والمحترفين ذوي الخبرة في مجال التسويق الرقمي. وهي مليئة بالأدوات والميزات لمساعدة الشركات على تحسين تواجدها على الإنترنت، وزيادة عدد الزيارات العضوية والمدفوعة، واكتساب رؤى قيمة وقابلة للتنفيذ في السوق.

مع Semrush، يمكنك من خلال Semrush فتح كنز من الكلمات الرئيسية ذات الصلة بمنتجك واستخدامها لإنشاء محتوى جذاب لحملاتك التسويقية. يوفر البرنامج أيضًا أدوات لتحسين تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي وأداء إعلاناتك المدفوعة.

وهو أيضًا مصدر لا يقدر بثمن لإجراء أبحاث المنافسين مما يتيح لك لمحة عن المواقع الإلكترونية والاستراتيجيات الخاصة بمنافسيك. استخدم هذه المعرفة لتحسين نهجك التسويقي واكتساب ميزة تنافسية.

أفضل ميزات Semrush

أدوات تحسين محركات البحث للحصول على نظرة ثاقبة لزوار الموقع الإلكتروني

المساعدة في إنشاء المحتوى

برنامج تحليل المنافسين

تحسين الميزانية

تقارير قابلة للتخصيص وتصور البيانات

تكامل أصلي مع أكثر من 20 أداة

إصدارات الجوال والويب

قيود سيمراش

نتيجة البحثيمكن أن تختلف التصنيفات عن تصنيفات جوجل الشركات الصغيرة قد تجد أن السعر مرتفع للغاية



تسعير سمروش

محترف : 99.95 دولارًا شهريًا

: 99.95 دولارًا شهريًا محترف : 191.62 دولارًا في الشهر

: 191.62 دولارًا في الشهر شركة: 374.95 دولارًا/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Semrush

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

10. شارع العملية

عبر شارع المعالجة شارع المعالجة هو إدارة العمليات منصة تسمح لمسوّقي المنتجات بإنشاء المهام وإدارتها وأتمتتها وتجميعها في مهام فعّالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تساعدك الأداة على تطوير نهج منظم لتخطيط الحملات التسويقية وتنفيذها و تحسينها.

تسهّل واجهة السحب والإفلات البديهية إنشاء مهام سير عمل تسويقية لتناسب احتياجاتك الخاصة. يحتوي Process Street على بعض القوالب الافتراضية لتبدأ، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء مهام سير عمل مخصصة من البداية.

يأتي Process Street مزودًا بالعديد من الأدوات لتحسين حملاتك التسويقية باستخدام بيانات مؤثرة. مراقبة التقدم، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وجمع معلومات إضافية عن العملاء باستخدام النماذج.

ميزة أخرى بارزة في Process Street هي Pages، وهو محرر مستندات بسيط. استخدمه لإنشاء ملف شامل ومُحدَّث قاعدة معرفية لفريق تسويق المنتج الخاص بك!

أفضل ميزات شارع العمليات

سهولة إعداد سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي

واجهة مستخدم بسيطة وفعّالة للسحب والإفلات مع قوائم المراجعة

النماذج والتحليلات

العشرات من عمليات التكامل الأصلية

قيود شارع العمليات

عملية تسعير شارع العملية

بدء التشغيل : 100 دولار/شهرياً

: 100 دولار/شهرياً محترف : 415 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 415 دولارًا أمريكيًا في الشهر مؤسسة: 1,660 دولاراً شهرياً

عملية شارع #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

11. صانع استبيانات ProProfs

عبر صانع استطلاع ProProfs أداة ProProfs Survey Maker هي أداة لتسويق المنتجات تساعدك على جمع تعليقات المستخدمين والحصول على رؤى حول آراء العملاء. استخدمه لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل، وقياس مستويات الرضا، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات من أجل تحسين المنتجات أو الحملات أو العمليات.

أفضل ميزات أداة ProProfs Survey Maker

إنشاء استبيانات في دقائق

توليد رؤى مع تحليل البيانات في الوقت الفعلي

الوصول إلى قوالب وقوالب استبيانات حديثة

التكامل مع أكثر من 100 تطبيق، بما في ذلك قاعدة معارف ProProfs Knowledge Base و ProProfs Quiz Maker

قيود صانع استبيانات ProProfs Survey Maker

لا يوجد إصدار للجوال

تخصيص محدود

تسعير برنامج ProProfs Survey Maker

الأساسيات : 19 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 19 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) بالإضافة : 49 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا)

: 49 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا) بريميوم: 99$/شهرًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات برنامج ProProfs Survey Maker

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 مراجعة)

12. هوتجار

عبر هوتجار Hotjar هي منصة قوية لمسوّقي المنتجات توفر رؤى قابلة للتطبيق من سلوك المستخدم. باستخدامها، يمكنك جمع البيانات والتعليقات حول تجربة الزائرين على موقعك الإلكتروني - بما في ذلك المناطق التي ينقرون فيها أو يمررون أو يحركون مؤشر الفأرة - واستخدامها لزيادة نجاح المنتج.

أفضل ميزات Hotjar

خرائط حرارية لتصور سلوك المستخدم

تسجيلات لإجراءات وأنشطة المستخدمين

استبيانات عبر الإنترنت لجمع الملاحظات

تحليل مسار التحويل وتحسين معدل التحويل (CRO)

قيود Hotjar

لا يوجد تكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)

عدم وجود تقسيم العملاء

تسعير #### هوتجار

أساسي : مجاني

: مجاني بالإضافة : 32 دولارًا شهريًا

: 32 دولارًا شهريًا الشركات: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا السعر: 171 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2 : 4.6/5 (1,000+ تقييم)

: 4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

ClickUp: أفضل برنامج لتسويق المنتجات لفريقك

برنامج تسويق المنتجات هو رفيقك الموثوق به في مجال التسويق الواسع، مثل الدليل الموثوق الذي يقود المستكشفين عبر مناطق مجهولة. إنشاء حساب مجاني في ClickUp للكشف عن الجواهر الخفية لفهم المستهلك، وصياغة حملات مؤثرة، ودفع عملك إلى آفاق جديدة. 📊