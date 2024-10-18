25 من أفضل أدوات الإنتاجية وتطبيقات البرامج في عام 2025

هل تكافح من أجل إنجاز كل شيء؟ ليس لديك الوقت الكافي؟ الكثير من المشتتات؟ أنظمة غير متصلة؟

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف - متشابكين في شبكة من الأشياء التي يجب القيام بها في ظل وقت محدود، وسير عمل معقد أو غير منظم، وإضافة مشتتات فوق كل ذلك.

وفي حين أنه من المستحيل أن تستنسخ نفسك وتوقف الوقت، يمكنك بإمكانك اللجوء إلى أدوات الإنتاجية لاختراق وقتك وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل! 👩‍💻⚡️

لكنني فهمت الأمر. مع وفرة أدوات الإنتاجية المتاحة، فإن العثور على أداة تناسب احتياجاتك قد يكون صعباً بقدر صعوبة الحفاظ على الإنتاجية! سواء كنت تتطلع إلى الاستمرار في إنجاز المهام وإدارة الوقت بفعالية أو التعاون مع فرق العمل عن بُعد - هناك بالتأكيد تطبيق لذلك.

لذا، ولتوفير دقائقك الثمينة (التي يمكن أن تضيف الكثير من الوقت)، قمتُ ببعض البحث وحصرتها في 25 من أفضل أدوات الإنتاجية المتاحة اليوم حتى لا تضطر إلى ذلك. من تطبيقات إدارة المهام لتتبع الوقت وأكثر من ذلك، نحن متأكدون من أنك ستجد ما تبحث عنه في هذه الجولة!

لكن أولاً، دعنا نتناول ما يجب أن تبحث عنه في أدوات الإنتاجية التالية. 👀

ما هي أدوات الإنتاجية؟

أدوات الإنتاجية هي منصات مصممة لمساعدة الموظفين والفرق على العمل بكفاءة وفعالية أكبر. يمكن أن تساعد أدوات الإنتاجية المستخدمين على إدارة المهام، والبقاء منظمين, التعاون مع الآخرين وأتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل.

أفضل 25 أداة للإنتاجية في عام 2024

هناك العديد من أدوات الإنتاجية المتاحة - بعضها متخصص في المساعدة في إدارة الوقت، والحد من التشتت، وتنظيم المهام، وإدارة المشاريع، بينما يهدف البعض الآخر إلى تحسين التعاون، وربط الفرق عن بُعد، وتسريع الاتصالات بين الأقسام والفرق. (وبعضها يقوم بكل ذلك! 😉)

ألقِ نظرة فاحصة على كل منها لترى كيف يمكنك استخدام هذه الأدوات لزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد، والحفاظ على تحفيزك، وسد الفجوة من مكانك إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه!

1. ClickUp

أفضل أداة الكل في واحد للإنتاجية وإدارة المشاريع

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

أولًا انقر فوق -صاحبك الجديد وأداة إدارة المشاريع المتكاملة وتطبيق الإنتاجية المطلق الذي يقوم بكل شيء. بدءًا من إدارة قوائم المهام إلى المشاريع المعقدة، والمهام الشخصية إلى مهام العمل، وكل شيء بينهما، هذا التطبيق يغطي كل شيء. 👏

يشتهر تطبيق ClickUp بميزات إدارة المشاريع المتقدمة الممزوجة بأدوات الإنتاجية والتعاون، ويمكنه أن يدفعك لإنجاز المزيد من المهام وإدارة عبء العمل وتحقيق أهدافك.

يمكنك الوصول إلى ميزات تعزيز الإنتاجية من أجل تتبع الوقت , إدارة المهام و أتمتة مخصصة لإضفاء النظام على سير عملك، إلى جانب مجموعة من الأدوات، بما في ذلك ClickUp Mind Maps للعصف الذهني, مستندات ClickUp للتوثيق، وعرض عبء العمل لمساعدتك في مراقبة سعتك.

وأفضل ما في الأمر أن المنصة قابلة للتخصيص بالكامل. هذا يعني أنه يمكنك بناء ClickUp بأي طريقة تدعم سير عملك ومشاريعك وتفضيلاتك على أفضل وجه، بل وتعديلها مع تغير احتياجاتك - مما يجعل هذه الأداة واحدة من أكثر تطبيقات الإنتاجية مرونة ووظيفية أدوات إدارة المشاريع المتوفرة اليوم.

بالكاد قمنا بخدش سطح ما يمكن أن تقدمه هذه الأداة لإنتاجيتك المهنية والشخصية. إليك بعض الميزات الرئيسية الأخرى المعززة للإنتاجية التي تحصل عليها مع ClickUp. ألقِ نظرة!

أفضل الميزات

طريقة عرض ClickUp المخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة مخصصة لعرض عملك (قائمة، وجدول، وجانت، وجدول زمني، وجدول زمني، وتقويم، وعبء عمل، والمزيد)

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة مخصصة لعرض عملك (قائمة، وجدول، وجانت، وجدول زمني، وجدول زمني، وتقويم، وعبء عمل، والمزيد) ClickUp AI : استخدم ClickUp AI ل توفير الوقت في تدوين الملاحظات وإنشاء المحتوى والمزيد

استخدم ClickUp AI ل توفير الوقت في تدوين الملاحظات وإنشاء المحتوى والمزيد متتبع الوقت العالمي : تتبّع الوقت المستغرق في المهام، ووضع علامة على الوقت المستحق للفوترة، وتدوين الملاحظات على إدخالاتك

: تتبّع الوقت المستغرق في المهام، ووضع علامة على الوقت المستحق للفوترة، وتدوين الملاحظات على إدخالاتك التشغيل التلقائي المخصص والمُعد مسبقًا : ضع عملك على الطيار التلقائي - قلل من المهام اليدوية والمتكررة، وسرّع سير عملك، وأنشئ عمليات متسقة وقابلة للتطوير

: ضع عملك على الطيار التلقائي - قلل من المهام اليدوية والمتكررة، وسرّع سير عملك، وأنشئ عمليات متسقة وقابلة للتطوير لوحات تحكم مخصصة : قم بإنشاء لوحة معلومات ClickUp لإعطائك نظرة عامة عالية المستوى على عملك في لمحة سريعة

: قم بإنشاء لوحة معلومات ClickUp لإعطائك نظرة عامة عالية المستوى على عملك في لمحة سريعة لوحة المعلومات التعاونية : قم بإنشاء وتصور سير عملك واستراتيجياتك والمزيد، ومشاركتها بسهولة أو التعاون في الأفكار مع فريقك وعملائك

: قم بإنشاء وتصور سير عملك واستراتيجياتك والمزيد، ومشاركتها بسهولة أو التعاون في الأفكار مع فريقك وعملائك ClickUp Docs : قم بإنشاء مواقع الويكي وإجراءات التشغيل الموحدة والمدونات وقواعد المعرفة والمزيد، واستخدم ميزة التركيز داخل المستندات لإبقائك مركزًا على عملك

: قم بإنشاء مواقع الويكي وإجراءات التشغيل الموحدة والمدونات وقواعد المعرفة والمزيد، واستخدم ميزة التركيز داخل المستندات لإبقائك مركزًا على عملك التذكيرات : ابقَ دائمًا على اطلاع دائم بما تحتاج إلى القيام به باستخدام التذكيرات التي يمكنك إدارتها من المتصفح أو سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة

: ابقَ دائمًا على اطلاع دائم بما تحتاج إلى القيام به باستخدام التذكيرات التي يمكنك إدارتها من المتصفح أو سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة إمكانيات التكامل : ربط ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لتبسيط سير عملك

: ربط ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لتبسيط سير عملك تطبيق الهاتف المحمول : الوصول إلى ClickUp أثناء التنقل من أي جهاز، بما في ذلك الهاتف المحمول

: الوصول إلى ClickUp أثناء التنقل من أي جهاز، بما في ذلك الهاتف المحمول قوالب مخصصة ومُعدة مسبقًا : قم بإنشاء القوالب الخاصة بك أو استخدم قوالب ClickUp قوالب الإنتاجية بما في ذلكقالب الإنتاجية الشخصية في ClickUp لمساعدتك على البدء بشكل أسرع

قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp

القيود الحالية

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من أصل 5 (أكثر من 5,720 تقييمًا)

: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 5,720 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (3,553+ تقييمات)

جرّب ClickUp مجاناً

2. كاليندلي

الأفضل لـ برنامج الجدولة

جدولة الاجتماعات باستخدام Calendly كاليندلي هي أداة إنتاجية تساعد على أتمتة عملية جدولة المواعيد والاجتماعات مع العملاء والعملاء وأعضاء الفريق.

فهو يتكامل مع التقويم الخاص بك للتحقق من مدى توفرك ويتيح للآخرين جدولة المواعيد معك بناءً على التوفر الذي حددته. يقلل هذا من الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة أو المكالمات الهاتفية لجدولة المواعيد، مما يوفر الوقت للمهام الأخرى ويزيد من الإنتاجية.

يتكامل Calendly أيضاً مع أدوات الإنتاجية الأخرى في هذه القائمة، بما في ذلك ClickUp. ربط ClickUp ب Calendly لتبسيط تخطيط الإنتاجية وتتبع وتنظيم الاجتماعات وجداول العمل داخل ClickUp.

أفضل الميزات

تخصيص التوافر وحجب الأيام والوقت بسهولة لتجنب الحجز المزدوج

تتيح لك اتصالات التقويم مزامنة جداولك عبر تقويمات متعددة في الوقت الفعلي

تسمح لك نماذج التوجيه بطلب معلومات من زائري الموقع الإلكتروني أو المدعوين وتوجيههم إلى الشخص أو المورد المناسب

إرسال استطلاعات الرأي الخاصة بالاجتماعات بسرعة، والعثور على الأوقات الأكثر شيوعًا، وحجز اجتماعك في مكان واحد

القيود الحالية

ليس لدى Calendly القدرة على التعامل مع الأحداث المتكررة بجداول زمنية مختلفة لأسابيع مختلفة

التسعير

أساسي : مجاني

: مجاني الأساسية : 8 دولارات لكل مقعد/شهر

: 8 دولارات لكل مقعد/شهر احترافي : 12 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 12 دولارًا لكل مقعد/شهر الفرق: 16 دولارًا لكل مقعد/شهر

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من أصل 5 (أكثر من 1,581 تقييم)

: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 1,581 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (2,617+ تقييم)

تحقق من هذه

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3. سلاك

أفضل برنامج تواصل جماعي

أرسل رسائل فورية، وشارك الملفات، وقم بتبسيط اتصالات فريقك في Slack سلاك هي منصة تعاون وتواصل مصممة للفرق. وهي تتيح للمستخدمين إنشاء قنوات لمشاريع أو مواضيع مختلفة وتسهيل المراسلة في الوقت الحقيقي ومشاركة الملفات وغيرها.

من خلال جمع كل هذه الأدوات معاً في مكان واحد, سلاك يساعد الأفراد والفرق على البقاء منظمين ومتصلين، مما يسمح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية وإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

أفضل الميزات

تتيح المراسلة الفورية للفرق مناقشة الموضوعات وحل المشكلات بشكل أسرع

إمكانيات بحث وأرشفة قوية تسهّل استرجاع المحادثات أو المعلومات السابقة

قنوات مخصصة تسمح للفرق بتنظيم المحادثات حسب الموضوع، مما يحافظ على تركيز المحادثات

التكامل مع الأدوات الأخرى يمكن أن يحافظ على انسيابية عمل فريقك

القيود الحالية

تحتوي الخطط المجانية على سعة تخزين محدودة للملفات، والتي يمكن زيادتها عن طريق الترقية إلى خطة مدفوعة

يمكن أن تشتت إشعارات سلاك والمحادثات إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح

التسعير

إيجابي : 8.25 دولار للشخص الواحد/شهرياً، تُدفع شهرياً

: 8.25 دولار للشخص الواحد/شهرياً، تُدفع شهرياً الأعمال + : 15 دولارًا لكل شخص/شهرًا، يتم دفعها شهريًا

: 15 دولارًا لكل شخص/شهرًا، يتم دفعها شهريًا شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من أصل 5 (أكثر من 30,927 تقييم)

: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 30,927 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (22,828+ تقييم)

مقارنة: مقارنة*

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4. Brain.fm

أفضل تطبيق لتعزيز التركيز

حسِّن تركيزك مع Brain.fm Brain.fm عبارة عن أداة إنتاجية قائمة على الموسيقى والصوت مصممة لتحسين الوظيفة الإدراكية والإنتاجية الكلية.

ويستخدم مزيجًا من الموسيقى والمقاطع الصوتية والأنماط الإيقاعية المصممة خصيصًا للتأثير على الموجات الدماغية، مما يساعد المستخدمين على البقاء متيقظين ومركزين ومنتجين.

من خلال تزويد المستخدمين بالقدرة على تخصيص تجربتهم الصوتية والاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأوضاع والأنواع، يساعد Brain.fm المستخدمين على الحفاظ على التركيز والإنتاجية طوال اليوم، بغض النظر عن المهمة التي يعملون عليها.

أفضل الميزات

تم تصميم الموسيقى والمشاهد الصوتية القائمة على العلم لمساعدة المستخدمين على التركيز

يسمح وقت تشغيل الموسيقى القابل للتخصيص للمستخدمين بتعديل مدة تشغيل الموسيقى وفقًا لذلك

يتيح تطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الموسيقى والمقاطع الصوتية أثناء التنقل

مكتبة موسيقى يتم تحديثها بانتظام للحفاظ على مجموعة متنوعة من الموسيقى للمستخدمين

القيود الحالية

تعتمد الفعالية على المستخدم

التسعير

شهرياً : 6.99 دولار شهريًا

: 6.99 دولار شهريًا سنوياً: 49.99 دولارًا سنويًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

منتج هانت: 5 من 5 (أكثر من 98 تقييمًا)

5. هبسبوت

أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء

إدارة المهام باستخدام HubSpot هبسبوت هي منصة متكاملة للتسويق الداخلي والمبيعات وخدمة العملاء تساعد الشركات على جذب العملاء وإشراكهم وإسعادهم.

توفر المنصة مجموعة من الأدوات التي تساعد الشركات على إدارة أنشطة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في مكان واحد، مما يسهل الحفاظ على التنظيم وزيادة الإنتاجية.

من خلال الجمع بين كل هذه الأدوات معاً، تساعد Hubspot الشركات على تبسيط عملياتها وتوفير الوقت والتركيز على ما تقوم به بشكل أفضل - تقديم تجربة عملاء استثنائية.

أفضل الميزات

أدوات أتمتة التسويق تساعد الفرق على تبسيط جهود التسويق وتوسيع نطاقها

تساعد الفرق على تبسيط جهود التسويق وتوسيع نطاقها التخصيص والتخصيص تمنح الفرق حلاً مرنًا للمساعدة في التخصيص لتلبية احتياجاتهم الفريدة

تمنح الفرق حلاً مرنًا للمساعدة في التخصيص لتلبية احتياجاتهم الفريدة التقارير والتحليلات تسمح للشركات بمراقبة أداء التسويق والمبيعات وتتبعه

تسمح للشركات بمراقبة أداء التسويق والمبيعات وتتبعه يتكامل Hubspot مع مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى والأنظمة الأخرى، بما في ذلك ClickUp و Slack و Zapier

القيود الحالية

قد تكون الخيارات الكثيرة جداً مربكة وقد تعيق الإنتاجية

التسعير

التسويق يبدأ السعر الاحترافي من 800 دولار شهرياً يبدأ سعر المؤسسات من 3,600 دولار شهرياً

المبيعات يبدأ سعر المحترفين من 450 دولاراً شهرياً يبدأ من 1,200 دولار شهرياً

خدمة العملاء يبدأ السعر الاحترافي من 450 دولاراً شهرياً يبدأ من 1,200 دولار شهرياً



تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.4 من 5 (9,191+ تقييم)

: 4.4 من 5 (9,191+ تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 5,360 تقييم)

تحقق من هذه

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6. تلوح في الأفق

أفضل برنامج تسجيل شاشة

تسجيل رسائل الفيديو وتسجيلات الشاشة تلوح في الأفق هو فيديو أداة التواصل التي تساعد الأفراد والفرق على التواصل بشكل أكثر فعالية وزيادة إنتاجيتهم.

باستخدام Loom، يمكن للمستخدمين تسجيل رسائل الفيديو التي تجمع بين لقطات كاميرا الويب الخاصة بهم وتسجيلات الشاشة. وهذا يجعل من السهل توصيل الأفكار وتقديم الملاحظات ومشاركة المعرفة والتواصل بصرياً وتقليل سلاسل البريد الإلكتروني المطولة أو الاجتماعات الشخصية.

أفضل الميزات

تسجيل رسائل الفيديو وتسجيلات الشاشة ومشاركتها بسهولة مع فرقك أو أي شخص آخر

توفر التسميات التوضيحية المباشرة تسميات توضيحية في الوقت الفعلي، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً، خاصةً لمن يعانون من إعاقات سمعية

خيار قص التسجيلات وتحريرها قبل مشاركتها مع الآخرين

تتيح عناصر التحكم في الخصوصية للمستخدمين تعيين مستويات الوصول لضمان حماية المعلومات الخاصة وتأمينها

القيود الحالية

يحتوي الإصدار المجاني على عدد محدود من مقاطع الفيديو

التسعير

بداية : مجاناً

: مجاناً الشركات : 12.50 دولار لكل منشئ/شهر

: 12.50 دولار لكل منشئ/شهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 987 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 987 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (338+ تقييمات)

تحقق من هذه بدائل_لوم !

8. هابيتيكا

أفضل تطبيق لتتبع العادات

كوِّن عادات عمل أفضل مع هابيتيكا هابيتيكا هو تطبيق للإنتاجية وتتبع العادات يساعد المستخدمين على بناء عادات جيدة والحفاظ عليها والوصول إلى أهدافهم وتحسين رفاهيتهم بشكل عام من خلال تحويل المهام العادية إلى ألعاب مغامرات.

من خلال منهجه الممتع والجذاب، يمكن لمستخدمي Habitica كسب المكافآت ورفع المستوى وفتح ميزات جديدة لإبقائهم متحمسين والمساعدة في إجراء تغييرات ذات مغزى في حياتهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والشعور بالإنجاز.

أفضل الميزات

يُلعب عملية تكوين العادات وإنجاز المهام لإبقاء المستخدمين متحمسين ومتفاعلين

المساعي والتحديات توفر بيئة ممتعة ومحفزة لتحقيق الأهداف

تتبع العادات والتغذية الراجعة والمكافآت تمنح المستخدمين طريقة جذابة لقياس تقدمهم وإبقائهم على المسار الصحيح والاحتفال بانتصاراتهم

تسمح ميزات التعاون للمستخدمين بتجربة المنصة مع مستخدمين آخرين، مثل فرقهم وأصدقائهم وأفراد أسرهم

القيود الحالية

لا توجد خطة مجانية

نظرًا لوجود عقوبات في اللعبة، فقد تجعل المستخدمين يخشون الفشل، وقد يعود المستخدمون إلى الغش

التسعير

اشتراك عام : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا خطة المجموعة: 9 دولارات شهريًا و3 دولارات لكل عضو

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

متجر التطبيقات : 4.1 من 5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.1 من 5 (أكثر من 1,000 تقييم) جوجل بلاي 4.2 من 5 (أكثر من 19,000 تقييم)

تحقق من هذه

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9. زابير

الأفضل لربط مجموعة التقنيات الخاصة بك

قم بتوصيل خدمات الويب وأتمتة المهام المتكررة باستخدام Zapier زابير هي أداة للتشغيل الآلي عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين ربط خدمات الويب المفضلة لديهم وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية.

باستخدام Zapier، يمكن للمستخدمين دمج آلاف التطبيقات معًا وإنشاء "Zaps" وهي عبارة عن تدفقات عمل آلية بين التطبيقات المختلفة لأتمتة مهام سير العمل البسيطة والمعقدة.

من خلال ربط أدواتك بـ Zapier وأتمتة المهام اليدوية والمتكررة، يمكن لمستخدمي Zapier التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى، مما يوفر الوقت والطاقة لمزيد من العمل الإبداعي والاستراتيجي ويحافظ على إنتاجية الأفراد والفرق.

أفضل الميزات

تتيح أتمتة سير العمل للمستخدمين أتمتة المهام الروتينية

إنشاء مهام سير عمل متعددة الخطوات لأداء مهام أكثر تعقيدًا

تسهيل نقل البيانات بين التطبيقات المختلفة

يتكامل مع 5000 تطبيقات رائعة بما في ذلك ClickUp وGmail وSlack والمزيد

القيود الحالية

قد يجد بعض المستخدمين أن هيكل تسعير Zapier باهظ الثمن بالنسبة لاحتياجاتهم

التسعير

مجاني

بداية : 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا احترافي : 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا فريق : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا شركة: 799 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من أصل 5 (1,044+ تقييم)

: 4.5 من أصل 5 (1,044+ تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (2,481+ تقييم)

تحقق من هذه

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10. انتهى الأسبوع

الأفضل لتتبع OKR

تتبع الأهداف وقياس التقدم المحرز باستخدام Weekdone ويكدون هو برنامج OKR و إدارة الفريق أداة مصممة لمساعدة الفرق على زيادة إنتاجيتها من خلال مواءمة أهدافها وتتبع التقدم المحرز وتقديم ملاحظات منتظمة.

يمكن للفرق إنشاء المهام وتعيينها، وتحديد الأهداف والغايات، وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. كما يوفر التطبيق أيضاً تسجيلات منتظمة، حيث يمكن لأعضاء الفريق الإبلاغ عن تقدمهم ومشاركة التحديثات مع زملائهم. تساعد حلقة الملاحظات المنتظمة هذه الفرق على البقاء على اطلاع ومواءمة ويمكن أن تؤدي إلى تحسين التعاون والتواصل والإنتاجية.

أفضل الميزات

أدوات تحديد الأهداف وتتبعها لقياس التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين

تسمح القوالب القابلة للتخصيص للفرق بإنشاء تقارير تقدم تتماشى مع أهدافهم

تساعد أدوات التعاون، مثل التعليقات وتحديثات الفريق، في إبقاء الجميع على اطلاع على المستجدات

توفر تحليلات أداء الفريق للقادة والفرق طريقة لعرض الأداء على لوحة تحكم بسيطة

القيود الحالية

يدعم ما يصل إلى ثلاثة أشخاص فقط في الباقة المجانية

قد يمثل إعداد التطبيق وإنشاء فرق العمل تحدياً للمستخدمين الجدد

لا توجد تقارير تقدم شهرية (تقارير أسبوعية فقط)

التسعير

يعتمد السعر على عدد المستخدمين

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.1 من 5 (أكثر من 24 تقييم)

: 4.1 من 5 (أكثر من 24 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (57+ تقييم)

11. جيب

أفضل تطبيق لوضع الإشارات المرجعية

احفظ المقالات ومقاطع الفيديو ومحتويات الويب الأخرى لقراءتها أو عرضها لاحقًا باستخدام Pocket الجيب هو تطبيق لحفظ المحتوى واكتشافه يسمح للمستخدمين بحفظ المقالات ومقاطع الفيديو ومحتويات الويب الأخرى لقراءتها أو عرضها لاحقًا، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة ومصادر التشتيت أثناء العمل.

يوفر التطبيق أيضًا مجموعة من الأدوات لتنظيم المحتوى وتصنيفه، بما في ذلك العلامات والمجلدات والبحث، مما يسهل على المستخدمين العثور على ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه.

أفضل الميزات

تسمح ميزة الحفظ لوقت لاحق للمستخدمين بحفظ المقالات ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى لعرضها لاحقًا

سهولة تصنيف المحتوى المحفوظ ووضع علامات عليه لتسهيل عملية البحث

متاح على مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك iOS وAndroid ومتصفحات الويب

يستخدم خوارزميات التعلُّم الآلي للتوصية بالمحتوى الذي قد يثير اهتمام المستخدمين

القيود الحالية

يمكن تحسين الواجهة والبحث لتحسين سهولة الاستخدام

التسعير

أقساط شهرية : 4.99 دولار شهرياً

: 4.99 دولار شهرياً قسط سنوي: 44.99 دولارًا سنويًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 26 تقييمًا)

: 4.5 من 5 (أكثر من 26 تقييمًا) Capterra: غير متاح

12. توجل

أفضل برنامج لتتبع الوقت

تتبع الوقت واحصل على رؤى حول عادات العمل باستخدام Toggl توجل هو أداة لتتبع الوقت تساعد الفرق والأفراد على زيادة إنتاجيتهم من خلال تتبع الوقت المستغرق في المهام، وتنظيم المشاريع، وتوفير رؤى قيمة حول عادات العمل والأداء.

من خلال تتبع الوقت بدقة وتقديم رؤى قيمة حول عادات العمل، يمكن لـ Toggl مساعدة المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم من خلال تقليل الوقت المستغرق في تتبع الوقت يدويًا، وتحسين سير العمل، وتحسين التواصل والتعاون.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Toggl مع العديد من أدوات الإنتاجية الأخرى، بما في ذلك تطبيقات إدارة المشاريع وأدوات الفوترة والمزيد.

أفضل الميزات

تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشروعات المختلفة، وتخصيص المؤقت ليناسب احتياجات المشروع الفريدة

الحصول على مجموعة من التقارير مثل الملخصات الأسبوعية والشهرية لإظهار كيفية قضاء الوقت في المهام

إمكانيات التكامل تسمح ل Toggl بالاتصال بأدوات العمل الأخرى مثل ClickUp وZapier وEvernote وSlack وغيرها

احصل على تذكيرات بموعد بدء المؤقِّت أو إيقافه

القيود الحالية

الخطط المنفصلة لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والتوظيف تجعلها باهظة الثمن مقارنةً بغيرها من الأدوات الأخرى بدائل Toggl التسعير

مجاني

بداية : 9 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 9 دولارات لكل مستخدم/شهر قسط : 18 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 18 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 1,514 تقييم)

: 4.6 من 5 (أكثر من 1,514 تقييم) Capterra: 4.7 (2,137+ تقييم)

13. 1 كلمة مرور

أفضل مخزن لكلمات المرور

إنشاء كلمات مرور قوية وتسجيل الدخول بسهولة إلى التطبيقات باستخدام 1Password 1كلمة المرور هي أداة إدارة كلمات المرور التي تساعد الأفراد والفرق على إنشاء كلمات مرور قوية، وتسجيل الدخول إلى التطبيقات بسهولة دون الحاجة إلى تذكر كلمات مرور متعددة، ومشاركة كلمات المرور بأمان.

يقلل هذا التطبيق من مخاطر الاختراقات الأمنية المتعلقة بكلمات المرور ويبسط إدارة كلمات المرور.

أفضل الميزات

تخزين أسماء المستخدمين وكلمات المرور وغيرها من المعلومات الحساسة بشكل آمن

ملء معلومات السجل تلقائيًا لتسجيل الدخول بشكل أسرع وأسهل

توليد كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لتقوية بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك

عمليات تدقيق أمني منتظمة لتنبيهك إذا تم اختراق أي كلمات مرور أو استخدامها

القيود الحالية

واجه المستخدمون مشاكل بين ملحق المتصفح وتطبيق عميل سطح المكتب المدمج

التسعير

شخصي : 2.99 دولار شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 2.99 دولار شهرياً، يتم دفعها سنوياً عائلة : 4.99 دولار شهريًا لخمسة أفراد من العائلة، يتم دفعها سنويًا

: 4.99 دولار شهريًا لخمسة أفراد من العائلة، يتم دفعها سنويًا شركة : 7.99 دولار لكل مستخدم/شهر

: 7.99 دولار لكل مستخدم/شهر باقة بداية الفريق: 19.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (1,217+ تقييم)

: 4.7 من 5 (1,217+ تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 1,904 تقييمات)

14. جاسبر AI

أفضل مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي

احصل على نسخة منشأة بالذكاء الاصطناعي باستخدام Jasper جاسبر هي عبارة عن منصة مصممة لتزويد الشركات وفرق العمل ب مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة المهام الروتينية و تحسين الإنتاجية .

تستخدم المنصة تقنيات متقدمة في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي لفهم طلبات المستخدمين والاستجابة لها، مما يوفر الوقت لمزيد من العمل الاستراتيجي والإبداعي.

أفضل الميزات

إنشاء فقرات جذابة باستخدام مُنشئ الفقرات

احصل على إطار عمل قيّم لإنشاء أفكار جديدة للنسخ التسويقية باستخدام إطار عمل حل المشكلات والمحاولات

إعادة كتابة المحتوى وتحسين جودة الكتابة باستخدام ميزة مُحسِّن المحتوى

احصل على إجابات للأسئلة الصعبة باستخدام ميزة إجابات Quora

القيود الحالية

قد يكون نموذج التسعير مكلفًا لبعض المستخدمين

التسعير

وضع الزعيم : 99 دولارًا شهريًا تقديريًا

: 99 دولارًا شهريًا تقديريًا العمل: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (761+ تقييمات)

: 4.7 من 5 (761+ تقييمات) Capterra: 4.8 من أصل 5 (1,589+ تقييمات)

تحقق من هذه بدائل جاسبر !

15. بوموفوكس

أفضل تطبيق لتتبع الوقت وتطبيق بومودورو

تتبع الوقت وتقليل عوامل التشتيت وزيادة التركيز باستخدام تطبيق PomoFocus بوموفوكوس هو أداة إدارة الوقت التي تعتمد على تقنية بومودورو، وهي طريقة شائعة لزيادة الإنتاجية.

يمكن لتطبيقات الإنتاجية مثل Pomofocus تحسين الإنتاجية من خلال تقسيم العمل إلى أجزاء يمكن التحكم فيها وأخذ فترات راحة منتظمة لإعادة شحن طاقتك وإعادة التركيز. هذا برنامج بومودورو يساعد على تقليل المشتتات, تحسين مهارات إدارة الوقت وزيادة التركيز، مما يؤدي إلى تحسين جودة العمل وإنجازه.

أفضل الميزات

يوفر مؤقِّتًا لمساعدة المستخدمين على الاستمرار في التركيز لمدة 25 دقيقة مع استراحة لمدة 5 دقائق بينهما

خيار تخصيص وقت التركيز والفواصل الزمنية القصيرة والطويلة لتناسب أي احتياج

يتكامل مع مجموعة متنوعة من أدوات العمل مثل تطبيقات إدارة المهام والتقويمات وأدوات الإنتاجية وغيرها لتجربة سلسة

يوفر إحصائيات مفصّلة عن مكان قضاء الوقت في المهام لمساعدة المستخدمين على تحديد الأنماط ومجالات التحسين

القيود الحالية

لا توجد ميزات متقدمة لإدارة المهام

إمكانيات محدودة لتتبع الوقت مقارنةً بتطبيقات بومودورو الأخرى الأعلى تصنيفًا

التسعير

تقدم Pomofocus خطط مجانية ومدفوعة. استفسر من Pomofocus لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

16. الشرائح

أفضل تطبيق لتتبع الأهداف

تتبع الأهداف وكوّن عادات عمل أفضل مع تطبيق Strides سترايدز هو تطبيق لتكوين العادات وتتبع الأهداف مصمم لمساعدة الأفراد والفرق على تحسين الإنتاجية وتحقيق أهدافهم. يوفر التطبيق واجهة بسيطة وبديهية لتحديد الأهداف وتتبعها، بالإضافة إلى التذكيرات وتتبع التقدم المحرز للمساعدة في إبقاء المستخدمين على المسار الصحيح.

يمكن للمستخدمين زيادة إنتاجيتهم من خلال تحديد الأهداف المتعلقة بعملهم وحياتهم الشخصية وتتبعها. ويوفر التطبيق عرضاً واضحاً للتقدم المحرز، مما يجعل من السهل معرفة ما ينجح وما لا ينجح وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

أفضل الميزات

يتضمن مجموعة من التحليلات والتقارير لمراقبة التقدم المحرز بمرور الوقت وتحديد العادات والإجراءات الروتينية التي تعمل بشكل جيد

يسمح للفرق بمشاركة أهدافهم وتقدمهم مع بعضهم البعض، مما يساعد على زيادة المساءلة والتحفيز

يوفر نظامًا مرنًا لإدارة المهام للسماح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم و تحديد أولويات مهامهم وقوائم مهامهم يتكامل مع أدوات العمل الأخرى للحصول على تجربة أكثر كفاءة وسلاسة



القيود الحالية

قد يكون تنسيق قائمة المهام بسيطًا للغاية بالنسبة للمستخدمين الآخرين ذوي الأهداف المعقدة

التسعير

متاح كتطبيق مجاني

مدعوم من خلال عمليات شراء داخل التطبيق تتراوح بين 4.99 دولارًا و79.99 دولارًا للعضوية مدى الحياة

تقييمات ومراجعات العملاء

متجر أبل: 4.8 من 5 (أكثر من 194 تقييمًا)

17. 15 من 5

أفضل برنامج لإدارة الأداء

مواءمة الأهداف وتتبع الأداء مع 15Five 15Five هي منصة لإدارة الأداء تساعد فرق العمل على تحسين الإنتاجية من خلال مواءمة أهداف الموظفين وتتبع التقدم المحرز وتقديم ملاحظات منتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد التطبيق على تحديد مجالات التحسين، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات قائمة على البيانات حول كيفية تخصيص الموارد وتحسين الأداء.

أفضل الميزات

يوفر مجموعة من أدوات التحليل وإعداد التقارير لمساعدة المديرين على فهم أداء فريقهم وتحديد مجالات التحسين وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت

عملية تسجيل الوصول الأسبوعية التي تسمح للموظفين بمشاركة تقدمهم وأهدافهم

القيود الحالية

على الرغم من سهولة استخدام البرنامج بشكل عام، إلا أنه قد يكون هناك بعض الارتباك حول الأنواع المختلفة من الملاحظات والأهداف التي يمكن تحديدها

التسعير

الانخراط : 4 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا

: 4 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا الأداء : 8 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا

: 8 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا التركيز : 8 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا

: 8 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا المنصة الإجمالية: 14 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 1,736 تقييم)

: 4.6 من 5 (أكثر من 1,736 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 870 تقييمًا)

18. هوتسويت

أفضل برنامج للجدولة الاجتماعية

تابع المحادثات حول الموضوعات الرئيسية، وتتبع أداء منشوراتك والإشارات إلى علامتك التجارية، وراقب أنشطة المنافسين باستخدام Hootsuite هوتسويت هي منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الفرق على تبسيط تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين الإنتاجية.

يمكن أن يؤدي استخدام هذا التطبيق إلى تحسين الإنتاجية من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإدارة حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. يمكنك جدولة المنشورات ونشرها مسبقاً، ومراقبة الإشارات والرسائل، وتتبع تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون مع أعضاء الفريق، كل ذلك من موقع مركزي واحد.

أفضل الميزات

إدارة الرسائل الواردة من قنوات اجتماعية متعددة

مراقبة النشاط والبقاء على اطلاع على اتجاهات السوق والمنافسين

تعزيز المحتوى العضوي وإدارة الإعلانات المدفوعة

تحليل النتائج وقياسها عبر جميع الشبكات الاجتماعية

القيود الحالية

نموذج تسعير مكلف

التسعير

احترافي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا فريق : 249 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين)

: 249 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين) شركة : 739 دولارًا شهريًا (خمسة مستخدمين)

: 739 دولارًا شهريًا (خمسة مستخدمين) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.1 من أصل 5 (أكثر من 3,786 تقييم)

: 4.1 من أصل 5 (أكثر من 3,786 تقييم) Capterra: 4.4 من أصل 5 (3,371+ تقييمات)

تحقق من هذه

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19. إيفرنوت

أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات

قم بتنظيم الملاحظات وتخزينها في مكان مركزي واحد باستخدام Evernote إيفرنوت هو أداة لتدوين الملاحظات و تطبيق تنظيم يساعد الفرق على تحسين إنتاجيتها من خلال توفير موقع مركزي لتخزين المعلومات وتنظيمها.

يمكنك إنشاء ملاحظات، بما في ذلك النصوص والصور والتسجيلات الصوتية وغير ذلك، وتنظيم هذه الملاحظات في دفاتر ملاحظات. كما يوفر أيضًا مجموعة من الأدوات للبحث عن الملاحظات وتنظيمها، مما يسهل العثور على المعلومات التي تحتاج إليها عندما تحتاج إليها.

أفضل الميزات

مزامنة ملاحظاتك وتنظيمها

إنشاء مهام في ملاحظاتك وتحويلها إلى مهام

احتفظ بأوراقك المهمة معك باستخدام الماسح الضوئي للمستندات وحفظها في ملاحظاتك

حفظ المقالات وصفحات الويب ولقطات الشاشة مباشرةً في التطبيق

القيود الحالية

يدعم عدداً محدوداً من أنواع الملفات

يفتقر إلى ميزات الإنتاجية مقارنةً بالتطبيقات الأخرى بدائل إيفرنوت التسعير

احترافي : 10.99 دولار شهرياً

: 10.99 دولار شهرياً الفرق: 14.99 دولارًا لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.4 من 5 (1978+ تقييمات)

: 4.4 من 5 (1978+ تقييمات) Capterra: 4.4 من أصل 5 (7,735+ تقييمات)

20. زووم

أفضل برامج عقد المؤتمرات عبر الإنترنت

تعاون مع الفرق والعملاء في الوقت الفعلي باستخدام Zoom زووم هي عبارة عن منصة لعقد مؤتمرات الفيديو والتعاون تساعد فرق العمل عن بُعد على تحسين الإنتاجية مما يتيح لهم استضافة مكالمات الصوت والفيديو بسهولة من أي مكان.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق أدوات متنوعة لمشاركة الشاشة والتسجيل والتعليقات التوضيحية مما يسهل على الفرق تقديم المستندات والعروض التقديمية وغيرها من المواد والتعاون فيها.

أفضل الميزات

تمكين مشاركة الشاشة أثناء الاجتماعات للسماح للمشاركين برؤية شاشتك أثناء تقديمك بسهولة

ترجمة التعليقات التوضيحية للمساعدة في إزالة حواجز اللغة

توحيد أنظمتك مع تكامل التكبير/التصغير تبسيط الاتصال وتنظيمه باستخدام أدوات الشريط الجانبي لـ Zoom Chat



القيود الحالية

تحد الخطة المجانية من الوقت لكل اجتماع

التسعير

أساسي : مجاناً

: مجاناً محترف : 149.90 دولارًا لكل مستخدم/سنة

: 149.90 دولارًا لكل مستخدم/سنة الأعمال: 199.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/سنة

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من أصل 5 (أكثر من 52,532 تقييم)

: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 52,532 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (13,455+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل التكبير !

23. الهاتف المفتوح

أفضل برنامج هاتف للأعمال

تبسيط اتصالات الأعمال باستخدام OpenPhone OpenPhone هو أداة تواصل تجاري التي تساعد الشركات وفرق العمل على تبسيط التواصل.

توفر المنصة رقم هاتف افتراضي للأعمال يمكن للفرق استخدامه لجميع اتصالاتهم المهنية، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإدارة أرقام هواتف وأجهزة متعددة.

أفضل الميزات

احصل على أرقام هواتف افتراضية دون الحاجة إلى نظام هاتف جديد

تخصيص ترحيبات البريد الصوتي لكل رقم هاتف تجاري

إرسال واستقبال الرسائل النصية من أرقام الهواتف الافتراضية

دمجها مع Zapier للوصول إلى أكثر من 4,000 تطبيق آخر

القيود الحالية

عانى بعض المستخدمين من ضعف جودة المكالمات

التسعير

قياسي : 17 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 17 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً قسط : 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.8 من 5 (1,274+ تقييم)

: 4.8 من 5 (1,274+ تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 46 تقييم)

24. توجيه المستخدم

أفضل برنامج تأهيل على متن الطائرة

تبسيط عمليات تأهيل المستخدمين وتدريبهم باستخدام UserGuiding دليل المستخدم هو نظام أساسي لتأهيل المستخدمين واعتماد المنتج يساعد الفرق على تحسين إنتاجيتهم من خلال توفير طريقة بسيطة وفعالة لتثقيف المستخدمين وتدريبهم، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لتوفير التدريب الشخصي أو التوثيق المكتوب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد جولات المنتج داخل التطبيق والأدلة التفاعلية التي يوفرها UserGuiding المستخدمين على تبني المنتجات والميزات الجديدة بسرعة وفعالية، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لحل المشكلات والإجابة عن الأسئلة.

أفضل الميزات

تحليلات مفصلة للمساعدة في إنشاء جولات إرشادية فعالة للمنتج

إنشاء تجارب تأهيل مخصصة باستخدام ميزة التجزئة

الحصول على رؤى مهمة للمستخدمين من خلال استبيانات صافي المروجين (NPS)

القيود الحالية

منحنى تعليمي حاد لبعض المستخدمين

التسعير

أساسي : 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا احترافي : 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا الشركات: أكثر من 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 112 تقييمًا)

: 4.7 من 5 (أكثر من 112 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 51 تقييم)

25. كانفا

أفضل برامج التصميم الجرافيكي

يمكنك إنشاء تصميمات ومواد تسويقية وغيرها بسهولة باستخدام Canva كانفا هي أداة تصميم جرافيك تساعد الفرق على تحسين إنتاجيتها من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام لإنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى المرئي، بما في ذلك العروض التقديمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات وغير ذلك، مما يقلل من الحاجة إلى مهارات التصميم المتخصصة أو استخدام أدوات تصميم متعددة.

يوفر التطبيق أيضاً قوالب وعناصر تصميم يمكن أن تساعد في ضمان اتساق التصميمات بصرياً وتوافقها مع إرشادات العلامة التجارية، مما يقلل من مخاطر الأخطاء وإعادة العمل.

أفضل الميزات

تحرير ملفات PDF وتحويلها بسهولة إلى تصميمات عبر الإنترنت

محرر السحب والإفلات يجعل من السهل على جميع المستخدمين إنشاء التصميمات وتحريرها

اختر من مكتبة القوالب والصور والأصول الأخرى

تنزيل التصاميم ومشاركتها مع أي شخص عبر رابط

القيود الحالية

الميزات والأصول المتقدمة متاحة فقط مع الاشتراك المدفوع

التسعير

مجاني

محترف : 12.99 دولارًا شهريًا لشخص واحد

: 12.99 دولارًا شهريًا لشخص واحد الفرق: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لأول خمسة أشخاص

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (3,844+ تقييم)

: 4.7 من 5 (3,844+ تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (10,973+ تقييمات)

تحقق من هذه

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الإنتاجية؟

من الجيد أن تعرف بالضبط ما هي العناصر التي يجب أن تبحث عنها لضمان العثور على تطابق طويل الأمد. ☝️

فيما يلي بعض المعايير الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء مراجعة هذه الأدوات:

✅ وظيفية وسهلة الاستخدام

هل هي سهلة الاستخدام وهل يمكنك معرفة كيفية استخدامها دون الحاجة إلى مهارات تقنية؟

إذا كانت الأداة تكلفك الكثير من وقتك وطاقتك وحتى أموالك للاحتفاظ بها أكثر من القيمة التي تجلبها لك، فهي مرفوضة.

يجب أن تكون الأدوات التي تختارها بديهية وسهلة الاستخدام. والأهم من ذلك، يجب أن تكون عملية. يجب أن تضيف هذه الأدوات قيمة لحياتك من خلال مساعدتك في سد الثغرات، وربط سير العمل، وتبسيط حياتك اليومية.

✅ مرنة وقابلة للتطوير

لكل شخص سير عمله الفريد وتفضيلاته التعليمية. يجب أن توفر أدوات الإنتاجية التي تختارها المرونة اللازمة لاستيعاب أساليب العمل الخاصة بك وتحتاج إلى تمكينك من العمل بأفضل ما لديك.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون التطابق الجيد متوافقًا مع احتياجاتك الحالية ومرنًا بما يكفي للتكيف مع احتياجاتك المتطورة مع تقدمك في دورك.

✅ آمن، وموثوق، ويمكن الوصول إليه

هل يمكنك حفظ عملك وتعديله والوصول إليه بسهولة وفي أي وقت؟ وهل هي آمنة - هل ملفاتك ومحادثاتك وبياناتك الشخصية محمية؟

إذا كان هدفك هو تعزيز إنتاجيتك، فيجب أن تكون أدواتك موثوقة ويمكن الوصول إليها، والأهم من ذلك يجب أن تكون آمنة وتحمي خصوصيتك.

✅ تعزز التعاون

سواءً كنت تعمل بمفردك أو مع فرق العمل والعملاء عن بُعد، فإن تطبيقات الإنتاجية التي تتيح لك التواصل بسهولة و التعاون في الوقت الفعلي هي المفتاح لتحسين كفاءة عملك.

اختر الأدوات ذات ميزات الاتصال والتعاون المضمنة لتقليل الوقت الضائع في المحادثات المتبادلة ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى تسريع حلقة الملاحظات وحل المشكلات بشكل أسرع والحصول على توضيح على الفور.

حسِّن سير عملك باستخدام تطبيقات الإنتاجية

سواء كنت في المكتب أو تعمل من المنزل، فإن الأدوات المناسبة و حيل الإنتاجية يمكن أن تساعدك على البقاء منظمًا ومتحمسًا وعلى المسار الصحيح لإنجاز المزيد من الأعمال.

ولحسن حظك، هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تساعدك في العثور على ما تحتاج إليه. يتلخص الأمر كله في قضاء بعض الوقت في البحث وتقييم الأدوات التي تناسب احتياجاتك الخاصة وسير عملك وأساليبك في التعلم وأهدافك.

يمكن لبعض أدوات الإنتاجية أن تساعدك في الحفاظ على تركيزك، ويمكن لبعضها أن تبقيك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك، ويمكن للبعض الآخر أن يبسط سير عملك - مع ClickUp، يمكنك القيام بكل ذلك. 😉

مع المئات من الميزات القابلة للتخصيص والتكاملات القوية، سيمكنك ClickUp من العمل بطريقتك وإتقان سير عملك.

حان الوقت لإطلاق العنان لمعلم الإنتاجية بداخلك. أحضر جميع مشاريعك وأعمالك إلى مكان واحد مع ClickUp. 👌