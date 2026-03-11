عندما كان فريقك مكونًا من خمسة أشخاص، كان بإمكانك إدارة المشاريع من خلال الإرادة القوية والحد الأدنى من التبادل. ولكن مع وجود عشرين شخصًا، فإن نفس النهج يخلق عقبة. تبدأ في إضاعة ساعات في التنسيق — إعادة تخصيص المهام يدويًا، وتحديث الحالات، والمزامنة من أجل اجتماع آخر.

هذه مشكلة قابلية التوسع التي تبدو كإزعاج. الآن، تحتاج مساحة العمل الخاصة بك إلى أكثر من مجرد تخزين المعلومات؛ فهي تحتاج إلى نقلها. لقد حددنا 12 ميزة فريدة من ميزات ClickUp Automation للشركات النامية لتحويل قائمة المهام الثابتة إلى نظام بيئي يعمل ذاتيًا.

اقرأ المقال لتضع نمو أعمالك على الطيار الآلي!

ما هو ClickUp Automation؟

ClickUp Automations هي ميزة مدمجة في ClickUp لتشغيل الإجراءات تلقائيًا عند استيفاء شروط معينة.

تعمل هذه الميزات وفقًا لمنطق بسيط: عند حدوث محفز معين (مثل قيام عميل بإرسال نموذج ClickUp )، يتم تنفيذ إجراء معين (مثل تطبيق قالب مشروع وتحديد تاريخ استحقاق). وهي مصممة للفرق التي ترغب في التوقف عن إضاعة الوقت في المهام اليدوية المتكررة دون الحاجة إلى ربط عدة أدوات مختلفة معًا.

لماذا تحتاج الشركات النامية إلى أتمتة سير العمل

النمو هو مفارقة؛ لديك المزيد من المواهب على قائمة الرواتب، ومع ذلك يبدو أن كل شيء يتحرك ببطء أكبر. يحدث هذا لأن تكاليف التنسيق تزداد بشكل كبير بدلاً من أن تزداد بشكل خطي. المزيد من الأشخاص يعني المزيد من عمليات تسليم المشاريع، والمزيد من عمليات التحقق من الحالة، والمزيد من الفرص لعدم نجاح الأمور.

تعمل أتمتة سير العمل على إزالة العقبات البشرية من هذه العمليات المتوقعة والمتكررة. فهي تتيح لفريقك التركيز على الأعمال التي تتطلب حل المشكلات بطريقة إبداعية والتفكير الاستراتيجي. بمعنى آخر، في حين أن الافتقار إلى البنية التحتية للأتمتة يزيد من النفقات العامة، فإن وجودها يجعل سير العمل اليدوي قابلاً للإدارة ومستدامًا.

🤝 دراسة حالة: كيف قامت Red Sky بأتمتة 42٪ من عمليات الموارد البشرية لديها باستخدام ClickUp Automations قبل ClickUp، كان فريق Red Sky غارقًا في التنسيق اليدوي. كانت عمليات التوظيف والتأهيل مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات المكتوبة، مما أدى إلى عقد اجتماعات مستمرة لمجرد معرفة الوضع الحالي للأمور. أدى تنفيذ ClickUp Automations and Forms إلى تغيير عملياتهم الداخلية: سرعة التوظيف: تسريع عملية التوظيف بمقدار 3 أضعاف، من دورة مدتها 21 يومًا إلى 7 أيام فقط.

تقليل الاجتماعات: تم تقليل إجمالي وقت الاجتماعات بنسبة 80٪ لأن حالة المهام وتسليمها تمت معالجتها تلقائيًا بواسطة المنصة.

كفاءة العمليات: أتمتة 42٪ من سير عمل الموارد البشرية بنجاح، مما سمح للفريق بالتركيز على استراتيجية المواهب بدلاً من إدخال البيانات 📌 النقطة الأساسية: ركزت Red Sky على بناء بنية تحتية للأتمتة سمحت لها بتوسيع نطاق ثقافتها دون زيادة أعباءها الإدارية. هل ترغب في تحقيق نتائج مماثلة لفريقك؟

12 ميزة لـ ClickUp Automation لتوسيع نطاق الفرق

إليك كيف تساعدك أتمتة الأعمال الروتينية باستخدام ClickUp على التخلص من عبء التنسيق واستعادة تركيز فريقك.

الميزة رقم 1: جميع الأعمال في مكان واحد دون انتشار الأدوات

تعد الأتمتة موثوقة بقدر موثوقية البيانات التي يمكنها الوصول إليها. عندما يكون عملك مجزأً عبر مئات التطبيقات، تضطر سير العمل الآلي إلى الاعتماد على برامج وسيطة خارجية غير فعالة. يؤدي انتشار هذه الأدوات إلى أتمتة هشة، حيث يؤدي تحديث واحد في أداة ما إلى تعطيل تسلسل في أداة أخرى، مما يتركك مع المزيد من أعمال الصيانة أكثر من الوقت الذي وفرته بالفعل.

تكلفة توسع العمل هي التبديل بين السياقات الذي يستنزف تركيزك وطاقتك

🌟 نتائج حقيقية: بدلاً من تخيل كيفية عمل هذا، انظر إلى Seequent. قبل دمج التطبيقات، كان فريق التسويق لديهم يعاني من أدوات غير متصلة جعلت رؤية المشروع شبه مستحيلة. بمجرد نقل كل شيء إلى نظام ClickUp واحد وتنظيم مهامهم، ضاعفوا إنتاجيتهم.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر فقط لإنشاء سياق في العمل. قد تكون هناك تفاصيل مهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واسترجع وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

الميزة رقم 2: أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain و Super Agents

الأتمتة التقليدية صارمة وتتطلب منك توقع كل سيناريو محتمل في سير عملك. إذا كان طلب العميل لا يتطابق تمامًا مع قاعدة "إذا-إذن" الخاصة بك، تتوقف العملية.

يزيل ClickUp Brain هذا التوتر عن طريق إضافة طبقة منطقية إلى سير عملك. بدلاً من مجرد نقل مهمة من النقطة A إلى النقطة B، يفسر الذكاء الاصطناعي محتواها لتحديد ما يجب أن يحدث بعد ذلك. وهو يدعم ميزات مثل AI Assign و AI Prioritize، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بترتيب المهام وتوجيهها إلى عضو الفريق المعني بناءً على توجيهاتك + تقييمه لمدى ملاءمتها.

🎥 شاهده أثناء العمل:

ذكاء اصطناعي سياقي يفهم عملك

تكمن مشكلة معظم أدوات الذكاء الاصطناعي في أنها تعمل بشكل منفصل، وبعيدة تمامًا عن المشاريع والأهداف الفعلية لفريقك. وهذا يؤدي إلى اقتراحات عامة وغير مفيدة. نظرًا لأن ClickUp Brain لديه فهم دلالي لمساحة العمل بأكملها، فإنه لا يحتاج إلى إحاطة.

📌 على سبيل المثال، يعرف ClickUp Brain بالفعل أي "مشروع Phoenix" تتحدث عنه لأنه قام بفهرسة مهام ClickUp ووثائق ClickUp وحتى سجل محادثات ClickUp الخاص بك.

لهذا السبب يمكنك استخدام ClickUp Brain و Automations من أجل:

إنشاء إجابات متوافقة مع مساحة العمل: اطلب من اطلب من ClickUp AI تحديث الحالة بشأن مبادرة معينة واحصل على إجابة مقتبسة مباشرة من بيانات المشروع في الوقت الفعلي.

سد الفجوة بين السياقات متعددة الوظائف: استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص سباق تقني لأحد أصحاب المصلحة في مجال التسويق، مما يضمن بقاء الجميع على اتساق دون الحاجة إلى عقد اجتماعات يدوية.

تخلص من الإدخال اليدوي للبيانات: استخدم الذكاء الاصطناعي لملء استخدم الذكاء الاصطناعي لملء الحقول المخصصة تلقائيًا أو تصنيف الطلبات الواردة بناءً على تعليق المهمة.

اتخذ قرارات مهمة بناءً على سياق مساحة العمل من خلال طرح أسئلة على ClickUp Brain

وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحافظون على سير المهام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

👀 هل تعلم؟ في الشركات النامية، لا يتوقف العمل عند الساعة 5 مساءً، خاصة مع 30٪ من الاجتماعات التي تمتد الآن عبر مناطق زمنية متعددة. في هذه الحالة، يمكن أن يؤدي انتظار التسليم أو الموافقة اليدوية إلى تأخيرات كبيرة. سيؤدي تنفيذ الأتمتة التكيفية إلى استمرار تقدم المشاريع حتى عندما يكون أعضاء الفريق الرئيسيون غير متصلين بالإنترنت أو يركزون على العمل المكثف.

تساعد الأتمتة التقليدية، لكنها لا تزال تعتمد على محفزات محددة مسبقًا. يخطو ClickUp خطوة إلى الأمام مع AI Super Agents.

Super Agents هم زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي يعيشون مباشرة داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، ويعملون مع وعي كامل بمهامك ووثائقك ومحادثاتك وسير عملك. بدلاً من انتظار التعليمات، يمكنهم تتبع العمل في الوقت الفعلي واتخاذ الإجراءات اللازمة ومواصلة المشاريع بشكل مستقل.

📌 على سبيل المثال، يمكن لـ Super Agent القيام بما يلي:

راقب تقدم المهام عبر المشروع وقم بتنبيه المالكين تلقائيًا قبل انقضاء المواعيد النهائية

قم بتحديث حالات المهام وإنشاء ملخصات في الوقت الفعلي للتقدم المحرز

قم بتمييز المخاطر أو العوائق في وقت مبكر حتى يتمكن المديرون من التدخل في وقت أسرع

نسق الخطوات التالية عبر الفرق عن طريق تعيين مهام المتابعة أو مشاركة التحديثات

نظرًا لأن هذه الوكالات تعتمد على معرفتها بمساحة العمل الخاصة بك وتقوم بتحديث ذاكرتها باستمرار، يمكنها تشغيل سير عمل متعدد الخطوات عبر الفرق دون الحاجة إلى إشراف بشري مستمر.

النتيجة؟ سيقضي موظفوك وقتًا أقل في متابعة التحديثات ووقتًا أطول في اتخاذ القرارات الإبداعية والاستراتيجية التي تساهم في نمو الأعمال.

دراسة حالة: ClickUp X Bell Direct كان فريق العمليات في Bell Direct يقضي وقتًا طويلاً في "العمل المتعلق بالعمل". مع وصول أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني من العملاء يوميًا، كان لا بد من قراءة كل رسالة يدويًا وتصنيفها وتحديد أولويتها وتوجيهها، مما أدى إلى إبطاء عمل الفرق والضغط على جودة الخدمة. بدلاً من إضافة حل آخر، قامت Bell Direct بتركيز عملياتها في ClickUp ونشرت وكيل AI Super Agent الذي أطلقوا عليه اسم Delegator. يعمل الوكيل كزميل فريق مستقل، حيث يقرأ كل بريد إلكتروني وارد، ويصنف مدى إلحاحه وسياقه، ويوجه العمل إلى الشخص المناسب في الوقت الفعلي — دون تدخل بشري. أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام Super Agents AI بدون كود في ClickUp النتيجة: زيادة بنسبة 20٪ في الكفاءة التشغيلية، وتحرير طاقة عمل تعادل طاقة عمل موظفين بدوام كامل، وخدمة عملاء أسرع وأكثر اتساقًا على نطاق واسع. هل تريد الحصول على نفس النتائج لشركتك النامية؟

🎥 مكافأة: للاطلاع على أمثلة عملية لكيفية قيام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحويل إدارة المهام لديك، شاهد هذا الدليل التفصيلي حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل لديك.

الميزة رقم 3: سير عمل مخصص يعمل على الطيار الآلي

لكل فريق طريقة فريدة خاصة به لإنجاز المهام. لكن المشكلة الأكبر في الأتمتة الجاهزة هي أنها تفترض أن شركتك تعمل مثل أي شركة أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى حلول بديلة غير ملائمة وفرق عمل محبطة، مما يتعارض تمامًا مع الغرض من الأتمتة.

ClickUp Automation Builder هو حل بديل لا يتطلب كتابة أكواد مصمم ليتكيف معك، وليس العكس. يتيح لك إنشاء تسلسلات محددة من الإجراءات المشغلة التي تعكس إجراءات التشغيل القياسية الفريدة لفريقك.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة باستخدام أداة إنشاء بدون كود

💡 نصيحة احترافية: على الرغم من أن إنشاء أتمتة هو خيار متاح دائمًا، يمكنك أيضًا البدء بأحد أكثر من 100 نموذج سير عمل مسبق الإعداد للتعود على ClickUp Automations. في كلتا الحالتين، يدعم هذا هدفك المتمثل في إزالة العقبات البشرية من العمليات القابلة للتكرار.

يتكون فريقك من أفراد متنوعين لديهم طرق تفكير مختلفة. وهذا يؤدي إلى طرق عمل مختلفة.

📌 على سبيل المثال، قد يفضل قادة مشروعك عرض قائمة ClickUp البسيط للحصول على نظرة شاملة على جميع المخرجات، على عكس المصممين أو المهندسين، الذين قد يرغبون في لوحة ClickUp Kanban المرئية لتتبع الطلبات المتراكمة والأعمال المنجزة. إن إجبار الجميع على العمل بنظرة واحدة صارمة يجعل من الصعب عليهم بذل قصارى جهدهم.

مع ClickUp، يمكن لكل عضو في الفريق العمل في طرق عرض ClickUp المفضلة لديه مع الحفاظ على اتساق البيانات بشكل مطلق على جميع الأصعدة.

اختر من بين أكثر من 15 عرضًا للمشروع في ClickUp

أفضل ما في الأمر هو أن هذه العروض تعتمد جميعها على نفس البيانات الأساسية.

📌 على سبيل المثال، تخيل فريق منتج يقوم بشحن ميزة جديدة. ينتهي المطور من عمله ويضع علامة "Backend API complete" في List View.

يؤدي هذا الإجراء إلى تشغيل ClickUp Automation الذي يقوم تلقائيًا بتحديث حالة المهمة إلى "جاهز لضمان الجودة".

نظرًا لأن كل عرض ClickUp يستمد من نفس بيانات المهام الأساسية، فإن التغيير ينعكس على الفور في جميع أنحاء مساحة العمل. في عرض لوحة فريق ضمان الجودة، تنتقل المهمة تلقائيًا إلى عمود "جاهز للاختبار". في الوقت نفسه، يتم تحديث لوحة معلومات قيادة المنتج لإظهار ميزة أخرى تنتقل إلى مرحلة الاختبار.

لن يضطر أحد إلى تحديث عدة طرق عرض يدويًا أو إخطار الفريق التالي. تضمن الأتمتة أن يرى الأشخاص المناسبون التحديث في طريقة العرض التي يستخدمونها.

الميزة رقم 5: تعاون مدمج يظل متصلاً بمهام ClickUp

عندما تجري المحادثات حول العمل في سلاسل بريد إلكتروني متفرقة أو سلاسل محادثات Slack لا نهاية لها، فإنها تصبح منفصلة عن العمل نفسه وتؤدي إلى توسع نطاق العمل. وهذا يؤدي إلى إهدار وقت كبير (يصل إلى 61٪ من وقتك!) عندما تحاول العثور على قرار معين أو تعليق معين.

يحل ClickUp هذه المشكلة بجعل التواصل ميزة أصلية في ClickUp بدلاً من تطبيق منفصل. من خلال التعليقات المترابطة وClickUp Chat، يتم ربط كل مناقشة فعليًا بالعمل الذي تصفه.

قم بتمييز نص واختر "تعليق" لإضافة رأي إلى مستند

يضمن هذا التواصل المرتبط بالمهام أيضًا أن يرى زميل الفريق أو الوكيل المميز الرسالة عندما تقوم بذكره بعلامة @. ومع ذلك، فإنه يضمن أيضًا رؤية كاملة للتاريخ الكامل والمرفقات وحالة المهمة على الفور.

استخدم @mentions في ClickUp للعثور على أعضاء الفريق ذوي الصلة أو تنفيذ إجراءات محددة في غضون ثوانٍ.

نظرًا لأن المنصة تقرأ المناقشة حول مهمة ما، يمكنك تعيين قواعد أتمتة محددة تتيح لك توجيه سير العمل بكلماتك. على سبيل المثال، يمكنك تعيين أتمتة لمراقبة كلمات رئيسية محددة مثل مراجعة قانونية أو جاهز للعميل. يمكنك أيضًا تعيين أتمتة لنقل المهام إلى القائمة الشخصية للمكلف عندما يتم إضافة هذا المكلف.

بهذه الطريقة، يمكن لـ ClickUp إشراك الأطراف المعنية على الفور، وإعادة تعيين المهمة إلى مدير، وحتى إرسال تحديث تلقائي عبر البريد الإلكتروني إلى العميل.

الميزة رقم 6: تتبع وقت ClickUp وتخطيط عبء العمل بشكل أكثر ذكاءً

مع نمو شركتك، يصبح من المستحيل تقريبًا معرفة أين يقضي فريقك وقته بالفعل. بدون بيانات دقيقة، تصبح تقديرات المشروع غير موثوقة، وتخاطر بتخصيص موارد زائدة، مما يؤدي إلى إرهاق الفريق وتأخر المواعيد النهائية.

احصل على رؤية واضحة حول سعة فريقك باستخدام ClickUp Time Tracking و ClickUp Time Estimates. يمكنك تتبع الوقت مباشرة على المهام وحتى تشغيل عمليات الأتمتة بناءً على الوقت المسجل.

اربط تتبع الوقت في ClickUp بالأتمتة. احصل على تنبيهات مهمة لتحسين إدارة الموارد

📌 على سبيل المثال، يمكنك إعداد قاعدة لتنبيه المدير تلقائيًا عندما يقترب الوقت الفعلي المتتبع في مهمة ما من تقدير الوقت، حتى يتمكن من التدخل قبل أن يخرج المشروع عن مساره. يتم إدخال البيانات المتعلقة بالوقت بسلاسة في عرض حجم العمل، مما يحول تخطيط السعة من التخمين إلى استراتيجية قائمة على البيانات.

الميزة رقم 7: أمان على مستوى المؤسسات قابل للتوسع

يؤدي توسيع نطاق الأعمال إلى ظهور مخاطر حوادث الأتمتة، مثل قيام موظف جديد بتشغيل تصدير بيانات مجمعة أو مزامنة مالية غير معتمدة عن طريق الخطأ. وقد يؤدي ذلك إلى استبيانات أمنية للعملاء ومتطلبات امتثال صناعية ومخاوف جدية تتعلق بإدارة البيانات.

يمنع ClickUp هذه الأخطاء من خلال توسيع نطاق الأذونات التفصيلية مباشرة إلى محرك الأتمتة الخاص بك عبر:

تسجيل الدخول الأحادي (SSO) من ClickUp : التكامل مع مزودي الخدمات مثل Google وMicrosoft وOkta لتبسيط وصول المستخدمين التكامل مع مزودي الخدمات مثل Google وMicrosoft وOkta لتبسيط وصول المستخدمين

المصادقة الثنائية (2FA) من ClickUp : أضف طبقة أمان إضافية إلى حسابات المستخدمين عبر الرسائل القصيرة أو تطبيق المصادقة

الوصول على أساس الدور: تحكم بدقة في من يمكنه رؤية ماذا وفعل ماذا داخل مساحة العمل الخاصة بك

يمكنك تكوين عمليات الأتمتة الحساسة بحيث تعمل فقط عند تشغيلها بواسطة أدوار محددة، مثل المسؤول أو المدير. وهذا يضمن أن الإجراءات عالية المخاطر، مثل إرسال فاتورة أو تغيير موعد نهائي متعلق بالعميل، تتطلب إشرافًا بشريًا مصرحًا به.

من خلال دمج تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والمصادقة الثنائية (2FA)، يمكنك ضمان إدارة الوصول إلى هذه التسلسلات الآلية من نقطة دخول واحدة وآمنة.

لا توجد أداة واحدة يمكنها القيام بكل شيء، ومن المرجح أن يعتمد فريقك على مجموعة من التطبيقات المتخصصة لأمور مثل CRM والبريد الإلكتروني وتخزين الملفات.

🧠 حقيقة ممتعة: يتنقل الموظفون بين التطبيقات 1200 مرة في اليوم — ما يعادل حوالي 4 ساعات في الأسبوع لإعادة ضبط الانتباه، أو 9% من وقت العمل السنوي للموظفين.

المشكلة هي أن جعل هذه الأدوات تتواصل مع بعضها البعض غالبًا ما يتطلب موصلات خارجية باهظة الثمن وغير موثوقة. وهذا يؤدي إلى عزل كتل البيانات ويجبر فريقك على القيام بعمل إضافي يتمثل في نسخ البيانات يدويًا بين المنصات.

لحل هذه المشكلة، قم بربط أدواتك الحالية بسلاسة مع ClickUp Integrations. من خلال القيام بذلك، يمكنك إنشاء أتمتة عبر الأنظمة الأساسية التي تعمل نيابة عنك عبر تطبيقات مختلفة. هذا يعني أن المشغل في إحدى الأدوات يمكنه تشغيل تسلسل في ClickUp، أو العكس، دون أن تحرك ساكنًا.

قم بمزامنة كامل مجموعتك التقنية مع تكاملات ClickUp

يمكن أن تساعدك تكاملات ClickUp في:

مزامنة التطوير مع إدارة المشاريع: قم بتوصيل GitHub أو GitLab بحيث يؤدي فتح طلب سحب إلى تحويل مهمة ClickUp تلقائيًا إلى "قيد المراجعة" وإخطار مسؤول ضمان الجودة المعين في Slack.

ربط المبيعات والتنفيذ: استخدم تكامل HubSpot لإنشاء مجلد "تسجيل العملاء" تلقائيًا من قالب عندما يتم "إغلاق" صفقة في CRM الخاص بك.

مركزية الاستقبال والدعم: استخدم مشغلات webhook لتحويل تذاكر Zendesk أو عمليات إرسال نماذج Google إلى مهام قابلة للتنفيذ، مع الحفاظ على تعليقات العملاء قريبة منك.

💡نصيحة احترافية: للحصول على أتمتة عالية الدقة عبر الأنظمة الأساسية، استخدم واجهة برمجة التطبيقات العامة ClickUp. يتيح ذلك لفريقك الفني إنشاء مزامنات ثنائية الاتجاه مع البرامج الاحتكارية، مثل ربط أداة المحاسبة الداخلية الخاصة بك بـ ClickUp لأتمتة تتبع الفواتير وميزانية الموارد.

📌اقرأ ما يمكنك فعله باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ClickUp، إذا كنت مستعدًا لتجاوز الوصفات المعدة مسبقًا وترغب في إنشاء محرك مخصص لعملك. ستتعلم كل شيء بدءًا من مصادقة طلباتك إلى إعداد المزامنة الثنائية بين ClickUp وأهم البرامج الخارجية لديك.

الميزة رقم 9: أتمتة المهام المتكررة التي توفر ساعات من العمل

فكر في جميع المهام المتكررة التي يقوم بها فريقك كل أسبوع: إرسال التقارير الأسبوعية، وإعداد جداول أعمال اجتماعات الفريق، أو متابعة العملاء. في العديد من الأدوات، يتطلب ذلك من شخص ما إعادة إنشاء نفس المهمة يدويًا بشكل متكرر. إنها عملية مملة للغاية وتستنزف الإنتاجية بشكل كبير.

تخلص من هذه الأعمال الإدارية المزعجة باستخدام ميزة المهام المتكررة في ClickUp.

قم بتعيين مهمة متكررة في ClickUp بدلاً من إعادة إنشاء مهمة متكررة في كل مرة

بدلاً من إعادة إنشاء كل عنصر إجراء، يمكنك تعيينه ليتكرر وفقًا لجدول زمني محدد — يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو حتى وفقًا لوتيرة مخصصة. عند تعيين مهمة لتتكرر، يمكنك تكوينها لتنقل تلقائيًا جميع خصائصها، بما في ذلك المكلفون وقوائم مهام المهام وتواريخ الاستحقاق، مما يوفر عليك الإعداد اليدوي.

📮 ClickUp Insight: 21٪ من الأشخاص يقولون إن أكثر من 80٪ من يوم عملهم يقضونه في مهام متكررة. ويقول 20٪ آخرون إن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40٪ من يومهم. هذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41٪) المخصص للمهام التي لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). تساعد وكالات ClickUp AI في التخلص من هذا العبء. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

الميزة رقم 10: قوالب جاهزة للاستخدام لإعداد أسرع

عندما تكون شركتك في طور النمو، لا يكون لديك الوقت الكافي لإنشاء كل سير عمل من الصفر. إعادة اختراع العجلة لعمليات شائعة مثل تهيئة العملاء أو تتبع الأخطاء هو مضيعة كبيرة للوقت والطاقة. كما أنه يؤدي إلى عدم اتساق التنفيذ عبر فريقك.

يتيح لك مركز قوالب ClickUp تخطي الإعداد اليدوي وتشغيل المشاريع باستخدام مخططات معدة مسبقًا. هذه مساحات عمل مكتملة تمامًا أنشأها خبراء في العمليات. عندما تقوم بتحميل قالب لحالة استخدام، فإنك ترث نظامًا بيئيًا كاملًا مصممًا لهذا الهدف المحدد.

تتضمن هذه القوالب أيضًا وصفات الأتمتة. بدلاً من اكتشاف المنطق بنفسك، تأتي القالب مع قواعد If-Then معدة مسبقًا. في اللحظة التي تقوم فيها بتطبيق القالب، يتم تفعيل تغييرات الحالة وتعيينات المهام وإشعارات أصحاب المصلحة.

هذه طريقة ذكية لضمان اتباع فريقك لعملية موحدة دون الحاجة إلى المرور بفترة التجربة والخطأ في بنائها بنفسك.

الميزة رقم 11: قابلية التوسع لفرق من أي حجم

تعمل أدوات إدارة المشاريع بشكل جيد عندما يكون فريقك صغيرًا، ولكنها تتعطل في اللحظة التي تضيف فيها طبقات من الإدارة أو أقسامًا متعددة الوظائف. عادةً ما تلاحظ هذا التغيير عندما يبدأ الأداء في التباطؤ أو عندما ترتفع التكاليف بدرجة كافية بحيث تبدو إضافة 10 موظفين جدد بمثابة عقوبة.

تم تصميم ClickUp للتعامل مع هذا التحول دون انخفاض في الأداء. تستخدم المنصة هيكلًا هرميًا —مساحات ومجلدات وقوائم— يتيح لك إضافة عمق تنظيمي حسب الحاجة. وهذا يعني أن استراتيجية الأتمتة الخاصة بك يمكن أن تنضج جنبًا إلى جنب مع عدد الموظفين لديك.

نظم كل ملف بسهولة باستخدام ClickUp Project Hierarchy، مما يضمن سهولة الوصول إليه متى احتجت إليه.

لا يفرض عليك إعدادًا واحدًا يناسب الجميع؛ يمكنك إنشاء قواعد بسيطة لمشروع واحد وتطبيقها تدريجيًا في تسلسلات إجراءات معقدة ومتعددة الوظائف. ونتيجة لذلك، تصبح عملياتك أكثر تطورًا.

الميزة رقم 12: الوصول عبر الهاتف المحمول لمواصلة العمل

قد يتجاوز العمل أحيانًا نطاق مكتبك. غالبًا ما لا يكون هناك وقت كافٍ لمراجعة الموافقات العاجلة والتحديثات المهمة قبل ظهورها على شاشتك. لذا، إذا كان نظام الأتمتة الخاص بك مرتبطًا بجهاز الكمبيوتر المحمول، فستصبح عائقًا، مما يجعل الفريق بأكمله ينتظر عودتك إلى الإنترنت.

ولهذا السبب نساعدك على مواصلة عملك من أي مكان باستخدام تطبيق ClickUp Mobile App. يمكنك الوصول الكامل إلى مهامك ووثائقك وإشعاراتك، في حالة احتياجك للرد على سير العمل الحساس للوقت أثناء التنقل. كما أنه يقوم بتشغيل الإشعارات الفورية من المشغلات التلقائية، والموافقة على الطلبات بنقرة واحدة، وإبقائك على اطلاع على تقدم المشروع دون الحاجة إلى فتح جهاز الكمبيوتر. بفضل المزامنة الكاملة بين الأجهزة، تظل مساحة العمل الخاصة بك محدثة دائمًا.

خلاصة القول؟ لا يجب أن يؤدي النمو دائمًا إلى مشاكل في البداية. مع ClickUp Automations، يمكنك إنشاء الهيكل التشغيلي الذي يساعد فريقك على التوسع بكفاءة.

كيف تستخدم الفرق النامية ClickUp Automation

إليك كيف يمكن للأقسام المختلفة في شركة ناشئة تطبيق مزايا الأتمتة هذه لحل مشكلات واقعية.

فرق التسويق التي تعمل على أتمتة سير عمل الحملات

يمكن لفريق التسويق إنشاء نموذج ClickUp لطلبات الحملات الجديدة. عند إرسال النموذج، تقوم الأتمتة على الفور بإنشاء مهمة جديدة في قائمة استقبال الحملات.

ثم يطبق نموذجًا شاملاً يتضمن كل مهمة فرعية وقائمة مراجعة ClickUp اللازمة للإطلاق. في الوقت نفسه، تحدد الأتمتة أيضًا نوع الطلب لتعيين مدير الحملة المناسب.

وفي الوقت نفسه، يتلقى فريقك الإبداعي أيضًا إشعارًا في قناة ClickUp Chat المخصصة له، يشير إلى أن الملخص جاهز للمراجعة. تؤدي أتمتة طبقات الاستلام والتخصيص هذه إلى التخلص من عملية الفرز اليدوية وتضمن عدم ضياع أي طلب في صندوق الوارد.

🎥 إليك كيفية استخدام فرق التسويق لـ ClickUp Automations في الحياة الواقعية:

تثق وكالة Brand Right Marketing Agency في ClickUp Automations و Templates لتنظيم سير العمل لديها:

عندما تنتهي كاتبتنا من الكتابة، تحدد المهمة بخيار معين يمررها تلقائيًا إلى الشخص التالي المسؤول عن مراجعتها. ثم يتلقى هذا الشخص تلقائيًا رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن هذا المحتوى جاهز للمراجعة وتوفر له رابطًا إلى الموقع الإلكتروني الذي نكتب له ورابطًا إلى مهام ClickUp، مما يسهل علينا تتبع الأمور. لقد بدأت للتو في استخدام الأتمتة التي قمت بإعدادها للمبيعات لمساعدتنا عند الاتصال بشخص ما إذا كان مهتمًا بالعمل معنا على موقع ويب أو حزمة علامة تجارية. لقد قمنا بإعدادها بحيث يتلقون ثماني متابعات يتم إرسالها إليهم تلقائيًا وفقًا للتواريخ المختلفة التي تم إعدادها - هذه أتمتة جديدة وأنا أتطلع لرؤية نتائجها بالنسبة لنا. 😊🙏

عندما تنتهي كاتبتنا من الكتابة، تحدد المهمة بخيار معين يمررها تلقائيًا إلى الشخص التالي المسؤول عن مراجعتها. ثم يتلقى هذا الشخص تلقائيًا رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن هذا المحتوى جاهز للمراجعة وتوفر له رابطًا إلى الموقع الإلكتروني الذي نكتب له ورابطًا إلى مهام ClickUp، مما يسهل علينا تتبع الأمور. لقد بدأت للتو في استخدام الأتمتة التي قمت بإعدادها للمبيعات لمساعدتنا عند الاتصال بشخص ما إذا كان مهتمًا بالعمل معنا على موقع ويب أو حزمة علامة تجارية. لقد قمنا بإعدادها بحيث يتلقون ثماني متابعات يتم إرسالها إليهم تلقائيًا وفقًا للتواريخ المختلفة التي تم إعدادها - هذه أتمتة جديدة وأنا أتطلع لرؤية نتائجها بالنسبة لنا. 😊🙏

فرق المنتجات تعمل على تبسيط إدارة السباقات

بالنسبة لفريق المنتج الذي يستخدم سير عمل مرن، يمكن إعداد أتمتة على لوحة السبرينت الخاصة بهم. عندما يسحب المطور مهمة إلى عمود حالة "جاهز لضمان الجودة"، يتم إعادة تعيين المهمة تلقائيًا إلى مختبر ضمان الجودة الرئيسي وإضافة تعليق يحددهم للمراجعة.

تضمن هذه الأتمتة البسيطة أن تظل مراسم السبرينت مركزة على القرارات الاستراتيجية، وليس فقط على تحديثات الحالة الشفوية. كما أن نفس الإجراء يقوم بتحديث لوحة ClickUp Kanban و ClickUp Sprint Backlog و Timeline View في وقت واحد.

🎥 إليك بعض الأفكار الملهمة للأتمتة لفرق الهندسة والمنتجات:

توسيع فرق العمليات دون زيادة عدد الموظفين

يمكنك تبسيط عملية انضمام الموردين بالكامل لفريق العمليات لديك باستخدام الأتمتة. عندما يقدم المورد نموذج ClickUp، يقوم النظام على الفور بتشغيل نموذج ويملأ قائمة مرجعية موحدة بالمتطلبات.

بدلاً من قيام مدير العمليات بتوزيع المهام يدويًا، تحدد الأتمتة مرحلة الامتثال وتعيّن مهام فرعية في ClickUp إلى الفريق القانوني للمراجعة. كما أنها تجدول تذكيرًا للمتابعة بعد سبعة أيام للحفاظ على سير العملية.

بمجرد الانتهاء من العنصر الأخير، تنقل الأتمتة المهمة إلى قائمة "المحفوظة" للحفاظ على تنظيم مساحة العمل الخاصة بك. يتيح لك سير العمل الآلي هذا التعامل مع عدد متزايد من الموردين دون الحاجة إلى توظيف المزيد من الأشخاص لإدارة عمليات التسليم.

🌟 نتائج حقيقية: حسنت شركة البرمجيات سريعة النمو Pigment كفاءة عملية التهيئة بنسبة 88% باستخدام ClickUp. من خلال الانتقال من تبادل الرسائل الإلكترونية ورسائل Slack وقوائم المهام الثابتة في Notion إلى عملية أكثر فعالية باستخدام ClickUp Automations، زودوا الموظفين الجدد بالموارد اللازمة للبدء بشكل أسرع!

كيفية البدء في استخدام ClickUp Automations

لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا لتبدأ في توفير الوقت باستخدام ClickUp Automations. إليك طريقة بسيطة من أربع خطوات لبدء تشغيل أول سير عمل لك. ✨

ابدأ بعملية واحدة مرهقة: حدد مهمة واحدة متكررة يقوم بها فريقك كل أسبوع — يمكن أن تكون أي شيء من تعيين عملاء جدد إلى إعداد تقرير أسبوعي.

استخدم أداة إنشاء الأتمتة: انقر على زر "أتمتة" من أي مساحة أو مجلد أو قائمة في ClickUp واختر المشغل (الـ"متى") والإجراء (الـ"ثم") من قائمة منسدلة بسيطة.

قم بتشغيل الإجراءات الصحيحة تلقائيًا وقم بتشغيل العمليات بسلاسة باستخدام ClickUp Automations

اختبر على نطاق صغير: قبل استخدام الأتمتة في مساحة العمل بأكملها، قم بتطبيقها على مهمة أو قائمة واحدة غير حاسمة لاختبار المنطق والتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع.

كرر بناءً على النتائج: حسّن المحفزات والشروط اعتمادًا على الأتمتة قيد التنفيذ واجعلها أكثر فعالية

💡 نصيحة احترافية: إذا لم تكن متأكدًا من المهام اليدوية التي يجب تفريغها أولاً، دع ClickUp Brain يحلل سلوك فريقك. يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد أنماط سير العمل المتكررة واقتراح وصفات أتمتة مخصصة مصممة خصيصًا للتخلص من العقبات الفريدة التي تواجهك. استخدم ClickUp Brain لإنشاء أتمتة أكثر ذكاءً وتخصيصًا لسير عملك

ضع عملياتك على الطيار الآلي حتى أثناء نموك

لا يجب أن يسير نمو الأعمال التجارية جنبًا إلى جنب مع الأعمال الروتينية. في الواقع، من شبه المؤكد أن الأعمال الروتينية ستعيق نمو الأعمال التجارية.

يمكن لـ ClickUp Automations أن تحررك أنت وفريقك من الأعمال المتكررة ذات التأثير المنخفض التي تستنزف طاقتك وإبداعك.

مع نمو شركتك، ستواجه تحديات تنسيق متفاقمة، ولن تتمكن العمليات اليدوية من مواكبة ذلك. توفر ClickUp Automations الرافعة التي تسمح لفريقك بزيادة الإنتاج دون زيادة عدد الموظفين بشكل متناسب.

تتضاعف المزايا أيضًا بمرور الوقت: المزيد من الساعات الموفرة، وأخطاء أقل تكلفة، ورؤية أفضل عبر المؤسسة، وقدرة أكبر على القيام بالأعمال المهمة التي تدفع شركتك إلى الأمام.

ابدأ مجانًا مع ClickUp وقم بتحسين سير العمل في أساس عملياتك اليوم. هكذا ستتفوق على المنافسة غدًا.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

ClickUp Automations هو محرك قائم على القواعد يتبع أوامر "إذا-هذا-فذاك" لأتمتة المهام المتكررة. ClickUp Brain هو طبقة الذكاء الاصطناعي التي تجعل هذه الأتمتة أكثر ذكاءً من خلال فهم السياق والتكيف مع عملك.

يمكنك إعداد أتمتة ClickUp الأساسية، مثل تغييرات الحالة أو مهام المهام، في بضع دقائق فقط باستخدام قوالب معدة مسبقًا. قد يستغرق تكوين سير العمل الأكثر تعقيدًا والمتعدد الخطوات وقتًا أطول، ولكن الوقت الذي يتم توفيره يعوض عن ذلك على الفور تقريبًا.

بالنسبة لعمليات سير العمل التي تتم بالكامل داخل ClickUp، يمكن لـ ClickUp Automations الأصلي التعامل مع أي سيناريو تقريبًا دون الحاجة إلى أداة خارجية. لا يزال Zapier خيارًا مناسبًا لربط ClickUp بالتطبيقات التي لا تحتوي على تكامل أصلي.

بالتأكيد. يعد ClickUp Automation ذا قيمة كبيرة للغاية للفرق الصغيرة لأنه يزيل عبء التنسيق الذي يمكن أن يشكل عبئًا غير متناسب على فريق صغير. يساعدك تنفيذ الأتمتة في وقت مبكر على تكوين عادات فعالة تدعم عملك أثناء التوسع.