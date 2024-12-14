أفضل 25 أداة إنتاجية للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في 2025

"اعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر" هي أكثر من مجرد كليشيهات - إنها استراتيجية بقاء لمحترفي اليوم. 👨‍💼

سواء كنت تقود فريق عمل، أو تدير عملك الخاص، أو تدير مشاريع عن بُعد، فإن زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتك التنافسية. وهنا يأتي دور أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي. 🦾

تعمل هذه الأدوات على أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل للمساعدة في القضاء على الاختناقات وتحسين العمليات اليومية. نظرًا لأنها تتعامل مع الجوانب الدنيوية من عملك، يمكنك التركيز على الصورة الأكبر - قيادة النمو والابتكار في عملك.

في هذه المدونة، سأشارك أدوات الذكاء الاصطناعي التي أعتمد عليها لتحقيق الكفاءة والنتائج. لقد ساعدوني في تغيير طريقة عملي.

ما هي فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية؟

عندما بدأتُ لأول مرة في دمج الذكاء الاصطناعي في سير عملي اليومي، كنتُ متشككاً بشأن تأثيره على إنتاجيتي. ومع ذلك، سرعان ما اكتشفت أن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدني بشكل كبير في إدارة المهام واتخاذ القرارات.

فيما يلي بعض الفوائد التي جربتها:

توفير الوقت في المهام المتكررة مثل جدولة الاجتماعات وفرز رسائل البريد الإلكتروني وإدخال البيانات، حتى تتمكن من التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية

مثل جدولة الاجتماعات وفرز رسائل البريد الإلكتروني وإدخال البيانات، حتى تتمكن من التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية عززت الإبداع من خلال توليد أفكار ووجهات نظر جديدة باستخدام أدوات العصف الذهني القائمة على الذكاء الاصطناعي

من خلال توليد أفكار ووجهات نظر جديدة باستخدام أدوات العصف الذهني القائمة على الذكاء الاصطناعي تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي

من خلال تحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي تحديد أولويات المهام بكفاءة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم قائمة المهام بناءً على المواعيد النهائية والأهمية وعادات العمل

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم قائمة المهام بناءً على المواعيد النهائية والأهمية وعادات العمل تعاون مبسط من خلال أتمتة التحديثات والحفاظ على وضوح التواصل واتساقه

من خلال أتمتة التحديثات والحفاظ على وضوح التواصل واتساقه التعلم والتكيف مع سير عملك بمرور الوقت، وتحسين العمليات وتوقع احتياجاتك

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لاستطلاع أجرته مجلة Forbes Advisor، أكثر من 60% من أصحاب الأعمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنتاجية الذكاء الاصطناعي؟

عند البحث عن أداة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي، من الضروري مراعاة بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في سير عملك. إليك ما أبحث عنه:

تعدد الاستخدامات: اختر أداة تغطي مجموعة واسعة من المهام - مثل إنشاء النصوص أو إنشاء الصور أو إدارة المشاريع أو الأتمتة. فكلما كانت الأداة أكثر مرونة، كلما كانت الأداة قادرة على حل مختلف المشاكل في مهامك اليومية

اختر أداة تغطي مجموعة واسعة من المهام - مثل إنشاء النصوص أو إنشاء الصور أو إدارة المشاريع أو الأتمتة. فكلما كانت الأداة أكثر مرونة، كلما كانت الأداة قادرة على حل مختلف المشاكل في مهامك اليومية سهولة الاستخدام: الواجهة البديهية أمر بالغ الأهمية، خاصةً إذا لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا. فالتصميم البسيط يمكن أن يجعل تعلم الأداة واستخدامها أمرًا سهلاً للغاية

الواجهة البديهية أمر بالغ الأهمية، خاصةً إذا لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا. فالتصميم البسيط يمكن أن يجعل تعلم الأداة واستخدامها أمرًا سهلاً للغاية التخصيص والتحكم: على الرغم من أن الأتمتة مفيدة، إلا أن وجود خيار تخصيص المخرجات وتحسين المطالبات يضمن أن تلبي النتائج توقعاتك

على الرغم من أن الأتمتة مفيدة، إلا أن وجود خيار تخصيص المخرجات وتحسين المطالبات يضمن أن تلبي النتائج توقعاتك الاندماج: ابحث عن الأدوات التي تتصل بسلاسة مع نظامك البيئي البرمجي الحالي

ابحث عن الأدوات التي تتصل بسلاسة مع نظامك البيئي البرمجي الحالي إمكانيات الأتمتة: يجب أن تعمل أداة الذكاء الاصطناعي الرائعة على أتمتة المهام المتكررة، مثل جدولة الاجتماعات وتدوينها، لتعزيز إنتاجيتك بشكل كبير

مع وضع هذه العناصر في الاعتبار، ستكون مجهزًا جيدًا لاختيار أفضل أدوات الإنتاجية لتحسين سير عملك.

## أفضل أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

نعلم جميعاً معاناة التوفيق بين المهام والمواعيد النهائية وقائمة المهام التي لا تنتهي. قد يبدو الأمر وكأنه سيرك فوضوي في بعض الأحيان!

ولكن ماذا لو قلت لك أن أدوات إدارة المشاريع هذه يمكن أن تجعل حياتك العملية أكثر سلاسة وتساعدك على تعلم كيف تكون أكثر إنتاجية مع قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم؟

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الشامل)

أولًا انقر فوق -هو تطبيق متكامل للإنتاجية مصمم للتعامل مع كل شيء. عندما أقول أن هذا التطبيق يقوم بكل شيء حقاً، أعني أنه يمكنه القيام بكل شيء بدءاً من تنظيم المشاريع المعقدة وتتبع المواعيد النهائية إلى إدارة المهام الشخصية وتسهيل التعاون بين الفريق.

ClickUp Brain

ولكن ما جعلني حقاً أختار أداة إدارة المشاريع ذات التقييم العالي هذه هو ClickUp Brain بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يعمل ClickUp على تحسين الإنتاجية من خلال أهم ميزات ClickUp Brain -مدير معرفة الذكاء الاصطناعي ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي وكاتب الذكاء الاصطناعي. تساعدك هذه الأدوات على إكمال المهام وتوقع احتياجاتك، وتقترح عليك تقسيم المهام والأولويات والمواعيد النهائية أثناء تخطيطك لمشاريعك.

حتى أنها تقدم تلخيصًا لاجتماعات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك التقاط النقاط الرئيسية وعناصر العمل من اجتماعاتك بسرعة دون الحاجة إلى غربلة الملاحظات المطولة.

هذا الدعم الاستباقي يزيل التخمين ويبقي كل شيء على المسار الصحيح.

لخص نشاط المهمة واطرح أسئلة مستهدفة حول مالك المهمة، وتاريخ الاستحقاق، والتعليقات، والمزيد مع ClickUp Brain

إليك كيف ضاعفت شركة Pressed Juice إنتاجيتها ثلاث مرات دون الحاجة إلى توسيع نطاق فريقها. يجعل Pressed Juice التغذية الجيدة في متناول الجميع من خلال ClickUp عصير مضغوط يجعل التغذية الجيدة في متناول الجميع من خلال ClickUp

من منا لا يحب المساعدة الإضافية في الكتابة والمشاريع الإبداعية؟

هنا يأتي دور مساعد الكتابة. فهو يوفر تدقيقًا إملائيًا مدمجًا، وردودًا سريعة بالذكاء الاصطناعي لإرسال الرسائل دون عناء، والقدرة على إنشاء جداول منظمة مع رؤى. يمكنك إنشاء ملخصات، ومدونات، وتقارير، ومخططات موجزة للمشاريع على الفور، مما يضمن أن تكون كتاباتك مصقولة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي ClickUp AI تلخيص المستندات المطولة وملاحظات الاجتماعات، مما يساعدك على التركيز على المهام الهامة دون الانشغال بالتفاصيل.

📌مثال: إذا كنت مسوقًا للمحتوى، يمكنك استخدام ClickUp Brain لصياغة منشورات مدونة جذابة أو إنشاء تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تلقى صدى لدى جمهورك.

صمم محتوى احترافيًا ومصقولًا باستخدام ClickUp Brain

أتمتة ClickUp

أحب دمج ClickUp Brain مع

أتمتة ClickUp

. يعمل هذا الثنائي القوي على تبسيط العمليات اليدوية المملة، مما يجعل الجدولة التلقائية وترتيب المهام أمرًا سهلاً لأي شخص لديه أولويات متعددة. يتنبأ ClickUp AI بالمهام القادمة ويحسِّن سير عملك من خلال جدولة المهام تلقائيًا بناءً على المواعيد النهائية والأهمية.

📌مثال: يمكن لمدير التسويق أتمتة حملة ما من خلال وضع قاعدة: عندما يتم وضع علامة "مكتملة" على إحدى المهام، قم بإخطار فريق التصميم للبدء في المواد الترويجية وتعيين موعد نهائي مدته أسبوع واحد. وفي الوقت نفسه، يقوم الذكاء الاصطناعي ClickUp AI بترتيب المهام التالية في الصف، بحيث يعرف الفريق بالضبط أين يركزون جهودهم لتعزيز الكفاءة.

استخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء مهام سير عمل مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

محادثة ClickUp

ClickUp Chat

المزيد من التحسينات على الإنتاجية من خلال ميزة "أطلعني على ما فاتني" ، والتي تُبقي أعضاء الفريق على اطلاع دائم من خلال تلخيص المحادثات التي قد تكون فاتتهم. كما أنها تتيح لك تحويل رسائل الدردشة إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يلغي الحاجة إلى تبديل السياق ويضمن دمج المناقشات المهمة بسلاسة في سير عملك.

قل وداعاً للتبديل بين السياقات مع ClickUp Chat

بينما يعمل ClickUp Brain على تحسين الإنتاجية من خلال الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp قوالب الإنتاجية توفر إطار عمل قابل للتخصيص مسبقًا لإدارة المشاريع والمهام بكفاءة.

قد يكون البقاء منظمًا أمرًا صعبًا، خاصةً مع كل المهام التي تتنقل بينها، ولكن

قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp

يساعدك على التعامل معها وجهاً لوجه. إنه مثالي لأي شخص يتطلع إلى تحقيق أهدافه الشخصية من خلال تعزيز الكفاءة اليومية.

_ وكالتك تفقد الكثير من الإنتاجية إذا كنت لا تستخدم ClickUp! فبدون ClickUp، كنتُ سأضطر إلى توظيف 3 أشخاص آخرين لإنجاز نفس المهام

رافي ثاروما، الرئيس التنفيذي والمؤسس

إنتاجية الموظفين هي مقياس رئيسي لقياس مدى جودة أداء فريقك في العمل. إذا كنت ترغب في تتبع إنتاجية فريقك، فإن نموذج تقرير الإنتاجية الشخصية ClickUp هنا للمساعدة.

بعد ذلك، فإن استخدام قالب ClickUp للإنتاجية يعالج مجموعة متنوعة من تحديات الإنتاجية، مما يجعله مثاليًا لجميع أنواع الصناعات وأنواع المشاريع والأدوار الوظيفية. فهو يسمح لك بتتبع وإدارة أعباء العمل والمهام وقوائم المهام ومزيج من أهدافك في مكان واحد.

أفضل ميزات #### ClickUp

تلخيص سلاسل التعليقات: استخرج النقاط الرئيسية بسرعة من محادثات التعليقات الطويلة، مما يبقيك على اطلاع دون فوضى

استخرج النقاط الرئيسية بسرعة من محادثات التعليقات الطويلة، مما يبقيك على اطلاع دون فوضى تحديد أولويات المهام تلقائيًا: ترتيب المهام حسب الأهمية، مما يساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية وتقليل وقت التخطيط

ترتيب المهام حسب الأهمية، مما يساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية وتقليل وقت التخطيط جدولة المهام دون عناء: التعامل مع جدولة المهام بناءً على المواعيد النهائية والأهمية، مما يسهل سير عملك دون الحاجة إلى إدخال يدوي

التعامل مع جدولة المهام بناءً على المواعيد النهائية والأهمية، مما يسهل سير عملك دون الحاجة إلى إدخال يدوي تلخيص المحتوى بسرعة: استخرج النقاط الرئيسية من المستندات الطويلة أو سلاسل التعليقات، مما يوفر الوقت ويبقيك على اطلاع دائم

استخرج النقاط الرئيسية من المستندات الطويلة أو سلاسل التعليقات، مما يوفر الوقت ويبقيك على اطلاع دائم توليد الأفكار الإبداعية: طرح مفاهيم جديدة وتحسين كتابتك ورفع جودة مشاريعك الإبداعية

طرح مفاهيم جديدة وتحسين كتابتك ورفع جودة مشاريعك الإبداعية تحسين إدارة سير العمل: تبسيط المهام المتكررة، وتوقع الخطوات التالية، والحفاظ على التركيز على الأعمال ذات الأولوية القصوى

قيود النقر فوق

قد يجد المستخدمون الجدد أن الواجهة مربكة بسبب ميزاتها الشاملة

قد يفتقر إصدار الهاتف المحمول من ClickUp إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في إصدار سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: كانت أول وظيفة للذكاء الاصطناعي على الإطلاق هي لعب الشطرنج. في عام 1956، تمت كتابة أول برنامج ذكاء اصطناعي للعب الشطرنج - على الرغم من أنه لم يكن جيداً بشكل خاص، إلا أنه وضع الأساس لمستقبل الذكاء الاصطناعي في الألعاب.

2. مفهوم الذكاء الاصطناعي (الأفضل في تنظيم مساحة العمل وإدارة المعرفة)

عبر مفهوم الذكاء الاصطناعي أليس من الرائع أن يكون لديك أداة إنتاجية تتعامل مع أكثر من مجرد الملاحظات وإدارة المشاريع؟ هذا بالضبط ما تفعله Notion AI. بناءً على مساحة العمل القوية في Notion، يرتقي برنامج Notion AI بمساحة العمل القوية إلى مستوى أعلى، حيث يعمل كمساعد شخصي مدمج مباشرةً في سير عملك.

صُممت أداة الذكاء الاصطناعي هذه لتوفير الوقت وإضفاء مستوى جديد من الكفاءة على حياتك اليومية، بدءاً من أتمتة المهام المتكررة إلى استخلاص الأفكار من مستنداتك وما بعدها، وهي أداة مصممة لتوفير الوقت وإضفاء مستوى جديد من الكفاءة على حياتك اليومية.

يعجبني أنها تقوم بإنشاء المستندات وتنقيحها بسلاسة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع أسلوبك الفريد وتتبع أي دليل للأسلوب. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات مثل SAML المستند إلى SAML SSO، وتوفير مستخدم SCIM، والأذونات المتقدمة، يحافظ برنامج Notion AI على مساحة العمل الخاصة بك آمنة ومتوافقة ويمكن الوصول إليها.

أفضل ميزات نوتيون AI

استخلاص رؤى قيّمة وتحديد النقاط الرئيسية وحتى إنشاء إجراءات متابعة من ملفات PDF أو ملفات الصور المستوردة

حوِّل إدخالات قاعدة البيانات الخاصة بك إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وقم بتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز

ارفع مستوى مستنداتك من خلال إنشاء صور مرئية مثل المخططات الانسيابية أو الرسوم البيانية لتوضيح المعلومات المعقدة

ابحث عن إجابات داخل Notion وSlack وGoogle Drive وغيرها

قيود الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يتباطأ Notion مع قواعد البيانات الكبيرة أو أثناء التعاون، مما يؤثر على الإنتاجية

قد يجد المستخدمون الجدد أن تعدد استخدامات Notion مربكًا بدون توجيه وتدريب مناسبين

تسعير نوتيون للذكاء الاصطناعي

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

18 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

3. استعادة الذكاء الاصطناعي (الأفضل للجدولة الذكية وإدارة الوقت)

عبر استعادة الذكاء الاصطناعي ماذا لو كانت أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على إدارة التقويم الخاص بك، وحجز الوقت للتركيز، وحتى مساعدتك على تجنب الإرهاق الناتج عن الاجتماعات المتتالية؟ هذا هو استصلاح الذكاء الاصطناعي.

هذا ليس مجرد تطبيق تقويم آخر - إنه حل جدولة ذكي مصمم للحفاظ على توازن يوم عملك وإنتاجيته. يساعدك تطبيق Reclaim AI على إجراء تعديلات في الوقت الفعلي، سواء كان ذلك بالتنسيق بين المناطق الزمنية، أو حماية جلسات العمل العميقة، أو ضبط خطتك اليومية.

ويتجاوز ذلك الأساسيات - حيث يتكيف مع دورك وأولوياتك. بدءاً من حظر أيام "عدم الاجتماع" إلى ضبط الكتل الشخصية بشكل ديناميكي مثل التدريبات، يعيد لك الذكاء الاصطناعي Reclaim AI التحكم في يومك.

أفضل ميزات استصلاح الذكاء الاصطناعي

مزامنة المهام وجدولتها تلقائيًا، مما يؤدي إلى إنشاء خطة يومية مُحسَّنة يمكن التحكم فيها

إضافة وقت "استراحة" بين الاجتماعات، حتى لا تتسرع من مكالمة إلى أخرى

استخدم خاصية "1:1" الذكية لتحديد أفضل الأوقات لتسجيل الوصول مع أعضاء الفريق

مشاركة التقويم الخاص بك مع حدود الجدولة الذكية، والمزامنة بسلاسة مع تقويم Google لسلاسة سير المهام والاجتماعات

استعادة قيود الذكاء الاصطناعي

قد يسيء الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان تفسير أولويات المستخدم أو المواعيد النهائية، مما يؤدي إلى تعارض في الجدولة

تعتمد فعالية استصلاح الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مدى جودة إدخال المستخدمين لمهامهم وتفضيلاتهم

تسعير استصلاح الذكاء الاصطناعي

لايت: مجاناً

مجاناً المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

10 دولارات شهريًا لكل مقعد الشركات: 15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

استعادة تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

أفضل أدوات إنتاجية للذكاء الاصطناعي لروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي للمحادثة

عندما يتعلق الأمر بالتفاعلات عبر الإنترنت، فإن روبوتات الدردشة الآلية هي الأبطال المجهولون، مما يجعل المحادثات أكثر سلاسة وكفاءة. هذه أدوات الذكاء الاصطناعي مصممة للتعامل مع كل شيء بدءًا من الاستفسارات البسيطة إلى دعم العملاء المعقد، مع الحفاظ على تفاعل المستخدمين.

4. ChatGPT (الأفضل لتوليد محتوى محادثة وعصف ذهني للأفكار)

عبر ChatGPT ChatGPT هي أداة إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي من OpenAI والتي أصبحت أداة مفضلة لأي شخص يتطلع إلى تبسيط المهام وتعزيز الإبداع. إنه يشبه امتلاك مجموعة لا حدود لها من الأدوات الشخصية

حيل الإنتاجية

في متناول يدك.

سواء كان الأمر يتعلق بكتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو صياغة التقارير، أو إنشاء التعليمات البرمجية، أو حتى مجرد العصف الذهني، فإن ChatGPT يتكيف مع احتياجاتك بمرونة ملحوظة وواجهة سهلة الاستخدام.

الأداة متوفرة في كل من الإصدار المجاني والخيار المُطوَّر، وهي بمثابة مساعدك الافتراضي، وهي جاهزة للمساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع أوقات استجابة مُحسَّنة وإمكانية الوصول إلى أحدث النماذج للحصول على دعم أكثر تقدماً.

أفضل ميزات ChatGPT

وسّع نطاق معرفة ChatGPT من خلال ربطها بواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات الخارجية للحصول على إجابات محدّثة ومحددة

توليد التعليمات البرمجية وتصحيحها دون عناء بلغات برمجة مختلفة للمهام المعقدة إلى مقتطفات التعليمات البرمجية الأبسط

سد الفجوات في التواصل وتعزيز التعاون العالمي مع دعم ChatGPT متعدد اللغات، وهو مثالي لإنشاء محتوى متنوع

قم بتخصيص إجابات ChatGPT لتناسب احتياجات الصناعة، من التكنولوجيا إلى التسويق إلى التعليم، مما يضيف قيمة للمهام المتخصصة

قيود ChatGPT

يمكن أن تبدو الردود عامة أو نمطية، وتفتقر إلى الإبداع والتفاصيل التي قد يضيفها الإنسان

قد يتعطل النموذج المجاني أو يتأخر، وأحياناً ما يشعر المستخدمون بوجود خلل أثناء الاستخدام

قد يواجه ChatGPT وقت تعطل أثناء التحميل الزائد على الخادم، مما يؤثر على التوفر

في بعض الأحيان لا يتبع ChatGPT المطالبات بشكل كامل، مما يتطلب مدخلات مطولة للتوضيح، مما قد يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (620 تقييم)

4.7/5 (620 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ اكتسبت ChatGPT مليون مستخدم بعد 5 أيام فقط من إطلاقها في نوفمبر 2022.

5. الجوزاء (الأفضل لسرد القصص الإبداعية وإنشاء المحتوى)

عبر الجوزاء هل تحتاج إلى بحث موثوق لعرض تقديمي؟

فقط اكتب موضوعك، وسيقوم Gemini (المعروف سابقًا باسم Bard) بسحب إجابات مفصلة، كاملة مع اقتباسات مباشرة وروابط المصدر، حتى تتمكن من التعمق أكثر أو التحقق من البيانات بسهولة.

على عكس برامج الذكاء الاصطناعي النموذجية للمحادثة، فإن Gemini متصل بالويب، مما يمنحك إجابات جديدة وموثوقة. سواء كنت تبحث عن عرض تقديمي للعمل أو تبحث عن رؤى سريعة، فإن Gemini جاهز لدعم إجاباته بمصادر حقيقية، حتى أنه يرتبط مباشرةً بصفحات لسهولة التحقق من الحقائق والاستكشاف الأعمق.

أفضل ميزات الجوزاء

احصل على إجابات في الوقت المناسب وذات صلة مستمدة من الإنترنت، مما يوفر عليك الوقت الذي تستغرقه في البحث اليدوي

استخدم Gemini للتحقق من المعلومات من مصادر متعددة، والإشارة إلى الادعاءات غير المؤكدة، وإبراز البيانات الموثوقة

توفير روابط المصدر المباشر وعناوين URL والصور المصغرة للمصادر الأصلية والتحقق من المعلومات

دمج الاقتباسات المباشرة من صفحات الويب لتقديم نقاط مرجعية موثوقة لاستكشاف أعمق

قيود الجوزاء

على الرغم من استهداف الدقة الواقعية، لا يزال بإمكان Gemini إنتاج معلومات غير صحيحة أو مضللة

مثل العديد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، قد يحمل Gemini تحيزات من بيانات التدريب الخاصة به، مما يجعل من الضروري إجراء تقييم نقدي لمخرجاته لمنع المشاكل المحتملة

تسعير الجوزاء

مجانًا

Gemini Advanced: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الجوزاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 155 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 155 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. Microsoft Copilot (الأفضل لتعزيز الإنتاجية في تطبيقات Microsoft)

عبر: مايكروسوفت كوبيلوت لا يتذكر Microsoft Copilot تدفق محادثتك فحسب، بل يتفهم السياق بالفعل، مما يتيح لك المتابعة من حيث توقفت.

سواء كنت تقوم بتلخيص مستند طويل، أو تحويل نص إلى مجموعة شرائح، أو ببساطة تحاول العثور على إجابة مباشرة لسؤال معقد، فإن Copilot يوضح

كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الإنتاجية

من خلال التعامل مع المهام الثقيلة بكل سهولة.

يمكنه سحب البيانات الحالية ذات الصلة من الويب على الفور، مما يضمن أن تكون معلوماتك حديثة ودقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلخيص الكتب أو صفحات الويب أو المستندات بسهولة، مما يجعل كميات كبيرة من النصوص أكثر سهولة في الفهم.

أفضل ميزات برنامج مايكروسوفت كوبيلوت

تحويل مستندات Word إلى شرائح PowerPoint، وتوزيع المحتوى وملاحظات المتحدثين مع إنشاء صور لتعزيز التأثير

مشاركة المستندات وجمع الملاحظات من خلال أدوات تعاون سلسة مدمجة في Microsoft 365

توليد أفكار جديدة ومطالبات إبداعية لإثارة رؤى جديدة، مع المرونة في تنقيح الاقتراحات حسب الحاجة

احصل على اقتراحات مخصصة لتتماشى مع أسلوبك وتفضيلاتك الفريدة بمرور الوقت

قيود مايكروسوفت كوبايلوت

يمكن أن تختلف دقة Copilot اعتمادًا على جودة البيانات المتاحة، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء

قد تتطلب الأداة إعدادًا أو تهيئة كبيرة قبل أن تكون فعالة تمامًا في المهام المخصصة

أسعار مايكروسوفت كوبيلوت

مجانًا

المحترف: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت كوبيلوت

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان أن تنتج معلومات متحيزة أو قديمة. تأكد من التحقق من الحقائق، خاصة بالنسبة لمواضيع مثل الأحداث الجارية أو التفاصيل التقنية. مع مرور الوقت، يمكن أن يساعد تقديم الملاحظات لتحسين المخرجات في تحسين أداء الذكاء الاصطناعي.

## أفضل أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى

عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تشبه وجود شريك مبدع في متناول يدك.

فبدلاً من الوقوع في مأزق الكاتب اللعين، يمكنك بسهولة الاستفادة من هذه الأدوات أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول المواضيع، وإنشاء الخطوط العريضة، وحتى تنقيح مسوداتك.

7. جاسبر (الأفضل للنسخ التسويقية وإنشاء المحتوى المتوافق مع العلامة التجارية)

عبر جاسبر Jasper عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي توليدية تم تصميمها مع وضع فرق التسويق في الاعتبار للمساعدة في تقديم محتوى عالي الجودة يتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع. يمكنك تهيئة هذه الأداة لإنشاء محتوى يتطابق مع صوت علامتك التجارية ونبرتها وأسلوبها بشكل متسق عبر جميع المنصات.

كما أنها تمكّن المسوّقين من تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتنفيذ خطة إنتاجية ارتقِ بحملاتك إلى المستوى التالي باستخدام مجموعة أدوات سهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح لك أتمتة عمليات التسويق الخاصة بك، ودمج تدفقات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك لتحقيق إنتاجية سلسة.

أفضل ميزات جاسبر

استخدم محرر التسويق، المصمم خصيصًا للتسويق، لصياغة المحتوى بتدفق طبيعي يلقى صدى لدى جمهورك

تبادل الأفكار مع Jasper Chat، مساعد الذكاء الاصطناعي، للانتقال من مرحلة التفكير إلى التنفيذ في دقائق

قم بتحرير الصور باستخدام مجموعة صور الذكاء الاصطناعي التي تسمح لك بتحرير الصور عالية الجودة على نطاق واسع، وتحسين صورك في ثوانٍ

اختر من بين أكثر من 80 تطبيقاً تسويقياً مصمماً خصيصاً لتلبية مؤشرات الأداء الرئيسية في مختلف الوظائف، مما يساعد كل مسوّق في فريقك على النجاح دون عناء

قيود جاسبر

كأداة للذكاء الاصطناعي، قد يقوم Jasper أحيانًا بتوليد كلمات مربكة أو غير ذات صلة لا تتناسب مع المحتوى الخاص بك

يجد بعض المستخدمين أن مجموعة ميزات جاسبر مربكة، خاصة عند استخدام المنصة لأول مرة

يأتي اكتشاف الانتحال بتكلفة إضافية على المستخدم

غالبًا ما يجد المستخدمون أن الأداة تُنشئ محتوى متكررًا أو خارج الموضوع، مما قد يؤدي إلى استنفاد رصيد الكلمات بسرعة

أسعار جاسبر

المنشئ: 49 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

49 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المحترف: 69 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

69 دولارًا/شهرًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1243 مراجعة)

4.7/5 (1243 مراجعة) Capterra: 4.8/5 (1842 مراجعة)

💡 نصيحة احترافية: للحصول على أفضل النتائج، كن محددًا في مطالبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. كلما كنت أكثر تفصيلاً ووضوحاً، كلما زادت احتمالية حصولك على مخرجات دقيقة ومفيدة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، فإن تحديد النغمة أو الأسلوب أو عدد الكلمات يمكن أن يؤدي إلى الحصول على ردود أفضل وأكثر ملاءمة.

8. Copy.ai (الأفضل للكتابة السريعة والجذابة عبر المنصات)

عبر Copy.ai انسَ أدوات الذكاء الاصطناعي المجزأة - توفر منصة Copy.ai حلاً موحداً وآمناً لجميع احتياجاتك في مجال التسويق عبر الإنترنت (GTM). تتفهم منصة الذكاء الاصطناعي لإدارة التسويق عبر الإنترنت (GTM) أسلوب علامتك التجارية، وتولد أفكارًا إبداعية، وتعالج مشكلة الكتّاب، وتؤمن حلولاً لجميع احتياجاتك في إدارة التسويق عبر الإنترنت.

يجعل Copy.ai إنشاء المحتوى سهلاً بفضل محرك ذكاء اصطناعي متقدم مصمم للمسوقين والكتّاب والشركات. كما أن محتواه متسق في جميع وظائف الأعمال.

أفضل ميزات Copy.ai Copy.ai

تحويل النصوص والأفكار الأولية إلى محتوى مصقول جاهز لزيادة المشاركة وتحسين تصنيفات البحث

إنشاء أي نوع من أنواع المحتوى تقريبًا، بدءًا من مقالات تحسين محركات البحث إلى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع أكثر من 90 قالبًا قابلاً للتخصيص

صمم محتوى للجماهير العالمية مع دعم بلغات متعددة، بما في ذلك الصينية والفرنسية والإسبانية

أنتج محتوى مصمم لزيادة عدد الزيارات العضوية، مصمم خصيصًا ليحتل مرتبة عالية على محركات البحث

قيود Copy.ai

سرعة إنتاج المحتوى أبطأ من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مما قد يكون محبطًا

في بعض الأحيان ينتج محتوى غير دقيق في الموضوعات المعقدة أو التقنية

يذكر بعض المستخدمين أنه يكافح لالتقاط هوية فريدة للعلامة التجارية، مما يؤدي إلى مخرجات أكثر عمومية

تسعير Copy.ai

مجانًا: ما يصل إلى 2,000 كلمة شهريًا

ما يصل إلى 2,000 كلمة شهريًا المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

9. Grammarly (الأفضل للتدقيق اللغوي وتحسين جودة الكتابة)

عبر جرامارلي يشبه Grammarly وجود مدرب كتابة شخصي بجانبك مباشرةً. فهو يساعدك على اكتشاف الأخطاء أكثر من معالج النصوص المعتاد، مما يضمن لك أن تكون كتاباتك واضحة واحترافية. وسواء كنت ترسل بريداً إلكترونياً أو تكتب تقريراً، فإنه يقدم لك ملاحظات في الوقت الفعلي لتنظيم نصك.

تم تصميم Grammarly للجميع من الطلاب إلى المحترفين، وهو مصمم للجميع من الطلاب إلى المحترفين، حيث يقدم لك اقتراحات في الوقت الفعلي في أي تطبيق أو متصفح تستخدمه، بحيث تكون كتاباتك مصقولة ومضبوطة دائماً.

أفضل ميزات Grammarly

اضبط لغتك لتتناسب مع جمهورك من خلال اقتراحات مخصصة للأسلوب والنبرة

استخدم خاصية الكشف عن الانتحال المدمجة للتحقق من تفرد عملك، مع التحقق من المصادر الأكاديمية ومصادر الويب

اكتشاف الأخطاء النحوية وعلامات الترقيم والأخطاء الإملائية وتصحيحها تلقائيًا أثناء الكتابة، مما يحافظ على كتابتك خالية من الأخطاء

يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Google Docs وSlack وOutlook وغيرها - لا حاجة للنسخ أو اللصق

القيود النحوية

يغفل أحيانًا عن الأخطاء النحوية ولا يقترح تحسينات لتراكيب الجمل المحرجة

يمكن أن يكون استخدام Grammarly للغات أخرى غير الإنجليزية أمراً صعباً

قد لا يكون فعالاً في الكتابة المتخصصة أو التقنية، وقد يتجاهل أحياناً تفضيلات الأسلوب الفردي

تسعير Gramarly

مجاناً

المحترف: 30 دولارًا شهريًا لكل عضو

30 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7100 تقييم)

10. Wordtune (الأفضل لإعادة الكتابة وتحسين وضوح الجمل)

عبر ضبط الكلمات عندما يتعلق الأمر بتحويل أفكارك إلى لغة واضحة ومقنعة، فإن Wordtune يضفي البساطة والقوة على عملية الكتابة. سواء كنت تنقح رسالة بريد إلكتروني، أو تنشئ منشورًا في مدونة، أو تحتاج إلى إعادة صياغة فورية، يساعدك Wordtune على التعبير عن نفسك بدقة دون بذل جهد إضافي.

فكر في الأمر على أنه مساعدك في الكتابة، حيث يقدم لك خيارات جديدة ويتقن المحتوى الخاص بك في كل خطوة على الطريق.

أفضل ميزات Wordtune

اختر من بين قائمة منسقة من اقتراحات إعادة الصياغة الخاصة بالسياق لمساعدتك في التقاط صوتك بدقة

استخلص على الفور النقاط الرئيسية لأي نص أو فيديو على YouTube للحصول على رؤى سريعة أو إعادة صياغة المحتوى

استخدم المترادفات الذكية لاكتشاف البدائل وتجنب التكرار، مما يساعدك على تنويع اللغة وتحسين قابلية القراءة

تأكد من صقل كل قطعة قبل مشاركتها باستخدام التدقيق اللغوي والتدقيق النحوي المتقدم

قيود الضبط

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تحديات في إلغاء الاشتراكات، مما قد يؤدي إلى استمرار فرض رسوم على الاشتراكات

قد تتأخر سرعة اقتراح الجمل في بعض الأحيان، مما قد يؤثر على الإنتاجية

تسعير Wordtune

الأساسي: مجانًا

مجانًا متقدم: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wordtune

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

11. سيرفر (الأفضل لإنشاء المحتوى الذي يركز على تحسين محركات البحث وتحسينه)

عبر راكب الأمواج Surfer هي أداة ذكاء المحتوى التي تتعامل مع كل جانب من جوانب سير عمل تحسين محركات البحث. وهو يقدم مجموعة فريدة من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة المحتوى الخاص بك على الحصول على ترتيب أعلى، وزيادة عدد الزيارات العضوية، والتواصل مع جمهورك بشكل أكثر فعالية.

بدءًا من محلل SERP Analyzer إلى مدقق الانتحال، يقدم Surfer كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى القراء ويحتل مرتبة جيدة على Google.

أفضل ميزات راكب الأمواج

أنشئ محتوى إنسانيًا بالذكاء الاصطناعي باستخدام ميزة Humanizer التي تقوم بتحرير النص ليبدو طبيعيًا، مما يضيف أصالة إلى المحتوى الخاص بك

استخدم ميزة الربط التلقائي في سيرفر لتحليل نطاقك وإضافة روابط داخلية دون عناء

احصل على ملاحظات فورية حول بنية المحتوى وعدد الكلمات واستخدام الكلمات المفتاحية حتى يظل عملك وثيق الصلة بالموضوع وتنافسيًا

التعاون بسلاسة عبر الفرق والسماح للعديد من المساهمين بالعمل في وقت واحد في محرر المحتوى

قيود المتصفح

يوفر Surfer SEO بيانات واقتراحات واسعة النطاق، والتي يمكن أن تكون مخيفة للمبتدئين أو المستخدمين غير الملمين بمصطلحات تحسين محركات البحث

بينما يتكامل سيرفر سيو مع بعض الأدوات الشائعة، فإن خيارات التكامل الخاصة به ليست واسعة مثل منصات تحسين محركات البحث الأخرى

أسعار سيرفر

لايت : 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الأساسي: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

89 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين متقدم: 179 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

179 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين الحد الأقصى: 299 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات المتصفحين

G2: 4.8/5 (517 تقييم)

4.8/5 (517 تقييم) Capterra: 4.9/5 (398 تقييم)

أفضل أدوات إنتاجية للذكاء الاصطناعي للاجتماعات والنسخ

يمكن أن تكون الاجتماعات سلاحاً ذا حدين - فهي ضرورية للتعاون ولكنها غالباً ما تتحول إلى سباقات ماراثون تستغرق وقتاً طويلاً.

سواء كان الأمر يتعلق بتوليد نصوص دقيقة أو تلخيص النقاط الرئيسية أو تتبع عناصر العمل، فإن هذه أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات تخلص من متاعب إدارة الاجتماعات.

12. Otter.ai (الأفضل للتدوين الفوري وملاحظات الاجتماعات)

عبر Otter.ai تخيل أنك في خضم اجتماع حاسم، ومتعمق في المناقشة، وآخر شيء تريده هو كسر تدفقك عن طريق خربشة الملاحظات. هنا يأتي دور Otter.ai.

بصفتها أداة تفريغ مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا تقوم Otter بتدوين الملاحظات فحسب، بل تنغمس بالكامل في اجتماعاتك وتسجيل المناقشات وتدوينها وحتى تلخيصها، حتى تتمكن من التركيز بالكامل على المحادثة.

تُعد أداة Otter مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يتعاملون مع منصات متعددة مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams، مما يضمن توثيق كل تفاصيل الاجتماع وإمكانية الوصول إليها بعد ذلك.

أفضل ميزات Otter.ai

التقاط كل كلمة في الوقت الفعلي، ومزامنة النسخ مع سرعة المتحدثين حتى يتطابق التشغيل مع ما سمعته بالضبط

تحديد المتحدثين بوضوح باستخدام تسميات مختومة بالوقت لتنظيم الاجتماعات متعددة المتحدثين دون عناء

تحكم في سرعات التشغيل - قم بإبطاء التسجيلات أو تسريعها وتخطي التوقفات غير الضرورية حتى تتمكن من المراجعة بالسرعة التي تناسبك

تفاعل مع أعضاء الفريق مباشرةً في النص من خلال تسليط الضوء والتعليق وتعيين المهام، وإنشاء سير عمل تعاوني بعد الاجتماع

قيود Otter.ai

باعتباره ذكاءً اصطناعيًا يستجيب للصوت، فقد يسيء تفسير الأوامر أحيانًا، وهو أمر شائع في الأدوات التي يتم تنشيطها صوتيًا

يمكن أن تلتقط مزامنة التقويم أحيانًا أحداثًا غير مرغوب فيها، مما قد يصبح محبطًا

تسعير Otter.ai

مجاني

المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4.3/5 (246 تقييمًا)

4.3/5 (246 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (84 مراجعة)

13. Fathom (الأفضل لتلخيص وتحليل رؤى الاجتماعات)

عبر فاثوم إذا كنت قد سئمت من تدوين ملاحظات الاجتماعات والمتابعة وعناصر الإجراءات، فإن أداة Fathom المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي الحل الذي ستلجأ إليه. فهي تخلصك من متاعب المكالمات عبر الإنترنت من خلال التسجيل التلقائي للاجتماعات وتدوينها وتلخيصها على منصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet.

يمكنك السماح ل Fathom بالتعامل مع الأعمال المزدحمة حتى تتمكن من التركيز على ما يهم - المحادثة. يمكنك أيضًا مزامنة ملاحظات مكالماتك مباشرةً مع CRMs المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإبقاء الجميع على اطلاع دائم دون بذل جهد إضافي.

أفضل ميزات Fathom

صمم قوائم تشغيل قابلة للمشاركة لأهم الأحداث الرئيسية في الاجتماعات لإبقاء أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة على اطلاع دائم باللحظات الأساسية

استخدم Ask Fathom للبحث والتفاعل مع تسجيلات مكالماتك لاسترداد المعلومات بسرعة

احصل على ملخص موجز موجز للاجتماع في غضون 30 ثانية، مع التقاط النقاط الرئيسية والمهام القابلة للتنفيذ، بحيث تكون مستعداً للمضي قدماً على الفور

شارك مقاطع فيديو محددة من تسجيلاتك للتواصل الواضح في محادثات الفريق لتجنب سوء التفسير

قيود القيود

قد يكون تشغيل الأداة أو إيقاف تشغيلها في منتصف الاجتماع أمرًا صعبًا، مع عدم وجود خيار سريع لإعادة تشغيلها

في بعض الأحيان، تُسمع الكلمات بشكل خاطئ أو تُكتب بشكل غير صحيح، مما قد يحتاج إلى بعض التصحيح اليدوي

تسعير فاثوم

مجانًا

الإصدار المميز: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إصدار الفريق: 19 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم إصدار الفريق الاحترافي: 29 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (3631 تقييم)

5/5 (3631 تقييم) Capterra: 5/5 (532 مراجعة)

14. Fireflies (الأفضل لالتقاط وتنظيم مناقشات الاجتماعات)

عبر اليراعات يمكن أن يؤدي فقدان تفاصيل الاجتماعات الرئيسية إلى إفساد عمليات المتابعة وعرقلة الجداول الزمنية للمشروع. وهنا يأتي دور Fireflies، حيث يعيد تعريف كيفية بقاء الفرق منتجة وعلى المسار الصحيح.

لا تقوم Fireflies بتسجيل المكالمات فحسب، بل تقوم بنسخ وتلخيص وتحويل كل محادثة إلى قاعدة معرفية قابلة للبحث بشكل كامل. وبفضل هذه الأداة، تصبح اجتماعاتك أكثر من مجرد مناقشات - فهي تتحول إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

حتى أنها تقوم بمزامنة ملاحظات المكالمات مباشرةً مع إدارة علاقات العملاء، وتسجيل التفاصيل تلقائيًا للمتابعة السلسة.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات برنامج Fireflies

مشاركة أكثر لحظات الاجتماع التي لا تنسى كمقاطع صوتية؛ مثالية لمشاركة السياق بسرعة

تجميع الاجتماعات حسب القسم أو المشروع، ووضع علامات على زملائك في الفريق بسهولة، وترك التعليقات، وتثبيت النقاط المهمة

تتبع وقت المتحدث، والمشاعر، وحتى التعامل مع الاعتراضات للحصول على رؤى حول الأداء - مثالي لفرق المبيعات والتدريب

استخدام الأوامر الصوتية لإنشاء مهام في Asana أو Trello أو Monday.com أثناء الاجتماع، وربط الإجراءات بالمشروعات على الفور

القيود المفروضة على الذباب

يمكن أن تساعد إضافة خيارات القنوات الفرعية داخل القنوات في تنظيم الاجتماعات والرجوع إليها بكفاءة أكبر

في الوقت الحالي، يتطلب تنزيل جميع مكونات الاجتماع (الملخص والنص والصوت) عدة نقرات

تسعير الذباب الإلكتروني

مجاني

المحترفين: 18 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

18 دولارًا/شهرًا لكل مقعد الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

29 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: 39 دولارًا/شهريًا لكل مقعد

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (540 تقييم)

4.8/5 (540 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام تطبيقات المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية

## أفضل أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى المرئي والفيديو

قد يبدو إنشاء صور مرئية ملفتة للنظر ومقاطع فيديو جذابة أمرًا مربكًا في كثير من الأحيان، خاصةً مع وجود العديد من الخيارات والمهارات التقنية المطلوبة. وهنا تأتي أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العملية، مما يساعدك على البقاء في صدارة المنافسة.

15. ديسكريبت (الأفضل لتحرير محتوى الصوت والفيديو بسلاسة)

عبر الوصف ديسكريبت هي أداة تحرير فيديو متعددة الاستخدامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشبه إلى حد ما معالج النصوص. فبدلاً من التحرير الموجي التقليدي، يتيح لك التحرير عن طريق كتابة النص والقص والنسخ واللصق - وهو أمر رائع لمنشئي البودكاست ومحرري الفيديو وأي شخص يعمل مع الصوت والفيديو.

يحتوي على ميزات مثل النسخ، والتحرير متعدد المسارات، وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء وإضافة المؤثرات.

وسواء كنت تنشئ محتوى ليوتيوب أو لوسائل التواصل الاجتماعي أو لبودكاست، فإن ديسكريبت يقدم لك تجربة تفاعلية وسلسة من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات ديسكريبت

ما عليك سوى قص النص ونسخه ولصقه لتحرير الصوت والفيديو، أو حتى الكتابة لإنشاء كلمات بصوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم قوالب وتخطيطات بنمط الشرائح لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تبدو احترافية دون الحاجة إلى أعمال تصميم معقدة

اسمح للذكاء الاصطناعي بتحديد المقاطع الجديرة بالانتشار، ثم صقلها باستخدام أدوات التحرير البسيطة في Descript للحصول على محتوى متميز

أنشئ أوصاف يوتيوب أو فصول الفيديو أو ملاحظات عرض البودكاست في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي من Descript

قيود ديسكريبت

كونه مستندًا إلى السحابة يعني عدم وجود نسخة احتياطية على قرصك الصلب، لذا إذا توقف عن العمل، لا يمكنك إنقاذ العمل محليًا

يتم تحديد توليد نغمة الغرفة تلقائيًا، مما قد يتداخل أحيانًا مع التعديلات الصوتية

تسعير الوصف

هاوٍ: 19 دولارًا شهريًا للشخص الواحد

19 دولارًا شهريًا للشخص الواحد المبدع: 35 دولارًا/شهرًا للشخص الواحد

35 دولارًا/شهرًا للشخص الواحد الشركات: 50 دولارًا/شهريًا للشخص الواحد

50 دولارًا/شهريًا للشخص الواحد المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (574 تقييمًا)

4.6/5 (574 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (170 مراجعة)

🧠 حقيقة ممتعة: أول روبوت ذكاء اصطناعي للدردشة ELIZA في الستينيات على يد جوزيف وايزنباوم. كان بإمكانه محاكاة محادثة مع معالج نفسي. إذا تحدثت معه لفترة كافية، سيبدأ في طرح الأسئلة عليك بناءً على إجاباتك، مما يجعلك تشعر وكأنك تتحدث مع شخص حقيقي!

16. Midjourney (الأفضل لتوليد فن وتصميمات مرئية عالية الجودة)

عبر منتصف الرحلة Midjourney عبارة عن مولد صور قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي يحول المطالبات النصية إلى صور مذهلة، مما يوفر للمستخدمين تجربة إبداعية فريدة من نوعها مباشرةً من خلال Discord.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للاعتياد على إعداد Discord، ولكن بمجرد التعود على إعداد Discord، يفتح Midjourney إمكانيات لا حصر لها للفنانين والمسوقين والمصممين وأي شخص يتطلع إلى إضفاء الحيوية على المرئيات الخيالية.

هذه الأداة رائعة بشكل خاص إذا كنت تريد رسومات عالية الجودة تبرز، كما أنها تتيح لك تجربة أنماط فنية مختلفة.

أفضل ميزات أفضل ميزات الرحلة المتوسطة

احصل على أربعة أشكال مختلفة من كل صورة تم إنشاؤها، ثم اختر ترقية أو تنقيح أو إنشاء أشكال جديدة لإضفاء لمسة شخصية

جرب مجموعة رائعة من الأساليب الفنية لإنشاء أي شيء بدءًا من الفن التجريدي إلى تصميمات الويب المصقولة

انضم إلى مجتمع نابض بالحياة على Discord حيث يتبادل المستخدمون النصائح ويعرضون إبداعاتهم ويلهمون بعضهم البعض

اختر من بين خطط مختلفة بسرعات مختلفة لوحدة معالجة الرسومات، مما يتيح لك تخصيص استخدامك والحصول على نتائج أسرع

قيود منتصف الرحلة

قد يكون تحقيق التفاصيل الدقيقة أمرًا صعبًا بسبب خيارات الضبط المحدودة

يتطلب تطبيق Discord، مما قد يحد من إمكانية الوصول لبعض المستخدمين

غالبًا ما يجد المستخدمون أن ميزات التخصيص ناقصة عند مقارنتها بالمنافسين

يمكن أن يواجه صعوبة في فهم الإشارات السياقية المفصلة، مثل إنتاج فن البكسل عندما تكون المطالبة خاصة بهذا النمط

تسعير منتصف الرحلة

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة القياسية: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الضخمة: 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الرحلة المتوسطة

G2: 4.4/5 (85 تقييم)

4.4/5 (85 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

17. DALL-E (الأفضل لإنشاء صور فريدة من نوعها من الأوصاف النصية)

عبر: DALL.E OpenAI's DALL-E هو نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي مصمم لإضفاء الحيوية على أفكارك من خلال صور واقعية ومبتكرة يتم إنشاؤها من مطالبات نصية.

على عكس أدوات التصميم التقليدية، يفسر DALL-E أوصاف اللغة الطبيعية ويحولها إلى صور نابضة بالحياة، ويمزج بين المفاهيم الخيالية والتفاصيل الواقعية بسلاسة.

فهو يتيح لك إطلاق العنان لخيالك من خلال تجربة سهلة الاستخدام، سواء كنت تصمم مفهوماً أو تضع نماذج أولية لأفكار مرئية أو تجرب الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات DALL-E

إنشاء صور عالية الجودة تحاكي التصوير الفوتوغرافي الواقعي بشكل وثيق، وهي مثالية للتصورات الواقعية والمشاريع الإبداعية

تمديد حدود الصورة لخلق مشاهد واسعة، مما يسمح بمناظر طبيعية متواصلة أو تركيبات معقدة وأكبر حجمًا

اجمع بين أنماط مثل الرسم الزيتي والرسوم التوضيحية الرقمية والعناصر السريالية لتصميم صور ممزوجة ومنمقة بشكل فريد

اجمع بين أنماط مثل الرسم الزيتي والرسوم التوضيحية الرقمية والعناصر السريالية لتصميم صور ممزوجة ومنمقة بشكل فريد

قيود DALL-E

يقيد DALL-E أنواعًا معينة من الصور، مما يحد من الحرية الإبداعية

تم تطوير الذكاء الاصطناعي بنماذج محدودة، مما يحد من إمكانياته الإبداعية وفقًا لبعض المستخدمين

تفتقر الصور التي تم إنشاؤها في بعض الأحيان إلى التفاصيل أو التماسك، خاصة مع المطالبات المعقدة

تسعير DALL-E

يتوفر DALL-E كجزء من باقة ChatGPT Plus، وهي باقة مدفوعة تكلفتها 20 دولاراً شهرياً. تتضمن هذه الباقة أيضاً ميزات توليد اللغة في ChatGPT.

مجاناً

بالإضافة: 20$ لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات DALL.E

G2: 3.9/5 (32 تقييم)

3.9/5 (32 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

18. Synthesia (الأفضل لإنتاج محتوى فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مع الصور الرمزية)

عبر Synthesia تجعل Synthesia إنشاء مقاطع الفيديو متاحًا وسريعًا واحترافيًا - حتى لو لم يسبق لك تحرير مقطع فيديو. تعمل هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل النص العادي إلى مقاطع فيديو جذابة في دقائق، مع صور رمزية تشبه الحياة وروايات وخيارات لغة عالمية.

تُعد Synthesia مثالية للمسوّقين وفرق المبيعات ومنشئي المحتوى، فهي مثالية للمسوّقين وفرق المبيعات ومنشئي المحتوى، حيث تُزيل التعقيدات من عملية إنتاج الفيديو وتوفر نتائج مصقولة يمكنك تمييزها وتخصيصها بسهولة.

أفضل ميزات Synthesia

أنتج مقاطع فيديو بأكثر من 120 لغة مع تعليقات صوتية دقيقة وتعليقات توضيحية مغلقة، مما يتيح لك التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم

اختر من بين أكثر من 160 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي تعكس نبرة علامتك التجارية وتنوع جمهورك، مما يساعد على جعل المحتوى الخاص بك مرتبطًا وشاملًا

ضمِّن مقاطع الفيديو الخاصة بك في نظام إدارة المحتوى أو LMS أو LXP أو أدوات التأليف القابلة للمشاركة، واحصل على تعليقات الفريق على الفور

قم بتخصيص مقاطع الفيديو باستخدام شعارك وألوانك وخطوطك، مما يضمن توافق كل جزء من المحتوى مع هوية علامتك التجارية

القيود الخاصة بـ القيود الخاصة بـ السينتازيا

يمكن أن يواجه الممثلون الصوتيون المختلفون صعوبات متفاوتة في نطق الكلمات، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في الإخراج

يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص للآلهة والتعليقات الصوتية ليست واسعة النطاق كما هو مطلوب لاحتياجات العلامة التجارية المحددة للغاية

تسعير #### تسعير سينثيسيا

مجاناً

المبتدئ: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسس: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (196 مراجعة)

19. Beautiful.ai (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية مذهلة دون عناء)

عن طريق: جميل ترقى Beautiful.ai حقًا إلى مستوى اسمها، حيث تُغيّر طريقة إنشاء العروض التقديمية. مع هذه المنصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تصبح العروض التقديمية سهلة ومذهلة بصريًا - جميع التخطيطات والأنماط والصور في متناول يدك، وجاهزة لتشكيل أفكارك في مجموعة مصقولة.

سواء كنت تقوم بصياغة عرض تقديمي أو عرض عمل أو محفظة إبداعية، فإن Beautiful.ai يوفر لك القوالب الذكية وميزات التصميم الآلي التي تجعل شرائحك تبدو مصممة باحترافية.

أفضل ميزات Beautiful.ai

اختر من بين القوالب المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا لكل شيء بدءًا من العروض التقديمية وحتى مجموعات الوسائط. ما عليك سوى توصيل المحتوى الخاص بك، وسيتولى الذكاء الاصطناعي التصميم

امنح DesignerBot، أداة توليد التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصفاً موجزاً، وسيقوم بإنشاء عرض تقديمي كامل لك

أضف المحتوى الخاص بك لتكييف تخطيط الشرائح في الوقت الفعلي، مع تطبيق مبادئ التصميم تلقائيًا حتى يبدو كل شيء مصقولاً

استخدم أشرطة التمرير والجداول لضبط البيانات أثناء التنقل، وشاهد تحديث الشرائح بشكل ديناميكي

قيود Beautiful.ai

هناك نقص في خيارات التخصيص ودعم العملاء المحدود، مما قد يعيق تجربة المستخدم في إعدادات الشركات

غالبًا ما تنتج إمكانيات الذكاء الاصطناعي نفس المحتوى والتخطيط بشكل متكرر، مما يقلل من الفعالية الإجمالية

تسعير Beautiful.ai

المحترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 50 دولارًا شهريًا (من 1 إلى 20 شخصًا)

50 دولارًا شهريًا (من 1 إلى 20 شخصًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.3/5 (83 مراجعة)

20. رنواي (الأفضل لتحرير الفيديو والإنتاج الإعلامي الإبداعي)

عبر المدرج يُحدِث Runway ثورة في سير العمل الإبداعي من خلال أدواته السحرية للذكاء الاصطناعي التي تجعل توليد الفيديو والصور والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والصوت أمرًا سهلاً. فهي تحوّل الأفكار إلى مرئيات وأصوات عالية الجودة في دقائق - بدون إعداد مكلف أو برامج معقدة.

يوفر Runway جميع الأدوات اللازمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية بجزء بسيط من التكلفة والجهد المبذول في طرق الإنتاج التقليدية.

أفضل ميزات برنامج Runway

توليد أداء معبّر وفريد من نوعه للشخصيات من خلال فيديو مرجعي واحد - لا حاجة إلى تركيبات معقدة أو التقاط الحركة

استكشف بسرعة تنويعات لا حصر لها من المشاهد والتأثيرات، بدءًا من تعديلات الإضاءة إلى تغييرات الموقع، من أجل التكرار والتجريب السريع

دمج التعليقات الصوتية ومزامنة الشفاه والحوار باستخدام أدوات الصوت التوليدية مثل تحويل النص إلى كلام والأصوات المخصصة

قم بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ليعكس أسلوب علامتك التجارية الفريد وإرشادات الموضوع، مما يضمن أن يكون كل إخراج متوافقاً مع العلامة التجارية

قيود التشغيل

يجد بعض المستخدمين نقصاً في الدعم عند معالجة المشكلات المعقدة أو تعلم الميزات المتقدمة

على الرغم من سهولة الاستخدام بشكل عام، إلا أن بعض المهام قد تتطلب أداءً أفضل ووقتاً أطول للمعالجة

تسعير Runway

الأساسي: مجانًا

مجانًا قياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

## أفضل أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي للبرمجة والتطوير

قد تبدو البرمجة في بعض الأحيان وكأنها محاولة حل لغز معقد بدون صورة كمرجع. ولكن بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، يصبح الأمر أكثر سهولة.

صُممت هذه الأدوات لمساعدة المطورين من خلال تبسيط المهام المعقدة، وتقديم اقتراحات ذكية للأكواد، وحتى أتمتة عمليات الاختبار.

21. GitHub Copilot (الأفضل للمساعدة في الترميز ودعم تطوير البرمجيات)

عبر: جيثب كوبيلوت GitHub Copilot هو رفيق ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحول مطالباتك اللغوية الطبيعية إلى اقتراحات ذكية للأكواد، مما يعزز سير عملك وإنتاجيتك. مع Copilot، ستجد أن البرمجة ستبدو لك أقل روتيناً وأكثر تعاوناً إبداعياً.

تسمح لك أداة الذكاء الاصطناعي هذه بكتابة أكواد برمجية أسرع وأنظف، وتجنب الأخطاء الشائعة، وحتى استكشاف أنماط ترميز جديدة دون أن تكسر تدفقك.

أفضل ميزات GitHub Copilot

تسريع عملية البرمجة باستخدام اقتراحات مدركة للسياق توفر لك إكمال التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي وتتكيف مع السياق الخاص بك

أدخل مطالبة بلغة عادية، ودع Copilot يترجمها إلى مقتطفات أكواد ذات صلة، مما يجعل الترميز أكثر سهولة

عزز جودة التعليمات البرمجية باستخدام فحوصات الأمان المدمجة التي يمكنها اكتشاف أنماط الترميز غير الآمنة وحظرها تلقائياً في الوقت الفعلي

تتكامل مع أدوات مثل Visual Studio Code وJetBrains IDEs وNeovim، بحيث يمكنك استخدام Copilot دون تغيير الإعداد المفضل لديك

قيود GitHub Copilot

قد لا يفهم دائمًا السياق أو النوايا الكامنة وراء الكود بشكل صحيح، مما يؤدي إلى اقتراحات أقل دقة

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي عند التكيف مع اقتراحاته وفهم حدوده بشكل كامل

يمكن أن يثير استخدام Copilot للرموز البرمجية الحساسة أو المملوكة للملكية أسئلة حول ملكية الرمز والترخيص

تسعيرة برنامج Copilot Copilot GitHub Copilot

مجاناً

الفريق: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (140 تقييم)

4.5/5 (140 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

22. Paperspace (الأفضل لتشغيل مشاريع التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في السحابة)

عبر مساحة الورق تعمل Paperspace من DigitalOcean على الارتقاء بتجربة التطوير الخاصة بك من خلال منصتها القائمة على السحابة التي تمنح وصولاً عند الطلب إلى موارد حوسبة قوية.

مصممة خصيصاً للمطورين وعلماء البيانات والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل منصة Paperspace على تبسيط تعقيدات تشغيل أعباء العمل عالية الكثافة ونماذج التعلم الآلي المعقدة. وبفضل واجهة سهلة الاستخدام، فهي تجعل الأجهزة الحاسوبية المتقدمة في متناول الجميع.

أفضل ميزات Paperspace

استفد من منصة عمليات تعلُّم الآلة المُدارة لنشر مشاريع الذكاء الاصطناعي وإدارتها وتوسيع نطاقها دون عناء

ابدأ في ثوانٍ باستخدام مُعرّف IDE بدون تكوين يدعم أي مكتبة أو إطار عمل، ودعوة المتعاونين أو مشاركة الروابط بسهولة

تمتع بالوصول إلى كتالوج واسع من وحدات معالجة الرسومات، بما في ذلك أحدث الموديلات مثل Ampere A100s، لتدريب نماذجك وضبطها بأداء عالي المستوى

أحضر مفتاح SSH الخاص بك لإنشاء اتصالات مباشرة بأجهزتك الافتراضية للتحكم الكامل

قيود مساحة الورق

قد يتعرض المستخدمون لرسوم غير متوقعة حيث تستمر المنصة في إصدار الفواتير حتى بعد إلغاء تنشيط الأجهزة الافتراضية

تم الإبلاغ عن حالات يتم فيها تشغيل الأجهزة الافتراضية دون علمهم، مما يخلق ارتباكاً وتعقيدات

تسعير #### تسعير الفضاء الورقي

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم النمو: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 3.3/5 (أكثر من 25 تقييم)

## أفضل أداة إنتاجية للذكاء الاصطناعي للأتمتة وسير العمل

في عالم حيث الوقت هو المال، فإن الأتمتة هي الخلطة السرية لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد. الحق أدوات الذكاء الاصطناعي للأتمتة يمكن أن تساعد في تبسيط المهام المتكررة، وربط التطبيقات المختلفة، وأتمتة سير العمل، مما يتيح لك التركيز على الجوانب الإبداعية والاستراتيجية لمشاريعك.

23. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل بين التطبيقات المختلفة)

عبر زابير Zapier ليست مجرد أداة للتشغيل الآلي - إنها شريكك في الإنتاجية، حيث تعمل على تحويل كيفية إدارتك للمهام والمعلومات في جميع أنحاء عملك. يمكنك أتمتة رسائل البريد الإلكتروني، وتبسيط عملية جمع البيانات، وإنشاء نظام دعم قوي باستخدام روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل Zapier.

فهو يتيح لك إنشاء تدفقات عمل مخصصة - تُسمى Zaps - بين تطبيقاتك المفضلة، كل ذلك دون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة. قم بإعداد Zaps لأتمتة المهام المتكررة، مثل إضافة مشتركين جدد في البريد الإلكتروني إلى إدارة علاقات العملاء، مما يساعدك على تحقيق أهداف الإنتاجية . وفّر الوقت وقلل من الأخطاء من خلال السماح لـ Zapier بالتعامل مع كل ذلك نيابةً عنك.

أفضل ميزات Zapier

قم بتوصيل أكثر من 2000 تطبيق مثل Gmail أو Slack أو Mailchimp لإنشاء مهام سير عمل تناسب احتياجات عملك الفريدة

إنشاء روبوتات دردشة ذكية لدعم العملاء أو الأسئلة الشائعة دون أي ترميز وتدريبها على موقعك الإلكتروني أو مركز المساعدة

استخراج البيانات وإنشاء المحتوى وتحليل المعلومات تلقائياً باستخدام قوة GPT-4، كل ذلك دون الحاجة إلى مفتاح واجهة برمجة التطبيقات

تصميم صفحات الويب، والنماذج، والتطبيقات البسيطة التي تقود العمليات التجارية الأساسية، كل ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام

قيود Zapier

يمكن أن تكون الوظائف مقيّدة بقدرات الأدوات الأخرى، حيث قد يكون لبعض عمليات التكامل مشغّلات وإجراءات محدودة، مما يؤثر على سهولة الاستخدام بشكل عام

قد يجد المستخدمون ذوو المعرفة التقنية المحدودة صعوبة في تكوين الأتمتة المعقدة

أسعار زابير

مجاني (2 واجهات)

(2 واجهات) المحترف: 20 دولارًا شهريًا (5 واجهات)

20 دولارًا شهريًا (5 واجهات) متقدم: 100 دولار/شهرياً (20 واجهة)

تقييمات ومراجعات زابير

G2: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2884 تقييم)

## أفضل أداة إنتاجية للذكاء الاصطناعي للتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي

إذا كنت تتطلع إلى رفع مستوى التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي لديك، فأنت بحاجة إلى أدوات ذكاء اصطناعي قوية تحت تصرفك. تعمل هذه الأدوات على إبعاد التخمين عن التسويق، مما يتيح لك التركيز على الاستراتيجية بينما تتعامل مع التفاصيل الدقيقة.

24. Buffer (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والجدولة)

عبر: المخزن المؤقت قد يبدو إنشاء محتوى جذاب ومتسق على وسائل التواصل الاجتماعي مع تحقيق التوازن بين جدول أعمالك المزدحم أمراً مستحيلاً. ولكن مع مساعد الذكاء الاصطناعي من Buffer، تصبح إدارة قنواتك الاجتماعية أمراً سهلاً للغاية.

صُمم Buffer لمحترفي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعملون على منصات متعددة، ويوفر رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحفاظ على المحتوى الخاص بك على العلامة التجارية ومؤثرًا عبر LinkedIn وInstagram وX (تويتر سابقًا) وغيرها. يمكنك جدولة المنشورات مباشرةً من Buffer، ثم مشاهدتها وهي تُنشر عبر القنوات في الأوقات المثالية لزيادة التفاعل إلى أقصى حد.

أفضل ميزات Buffer

تخصيص المنشورات باستخدام اقتراحات محسّنة للمنصة تتكيف مع النبرة وحدود الأحرف والأسلوب - لا حاجة إلى مطالبات إضافية

ابدأ بتفاصيل قليلة فقط عن نشاطك التجاري وجمهورك، ودع الذكاء الاصطناعي يقترح أفكار منشورات جديدة تتوافق مع أهدافك

خذ منشوراتك الأفضل أداءً وقم بتكييفها بسهولة مع منصات أخرى، مع الحفاظ على الملاءمة والتفاعل بأقل جهد ممكن

أنشئ قاعدة معرفية قابلة للبحث، وقم بتخزين وتصنيف جميع محتوياتك على وسائل التواصل الاجتماعي لسهولة الوصول إليها، مما يتيح لك إعادة استخدام الأفكار الرائعة في أي وقت

قيود المخزن المؤقت

انتُقدت خدمة عملاء Buffer بسبب عدم استجابتها وعدم حل المشكلات بفعالية

أبلغ العديد من المستخدمين عن وجود تناقضات بين بيانات تحليلات Buffer والمنصات الأخرى مثل إنستجرام وفيسبوك

أسعار Buffer

مجاني

الأساسية: 6 دولارات شهريًا لكل قناة

6 دولارات شهريًا لكل قناة الفريق: 12 دولار/شهريًا لكل قناة

12 دولار/شهريًا لكل قناة الوكالة: 120 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل 10 قنوات

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1481 تقييم)

25. SurveySparrow (الأفضل لإنشاء استبيانات ونماذج ملاحظات جذابة)

عبر SurveySparrow إذا كنت مثلي وتحب أن تضفي لمسة علامتك التجارية على كل استبيان، فإن ميزات SurveySparrow القابلة للتخصيص هي حلم أصبح حقيقة.

بالإضافة إلى إنشاء استطلاعات غنية ومفصلة، فإن SurveySparrow يجعل التخصيص بسيطًا من خلال تخصيصات CSS، ومعلمات الاتصال، والمتغيرات المخصصة، مما يسمح لك بإنشاء استطلاعات تبدو حقًا وكأنها امتداد لعلامتك التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خيارات المشاركة مرنة وسهلة الاستخدام، بدءًا من روابط الويب المباشرة لرسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة إلى رموز الاستجابة السريعة أو الأدوات المدمجة - مما يجعل من السهل الحصول على التعليقات أينما كان عملاؤك.

أفضل ميزات SurveySparrow

إعداد استبيانات متكررة وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية لغير المستجيبين والمستجيبين الجزئيين لزيادة معدلات الإكمال دون عناء

استضافة الاستبيانات على موقع إلكتروني مخصص يحمل علامة تجارية بيضاء، مما يعزز هوية علامتك التجارية مع كل تفاعل مع الاستبيان

احصل على تقارير الاستبيانات المرسلة مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك على فترات زمنية محددة، بحيث تكون دائماً على اطلاع دائم بتعليقات العملاء

قم بتصدير بيانات الاستطلاع بصيغة SPSS لإجراء تحليل إحصائي متعمق، مما يجعلها مثالية لفهم بياناتك من منظور علمي

قيود برنامج SurveySparrow

على الرغم من أنه يوفر واجهة مستخدم مصقولة، إلا أن المستخدمين يجدون أحياناً أن واجهة المستخدم غير متقنة وغير بديهية، مما يؤثر على تجربة المستخدم بشكل عام

هناك قيود في مختلف المراحل والمستويات يمكن أن تكون مربكة حتى يتم فهمها بالكامل، مما يؤثر على جمع البيانات

تسعير SurveySparrow

مجاني

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقساط: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النخبة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveySparrow

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (111 تقييم)

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حقق المزيد مع ClickUp كشريكك في الإنتاجية

يعد استخدام أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لأي شخص يتطلع إلى العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. تساعد هذه الأدوات على أتمتة المهام، وتبسيط سير العمل، وتوفير وقتك لما هو مهم حقًا - تنمية أعمالك وزيادة الإنتاجية.

ومن بين جميع الخيارات المتاحة، يبرز ClickUp حقًا.

إحدى أكثر ميزاته إثارة للإعجاب هي ClickUp Brain، والتي كما ذكرت من قبل، تعمل كمدير معرفتك الشخصية، وتنظم المعلومات وتتوقع احتياجاتك. وهو يتكامل بسلاسة مع وظائف ClickUp الأخرى، مما يتيح لك إدارة المشاريع، والتعاون مع الفرق، وتتبع الأهداف في مكان واحد. اشترك في ClickUp اليوم واجعل الإنتاجية أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى!