أفضل 10 تطبيقات للتخطيط والتقويم بالذكاء الاصطناعي في 2025

هل سئمت من جدولة جميع مواعيدك واجتماعاتك يدوياً؟ حسناً، لا تخف - التقويمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هنا!

تستخدم هذه التقويمات أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل حياتك أسهل وأكثر تنظيماً وأكثر متعة. ثق بنا، ستُحدث ثورة في يوم عملك.

لذا، وبدون مزيد من اللغط، دعونا نتعمق في مساعدي التقويمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تجتاح عالم العمل. من الأدوات المفيدة إلى الجدولة الذكية إلى تذكيرات قائمة المهام المخصصة، تحتوي هذه التقويمات على كل شيء. ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات تقويم الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي تطبيقات التقويم أن تقوم بأكثر من مجرد أتمتة جدولة المواعيد أو إعادة جدولة الاجتماعات المتكررة. مع تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي ، يمكنك أن تطلب الكثير من تطبيق الجدولة الخاص بك.

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تبحث عنها في مساعد التقويم بالذكاء الاصطناعي:

جدولة ذكية : ابحث عن مخطط ذكاء اصطناعي يمكنه البحث عن أفضل المواعيد لحجز أو جدولة الاجتماعات والمهام المهمة وفترات الراحة

: ابحث عن مخطط ذكاء اصطناعي يمكنه البحث عن أفضل المواعيد لحجز أو جدولة الاجتماعات والمهام المهمة وفترات الراحة القوالب : ليس من السهل دائمًا البدء من الصفر، لذا ابحث عن خيار معقوالب جدول العمل لتمنحك شيئًا لتبني عليه أسبوع عملك

: ليس من السهل دائمًا البدء من الصفر، لذا ابحث عن خيار معقوالب جدول العمل لتمنحك شيئًا لتبني عليه أسبوع عملك ميزات التعاون: إذا كنت ستستخدمبرنامج إدارة المهام للعمل مع الموظفين المستقلين أو أعضاء الفريق، فابحث عن ميزات التعاون مثل ضبط المنطقة الزمنية والروابط التلقائية أو المخصصة لاجتماعات الفريق

إذا كنت ستستخدمبرنامج إدارة المهام للعمل مع الموظفين المستقلين أو أعضاء الفريق، فابحث عن ميزات التعاون مثل ضبط المنطقة الزمنية والروابط التلقائية أو المخصصة لاجتماعات الفريق الراحة: ابحث عن الميزات التي تغير قواعد اللعبة مثل السحب والإفلات للكتل الزمنية والقدرة على جدولة المهام بشكل منفصل لساعات العمل الشخصية وساعات العمل أو تحديد نوافذ التوفر

لا داعي للقلق بشأن طلب الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تطبيقات المخطط اليومي ! فكر فقط في الأشياء التي تستغرق وقتاً طويلاً عندما تقوم بجدولة سير عملك وابحث عن تطبيق يقوم بأتمتتها.

أفضل 10 مخططات وتقويمات للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لأتمتة إدارة مهامك؟ استعد لتوديع متاعب الجدولة ومرحباً بعالم من إدارة الوقت بشكل مريح!

1. ClickUp

جرّب عرض تقويم ClickUp Calendar View

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ClickUp Brain هو الوحيد أداة إدارة مشروع الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لتناسب دورك. إنها جزء من نهجنا الشامل للإنتاجية وإدارة المشاريع، وسترتقي بإنتاجيتك إلى آفاق جديدة.

لدينا المئات من أدوات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالأبحاث لتغطية كل الأدوار وحالات الاستخدام، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في الأمور المهمة. على سبيل المثال, ClickUp Tasks جزء من برنامج جدولة المهام التي يمكن أن تساعدك على التخطيط والتنظيم والتعاون في أي مشروع. ClickUp يوفر عرضًا قويًا للتقويم لإدارة التقويمات المتعددة أو جدولة الاجتماعات من طريقة عرض واحدة. كما أنه يتميز بأدوات قوية لإدارة المهام، بما في ذلك المهام الفرعية، وسلاسل التعليقات، والعلامات، وقوائم المراجعة، والحقول المخصصة، والمهام المتكررة، وحتى وظيفة التسليم التلقائي!

على الرغم من أن ClickUp Brain لا يحتوي على خيار جدولة المهام (حتى الآن!)، إلا أن ميزة الذكاء الاصطناعي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية لكتابة واضحة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والعصف الذهني والتواصل. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى Time Management Templates ، السبورات البيضاء مطالبات ChatGPT والدردشة في الوقت الحقيقي، والعديد من الميزات الأخرى لجعل الحياة أسهل. 🌻

بالإضافة إلى ذلك، يقدم مدير مشاريع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain ملخصات فورية وتحديثات التقدم المحرز في المهام في عرض التقويم، بحيث لا تضطر إلى التبديل إلى شاشة أخرى للتحقق منها.

جرب ClickUp Brain

وفر الوقت مع ClickUp Brain

هل لديك الكثير من الأمور التي تشغل بالك ولا يمكنك معرفة ما يجب القيام به أولاً؟ فقط اسأل ClickUp Brain. اطرح سؤالاً مخصصاً، أو استخدم أحد المطالبات المضمنة مثل:

_ما هي مهامي العاجلة؟

_ما الذي يجب أن أعمل عليه بعد ذلك؟

_ما هي مهامي المتأخرة؟

_ما هي المهام المفتوحة والمخصصة لي؟

سيقوم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp بالتحقق من المهام المفتوحة والأولويات لمساعدتك في معرفة ما يحتاج إلى الاهتمام.

أفضل ميزات ClickUp:

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء، بما في ذلك Zoom وGmail وتقويم Google وOutlook وAutlook وAutlook وCalendly وMicrosoft Excel وSlack وSlack وChrome

قم بتخصيص إدارة وقتك باستخدام أكثر من 35 تطبيقًا من تطبيقات ClickApps التي يمكن أن تساعد في أتمتة المهام، وتعيين نقاط سبرنت، وإضافة بيانات الحقول المخصصة

قم بتبسيط التعاون مع فريقك باستخدام تعيينات متعددة، وسلاسل التعليقات لأي مهمة، وتسجيلات الشاشة القابلة للمشاركة، والقدرة على تعيين التعليقات كعناصر إجراءات

استخدمه على أي جهاز أو نظام تشغيل، بما في ذلك أنظمة MacOS وAndroid وWindows وLindux وiOS ومتصفحات الويب

احصل على تحديثات المهام في الوقت الفعلي داخل التقويم الخاص بك بمساعدة مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

احصل على المساعدة من مدير المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد مهامك العاجلة والمتأخرة

قم بجدولة الاجتماعات أو حجزها، وتحديث المهام، وتحسين يوم عملك من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وميزات السحب والإفلات، والبرامج التعليمية المتعمقة، والتواصل في الوقت الفعلي، والإشعارات القابلة للتخصيص، وطرق عرض التقويم المتعددة، وقالب مخطط تقويم ClickUp's Calendar Planner

سيطر على جدولك الزمني وحقق أهدافك مع قالب مخطط التقويم الخاص بـ ClickUp

قيود ClickUp:

تشير بعض المراجعات إلى وجود منحنى تعليمي عند استخدام ميزات ClickUp للمرة الأولى (لقد حللنا هذه المشكلة بالكثير من البرامج التعليمية المجانية)

ClickUp AI غير متاح في الباقة المجانية للأبد

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

G2: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. استصلاح

عبر استعادة استصلاح لجميع محبي Google. استخدم هذه الأداة الذكية لإدارة جدولك الزمني المزدحم من خلال الحجز التلقائي للوقت والإجراءات الروتينية المريحة، كل ذلك دون مغادرة تقويم Google.

يمكنك استخدام Reclaim لتحسين جدولة الاجتماعات وتخطيط السفر وأحداث التقويم الشخصي. افهم أين يذهب وقتك على مدار الأسبوع حتى تجد أفضل الأوقات لكل ما تنوي القيام به كل يوم لجدولة الاجتماعات بشكل أفضل.

استصلاح أفضل الميزات:

تساعدك الميزات الرئيسية لحظر الوقت والتعاون في تعيين وتحديد أولويات العمل لكل عضو في الفريق

يدمج قائمة مهامك مع تقويم Google لتسهيل تتبع كل ما يحتاج إلى القيام به

يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي جدولة الاجتماعات تلقائيًا لأعضاء فريقك والمستخدمين مع تحديد أيام عدم الاجتماع للتركيز الجاد على العمل العميق

تساعد الجدولة الذكية على إيجاد الوقت للأشياء ذات الأولوية التي تريد إنجازها أولاً، والعثور على عادات التخطيط، والمهام التي تقوم بها بانتظام خلال الساعات التي يكون لديك فيها النطاق الترددي اللازم لها

استعادة القيود:

يجد بعض المستخدمين أن الإصدار المجاني محدود للغاية بحيث لا يكون مفيدًا

عدم وجود ميزة التعليقات المدمجة يمكن أن يعيق التعاون بالنسبة لبعض الفرق

تسعير الاستصلاح:

لايت: مجاني

مجاني مبتدئ: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا المؤسسات: 18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

استعادة التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

المكافأة: *تطبيقات جدول العمل* !

3. تريفور

عبر تريفور Trevor هو تطبيق تخطيط يعمل بالذكاء الاصطناعي يستخدم حظر الوقت لجدولة المهام المهمة في عملك وحياتك الشخصية باستخدام نظام السحب والإفلات. يمكنك إدارة كل ما يتنافس على جذب انتباهك بصريًا، بدءًا من وقت السفر إلى المهام المتأخرة في الوقت الفعلي باستخدام لوحة تحكم واحدة مريحة.

يمكن لأداة الجدولة هذه أن تساعدك على تركيز انتباهك على المهام الفردية، وتعيين المدد الزمنية لمهامك تلقائياً، وتذكيرك بالمواعيد النهائية القادمة. اسمح لمساعد جدولة الذكاء الاصطناعي بتعيين مدد المهام، وتقديم الاقتراحات، وصياغة خطط العمل لتجعلك تشعر بأنك بطل خارق. 🦸

تريفور أفضل الميزات:

التكامل مع Todoist وMicrosoft Outlook وتقويم Google ومهام Google لجعل حياتك أسهل وإدارة التوافر بشكل أكثر فعالية (خاصةً لجهات الاتصال الخاصة بك)

تستخدم ميزات الجدولة التلقائية خوارزميات ذكية لحظر الوقت لإبقائك على اطلاع دائم

الاطلاع على جميع مهامك الشخصية ومهام العمل في مكان واحد لإدارة التقويم بشكل مريح وتجربة مستخدم مباشرة

قم بسحب وإسقاط المهام إلى أيام جديدة حتى تتمكن من التعامل مع الإلغاءات ومشاكل الحياة التي لا مفر منها

قيود تريفور:

عدم وجود تعليقات المستخدمين على مواقع المراجعة الشائعة قد يجعل من الصعب معرفة ما يمكن توقعه

الخطة المجانية تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات والأدوات

تسعير تريفور:

الخطة المجانية

الخطة الاحترافية: 29.99 دولارًا سنويًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات تريفور

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. الحركة

عبر الحركة تستخدم Motion التعلم الآلي للمساعدة في التخطيط لأيامك وأيام فريقك. دع هذا المساعد في الجدولة يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لبناء جداول يومية قابلة للتنفيذ من اجتماعاتك ومهامك ومشاريعك العديدة.

استخدمه كمكوِّن إضافي للمتصفح لجدولة المتابعات، ومشاركة روابط الجدولة، والانضمام إلى المكالمات من أي صفحة دون الحاجة إلى الدخول والخروج من التقويم الخاص بك. أو استخدمه كمساعد شخصي على الهاتف المحمول أو سطح المكتب حتى تتمكن من اصطحابه معك في أي مكان.

أفضل ميزات #### Motion:

التكامل مع الأدوات الشائعة يجعل من السهل على الشركات الصغيرة ومديري المشاريع المشغولين تتبع كل شيء من لوحة تحكم واحدة مريحة

تصغيرتبديل السياق وحماية وقت العمل دون انقطاع مع تحديد أولويات العمل تلقائيًا

تعمل Motion كمساعد افتراضي ذكي، حيث تقوم ببناء أيام عملك، وإعادة جدولة العمل غير المنجز، والحد من الاجتماعات حتى تتمكن من التركيز

أضف وقتًا مؤقتًا، بحيث يكون لديك وقت للتنفس بين المهام وحماية عطلتك الأسبوعية لتقليل الضغط النفسي

قيود الحركة:

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في المهام ذات الأولوية التي لا تظهر في تقويم Motion

تشير بعض المراجعات إلى أن العديد من الميزات تتطلب نقرات مكثفة، مما قد يستغرق وقتًا أطول من مساعدي التقويم الآخرين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي

تسعير #### Motion:

فردي: 19 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا

19 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات #### Motion:

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

تحقق من هذه بدائل الحركة !

5. كلارا

عبر كلارا كلارا عبارة عن جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي برنامج مساعد افتراضي الذي يبسط جدولة المواعيد الفردية والجماعية. استخدم برنامجًا ذكيًا من صندوق الوارد الخاص بك مباشرةً لجدولة مواعيدك وإعادة جدولتها، بحيث لا يكون عليك سوى أن تكون في الموعد المحدد. 🤩

تتواصل كلارا باستخدام لغة طبيعية عبر البريد الإلكتروني، وتتفاعل مع أعضاء الفريق والعملاء مثلك تماماً. أرسل نسخة إلى كلارا في أي بريد إلكتروني وسيقوم مساعدك الافتراضي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بتنسيق المواعيد، ومتابعة التواصل في الوقت المناسب، وإنهاء أوقات الاجتماعات، وإضافتها إلى تقويمك نيابةً عنك.

كلارا أفضل الميزات:

تعمل Clara مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك، لذا لا داعي لتنزيل تطبيق أو برنامج لسطح المكتب

يقلل من المهام الشاقة والمتكررة ويوفر ساعات كل شهر من خلال التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة التي غالبًا ما تكون ضرورية لتنسيق الجداول الزمنية

يقوم بجدولة الاجتماعات وتعيين التذكيرات وإنشاء روابط الاجتماعات لك بمجرد تأكيد الموعد

يتعرف على تفضيلاتك لتقليل إعادة الجدولة

قيود كلارا:

ميزات محدودة مقارنةً بالتقويمات وبرامج الجدولة الأخرى للذكاء الاصطناعي

يجب على المستخدمين الدفع مقابل عضوية المستوى الأعلى لتغيير اسم "كلارا" وإخفاء استخدام الذكاء الاصطناعيبرنامج للتواصل مع العملاء والعملاء

كلارا للتسعير:

أساسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا احترافي: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا تنفيذي: 399 دولاراً شهرياً لكل مستخدم تدفع شهرياً

كلارا التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (2+ تقييمات)

4.5/5 (2+ تقييمات) Capterra: غير متاح

6. عقارب الساعة

عبر في اتجاه عقارب الساعة Clockwise عبارة عن تقويم يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين أسابيع عملك من خلال إنشاء جداول زمنية أكثر ذكاءً لك ولفريقك بأكمله. اسمح لهذا المساعد الافتراضي القوي بتحويل تفضيلاتك إلى جداول زمنية توفر لك الوقت وتساعدك على تقديم أفضل ما لديك.

يمكن لمخطط الذكاء الاصطناعي هذا نقل الاجتماعات المرنة تلقائيًا, تجنب تعارض المواعيد والعثور على أكثر الأوقات فعالية لكل حدث عمل. ينشئ اتجاه عقارب الساعة كتلًا من الأحداث غير المتقطعة وقت التركيز حتى تتمكن من العثور على حالة التدفق.

أفضل الميزات في اتجاه عقارب الساعة:

التكامل مع أدوات مثل تقويم Google وAsana وSlack

جدولة اجتماعات زملاء العمل تلقائيًا في تقويم كل عضو في الفريق لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

يقلل من عوامل التشتيت والإشعارات أثناء وقت التركيز لزيادة يوم عملك إلى أقصى حد

توفر لوحة تحكم مدير المشروع رؤى سريعة حول عرض النطاق الترددي للفريق مع تحليلات في الوقت الفعلي

قيود عقارب الساعة:

أبلغ المستخدمون عن نقص في التكامل والمزامنة مع بعض الأدوات مثل Salesforce

تشير بعض المراجعات إلى واجهة غير بديهية ومشكلة في حذف أحداث التقويم

تسعير عقارب الساعة:

مجاني

الفرق: 6.75 دولار/شهرًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

6.75 دولار/شهرًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا الشركات: 11.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

11.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات في اتجاه عقارب الساعة:

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: غير متاح

تحقق من هذه بدائل في اتجاه عقارب الساعة !

7. كرونولوجيك

عبر كرونولوجيك Kronologic هو تقويم ذكاء اصطناعي مصمم لفرق المبيعات. يرسل في الوقت المناسب دعوات الاجتماعات في الوقت المناسب بالرسالة الصحيحة. قم بزيادة المشاركة ومعدلات التحويل والإيرادات. 💸

باستخدام نظام مشاركة المبيعات القائم على الذكاء الاصطناعي، يتصل نظام Kronologic's Calendar First بالعملاء المحتملين المؤهلين من تقويمات مندوبيك لزيادة معدلات القبول بنقرة واحدة. يمكنك استخدامه لأشياء مثل الطلبات التجريبية، والعملاء المحتملين من روبوتات الدردشة الآلية، والعملاء المحتملين في الأحداث الافتراضية، والبيع المتبادل، والبيع المتبادل، والبيع الإضافي، والتحويل المجاني.

كرونولوجيك أفضل الميزات:

عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Salesforce و HubSpot و Microsoft Office 365

مصممة لفرق المبيعات ذات الحجم الكبير في صناعات مثل B2B والتمويل والبناء والأمن والبرمجيات والسيارات

منتجات ووظائف متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، والدعوة، والممثلين، والتشغيل السريع

يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بالتفاوض على تفاصيل الاجتماع حتى يتمكن المندوبون من التركيز على البيع وتخطي عملية الجدولة ذهاباً وإياباً

قيود Kronologic:

تشير بعض المراجعات إلى وجود منحنى تعليمي حاد عند استخدام الواجهة لأول مرة

أبلغ بعض المستخدمين عن جدولة الاجتماعات دون أخذ المناطق الزمنية المختلفة في الاعتبار، مما يؤدي إلى إهدار الوقت وضياع العملاء المحتملين

تسعير Kronologic:

فردي: 6 دولارات شهرياً تدفع شهرياً

6 دولارات شهرياً تدفع شهرياً الفريق الصغير: 112 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

112 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا الفرق: 1,000 دولار/شهر لكل فريق مكون من 10 أفراد تدفع سنويًا

1,000 دولار/شهر لكل فريق مكون من 10 أفراد تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Kronologic:

G2: 4.2/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5 مراجعات)

8. التقويم

عبر التقويم التقويم هو مخطط ذكاء اصطناعي مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم اجتماعاتهم وتتبع الوقت المستغرق في المهام كل يوم. استغل قوة التعلُّم الآلي للحصول على اقتراحات ذكية حول موعد ومكان وكيفية عقد الاجتماعات الأكثر فعالية.

من خلال لوحة تحكم بسيطة، يوفر التقويم عرضاً من أعلى إلى أسفل لأسبوع عملك لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح والتخطيط لأيام فعالة. استخدم ميزات التعاون للتأكد من أن أعضاء فريقك على نفس الصفحة.

أفضل ميزات التقويم:

يتكامل مع أكثر من 12 أداة، بما في ذلك تقويم Google وتقويم iCloud وZoom

إنشاء فترات زمنية باستخدام قوالب اجتماعات عبر الإنترنت وصفحات جدولة قابلة للتخصيص لتتبع يومك

مشاركة روابط التقويم المخصصة والسماح للمتلقي بجدولة اجتماع بناءً على مدى توفرك على الإنترنت

يضيف تطبيق الجدولة الاجتماعات تلقائياً إلى التقويم الخاص بك لتجنب رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة وتوفير الوقت

قيود التقويم:

الميزات المتقدمة غير متوفرة في الإصدار المجاني

تشير بعض المراجعات إلى ميزات تخصيص محدودة

تسعير التقويم:

الأساسي: مجاني

مجاني قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات التقويم

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 5/5 (أكثر من 2+ تقييم)

9. تودويست

عبر تودويست Todoist موجود منذ عام 2007 كقائمة مهام وتطبيق لإدارة المهام مصمم لتنظيم عملك وحياتك الشخصية. استعد الوضوح في يومك من خلال تنظيم جميع مهامك في لوحة تحكم مرئية واحدة.

وبفضل مساحات العمل القابلة للتخصيص، والفلاتر، وخرائط طريق الفريق، فإن Todoist مفيد للعاملين المستقلين والشركات على حد سواء، ولا يكاد يظهر عليه تقدم العمر. ويمكنك استخدام خاصية التعرُّف على اللغة الطبيعية لملء قائمة مهامك على الفور وتوفير ساعات من العمل كل أسبوع.

هل تعلم بالفعل أن Todoist لا يناسبك؟ تحقق من قائمة بدائل Todoist لخيارات مماثلة.

أفضل ميزات Todoist:

التكامل مع أكثر من 100 أداة وتطبيق لتوسيع الوظائف وجعل أيام عملك أكثر راحة

يتيح الفرز التلقائي للمهام والتذكيرات والمرشحات المخصصة ل Todoistالمساعدة في تحديد أولويات عملك لتحقيق الكفاءة، سواءً كان ذلك من أجل اجتماع جماعي أو لدعم جدولك الزمني الخاص بك

قم بإنشاء مشاريع ومهام ومهام فرعية للحفاظ على تنظيم عملك ومشاريعك الشخصية

مشاركة المشروعات مع أعضاء الفريق وإضافة ملحقات ملائمة للفريق لزيادة الوظائف للجميع

قيود Todoist:

تشير بعض المراجعات إلى وجود منحنى تعليمي حاد عند تعلم استخدام الواجهة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل تقنية عند إنشاء مهام جديدة

تسعير Todoist:

مبتدئ شخصي: مجاناً

مجاناً محترف شخصي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا الفريق المبتدئ: مجانًا (حاليًا في الإصدار التجريبي)

مجانًا (حاليًا في الإصدار التجريبي) فريق العمل الجماعي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات تودويست

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

10. ليندي

عبر ليندي ليندي هي أحدث أداة في هذه القائمة - لأنها لا تزال في مرحلة تجريبية! إنه تقويم يعمل بالذكاء الاصطناعي ومساعد افتراضي يزيد من الكفاءة والإنتاجية للمهام الشخصية والمهنية.

يحتوي Lindy على العديد من الميزات، من إدارة التقويم إلى صياغة البريد الإلكتروني وأتمتة المهام، وكل منها مصمم لمساعدتك على إدارة أيامك بفعالية أكبر مما يساعدك على الحصول على المزيد من التفرغ في يومك. اشترك في قائمة انتظار الاختبار التجريبي الآن لتكون من بين أول من يختبرون هذا التقويم والمخطط اليومي القائم على الذكاء الاصطناعي.

ليندي أفضل الميزات:

التكامل مع عشرات الأدوات الشائعة لمزامنة كل ما تحتاجه لسير عملك في مساحة واحدة بسيطة

خيارات التخصيص لحالات استخدام محددة، مثلتقويمات المواردوالتسويق، والمبيعات، والتوظيف، مما يسمح لك بتخصيص Lindy بما يتناسب مع موقعك

الاستغناء عن التواصل ذهابًا وإيابًا لجدولة الاجتماعات والسماح للذكاء الاصطناعي من Lindy بتبسيط العملية

حل تعارض الجدولة التلقائي مع تحديد الأولويات بذكاء

قيود Lindy:

لا يوجد هيكل تسعير أو تاريخ إطلاق محدد

عدم وجود مراجعات على منصات المراجعة الرئيسية يحد من المعلومات للمستخدمين المحتملين

تسعير ليندي:

ستتوفر معلومات التسعير عندما يخرج تطبيق Lindy من الإصدار التجريبي

تقييمات ومراجعات تطبيق ليندي:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

خطط للنجاح مع تطبيقات التخطيط والتقويم بالذكاء الاصطناعي

مع 10 تطبيقات تقويم ومخططات رائعة تعمل بالذكاء الاصطناعي للاختيار من بينها، أنت جاهز للتخطيط لطريقك نحو النجاح! لقد حان الوقت للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من البقاء منظمًا ومنتجًا ومتفوقًا في كل يوم.

توقف عن قضاء ساعات لا حصر لها في تحديد أوقات الاجتماعات، وجدولة المهام وإعادة جدولتها، ومحاولة تنظيم تقويمك على الإنترنت .

لقد حان الوقت لأن يستفيد الناس في كل مكان من التكنولوجيا القوية اليوم حتى يكون لديك المزيد من الوقت للأشياء الجيدة في الحياة. ساعة سعيدة، ها نحن قادمون! 🍸

انطلق وجرب - ستشكرك نفسك في المستقبل! اشترك في ClickUp مجانًا الآن .