أفضل 10 تطبيقات قائمة مهام ومديري مهام يعملون بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

إذا كنت تجد صعوبة في متابعة كل ما عليك القيام به خلال اليوم، فإن تطبيقات قائمة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك.
تتوفر حاليًا العديد من تطبيقات إدارة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إدارة مهامك. وتشمل هذه التطبيقات ميزات أساسية مثل تتبع المهام المتقدم، والجدولة التلقائية، وتحديد أولويات المهام، والاقتراحات الذكية، حتى تعرف دائمًا المهمة التي يجب القيام بها والوقت الذي يجب تخصيصه لها.
لكن العثور على أداة قائمة المهام المثالية أسهل في القول منه في الفعل، ولهذا السبب قمنا بتجربة واختبار أفضل عشرة تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدتك على إنجاز مهامك اليومية بسهولة أكبر، بغض النظر عن مجال عملك.
النتائج لن تخيب ظنك.
لنبدأ.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟
تختلف احتياجات وأنماط كل شخص، لذا لن تناسبك جميع تطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. عند الاختيار من بين العديد من الخيارات المتاحة، إليك بعض العوامل التي أوصيك بمراعاتها:
- تحسين عمليات إدارة المهام: تريد أن تكون قادرًا على تقليل وقت بدء الاستخدام والبدء في استخدام التطبيق بسرعة؛ يجب أن تكون جميع عمليات الإعداد سهلة ومؤتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي قدر الإمكان
- واجهة تطبيق سهلة الاستخدام: تسهل التنقل بين المهام وتنظيمها؛ يجب أن تتمكن من تصفح التطبيق واستخدامه بشكل منطقي وسريع
- التكامل مع تطبيقات أخرى: يجب أن يكون التطبيق متوافقًا مع البرامج الأخرى التي تستخدمها في عملك اليومي، مثل Gmail أو Slack، وأن يتكامل بسهولة ببضع نقرات، بما في ذلك ضبط أذونات التطبيق ومزامنة البيانات
- قدرات إدارة البيانات: يجب أن تكون تطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تفكر في استخدامها قادرة على مساعدتك في تتبع عملياتك والحصول على رؤى حول كيفية تحسين سير عملك؛ ويمكن أن يكون ذلك في شكل تحديثات أسبوعية منتظمة أو مخططات يمكنك عرضها عند الطلب
- التشفير والامتثال للوائح التنظيمية: يجب حماية أمنك وخصوصيتك مهما كان الأمر؛ وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون لديك المعلومات اللازمة حول كيفية استخدام تطبيق قائمة المهام لبيانات نشاطك
أفضل 10 تطبيقات قائمة مهام تعمل بالذكاء الاصطناعي
1. ClickUp (أفضل أداة لإدارة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي)
ClickUp هو تطبيق شامل لقوائم المهام يتضمن ميزات متنوعة لإدارة المشاريع والتعاون والتحليلات. يمكنني إنشاء قوائم متعددة الوظائف ومفصلة في أي جزء من مساحة العمل الخاصة بي باستخدام قائمة المهام أو المهام أو المستندات أو الملاحظات في ClickUp Online.
باستخدام ClickUp Tasks، على سبيل المثال، يمكنني إضافة قوائم مراجعة إلى أي مهمة على المنصة، وبناء عمليات واضحة لي وللفريقي. من ناحية أخرى، يتيح لي تضمين قوائم مراجعة تفاعلية في ClickUp Docs تحديد العناصر المطلوب تنفيذها المدرجة في المستند.
بالطبع، هناك أيضًا خيار لإنشاء قوائم مراجعة من ClickUp Notepad أو من خلال امتداد المتصفح دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب وتعطيل سير عملي.
عندما يكون لدي الكثير من الأمور في ذهني ولا أرغب في إنشاء قوائم يدويًا، أستخدم ClickUp Brain. فهو يقوم بأتمتة إنشاء المهام والمهام الفرعية، ويوفر إجابات سريعة للأسئلة المتعلقة بالمهام والمستندات، ويلخص تفاصيل المهام بكفاءة.
لاختبار قدرات ميزة الذكاء الاصطناعي هذه، أنشأت مشروعًا بعنوان "إطلاق حملة تسويقية جديدة" وأضفت أعضاء الفريق المعنيين لتبادل الأفكار والاستراتيجيات.
ناقشنا خطة فريقنا وأهدافنا والجمهور المستهدف والنهج العام الذي نريد اتباعه في الحملة. في غضون فترة قصيرة، بدأ ClickUp Brain في اقتراح مهام فرعية مخصصة بناءً على سياق مناقشتنا.
وشملت هذه المهام إجراء أبحاث السوق لفهم تفضيلات العملاء، وتطوير محتوى إبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع مصممي الجرافيك لإنشاء مواد ترويجية، ووضع جدول زمني لإطلاق الحملة.
ساعدتنا المساعدة الاستباقية في تبسيط عملية التخطيط وإدراج جميع الخطوات المهمة التي نحتاجها، مما منحنا انطلاقة جيدة. لا يوجد أفضل من ClickUp لتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية.
أفضل ميزات ClickUp
- AI Notetaker لتوثيق الاجتماعات تلقائيًا على تطبيقات الطرف الثالث، مثل Zoom و Teams و Google Meet
- حدد أولويات المهام بناءً على عوامل مثل الأهمية أو الاستعجال أو الجهد المطلوب
- قم بتخصيص أنواع المهام من خلال دمج قواعد التسمية الخاصة بك في الحقول المخصصة في ClickUp
- يمكنك الوصول إلى قائمة المهام ClickUp بسهولة من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الجهاز المحمول أو متصفح الويب
- عزز إنتاجيتك من خلال تلخيص مهامك في نهاية اليوم باستخدام Standups المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp
- نظم المشاريع باستخدام القوائم والمهام الفرعية والمواعيد النهائية، وتابع تقدمك باستخدام أدوات مثل مخططات جانت أو لوحات كانبان
- قوالب قوائم المهام المعدة مسبقًا والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام في مستند حي. ابدأ باستخدام قالب قائمة المهام من ClickUp
قيود ClickUp
- ليست جميع ميزات ClickUp متاحة حاليًا على تطبيق الهاتف المحمول
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,700+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ تقييم)
2. Taskade (الأفضل لمساحة العمل في الوقت الفعلي للمهام والملاحظات والتعاون عبر الفيديو)
Taskade هو تطبيق لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تقاويم المحتوى ومخططات التدفق ومشاريع السباق السريع وحتى إجراءات التشغيل القياسية، كل ذلك من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يتيح مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.
من الرائع كيف يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي في Taskade بتقييم أولويات المهام باستمرار وإنشاء روابط وتسلسلات هرمية ديناميكية بين المهام في الوقت الفعلي. بفضل هذه الميزة، ستعرف دائمًا المهام التي تحتاج إلى اهتمامك الفوري وكيفية ارتباطها بالمشروع.
أفضل ميزات Taskade
- قم بتصور قوائمك في أبعاد متعددة — جداول، لوحات، قوائم، خرائط ذهنية، تقاويم، والمزيد
- قم بتبادل الأفكار ووضع الخطوط العريضة وتدوين أي شيء لمهامك وملاحظاتك باستخدام مساعد الكتابة والمهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- شارك عملك بسهولة مع الفرق والعملاء والضيوف؛ تحدث وتعاون بسلاسة عبر الويب والجوال وأجهزة الكمبيوتر المكتبية
قيود Taskade
- تفتقر إلى خيارات متقدمة مثل إضافة الصور ومقاطع الفيديو أو إنشاء جداول معقدة
- قد يكون التنسيق صعبًا إذا لم تكن معتادًا على برامج التحرير المتوافقة مع Markdown
أسعار Taskade
- مجاني: 0 دولار
- Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- Taskade for Teams: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Taskade
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
شاهد مقارنة Taskade مع ClickUp ?
3. Motion (الأفضل لإنشاء سير عمل قابل للتكيف وجدولة المهام تلقائيًا)
Motion هو مساعد ذكي مزود بخاصية جدولة ديناميكية. كلما أدخلت مهامي ومواعيد التسليم والاجتماعات على المنصة، يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بإدارة الوقت تلقائيًا بترتيب جدولي لضمان أن أعمل لساعات مثالية.
على عكس بعض برامج إدارة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتكيف Motion مع التغييرات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا تم تغيير موعد اجتماع أو ظهرت مهمة جديدة، فإنه يعيد تنظيم يومي لكي يتناسب مع كل شيء دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات يدويًا.
بالإضافة إلى ذلك، احتفظت براية صغيرة على شاشتي لتذكيري بإزالة عوامل التشتيت عني — وهي ميزة جديرة بالذكر في مراجعة Motion هذه.
أفضل ميزات Motion
- أنشئ مهام يومية أو أسبوعية وحجز الوقت في تقويمك وفقًا لذلك لإنجازها
- احتفظ بملاحظات مفصلة وقم بتخزين المعلومات حول قوائم المهام الخاصة بك لسهولة الوصول إليها
- أعد جدولة مهامك بنقرة واحدة إذا ظهرت اجتماعات أو أعمال طارئة في اللحظة الأخيرة
قيود الحركة
- لا يمكنك نسخ المهام بدلاً من إنشائها من البداية
- لا توجد خيار لتنظيم مساحات العمل أبجديًا أو عن طريق إعادة الترتيب يدويًا
- لا يوجد خطة مجانية، فقط نسخة تجريبية مجانية
تسعير متحرك
- فردية: 34 دولارًا شهريًا
- فريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات الحركة والتعليقات
- G2: 4. 1/5 (80+ تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
4. TimeHero (الأفضل لإدارة مهام الفريق وأتمتتها مع رؤى ثاقبة حول أنماط الإنتاجية)
TimeHero هي أداة ذكية لتخطيط المهام وإدارتها. تتيح جدولة وإدارة وأتمتة مهام العمل اليومية والمشاريع وأحداث التقويم، كل ذلك في مكان واحد. تقوم تلقائيًا بجدولة المهام في تقويمي بناءً على المواعيد النهائية والأولويات والتوافر.
كما قدم TimeHero رؤى ثاقبة حول أنماط إنتاجية فريقي. تمكنت من الاطلاع على قدرات أعضاء فريقي، وتعيين المهام المخصصة بسهولة، والإشارة إلى الآخرين في محادثات المهام — دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو عقد اجتماعات لتحديث المعلومات. مما يجعل أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً للغاية.
أفضل ميزات TimeHero
- ابدأ تشغيل المؤقت من أي مكان وقم بمهام متعددة طوال اليوم؛ احصل على جداول زمنية مفصلة ومفيدة
- استخدم قوالب سير العمل لبدء قوائم المهام المعتادة بسرعة؛ واربط تواريخ البدء والتسليم مع سجلات الأنشطة أو الأحداث الأخرى
- تلقى إشعارات ذكية تنبهك بالمواعيد النهائية القادمة والتغييرات في الجدول اليومي وإنجاز المهام
قيود TimeHero
- لا يمكن للأداة إرسال تحديثات أو تذكيرات مبرمجة أو تلقائية عبر البريد الإلكتروني لأنها لا تحتوي على قائمة جهات اتصال منسقة
- أبلغ المستخدمون عن صعوبة في العثور على المهام والمهام الفرعية في بعض الأحيان
أسعار TimeHero
- الأساسي: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- للمحترفين: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الاشتراك المميز: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات وتصنيفات TimeHero
- G2: عدد التقييمات غير كافٍ
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
5. Trello (الأفضل لقوائم المهام القابلة للتخصيص وإدارة المهام باستخدام نظام لوحة Kanban)
بعد أن قضيت بعض الوقت في اختبار Trello، أدركت سبب شعبيته الفورية في إدارة المهام. يتميز هذا التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وجذابة، ويستند إلى نظام Kanban، حيث يتم تمثيل المهام المطلوب إنجازها على شكل بطاقات على لوحة.
يمكنني تسجيل مهام محددة على بطاقات فردية وتخصيصها بتواريخ الاستحقاق والمرفقات والتسميات، مما يتيح لي الحفاظ على صورة واضحة لما يجب عليّ القيام به وموعد القيام به.
كما مكنتني ميزة Power-Ups في Trello من تخصيص لوحاتي لتلائم احتياجاتي المحددة، مثل إضافة عرض التقويم، وأتمتة المهام المتكررة، أو دمج تطبيقات خارجية مثل Whereby و OneDrive.
ومع ذلك، يبدو الأمر بسيطًا إلى حد ما، ولا أعتقد أنه سيكون فعالًا في المشاريع الأكثر تعقيدًا.
أفضل ميزات Trello
- تتبع جميع البطاقات باستخدام عرض الجدول الزمني؛ قم بتشغيل الأوامر وتعيين قواعد تلقائية لأي إجراء تقريبًا على المنصة
- تحكم في أذونات إدارة المحتوى للوحة الخاصة بك ببضع نقرات فقط وقم بإدارة أعضاء الفريق بسهولة في الوقت الفعلي
- قسّم المهام المعقدة داخل نفس البطاقة باستخدام ميزة قائمة المهام لتقسيم المهام بكفاءة بواسطة الذكاء الاصطناعي
قيود Trello
- تحديث السياسة الأخير يحد من التعاون إلى عشرة أعضاء فقط لكل لوحة، مما يحد من فائدتها للفرق الأكبر حجماً
- بالنسبة للمشاريع المعقدة للغاية، قد يصبح نظام البطاقات صعب الإدارة والفهم
أسعار Trello
- مجاني: 0 دولار
- السعر القياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- Premium: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)
تقييمات وتقييمات Trello
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,800 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (23,100+ تقييم)
6. Asana (الأفضل لتبسيط سير عمل المهام والمشاريع في واجهة بديهية بصريًا)
Asana هو أحد برامج إدارة المشاريع التي يصعب تجاهلها. وهو معروف بواجهته البسيطة والديناميكية وميزات الذكاء الاصطناعي القوية التي تساعد على تنظيم العمل وتتبعه وإدارته بكفاءة.
يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق مع تحديد مواعيد الاستحقاق وإضافة تعليقات أو تعليمات وإرفاق ملفات لمزيد من السياق، مع الحفاظ على تنظيم جميع الاتصالات ذات الصلة في مكان واحد.
تتيح لك أداة إدارة المشاريع أيضًا التبديل بين التخطيطات لعرض قوائم المهام بعدة طرق، بما في ذلك لوحة Kanban أو مخطط Gantt أو قائمة أو تقويم أو جدول زمني.
أفضل ميزات Asana
- أضف تسميات إلى قوائم المهام الخاصة بك حتى تتمكن من الفرز والتصفية وإعداد التقارير تلقائيًا عن العمل
- أنشئ قوالب للمهام الشائعة أو أنواع القوائم، من طلبات العمل إلى بنود اجتماعات العمل
- احصل على ملخص لما حدث في محفظة أو مشروع أو مهمة لتبقى على اطلاع دائم مع Asana AI
قيود Asana
- يمكن أن تكون الإشعارات أكثر قابلية للتخصيص — على سبيل المثال، لا يمكن للمستخدمين اختيار تلقي إشعارات للمهام التي تمت مشاركتها معهم دون جميع المهام الموجودة في مساحة العمل الخاصة بهم
- تفتقر إلى خيار تحديد أولويات العناصر في قائمة المهام يدويًا
أسعار Asana
- شخصي: 0 دولار
- المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
- Enterprise+: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Asana
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,200 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (12,700+ تقييم)
إذا لم تكن من محبي Asana، فإليك بعض البدائل التي يمكنك استكشافها
7. Monday.com (الأفضل لأتمتة سير العمل مع التركيز القوي على سهولة الاستخدام والتخصيص البصري)
يوفر Monday.com منصة مرئية ومرنة للغاية تتكيف مع مختلف سير العمل وأنواع المشاريع.
كان إنشاء قوائم المهام أمرًا بسيطًا. كان بإمكاني استخدام قوالب قابلة للتخصيص أو إنشاء قائمة جارية من البداية في مستند عمل يوم الاثنين، وإضافة أعمدة للحالات والمواعيد النهائية ومستويات الأولوية والمزيد.
يمكنني أيضًا تحديد الطريقة التي أرغب بها في تتبع تقدم المشروع، سواء من خلال التقويم أو الجدول الزمني أو مخطط جانت أو عرض كانبان. إذا كان لدى أعضاء فريقي قائمة مهام مشتركة، فيمكن لكل منهم إضافة وجهات نظره.
Monday.com أفضل الميزات
- خصص لوحات التحكم الخاصة بك باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المصغرة، بما في ذلك أداة قائمة المهام، حيث يمكنك إضافة المهام وتحقق منها فور الانتهاء منها حتى تكتمل جميع المهام
- تلقى إشعارات تلقائية عند اقتراب المواعيد النهائية حتى تتأكد من إنجاز كل شيء في الوقت المحدد في كل مرة
- حدد أولويات عملك بناءً على مواعيد الاستحقاق القادمة أو الحالات الحالية أو أي طريقة تفضلها
قيود Monday.com
- أشار المستخدمون إلى عدم القدرة على إضافة عدة لوحات معلومات تلقائيًا إلى مجلد معين، مما يؤثر على تجربتهم في التحليلات
- تفتقر إلى التحكم الدقيق في الأذونات ومستويات الوصول للمستخدمين الضيوف، مما لا يعتبر مثاليًا لإدارة القوائم والمشاريع التي تتضمن معلومات حساسة
أسعار Monday.com
- مجاني: 0 دولار
- الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- السعر القياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المزايا: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تصنيفات ومراجعات Monday.com
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (4,800+ تقييم)
قمنا بمقارنة Monday و ClickUp، ويمكنك قراءة المزيد عن ذلك
8. Tara AI (الأفضل لإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخطيط السريع للمشاريع لفرق تطوير البرمجيات)
تم تصميم Tara AI خصيصًا لفرق البرمجيات، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من تطبيقات تخطيط المشاريع وإ دارة المهام.
أحد أبرز ميزات Tara AI هي قدرتها على التنبؤ والتخطيط للسبرينتات استنادًا إلى البيانات التاريخية. وجدت هذه الميزة مفيدة للغاية لأنها سمحت لي بتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وتوقع العقبات المحتملة، وضمان سير المهام المطلوبة وفقًا للجدول الزمني المحدد والالتزام بالمواعيد النهائية.
كما أن التعاون بين أعضاء الفريق داخل Tara AI بسيط وفعال. باستخدام محرر النصوص الغني، يمكنك بسهولة تخصيص المهام وترك التعليقات وإرفاق المستندات ذات الصلة، مما يضمن أن فريقك دائمًا على نفس الصفحة.
أفضل ميزات Tara AI
- استخدم عرض Kanban المريح لتعيين المهام ومراقبة تقدم المشروع
- قم بعقد اجتماعات أسبوعية ويومية لمعرفة مدى تقدم فريقك في تنفيذ خطة العمل
- استفد من المزامنة ثنائية الاتجاه مع GitHub و Trello و Asana لاستيراد المهام؛ ستنعكس تحديثات المهام في أي منصة على جميع الأدوات المتزامنة
قيود Tara AI
- لا يوجد خطة مجانية أو حتى نسخة تجريبية مجانية
- أثناء إدارة السباق التلقائي، عندما يتم إكمال المهام ونقلها عبر السباقات، لا يتم تحديث النقاط الزائدة وفقًا لذلك
أسعار Tara AI
- Insights Core: 25 دولارًا شهريًا لكل مساهم (تُفوتر سنويًا)
- Insights Plus: 35 دولارًا شهريًا لكل مساهم (تُفوتر سنويًا)
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Tara AI
- G2: عدد التقييمات غير كافٍ
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
9. Notion AI (الأفضل لمساحة عمل متعددة الاستخدامات وشاملة مع كتابة محسّنة بالذكاء الاصطناعي وتنظيم المهام)
كان الغوص في Notion AI تجربة مثيرة، حيث يجمع بين تنوع مساحة العمل الشاملة من Notion وقوة الذكاء الاصطناعي.
يمكن للمساعد الذكي المساعد في إنشاء قوائم المهام تلقائيًا من ملاحظات الاجتماعات وتسجيلات المكالمات التجارية وما إلى ذلك. وبالطبع، يمكنك أيضًا إنشاء قائمة مربعات اختيار بالطريقة المعتادة عن طريق إضافة كتلة قائمة في Notion. هناك أيضًا أمر مائل للقيام بذلك بسرعة.
يتيح لك إضافة مواعيد نهائية إلى قوائم كاملة أو عناصر في القائمة، وتعيين المهام للأشخاص، وتتبع التقدم المحرز باستخدام حقل الحالة. يمكنك أيضًا الاستعانة بكاتب الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول عناصر القائمة أو ملء قوائم المهام تلقائيًا لمهام محددة.
بالإضافة إلى ذلك، ستجد في Notion أمثلة وقوالب متنوعة لقوائم المهام لتنظيم المهام وترتيبها حسب الأولوية بشكل فعال.
أفضل ميزات Notion AI
- اكتب وترجم القوائم باللغات اليابانية والإسبانية والألمانية وغيرها
- اسمح للآخرين بالتعليق أو اقتراح تعديلات على قائمتك؛ ما عليك سوى كتابة مفتاح @ لإعلامهم
- دع ميزة الملء التلقائي تمر على مئات المستندات في دقائق وتضع قوائم وتقدم رؤى وملخصات والمزيد
قيود Notion AI
- لا توجد أداة مدمجة لإعداد التقارير، مما يحد من قدرتك على تتبع مشاريعك
- تتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي بتكلفة إضافية قدرها 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، مما قد يجعلها باهظة الثمن بالنسبة للفرق
أسعار Notion AI
- مجاني
- بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Notion AI
- G2: عدد التقييمات غير كافٍ
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
15 بديلاً عن Notion للاختيار من بينها
10. Trevor AI (الأفضل لإدارة المهام التعاونية مع إمكانيات التكامل)
آخر تطبيق في قائمتنا لتطبيقات إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي هو Trevor AI، وهو مساعد ذكي للتخطيط اليومي. باستخدامه، يمكنني تنظيم المهام في قائمة وإضافة ملصقات ملونة وملاحظات ودمج برامج خارجية مثل Google Calendar و Todoist لمزامنة مواعيدي واجتماعاتي وأنشطتي.
كما قدم Trevor AI اقتراحات مخصصة لجدولة المهام، مما ساعدني على البقاء على اطلاع على مسؤولياتي. وقد شارك تحليلات مفصلة حول كيفية قضاء وقتي وما يمكنني القيام به لإنجاز قائمة المهام الخاصة بي على النحو الأمثل.
أفضل ميزات Trevor AI
- استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي التنبؤية لتقدير مدة المهام بدقة بناءً على توفر الوقت لديك وسلوكك السابق
- احصل على اقتراحات قابلة للتنفيذ لتحسين خطتك اليومية، مصممة خصيصًا لك، عبر البريد الإلكتروني
- ركز على مهمتك الحالية باستخدام مؤقت وحقل ملاحظات في وضع التركيز
قيود Trevor AI
- يعتمد على المزامنة السحابية، مما يحد من وظائفه دون اتصال بالإنترنت
- لأي شيء يتجاوز الجدولة الأساسية، ستحتاج إلى الخطة المدفوعة
أسعار Trevor AI
- مجاني: 0 دولار
- الخطة الاحترافية: 3.99 دولار شهريًا
تقييمات وتصنيفات Trevor AI
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
طور من قدراتك في إعداد القوائم وإدارة المهام باستخدام مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي
يمكن أن يساعدك تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومختار بعناية في إدارة قائمة المهام الخاصة بك وتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية مرة واحدة وإلى الأبد. أفضل هذه التطبيقات تحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والبديهية والمرونة والأمان والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، بحيث يمكنك الاستفادة من الأداة بدلاً من أن تستفيد الأداة منك.
لا شك أن الذكاء الاصطناعي هو عامل تغيير جذري في الإنتاجية. بغض النظر عن يوم عملك، يمكن أن يساعدك في توفير الوقت وتكريس طاقتك للمهام الأكثر أهمية. يمكن لتطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسين سير عملك من خلال تحديد أولويات المهام وإعادة ساعات من وقتك كل أسبوع.
مع ClickUp، يمكنك الحفاظ على إنتاجيتك من خلال إنشاء قوائم مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي في بضع خطوات بسيطة. علاوة على ذلك، يوفر التطبيق أيضًا العديد من ميزات التعاون والتواصل والإنتاجية التي يمكن أن تبسط أعمالك اليومية.
سواء كنت ترغب في إدارة عملك أو التعامل مع مهام فريقك، فإن منصتنا قابلة للتطوير حسب الحاجة.
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