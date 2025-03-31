أفضل 10 تطبيقات قائمة مهام ومديري مهام يعملون بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

إذا كنت تجد صعوبة في متابعة كل ما عليك القيام به خلال اليوم، فإن تطبيقات قائمة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك.

تتوفر حاليًا العديد من تطبيقات إدارة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إدارة مهامك. وتشمل هذه التطبيقات ميزات أساسية مثل تتبع المهام المتقدم، والجدولة التلقائية، وتحديد أولويات المهام، والاقتراحات الذكية، حتى تعرف دائمًا المهمة التي يجب القيام بها والوقت الذي يجب تخصيصه لها.

لكن العثور على أداة قائمة المهام المثالية أسهل في القول منه في الفعل، ولهذا السبب قمنا بتجربة واختبار أفضل عشرة تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدتك على إنجاز مهامك اليومية بسهولة أكبر، بغض النظر عن مجال عملك.

النتائج لن تخيب ظنك.

لنبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

تختلف احتياجات وأنماط كل شخص، لذا لن تناسبك جميع تطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. عند الاختيار من بين العديد من الخيارات المتاحة، إليك بعض العوامل التي أوصيك بمراعاتها:

تحسين عمليات إدارة المهام: تريد أن تكون قادرًا على تقليل وقت بدء الاستخدام والبدء في استخدام التطبيق بسرعة؛ يجب أن تكون جميع عمليات الإعداد سهلة ومؤتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي قدر الإمكان

واجهة تطبيق سهلة الاستخدام: تسهل التنقل بين المهام وتنظيمها؛ يجب أن تتمكن من تصفح التطبيق واستخدامه بشكل منطقي وسريع

التكامل مع تطبيقات أخرى: يجب أن يكون التطبيق متوافقًا مع البرامج الأخرى التي تستخدمها في عملك اليومي، مثل Gmail أو Slack، وأن يتكامل بسهولة ببضع نقرات، بما في ذلك ضبط أذونات التطبيق ومزامنة البيانات

قدرات إدارة البيانات: يجب أن تكون تطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تفكر في استخدامها قادرة على مساعدتك في تتبع عملياتك والحصول على رؤى حول كيفية تحسين سير عملك؛ ويمكن أن يكون ذلك في شكل تحديثات أسبوعية منتظمة أو مخططات يمكنك عرضها عند الطلب

التشفير والامتثال للوائح التنظيمية: يجب حماية أمنك وخصوصيتك مهما كان الأمر؛ وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون لديك المعلومات اللازمة حول كيفية استخدام تطبيق قائمة المهام لبيانات نشاطك

أفضل 10 تطبيقات قائمة مهام تعمل بالذكاء الاصطناعي

1. ClickUp (أفضل أداة لإدارة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي)

ابدأ مع ClickUp Brain استخدم ClickUp Brain كشريك موثوق لك في التدريب والكتابة وإدارة المعرفة

ClickUp هو تطبيق شامل لقوائم المهام يتضمن ميزات متنوعة لإدارة المشاريع والتعاون والتحليلات. يمكنني إنشاء قوائم متعددة الوظائف ومفصلة في أي جزء من مساحة العمل الخاصة بي باستخدام قائمة المهام أو المهام أو المستندات أو الملاحظات في ClickUp Online.

باستخدام ClickUp Tasks، على سبيل المثال، يمكنني إضافة قوائم مراجعة إلى أي مهمة على المنصة، وبناء عمليات واضحة لي وللفريقي. من ناحية أخرى، يتيح لي تضمين قوائم مراجعة تفاعلية في ClickUp Docs تحديد العناصر المطلوب تنفيذها المدرجة في المستند.

خطط ونظم وتعاون في أي قائمة مهام باستخدام ClickUp Tasks

بالطبع، هناك أيضًا خيار لإنشاء قوائم مراجعة من ClickUp Notepad أو من خلال امتداد المتصفح دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب وتعطيل سير عملي.

عندما يكون لدي الكثير من الأمور في ذهني ولا أرغب في إنشاء قوائم يدويًا، أستخدم ClickUp Brain. فهو يقوم بأتمتة إنشاء المهام والمهام الفرعية، ويوفر إجابات سريعة للأسئلة المتعلقة بالمهام والمستندات، ويلخص تفاصيل المهام بكفاءة.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

لاختبار قدرات ميزة الذكاء الاصطناعي هذه، أنشأت مشروعًا بعنوان "إطلاق حملة تسويقية جديدة" وأضفت أعضاء الفريق المعنيين لتبادل الأفكار والاستراتيجيات.

ناقشنا خطة فريقنا وأهدافنا والجمهور المستهدف والنهج العام الذي نريد اتباعه في الحملة. في غضون فترة قصيرة، بدأ ClickUp Brain في اقتراح مهام فرعية مخصصة بناءً على سياق مناقشتنا.

وشملت هذه المهام إجراء أبحاث السوق لفهم تفضيلات العملاء، وتطوير محتوى إبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع مصممي الجرافيك لإنشاء مواد ترويجية، ووضع جدول زمني لإطلاق الحملة.

ساعدتنا المساعدة الاستباقية في تبسيط عملية التخطيط وإدراج جميع الخطوات المهمة التي نحتاجها، مما منحنا انطلاقة جيدة. لا يوجد أفضل من ClickUp لتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية.

أفضل ميزات ClickUp

AI Notetaker لتوثيق الاجتماعات تلقائيًا على تطبيقات الطرف الثالث، مثل Zoom و Teams و Google Meet

حدد أولويات المهام بناءً على عوامل مثل الأهمية أو الاستعجال أو الجهد المطلوب

قم بتخصيص أنواع المهام من خلال دمج قواعد التسمية الخاصة بك في الحقول المخصصة في ClickUp

يمكنك الوصول إلى قائمة المهام ClickUp بسهولة من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الجهاز المحمول أو متصفح الويب

عزز إنتاجيتك من خلال تلخيص مهامك في نهاية اليوم باستخدام Standups المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

نظم المشاريع باستخدام القوائم والمهام الفرعية والمواعيد النهائية، وتابع تقدمك باستخدام أدوات مثل مخططات جانت أو لوحات كانبان

قوالب قوائم المهام المعدة مسبقًا والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام في مستند حي. ابدأ باستخدام قالب قائمة المهام من ClickUp

تنزيل هذا النموذج احتفظ بقائمة مهام مستمرة باستخدام قالب قائمة المهام من ClickUp

قيود ClickUp

ليست جميع ميزات ClickUp متاحة حاليًا على تطبيق الهاتف المحمول

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,700+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,100+ تقييم)

2. Taskade (الأفضل لمساحة العمل في الوقت الفعلي للمهام والملاحظات والتعاون عبر الفيديو)

عبر Taskade

Taskade هو تطبيق لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تقاويم المحتوى ومخططات التدفق ومشاريع السباق السريع وحتى إجراءات التشغيل القياسية، كل ذلك من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يتيح مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

من الرائع كيف يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي في Taskade بتقييم أولويات المهام باستمرار وإنشاء روابط وتسلسلات هرمية ديناميكية بين المهام في الوقت الفعلي. بفضل هذه الميزة، ستعرف دائمًا المهام التي تحتاج إلى اهتمامك الفوري وكيفية ارتباطها بالمشروع.

أفضل ميزات Taskade

قم بتصور قوائمك في أبعاد متعددة — جداول، لوحات، قوائم، خرائط ذهنية، تقاويم، والمزيد

قم بتبادل الأفكار ووضع الخطوط العريضة وتدوين أي شيء لمهامك وملاحظاتك باستخدام مساعد الكتابة والمهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي

شارك عملك بسهولة مع الفرق والعملاء والضيوف؛ تحدث وتعاون بسلاسة عبر الويب والجوال وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

قيود Taskade

تفتقر إلى خيارات متقدمة مثل إضافة الصور ومقاطع الفيديو أو إنشاء جداول معقدة

قد يكون التنسيق صعبًا إذا لم تكن معتادًا على برامج التحرير المتوافقة مع Markdown

أسعار Taskade

مجاني: 0 دولار

Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Taskade for Teams: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Taskade

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

شاهد مقارنة Taskade مع ClickUp ?

3. Motion (الأفضل لإنشاء سير عمل قابل للتكيف وجدولة المهام تلقائيًا)

عبر Motion

Motion هو مساعد ذكي مزود بخاصية جدولة ديناميكية. كلما أدخلت مهامي ومواعيد التسليم والاجتماعات على المنصة، يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بإدارة الوقت تلقائيًا بترتيب جدولي لضمان أن أعمل لساعات مثالية.

على عكس بعض برامج إدارة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتكيف Motion مع التغييرات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا تم تغيير موعد اجتماع أو ظهرت مهمة جديدة، فإنه يعيد تنظيم يومي لكي يتناسب مع كل شيء دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات يدويًا.

بالإضافة إلى ذلك، احتفظت براية صغيرة على شاشتي لتذكيري بإزالة عوامل التشتيت عني — وهي ميزة جديرة بالذكر في مراجعة Motion هذه.

أفضل ميزات Motion

أنشئ مهام يومية أو أسبوعية وحجز الوقت في تقويمك وفقًا لذلك لإنجازها

احتفظ بملاحظات مفصلة وقم بتخزين المعلومات حول قوائم المهام الخاصة بك لسهولة الوصول إليها

أعد جدولة مهامك بنقرة واحدة إذا ظهرت اجتماعات أو أعمال طارئة في اللحظة الأخيرة

قيود الحركة

لا يمكنك نسخ المهام بدلاً من إنشائها من البداية

لا توجد خيار لتنظيم مساحات العمل أبجديًا أو عن طريق إعادة الترتيب يدويًا

لا يوجد خطة مجانية، فقط نسخة تجريبية مجانية

تسعير متحرك

فردية: 34 دولارًا شهريًا

فريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات الحركة والتعليقات

G2: 4. 1/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4. TimeHero (الأفضل لإدارة مهام الفريق وأتمتتها مع رؤى ثاقبة حول أنماط الإنتاجية)

عبر TimeHero

TimeHero هي أداة ذكية لتخطيط المهام وإدارتها. تتيح جدولة وإدارة وأتمتة مهام العمل اليومية والمشاريع وأحداث التقويم، كل ذلك في مكان واحد. تقوم تلقائيًا بجدولة المهام في تقويمي بناءً على المواعيد النهائية والأولويات والتوافر.

كما قدم TimeHero رؤى ثاقبة حول أنماط إنتاجية فريقي. تمكنت من الاطلاع على قدرات أعضاء فريقي، وتعيين المهام المخصصة بسهولة، والإشارة إلى الآخرين في محادثات المهام — دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو عقد اجتماعات لتحديث المعلومات. مما يجعل أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً للغاية.

أفضل ميزات TimeHero

ابدأ تشغيل المؤقت من أي مكان وقم بمهام متعددة طوال اليوم؛ احصل على جداول زمنية مفصلة ومفيدة

استخدم قوالب سير العمل لبدء قوائم المهام المعتادة بسرعة؛ واربط تواريخ البدء والتسليم مع سجلات الأنشطة أو الأحداث الأخرى

تلقى إشعارات ذكية تنبهك بالمواعيد النهائية القادمة والتغييرات في الجدول اليومي وإنجاز المهام

قيود TimeHero

لا يمكن للأداة إرسال تحديثات أو تذكيرات مبرمجة أو تلقائية عبر البريد الإلكتروني لأنها لا تحتوي على قائمة جهات اتصال منسقة

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في العثور على المهام والمهام الفرعية في بعض الأحيان

أسعار TimeHero

الأساسي: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

للمحترفين: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات TimeHero

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

5. Trello (الأفضل لقوائم المهام القابلة للتخصيص وإدارة المهام باستخدام نظام لوحة Kanban)

عبر Trello

بعد أن قضيت بعض الوقت في اختبار Trello، أدركت سبب شعبيته الفورية في إدارة المهام. يتميز هذا التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وجذابة، ويستند إلى نظام Kanban، حيث يتم تمثيل المهام المطلوب إنجازها على شكل بطاقات على لوحة.

يمكنني تسجيل مهام محددة على بطاقات فردية وتخصيصها بتواريخ الاستحقاق والمرفقات والتسميات، مما يتيح لي الحفاظ على صورة واضحة لما يجب عليّ القيام به وموعد القيام به.

كما مكنتني ميزة Power-Ups في Trello من تخصيص لوحاتي لتلائم احتياجاتي المحددة، مثل إضافة عرض التقويم، وأتمتة المهام المتكررة، أو دمج تطبيقات خارجية مثل Whereby و OneDrive.

ومع ذلك، يبدو الأمر بسيطًا إلى حد ما، ولا أعتقد أنه سيكون فعالًا في المشاريع الأكثر تعقيدًا.

أفضل ميزات Trello

تتبع جميع البطاقات باستخدام عرض الجدول الزمني؛ قم بتشغيل الأوامر وتعيين قواعد تلقائية لأي إجراء تقريبًا على المنصة

تحكم في أذونات إدارة المحتوى للوحة الخاصة بك ببضع نقرات فقط وقم بإدارة أعضاء الفريق بسهولة في الوقت الفعلي

قسّم المهام المعقدة داخل نفس البطاقة باستخدام ميزة قائمة المهام لتقسيم المهام بكفاءة بواسطة الذكاء الاصطناعي

قيود Trello

تحديث السياسة الأخير يحد من التعاون إلى عشرة أعضاء فقط لكل لوحة، مما يحد من فائدتها للفرق الأكبر حجماً

بالنسبة للمشاريع المعقدة للغاية، قد يصبح نظام البطاقات صعب الإدارة والفهم

أسعار Trello

مجاني: 0 دولار

السعر القياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتقييمات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,100+ تقييم)

6. Asana (الأفضل لتبسيط سير عمل المهام والمشاريع في واجهة بديهية بصريًا)

عبر Asana

Asana هو أحد برامج إدارة المشاريع التي يصعب تجاهلها. وهو معروف بواجهته البسيطة والديناميكية وميزات الذكاء الاصطناعي القوية التي تساعد على تنظيم العمل وتتبعه وإدارته بكفاءة.

يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق مع تحديد مواعيد الاستحقاق وإضافة تعليقات أو تعليمات وإرفاق ملفات لمزيد من السياق، مع الحفاظ على تنظيم جميع الاتصالات ذات الصلة في مكان واحد.

تتيح لك أداة إدارة المشاريع أيضًا التبديل بين التخطيطات لعرض قوائم المهام بعدة طرق، بما في ذلك لوحة Kanban أو مخطط Gantt أو قائمة أو تقويم أو جدول زمني.

أفضل ميزات Asana

أضف تسميات إلى قوائم المهام الخاصة بك حتى تتمكن من الفرز والتصفية وإعداد التقارير تلقائيًا عن العمل

أنشئ قوالب للمهام الشائعة أو أنواع القوائم، من طلبات العمل إلى بنود اجتماعات العمل

احصل على ملخص لما حدث في محفظة أو مشروع أو مهمة لتبقى على اطلاع دائم مع Asana AI

قيود Asana

يمكن أن تكون الإشعارات أكثر قابلية للتخصيص — على سبيل المثال، لا يمكن للمستخدمين اختيار تلقي إشعارات للمهام التي تمت مشاركتها معهم دون جميع المهام الموجودة في مساحة العمل الخاصة بهم

تفتقر إلى خيار تحديد أولويات العناصر في قائمة المهام يدويًا

أسعار Asana

شخصي: 0 دولار

المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (12,700+ تقييم)

إذا لم تكن من محبي Asana، فإليك بعض البدائل التي يمكنك استكشافها

7. Monday.com (الأفضل لأتمتة سير العمل مع التركيز القوي على سهولة الاستخدام والتخصيص البصري)

عبر Monday

يوفر Monday.com منصة مرئية ومرنة للغاية تتكيف مع مختلف سير العمل وأنواع المشاريع.

كان إنشاء قوائم المهام أمرًا بسيطًا. كان بإمكاني استخدام قوالب قابلة للتخصيص أو إنشاء قائمة جارية من البداية في مستند عمل يوم الاثنين، وإضافة أعمدة للحالات والمواعيد النهائية ومستويات الأولوية والمزيد.

يمكنني أيضًا تحديد الطريقة التي أرغب بها في تتبع تقدم المشروع، سواء من خلال التقويم أو الجدول الزمني أو مخطط جانت أو عرض كانبان. إذا كان لدى أعضاء فريقي قائمة مهام مشتركة، فيمكن لكل منهم إضافة وجهات نظره.

Monday.com أفضل الميزات

خصص لوحات التحكم الخاصة بك باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المصغرة، بما في ذلك أداة قائمة المهام، حيث يمكنك إضافة المهام وتحقق منها فور الانتهاء منها حتى تكتمل جميع المهام

تلقى إشعارات تلقائية عند اقتراب المواعيد النهائية حتى تتأكد من إنجاز كل شيء في الوقت المحدد في كل مرة

حدد أولويات عملك بناءً على مواعيد الاستحقاق القادمة أو الحالات الحالية أو أي طريقة تفضلها

قيود Monday.com

أشار المستخدمون إلى عدم القدرة على إضافة عدة لوحات معلومات تلقائيًا إلى مجلد معين، مما يؤثر على تجربتهم في التحليلات

تفتقر إلى التحكم الدقيق في الأذونات ومستويات الوصول للمستخدمين الضيوف، مما لا يعتبر مثاليًا لإدارة القوائم والمشاريع التي تتضمن معلومات حساسة

أسعار Monday.com

مجاني: 0 دولار

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

السعر القياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,800+ تقييم)

قمنا بمقارنة Monday و ClickUp، ويمكنك قراءة المزيد عن ذلك

8. Tara AI (الأفضل لإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخطيط السريع للمشاريع لفرق تطوير البرمجيات)

عبر Tara AI

تم تصميم Tara AI خصيصًا لفرق البرمجيات، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من تطبيقات تخطيط المشاريع وإ دارة المهام.

أحد أبرز ميزات Tara AI هي قدرتها على التنبؤ والتخطيط للسبرينتات استنادًا إلى البيانات التاريخية. وجدت هذه الميزة مفيدة للغاية لأنها سمحت لي بتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وتوقع العقبات المحتملة، وضمان سير المهام المطلوبة وفقًا للجدول الزمني المحدد والالتزام بالمواعيد النهائية.

كما أن التعاون بين أعضاء الفريق داخل Tara AI بسيط وفعال. باستخدام محرر النصوص الغني، يمكنك بسهولة تخصيص المهام وترك التعليقات وإرفاق المستندات ذات الصلة، مما يضمن أن فريقك دائمًا على نفس الصفحة.

أفضل ميزات Tara AI

استخدم عرض Kanban المريح لتعيين المهام ومراقبة تقدم المشروع

قم بعقد اجتماعات أسبوعية ويومية لمعرفة مدى تقدم فريقك في تنفيذ خطة العمل

استفد من المزامنة ثنائية الاتجاه مع GitHub و Trello و Asana لاستيراد المهام؛ ستنعكس تحديثات المهام في أي منصة على جميع الأدوات المتزامنة

قيود Tara AI

لا يوجد خطة مجانية أو حتى نسخة تجريبية مجانية

أثناء إدارة السباق التلقائي، عندما يتم إكمال المهام ونقلها عبر السباقات، لا يتم تحديث النقاط الزائدة وفقًا لذلك

أسعار Tara AI

Insights Core: 25 دولارًا شهريًا لكل مساهم (تُفوتر سنويًا)

Insights Plus: 35 دولارًا شهريًا لكل مساهم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tara AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Notion AI (الأفضل لمساحة عمل متعددة الاستخدامات وشاملة مع كتابة محسّنة بالذكاء الاصطناعي وتنظيم المهام)

عبر Notion AI

كان الغوص في Notion AI تجربة مثيرة، حيث يجمع بين تنوع مساحة العمل الشاملة من Notion وقوة الذكاء الاصطناعي.

يمكن للمساعد الذكي المساعد في إنشاء قوائم المهام تلقائيًا من ملاحظات الاجتماعات وتسجيلات المكالمات التجارية وما إلى ذلك. وبالطبع، يمكنك أيضًا إنشاء قائمة مربعات اختيار بالطريقة المعتادة عن طريق إضافة كتلة قائمة في Notion. هناك أيضًا أمر مائل للقيام بذلك بسرعة.

يتيح لك إضافة مواعيد نهائية إلى قوائم كاملة أو عناصر في القائمة، وتعيين المهام للأشخاص، وتتبع التقدم المحرز باستخدام حقل الحالة. يمكنك أيضًا الاستعانة بكاتب الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول عناصر القائمة أو ملء قوائم المهام تلقائيًا لمهام محددة.

بالإضافة إلى ذلك، ستجد في Notion أمثلة وقوالب متنوعة لقوائم المهام لتنظيم المهام وترتيبها حسب الأولوية بشكل فعال.

أفضل ميزات Notion AI

اكتب وترجم القوائم باللغات اليابانية والإسبانية والألمانية وغيرها

اسمح للآخرين بالتعليق أو اقتراح تعديلات على قائمتك؛ ما عليك سوى كتابة مفتاح @ لإعلامهم

دع ميزة الملء التلقائي تمر على مئات المستندات في دقائق وتضع قوائم وتقدم رؤى وملخصات والمزيد

قيود Notion AI

لا توجد أداة مدمجة لإعداد التقارير، مما يحد من قدرتك على تتبع مشاريعك

تتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي بتكلفة إضافية قدرها 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، مما قد يجعلها باهظة الثمن بالنسبة للفرق

أسعار Notion AI

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Notion AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

15 بديلاً عن Notion للاختيار من بينها

10. Trevor AI (الأفضل لإدارة المهام التعاونية مع إمكانيات التكامل)

عبر Trevor AI

آخر تطبيق في قائمتنا لتطبيقات إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي هو Trevor AI، وهو مساعد ذكي للتخطيط اليومي. باستخدامه، يمكنني تنظيم المهام في قائمة وإضافة ملصقات ملونة وملاحظات ودمج برامج خارجية مثل Google Calendar و Todoist لمزامنة مواعيدي واجتماعاتي وأنشطتي.

كما قدم Trevor AI اقتراحات مخصصة لجدولة المهام، مما ساعدني على البقاء على اطلاع على مسؤولياتي. وقد شارك تحليلات مفصلة حول كيفية قضاء وقتي وما يمكنني القيام به لإنجاز قائمة المهام الخاصة بي على النحو الأمثل.

أفضل ميزات Trevor AI

استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي التنبؤية لتقدير مدة المهام بدقة بناءً على توفر الوقت لديك وسلوكك السابق

احصل على اقتراحات قابلة للتنفيذ لتحسين خطتك اليومية، مصممة خصيصًا لك، عبر البريد الإلكتروني

ركز على مهمتك الحالية باستخدام مؤقت وحقل ملاحظات في وضع التركيز

قيود Trevor AI

يعتمد على المزامنة السحابية، مما يحد من وظائفه دون اتصال بالإنترنت

لأي شيء يتجاوز الجدولة الأساسية، ستحتاج إلى الخطة المدفوعة

أسعار Trevor AI

مجاني: 0 دولار

الخطة الاحترافية: 3.99 دولار شهريًا

تقييمات وتصنيفات Trevor AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

طور من قدراتك في إعداد القوائم وإدارة المهام باستخدام مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن يساعدك تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومختار بعناية في إدارة قائمة المهام الخاصة بك وتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية مرة واحدة وإلى الأبد. أفضل هذه التطبيقات تحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والبديهية والمرونة والأمان والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، بحيث يمكنك الاستفادة من الأداة بدلاً من أن تستفيد الأداة منك.

لا شك أن الذكاء الاصطناعي هو عامل تغيير جذري في الإنتاجية. بغض النظر عن يوم عملك، يمكن أن يساعدك في توفير الوقت وتكريس طاقتك للمهام الأكثر أهمية. يمكن لتطبيقات قائمة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسين سير عملك من خلال تحديد أولويات المهام وإعادة ساعات من وقتك كل أسبوع.

مع ClickUp، يمكنك الحفاظ على إنتاجيتك من خلال إنشاء قوائم مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي في بضع خطوات بسيطة. علاوة على ذلك، يوفر التطبيق أيضًا العديد من ميزات التعاون والتواصل والإنتاجية التي يمكن أن تبسط أعمالك اليومية.

سواء كنت ترغب في إدارة عملك أو التعامل مع مهام فريقك، فإن منصتنا قابلة للتطوير حسب الحاجة.

اكتشف المزايا بنفسك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم.