10 قوالب مجانية لسير العمل في ClickUp و Excel

عندما يتعلق الأمر بالعمل بذكاء وليس بجهد أكبر - ابدأ بنموذج.

أعني أنك لن تقومي بعمل كل دائرة في عجينة الكعك بالسكر، أليس كذلك؟ _لا!

بل تستخدمين قطاعة الكعك. 👩🏼‍🍳

تتبع القوالب مفهومًا مشابهًا، وتتسم أفضل القوالب بصفتين أساسيتين:

أنها قابلة للتخصيص بالكامل

ومجانية 100%

تحدث عن الحصول على الكعكة وأكلها أيضاً، هل أنا محق؟ 🍪

القوالب مصممة لجعل حياتك أسهل وتوفير وقتك الثمين من خلال تحمل بعض العبء طوال عملية المشروع بأكملها، وليس فقط أثناء تخطيطك للخطوات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد نقص عندما يتعلق الأمر بالقوالب! الجزء الأصعب هو ببساطة العثور على أكثرها قيمةً سير العمل بناءً على حالة الاستخدام وأسلوب العمل المفضل لديك وحجم الفريق وتعقيد المشروع.

ولكننا هنا لنقدم لك 10 من النماذج المفضلة لدينا قوالب إدارة المشاريع لسير العمل وأساليب العمل ومستويات الخبرة المختلفة. سواء كنت أحدث عضو في الفريق أو المدير المفضل لدى الجميع، فإن هذه القوالب العشرة المجانية تناسبك.

10 قوالب سير عمل إدارة المشاريع إدارة سير العمل الخاص بك باستخدام قالب قابل للتخصيص خطوة لا بد منها للفرق والشركات في مختلف المجالات - من أجل

رسم خريطة لرحلات العملاء وهيكلك التنظيمي، وإعداد الموظفين، وعملية المبيعات، وغير ذلك.

يدعمك قالب سير العمل المناسب بميزات تستهدف حالة الاستخدام الخاصة بك بما في ذلك حالات المهام القابلة للتخصيص، وطرق عرض متعددة للمشروع، وهيكلية مبنية مسبقًا، وحقول مخصصة، وأتمتة العمليات، والمزيد.

هل يبدو أن هناك الكثير من الميزات؟ حسناً، هذا لأن تخطيط سير العمل قد يكون معقداً، لكن القوالب يمكن أن تجعل هذه المهمة الشاقة أسهل بكثير. ✨

فيما يلي 10 قوالب بسيطة وفعالة لسير العمل لأي فريق وعملية تقريبًا - وهي مجانية تمامًا. 😎💸

1. قالب سير عمل الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp

تصور سير عملك في مخطط مرن باستخدام قالب الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp

إذا كنت حديث العهد بسير عمل إدارة المشاريع أو المخططات بشكل عام، ابدأ بـ الخرائط الذهنية !

تنشيط سريع حول الخرائط الذهنية: تُستخدم الخرائط الذهنية أيضًا بشكل شائع في العصف الذهني، وهي طريقة مرئية ومبتكرة للغاية لاستكشاف الأفكار المتعلقة بموضوع رئيسي أو هدف نهائي. مثل الفروع في شجرة العائلة أو خيوط شبكة العنكبوت، تُظهر الخرائط الذهنية التقدم الطبيعي في عملية ما من خلال المهام أو العقد التي تحدث بترتيب معين. ♻️

الصديقة للمبتدئين قالب سير عمل الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp هو نقطة الانطلاق المثالية للمستخدمين من كل مستويات الخبرة - حتى لو كنت خبير الخريطة الذهنية المخصص للفريق.

مع حالتين مخصصتين مخصصتين وثلاث طرق عرض يتم تطبيقها تلقائيًا على مساحة العمل الخاصة بك، يرشدك هذا القالب خلال بدايات إنشاء خريطة ذهنية في ClickUp بطريقتين:

وضع المهام : تمثيل مرئي للمهام في سير عملك لتوضيح أي مهام فرعية, ترسيخ علاقات المهام وإظهار حالات المهام

: تمثيل مرئي للمهام في سير عملك لتوضيح أي مهام فرعية, ترسيخ علاقات المهام وإظهار حالات المهام الوضع الفارغ: نهج أكثر إبداعًا في رسم الخرائط الذهنية مع عقد تربط فكرة بأخرى ويمكن تحويلها لاحقًا إلى مهام.

أكبر ميزة لهذا القالب هو أنه يجعل الأمور تتحرك بسرعة. 💨

مع إنشاء نقطة البداية في كلا الشكلين بالفعل، يمكنك بسهولة تكييف هذا قالب الخريطة الذهنية لإنشاء أي نوع من مخططات سير العمل. قم بتنزيل هذا النموذج

2. قالب سير عمل مخطط انسيابي لممر السباحة من ClickUp

حقق أقصى استفادة من سير العمل الخاص بك باستخدام اللوحات البيضاء باستخدام قالب المخطط الانسيابي لممر السباحة من ClickUp

هل تبحث عن المزيد من الحرية مع قالب سير عملك؟ خططه على سبورة بيضاء افتراضية! انقر فوق السبورة البيضاء هي أداة مرئية وتعاونية للغاية للعصف الذهني يمكن أن تأخذ مشروعك من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ.

خاصةً أثناء مقارنة النتائج المحتملة أو عرض مخططات سير العمل فإن قالب مخطط مسار السباحة الانسيابي من ClickUp يتيح لك رسم الأفكار ونقلها وتسميتها وربطها على لوحة لا نهائية.

_ملاحظة، أول ثلاث لوحات بيضاء في ClickUp مجانية!

هل تريد معرفة المزيد عن سبورة ClickUp Whiteboards؟ انغمس في كل القوة التعاونية والإبداعية والقابلة للتخصيص تمامًا ل الميزة الجديدة المفضلة لدى ClickUp . قم بتنزيل هذا النموذج

3. تخطيط المفهوم قالب سير العمل بواسطة ClickUp

قسّم المفاهيم المعقدة إلى مهام سير عمل يمكن التحكم فيها باستخدام قالب لوحات بيضاء لتخطيط المفاهيم من ClickUp

إذا أعجبك سويملاينقالب المخطط الانسيابي ، فإنك ستعجبك إذن القالب قالب خريطة المفهوم من ClickUp !

مع ميزات مثل وسيلة إيضاح مرمزة بالألوان، وواصفات في كل اتصال، و مستند النقر المفصل للمساعدة في التنقل بين جميع أدوات السبورة الجديدة الخاصة بك، هذا القالب هو المورد المثالي لتخطيط تدفقات المستخدم وتحديد العلاقات بين فكرتين.

يمكنك بسهولة إضافة الأشكال وتحريكها حول السبورة البيضاء لتخصيص شكل ومظهر سير عملك بناءً على مدى تعقيد مهامك المقبلة. حتى أنه يمكنك تعديل اللون والنص والوسائط المرتبطة بلوحتك لتزويد الأعضاء بأكبر قدر ممكن من السياق لسير عملك!

يمكنك نقل الروابط أو الأشكال وتعديلها وإضافتها بسهولة إلى السبورة لتخصيص القالب الخاص بك في ثوانٍ

تقديم السبورة الخاصة بك خريطة المفاهيم في اجتماع أو مشاركتها عبر رابط بسيط لجعل تجربتك مع هذا القالب تعاونية بقدر ما هي قابلة للتخصيص. قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب سير عمل التصميم الجرافيكي من ClickUp

استبق كل طلبات التصميم مع قوائم متعددة معدة مسبقًا في قالب التصميم الجرافيكي هذا من ClickUp

عندما يتعلق الأمر بإدارة عمليات التصميم الجرافيكي متعددة الخطوات، فإن الهيكل المتسق هو المفتاح. هذا قالب التصميم الجرافيكي من ClickUp مليء بالميزات لتعيين أطر زمنية واضحة، وتنظيم الملفات، وتحديد أولويات مواعيدك النهائية في مجلد مرن.

وعندما نقول مليء بالميزات، فإننا نعني ذلك.

الهدف من هذا قالب التصميم الجرافيكي هو تبسيط عملية التصميم الجرافيكي الخاص بك والبقاء على اطلاع دائم على تقدمك. سواء كنت مستقل أو مصمم بدوام كامل، يتيح لك هذا القالب تخصيص سير عملك من خلال 25 حالة مخصصة، وخمسة حقول مخصصة، وخمس طرق عرض لسير العمل، وأتمتة واحدة لمواكبة كل طلب تصميم. 🤩

ومع البنية التحتية للتسلسل الهرمي لـ ClickUp ، هذه الأدوات سهلة التصفح! ابدأ بملء القوائم المعدة مسبقًا لـ الطلبات الجديدة، الطلبات النشطة، و العملاء - ثم دع القالب الخاص بك يتولى الأمر من هناك. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب إدارة المحتوى من ClickUp

يتيح لك قالب إدارة المحتوى من ClickUp إدارة المحتوى بسهولة عبر فرق ومشاريع ومهام متعددة.

قالب إدارة المحتوى الخاص بـ ClickUp ضروري لسير عمل فريق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على تتبع أهداف المحتوى الخاص بك، وتحديد الثغرات في المحتوى، والتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين.

باستخدام قالب إدارة المحتوى من ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء نظام موحد لإدارة جميع محتويات مؤسستك. وسيساعد في تبسيط عملية إنشاء المحتوى والموافقة عليه ونشره وصيانته عبر قنوات متعددة. بالإضافة إلى أنه يسمح بالتعاون مع الفرق الأخرى، مما يضمن حصول الجميع على رؤية للمحتوى عند الحاجة.

و TBH، من زميل كاتب مدونة إلى آخر - ستحب هذا القالب. قم بتنزيل هذا النموذج

6. قالب سير عمل إنجاز المهام من ClickUp

حافظ على تقدم الفريق إلى الأمام باستخدام طريقة GTD الموثوق بها مع قالب إنجاز المهام من ClickUp

بناء على منهجية ديفيد آلن في منهجية GTD الخاصة بديفيد ألين للإنتاجية الشخصية، و قالب إنجاز المهام من ClickUp هو المجلد النهائي لتقسيم المهام الكبيرة إلى عناصر عمل يمكن التحكم فيها.

هناك الكثير في هذا القالب القوي بما في ذلك مستند المساعدة الودود الخاص بك لإتقان كل ميزة لا بد من امتلاكها وسبع قوائم معدة مسبقًا - واحدة لكل خطوة في طريقة GTD 🙂

مع تعدد الاستخدامات لتبسيط أي شيء بدءًا من عملية الجدولة الخاصة بك إلى تخطيط المشاريع المعقدة، فإن قالب GTD يحقق ذلك من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص مثل طرق عرض القائمة أو اللوحة أو المستندات أو التقويم في ClickUp.

الكفاءة هي اسم اللعبة عندما يتعلق الأمر بقالب GTD. سيكون لديك أربعة أتمتة للحفاظ على سير عملك مع التغييرات على تواريخ بدء المهمة وتواريخ الاستحقاق والحقول المخصصة.

لكن السبب الأكبر الذي يجعلنا نحب هذا القالب؟ لا يتعلق الأمر فقط بإنجاز المهمة - بل يتعلق بإنجازها _بشكل جيد. قم بتنزيل هذا النموذج

7. قالب سير عمل خريطة العملية في Excel

via مايكروسوفت 365خرائط العمليات طريقة رائعة للتخطيط أو تحديث مهام سير العمل الحالية . ما يعجبنا في هذا قالب خريطة العملية لمايكروسوفت إكسل هو أنه يقوم تلقائيًا بتخطيط بيانات العملية الخاصة بك كمخطط لتصور خطوات العملية الخاصة بك.

سيعطيك هذا القالب فكرة عن الشكل الذي ستبدو عليه عمليتك عندما يحين وقت تنفيذها خاصةً عند توثيق سير العمل الجديد. لأنه دعنا نواجه الأمر - في بعض الأحيان لا تسير أفكارنا الكبيرة دائمًا كما هو مخطط لها، ولكن رؤية جدول Excel الخاص بك معاد إنشاؤه في مخطط انسيابي يمكن أن يساعدك على توقع المشكلات المحتملة قبل حدوثها.

إذا كنت جديدًا على خرائط العمليات ، سيساعدك هذا القالب على تعلم العناصر الأساسية لمخططات سير العمل، وما يعنيه كل شكل، وكيفية ارتباطها ببعضها البعض في دليل تفصيلي خطوة بخطوة لقراءة أو بناء مخططات أكثر تعقيدًا في المستقبل بسرعة. قم بتنزيل هذا النموذج

8. قالب سير عمل المخطط الانسيابي في Excel

via مايكروسوفت 365 يشترك قالب المخطط الانسيابي الأساسي هذا في ميزات مشابهة لقالب Microsoft الآخر المدرج أعلاه.

مثل قالب Excel السابق إدارة سير العمل قالب المخطط، يقوم قالب سير العمل الشامل هذا تلقائيًا ببناء المخطط لك بناءً على البيانات المضافة إلى جدول البيانات الخاص بك. ستجد أيضًا نفس التقسيم التفصيلي خطوة بخطوة للأسئلة الشائعة والنصائح الخاصة بالمخطط الانسيابي مثل القالب أعلاه. ولكن على عكس قالب خريطة العملية، يمنحك هذا المورد خيار تخطيطات إضافية للمخططات التخطيطية من أجل فرق متعددة الوظائف والمخططات التنظيمية وعمليات الأعمال الأساسية.

المكافأة:_%

_برمجيات إدارة المشاريع للمهندسين المعماريين

via مايكروسوفت 365 تنزيل هذا القالب

9. قالب سير عمل المخطط البياني التدفقي الذكي في Excel

via مايكروسوفت 365 قالب المخطط الانسيابي الذكي من مايكروسوفت إكسل هو أقل من قالب وأكثر من قائمة إرشادية للرسومات القابلة للتحرير التي يمكنك إضافتها في Excel.

يمكن الوصول إليه في علامة التبويب إدراج، تساعدك تخطيطات SmartArt على تخطيط تسلسلات سير العمل باستخدام رسومات مرمزة بالألوان قابلة للتخصيص بحيث يمكنك إضافة نص وأشكال وتنسيق أثناء إنشاء المخطط الخاص بك في مايكروسوفت إكسل . قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

عبر ClickUp

هل تحتاج إلى تنسيق حملاتك ومنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ مع نموذج سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp ، يمكنك بسهولة تتبع المهام، والرد على استفسارات العملاء، ومراقبة التقدم المحرز في كل حملة. يأتي القالب مزودًا بقوائم مراجعة وتذكيرات ومواعيد نهائية وإشعارات مدمجة حتى لا يفوتك أي شيء مهم.

باستخدام قالب سير العمل هذا، يمكنك بسهولة تحسين وسائل التواصل الاجتماعي سير العمل والبقاء على رأس المهام. كما أنه يسمح بالتعاون بين أعضاء الفريق لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة عندما يتعلق الأمر بأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي. جرب نموذج سير العمل هذا اليوم لتبسيط استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. قم بتنزيل هذا النموذج

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كيفية إنشاء سير عمل في ClickUp

لقد فهمت الفكرة-قوالب سير العمل هي ميزة كبيرة! لكن القالب الخاص بك لا يكون قوياً إلا بقدر قوة منصة إدارة المشروع يتم تطبيقه عليها. هذا هو السبب في أن بحثك عن البرنامج المثالي لا يقل أهمية عن العثور على القالب المناسب.

وينتهي هذا البحث بـ ClickUp . 🏆

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هي أداة الإنتاجية المتكاملة لتجميع عملك في مركز واحد مركزي مع أدوات قوية لتخطيط سير عملك وتصوره والتعاون في سير عملك. بالإضافة إلى مجموعة غنية من الميزات، تقدم ClickUp ما يلي أكثر من 1,000 تكامل و مئات القوالب القابلة للتخصيص لتنظيم أي عملية وترتيب أولوياتها وتبسيطها.

من بين أفضل أدوات تخطيط المشاريع؟ _ClickUp Whiteboards و Mind Maps!

باستخدام واجهة السحب والإفلات في ClickUp، يمكنك بسهولة ضبط وإعادة ترتيب العقد على الخريطة الذهنية لإظهار تبعيات المهام والعلاقات والتسلسلات متعددة الخطوات.

قم بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية في ClickUp للحصول على مخطط تفصيلي مرئي مثالي

جزء مما يجعل الخرائط الذهنية في ClickUp مفيدة جدًا في عملية تخطيط سير العمل هو خيار وضع المهام أو الوضع الفارغ لتبادل الأفكار الجديدة. مثل رسم أفكارك على ورقة جديدة، يوفر الوضع الفارغ سطحًا نظيفًا لإضافة خطوات وأفكار ونصوص بسرعة إلى مخططك البياني والتي يمكن ربطها أو تحويلها لاحقًا إلى مهام.

تخصيص خريطتك الذهنية من البداية في ClickUp باستخدام الوضع الفارغ

لكن الخرائط الذهنية ليست الطريقة الوحيدة لإنشاء مخطط لسير العمل في ClickUp - يمكنك أيضًا تخطيط أي عملية باستخدام اللوحات البيضاء في ClickUp!

في حين أن أدوات مجانية لإدارة المشاريع تقدم عمليات تكامل لوظائف السبورة البيضاء، ClickUp هي واحدة من القلائل التي تبني منصة السبورة البيضاء الخاصة بها داخلياً. وهذا يعني عدم الحاجة إلى عمليات تكامل أو إضافات أو ترقيات. 🙌🏼

يمكنك الوصول إلى جميع الميزات الإبداعية والتعاونية التي تحتاجها لإنشاء سير العمل المثالي في ClickUp Whiteboards

تُعد اللوحات البيضاء في ClickUp الطريقة الأسرع والأسهل والأكثر تعاوناً للعمل على أفكارك لحظة حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، فهي مرنة بما يكفي للتعامل مع أي شيء تقريبًا - من الروابط إلى الصور والوسائط المضمنة والمهام والمستندات والمزيد. والأفضل من ذلك كله، يمكنك تحويل أي شكل على لوحتك إلى مهمة قابلة للتنفيذ.

قم بتحويل الأشكال إلى مهام على لوحة ClickUp Whiteboard لبدء وضع المخطط الانسيابي الخاص بك موضع التنفيذ على الفور

مكافأة:%

[أدواتمخطط_التدفق](https://clickup.com/ar/blog/55014/برنامج-الرسم-البياني-الانسيابي)

## استخدم قالب سير العمل لتحسين عملية الأعمال الخاصة بك

سواء كنت تقوم ببناء سير عمل رشيق من الصفر أو تحديث عمليات الموافقة الخاصة بك، فإن قوالب إدارة المشروع هي موردك المفضل لتوفير الوقت وتغطية كل التفاصيل.

لن تساعدك هذه القوالب العشرة على ضبط سير عملك فحسب، بل ستساعدك على تقديم المنتجات بأفضل ما لديك. وإذا كنت لا تزال تبحث عن ميزة إضافية للارتقاء بسير عملك إلى المستوى التالي؟ لا تبحث أكثر من ClickUp. اشترك في ClickUp والوصول إلى عدد غير محدود من المهام، ومستندات ClickUp، واللوحات البيضاء، وغير ذلك الكثير دون أي تكلفة على الإطلاق.