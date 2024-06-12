قمنا بمراجعة أفضل 10 تطبيقات لقوائم المهام في 2025 (المجانية والمدفوعة)

لا يمكن أن أكون الوحيد الذي يعيش بقوائم المهام! هذه

تطبيقات قائمة المهام اليومية

أصبحت مساعدي الرقمي الشخصي - تساعدني في تنظيم المهام، وتعيين التذكيرات، وتحديد أولويات العمل على مستوى دقيق.

أوه، كم من الأشياء التي فاتتني (بما في ذلك مواعيد طبيب الأسنان) والمواعيد النهائية، وأعتقد أن نقطة التحول جاءت عندما كنت أرتب لحدث ما، وانتهى الأمر بفوضى عارمة.

مع الأدوات المناسبة والتغيير في طريقة التفكير، لم يعد هناك شيء يفوتني بعد الآن. نحن نبالغ أحياناً في تقدير قدراتنا المعرفية ونفشل في قبول المساعدة.

إذا لم تكن تستخدم بالفعل تطبيق قائمة المهام، فاعتبر هذه إشارتك للانضمام إلى الحفلة. هذه الأدوات المذهلة تبقيك على المسار الصحيح عند التوفيق بين مهام متعددة بمواعيد نهائية وأولويات مختلفة.

لقد قضيت الكثير من الوقت في تجربة تطبيقات مختلفة لإدارة المهام. واستنادًا إلى تجربتي والاختبارات التي أجراها فريق ClickUp، جمعتُ قائمة بأفضل تطبيقات قائمة المهام، المجانية والمدفوعة.

ولكن قبل أن ننتقل إلى القائمة، دعنا نستعرض سريعًا الميزات التي يجب أن تتوفر في تطبيق قائمة المهام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق قائمة المهام؟

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون التطبيق بديهيًا وسهل التنقل، مع تعليمات واضحة ومنحنى تعليمي بسيط (أحيانًا كل ما أريده هو قائمة مهام بسيطة لتفريغها في ذهني؛ التطبيق الذي يوصلني بأسرع وقت إلى ذلك هو الفائز. لهذا السبب أحب الأدوات على الشاشة الرئيسية لهاتفي. نقرة واحدة وتصبح جاهزًا)

يجب أن يكون التطبيق بديهيًا وسهل التنقل، مع تعليمات واضحة ومنحنى تعليمي بسيط (أحيانًا كل ما أريده هو قائمة مهام بسيطة لتفريغها في ذهني؛ التطبيق الذي يوصلني بأسرع وقت إلى ذلك هو الفائز. لهذا السبب أحب الأدوات على الشاشة الرئيسية لهاتفي. نقرة واحدة وتصبح جاهزًا) التوافق عبر المنصات : يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى قوائم المهام من أجهزة مختلفة بسلاسة، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا أو كمبيوترًا (أنا أتنقل بين هاتفي والكمبيوتر المحمول طوال اليوم، ثم هناك سطح المكتب لسير عملي الشخصي. التوافر عبر المنصات المختلفة والأمان كلاهما يسير جنبًا إلى جنب. يجب أن تتمتع الأدوات بتجربة سطح المكتب والهاتف المحمول بنفس القدر من التفوق. في كثير من الأحيان، تعطي الشركات الأولوية لتجربة الويب، وتكون تجربة الهاتف المحمول في مرتبة متأخرة)

: يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى قوائم المهام من أجهزة مختلفة بسلاسة، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا أو كمبيوترًا (أنا أتنقل بين هاتفي والكمبيوتر المحمول طوال اليوم، ثم هناك سطح المكتب لسير عملي الشخصي. التوافر عبر المنصات المختلفة والأمان كلاهما يسير جنبًا إلى جنب. يجب أن تتمتع الأدوات بتجربة سطح المكتب والهاتف المحمول بنفس القدر من التفوق. في كثير من الأحيان، تعطي الشركات الأولوية لتجربة الويب، وتكون تجربة الهاتف المحمول في مرتبة متأخرة) تحديد أولويات المهام وخيارات الفرز: يجب أن تكون قادرًا على تحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها أو أهميتها، ويجب أن يوفر التطبيق خيارات فرز متعددة مثل حسب تاريخ الاستحقاق أو الفئة أو الترتيب المخصص (أنا أستخدم العلامات وكأن حياتي تعتمد على ذلك مع حجم العمل الكبير الذي أتتبعه أحتاج إلى الحصول على أكثر طرق العرض تخصيصًا لأكون فعالاً. أقوم بذلك باستخدام العلامات وعلامات الأولوية وأنواع العرض المختلفة وما إلى ذلك. من الضروري أن يكون لديّ هذا الخيار للتخصيص)

يجب أن تكون قادرًا على تحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها أو أهميتها، ويجب أن يوفر التطبيق خيارات فرز متعددة مثل حسب تاريخ الاستحقاق أو الفئة أو الترتيب المخصص (أنا أستخدم العلامات وكأن حياتي تعتمد على ذلك مع حجم العمل الكبير الذي أتتبعه أحتاج إلى الحصول على أكثر طرق العرض تخصيصًا لأكون فعالاً. أقوم بذلك باستخدام العلامات وعلامات الأولوية وأنواع العرض المختلفة وما إلى ذلك. من الضروري أن يكون لديّ هذا الخيار للتخصيص) التذكيرات والإشعارات: التذكيرات والإشعارات ضرورية لمساعدتك تتبع المهام والوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع. (بالإضافة إلى خيار الحصول على تذكيرات، أجد أن القدرة على تخصيص نوع التذكيرات وكيفية تلقي الإشعارات هي الأكثر أهمية. وإلا فإنك ستغرق في بحر من الإشعارات.)

التذكيرات والإشعارات ضرورية لمساعدتك تتبع المهام والوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع. (بالإضافة إلى خيار الحصول على تذكيرات، أجد أن القدرة على تخصيص نوع التذكيرات وكيفية تلقي الإشعارات هي الأكثر أهمية. وإلا فإنك ستغرق في بحر من الإشعارات.) ميزات التعاون: بالنسبة للعمل في مشاريع الفريق، فإن ميزات التعاون مثل مشاركة المهام والتعليق وتعيين المهام لأعضاء الفريق أمر بالغ الأهمية (هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة لي لأنني أعمل في مختلف الأقسام، وغالبًا ما أقوم بوضع علامات أو ذكر الأشخاص ومناقشتهم في سلسلة رسائل المهام حتى نتمكن من اتخاذ قرار والمواءمة. من المهم أن تكون قادرًا على القيام بكل هذا في مكان واحد.) (من المهم أن تكون قادرًا على القيام بكل هذا في مكان واحد.) _

بالنسبة للعمل في مشاريع الفريق، فإن ميزات التعاون مثل مشاركة المهام والتعليق وتعيين المهام لأعضاء الفريق أمر بالغ الأهمية (هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة لي لأنني أعمل في مختلف الأقسام، وغالبًا ما أقوم بوضع علامات أو ذكر الأشخاص ومناقشتهم في سلسلة رسائل المهام حتى نتمكن من اتخاذ قرار والمواءمة. من المهم أن تكون قادرًا على القيام بكل هذا في مكان واحد.) (من المهم أن تكون قادرًا على القيام بكل هذا في مكان واحد.) _ فئات أو علامات قابلة للتخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تنظيم المهام في فئات أو تعيين علامات لسهولة الفرز والتصفية لإدارة المشروع بفعالية

ساعدتني هذه الميزات الأساسية في تصفية العديد من الأدوات المتوفرة في السوق وانتقاء أفضلها لك.

لنبدأ!

أفضل 10 تطبيقات لقوائم المهام لاستخدامها في 2024

أفضل تطبيقات قائمة المهام في لمحة سريعة:

أداة الأفضل لـ ميزات مميزة الأسعار إنشاء المهام والتحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مهام النقر فوق المهام، وطرق العرض القابلة للتخصيص، والقوالب الجاهزة للاستخدام مجاني إلى الأبد غير محدود: 10 دولارات/مستخدم شهريًا 10 دولارات/مستخدم شهريًا: 19 دولارًا/مستخدم شهريًا مؤسسة: تسعير مخصص مخصص: مخصص: 5 دولارات/مستخدم شهريًا لكل مساحة عمل قائمة مهام التعاون التعرف على التاريخ وتحديد أولويات المهام مبتدئ: مجانًا محترف: 4 دولارات/مستخدم شهريًا محترف: 6 دولارات/مستخدم شهرياً: 6 دولارات/مستخدم شهرياًالتعاون: تسعير مخصصمتقدم: تسعير مخصص TickTickTick الحفاظ على التركيز تقدم المهام المقامرة والتذكيرات التلقائية مجانًا أساسي: 2.99 دولار/مستخدم شهريًا Any.do التكامل مع واتساب لوحات غير محدودة وتعيين المهام تلقائيًا لوحات غير محدودة وتعيين المهام تلقائيًا الأشياء 3 إدارة مهام iOS علامة تبويب اليوم وعلامة التبويب القادمة MacOS: 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)آيفون وApple Watch: 9.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)iPad: 19.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) مهام جوجل إدارة مهام G-Suite سحب وإسقاط المهام لتعيين الأولويات وإنشاء المهام من Gmail مجانًا مايكروسوفت للمهام مستخدمو مايكروسوفت 365 تكامل الفرق و Outlook مجانًا تذكر الحليب واجهة مستخدم ممتعة بحث سريع مع القائمة الذكية بحث سريع مع القائمة الذكية تقنية اللعب مكافآت داخل اللعبة وإنشاء مهام سريعة أساسي: مجانًا للمجموعات: 9 دولارات شهريًا + 3 دولارات لكل مستخدم Workflowy واجهات مبسطة بحث عالمي أساسي: مجانًا Workflowy Pro: 4.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

1. ClickUp-أفضل تطبيق قائمة مهام مدمج بالذكاء الاصطناعي

ClickUp هو تطبيق قائمة مهام شامل يحتوي على العديد من ميزات إدارة المشاريع والتعاون والتحليلات. إن تكامله مع الذكاء الاصطناعي يميزه عن معظم الأدوات، حيث يوفر ميزات موفرة للوقت تعمل على تحسين الكفاءة وتحافظ على تركيزك على العمل الهادف الذي يحدث تأثيراً. مهام ClickUp Tasks هو حل مناسب لتقسيم المشاريع إلى أجزاء صغيرة وتعيين كل عنصر عمل كمهمة منفصلة.

قسّم مشاريعك إلى عناصر عمل يمكن إدارتها باستخدام مهام ClickUp Tasks

يمكنني إنشاء قوائم مراجعة في أي جزء من مساحة العمل الخاصة بي باستخدام قوائم المهام الخاصة بـ ClickUp سواء في المهام أو المستندات أو الملاحظات. تساعدني قائمة مراجعة المهام في تحديد عملية شفافة لنفسي ولفريقي، بينما تضمن لي قائمة مراجعة المستندات إمكانية وضع علامة على عناصر الإجراءات المدرجة في مستند في ClickUp Docs .

عندما أعمل على مهمة ما وتخطر لي فكرة مفاجئة (أو عندما أنسى الذهاب للتسوق من البقالة هذا الأسبوع أو موعد طبيب الأسنان المخيف)، أقوم بعمل قائمة مرجعية سريعة على ClickUp Notepad. لا أحتاج إلى تبديل علامات التبويب، لذا يظل سير عملي دون انقطاع.

قم بتدوين الأفكار وقوائم المهام والملاحظات الذاتية على ClickUp Notepad أثناء العمل

أفضل أيضًا إنشاء المهام على ClickUp Docs لأنه بسيط للغاية. تبدو العملية على النحو التالي:

قم بتمييز النص في المستند انقر + مهمة من شريط الأدوات انقر على تحديد قائمة واختر قائمة انقر فوق إنشاء

بعد إنشاء المهام، أقوم بتعيينها لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية. تتيح لي ميزة التحرير في الوقت الفعلي التعاون بسلاسة مع فريقي عن بُعد.

قم بإدارة قائمة مهامك بالتعاون مع فريقك باستخدام ClickUp Docs

للمهام التي لا تتطلب تدخلاً يدويًا، أستخدم انقر فوق الدماغ . يعمل على أتمتة إنشاء المهام وتخطيط المهام الفرعية، ويجيب على الأسئلة المتعلقة بالمهام والمستندات (عندما أكون في عجلة من أمري وأبحث عن معلومات محددة)، ويلخص تفاصيل المهام.

تلخيص تفاصيل المهمة باستخدام ClickUp Brain

لاختبار مدى سهولة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه، أنشأت مهمة بعنوان "تصميم برنامج تدريب الموظفين" وأضفت أعضاء فريقي لمناقشة كيفية تخطيط البرنامج. استخدمنا تعليقات المهام لمعالجة أهدافنا والنهج الذي نريد اعتماده للتدريب.

في غضون أيام قليلة، بدأ ClickUp Brain في التوصية بمهام فرعية مخصصة (بعد التفكير في سياق المهمة)، مثل تحديد احتياجات الموظفين والفجوات في المهارات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين لإنشاء وحدات تدريبية، وتحديد الإطار الزمني للبرنامج.

تغيير قواعد اللعبة!

يحتوي ClickUp أيضًا على العديد من البرامج الجاهزة للاستخدام قوالب قائمة المهام و قوالب GTD لمساعدتك في تنظيم المهام بشكل أكثر منهجية.

هذه هي المفضلة لدي:

حدد أولويات المهام وعزز الإنتاجية باستخدام قالب ClickUp's ClickUp Work To Do Template

يعمل هذا القالب على مواءمة أعمالك اليومية مع أهدافك الأسبوعية. استخدمه لإنشاء قائمة الأولويات استنادًا إلى الأهمية أو الاستعجال أو الجهد، وتنظيم المشاريع مع القوائم والمهام الفرعية والمواعيد النهائية، وتتبع التقدم باستخدام مخططات جانت أو لوحات كانبان.

بالإضافة إلى إبقائك منظمًا، يتيح لك القالب العمل بدون ضغوطات لأنك تحصل على رؤية للمهام التي تحتاج إلى اهتمام فوري ومدى بعدك عن أهدافك.

قم بإنشاء قائمة مهام أسبوعية، وتتبع التقدم المحرز، واشعر بالإلهام للعمل على تحقيق أهدافك قصيرة المدى باستخدام قالب قائمة المراجعة الأسبوعية من ClickUp

استخدم هذا القالب لوضع جدول أعمال قابل للتنفيذ للأسبوع القادم. قم بتنظيم المهام المتشابهة في فئات، وقم بتعيين تذكيرات للمهام الحساسة من حيث الوقت، واحتفظ بعلامة تبويب للتقدم المحرز مقابل تواريخ الاستحقاق المحددة.

يمكنك تخصيص القالب لجعله مناسبًا لإنشاء قوائم المهام الشخصية والمهنية.

خطط لروتينك اليومي وقم ببناء عادات إنتاجية مع قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

هذا القالب هو مخطط روتينك اليومي لبناء عادات صحية والبقاء على المسار الصحيح لها. إنه يساعدك:

البقاء منظمًا في الأعمال اليومية والالتزامات المهنية

وضع أهداف قابلة للتحقيق تساهم في نجاحك على المدى الطويل

التحقق من التقدم المحرز بانتظام

إدارة الأولويات حتى لا تفوتك المهام المهمة

عندما تقوم بالتحقق من المهام من قائمتك، ستحصل على دفعة من الحافز الذي يدفعك للعمل بجدية أكبر. لا تنس أن تربت على ظهرك لإنجازاتك، سواء كانت كبيرة أو صغيرة!

يعمل ClickUp مع الفرق متعددة الوظائف من جميع الأحجام، من الشركات الصغيرة إلى الشركات. وهو يدعم أكثر من 1000 تكامل مع تطبيقات أخرى مثل GitHub وSlack وHubSpot وClockify وCalendly وZendesk. لذا، حتى لو كان لديك مجموعة تقنية محملة، يمكن ل ClickUp التكيف بسرعة مع سير عملك.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة قائمة مهام ClickUp الخاصة بك من سطح المكتب أو الهاتف أو المتصفح

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لإعداد قائمة مهامك وتصورها وتتبع التقدم المحرز فيها بطريقة تناسبك

تخصيص أنواع المهام من خلال إضافة اصطلاحات التسمية الخاصة بك إلى انقر فوق الحقول المخصصة تتبّع إنتاجيتك اليومية من خلال تلخيص المهام في نهاية اليوم باستخدام ClickUp's AI Standups



قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي للمبتدئين. لكن ClickUp لديه موارد وافرة وجاهزة للاستخدامقوالب إدارة المهام لمساعدتك على البدء بسرعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد (مثالي للأفراد)

(مثالي للأفراد) غير محدود: 7$/مستخدم شهريًا (مثالي للفرق الصغيرة)

7$/مستخدم شهريًا (مثالي للفرق الصغيرة) الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا (مثالي للفرق متوسطة الحجم)

12 دولارًا/مستخدم شهريًا (مثالي للفرق متوسطة الحجم) المؤسسات: تسعير مخصص (مثالي لإدارة فرق كبيرة متعددة)

تسعير مخصص (مثالي لإدارة فرق كبيرة متعددة) ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) المستخدمون يحبون القدرة على إنشاء المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة بسهولة في ClickUp، ويصنّفونه كأحد أفضل تطبيقات إدارة المشاريع.

"يعجبني أنه يمكنني إنشاء قائمة التحقق اليومية، وتتبع الأفكار لوقت لاحق، وتذكير نفسي بالمتابعة."

2. Todoist-الأفضل للتعاون

عبر تودويست لا يكفي إنشاء قائمة مهام. يجب أن تكون قادرًا على التعاون فيها مع أعضاء الفريق للحفاظ على الزخم. وهنا يأتي دور Todolist.

تعجبني الواجهة البسيطة لتطبيق قائمة المهام هذا، وذلك لأنه يجعل مشاركة المهام أسهل بكثير. لا يقتصر الأمر على المشاركة فحسب، بل يسمح Todoist بتعيين المهام لأعضاء الفريق وإضافة تفاصيل إضافية باستخدام التعليقات.

وجدت أيضًا خيار جعل بعض المشاريع خاصة إذا كنت تريد تقييد الوصول إلى البيانات الحساسة. إنها إضافة مدروسة للحفاظ على سرية خطط المنتجات وعروض الأسعار والبيانات الداخلية الأخرى.

صُمم Todlist لتعزيز جهود الفريق وإنتاجيته، وهو تطبيق ذكي لإدارة المهام للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أفضل ميزات Todoist

التركيز على المهام ذات الصلة مع طرق عرض مرنة

تحديد أولويات المهام الحساسة للوقت وإنجازها بشكل أسرع

تعيين تواريخ الاستحقاق المتكررة بشكل حدسي مع خاصية التعرف على التاريخ

مزامنة قائمة مهامك عبر سطح المكتب وأندرويد وiOS والأجهزة القابلة للارتداء وإضافات المتصفح

قيود Todoist

كان من الممكن أن يكون تكامل التقويم أكثر قوة

تبدو هيكلة المهام الفرعية مربكة

تسعير تودويست

مبتدئ: مجاناً

مجاناً محترف: 5 دولارات/مستخدم شهريًا

5 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 8 دولارات/مستخدم شهريًا

8 دولارات/مستخدم شهريًا التعاون: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة متقدم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

معظم المستخدمين يفضلون Todoist على تطبيقات إدارة المهام الأخرى بسبب بساطته وميزات التعاون المليئة بالطاقة.

_تودويست سهل التثبيت ويتبع نهجًا يركز على المستخدم إنه مثالي لإنتاج قوائم مهام مفصلة بشكل جيد ومخصصة (مفيد لتنظيم المراحل المختلفة للأحداث الكبرى)._ _ يمكننا توزيع المهام بسهولة على أعضاء الفريق، خاصةً عندما يشارك العديد من الأشخاص ذوي المهارات المختلفة في مشروع ما

3. TickTickTick-الأفضل للحفاظ على التركيز

عبر تيك تيك في بعض الأحيان، يبدو النظر إلى قائمة مرجعية طويلة من المهام أمرًا مربكًا. فأنت تحاول إنجازها كلها في وقت واحد. لكن علم تبديل السياق يخبرنا أن تعدد المهام هو قاتل للإنتاجية - مفتاح إنجاز جميع المهام هو التركيز على مهمة واحدة في كل مرة. وهذا ما يساعدنا فيه TickTick.

لقد جربت مؤقت بومو الخاص به، والذي يسمح لك بحجز كتل زمنية صغيرة للتركيز على مهمة ما بناءً على بومودورو نظام الإنتاجية . على الرغم من أنه ليس من المثالي إيقاف مؤقت بومودورو مؤقتًا، إلا أن TickTick يوفر هذه الميزة في حالة حدوث أمر طارئ.

بالنسبة لي، تتمحور الإنتاجية الشخصية بالنسبة لي حول الاستمرار في التركيز على شيء واحد، وتجنب المشتتات، وإنجاز ما يكفي من العمل العميق. وقد ساعدني TickTick في ذلك.

أحببت أيضًا السرعة التي يمكنني بها إضافة المهام باستخدام ميزة الإدخال الصوتي ومزامنة المؤقت على جميع أجهزتي. تطبيق المهام هذا مثالي للمحترفين الذين يرغبون في الحفاظ على إنتاجيتهم من خلال التركيز على فترات قصيرة من العمل العميق.

ومع ذلك، يعمل هذا التطبيق بشكل أفضل للمهام الشخصية. قد تضطر إلى البحث في مكان آخر للتعاون مع فريقك في قوائم المهام.

TickTickTick أفضل الميزات

تعيين التذكيرات تلقائياً عند إضافة تاريخ استحقاق ومعلومات الوقت إلى مهمة ما

مشاركة قائمة مهامك مع الآخرين

تلعيب تقدم المهام باستخدام نقاط الإنجاز

تنظيم المهام في مجلدات، وقوائم، ومهام، وعناصر التحقق من العناصر

قيود TickTickTick

طريقة عرض التقويم غير متوفرة في الإصدار المجاني

إمكانيات تعاون محدودة

تسعير TickTickTick

مجاني

الأساسي: 2.99 دولار/مستخدم شهريًا (الخطة السنوية مقابل 35.99 دولارًا)

تقييمات ومراجعات TickTickTick

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. Any.do-best لتكامل واتساب

عبر Any.do هل أنت غارق في الكثير من التطبيقات وتبحث عن شيء يناسب روتينك اليومي؟ قد يكون تطبيق Any.do خياراً جيداً.

نستخدم جميعًا تطبيقات المراسلة أو الرسائل النصية بشكل متكرر، ويعمل تطبيق Any.do فوق ذلك. فهو يتيح لك إعداد التذكيرات مباشرةً من واتساب، حتى بدون فتح تطبيق Any.do.

قمتُ بدمج Any.do مع واتساب، وكانت التجربة سلسة للغاية. فكلما أضفتُ مهمة مع جدول زمني، كنت أتلقى تذكيرًا على واتساب. لكن هذه الميزة متاحة فقط على الباقات المدفوعة. أما إذا كنت لا تستخدم واتساب، فيمكنك دمج الأداة بسهولة مع Siri وApp Reminders إذا كنت تستخدم جهاز أبل.

إذا كانت وظيفتك تنطوي على الكثير من التفاعل الخارجي مع الأشخاص، مثل مكالمات المبيعات أو الاجتماعات، فقد يكون تطبيق الإنتاجية الذي يركز على المراسلة جديراً بالتجربة. ومع ذلك، إذا كنت تحاول القيام بعمل عميق، فإن تطبيقات المراسلة هي مصدر كبير للتشتيت. قد يكون اللجوء إليها لجعلك أكثر إنتاجية أمراً غير بديهي.

قد يكون تطبيق Any.do مناسباً للأفراد والفرق الصغيرة أو المتوسطة الحجم التي تبحث عن تطبيقات المهام التي لا تتطلب جهداً. ومع ذلك، قد تحتاج الفرق والمؤسسات الأكبر حجماً إلى شيء أكثر قوة.

أفضل ميزات Any.do Any.do

إنشاء لوحات خاصة لإدارة المعلومات السرية

تعيين المهام والمواعيد النهائية وحالة المشروع تلقائيًا

إنشاء لوحات غير محدودة لإدارة سير عملك

مزامنة المحتوى عبر سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والجوال والأجهزة القابلة للارتداء

قيود Any.do

وظيفة التقويم المحدودة: تقوم الأداة بتعيين خانات مدتها 30 دقيقة كافتراضية، والتي لا يمكنك تخصيصها

تسعير برنامج Any.do

شخصي: مجانًا

مجانًا القسط: 5.99 دولار/مستخدم شهريًا

5.99 دولار/مستخدم شهريًا الفرق: 7.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

7.99 دولارًا/مستخدم شهريًا العائلة: 9.99 دولارًا (ل 4 مستخدمين شهريًا)

Any.do التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. أشياء 3-الأفضل لإدارة مهام iOS

عبر الأشياء 3 إذا كنت تفضل العمل مع أجهزة Apple، فإن تطبيق Things 3 الجديد كلياً هو ما تحتاجه لتبسيط إدارة المهام.

أحببت ميزة التذكير التي كانت مفقودة من التطبيق سابقاً. يفهم محلل التاريخ باللغة الطبيعية الوقت الذي تكتبه ويضبط التذكيرات وفقاً لذلك. أنيق للغاية.

هل أنت مشغول جداً عن الكتابة؟ ما عليك سوى أن تطلب من Siri تعيين تذكير في Things، وستكون جاهزاً. هذه الميزة مفيدة إذا كنت مضطراً للتعامل مع المهام الحساسة للوقت بشكل متكرر - ستحصل على تذكيرات عبر جميع أجهزتك حتى لا تفوتك المواعيد النهائية.

لغة التصميم هي ما تتوقعه من تطبيق يلبي احتياجات مستخدمي Apple: نظيف وأنيق وبسيط، والأهم من ذلك أنه عملي. إن النظرة العامة البسيطة على ما هو قادم اليوم أو غداً أو حتى الأسبوع المقبل هي المنقذ.

يعمل تطبيق Things 3 بشكل أفضل لتتبع قائمة مهامك الشخصية، سواء كان ذلك في ارتباطات العمل أو الأعمال المنزلية.

ثينجز 3 أفضل الميزات

التخلص من الفوضى مع تصميم بسيط وعملي في نفس الوقت

تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء صغيرة باستخدام العناوين الرئيسية

تتبع جدولك اليومي مع قائمة اليوم

خطط للأسبوع القادم باستخدام علامة التبويب القادم

الأشياء 3 القيود

متاح فقط على نظامي ماك وiOS

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

تسعير #### الأشياء 3

MacOS: 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) iPhone وApple Watch: 9.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

9.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) آي باد: 19.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

الأشياء 3 تقييمات ومراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

/مراجع/ https://www.capterra.com/p/119096/Things/reviews/6262777/ العديد من المستخدمين /%href/

يفتقدون ميزات متقدمة مثل الفرز المخصص وطرق العرض المخصصة لتتبع المهام في الأشياء.

المشكلة الرئيسية التي واجهتها مع الأشياء هي أنني أردت المزيد من الطرق لتحديد المهام وتمييزها. أستخدم الرموز الملونة كثيرًا، والعلامات أيضًا - العلامات رائعة في Things، ولكن كان بإمكاني استخدام المزيد من الطرق لفصل المهام والمشاريع حتى يسهل عليَّ معرفة ما يجب القيام به في لمحة سريعة. لا أريد أن أقرأ جميع المهام في كل مرة ألقي نظرة سريعة عليها

ومع ذلك، يتفق معظمها على كم هو بسيط وبديهي كتطبيق أساسي لإدارة المهام.

أحب بساطة وجمالية الأشياء. إنه بديهي ويعمل فقط. المزامنة قوية للغاية عبر المنصات. يحتوي على الميزات الأساسية التي أحتاجها: المشاريع، والمناطق، والمهام، والملاحظات، والعلامات. العناوين لطيفة أيضًا

6. مهام جوجل-الأفضل لمستخدمي G-Suite

عبر مهام جوجل مهام Google هو تطبيق مجاني لقائمة المهام يمكنك دمجه مع Gmail وتقويم Google.

أكثر ما أعجبني في هذه الأداة هو خيار إنشاء مهمة مباشرةً من Gmail. على سبيل المثال، عندما يطرح أحد أعضاء الفريق سؤالاً أو يرسل عنصراً للمراجعة، يمكنك تحويله إلى عنصر عمل، وسيظهر في قائمة المهام الخاصة بك، وهو أمر منقذ عندما يكون لديك الكثير من المهام التي تشغل بالك ولا يتوفر لديك وقت كافٍ لتعيين مهام فردية.

قد يكون هذا خيارًا مناسبًا للأفراد أو الشركات التي تعمل داخل Gsuite والتي لا تحتاج إلى ميزات إضافية. ولكن التحدي هو أنه بمجرد أن تكون لديك مهمة، تكون خيارات التعاون محدودة. قد تحتاج إلى العودة إلى تطبيق الدردشة في مكان العمل لمناقشة المهمة بشكل أكبر أو إرسالها بالبريد الإلكتروني. لا يزال تخصيص المهام لإضافة أولوية أو تصنيفات أو علامات محدودة.

لنفترض أنك تستخدم الأداة بالفعل ولكنك تبحث عن ميزات متقدمة مثل إدارة المشروع وإمكانيات التعاون. في هذه الحالة، يمكنك دمج تطبيق مهام Google مع تطبيق ClickUp (بمساعدة Zapier). أي إجراء تقوم به على أحد التطبيقين سينعكس على الآخر، مما يجعل سير عملك أكثر سلاسة وفعالية.

أفضل ميزات مهام جوجل

سحب وإسقاط المهام لتغيير مستويات الأولوية

تتبُّع المهمة إلى البريد الإلكتروني المصدر في حال احتجت إلى مزيد من السياق

الحصول على مساعدة من مساعد Google لإدارة المهام بشكل أفضل

تتبُّع المهام وتعديلها من أي جهاز من اختيارك

قيود مهام Google

في بعض الأحيان لا يتم تشغيل الإشعارات الفورية في الوقت المحدد، مما يؤدي إلى تفويت مواعيد نهائية مهمة

تسعير مهام جوجل

مجانًا

تقييمات ومراجعات مهام جوجل

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. مايكروسوفت تو دو-بست لمستخدمي Microsoft 365

عبر مايكروسوفت للقيام يعد Microsoft To-Do أحد أبسط تطبيقات قائمة المهام في قائمتنا. وعلى الرغم من ميزاته المحدودة، إلا أنه ينجز المهمة مجاناً.

ميزتي الشخصية المفضلة هي علامة التبويب "يومي". فهي تقدم نظرة شاملة على يومي (بما في ذلك المهام الشخصية والمهنية) واقتراحات ذكية لتحديث القائمة أثناء التنقل.

تعمل هذه الأداة بشكل أفضل للفرق التي تبدأ بتطبيق قائمة المهام أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تطبيق مجاني تطبيق إدارة المهام .

إذا كنت تعمل بكثافة في عالم Microsft، يمكنك دمج To Do مع مهام Outlook - مما يسهل إدارة جميع مهامك في مكان واحد.

مايكروسوفت للمهام أفضل الميزات

تكامل الأداة مع منتجات MS الأخرى في مجموعتك التقنية، مثل Teams وتقويم Outlook

تحديد المهام على أنها مهمة للبقاء على رأس الأولويات

تخطيط الاجتماعات اليومية واجتماعات العملاء بفعالية والوصول إلى تطبيق قائمة المهام عبر الويب وويندوز وآيفون وأندرويد

شارك قائمة المهام الخاصة بك مع أعضاء الفريق لإبقائهم على اطلاع دائم على المستجدات

قيود مايكروسوفت للمهام

يعتمد بشكل كبير على نظام مايكروسوفت البيئي

لا توجد ميزة إعداد التقارير لتتبع الأداء

تسعير Microsoft To-Do

مجاني

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت للمهام

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

A المفضل لدى الجمهور ، يبدو أن مايكروسوفت To-Do هو تطبيق شائع لقائمة المهام للفرق والأفراد.

Microsoft To-Do سهل الاستخدام ومرن للغاية. يساعدني على إعداد جدول زمني لليوم مع الخطط والأنشطة والاجتماعات. يمكنني التركيز على المهام الموكلة إليّ بتخطيط وتنفيذ أفضل. التكامل السلس مع نظام مايكروسوفت البيئي يجعله سهل الاستخدام. واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات مزامنة التقويم تعمل بشكل رائع. المهام التي تم إنشاؤها _يمكن مشاركتها بسهولة بين الفريق. دعم عملاء جيد

8. تذكّر الحليب-الأفضل لواجهة مستخدم ممتعة

عبر ريممبير الحليب قد أكون من المعجبين بأدوات إدارة العمل ذات المظهر الاحترافي، لكنني لم أستطع منع نفسي من الإعجاب بمدى روعة هذا التطبيق.

وبينما كنت أتصفح ميزاته، صادفت القائمة الذكية - وهي وظيفة تتيح لك البحث في المهام باستخدام معايير محددة. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن المهام المستحقة هذا الأسبوع حتى تتمكن من ترتيبها حسب الأولوية على غيرها.

وعلى الرغم من أن إمكانيات التعاون تقتصر على تعيين المهام لأعضاء الفريق، إلا أنه يمكن للأفراد والشركات الصغيرة استخدامه لإضافة عنصر المرح إلى سير العمل اليومي.

تذكّر أفضل ميزات تطبيق "ميلك

واجهة مستخدم ممتعة وجذابة

إنشاء المهام بسرعة وتعيين التذكيرات باستخدام الإضافة الذكية

احصل على تذكير على أي قناة تستخدمها أكثر من غيرها - البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أي تطبيق آخر

تذكر قيود الحليب

لمشاركة المهام مع أعضاء الفريق، يجب عليك أولاً إضافتهم إلى جهات الاتصال الخاصة بك. هذا غير ملائم للفرق الكبيرة

تذكر أسعار الحليب

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 49.99 دولارًا أمريكيًا في السنة مع مشاركة غير محدودة (الباقة الشهرية غير متوفرة)

تذكر الحليب التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. هابيتيكا-أفضل تطبيق لقائمة المهام المتلاعبة

عبر هابيتيكا عندما تبدو عملية التحقق من قائمة مهامك وكأنها تتطلب الكثير من العمل، فإن Habitica يحول قائمة مهامك إلى لعبة. يا لها من طريقة رائعة لإضفاء الإثارة على الأمور وزيادة الإنتاجية!

سواءً كنت ترغب في شرب المزيد من الماء، أو قراءة المزيد من الكتب، أو العمل على المهام التي كنت تكافح من أجل إنهائها، يمكنك تعيين أي عادة أو هدف على التطبيق.

لقد وجدت أن ميزة المكافآت محفزة للغاية. ففي كل مرة أنجز فيها مهمة ما، أحصل على مكافأة. لقد كان شعورًا رائعًا أن يكون لدي حيوان أليف رقمي غامض للشركة (كانت تلك مكافأة لي لكوني منتجًا للغاية، في حال كنت تتساءل)!

من خلال وحدة التحكم في الألعاب، يمكنك أيضًا أن تتعاون مع سكان هابيتيكانز الآخرين لمحاربة الوحوش في معركة ملحمية. ستكسب الذهب كلما فزت، والذي يمكنك استخدامه لفتح مكافآت مخصصة (مثل بيتزا على الإفطار، أو متابعة آخر حلقة من برنامجك المفضل على Netflix، أو أي شيء يجعلك سعيدًا).

يعمل بشكل أفضل للأفراد والفرق الصغيرة الذين يستمتعون بنموذج اللعب، ولكن قد يكون من الأفضل لك اختيار تطبيق آخر لإدارة المهام المتقدمة.

Habitica أفضل الميزات

إعداد المهام بسرعة مع واجهة المستخدم البسيطة والممتعة

حافظ على التحفيز من خلال المكافآت داخل اللعبة

شارك في الألعاب مع مستخدمين آخرين

بناء عادات صحية أثناء اللعب

قيود Habitica

حالات الاستخدام المحدودة - قد لا يصلح للتعاون المهني

لا يتكامل مع برامج إدارة المشاريع

تسعير #### تسعير هابيتيكا

الأساسي: مجاني

مجاني للمجموعات: 9 دولارات شهرياً + 3 دولارات لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Habitica

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. Workflowy-الأفضل لإنشاء قوائم مهام مبسطة

عبر سير العمل Workflowy هو تطبيق بسيط وفعال في الوقت نفسه مصمم لإنشاء قوائم مهام خالية من الفوضى.

لقد جذبتني على الفور واجهة المستخدم الأنيقة. فهي تحتوي على شريط جانبي على اليسار للتنقل في قائمة مهامك بالكامل، وهو ما وجدته مفيدًا بشكل خاص في الحصول على نظرة شاملة لمئات المهام في قائمتي. من السهل إزالة المهام التي لم تعد ذات صلة أو نقلها إلى أعلى أو أسفل القائمة.

أحببت أيضًا سهولة تدوين الملاحظات في القوائم النقطية، وتحويلها إلى مهام، والتحقق منها. يتيح Workflowy أيضًا تجميع العناصر المتشابهة باستخدام العلامات - وهي إضافة صغيرة ضرورية لتوفير الوقت.

سيحب مديرو المشاريع أو المسوقون أو المحترفون الذين لا يحبون الواجهات المرئية الثقيلة هذا التطبيق لتدوين ملاحظاتهم اليومية وإنشاء قوائم مهام سريعة.

أفضل ميزات Workflowy

العثور على ما تبحث عنه من خلال البحث الشامل

إضافة سياق للمهام بملاحظات قصيرة

تضمين الملفات والصور ذات الصلة بمهامك

مشاركة المهام مع أعضاء الفريق

قيود Workflowy

يمكنك مشاركة المهام، ولكن لا يوجد خيار للتعاون

لا يوجد خيار لتخصيص العناصر المرئية للأداة (باستثناء التظليل)

تسعير #### تسعير Workflowy

الأساسي: مجانًا

مجانًا Workflowy Pro: 4.99 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Workflowy

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

اختيار أفضل تطبيق قائمة مهام في عام 2024

تحتوي معظم التطبيقات التي أدرجتها في هذه القائمة على واجهة مستخدم بسيطة، مما يجعلها في متناول الفرق ذات المستويات المختلفة من الخبرة التقنية.

وعلى الرغم من أن جميع هذه الأدوات جيدة لإنشاء المهام والتحقق منها، إلا أن القليل منها يقدم ميزات متقدمة مثل تتبع التقدم المرئي، والتعاون مع فرق كبيرة، وتعيين المهام إلى عدة أعضاء في الفريق في وقت واحد، وإعداد التقارير والتحليلات، وتكامل الذكاء الاصطناعي.

الأدوات الأكثر بساطة جيدة للاستخدام الشخصي، ولكن قدراتها المحدودة لن تكفي للمشاريع المعقدة مع فرق العمل عن بُعد أو متعددة الوظائف.

وفي مثل هذه الحالات، فإن ClickUp هو الفائز الواضح. فهو يربط بين إنشاء المهام وتتبعها مع إدارة المشاريع بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء فريقك منتجاً وفعالاً ويتحرك معاً ككيان واحد. ابدأ مع ClickUp اليوم!