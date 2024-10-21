أفضل 10 بدائل تذكر بدائل الحليب التي يجب الانتباه إليها

لا يخفى على أحد أن إتقان مهارات إدارة المهام هي الخلطة السرية للإنتاجية. تمامًا مثل أهمية الموقع الإلكتروني المحسّن جيدًا في جذب العملاء المحتملين, برنامج إدارة المهام أمر بالغ الأهمية في مساعدة المؤسسات على إنجاز المشاريع وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

يمكن أن تساعدك الأداة المناسبة على تتبع المهام بشكل أكثر فعالية وتبسيط سير عملك.

بالنسبة لأولئك المطلعين بالفعل على تطبيق Remember The Milk، وهو تطبيق إدارة المهام والوقت المستند إلى الويب، فأنت تعرف قيمة وجود نظام موثوق لإدارة مهامك اليومية.

ومع ذلك، مع تطور احتياجاتنا، يتطور بحثنا عن برنامج يلبي المتطلبات الأساسية لقوالب قائمة المهام ويسمح لنا بإدارة أعباء العمل ببراعة.

البحث عن بدائل لبرنامج Remember The Milk لا يعني استبدال أداة موثوقة. بل نهدف بدلاً من ذلك إلى تعزيز مجموعة أدواتك بميزات إضافية وخيارات تخصيص وقدرات تكامل أفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Remember The Milk؟

عند البحث عن بدائل لبرنامج Remember The Milk، من الضروري مراعاة العديد من الميزات الرئيسية التي تعزز قدراتك في إدارة المهام. يجب أن تساعد الأداة المناسبة في تنظيم المهام اليومية وتحسين الإنتاجية الإجمالية. وبالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن أدوات إنتاجية ADHD إيجاد تطبيقات ذات قائمة مهام رائعة نقطة انطلاق رائعة.

ميزات إدارة المهام: ابحث عن البدائل التي توفر إمكانات قوية لإدارة المهام والمشاريع، مثل إنشاء المهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها وجدولتها

ابحث عن البدائل التي توفر إمكانات قوية لإدارة المهام والمشاريع، مثل إنشاء المهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها وجدولتها التوافق عبر المنصات: اختر الخيارات التي تعمل بسلاسة عبر مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

اختر الخيارات التي تعمل بسلاسة عبر مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خيارات التخصيص: ابحث عن أداة تسمح لك بتخصيص قوائم المهام والعلامات والأولويات وتواريخ الاستحقاق وغيرها من الجوانب لتناسب تفضيلات سير عملك

ابحث عن أداة تسمح لك بتخصيص قوائم المهام والعلامات والأولويات وتواريخ الاستحقاق وغيرها من الجوانب لتناسب تفضيلات سير عملك ميزات التكامل: ابحث عن البدائل التي تتكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى والمنصات التي تستخدمها، مثل التقويمات أو عملاء البريد الإلكتروني أو برامج إدارة المشاريع أو أدوات التعاون

ابحث عن البدائل التي تتكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى والمنصات التي تستخدمها، مثل التقويمات أو عملاء البريد الإلكتروني أو برامج إدارة المشاريع أو أدوات التعاون واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX): اختر البدائل ذات الواجهات البديهية والتجارب السهلة الاستخدام لجعل العمل فعالاً وممتعاً

اختر البدائل ذات الواجهات البديهية والتجارب السهلة الاستخدام لجعل العمل فعالاً وممتعاً الوصول دون اتصال بالإنترنت: إذا كنت تعمل بشكل متكرر دون اتصال بالإنترنت أو في مناطق ذات اتصال محدود، ففكر في منصات إدارة المشاريع التي توفر إمكانية الوصول والمزامنة دون اتصال بالإنترنت

إذا كنت تعمل بشكل متكرر دون اتصال بالإنترنت أو في مناطق ذات اتصال محدود، ففكر في منصات إدارة المشاريع التي توفر إمكانية الوصول والمزامنة دون اتصال بالإنترنت الأمن والخصوصية: ابحث عن بدائل تذكر بدائل الحليب التي تعطي الأولوية لأمن وسرية مهمتك وبياناتك الشخصية. يجب أن توفر التشفير وإجراءات حماية البيانات وسياسات خصوصية شفافة

أفضل 10 بدائل لبرنامج Remember The Milk لاستخدامها في عام 2024

قم بتبسيط عملية بحثك من خلال قائمتنا المنسقة لأفضل 10 بدائل لبرنامج Remember The Milk، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدمين المتنوعة.

انغمس في البحث واكتشف البديل المناسب لك حقًا!

1. كليك أب

ابق على اطلاع دائم على جميع مشاريعك وأشخاصك ومهامك باستخدام لوحة معلومات ClickUp

تقدم ClickUp حلاً شاملاً للفرق التي تتطلع إلى التعامل مع إدارة المهام والمشاريع بفعالية. إن قائمة مهام ClickUp توفر الأدوات اللازمة لإدارة المشاريع الشخصية والمعقدة، مما يجعله تطبيقًا شائعًا مفضلاً لدى المتخصصين في مختلف المجالات.

يمكنك إدارة مهام الفريق بسهولة واستخدام طرق العرض المخصصة مثل طريقة عرض ClickUp Board لتفويض العمل بكفاءة أكبر

طرق عرض متعددة

صُممت المنصة لتلبية مختلف عمليات سير العمل من خلال خيارات العرض المتعددة، بما في ذلك طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع وتفضيلات الفريق. على سبيل المثال,

عرض القائمة : يقدم قائمة مباشرة وخطية بالمهام، ويفضلها أولئك الذين يقدرون النهج البسيط والمباشر للعمل

يقدم قائمة مباشرة وخطية بالمهام، ويفضلها أولئك الذين يقدرون النهج البسيط والمباشر للعمل عرض اللوحة : يحاكي لوحات كانبان، مما يسمح بتمثيل مرئي لسير العمل مع نقل المهام عبر المراحل، وهو مثالي لإدارة المشاريع التي تركز على الجانب المرئي

يحاكي لوحات كانبان، مما يسمح بتمثيل مرئي لسير العمل مع نقل المهام عبر المراحل، وهو مثالي لإدارة المشاريع التي تركز على الجانب المرئي عرض التقويم : مفيدة لإدارة المواعيد النهائية والجدولة الزمنية، تضع طريقة العرض هذه المهام في التقويم، مما يساعد في تصور المسؤوليات الحساسة للوقت

مفيدة لإدارة المواعيد النهائية والجدولة الزمنية، تضع طريقة العرض هذه المهام في التقويم، مما يساعد في تصور المسؤوليات الحساسة للوقت عرض مخطط جانت البياني : بالنسبة للمشاريع التي تتطلب تخطيطًا تفصيليًا وتتبع تبعيات المهام، توفر طريقة عرض مخطط جانت تصوراً شاملاً للجدول الزمني

حدد الأولويات في ClickUp للتمييز بشكل أفضل بين ما يجب القيام به الآن وما يمكن تأجيله

تحديد الأولويات

يضمن لك تركيز ClickUp على تحديد الأولويات والتذكيرات البقاء على رأس مهامك بفعالية.

على سبيل المثال، تُمكِّنك إعدادات الأولوية في ClickUp من تصنيف المهام بناءً على مدى إلحاحها، مما يساعدك على التركيز على ما يحتاج إلى اهتمام فوري. يمكن تخصيص الأولويات، ولكنها تتبع بشكل عام هيكل "عاجل" و"عالٍ" و"عادي" و"منخفض".

تُعد هذه الميزة ضرورية للحفاظ على الكفاءة، حيث إنها توجه انتباهك إلى المهام الأكثر أهمية أولاً، مما يضمن الوفاء بالجداول الزمنية للمشروع.

مهام ClickUp

الاستفادة من مهام ClickUp وميزة قالب إدارة مهام ClickUp ، يمكنك تبسيط سير عملك، وتحسين الإنتاجية، وضمان عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

تبسيط سير عملك باستخدام قالب إدارة المهام من ClickUp

يناسب القالب جميع أنواع المشاريع وسير العمل، مع ست طرق عرض مختلفة وحقول مخصصة للتخصيص. ولتحقيق تركيز أفضل، يقسم جميع المهام إلى ثلاث قوائم من عناصر العمل والأفكار والأعمال المتراكمة.

المهام هي الوحدات الأساسية داخل ClickUp، وهي تمثل العناصر الفردية التي يجب إكمالها. ويمكن أن تتراوح هذه المهام من المهام الشخصية البسيطة إلى أجزاء معقدة من مشروع أكبر. يمكن تفصيل كل مهمة في ClickUp بأوصافها، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتحديد تواريخ استحقاقها، وتمييزها بالأولويات.

يسمح لك هذا المستوى من التفاصيل بإدارة عبء العمل بفعالية ويضمن أن كل عضو في الفريق يعرف ما يجب القيام به.

الحقول المخصصة: يسمح ClickUp بإضافة حقول مخصصة إلى المهام بحيث يمكنك تخصيص تفاصيل المهام حسب المتطلبات المحددة للمشاريع، مثل تتبع الميزانية أو تخصيص الوقت أو غيرها من المقاييس الهامة

يسمح ClickUp بإضافة حقول مخصصة إلى المهام بحيث يمكنك تخصيص تفاصيل المهام حسب المتطلبات المحددة للمشاريع، مثل تتبع الميزانية أو تخصيص الوقت أو غيرها من المقاييس الهامة المهام الفرعية وقوائم المراجعة: يمكن تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية أو قوائم مراجعة أكثر قابلية للإدارة لتسهيل إكمالها وتتبع التقدم المحرز

يمكن تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية أو قوائم مراجعة أكثر قابلية للإدارة لتسهيل إكمالها وتتبع التقدم المحرز التعليقات والمرفقات: تدعم المهام التعليقات للتواصل داخل المهمة وإرفاق الملفات ذات الصلة، مما يجعل جميع المعلومات والمناقشات الضرورية مركزية

تأكد من بداية مشروعك بداية سلسة مع قالب خطة مهام إدارة المشاريع من ClickUp

قالب خطة مهام إدارة المشاريع في ClickUp يساعدك على تنظيم مهام مشروعك. يمكنك إنشاء مهام فرعية وتعيينها لأعضاء الفريق مع ضوابط وصول دقيقة.

يمكنك أيضًا استخدام الجداول الزمنية ومخططات جانت لتتبع تقدم المشروع، والاطلاع على جداول المهام، والتأكد من أن كل شيء جاهز ليوم الإطلاق!

ClickUp أفضل الميزات

الوصول إلى طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم ومخطط جانت لتناسب تفضيلات سير العمل المختلفة

تحديد الأولويات للمهام، مما يساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية

اطلع على المواعيد النهائية والمهام المهمة لضمان إنجازها في الوقت المناسب

إنشاء حالات مخصصة لتتناسب مع سير العمل المحدد لفريقك

اعمل بشكل تعاوني مع فريقك في المشاريع باستخدام التعليقات والتحرير التعاوني في مستندات ClickUp والدردشة

وفر الوقت مع إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp التي تقوم بإنشاء مهام فرعية، وإنشاء ملخصات لملاحظات الاجتماعات، وإعداد تحديثات المشروع، وغير ذلك الكثير

دمج ClickUp مع مجموعة واسعة من الأدوات الأخرى، مما يعزز كفاءة سير العمل

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن المجموعة الواسعة من ميزات ClickUp مربكة، مما يتطلب بعض الوقت للاستفادة من إمكانياته بشكل كامل

وقد ذكر بعض المستخدمين أن نظام الإشعارات قد يكون معقداً للغاية أو يصعب ضبطه حسب تفضيلاتهم

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. تودويست

عبر تودويست Todoist هو أحد أشهر تطبيقات إدارة المهام وقائمة المهام في السوق، ويستخدمه ملايين الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. ويُعد من بين أشهر بدائل تطبيق Remember the Milk.

يشتهر تودويست ببساطته وقدراته القوية في إدارة المهام، ويوفر نهجًا مبسطًا لتنظيم المهام والمشاريع.

وبفضل واجهته البديهية، وتنظيمه المرن للمهام، ونظام التذكير القوي، فإنه يدعم الأفراد والفرق في إدارة أعباء العمل بكل سهولة.

لسوء الحظ، لا يدعم الإصدار المجاني العديد من هذه الميزات.

Todoist أفضل الميزات

تنظيم المهام حسب المشاريع وتواريخ الاستحقاق ومستويات الأولوية وتخصيص سير عملك

البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالمواعيد النهائية والأولويات من خلال التذكيرات والإشعارات في الوقت المناسب

التعاون مع فريقك عن طريق تعيين المهام ومشاركة المشاريع والتعليق على المهام

إدارة مهامك من أي مكان وعلى أي جهاز

قيود Todoist

النسخة المجانية من Todoist مقيدة إلى حد ما، مع وجود قيود على عدد المشاريع والمهام والتذكيرات

لا تتوفر بعض الميزات الأكثر تقدمًا، بما في ذلك التسميات والتذكيرات والتقارير التفصيلية، إلا في الإصدارات المتميزة فقط

أسعار تودويست

مجاني للأبد

المحترف: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Todoist التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (770+ تقييم)

4.4/5 (770+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

مقارنة

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3. التطوع

عبر التطوع على موقع Producthunt Volition هو وافد جديد في فئة أدوات إدارة المهام، حيث يقدم نفسه كبديل رائع لبرنامج Remember The Milk.

إنه يميز نفسه عن غيره من تطبيقات GTD و تذكر بدائل الحليب من خلال التركيز على التحفيز الذاتي وعلم النفس الكامن وراء الإنتاجية، ومزج ميزات إدارة المهام التقليدية مع الأساليب المبتكرة لمساعدتك على تحقيق أهدافك اليومية وطويلة الأجل.

على سبيل المثال، يقدم Volition ميزة تقدير بومودورو خفيفة الوزن، مما يسمح لك بتقدير الوقت اللازم للمهام بزيادات قدرها 25 دقيقة بسهولة. تتكامل قائمة مهامه بسلاسة مع تقديرات الوقت، مما يوفر لك فهماً واضحاً للوقت الذي ستتطلبه كل مهمة.

Volition أفضل الميزات

تبسيط تقدير الوقت باستخدام تقديرات بومودورو خفيفة الوزن من Volition

ربط المهام بالتقديرات الزمنية للتخطيط والتنفيذ السلس

تسهيل التفكير باستخدام ميزة اليوميات اليومية المدمجة في Volition

قيود Volition

التحدي الأكبر الذي يواجه Volition هو تحدٍ غريب - فالمستهلكون مستعدون للدفع مقابل الميزات المتقدمة، لكن المطور يتحفظ على إنشاء تلك الميزات وفرض رسوم عليها

تسعير #### Volition

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات #### Volition

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

4. تريلو

عبر تريلو أصبح Trello و Kanban مترادفين تقريبًا. وهو أحد أبرز أدوات إدارة مهام كانبان المتاحة على الإنترنت. تشتهر Trello بتصميمها البسيط القائم على البطاقات، وتتيح لك إدارة المهام والمشاريع وسير العمل بصريًا من خلال لوحات وقوائم وبطاقات قابلة للتخصيص.

هذه المرونة تجعله مثاليًا للأفراد والفرق والشركات التي تتطلع إلى تبسيط التعاون وتعزيز الإنتاجية عبر مختلف المشاريع.

تكمن قوة المنصة في قدرتها على التكيف مع حالات الاستخدام المتعددة، بدءاً من قوائم المهام البسيطة إلى سيناريوهات إدارة المشاريع المعقدة. ومن خلال مجموعة كبيرة من أدوات التشغيل (مصطلح Trello للتكامل)، يمكنك ربط Trello بالتطبيقات والخدمات الأخرى، مثل Slack وGoogle Drive وDropbox.

علاوة على ذلك، تعمل أداة الأتمتة المدمجة في Trello، بتلر، على أتمتة المهام والعمليات اليومية، مما يوفر الوقت ويقلل من الجهد اليدوي من خلال إعداد القواعد والأوامر والعمليات المجدولة.

أفضل ميزات Trello

تنظيم المهام والمشروعات بصريًا باستخدام نظام Trello القائم على البطاقات، مما يوفر رؤية فورية لحالات المشروع

تخصيص اللوحات لتناسب سير عملك من خلال إنشاء قوائم وبطاقات لمشاريع مختلفة

تعزيز العمل الجماعي والشفافية من خلال أدوات التعاون التي تتيح تعيين المهام والتعليق وإرفاق الملفات وتحديد المواعيد النهائية مباشرةً على البطاقات حتى يكون أعضاء الفريق متناسقين

تعزيز الإنتاجية وسير العمل من خلال ربط Trello بالتطبيقات والخدمات الأخرى

أتمتة المهام والعمليات المتكررة باستخدام أداة الأتمتة المدمجة في Trello، بتلر

قيود Trello

على الرغم من أن Trello ممتاز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلا أن الفرق الكبيرة أو المشاريع ذات الاحتياجات المعقدة قد تجد صعوبة في إدارة كل شيء بكفاءة، نظرًا لمجموعته الواسعة من الميزات

تقدم خطة Trello الأساسية ميزات محدودة لإعداد التقارير والتحليلات

تسعير Trello

مجاني للأبد

القياسية: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: 17.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

5. إنتاجية فائقة

عبر الإنتاجية الفائقة تقدم Super Productivity مزيجًا فريدًا من ميزات إدارة المهام المصممة للمطورين والعاملين المستقلين وأي شخص يتطلع إلى زيادة إنتاجيته إلى أقصى حد مع التركيز على البساطة والكفاءة.

وخلافاً لأداة إدارة المهام التقليدية، فإن Super Productivity يدمج تتبع الوقت وإدارة المشاريع مباشرةً في سير عملك، مما يجعله بديلاً مثيراً للاهتمام لـ Remember The Milk في 2024.

أولاً، يدمج Super Productivity تتبع الوقت بسلاسة في إدارة المهام بحيث يمكنك مراقبة الوقت المستغرق في كل مهمة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر تنظيمًا تفصيليًا للمهام مع مهام فرعية وملاحظات ومرفقات، مما يسهل التعامل مع المشروع بشكل شامل.

يمكنك أيضًا مراجعة سجل عملك من خلال ميزة Worklog، والتي تساعد في تحليل أنماط الإنتاجية وإجراء التعديلات اللازمة. تتكامل الأداة مع الخدمات الشائعة مثل GitHub و GitLab و Jira.

أفضل ميزات أداة الإنتاجية الفائقة

دمج تتبع الوقت بسلاسة في إدارة المهام

تنظيم المهام بدقة من خلال المهام الفرعية والملاحظات والمرفقات

مراجعة سجل العمل بسهولة من خلال ميزة Worklog

تبسيط سير العمل من خلال التكامل مع الخدمات الشائعة

تعزيز الإنتاجية باستخدام مؤقِّت بومودورو المدمج

قيود الإنتاجية الفائقة

قد يجد بعض المستخدمين أن مجموعة الميزات وخيارات التخصيص مربكة في البداية

على الرغم من وجود تطبيق للأجهزة المحمولة، إلا أن التجربة ومجموعة الميزات محدودة أكثر مقارنةً بإصدار سطح المكتب

يركز تصميمه بشكل أكبر على الإنتاجية الفردية، مما قد يحد من فعاليته في التعاون الجماعي الأكبر

تسعير الإنتاجية الفائقة

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات الإنتاجية الفائقة

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. الأشياء

عبر الأشياء Things هي منصة أنيقة وقوية لإدارة المشاريع تقدم حلاً أنيقاً لإدارة المهام والمشاريع والمواعيد النهائية. صُممت ثينجز للتركيز على البساطة وسهولة الاستخدام، وتوفر ثينجز واجهة سهلة الاستخدام تساعد المستخدمين على تنظيم حياتهم بأقل جهد ممكن.

كما أن مزيجه الفريد من تصميم التطبيق ووظائفه يضعه في قائمة بدائل تطبيق Remember The Milk، خاصةً للمستخدمين داخل نظام Apple البيئي. يتيح لك إدارة المهام عبر الأجهزة من خلال مزامنة iCloud.

وبفضل ميزات مثل إدخال اللغة الطبيعية وتخطيط المشاريع وعرض اليوم، يشجعك تطبيق Things على التركيز على ما هو مهم دون أن تطغى عليك فوضى المهام اليومية.

أفضل ميزات #### Things

تبسيط إدارة المهام بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام

العمل بكفاءة أكبر مع القدرة على إضافة المهام باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية بسرعة

إنشاء تفاصيل خطط المشروع من خلال تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام يمكن إدارتها ودمج المعالم الرئيسية

التركيز على المهام اليومية باستخدام ميزة "عرض اليوم

إدارة المهام عبر جميع أجهزة Apple من خلال مزامنة iCloud

قيود #### الأشياء

يتوفر تطبيق Things حصريًا لأجهزة iOS و macOS و watchOS، مما يقصر استخدامه على مستخدمي منتجات Apple

مقارنةً بأدوات إدارة المهام الأخرى، يحمل تطبيق ثينجز سعرًا مرتفعًا، مع الحاجة إلى شراء منفصل لكل منصة (آيفون وآيباد وماك)

تسعير #### ثينجز

iPhone & Apple Watch: 9.99 دولارًا، رسوم لمرة واحدة

9.99 دولارًا، رسوم لمرة واحدة آيباد: 19.99 دولارًا، رسوم لمرة واحدة

19.99 دولارًا، رسوم لمرة واحدة فيجن برو: 29.99 دولارًا، رسوم لمرة واحدة

29.99 دولارًا، رسوم لمرة واحدة جهاز Mac: 49.99 دولارًا، رسوم لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات #### الأشياء

G2: 4.4/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 140 تقييم)

7. كوير

عبر كوير يعد Quire مهمة ديناميكية وسهلة الاستخدام و أداة لإدارة المشاريع التي تقدم منظورًا جديدًا لتنظيم المهام والمشاريع. يستخدم نهجها المبتكر في إدارة المهام قائمة مهام متداخلة ويسمح بتقسيم المشاريع إلى مهام فرعية يمكن إدارتها.

تعمل المنصة على تعزيز العمل الجماعي من خلال مساحة العمل التعاونية، حيث يمكن للأعضاء مشاركة المهام والمشاركة في المناقشات وتلقي التحديثات. مع دمج لوحة كانبان يمكنك تصور تقدم المهام وسير العمل بشكل ديناميكي، مما يسهل تتبع المهام وإدارتها بكفاءة.

يعمل Quire على تبسيط سير العمل بشكل أكبر من خلال التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وتقويم Google وGitHub.

أفضل ميزات Quire

إدارة العمل بشكل أفضل باستخدام المهام والمهام الفرعية في هيكل هرمي

العمل بشكل تعاوني في مساحة عمل مشتركة حيث يمكن للأعضاء مشاركة المهام والمناقشة في التعليقات وتلقي التحديثات

تصور تقدم المهام وسير العمل بشكل ديناميكي مع عرض لوحة كانبان المدمجة

تبسيط سير العمل والاتصال من خلال التكامل مع الأدوات الشائعة

حافظ على الإنتاجية أثناء التنقل مع إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول

قيود Quire

منحنى تعليمي بطيء، نظرًا للمجموعة الواسعة من الميزات

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص الخاصة بعروض المهام والإشعارات أقل دقة مقارنة بالمنصات الأخرى

تسعير كواير

مجاني للأبد

الاحترافية: 10.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

10.95 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 18.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

18.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 24.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

كواير التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 220 تقييم)

8. تيك تيك

عبر تيك تيك TickTick هي أداة متعددة الاستخدامات وغنية بالميزات لإدارة المهام. إنه بديل مقنع لبرنامج Remember The Milk للأفراد والفرق التي تسعى إلى زيادة الإنتاجية. مع تركيزه على التصميم البديهي ومجموعة واسعة من الميزات، يلبي TickTick مجموعة واسعة من احتياجات إدارة المهام، بدءًا من قوائم المهام البسيطة إلى تتبع المشاريع المعقدة.

يندمج بسلاسة في الحياة اليومية مع التذكيرات والتقويمات وميزات تتبع العادات.

إن قابلية TickTick للتكيف عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية، وخيارات التخصيص، وأدوات الإنتاجية تجعله حلاً قويًا لتبسيط عملية إدارة المهام، وتحسين التنظيم، وتعزيز الكفاءة.

أفضل ميزات تطبيق TickTickTick

إمكانية الوصول إلى المهام من أي مكان مع توفر TickTick عبر المنصات المختلفة

إدارة المهام بشكل شامل مع دعم المهام والمهام الفرعية والمهام المتكررة ومستويات الأولوية

تحسين الإنتاجية مع تكامل التقويم المدمج لجدولة المهام ومؤقت بومودورو لتعزيز التركيز أثناء جلسات العمل

تعزيز العادات الإيجابية مع تضمين أداة تعقب العادات

تسهيل العمل الجماعي والتنظيم العائلي من خلال مشاركة المهام والقوائم

قيود TickTickTick

قد يجد بعض المستخدمين أن المجموعة الواسعة من الميزات مربكة، خاصة إذا كانوا يبحثون عن حل بسيط لإدارة المهام

الميزات المتقدمة تتطلب اشتراكاً

تسعير TickTick

مجاني للأبد

القسط: 35.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات TickTick TickTick

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. أي.دو

عبر Any.do مع Any.do، أصبح الحفاظ على التنظيم والإنتاجية أسهل من أي وقت مضى. مع التركيز على التصميم النظيف والميزات سهلة الاستخدام، يوفر Any.do منصة بديهية لإدارة المهام وإعداد التذكيرات وتخطيط الأحداث.

تساعدك إمكانيات التكامل الخاصة به على البقاء على رأس مهامك دون عناء، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من التوتر. علاوة على ذلك، تتيح ميزة الإدخال الصوتي إضافة المهام بسرعة وبدون استخدام اليدين. أصبح العمل التعاوني سهلاً مع المهام والقوائم المشتركة، مما يعزز العمل الجماعي والتنسيق بين الأصدقاء أو العائلة أو أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، تحثك ميزة المخطط اليومي على مراجعة يومك والتخطيط له كل صباح، مما يساعدك في تحديد أولويات المهام وإدارة الوقت بفعالية.

Any.do أفضل الميزات

إدارة المهام بسلاسة عبر منصات iOS وAndroid والويب وسطح المكتب

التعاون بفعالية مع أعضاء الفريق باستخدام المهام والقوائم المشتركة

الحصول على نظرة عامة شاملة للالتزامات اليومية

تحديد أولويات المهام وإدارة الوقت بفعالية

قيود Any.do

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص لإدارة المهام والواجهة محدودة مقارنةً بالأدوات الأخرى

تسعير Any.do

مجاني للأبد

قسط : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) عائلة : 8 دولارات/شهرًا لكل 4 مستخدمين (تُدفع سنويًا)

: 8 دولارات/شهرًا لكل 4 مستخدمين (تُدفع سنويًا) الفرق: 8 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

Any.do التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (193 تقييمًا)

4.2/5 (193 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (169 تقييمًا)

10. مصنفة

عبر مرتبة أو إدارة قائمة الأولويات .

يقدم كل بديل من البدائل المذكورة ميزات وإمكانيات فريدة، بدءاً من التصميم البديهي والتوافق عبر المنصات إلى إدارة المهام المتقدمة وأدوات التعاون. اختر أفضل ما يناسب احتياجاتك.

وبفضل ميزاته المتعددة الاستخدامات وواجهته البديهية، فإن ClickUp لديه جميع الأدوات اللازمة لتحسين سير عملك وتعزيز كفاءة إدارة مشروعك. اشترك مع ClickUp اليوم مجانًا!