أفضل 10 بدائل ل TickTickTick لإدارة المهام في 2025

إن وضع علامة على المهام في قائمة المهام هو أحد متع الحياة البسيطة ولكنها مرضية للغاية! 😌

لقد تطورت قوائم المهام قليلاً في السنوات القليلة الماضية - فبدلاً من القلم والورقة، أصبح لديك الآن منصات رقمية متطورة مثل TickTick لإبقائك على الجدول الزمني وإنجاز المهمة! ✔️✔️

يوفر TickTick تنوعًا مذهلاً باعتباره أداة لإدارة المهام الشخصية والتجارية. يمكنك الوثوق بها لتقسيم المشاريع المرعبة إلى أجزاء من العمل يمكن إدارتها، وتعيين التذكيرات، وتعزيز تعاون الفريق من خلال القوائم والتقويمات المشتركة، وغير ذلك الكثير.

ولكن ماذا لو لم يكن TickTick مناسبًا لك تمامًا؟ لحسن الحظ، ليس لديك خيارات أخرى!

لقد استكشفنا أفضل بدائل TickTick وأعددنا ملخصاً أنيقاً لميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها. تحقق منها واعثر على المساعد المثالي لإدارة وقتك ومهامك! ⏱️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل TickTickTick؟

عند اختيار مدير المهام أو الإنتاجية، أو أداة إدارة المشاريع، يجب أن تكون الميزات التالية على رادارك:

تحديد أولويات المهام: يتيح لك التطبيق تحديد أولويات المهام مما يجعل من السهل إبقاء الجميع على اطلاع على المواعيد النهائية والأهداف القادمة تصنيف المهام: يجب أن تسمح لك الأداة الجديدة بتجميع مهامك وتصنيفها والعثور عليها بسرعة. يساعد ذلك على تقسيم الهدف الكبير إلى مهام أصغر يمكن التحكم فيها - خاصةً بالنسبة للمشاريع المعقدة الأتمتة: يجب أن يوفر التطبيق وقتك من خلال أتمتة المهام المتكررة تقدير الوقت وتتبعه: يجب أن تكون قادرًا على تصور المهام، وتعيين التذكيرات والإشعارات، وتتبع التقدم المحرز للبقاء في وضع التركيز التكامل الشامل: يجب أن يتكامل التطبيق مع مجموعة البرامج الموجودة لديك ولكن يجب أن يظل يعمل من منصة واحدة لتجنب تبديل السياق دعم العملاء سريع الاستجابة: توفر أفضل منصات إدارة المشاريع المساعدة الفورية من خلال الدردشة والبريد الإلكتروني للتعاون في الوقت الفعلي

## أفضل 10 بدائل لـ TickTick لاستخدامها في عام 2024

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستخدمين يبحثون عن بديل لـ TickTick. يريد البعض خطة مجانية أكثر جوهرية، بينما يفضل البعض الآخر واجهة أكثر سلاسة. تحتاج العديد من الشركات الناشئة المتنامية إلى أداة إنتاجية يمكنها التعامل مع أعباء العمل المتزايدة مع توسع أعمالهم.

مع وضع الاحتياجات المختلفة في الاعتبار، اخترنا أفضل 10 بدائل TickTickTick، كل منها مليء بالميزات التي ستزيد من يوم عملك وتزيد من الإنتاجية. 🔋

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو أحد أفضل بدائل TickTickTick للتعامل مع المشاريع المعقدة، ويُستخدم كأداة إنتاجية مفضلة لدى بعض أكبر اللاعبين في اللعبة مثل Google وNetflix وAirbnb وNike.

تقدم المنصة حل إدارة المهام مع ميزات رئيسية مصممة من أجل تعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل. ClickUp ليست أداة بسيطة لإدارة المهام - إنها أداة قوية تحديد أولويات المهام ميزات رائعة بفضل نظام الترميز بالألوان الذي يجعل اكتشاف المهام ذات الأولوية القصوى أمرًا سهلاً للغاية.

مع مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp ، يمكنك أن تكون أكثر كفاءة بمقدار 3 أضعاف في مهام سير عمل محددة حيث يمكنه تلخيص المهام أو استخراج عناصر الإجراءات من مستندات ClickUp لك

ماذا عن المهام المتكررة ? ClickUp يدعمك!

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

المنصة تتيح لك أتمتة أي شيء عمليًا -من المهام العادية إلى العمليات بأكملها- توفير الوقت الثمين والسماح لفريقك بالتركيز على عمل أكثر جدوى. باستخدام ClickUp، يكون إعداد الأهداف وتتبعها سلسًا.

إذا كنت تعمل مع العديد من أعضاء الفريق الآخرين، يمكنك أيضًا تحويل التعليقات إلى مهام وضمان عدم ضياع أي عنصر قابل للتنفيذ في التواصل! والخبر السار هو أنك لست مضطرًا لأن تكون شركة عملاقة ذات عمليات وسير عمل متقنة للاستفادة من ClickUp.

وإذا كنت شركة صغيرة، أو شركة ناشئة، أو موظفاً مستقلاً، فاستخدم ميزات قائمة المهام الخاصة بالمنصة لتبقى على رأس عبء العمل.

أفضل ميزات ClickUp

المفكرة لـ قوائم المراجعة وقوائم المهام القوالب المضمنة للفعالية إدارة قائمة المهام وإدارة المهام

طرق عرض متعددة للإشراف على المهام (مثل عرض القائمة أو كانبان أو الجدول)

تتبع الوقت الأصلي

اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية لتصور أفكارك وتحويلها إلى مهام

إمكانيات أتمتة واسعة النطاق

تكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق وأداة تعاون

تذكيرات وإشعارات قابلة للتخصيص لتتبع المنجزات

قيود #### قيود ClickUp

بعض المستخدمين يجدون صعوبة في قراءة تقارير تتبع الوقت

يمكن أن تؤدي ثروة الميزات إلى منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بـ فريق المبيعات للحصول على خطة تسعير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. تودويست

عبر تودويست يحظى Todoist بإعجاب الملايين، بما في ذلك شركات كبرى مثل Amazon وFacebook وDisney، وهو يقدم تجربة إدارة مهام سهلة الاستخدام بفضل تصميمه النظيف وواجهته المباشرة.

كما يوحي الاسم، Todoist هو تطبيق وظيفي لقائمة المهام يركز على البساطة. وتشمل ميزاته تواريخ الاستحقاق المتكررة، وتسميات المهام، والأولويات، وتطبيقات الهاتف المحمول لجميع الأجهزة. مع الإصدار المتميز، ستحصل على تذكيرات وموضوعات وتعاون المهام عبر البريد الإلكتروني. 📩

تتيح لك معالجة اللغة الطبيعية في Todoist إنشاء المهام وتسميتها وترتيب أولوياتها بسرعة باستخدام أوامر بسيطة. تقدم المنصة أكثر من 50 قالبًا لمختلف الاحتياجات - بدءًا من مراقبة حملاتك الإعلانية إلى تأهيل الموظفين الجدد!

صُمم Todoist في الأصل للمستخدمين الأفراد، ولكنه يوسع الآن ميزاته لاستيعاب الفرق الصغيرة. ومع ذلك، على عكس تطبيق ClickUp، يحتوي تطبيق قائمة المهام هذا على مجموعة محدودة من الميزات، لذا قد يجد بعض المستخدمين أن Todoist أكثر ملاءمة للاستخدام الشخصي.

أفضل ميزات Todoist Todoist

85 عملية تكامل (يمكنك إنشاء عمليات تكامل مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات)

مكتبة قوالب كبيرة

معالجة اللغة الطبيعية

مشاركة الملفات والمنتجات عبر أكثر من 10 منصات

ترميز لوني متاح ل مستويات الأولوية عبر منصة قائمة المهام

قيود Todoist

لا يسمح بتعيين عدة أشخاص في مهمة واحدة مقارنةً بأفضل الأدوات البديلة الأخرى

أنواع عرض محدودة: على سبيل المثال، لا توجد طريقة عرض للتقويم

قد يجد بعض المستخدمين من رجال الأعمال أن ميزاته محدودة

تسعير تودويست

مجاني

المحترف: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

مقارنة

_/مرجع/ مدونة؟ ص=67881 Todoist مقابل TickTickTick *%/%href/_

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3. تاسكاد

عبر تاسكاد تاسكاد هو تطبيق مخطط تفصيلي قوي مصمم مع وضع فرق العمل في الاعتبار، خاصة تلك التي تعمل عن بُعد. مع Taskade، يمكن لفريقك تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لـ

إضافة المهام، حتى المتكررة منها، باستخدام لغة طبيعية (مثل "ذكّرني كل يوم جمعة")

تنظيم المهام وإعادة ترتيبها

إنشاء قوالب مخصصة

تاسكاد مكدس بميزات لتبسيط تدوين الملاحظات وإنشاء قوائم مهام ومشاريع فائقة الشحن. يحصل كل فريق أو مشروع على مساحة عمل مخصصة، مما يسمح لأعضاء الفريق بالعمل والدردشة باستخدام نفس النافذة - وداعًا للفوضى ومرحبًا بالعمل الجماعي المركّز! بالإضافة إلى ذلك، هناك لوحة كانبان للحصول على نظرة عامة مرئية لحجم عمل فريقك، بحيث يكون من السهل معرفة من يقوم بماذا ومتى. 🤓

بينما يتفوق تاسكاد كمدير مهام يتمحور حول الفريق و أداة تخطيط مرئية يمكن أن تستخدم بعض عمليات التكامل الأصلية لجذب المزيد من المستخدمين.

تاسكاد أفضل الميزات

مساحات عمل مخصصة

ميزات المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي

معالجة اللغة الطبيعية

التعاون في الوقت الحقيقي مع المراسلة داخل التطبيق ومحادثات الفيديو

مؤقتات العد التنازلي ل إدارة الوقت نظرة عامة على نمط كانبان



قيود تاسكاد

خيارات تخصيص محدودة

عدد قليل نسبيًا من عمليات التكامل الأصلية

تسعير تاسكيد

مجاني

البداية: 4 دولارات شهريًا ل 3 مستخدمين

4 دولارات شهريًا ل 3 مستخدمين زائد: 8 دولارات شهريًا ل 5 مستخدمين

8 دولارات شهريًا ل 5 مستخدمين المحترفين: 19 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا

19 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا الشركات: 49 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

49 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا الأعلى: 99 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

99 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

تحقق من هذه

_/مراجع/ مدونة؟ ص=65980 بدائل_Taskade *%/%href/_

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4. أومني فوكس

عبر أومني فوكس يعد OmniFocus جزءًا من مجموعة Omni Group، وهو في المقام الأول مدير مهام مصمم لنظام Apple البيئي. يقدم إصدارات خاصة لمستخدمي iPhone ويتكامل بسلاسة مع Siri. أضف المهام باستخدام الأوامر الصوتية وشاهدها تظهر على الفور في قائمة مهام OmniFocus الخاصة بك! 🤖

لا يتوقف OmniFocus عند إنشاء المهام. فهو يسمح لك بتنظيم المهام في مشاريع، ووضع علامات عليها لسهولة استرجاعها، وإضافة ملاحظات مفصلة للسياق. توفر المنظورات المدمجة عدسات مختلفة لعرض مهامك بناءً على ما تريد التركيز عليه.

على سبيل المثال، تعرض ميزة التنبؤ مهامك القادمة وأحداث التقويم حسب التسلسل الزمني، مما يمنحك صورة واضحة عن يومك أو أسبوعك القادم.

أفضل ميزات أومني فوكس

يدمج قدرات Siri

الوصول دون اتصال بالإنترنت

مزامنة مشفرة عبر جميع الأجهزة لإدارة المشاريع

تحرير الدُفعات لتحديد مهام متعددة وتعديلها دفعة واحدة

قيود أومني فوكوس

معظم الميزات تعمل فقط على أجهزة Apple

ميزات تعاون محدودة

تسعير أومني فوكس

للويب: 4.99 دولار شهريًا

4.99 دولار شهريًا اشتراك احترافي: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ترخيص V3 القياسي: 49.99 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة

49.99 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة ترخيص V3 Pro لأجهزة الآيفون والآيباد: 99.99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

99.99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة ترخيص V3 للمحترفين: 99.99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

تقييمات ومراجعات OmniFocus

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 مراجعة)

تحقق من هذه

_/مراجع/ مدونة؟ ص=71446* بدائلأومنيفوكس_ *%/%href/_

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5. ميستر تاسك

عبر مهمة ميستر هل شعرت يومًا بأنك غارق في مهمة هائلة، ولا تعرف من أين تبدأ، وتشك باستمرار فيما إذا كنت قد أغفلت شيئًا ما؟ تقوم ميزة قوائم المراجعة المتعددة في MeisterTask بتقسيم تلك المهام المرهقة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل.

تخيل أنك تقوم بسلسلة من المهام من أجل تخطيط العملية لكل منها موعد نهائي ومهام فرعية خاصة بها. يتيح لك MeisterTask إضافة عناصر عمل متعددة لتتبع تقدمك بشكل عضوي. هذا صحيح - تلك المهام المتأخرة سوف تتوهج أمامك مباشرةً من لوحة مشروعك! 👀

مع متعقب الوقت المدمج في منصة MeisterTask، يمكنك متابعة المدة التي تستغرقها كل مهمة وتحسين أداء فريقك. ومع ذلك، تسمح المنصة بمكلف واحد فقط لكل مهمة، مما قد يؤثر على خططك التعاونية.

ميستر تاسك أفضل الميزات

أداة بسيطة لإدارة المهام تتكامل مع أكثر من 5000 تطبيق آخر عبر Zapier

سهولة إعداد المهام/المهام الفرعية للبقاء منظماً

أداة تعقب الوقت المدمجة

خيارات تخصيص متعددة

قيود MeisterTask #### قيود MeisterTask

يمكن استخدام المزيد من الخيارات لإعداد المهام المتكررة

أبلغ بعض المستخدمين أن نظام فرز المهام ليس متقدمًا جدًا ويفتقر إلى ميزة تحديد الأولويات

تسعير ميستر تاسك #### تسعير ميستر تاسك

الأساسي: مجاني

مجاني الإيجابي: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على خطة تسعير مخصصة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميستر #### تقييمات ومراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

6. توجل

عبر توجل تقدم Toggl منتجين لتحسين عملك: Toggl Track لتتبع الوقت و Toggl Plan لتخطيط العمل وإدارة المهام.

يتيح لك Toggl Plan جدولة المهام وتعيينها وتتبعها على جدول زمني ببضع نقرات أو سحب وإفلات سريع. كما يتيح لك أيضًا تصور جدول عمل فريقك عرض التداخلات المحتملة في حالة تعارض تخصيص المهام مع مشاريع أخرى أو إجازات أو عطلات أخرى.

يعمل Toggl Plan على تبسيط التواصل من خلال الحفاظ على مركزية جميع المعلومات المتعلقة بالمهام ومرفقات الملفات وقوائم المراجعة والملاحظات. كما أنه يتكامل مع Toggl Track، مما يوفر طريقة سهلة لتوقيت مهامك داخل Toggl Plan.

تتيح لك تطبيقات Toggl للأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل iOS و Android إدارة المهام أثناء التنقل، ولكن تجدر الإشارة إلى أنها ليست كاملة الميزات .

Toggl أفضل الميزات

معالم مرمزة بالألوان

تصميم بسيط وسهل الاستخدام

تطبيقات الجوال

إدارة أعباء العمل المرئية

مهام سير عمل مخصصة للمهام

قيود توغل

قدرات تكامل محدودة

يمكن أن تكون مراجعة الإدخالات السابقة معقدة

تسعير Toggl

توغل تراك مجانًا

Toggl Track Starter: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Toggl Track Premium: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Toggl Track Enterprise: اتصل ب Toggl للحصول على خطة تسعير مخصصة

اتصل ب Toggl للحصول على خطة تسعير مخصصة فريق خطة توجل بلان: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة توجل للأعمال: 13.35 دولار/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Toggl

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. إيفرنوت

عبر إيفرنوت نحن نعلم بالفعل عن قاعدة المعجبين المخلصين اكتسب Evernote كتطبيق لتدوين الملاحظات لكن المنصة تطورت الآن لتصبح أداة شاملة لإدارة المهام. وتدمج ميزة المهام التي تم تقديمها حديثًا بين تدوين الملاحظات وإكمال المهام - إضافة المهام مباشرةً إلى ملاحظاتك، لذا لا داعي للتنقل بين تطبيق تدوين الملاحظات ومدير مهام منفصل. 📓

تتوفر الميزات التعاونية للمستخدمين المشتركين في الباقات الأكثر تكلفة. يمكنك تعيين المهام، ومشاهدة تقدمها، وحتى ربط ملاحظاتك بملاحظاتك مع الآخرين أدوات تعاونية مثل Google Drive وGmail وGmail وOutlook وSlack وMicrosoft Teams.

ربما تكون ميزات إدارة المهام في Evernote هي الأفضل لأولئك الذين يستخدمونها بالفعل لتدوين الملاحظات. ومع ذلك، فإن النسخة المجانية من المنصة تتضاءل مقارنةً بما تقدمه المنصات الأخرى مثل أدوات إدارة الوقت الأخرى عرض

إيفرنوت أفضل الميزات

إعداد سريع للمهام المتكررة

فرز المهام وتصفيتها بكفاءة

الوصول دون اتصال بالإنترنت

يتكامل بسهولة مع المنصات التعاونية مثل Microsoft Teams

البحث بالكلمات الرئيسية داخل الصور والمستندات وملفات PDF

قيود إيفرنوت

قد تكون المزامنة بطيئة

غالي الثمن مقارنةً بالحلول المماثلة

تسعير إيفرنوت

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى مستخدمين اثنين

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

8. سمارت تاسك

عبر مهمة ذكية يرتدي SmartTask العديد من القبعات - فهو يدمج إدارة المهام، وإدارة المشاريع، وقدرات إدارة علاقات العملاء في مكان واحد. وهو مصمم بشكل أساسي للعمل عن بُعد إدارة القوى العاملة وجدولة الموظفين .

يحتوي SmartTask على نظام إدارة مهام بديهي - إضافة المهام مباشرة في التطبيق أو عبر إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك حتى تحديد التبعيات للمهام ذات الصلة التي يجب إكمالها بترتيب معين.

وبفضل التذكيرات على الهاتف المحمول وسطح المكتب والبريد الإلكتروني، تضمن المنصة عدم إهمال أي مهمة مهمة. يتيح لك نظام الوسم الخاص به تصفية المهام المتشابهة عبر مشاريع مختلفة. إعادة ترتيب المهام أمر بسيط للغاية بفضل وظيفة السحب والإفلات.

يمكنك تتبع الوقت المستغرق في المهام يدويًا أو باستخدام مؤقت - على الرغم من أنه متاح فقط كميزة مدفوعة. يقدم SmartTask 13 تكاملًا أصليًا في الوقت الحالي.

أفضل ميزات SmartTask

تصفية المهام المتقدمة

ميزات التواصل مثل التعليق على المهام والدردشة ومؤتمرات الفيديو

خمس طرق عرض قابلة للتخصيص

متتبع الوقت متاح للمستخدمين المدفوعين

قيود المهام الذكية

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة بعض الشيء

قد تتأخر تطبيقات الجوال في بعض الأحيان

تكاملات أصلية محدودة

تسعير #### SmartTask

مجاني للأبد

القسط: 7.98 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.98 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 10.98 دولار/شهرًا لكل مستخدم

10.98 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب SmartTask للحصول على التفاصيل

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات SmartTask

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. مهام جوجل

عبر مهام جوجلمهام جوجل متاح كتطبيق مستقل مجانًا لنظامي Android و iOS، كما أنه يتكامل بدقة مع بيئة Google Workspace على الويب.

تتيح لك هذه الأداة سهلة الاستخدام فرز المهام وإدارتها ووضع علامات على المهام المكتملة ضمن قوائم مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك تحويل رسائل Google Chat إلى مهام، وتخصيص المهام ذات الأولوية، وتنظيمها في قوائم.

تزيد مهام Google من عامل الراحة من خلال السماح لك بتعيين التذكيرات باستخدام الأوامر الصوتية عبر مساعد Google.

وعلى الرغم من أنه قد لا يحتوي على مجموعة من الوظائف المتقدمة، إلا أن تصميمه غير المعقد يجعله خيارًا سهل الاستخدام لمن يبحثون عن أداة إدارة مهام بسيطة وفعالة في الوقت نفسه.

أفضل ميزات مهام جوجل

جزء من نظام Google Workspace التعاوني

تظهر المهام في اللوحة الجانبية من Gmail

يسمح بتحويل رسائل الدردشة إلى مهام

ميزات تحديد أولويات المهام

قيود مهام Google

يفتقر إلى خيارات التخصيص

يتطلب الوصول عبر الإنترنت وحساب جوجل

تسعير مهام جوجل #### تسعير مهام جوجل

مجانًا

تقييمات ومراجعات مهام جوجل

G2: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات) TrustRadius: 7.9/10 (أكثر من 40 تقييمًا)

10. Any.do

عبر Any.do سواء كنت تدير أعمالًا شخصية أو تقود مشروعًا جماعيًا، فإن Any.do يدعمك. استخدمه كقائمة مهام مع مهام ومهام فرعية غير محدودة - يمكن للمشتركين المميزين أيضًا إنشاء مهام متكررة وتسميتها بعلامات ملونة.

تتوفر ميزات التعاون وإدارة المشاريع للفرق. يمكنك تعيين المهام والمهام الفرعية، ومشاركة تواريخ الاستحقاق، وإجراء مناقشات مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي بفضل ميزة الدردشة.

يمكنك مزامنة المهام عبر جميع أجهزتك وتنظيمها حسب الأولوية والفئة. يعمل تطبيق Any.do التذكيرات مع Amazon Alexa وGoogle Assistant وSiri، ولكن عليك التحقق مرة أخرى من تاريخ الاستحقاق - إذا لم تكن حريصًا، فقد تكون كل مهمة تضيفها مستحقة اليوم!

أفضل ميزات Any.do

أكثر من 100 قالب لسير العمل

مزامنة التذكيرات عبر مختلف الأجهزة

مهام ذات علامات ملونة

يتصل بأكثر من 5,000 تطبيق عبر Zapier

قيود Any.do

يجد بعض المستخدمين أنه من غير الملائم أن تاريخ الاستحقاق الافتراضي للمهام الجديدة هو "اليوم"

قد يكون حذف المهام المكتملة مرهقًا

تسعير تطبيق Any.do

شخصي: مجاني

مجاني قسط: 3 دولارات شهريًا

3 دولارات شهريًا الفرق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Any.do

G2: 4.1/5 (190+ تقييم)

4.1/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

## اعثر على أفضل بديل لـ TickTick لفريقك

التوفيق بين المهام مثل رعي القطط - يمكن أن يصبح الأمر جامحًا تمامًا! 🐱

تتأرجح تطبيقات إدارة المهام للإنقاذ، وتحول المهام الفوضوية إلى سيمفونية من الإنتاجية. أفضل بدائل TickTick لدينا هي بالتأكيد الأبطال الخارقين في هذه القصة!

اختر أحدها، وستكون جاهزًا لاستعراض حركات النينجا في تحديد الأولويات، وسحر التعاون، وسحر تتبع الوقت، وقوى التكامل الخارقة في لمح البصر! 🔥