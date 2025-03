أفضل 10 أشياء 3 بدائل لإدارة المهام في عام 2025

هناك ثلاثة أشياء نحبها في Things 3: واجهة المستخدم النظيفة، والعديد من تكامل التقويم، ويبدو وكأنه ثلاثية من أفلام الوحوش الكلاسيكية - هل شاهد أحدكم Things 1 و2؟ 🧟‍♀️

ولكن حتى الأشياء المفضلة لدينا لها عيوبها، وThings 3 ليس استثناءً. فإمكانية الوصول، والتسعير، والوظائف الإجمالية، والافتقار إلى ميزات التعاون تترك الكثير مما هو مرغوب فيه عندما يتعلق الأمر بـ Things 3.

_إذن ماذا تفعل؟

أنت تبحث عن بديل يمكنه سد كل فجوة في الميزات - وأكثر من ذلك. ونحن هنا لمساعدتك!

مع كل تطبيقات الإنتاجية هناك ، قد يكون البحث في مكان آخر مربكًا. سنساعدك على فرز خياراتك من خلال هذه القائمة المختصرة لأفضل تسعة بدائل لـ Things 3.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Things 3؟

لا يتوفر Things 3 إلا داخل نظام Apple البيئي، مما يعني أنك ستحتاج إلى جهاز Mac أو iPhone أو iPad لاستخدامه. ونظرًا لعدم وجود تطبيق يستند إلى الويب، يمكنك فقط الوصول إلى قوائم المهام الخاصة بك من أجهزتك - وليس من أي جهاز متصل بالإنترنت.

قم بتدوين الملاحظات بسرعة وتنسيقها بتحرير غني وتحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع يمكنك الوصول إليها من أي مكان

على الرغم من عدم وجود رسوم اشتراك مستمرة لـ Things 3، إلا أنه لا توجد أيضًا نسخة مجانية من هذا التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليك دفع رسوم منفصلة لكل جهاز من أجهزتك التي تعمل بنظام iOS (49.99 دولارًا لإضافته إلى جهاز Mac، و19.99 دولارًا لإضافته إلى جهاز iPad، و9.99 دولارًا لإضافته إلى جهاز iPhone أو Apple Watch، بإجمالي 80 دولارًا).

لا توجد أيضًا ميزات تعاون، لذا فإن هذا التطبيق يعمل بشكل أفضل للأفراد أكثر من الفرق. حتى الأفراد الذين يحاولون التخطيط لقضاء عطلة على الشاطئ مع أصدقائهم المقربين قد يحتاجون إلى البحث في مكان آخر لجعل الجميع على نفس الصفحة. 🏝️

عندما نبحث عن أفضل بديل لتطبيق Things 3، فإننا نريد تطبيقاً له نفس نقاط القوة ولكن بعيوب أقل. إليك قائمتنا المرجعية للوظائف والميزات التي يتمتع بها كل تطبيق قائمة المهام يجب أن يقدم

تصميم سهل الاستخدام

قوالب قائمة المهام لإعداد سريع

تطبيق ويب

ميزات التعاون

خطط مجانية أو بأسعار معقولة

أفضل 10 بدائل 3 أشياء لاستخدامها في عام 2024

هذه بعض من بدائل Things 3 المفضلة لدينا. على الرغم من أن أياً منها لا يأتي في حزم ورقية بنية اللون مربوطة بخيوط، فإن هذه التطبيقات التسعة تقدم مزيجاً قوياً من الميزات المذكورة أعلاه وتتضمن خيارات لمستخدمي iOS وAndroid وMicrosoft.

1. انقر فوق

قم بإنشاء قوائم مهام واضحة ومتعددة الوظائف لإدارة أفكارك بسهولة والعمل من أي مكان باستخدام قائمة مهام ClickUp

ClickUp ليست مجرد أداة لإدارة المهام، بل هي مجموعة أدوات كاملة. 🛠️

في حين أن تطبيقات قوائم المهام مصممة للأفراد و أدوات إدارة المشاريع مصممة للفرق، أما ClickUp فهي مصممة لكليهما. تتسع ميزاته القوية لاستيعاب المشاريع من جميع الأحجام. لذا، سواء كنت تحاول تنظيم عملية بحث عن شقة أو إطلاق منتج، يمكن ل ClickUp مساعدتك في إنجازها.

تتميز هذه المنصة بمساحات إبداعية، مثل كليك أب السبورات البيضاء والمستندات، حيث يمكنك العصف الذهني لأفكارك، ولوحات المشاريع حيث يمكنك إنشاء لوحات متداخلة قوائم تدقيق المهام وتعيينها إلى أعضاء آخرين.

وبفضل واجهة المستخدم البديهية التي تتضمن وظيفة السحب والإفلات ومئات من ميزات إدارة المهام الديناميكية مثل العلامات وقوائم المراجعة والحقول المخصصة، يمكنك تنظيم سير عملك على طريقتك. وبفضل تطبيقات ClickUp لسطح المكتب والويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone أو Android، ستتمكن من الوصول إلى عملك في أي مكان تذهب إليه.

أفضل الميزات

مكتبة قوالب ClickUp التي تحتوي على أكثر من 1,000 مورد معدة مسبقًا لأي حالة استخدام بما في ذلكقالب إدارة المهام ونموذج إنجاز المهام لإعداد قائمة مهامك بسرعة

مستندات ClickUp مثالية للعصف الذهني وتنظيم قائمة المهام الخاصة بك مهام ClickUp Tasks . إذا كنت تستخدم طريقة "إنجاز المهام" (GTD) لإدارة المهام، فسيساعدك المستندات على البقاء منظماً أثناء مرحلة التقاط الأفكار

تسمح لك ميزات التعاون بتعيين المهام وتواريخ الاستحقاق لأشخاص آخرين. يمكنك أيضًا ترك التعليقات، والدردشة، وتحرير المستندات جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض

تتبع الوقت المدمج يساعدك على تصور المدة التي تستغرقها المهام المختلفة واتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تواريخ الاستحقاق في المستقبل

تسهّل عمليات التكامل توصيل قائمة مهام ClickUp بتطبيق Apple أو Outlook أو تقويم Google

القيود

نظرًا لأن ClickUp يحتوي على العديد من الميزات القابلة للتخصيص، فقد يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp في الباقة المجانية

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8350 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,720 تقييم)

2. سير العمل

عبر سير العمل شعار Workflowy هو "طريقة أبسط لتنظيم عملك" البساطة هي أكبر نقاط قوة Workflowy إلى حد بعيد.

يتيح لك تطبيق إدارة المهام هذا إنشاء قوائم نقطية متداخلة، بحيث يمكنك تنظيم مهامك الرئيسية في قائمة واحدة ثم تقسيم كل نقطة نقطية إلى مهام فرعية عن طريق إضافة قائمة متداخلة تحت مهمتك الرئيسية.

يمكنك الاستمرار في تقسيم النقاط النقطية إلى تداخلات أخرى، بحيث يمكنك إضافة مهام فرعية ومهام فرعية فرعية ومهام فرعية فرعية فرعية وهكذا.

يتوفر Workflowy كتطبيق ويب، وتطبيق لسطح المكتب لأنظمة ويندوز وماك أوس ولينكس، وتطبيق للهاتف المحمول لنظامي iOS أو أندرويد.

أفضل الميزات

تصميمه البسيط يجعل هذا التطبيق سهل الاستخدام بشكل لا يصدق دون منحنى تعليمي أو وقت بدء التشغيل

تتيح لك ميزات التعاون البديهية دعوة أي شخص إلى قائمتك من خلال مشاركة رابط، ويمكنك منح أذونات العرض فقط أو أذونات المحرر لكل من المتعاونين معك

القيود

يحتوي Workflowy على خيارات تنسيق محدودة، مما قد يجعل من الصعب التمييز بين مهامك في لمحة سريعة

واجهة المستخدم ليست قابلة للتوجيه والنقر مثل العديد من التطبيقات الأخرى في هذه القائمة، وقد تحتاج إلى تعلم مجموعة متنوعة من اختصارات لوحة المفاتيح لاستخدام هذه المنصة بفعالية

التسعير

أساسي: مجاني

مجاني المحترف: 4.99 دولار شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. مهام جوجل

عبر لوحة مهام جوجل إذا كنت مندمجًا بالفعل في Google Workspace، إذن مهام جوجل يمكن أن تكون مناسبة بسهولة لسير عملك الحالي.

في حين أن المستخدمين كانوا يشتكون من أن مهام Google تفتقر إلى بعض الميزات الرئيسية التي توفرها قوائم المهام الأخرى (مثل المزامنة مع تطبيق التقويم الخاص بك)، فقد تضمنت التحديثات الأخيرة تحسينات كبيرة. لذا، فإن هذا التطبيق يجسد حقًا شعار "إذا لم تنجح في البداية ...". 🏅

الآن، تتم إضافة أي مهام تحصل عليها من خلال Gmail، أو المواعيد التي تضيفها إلى تقويم Google، أو التذكيرات التي تضبطها من خلال مساعد Google إلى تطبيق المهام في الوقت الفعلي. لذا، يمكنك التوقف عن التنقل بين التطبيقات. 🏓

الآن عندما تستشير مهام Google، سترى جميع مهامك اليومية في مكان واحد. ولأنه مصنوع من قِبل Google، فهو تطبيق رائع لمستخدمي Android، ولكنه يقدم أيضًا تطبيقات لنظام iOS وسطح المكتب.

أفضل الميزات

إذا كنت مشتركًا بالفعل في نظام Google البيئي، فإن المزامنة في الوقت الفعلي مع تطبيقات Google الأخرى تجعل من السهل تنظيم جميع مهامك في مكان واحد

تتيح لك ميزات المشاركة التي تشبه المشاركة في مستندات Google دعوة الآخرين لعرض قوائمك أو تعديلها

تسمح لك لوحات كانبان بتتبع التقدم المحرز في مهامك أو تنظيم قوائم مهامك حسب الموضوعات

القيود

مهام جوجل هو بالتأكيد تطبيق لقوائم المهام وليس أداة لإدارة المشاريع. لا توجد تقويمات إدارة المشاريع ، وميزاته ليست متقدمة بما يكفي لتنظيم المشاريع المعقدة

إذا كنت تستخدم أكثر من حساب Google، مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية المنفصلة، فلن تتمكن من رؤية جميع مهامك في مكان واحد. سيتعين عليك التحقق من حساب المهام المرتبط بكل حساب من حسابات جوجل بشكل منفصل

التسعير

مجانًا

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

4. 2ـ 2

عبر 2د 2Do هو تطبيق قائمة مهام غني بالميزات مع واجهة مستخدم تعجب حتى المصممين.

حتى مع القدرة على الفرز، والتصفية، ووضع العلامات، وإضافة المواقع، وتعيين نطاقات التواريخ، والتحرير المجمّع، فإن أحد أكثر الأشياء المثيرة للإعجاب في 2Do هو أنه يلائم العديد من الوظائف في مثل هذا التصميم النظيف. 🧹

يمكنك استخدام هذا التطبيق لإعداد قائمة مهام بسيطة أو ما شابه ذلك من الأشياء 3، يمكنك استخدامه لتنفيذ تنفيذ المهام (GTD) خطة الإنتاجية حيث يمكنك التقاط أفكارك و ترتيب أولويات عملك .

يسوّق 2Do نفسه كمدير مهام شخصي، وهو بالتأكيد مصمم للإنتاجية الفردية، وليس لإنتاجية الفريق. هذا التطبيق مخصص للذئاب المنفردة في هذا العالم. 🐺

كما أنه الأفضل لمستخدمي أجهزة ماك. بدأت هذه المنصة كـ تطبيق قائمة المهام لنظام ماك وأجهزة iOS فقط، ولكنه متوفر الآن كتطبيق لنظام أندرويد أيضًا. لا تزال نسخة سطح المكتب متاحة فقط على نظام MacOS.

أفضل الميزات

ستذكرك الإشعارات المستندة إلى الموقع بالمهام، مثل "شراء البقالة" أو "شراء الملابس من المغسلة"، متى كانت قريبة وسهلة الإكمال

ميزات الجدولة المتقدمة تجعل من السهل إعداد مهام متكررة بأي تكرار تريده

بحث متقدم يعني أنه يمكنك التخطيط لمشاريع متعددة ومئات المهام في وقت واحد، دون أن تفقد أي منها

القيود

نموذج تسعير 2Do مشابه جدًا لنموذج تسعير تطبيق Things 3، مما يعني أنه لا توجد نسخة مجانية. ستدفع رسومًا لمرة واحدة وستتمكن من تثبيت البرنامج على ما يصل إلى خمسة أجهزة

لا توجد ميزات تعاونية، لذا لا يمكنك دعوة الآخرين لتحرير قوائمك أو تعيين المهام

التسعير

ترخيص مستخدم واحد: 49.99 دولارًا أمريكيًا

49.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص متعدد المستخدمين: 149.99 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 3.5/5 (2+ مراجعات)

3.5/5 (2+ مراجعات) Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

5. ذهب

عبر اختفى إذا كان التلعيب هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها إقناع نفسك بفعل أي شيء، فنحن نتفهم ذلك. نحتاج جميعًا إلى القليل من التحفيز الإضافي في بعض الأحيان. يوفر تطبيق Gone هذا الحافز من خلال العمل كمؤقت للعد التنازلي في لعبة الإنتاجية. ⏱️

بمجرد أن تضيف عنصر المهام، يظل متاحاً في قائمتك لمدة 24 ساعة فقط قبل أن يختفي. أكمل جميع مهامك لتربح اليوم.

ستصلك إشعارات عندما توشك المهام على الاختفاء حتى تتمكن من إنجازها في الوقت المناسب. وفي نهاية الأسبوع، ستحصل على درجة تُظهر النسبة المئوية لمهامك التي أنجزتها خلال 24 ساعة. يمكن أن يمنحك هذا النظام فكرة أفضل عن مقدار ما يمكنك إنجازه في اليوم ويساعدك على تطوير أداء أقوى إدارة عبء العمل المهارات أثناء التنقل

أفضل الميزات

يمكن أن يحفزك عنصر التلعيب في هذا التطبيق على إكمال المزيد من المهام

تصميم قائمة التحقق البسيط سهل الاستخدام بدون منحنى تعليمي

يساعدك الجدول الزمني الذي يعمل على مدار 24 ساعة على التركيز على مهامك اليومية وتجنب إجهاد نفسك

القيود

تطبيق Gone متاح فقط كتطبيق جوال لأجهزة iOS. فهو غير متاح لسطح المكتب أو للأندرويد، ولن تتمكن من الوصول إليه إلا من جهاز الآيفون أو الآيباد - وليس من أي جهاز متصل بالإنترنت

يمكن أن يؤدي اختفاء المهام إلى سقوط بعض عناصر قائمة المهام الخاصة بك من قائمة مهامك أو قد يجعلك تضطر إلى إعادة إدخال العناصر عدة مرات قبل أن تنجزها

التسعير

مجاناً

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

6. أكيفلو

عبر أكيفلو هذا التطبيق مخصص لأصحاب المهام الخارقة. 🦸

بقدر ما برنامج جدولة المهام نظرًا لأنه قائمة مهام، يساعدك Akiflow على تتبع مهامك وتقويمك في نفس الوقت. كما أنه يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى - مثل ClickUp وAsana وTrello وJira وTodoist - بحيث يمكنك استيراد مهامك من منصات متعددة واستخدام Akiflow لتنظيم كل مهمة وتحديد أولوياتها وجدولتها.

يعد هذا التطبيق خياراً رائعاً للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تفاصيل مفصلة للغاية لأيامهم. وهو متاح كتطبيق ويب أو كتطبيق لسطح المكتب لنظام ماك أو ويندوز. تطبيقات الجوال لنظامي iOS و Android قيد الاختبار التجريبي حالياً.

أفضل الميزات

يتيح لك حظر الوقت سحب وإسقاط العناصر من قائمة المهام إلى التقويم الخاص بك لجدولة كل مهمة على الفور

تعمل ميزة صندوق الوارد والتقويم على تبسيط عملية جمع المهام وجدولتها من خلال عرض قائمة المهام والتقويم جنبًا إلى جنب

تسمح لك عمليات التكامل باستيراد المهام من تطبيقاتك الأكثر استخدامًا، مثل Slack وGmail وNotion وNotion وClickUp، بحيث يمكنك قضاء وقت أقل في تجميع مهامك

القيود

على الرغم من وجود نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام، إلا أنه لا توجد باقة مجانية، والأسعار الشهرية مرتفعة مقارنةً بتطبيقات قائمة المهام الأخرى

يجد العديد من المستخدمين أن الميزات تعمل بشكل أفضل مع إدارة المهام أكثر من إدارة المشاريع لذلك قد تحتاج إلى أداة مختلفة إذا كنت تخطط لمشاريع جماعية معقدة

التسعير

الخطة الشهرية: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا الخطة السنوية: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. مايكروسوفت للقيام

عبر مايكروسوفت للقيام في عام 2015، اشترت مايكروسوفت تطبيق Wunderlist، أحد أشهر تطبيقات قوائم المهام في ذلك الوقت. وقد أخذوا الميزات الرئيسية ل Wunderlist، ودمجوها في Microsoft To Do وأوقفت التطبيق الأول لصالح تطبيق To Do، الذي يتكامل مع نظام Microsoft 365 البيئي.

لذلك إذا كان كل ما تفعله يمر عبر هذا النظام البيئي، فإن تطبيق Microsoft To Do سوف يتناسب بشكل تكافلي مع سير عملك.

يعمل هذا البرنامج بشكل جيد مع مخطط مايكروسوفت و Outlook، وسيضيف تلقائيًا المهام المعينة في Planner أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم وضع علامة عليها في Outlook إلى قائمة مهامك. وعلى الرغم من أن هذا التطبيق قد يكون الأكثر ملاءمة لمستخدمي 365، إلا أنه متاح أيضًا لنظامي iOS أو Android.

أفضل الميزات

يشبه تخطيط هذا التطبيق إلى حد كبير تطبيق مخطط يومي لذلك ستتمكن من تصور يومك وأسبوعك المقبل بتنسيق مألوف

من السهل جدولة المهام المتكررة، حتى على جدول زمني مخصص

يمكنك التعاون في المهام عن طريق تعيين عناصر لأشخاص آخرين من داخل "المهام" مباشرةً أو من داخل Microsoft Planner

القيود

بينما يحتوي تطبيق To Do على بعض الخيارات لتخصيص التخطيط المرئي للتطبيق، فإن الخيارات محدودة ويشكو العديد من المستخدمين من عدم وجود ميزات تنسيق متقدمة كافية

لا توجد طريقة عرض مدمجة للتقويم، لذلك لا يمكنك رؤية مهامك إلا بتنسيق القائمة

التسعير

مجاني

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,750 تقييم)

8. تاسكاد

عبر تاسكادتاسكاد يمتد على الخط الفاصل بين تطبيق إدارة المهام الشخصية وتطبيق إدارة المشاريع الجماعية - مع ميزات تقع في مكان ما بين الاثنين. 🤸‍♂️

إنه خيار جيد للمستخدمين الأفراد المتميزين أو للفرق الصغيرة. لكن الفرق الكبيرة قد تجد أن الميزات ليست قوية بما فيه الكفاية.

إذا كنت شخصًا يستشير قائمة مهامك من جهازك المحمول في الغالب، فستحب تصميم التطبيق الأصلي لـ Taskade. فهو يعمل بسرعة ويحتوي على خيارات للأدوات التي يمكن أن تساعدك على تصور مهامك وتقدم المشروع.

يتوفر تطبيق الهاتف المحمول لنظامي iOS أو Android. هناك أيضًا تطبيقات لسطح المكتب لأجهزة ماك وويندوز ولينكس، وإضافات للمتصفح لمتصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج.

أفضل الميزات

يجعل Taskade من السهل إدارة مهامك المهنية والشخصية في تطبيق واحد مع وجود مناطق منفصلة لكل جزء من حياتك

لا تشمل ميزات التعاون القدرة على تعيين المهام لزملائك في الفريق فحسب، بل تشمل أيضًا ميزة مكالمات الفيديو داخل التطبيق التي تتيح لك إجراء محادثة وجهًا لوجه

يحتوي التطبيق على ميزات قوية لتدوين الملاحظات من أجل العصف الذهني والتوثيق، أو لمرحلة التقاط عملية إنجاز المهام

إمكانيات التلخيص لإدارة المهام

القيود

لا يقدم Taskade سوى عدد قليل من عمليات التكامل، لذلك سيتعين عليك إضافة معظم مهامك يدويًا، بدلاً من استيرادها تلقائيًا

يشير العديد من المستخدمين إلى أنهم يرغبون في رؤية المزيد من خيارات التخصيص ويقولون إن الواجهة يمكن أن تبدو مزدحمة

التسعير

مجاني

البداية: 4 دولارات شهرياً

4 دولارات شهرياً زيادة : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا المحترف: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا الأعمال: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الأخير: 99 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 45 تقييم)

9. تودويست

عبر تودويست تطبيق لإدارة المهام بسيط ونظيف ومنظم, تودويست هو خيار سهل الاستخدام.

يمكنك إنشاء قائمة مراجعة يومية أساسية أو يمكنك إضافة مشاريع متعددة وإنشاء قوائم مراجعة منفصلة لكل منها. هناك ميزات مشاركة بسيطة. ويمكنك دعوة أشخاص آخرين إلى مشاريعك وتفويض مهامك إلى أفراد العائلة أو أعضاء الفريق.

يعمل هذا التطبيق مع مجموعة متنوعة من استراتيجيات الإنتاجية الشخصية، بما في ذلك GTD وتقنية بومودورو. بينما يمكنك أيضاً استخدامه لتنظيم مشاريع الفريق البسيطة، فهو أداة لإدارة المهام أفضل من كونه أداة لإدارة المشاريع.

يتوفر Todoist كتطبيق لسطح المكتب لأجهزة ماك أو ويندوز أو لينكس، وتطبيق للجوال لنظام iOS أو أندرويد، وامتداد للمتصفح لمتصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج وسفاري.

أفضل الميزات

تتيح لك مطالبات اللغة الطبيعية إنشاء مهمة جديدة أو جدول زمني متكرر مخصص ببساطة عن طريق كتابة ما يدور في رأسك

تتيح لك ميزة المشاريع إنشاء قوائم مهام منفصلة لحياتك العملية والشخصية وغيرها من الفئات الأخرى تسمح لك ميزة كارما بتتبع إنتاجيتك بصريًا من خلال الرسوم البيانية والمخططات التي تُظهر معدل إنجاز مهامك



القيود

التذكيرات غير متوفرة مع الباقة المجانية

عمليات التكامل المحدودة تجعل من الصعب الاتصال ببريدك الإلكتروني أو التقويم أو تطبيقات تدوين الملاحظات

التسعير

خطة المبتدئين/المبتدئين: مجانية

مجانية الخطة الاحترافية: 4 دولارات شهريًا

4 دولارات شهريًا خطة الأعمال: 6 دولارات لكل عضو شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 760 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 760 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,250 تقييم)

10. تيك تيك

عبر تيك تيك TickTickTick هو تطبيق شائع لإدارة المهام يساعد الأفراد والفرق على البقاء منظمين ومنتجين. باستخدام TickTickTick، يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم المهام، وتعيين التذكيرات، وجدولة المهام، والتعاون مع الآخرين.

مقارنة

أفضل الميزات

مدمج في مؤقت بومودورو تذكيرات للجداول الزمنية إلى جانب تنبيهات تستند إلى الموقع

متوفر لنظامي iOS (iPhone و iPad) و Android

القيود

لا توجد مزامنة تقويم أصلي

خيارات تكامل محدودة

يقتصر الإصدار المجاني على 99 مهمة فقط (نتمنى أن يكون على الأقل رقمًا مقربًا 😏)

التسعير

يمكن ترقية الباقة الأساسية إلى الباقة المميزة بسعر 27.99 دولارًا سنويًا

التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 80 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

العثور على الشيء المناسب لاستبدال الأشياء 3

يُقال إن أفضل الأشياء في الحياة مجانية، ويمكنك البدء في استخدام ClickUp - أحد أفضل بدائل ثينجز 3 - مجانًا الآن.

مع ClickUp، لديك القدرة على تنظيم مساحة العمل الخاصة بك على طريقتك. يمكنك إنشاء قوائم مهام منفصلة لحياتك العملية وحياتك الشخصية، ويمكنك تنظيم المهام لتحقيق أي أهداف طويلة الأجل.

بالإضافة إلى أكثر من 1,000 قالب قابل للتخصيص لتوجيهك خلال المهام المرتبطة بلحظات الحياة الرئيسية. لذا، سواء كنت تقوم بإغلاق منزلك الأول، أو تخطط لحفل زفافك، أو تنظم تقويم محتوى لمدونتك، سيساعدك ClickUp على معرفة كل ما تحتاج إلى القيام به وإنجازه.

إنه التطبيق المثالي للتخطيط للأشياء الصغيرة والكبيرة وكل ما بينهما. جرب ClickUp مجانًا اليوم .