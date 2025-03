أفضل 10 بدائل لـ Habitica لتتبع العادات في 2025

قليلة هي الأشياء التي تبعث على الرضا مثل استبدال العادات السيئة بعادات جيدة. بل إن الأمر يكون أكثر إرضاءً عندما يكون إكمال المهام أمراً ممتعاً وسهلاً.

تطبيق Habitica هو تطبيق لتتبع العادات يعتمد على الألعاب ويجعل من السهل تحقيق الأهداف من خلال تكوين عادات جديدة. وهو شائع لسبب وجيه. ولكن هل هذا يعني أنه التطبيق المثالي لتتبع العادات للجميع؟ ليس بالضرورة.

في هذه المقالة، سنستكشف أفضل بدائل تطبيق Habitica وكيف يمكن أن تناسبك. سنلقي نظرة على أفضل ميزاتها، وقيودها، وأسعارها، وتقييمات منتجاتها حتى تتمكن من العثور على أفضل متتبع للعادات بالنسبة لك.

ما هو هابيتيكا، ولماذا تعمل الإنتاجية المقامرة؟

هابيتيكا هو تطبيق لإدارة المهام يقوم بتلعيب قائمة المهام . بدلاً من جعل مهامك اليومية تبدو كقائمة المهام اليومية التي نشأت عليها، يمكنك تجربتها كلعبة لعب الأدوار حيث تكسب المكافآت وترفع مستوى الشخصية من خلال إكمال تلك المهام في الحياة الواقعية.

لذا بدلاً من التحقق من قائمة مهام مملة من المهام، فإن تتبعها يكون أكثر جاذبية وتحفيزاً. وفي المقابل، يكون من الأسهل الحفاظ على العادات الجيدة ومراقبة التقدم المحرز - تتبع العادات المبنية على اللعب من أجل الفوز!

ليس عليك أن تفعل ذلك بمفردك أيضاً. يمكنك التعاون مع أصدقائك لإكمال التحديات والمهام، مما يجعل إدارة المهام تبدو مختلفة تمامًا.

و الإنتاجية المتلاعبة يعمل.

إن فكرة المنافسة الودية وكسب المكافآت محفزة وتزيد من الإنتاجية. وجدت دراسة استقصائية أجريت في عام 2022 أن 90% من الموظفين أفادوا أن التلعيب يجعلهم أكثر إنتاجية في العمل . بل أكثر من ذلك، اكتشفت أن الشركات التي تستخدم التلعيب أكثر ربحية بسبع مرات من تلك التي لا تستخدمه. 📚

ما الذي تبحث عنه في بديل Habitica

في بعض الأحيان قد يبدو اختيار تطبيق الإنتاجية المناسب أو متتبع العادات الشخصية أمراً مربكاً. وماذا إذا لم تكن متأكدًا من رغبتك في استخدام Habitica، فماذا بعد ذلك؟

كن مطمئناً، هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها في بديل هابيتيكا:

التكامل مع أدوات أخرى: ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى أن يتكامل تطبيق تتبع العادات مع أدوات أخرى، مثل تطبيق التقويم أو أداة إدارة المشاريع المفضلة

واجهة سهلة الاستخدام: يمكن لمتعقب العادات البديهي أن يجعل من السهل جدولة المهام وتواريخ الاستحقاق، ويمكن أن يجعل تتبع عادات متعددة من بناء العادات وقياس التقدم المحرز فيها أمراً ممتعاً وممتعاً 🌻



توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

تحليلات ورؤى متعمقة: هل لديك فضول لمعرفة كيف تؤثر صحتك العقلية على عاداتك، أو هل تريد أن ترى الاتجاهات والأنماط تتطور مع مرور الوقت؟ إذن ابحث عن تطبيق تتبع العادات الذي يمنحك بيانات مفصلة

ميزات المجتمع: إذا كان الأمر يتعلق بأكثر من مجرد تتبع العادات وتتبع التقدم، فابحث عن تطبيق يحتوي على ميزات المجتمع. يمكن أن يضيف التفاعل والتعاون مع الآخرين جانبًا إيجابيًا لإدارة المهام

إذا كان الأمر يتعلق بأكثر من مجرد تتبع العادات وتتبع التقدم، فابحث عن تطبيق يحتوي على ميزات المجتمع. يمكن أن يضيف التفاعل والتعاون مع الآخرين جانبًا إيجابيًا لإدارة المهام الخصوصية والأمان: تعتبر البيانات الشخصية مسألة حساسة، وإذا كان هذا الأمر مهمًا، فابحث عن التطبيقات التي تتسم بالشفافية في كيفية التعامل مع معلوماتك الشخصية

أفضل 10 بدائل لتطبيق Habitica 2024

هناك العشرات من تطبيقات تتبع العادات للاختيار من بينها، سواء كنت تبحث عن إصدار مجاني أو خيار مدفوع ممتاز مع الكثير من التخصيص وكل شيء بينهما.

تحقق من قائمتنا لأفضل بدائل Habitica لتحقيق الأهداف وإدارة المهام والمزيد.

1. انقر فوق

قم بتخزين الأهداف المتشابهة وتصنيفها بدقة في مجلدات الأهداف في ClickUp

ClickUp أداة قوية ومتعددة الاستخدامات يمكنك استخدامها بشكل جيد لإدارة المشاريع وتتبع العادات. إن تخصيصها يجعلها بديلاً رائعاً لبرنامج Habitica ويعني أنه يمكنك تخصيصها لتلبية احتياجاتك، مما يمنحك نهجاً دقيقاً لتتبع العادات ويساعدك على إيجاد فرص لتحسين الإنتاجية.

إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد تطبيق أساسي لقائمة المهام، فإن ClickUp، بواجهته سهلة الاستخدام، هو التطبيق المناسب لك.

مع ميزة مهمة ClickUp ، يمكنك تقسيم المشاريع إلى مهام فرعية، مما يسهل عليك تبسيط مشروع معقد (أو عادة) إلى حجم أكثر قابلية للإدارة. مع خاصية قالب إدارة المهام البسيطة حقول مخصصة والقدرة على جدولة المهام المتكررة، ستتمكن بسهولة من متابعة كل التفاصيل بأقصى درجات الدقة.

يمكنك أن تجعل الإعداد أكثر سهولة باستخدام قالب ClickUp، مثل قالب قالب إدارة المهام البسيط أو قالب متتبع العادات الشخصية . 🙌

تمنحك ميزات المفكرة القدرة على تدوين أي ملاحظات أو أفكار داخل ClickUp، حتى تتمكن من الحفاظ على كل شيء منظمًا ومبسطًا في مكان واحد. هل تحتاج إلى مساحة أكبر للتفكير؟ لا مشكلة.

تسجيل الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad ClickUp Docs تتيح لك إنشاء مستند أو ويكي مثالي حيث يمكنك إضافة جداول وتضمين إشارات مرجعية والتعاون مع الآخرين. من السهل تحويل النص إلى مهمة قابلة للتتبع، حتى لا يفوتك أي شيء.

بمجرد انتهائك من إنشاء المهام، يمكنك استخدام ميزة ClickUp Goals . حدد الأهداف وفقًا لجدول زمني يناسبك، وابقَ منظمًا مع مجلدات سهلة الاستخدام لكل هدف لديك. أثناء عملك على إكمال المهام، يمكنك بسهولة تصور التقدم المحرز مع النسب المئوية، حتى عبر أهداف متعددة، كل ذلك في عرض واحد.

هل أنت مستعد للمزيد؟ شاهد التقدم المحرز في الوقت الفعلي مع لوحات معلومات ClickUp . فكّر في هذا الأمر على أنه تحكم في المهمة لأي عادة أو مشروع تقوم بتطويره. تتبع المهام واحصل على رؤى ثرية حول كيفية تقدم الأمور.

يمكنك أن ترى أين تسير الأمور بسلاسة أو أن تكتشف عدم الكفاءة قبل أن تتسبب في حدوث اختناق في مشروع أو هدف ما. والأكثر من ذلك، تتيح لك أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم إمكانية إنشاء لوحة تحكم مناسبة لك تمامًا.

ClickUp أفضل الميزات

تعني الإدارة الشاملة للمهام في ClickUp أن لديك الحرية في أن تكون أساسيًا أو عالي المستوى كما تريد. اجعل الأمر بسيطًا وأضف المهام حسب الحاجة، أو ضع إطارًا لمشروع كامل وشاهد كيفية بناء العادة المرغوبة خطوة بخطوة

هل تفضل شيئًا مرئيًا أكثر؟ ميزة اللوحات البيضاء في ClickUp تساعدك على معرفة كيفية تحويل فكرتك إلى خطة عمل، مما يسهل عليك إنشاء أفكارك وربطها بسهولة

مع إدخال خاصية الربط ثنائي الاتجاه، يمكنك بسهولة إنشاء روابط بين المهام والمستندات المختلفة، مما يتيح لك تتبع مكان الأشياء والتنقل بسرعة وكفاءة

على عكس بدائل هابيتيكا الأخرى، تقدم النسخة المجانية من ClickUp مجموعة كبيرة من الميزات وتوفر عددًا غير محدود من المستخدمين

تتم مزامنة جميع مهامك في ClickUp بسلاسة مع تقويم Google وتقويم Apple وتقويم Outlook وبرامج أخرى مثل Evernote وCalendly

قيود #### قيود ClickUp

مع وجود العديد من التكاملات، والتطبيقات، والأتمتة، قد يكون هناك منحنى تعليمي لمستخدم جديد

بعض الميزات متوفرة فقط من خلال تطبيق سطح المكتب أو المتصفح

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 3000 تقييم)

2. هابيتيفي

يتوفر تطبيق إدارة المهام هذا على منصات متعددة، بما في ذلك iOS و MacOS و Android. كما أنه يتزامن مع Apple Health وGoogle Fit. 🤩

تتضمن إحدى ميزات التطبيق طرقًا متعددة لعرض وتتبع تقدمك، بحيث يمكنك رؤية خطوط عاداتك بالإضافة إلى التقدم الأسبوعي أو الشهري أو حتى السنوي.

Habitify أفضل الميزات

تُظهر لك التحليلات المفصلة كيفية تقدمك، حتى تتمكن من رؤية دليل ملموس على تبلور عادات جديدة و تتبع الأهداف توفر لك المشاركة المجتمعية الفرصة لتحدي أصدقائك، وتسلق قوائم المتصدرين في التحديات الشهرية، أو العمل كنظام مساءلة

مع ميزات مثل تتبع الحالة المزاجية والملاحظات المدمجة والمؤقت المدمج وقفل الخصوصية، يمكنك التحكم الكامل في كيفية تتبع المهام

قيود Habitify

تتبع العادات محدود مع الإصدار المجاني؛ الطريقة الوحيدة للاستمتاع بعادات غير محدودة والوضع المظلم هي مع الإصدار المميز

ذكر المستخدمون أن تتبع العديد من العادات قد يكون مرهقاً، لذلك قد يكون هذا الإصدار مناسباً بشكل أفضل لمن ينوي بناء عادات أقل

يجعل هابيتيفاي من السهل إعداد عدد غير محدود من الإشعارات، والتي يمكن أن تصبح مرهقة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح

تسعير هابيتيفاي

مجاني

القسط: يبدأ من 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Habitify

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. تراكابي

عندما تريد إنجاز المهام والبقاء على المهام، يساعدك Trackabi على القيام بذلك بطريقة مباشرة، حيث يمكن تقسيم المشاريع إلى مهام ومهام فرعية. وينطبق ذلك على تتبع العادات أيضًا، خاصةً إذا كنت تركز على تخصيص قدر محدد من الوقت لأنشطة معينة.

لذا، سواء كنت تهدف إلى قضاء 15 دقيقة من التأمل في الصباح أو قضاء 30 دقيقة في تعلم لغة جديدة، يمكن أن يساعدك Trackabi في ذلك.

أفضل ميزات تطبيق Trackabi

تمنحك لوحات التحكم الخاصة والشركة ملخصات مفصلة حسب الأسبوع والشهر

يحتوي على نظرة عامة مفصلة عن كيفية قضاء الوقت (الوقت المسجل مقابل وقت النشاط مقابل وقت الفراغ)

هناك نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا لاستكشاف جميع الميزات التي يقدمها Trackabi

قيود Trackabi

موجه في الغالب نحو الأعمال بدلاً من تتبع العادات الشخصية

التركيز الأساسي على تتبع الوقت مقارنة بتطبيقات تتبع العادات الأخرى

يفتقر إلى بعض الميزات التي توفرها تطبيقات تتبع العادات الأخرى

تسعير تطبيق Trackabi

المبتدئين: $0

$0 الشركات: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا الشركة بلس: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تراكابي التقييمات والمراجعات

G2: 4.7 (أكثر من 40 تقييم)

4.7 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 50 تقييم)

4. دب التركيز

يمكنك إنشاء روتين مخصص خاص بك، مما يسمح لك برؤية ما أنجزته في ذلك اليوم لإبقائك متحمسًا.

أفضل ميزات #### Focus Bear

التطبيق متاح على أجهزة ماك وويندوز وأندرويد وiOS

يتزامن بأمان مع السحابة بحيث يمكنك الاحتفاظ بإعداداتك على أي جهاز

فوكوس بير ذكي بما يكفي لعدم ظهوره أثناء مكالمات الفيديو، لذا لا توجد مقاطعات محرجة

قيود تطبيق Focus Bear

لا توجد نسخة مجانية

أبلغ بعض المستخدمين عن إمكانية الخلط بين الإشعارات وأخطاء النظام

تسعير #### Focus Bear

4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات موقع #### Focus Bear

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. أي.دو

Any.do أفضل الميزات

A مكتبة القوالب تمنح المستخدمين الكثير من الخيارات للاختيار من بينها وإدارة أي مشروع أو سير عمل

حتى إذا كنت تستخدم تطبيقات أخرى، يمكنك بسهولة استيراد جميع بياناتك إلى Any.do

إدارة تتبع عاداتك والاطلاع على مشاريعك متاح على أي منصة؛ يمكنك الانتقال بسلاسة من سطح المكتب أو الآيباد أو الآيفون أو حتى ساعة آبل

قيود Any.do

يشعر بعض المستخدمين أنه أكثر ملاءمة للأغراض الشخصية إدارة المهام بدلاً من أداة لإدارة المشاريع في الأعمال التجارية

لا يوجد تخصيص كافٍ لبعض المستخدمين

تسعير #### Any.do

شخصي: $0

$0 القسط: 3 دولارات شهريًا

3 دولارات شهريًا الفرق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Any.do:

G2: 4.0 (190+ تقييم)

4.0 (190+ تقييم) Capterra: 4.4 (أكثر من 160 تقييم)

6. ديلي هابيتس

أفضل ميزات DailyHabits

إلقاء نظرة سريعة على عادات شهر كامل ومعرفة أين ترغب في تحسينها

بدلاً من التركيز على خط متتابع، يشجع هذا التطبيق على الاتساق مع السماح للحياة بأن تحدث

هناك خيار لتدوين الملاحظات كتذكير أو التفكير في مهمة ما

قيود DailyHabits

هذا تطبيق بسيط للغاية لتتبع العادات؛ إذا كنت تبحث عن الكثير من التخصيص، فمن المحتمل ألا يكون هذا التطبيق هو الأنسب لك

لا يتضمن التطبيق جانباً مجتمعياً لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على الحافز من خلال المنافسة الودية

سعر تطبيق DailyHabits

مجاني

2.99 دولار في الشهر أو 17.99 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات DailyHabits

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. توجل

أفضل ميزات Toggl

تأتي جميع الخطط مع إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا مع خيار لخطة مجانية تمامًا

توفر نسخة تعقب العادات المجانية الكثير من الميزات

يمكنك أن ترى بالضبط كيف تقضي وقتك وأين ينصب تركيزك

قيود Toggl

لا يمكنك إيقاف الجلسات مؤقتاً، مما يعني البدء من جديد في كل مرة

أبلغ المستخدمون عن إمكانية وجود مشكلات في المزامنة بين تطبيق الهاتف المحمول والأجهزة الأخرى

تسعير Toggl

مجاني: 0 دولار لما يصل إلى خمسة مستخدمين

0 دولار لما يصل إلى خمسة مستخدمين بداية: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Toggl

G2: 4.5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 2,200 تقييم)

8. ستريكس

بديل مباشر آخر ل Habitica، Streaks هو عداد خطي. تتلقى تنبيهات لطيفة تساعدك على تذكر إكمال مهمتك قبل إعادة تعيين العداد الخاص بك عند الصفر. 🛠

يمكن أن يكون بناء العادات أمرًا سهلاً، وهذا التطبيق يوضح لك كيفية القيام بذلك.

Streaks أفضل الميزات

يمكنك تخصيص أي العادات لكل يوم وأيها ليس كذلك

تُظهر لك المقاييس المهام التي لم تنجزها بعد وكيف تتقدم في إنجازها

يمكنك الاختيار من بين 24 مهمة أو إنشاء مهام خاصة بك

حدود السلاسل #### حدود السلاسل

ليست قوية بما يكفي لإدارة المشاريع، لذلك ستحتاج إلى اختيار تطبيق آخر إذا كان هذا هو هدفك

لا يوجد نظام مكافآت داخل اللعبة

إنه محدود في نوع المهام التي يمكنه مساعدتك في تتبعها

تسعير #### Streaks

4.99 دولار شهرياً

Streaks التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. افعلها الآن

مثل تطبيق Habitica، Do It Now هو تطبيق إنتاجي قائم على الألعاب يساعدك في بناء عاداتك وتتبع عاداتك اليومية. اكسب نقاط خبرة مقابل أداء مهام واقعية. بمجرد أن تعتاد عليه، سترغب في الاستمرار في ترقية حياتك.

افعلها الآن أفضل الميزات

أصبحت المهام اليومية أكثر تشويقًا مع السمات الملونة ونظام المكافآت

خيارات مختلفة لعرض تقدمك تساعدك على معرفة أين تنجز مهامك وأين يمكنك الاستفادة من بعض المساعدة الإضافية

يمكنك الجمع بين المهام في مجموعة، مما يحافظ على ترتيب المهام بشكل منظم ومرتب

قيود "افعلها الآن

يجد بعض المستخدمين أن إعداد المهام ليس بديهياً كما كانوا يعتقدون

عذرًا لمستخدمي iPhone، هذا التطبيق مخصص لنظام Android فقط

تسعير "افعلها الآن

2.49 دولار شهرياً

افعلها الآن التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. رفع مستوى الحياة

Level Up Life أفضل الميزات

طريقة ممتعة لإكمال المهام، على المستوى الشخصي أو المهني

إضفاء الطابع الشخصي على أهدافك ومهامك

تعزيز الوعي الذاتي من خلال الاطلاع على مقاييسك وتعلم نمط عاداتك الخاصة

رفع مستوى قيود الحياة

يشعر المستخدمون أحيانًا أن التنقل ليس بديهيًا كما ينبغي أن يكون

شعر بعض المستخدمين أن تتبع جميع المهام المتاحة أمر صعب

تسعير Level Up Life

الأسعار غير متوفرة

تقييمات ومراجعات Level Up Life

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

ابحث عن بديل أفضل هابيتيكا

في بعض الأحيان يكون من الصعب خلق عادات صحية. لكن العثور على التطبيق المناسب لتتبع العادات (سواء كان تطبيقًا مدفوعًا أو مجانيًا) يمكن أن يساعدك على الشعور بالإنجاز من خلال التحقق من المهام المكتملة أو الاستمتاع بدعم المجتمع. ✅

والأفضل من ذلك أن يكون التطبيق مزوداً بواجهة سهلة الاستخدام مع الكثير من التخصيصات التي تمكنك من جعله خاصاً بك. الاختراقات الإنتاجية يمكن أن تحدث فرقًا، وإذا كنت لا تزال بحاجة إلى المساعدة في معرفة من أين تبدأ، فخصص بعض الوقت للعمل على تحديد الأهداف قبل إنشاء عالمك الخاص بالإنتاجية المتلاعبة.

إذا كنت مستعدًا لتتبع عاداتك، والحفاظ على ترتيب قوائم مهامك، وإدارة جميع مشاريعك، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل. إن القدرة على تخصيص تجربتك حقًا تجعل بناء عادات جديدة أمرًا سهلاً للغاية. اشترك في ClickUp اليوم .