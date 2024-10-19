أفضل 5 بدائل لـ Workflowy &؛ المنافسون (الميزات والأسعار)

هل سبق لك أن كنت حقًا في سير الأمور؟
إنها تلك اللحظات التي تتدفق فيها الأفكار وبالكاد تستطيع مجاراتها!
عندما يحدث هذا الأمر، من الجيد أن يكون بجانبك صانع قوائم مفيد يساعدك على تجميع كل هذه الأفكار معًا.
وهنا يأتي دور Workflowy لمساعدتك.
إنه تطبيق مفيد لوضع القوائم مع بعض إمكانيات إدارة المهام.
ومع ذلك، فإن التطبيق لديه بعض القيود.
على سبيل المثال، لا يوفر Workflowy طريقة عرض الخريطة الذهنية، كما أن القوائم النقطية ليست أداة العصف الذهني الأكثر فعالية. 🧠
وربما لهذا السبب أيضًا تبحث معظم الفرق عن بدائل Workflowy
ولكن لا تقلق، فقد أعددنا لك قائمة _بأفضل الأدوات البديلة لك
في هذه المقالة، سنلقي نظرة موجزة على ماهية Workflowy، وقيوده، وأفضل خمسة بدائل ل Workflowy التي ستساعدك على إتقان سير العمل الخاص بك.
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3 أسباب تجعلك تحتاج إلى بديل لسير العمل
Workflowy هو مدير المهام عبر الإنترنت يساعد الأفراد والفرق على إنشاء قوائم متعددة. إنه في الأساس مفكرة رقمية تساعد الأشخاص على التخطيط وتدوين الملاحظات, العصف الذهني خطط العقل المدبر، وأكثر من ذلك.
فيما يلي بعض من ميزات Worklowy الرئيسية:
- إنشاء قوائم متداخلة
- سحب وإسقاط عناصر قائمة المهام لإعادة ترتيبها
- قم بتكبير عنصر للتركيز عليه 🔎
- وسم العناصر وتعيينها
- Aلوحة على غرار كانبان لتخطيط المهام
ولكن على الرغم من أن التطبيق يتمتع بإمكانيات جيدة لتدوين الملاحظات، إلا أن كل شيء لا يسير بسلاسة.
إليك ثلاثة عيوب في Workflowy ستجعلك تنتقل إلى تطبيق آخر:
1. خطة مجانية محدودة
تحتوي الباقة المجانية على 250 حداً شهرياً للرصاص.
_ المشكلة؟
إذا كنت ترغب في استخدام التطبيق للصحافة أو الكتابة أو تدوين الملاحظات الشاملة، فإن 250 عنصرًا شهريًا لن تكفي على الأرجح.
ومع ذلك، يمكنك زيادة هذا الرقم بإحالة الأصدقاء (100 عنصر لكل إحالة).
_ولكن ماذا لو كان حيوانك الأليف هو صديقك الوحيد؟
علاوة على ذلك، تحتوي الباقة المجانية أيضًا على حد أقصى لتحميل الملفات 100 ميجابايت.
كما أنك مقيد بخيارين أساسيين للمشاركة:
- الوصول الكامل: يمكن للمستخدمين تحرير المستند ومشاركته مع الآخرين
- العرض فقط: يمكن للمستخدمين عرض المستند فقط
_إذن إما كل شيء أو لا شيء!
العديد من الميزات الأساسية مثل عدد غير محدود من الرموز النقطية، والنسخ الاحتياطي لـ Dropbox، وزيادة خيارات التخصيص، هي ميزات حصرية للحساب الاحترافي.
2. يفتقر إلى عمليات التكامل الأساسية
لا يتكامل Workflowy مع الأدوات الشائعة مثل جيرا قوة المبيعات تريلو أو مهام جوجل .
عدم وجود تكامل يعني أنك ستقتصر إلى حد كبير على تدوين الملاحظات فقط، ولن تتمكن من ربط تطبيقاتك المفضلة بالأداة.
3. بسيطة للغاية لإدارة المهام المعقدة
فيما يلي ثلاثة أسباب تجعل التطبيق غير فعال لإدارة المهام الكبيرة:
أ. محدودية إمكانيات تحرير النصوص الغنية
على الرغم من أن التطبيق يدعم الخطوط المائلة والتسطير والخطوط العريضة، إلا أنه لا يوفر خطوطًا مختلفة أو عناوين أو اختصارات الروابط.
ب. لا توجد تذكيرات آلية مدمجة
لا يحتوي التطبيق على أي تذكيرات لمساعدتك في إدارة مهامك اليومية وتعزيز الإنتاجية. أعتقد أنك ستضطر إلى الاعتماد على تقويم Google للحصول على تذكيرات. 🤷
ج. ميزات التعاون الأساسية
يتيح لك Workflowy مشاركة الروابط مع زملائك في الفريق من أجل التعاون في المستندات وضع علامات على أعضاء الفريق في الملاحظات، ويتيح لك تتبع ما تم إنجازه.
لكنه لا يحتوي على ميزات تعاون الفريق المتقدمة مثل إضافة تعليقات إلى جانب مستنداتك أو خيار التعليق على ملفات PDF بشكل تعاوني
علاوة على ذلك، لا توجد ميزة مراسلة فورية مدمجة.
لذلك سيتعين على فريقك التواصل بالطريقة القديمة...
_كلا، ليس عبر بريد الحمام
إنه شيء أسوأ من ذلك... عبر البريد الإلكتروني 😩 😩
أفضل 5 بدائل لـ Workflowy
فيما يلي أفضل خمسة بدائل لـ Workflowy التي ستجعل عصائرك الإبداعية تتدفق:
1. انقر فوق
النقر فوق هو الأعلى تصنيفًا تطبيق تدوين الملاحظات والإنتاجية تستخدمه الفرق عالية الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.
من مساعدتك في إدارة وقتك باستخدام متتبع الوقت الأصلي للسماح لك بتعيين وتتبع الوقت الشخصي والتجاري الأهداف ، ClickUp هي الأداة المثالية لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك.
هذا هو السبب في أن ClickUp هو البديل الأمثل لبرنامج Workflowy:
يمكنك تدوين الملاحظات، أو كتابة الأفكار، أو حتى تدوين قائمة البقالة الأسبوعية باستخدام المفكرة .
أو انسخ النص والصقه من أي مكان على الويب مثل قائمة القراءة، وخطة الوجبات، والأبحاث، وغير ذلك.
المفكرة الخاصة بك خاصة تمامًا، ولكن يمكنك تحويل أفكارك الرائعة إلى مهام عندما تكون مستعدًا حتى يتمكن أعضاء الفريق من العمل عليها معك.
إليك ما يمكنك فعله أيضًا باستخدام المفكرة:
- عرض سجل التحرير وإعادة التغييرات
- خذ ملاحظاتك معك عبرامتداد كروم
- افتح ملاحظة وقم بتوسيعها لملء الشاشة
- ابحث عن كلمة رئيسية في ملاحظاتك
- اطبع ملاحظاتك
ويمكنك التخلص من النص العادي الممل باستخدام تحرير النص المنسق .
يمكنك ذلك:
- إضافة الكثير من الرموز التعبيرية الممتعة
- إضافة عناوين، و"علامات اقتباس"، خط غامق، وتسطير، و أحرف كبيرة، والمزيد
- ذكر المهام
- تمييز بناء الجملة
- تفسير الكثير من اللغات بتنسيق كتلة الرموز
يوميًا المهام اليومية ?
ببساطة قم بإضافة قوائم المراجعة إلى ملاحظاتك
يمكنك أيضًا إضافة عناصر متداخلة إلى قوائم المراجعة لمزيد من التنظيم والتفاصيل.
_أحيانًا تحدث الحياة في بعض الأحيان، وستحتاج إلى نقل بعض المهام
لهذا السبب يتيح لك ClickUp سحب العناصر وإفلاتها بين القوائم لإعادة ترتيبها بسهولة.
بعد يوم طويل من إنجاز المهام، أنت بحاجة إلى طريقة سهلة لإعادة تنظيم مهامك! 💆
يمكنك أيضًا إنشاء قوالب قائمة المراجعة وإعادة استخدامها دون إضاعة أي وقت.
وإذا كان لديك عشاء عائلي قادم وتحتاج إلى القليل من المساعدة في التسوق من البقالة، ببساطة تعيين تلك المهمة المحددة إلى مخصص واحد . 🛒
وبالطبع، يمكنك اصطحاب مهامك اليومية معك عبر تطبيق الويب أو تطبيق سطح المكتب أو الهاتف المحمول التطبيق .
لا تقلق يا هومر؛ فقط تحقق من التطبيق_ إذا كنت مرتبكًا
الميزات الرئيسية الأخرى لـ ClickUp
- أولويات المهام: استخدام الأعلام للإشارة إلى ما إذا كانت المهمة عاجلة، أو ذات أولوية عالية، أو ذات أولوية عادية، أو ذات أولوية منخفضة، حتى يعرف أعضاء الفريق من أين يبدأون
- التدقيق تسريع عمليات الموافقة من خلال تعيين التعليقات مباشرة على مرفقات المهام
- المهام المتكررة: تعيين جداول زمنية متكررة لأي شيء يجب القيام به مرارًا وتكرارًا، مثل اجتماع الفريق الأسبوعي
- المستندات: تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي لإنشاء مواقع الويكي وملاحظات الاجتماعات وأدلة المستخدم والمزيد
- التذكيرات: يتم تذكيرك من خمس دقائق حتى ثلاثة أيام قبل موعد استحقاق مهمتك
- القوالب :: استخدامالقوالب لالمشاريع الشخصية, تخطيط الفعاليات,إدارة المشاريع، والمزيد للمضي قدمًا
- الخرائط الذهنية: إنشاء مخططات مرئية لمشاريعك القادمة
- المشاهدات : عرض مهامك اليومية فيقائمةلوحة كانبان,مخطط جانت، أو أي نمط من اختيارك
- عرض المخطط الزمني: عرض مهامك خطيًاوتخطيط مهامك اليومية بمرور الوقت
- عرض التقويم
: جدولة جميع مهامك وإدارتهاالموارد
- مزامنة تقويم Google:أي تغييرات يتم إجراؤها على المهام التي تمت مزامنتها في أي من التطبيقين ستنعكس في كلا التطبيقين على الفور
إيجابيات #### ClickUp
- إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من المستخدمين
- تعيين المهام إلىتعيينات متعددةحتى يتمكن الزملاء من العمل معًا
- التعليقات المعينة ضمان عدم انزلاق أي مهمة من خلال الشقوق
- واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت ووضع عدم الاتصال بالإنترنت
- إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً ضمن مهمتك باستخدامتطبيق النقر على البريد الإلكتروني
- اربط المهام ذات الصلة بسرعة عبر مساحات العمل باستخدامعلاقات المهام لتبسيط سير العمل
- إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً ضمن مهمتك باستخدامتطبيق النقر على البريد الإلكتروني
- استخداماختصار لوحة المفاتيحلاستخدام نص جميل دون مغادرة لوحة المفاتيح
- إضافةتاريخ البدء وتواريخ الاستحقاق إلى مهامك للحصول علىالتذكيرات عند الحاجة إلى إنجاز المهام
- يتكامل معإيفرنوتفيسبوكمساعد جوجلوالمزيد
قيود ClickUp
- لا يوجد عرض جدول في تطبيق الجوال (حتى الآن)
اطّلع على خريطة طريق ClickUp لمعرفة كيفية إصلاح هذه العيوب، وقائمتنا الشاملة لـ بدائل ClickUp .
وبينما أنت في ذلك، يمكنك الغوص في صندوق كنز من الميزات التي يوفرها لك بديل Workflowy المجاني هذا!
تسعير #### ClickUp
عروض ClickUp ثلاثة التسعير الخطط
- خطة مجانية للأبد:
- عدد غير محدود من الأعضاء
- مهام غير محدودة
- مساحة تخزين 100 ميغابايت
- والمزيد
- خطة غير محدودة (5 دولارات شهرياً لكل عضو):
- جميع الميزات "المجانية"
- طرق عرض غير محدودة للقائمة واللوحة والتقويم
- تكاملات غير محدودة
- الأهداف
- المحافظ
- والمزيد
- خطة العمل (9 دولارات شهرياً لكل عضو):
- جميع الميزات غير المحدودة
- مجلدات الأهداف
- كل لوحة التحكم
الأدوات
- جميع الأتمتة
- ضيوف إضافيون
- الوقت في الحالة
- تتبع الوقت المتقدم
- /href/ /blog/?p=13258 الخرائط الذهنية /%المرجع/
- والمزيد
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)
2. ملاحظات أبل
Apple Notes هو تطبيق قائمة iOS. يمكنك استخدام هذا تطبيق الخطوط العريضة على جهاز iPad أو جهاز Apple المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو حتى من خلال متصفحك.
ومع ذلك، فإن تطبيق Apple Notes هو مجرد تطبيق أساسي لتدوين الملاحظات ويفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة مثل المهام المعينة والتنبيهات اللافتة للنظر.
أبل نوتس الميزات الرئيسية
- تثبيت ملاحظاتك المفضلة أو الأكثر أهمية لتسهيل العثور عليها
- إضافة مرفقات مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو روابط الويب إلى ملاحظاتك
- إنشاء قوائم مراجعة
- تنظيم ملاحظاتك في مجلدات
مزايا Apple Notes
- دعوة الأشخاص للتعاون في ملاحظاتك
- البحث عن الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملاحظات المكتوبة والصور
- استخدم معرف الوجه أو معرف اللمس أو كلمة مرور لقفل ملاحظاتك وإلغاء قفلها
قيود Apple Notes
- لا يتوفر تطبيق أندرويد
- لا يمكن إنشاء قوائم مراجعة متكررة
- لا يمكن تمييز النصوص المهمة
تسعير Apple Notes
Apple Notes مجاني. ولكن إذا كنت تريد المزيد من مساحة التخزين على iCloud، تبدأ الأسعار من 0.99 دولار شهريًا مقابل 50 جيجابايت.
تقييمات عملاء Apple Notes
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
3. فكرة
مفهوم هو تطبيق تدوين الملاحظات مع بعض الميزات الأساسية لإدارة المشاريع مثل لوحات كانبان والمهام المعينة والتكاملات القوية
ومع ذلك، فهي أداة تعاون غير فعالة للفرق الكبيرة إلا إذا كانوا يريدون استخدامها فقط كأداة برنامج قاعدة المعرفة .
إذن ماذا ستكون ملاحظتك عن هذهالأداةالمؤسسية بعد أن نتحقق من ميزاتها؟
دعنا نرى:
الميزات الرئيسية لـ #### فكرة الميزات الرئيسية
- إنشاء مواقع ويكي للفريق حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى كل ما يحتاجون إلى معرفته عن شركتك أو مشروعك
- يحتوي على لوحات كانبان، وجداول، وقوائم، وغير ذلك الكثير
- إنشاء الملاحظات وقوائم المراجعة والمستندات
- تعليقات وإشارات لمساعدتك على إنجاز المزيد مع أشخاص آخرين، أينما كنت
إيجابيات #### Notion
- يمكن أن يساعدك في إدارة منتجاتك ومهام الموارد البشرية وأنشطة التسويق وغير ذلك الكثير
- استخدم تطبيق Android أو iOS لتدوين الملاحظات أثناء التنقل
- يمكن تخطيط المهام وتواريخ الاستحقاق باستخدام عرض الجدول الزمني
قيود مفهوم
- يقتصر على 50 قالباً
- تحتاج إلى الترقية إلى خطة متميزة للوصول إلى أدوات الإدارة والأمان
- لا توجد مصادقة ثنائية للحفاظ على أمان مستنداتك
التسعير #### تسعير Notion
لدى Notion ثلاث خطط تسعير:
- شخصية (مجانية):
- صفحات وكتل غير محدودة
- مشاركة مع خمسة ضيوف
- المزامنة عبر الأجهزة
- والمزيد
- محترف شخصي (5 دولارات شهرياً):
- تحميل غير محدود للملفات
- عدد غير محدود من الضيوف
- سجل الإصدار
- والمزيد
- فريق (10 دولارات شهرياً لكل عضو):
- عدد غير محدود من أعضاء الفريق
- مساحة عمل تعاونية
- أذونات متقدمة
- أدوات المسؤول
- والمزيد
تقييمات العملاء #### تقييمات العملاء
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)
4. مايكروسوفت ون نوت
مايكروسوفت ون نوت هو برنامج مجاني تطبيق تدوين الملاحظات . يحتوي التطبيق على ملاحظات لاصقة افتراضية وقوالب للمشاريع المتكررة وعلامات مخصصة.
الأداة أيضًا أداة رائعة إيفرنوت بديل
ومع ذلك، نود أن نضيف ملاحظة واحدة: في بعض الأحيان تستغرق البيانات من تطبيق الويب بعض الوقت للمزامنة أو لا تتم مزامنتها على الإطلاق مع تطبيقات الأجهزة المحمولة.
_أعتقد أن عليك فقط التحديق في هاتفك والانتظار!
الميزات الرئيسية لـ Microsoft OneNote
- قم بمراجعة ملاحظاتك باستخدام التظليل أو التعليقات التوضيحية بالحبر
- مشاركة الملاحظات والتعاون بشأنها
- استخدم أداة قص الويب OneNote لحفظ المحتوى بنقرة واحدة
- قوالب للميزانية والمخططين والمتتبعين والبطاقات والمزيد
محترفو مايكروسوفت OneNote
- تسجيل الملاحظات الصوتية وإدراج مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وإضافة الملفات
- متوفر كتطبيقات iOS و Android للأجهزة المحمولة
- تنظيم المحتوى الخاص بك في صفحات وأقسام
قيود Microsoft OneNote
- لا يدعم إصدار Mac العلامات المخصصة
- يفتقر إلى التكامل الأصلي مع الأدوات غير التابعة لمايكروسوفت مثل Salesforce وCalendly وغيرها
- لا يمكن التعليق على ملفات PDf
تسعير Microsoft OneNote
Microsoft OneNote مجاني.
تقييمات عملاء Microsoft OneNote
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: غير متاح
5. ورق دروب بوكس
ورق دروب بوكس هو أداة إنتاجية التي تساعد الفرق على العصف الذهني. تتيح لك هذه الأداة المشاركة في التحرير وإضافة التعليقات والتعليق وإضافة الصور والفيديو والصوت إلى ملاحظات العصف الذهني بحيث يمكنك تصور أفكارك بشكل كامل.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام التطبيق للعمل، فستحتاج إلى الكثير من الورق لهذه الأداة حيث تبدأ خططها المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا. 💵
تعرف ما يقولون، مزيد من الورق، مزيد من المشاكل_ 🤷
الميزات الرئيسية لـ Dropbox Paper
- إنشاء محاضر اجتماعات باستخدامعناصر العمل وإشارات الفريق
- تعيين المهام لزملاء الفريق وإضافة تواريخ استحقاق للمهام
- يدعم قوالب للعصف الذهني,تقويم المحتوىوالموجزات الإبداعية والمزيد
- دوّن الأفكار والتقط الصور أثناء التنقل على جهاز iOS أو Android
دروب بوكس دروب بوكس بيبر المحترفين
- تعاون على المستندات مع زملائك في الفريق
- تمنحك الباقة المجانية 2 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية
- اختر الملفات التي تريد الوصول إليها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت
قيود Dropbox الورقية
- قد يكون فرز الملفات وتنظيمها أمرًا صعبًا
- يقتصر على مستخدم واحد في الباقة المجانية
- نظرًا لأن التطبيق يعتمد على تخفيض الأسعار، فإنه يفتقر إلى بعض إمكانيات معالجة الكلمات المتقدمة مثل التدقيق الإملائي المدمج ومجموعة متنوعة من الخطوط
تسعير تطبيق Dropbox Paper
يحتوي Dropbox Paper على ست خطط:
- أساسية (مجانية):
- ما يصل إلى 3 أجهزة
- نقل دروب بوكس (حتى 100 ميجابايت)
- 1 مستخدم
- 2 جيجابايت من التخزين المشفر
- والمزيد
- بالإضافة (11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم):
- 1 مستخدم
- 2 تيرابايت (2,000 جيجابايت) من التخزين المشفر
- أي عدد تريده من الأجهزة
- توفير مساحة على القرص الصلب باستخدام Dropbox Smart Sync
- والمزيد
- عائلة (19.99 دولارًا شهريًا لكل عائلة):
- ما يصل إلى 6 مستخدمين
- مشاركة 2 تيرابايت (2,000 جيجابايت) من مساحة التخزين المشفرة
- مجلد غرفة العائلة للمشاركة
- فوترة مركزية
- والمزيد
- احترافي (19.99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم):
- مستخدم واحد
- 3 تيرابايت (3,000 جيجابايت) من المساحة
- ضوابط مشاركة متقدمة
- حماية الملفات التي تشاركها بعلامة مائية تحمل علامتك التجارية
- والمزيد
- معيار (15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم):
- أكثر من 3 مستخدمين
- 5 تيرابايت (5,000 جيجابايت) من المساحة
- أدوات مشاركة وتعاون متقدمة
- عناصر تحكم إدارية لدعم أمني إضافي
- والمزيد
- متقدم (25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم):
- أكثر من 3 مستخدمين
- مساحة تخزين غير محدودة
- حركة المرور والرؤى
- أدوار إدارية متدرجة
- والمزيد
تقييمات مستخدمي دروب بوكس الورقية
- G2: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
لا تفقد تدفقك مع Workflowy 🙅
Workflowy أداة جيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات.
ومع ذلك، فإنه يحتوي على خطة مجانية بسيطة.
وعلاوة على ذلك، لا تقدم خطته المدفوعة أي ميزات متقدمة لإدارة المهام التي تحتاجها الفرق لإنجاز مشروع من البداية إلى النهاية.
_ليس وضعًا مثاليًا إذا كنت تحاول توثيق كل تلك الأفكار التي تتدفق عبره
ورغم أننا ذكرنا بعض بدائل Workflowy الفائزة، إلا أن ClickUp يأتي في المرتبة الأولى.🏆
مع ClickUp، يمكنك الحصول على بنية التسلسل الهرمي لمساعدتك في إدارة سير عملك بسهولة، و شريط الأدوات متعدد المهام الذي يمكنك استخدامه لإجراء التغييرات بشكل مجمّع، والكثير من عمليات التكامل لجميع احتياجاتك.
فلماذا لا اقفز إلى ClickUp مجانًا اليوم للحفاظ على سير الأمور بسلاسة!