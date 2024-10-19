أفضل 5 بدائل لـ Workflowy &؛ المنافسون (الميزات والأسعار)

هل سبق لك أن كنت حقًا في سير الأمور؟

إنها تلك اللحظات التي تتدفق فيها الأفكار وبالكاد تستطيع مجاراتها!

عندما يحدث هذا الأمر، من الجيد أن يكون بجانبك صانع قوائم مفيد يساعدك على تجميع كل هذه الأفكار معًا.

وهنا يأتي دور Workflowy لمساعدتك.

إنه تطبيق مفيد لوضع القوائم مع بعض إمكانيات إدارة المهام.

ومع ذلك، فإن التطبيق لديه بعض القيود.

على سبيل المثال، لا يوفر Workflowy طريقة عرض الخريطة الذهنية، كما أن القوائم النقطية ليست أداة العصف الذهني الأكثر فعالية. 🧠

وربما لهذا السبب أيضًا تبحث معظم الفرق عن بدائل Workflowy

ولكن لا تقلق، فقد أعددنا لك قائمة _بأفضل الأدوات البديلة لك

في هذه المقالة، سنلقي نظرة موجزة على ماهية Workflowy، وقيوده، وأفضل خمسة بدائل ل Workflowy التي ستساعدك على إتقان سير العمل الخاص بك.

لننشر هذه المقالة

3 أسباب تجعلك تحتاج إلى بديل لسير العمل

Workflowy هو مدير المهام عبر الإنترنت يساعد الأفراد والفرق على إنشاء قوائم متعددة. إنه في الأساس مفكرة رقمية تساعد الأشخاص على التخطيط وتدوين الملاحظات, العصف الذهني خطط العقل المدبر، وأكثر من ذلك.

فيما يلي بعض من ميزات Worklowy الرئيسية:

إنشاء قوائم متداخلة

سحب وإسقاط عناصر قائمة المهام لإعادة ترتيبها

قم بتكبير عنصر للتركيز عليه 🔎

وسم العناصر وتعيينها

A لوحة على غرار كانبان لتخطيط المهام

ولكن على الرغم من أن التطبيق يتمتع بإمكانيات جيدة لتدوين الملاحظات، إلا أن كل شيء لا يسير بسلاسة.

إليك ثلاثة عيوب في Workflowy ستجعلك تنتقل إلى تطبيق آخر:

1. خطة مجانية محدودة

تحتوي الباقة المجانية على 250 حداً شهرياً للرصاص.

_ المشكلة؟

إذا كنت ترغب في استخدام التطبيق للصحافة أو الكتابة أو تدوين الملاحظات الشاملة، فإن 250 عنصرًا شهريًا لن تكفي على الأرجح.

ومع ذلك، يمكنك زيادة هذا الرقم بإحالة الأصدقاء (100 عنصر لكل إحالة).

_ولكن ماذا لو كان حيوانك الأليف هو صديقك الوحيد؟

علاوة على ذلك، تحتوي الباقة المجانية أيضًا على حد أقصى لتحميل الملفات 100 ميجابايت.

كما أنك مقيد بخيارين أساسيين للمشاركة:

الوصول الكامل : يمكن للمستخدمين تحرير المستند ومشاركته مع الآخرين

: يمكن للمستخدمين تحرير المستند ومشاركته مع الآخرين العرض فقط: يمكن للمستخدمين عرض المستند فقط

_إذن إما كل شيء أو لا شيء!

العديد من الميزات الأساسية مثل عدد غير محدود من الرموز النقطية، والنسخ الاحتياطي لـ Dropbox، وزيادة خيارات التخصيص، هي ميزات حصرية للحساب الاحترافي.

2. يفتقر إلى عمليات التكامل الأساسية

لا يتكامل Workflowy مع الأدوات الشائعة مثل جيرا قوة المبيعات تريلو أو مهام جوجل .

عدم وجود تكامل يعني أنك ستقتصر إلى حد كبير على تدوين الملاحظات فقط، ولن تتمكن من ربط تطبيقاتك المفضلة بالأداة.

3. بسيطة للغاية لإدارة المهام المعقدة

فيما يلي ثلاثة أسباب تجعل التطبيق غير فعال لإدارة المهام الكبيرة:

أ. محدودية إمكانيات تحرير النصوص الغنية

على الرغم من أن التطبيق يدعم الخطوط المائلة والتسطير والخطوط العريضة، إلا أنه لا يوفر خطوطًا مختلفة أو عناوين أو اختصارات الروابط.

ب. لا توجد تذكيرات آلية مدمجة

لا يحتوي التطبيق على أي تذكيرات لمساعدتك في إدارة مهامك اليومية وتعزيز الإنتاجية. أعتقد أنك ستضطر إلى الاعتماد على تقويم Google للحصول على تذكيرات. 🤷

ج. ميزات التعاون الأساسية

يتيح لك Workflowy مشاركة الروابط مع زملائك في الفريق من أجل التعاون في المستندات وضع علامات على أعضاء الفريق في الملاحظات، ويتيح لك تتبع ما تم إنجازه.

لكنه لا يحتوي على ميزات تعاون الفريق المتقدمة مثل إضافة تعليقات إلى جانب مستنداتك أو خيار التعليق على ملفات PDF بشكل تعاوني

علاوة على ذلك، لا توجد ميزة مراسلة فورية مدمجة.

لذلك سيتعين على فريقك التواصل بالطريقة القديمة...

_كلا، ليس عبر بريد الحمام

إنه شيء أسوأ من ذلك... عبر البريد الإلكتروني 😩 😩

أفضل 5 بدائل لـ Workflowy

فيما يلي أفضل خمسة بدائل لـ Workflowy التي ستجعل عصائرك الإبداعية تتدفق:

1. انقر فوق

النقر فوق هو الأعلى تصنيفًا تطبيق تدوين الملاحظات والإنتاجية تستخدمه الفرق عالية الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

من مساعدتك في إدارة وقتك باستخدام متتبع الوقت الأصلي للسماح لك بتعيين وتتبع الوقت الشخصي والتجاري الأهداف ، ClickUp هي الأداة المثالية لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك.

هذا هو السبب في أن ClickUp هو البديل الأمثل لبرنامج Workflowy:

يمكنك تدوين الملاحظات، أو كتابة الأفكار، أو حتى تدوين قائمة البقالة الأسبوعية باستخدام المفكرة .

أو انسخ النص والصقه من أي مكان على الويب مثل قائمة القراءة، وخطة الوجبات، والأبحاث، وغير ذلك.

المفكرة الخاصة بك خاصة تمامًا، ولكن يمكنك تحويل أفكارك الرائعة إلى مهام عندما تكون مستعدًا حتى يتمكن أعضاء الفريق من العمل عليها معك.

إليك ما يمكنك فعله أيضًا باستخدام المفكرة:

عرض سجل التحرير وإعادة التغييرات

خذ ملاحظاتك معك عبر امتداد كروم افتح ملاحظة وقم بتوسيعها لملء الشاشة

ابحث عن كلمة رئيسية في ملاحظاتك

اطبع ملاحظاتك

ويمكنك التخلص من النص العادي الممل باستخدام تحرير النص المنسق .

يمكنك ذلك:

إضافة الكثير من الرموز التعبيرية الممتعة

إضافة عناوين، و"علامات اقتباس"، خط غامق ، وتسطير، و أحرف كبيرة، والمزيد

، وتسطير، و أحرف كبيرة، والمزيد ذكر المهام

تمييز بناء الجملة

تفسير الكثير من اللغات بتنسيق كتلة الرموز

يوميًا المهام اليومية ?

ببساطة قم بإضافة قوائم المراجعة إلى ملاحظاتك

يمكنك أيضًا إضافة عناصر متداخلة إلى قوائم المراجعة لمزيد من التنظيم والتفاصيل.

_أحيانًا تحدث الحياة في بعض الأحيان، وستحتاج إلى نقل بعض المهام

لهذا السبب يتيح لك ClickUp سحب العناصر وإفلاتها بين القوائم لإعادة ترتيبها بسهولة.

بعد يوم طويل من إنجاز المهام، أنت بحاجة إلى طريقة سهلة لإعادة تنظيم مهامك! 💆

يمكنك أيضًا إنشاء قوالب قائمة المراجعة وإعادة استخدامها دون إضاعة أي وقت.

وإذا كان لديك عشاء عائلي قادم وتحتاج إلى القليل من المساعدة في التسوق من البقالة، ببساطة تعيين تلك المهمة المحددة إلى مخصص واحد . 🛒

وبالطبع، يمكنك اصطحاب مهامك اليومية معك عبر تطبيق الويب أو تطبيق سطح المكتب أو الهاتف المحمول التطبيق .

لا تقلق يا هومر؛ فقط تحقق من التطبيق_ إذا كنت مرتبكًا

الميزات الرئيسية الأخرى لـ ClickUp

أولويات المهام: استخدام الأعلام للإشارة إلى ما إذا كانت المهمة عاجلة، أو ذات أولوية عالية، أو ذات أولوية عادية، أو ذات أولوية منخفضة، حتى يعرف أعضاء الفريق من أين يبدأون

التدقيق تسريع عمليات الموافقة من خلال تعيين التعليقات مباشرة على مرفقات المهام

المهام المتكررة: تعيين جداول زمنية متكررة لأي شيء يجب القيام به مرارًا وتكرارًا، مثل اجتماع الفريق الأسبوعي

المستندات: تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي لإنشاء مواقع الويكي وملاحظات الاجتماعات وأدلة المستخدم والمزيد

التذكيرات: يتم تذكيرك من خمس دقائق حتى ثلاثة أيام قبل موعد استحقاق مهمتك

القوالب :: استخدام القوالب ل المشاريع الشخصية , تخطيط الفعاليات , إدارة المشاريع ، والمزيد للمضي قدمًا

الخرائط الذهنية: إنشاء مخططات مرئية لمشاريعك القادمة

المشاهدات : عرض مهامك اليومية في قائمة لوحة كانبان , مخطط جانت ، أو أي نمط من اختيارك

عرض مهامك اليومية في قائمة لوحة كانبان , مخطط جانت ، أو أي نمط من اختيارك عرض المخطط الزمني: عرض مهامك خطيًاوتخطيط مهامك اليومية بمرور الوقت

عرض التقويم : جدولة جميع مهامك وإدارتها الموارد مزامنة تقويم Google: أي تغييرات يتم إجراؤها على المهام التي تمت مزامنتها في أي من التطبيقين ستنعكس في كلا التطبيقين على الفور

جدولة جميع مهامك وإدارتها الموارد

إيجابيات #### ClickUp

إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من المستخدمين

تعيين المهام إلى تعيينات متعددة حتى يتمكن الزملاء من العمل معًا

التعليقات المعينة ضمان عدم انزلاق أي مهمة من خلال الشقوق

واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت و وضع عدم الاتصال بالإنترنت إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً ضمن مهمتك باستخدام تطبيق النقر على البريد الإلكتروني اربط المهام ذات الصلة بسرعة عبر مساحات العمل باستخدام علاقات المهام لتبسيط سير العمل

استخدام اختصار لوحة المفاتيح لاستخدام نص جميل دون مغادرة لوحة المفاتيح

إضافة تاريخ البدء وتواريخ الاستحقاق إلى مهامك للحصول على التذكيرات عند الحاجة إلى إنجاز المهام

يتكامل مع إيفرنوت فيسبوك مساعد جوجل والمزيد

قيود ClickUp

لا يوجد عرض جدول في تطبيق الجوال (حتى الآن)

اطّلع على خريطة طريق ClickUp لمعرفة كيفية إصلاح هذه العيوب، وقائمتنا الشاملة لـ بدائل ClickUp .

وبينما أنت في ذلك، يمكنك الغوص في صندوق كنز من الميزات التي يوفرها لك بديل Workflowy المجاني هذا!

تسعير #### ClickUp

عروض ClickUp ثلاثة التسعير الخطط

خطة مجانية للأبد :

عدد غير محدود من الأعضاء مهام غير محدودة مساحة تخزين 100 ميغابايت والمزيد

: خطة غير محدودة (5 دولارات شهرياً لكل عضو):

جميع الميزات "المجانية" طرق عرض غير محدودة للقائمة واللوحة والتقويم تكاملات غير محدودة الأهداف المحافظ والمزيد

(5 دولارات شهرياً لكل عضو): خطة العمل (9 دولارات شهرياً لكل عضو):

جميع الميزات غير المحدودة مجلدات الأهداف كل لوحة التحكم الأدوات جميع الأتمتة ضيوف إضافيون الوقت في الحالة تتبع الوقت المتقدم /href/ /blog/?p=13258 الخرائط الذهنية /%المرجع/ والمزيد

(9 دولارات شهرياً لكل عضو):

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. ملاحظات أبل

Apple Notes هو تطبيق قائمة iOS. يمكنك استخدام هذا تطبيق الخطوط العريضة على جهاز iPad أو جهاز Apple المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو حتى من خلال متصفحك.

ومع ذلك، فإن تطبيق Apple Notes هو مجرد تطبيق أساسي لتدوين الملاحظات ويفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة مثل المهام المعينة والتنبيهات اللافتة للنظر.

أبل نوتس الميزات الرئيسية

تثبيت ملاحظاتك المفضلة أو الأكثر أهمية لتسهيل العثور عليها

إضافة مرفقات مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو روابط الويب إلى ملاحظاتك

إنشاء قوائم مراجعة

تنظيم ملاحظاتك في مجلدات

مزايا Apple Notes

دعوة الأشخاص للتعاون في ملاحظاتك

البحث عن الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملاحظات المكتوبة والصور

استخدم معرف الوجه أو معرف اللمس أو كلمة مرور لقفل ملاحظاتك وإلغاء قفلها

قيود Apple Notes

لا يتوفر تطبيق أندرويد

لا يمكن إنشاء قوائم مراجعة متكررة

لا يمكن تمييز النصوص المهمة

تسعير Apple Notes

Apple Notes مجاني. ولكن إذا كنت تريد المزيد من مساحة التخزين على iCloud، تبدأ الأسعار من 0.99 دولار شهريًا مقابل 50 جيجابايت.

تقييمات عملاء Apple Notes

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. فكرة

مفهوم هو تطبيق تدوين الملاحظات مع بعض الميزات الأساسية لإدارة المشاريع مثل لوحات كانبان والمهام المعينة والتكاملات القوية

ومع ذلك، فهي أداة تعاون غير فعالة للفرق الكبيرة إلا إذا كانوا يريدون استخدامها فقط كأداة برنامج قاعدة المعرفة .

إذن ماذا ستكون ملاحظتك عن هذهالأداةالمؤسسية بعد أن نتحقق من ميزاتها؟

دعنا نرى:

الميزات الرئيسية لـ #### فكرة الميزات الرئيسية

إنشاء مواقع ويكي للفريق حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى كل ما يحتاجون إلى معرفته عن شركتك أو مشروعك

يحتوي على لوحات كانبان، وجداول، وقوائم، وغير ذلك الكثير

إنشاء الملاحظات وقوائم المراجعة والمستندات

تعليقات وإشارات لمساعدتك على إنجاز المزيد مع أشخاص آخرين، أينما كنت

إيجابيات #### Notion

يمكن أن يساعدك في إدارة منتجاتك ومهام الموارد البشرية وأنشطة التسويق وغير ذلك الكثير

استخدم تطبيق Android أو iOS لتدوين الملاحظات أثناء التنقل

يمكن تخطيط المهام وتواريخ الاستحقاق باستخدام عرض الجدول الزمني

قيود مفهوم

يقتصر على 50 قالباً

تحتاج إلى الترقية إلى خطة متميزة للوصول إلى أدوات الإدارة والأمان

لا توجد مصادقة ثنائية للحفاظ على أمان مستنداتك

التسعير #### تسعير Notion

لدى Notion ثلاث خطط تسعير:

شخصية (مجانية):

صفحات وكتل غير محدودة مشاركة مع خمسة ضيوف المزامنة عبر الأجهزة والمزيد

(مجانية): محترف شخصي (5 دولارات شهرياً):

تحميل غير محدود للملفات عدد غير محدود من الضيوف سجل الإصدار والمزيد

(5 دولارات شهرياً): فريق (10 دولارات شهرياً لكل عضو):

عدد غير محدود من أعضاء الفريق مساحة عمل تعاونية أذونات متقدمة أدوات المسؤول والمزيد

(10 دولارات شهرياً لكل عضو):

تقييمات العملاء #### تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. مايكروسوفت ون نوت

مايكروسوفت ون نوت هو برنامج مجاني تطبيق تدوين الملاحظات . يحتوي التطبيق على ملاحظات لاصقة افتراضية وقوالب للمشاريع المتكررة وعلامات مخصصة.

الأداة أيضًا أداة رائعة إيفرنوت بديل

ومع ذلك، نود أن نضيف ملاحظة واحدة: في بعض الأحيان تستغرق البيانات من تطبيق الويب بعض الوقت للمزامنة أو لا تتم مزامنتها على الإطلاق مع تطبيقات الأجهزة المحمولة.

_أعتقد أن عليك فقط التحديق في هاتفك والانتظار!

الميزات الرئيسية لـ Microsoft OneNote

قم بمراجعة ملاحظاتك باستخدام التظليل أو التعليقات التوضيحية بالحبر

مشاركة الملاحظات والتعاون بشأنها

استخدم أداة قص الويب OneNote لحفظ المحتوى بنقرة واحدة

قوالب للميزانية والمخططين والمتتبعين والبطاقات والمزيد

محترفو مايكروسوفت OneNote

تسجيل الملاحظات الصوتية وإدراج مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وإضافة الملفات

متوفر كتطبيقات iOS و Android للأجهزة المحمولة

تنظيم المحتوى الخاص بك في صفحات وأقسام

قيود Microsoft OneNote

لا يدعم إصدار Mac العلامات المخصصة

يفتقر إلى التكامل الأصلي مع الأدوات غير التابعة لمايكروسوفت مثل Salesforce وCalendly وغيرها

لا يمكن التعليق على ملفات PDf

تسعير Microsoft OneNote

Microsoft OneNote مجاني.

تقييمات عملاء Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: غير متاح

5. ورق دروب بوكس

ورق دروب بوكس هو أداة إنتاجية التي تساعد الفرق على العصف الذهني. تتيح لك هذه الأداة المشاركة في التحرير وإضافة التعليقات والتعليق وإضافة الصور والفيديو والصوت إلى ملاحظات العصف الذهني بحيث يمكنك تصور أفكارك بشكل كامل.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام التطبيق للعمل، فستحتاج إلى الكثير من الورق لهذه الأداة حيث تبدأ خططها المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا. 💵

تعرف ما يقولون، مزيد من الورق، مزيد من المشاكل_ 🤷

الميزات الرئيسية لـ Dropbox Paper

إنشاء محاضر اجتماعات باستخدام عناصر العمل وإشارات الفريق

تعيين المهام لزملاء الفريق وإضافة تواريخ استحقاق للمهام

يدعم قوالب للعصف الذهني, تقويم المحتوى والموجزات الإبداعية والمزيد

دوّن الأفكار والتقط الصور أثناء التنقل على جهاز iOS أو Android

دروب بوكس دروب بوكس بيبر المحترفين

تعاون على المستندات مع زملائك في الفريق

تمنحك الباقة المجانية 2 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية

اختر الملفات التي تريد الوصول إليها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت

قيود Dropbox الورقية

قد يكون فرز الملفات وتنظيمها أمرًا صعبًا

يقتصر على مستخدم واحد في الباقة المجانية

نظرًا لأن التطبيق يعتمد على تخفيض الأسعار، فإنه يفتقر إلى بعض إمكانيات معالجة الكلمات المتقدمة مثل التدقيق الإملائي المدمج ومجموعة متنوعة من الخطوط

تسعير تطبيق Dropbox Paper

يحتوي Dropbox Paper على ست خطط:

أساسية (مجانية):

ما يصل إلى 3 أجهزة نقل دروب بوكس (حتى 100 ميجابايت) 1 مستخدم 2 جيجابايت من التخزين المشفر والمزيد

(مجانية): بالإضافة (11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم):

1 مستخدم 2 تيرابايت (2,000 جيجابايت) من التخزين المشفر أي عدد تريده من الأجهزة توفير مساحة على القرص الصلب باستخدام Dropbox Smart Sync والمزيد

(11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): عائلة (19.99 دولارًا شهريًا لكل عائلة):

ما يصل إلى 6 مستخدمين مشاركة 2 تيرابايت (2,000 جيجابايت) من مساحة التخزين المشفرة مجلد غرفة العائلة للمشاركة فوترة مركزية والمزيد

(19.99 دولارًا شهريًا لكل عائلة): احترافي (19.99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم):

مستخدم واحد 3 تيرابايت (3,000 جيجابايت) من المساحة ضوابط مشاركة متقدمة حماية الملفات التي تشاركها بعلامة مائية تحمل علامتك التجارية والمزيد

(19.99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم): معيار (15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم):

أكثر من 3 مستخدمين 5 تيرابايت (5,000 جيجابايت) من المساحة أدوات مشاركة وتعاون متقدمة عناصر تحكم إدارية لدعم أمني إضافي والمزيد

(15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): متقدم (25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم):

أكثر من 3 مستخدمين مساحة تخزين غير محدودة حركة المرور والرؤى أدوار إدارية متدرجة والمزيد

(25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم):

تقييمات مستخدمي دروب بوكس الورقية

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

لا تفقد تدفقك مع Workflowy 🙅

Workflowy أداة جيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات.

ومع ذلك، فإنه يحتوي على خطة مجانية بسيطة.

وعلاوة على ذلك، لا تقدم خطته المدفوعة أي ميزات متقدمة لإدارة المهام التي تحتاجها الفرق لإنجاز مشروع من البداية إلى النهاية.

_ليس وضعًا مثاليًا إذا كنت تحاول توثيق كل تلك الأفكار التي تتدفق عبره

ورغم أننا ذكرنا بعض بدائل Workflowy الفائزة، إلا أن ClickUp يأتي في المرتبة الأولى.🏆

مع ClickUp، يمكنك الحصول على بنية التسلسل الهرمي لمساعدتك في إدارة سير عملك بسهولة، و شريط الأدوات متعدد المهام الذي يمكنك استخدامه لإجراء التغييرات بشكل مجمّع، والكثير من عمليات التكامل لجميع احتياجاتك.

فلماذا لا اقفز إلى ClickUp مجانًا اليوم للحفاظ على سير الأمور بسلاسة!