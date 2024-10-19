10 بدائل Any.do والمنافسين 2025

في عالم اليوم شديد الترابط، يمكن لأداة إدارة المهام المناسبة أن تُحدث فرقاً كبيراً في تنظيم يومك وتبسيط مهامك وزيادة إنتاجيتك.

ومع وجود العديد من خيارات برامج إدارة المهام التي تغمر السوق، فإن اختيار الأداة المناسبة قائمة المهام عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية.

لقد كان برنامج Any.do أحد برامج إدارة المهام المفضلة للكثيرين بسبب واجهته سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تساعد في إدارة المشاريع. ومع ذلك، فهو ليس اللاعب الوحيد في اللعبة.

ربما كنت تبحث عن المزيد من الميزات، أو واجهة مختلفة، أو مجرد فضول حول ما هو موجود في عالم إدارة المشاريع.

تتعمق هذه المقالة في بعض بدائل Any.do من الدرجة الأولى لمساعدتك في العثور على ما يناسب احتياجاتك في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Any.do؟

عند البحث عن منافسي Any.do، لا يتعلق الأمر فقط بالعثور على أداة أخرى لإدارة المهام. بل يتعلق الأمر بتحديد أداة تتوافق مع احتياجاتك الفريدة وأسلوب عملك عند إدارة المشاريع. فيما يلي بعض العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام والواجهة: يجب أن يتضمن التصميم واجهة بسيطة، مما يقلل من منحنى التعلم. سواء كنت خبيرًا في التكنولوجيا أو مبتدئًا، ستحتاج إلى تطبيق يسهل التنقل فيه عند تعيين المهام

يجب أن يتضمن التصميم واجهة بسيطة، مما يقلل من منحنى التعلم. سواء كنت خبيرًا في التكنولوجيا أو مبتدئًا، ستحتاج إلى تطبيق يسهل التنقل فيه عند تعيين المهام الميزات والتكاملات: هل توفر الأداة ميزة تتبع الوقت أو تكامل التقويم أو ميزات التعاون؟ ماذا عن التكامل مع تطبيقات إدارة المشاريع الأخرى التي تستخدمها بشكل متكرر؟

هل توفر الأداة ميزة تتبع الوقت أو تكامل التقويم أو ميزات التعاون؟ ماذا عن التكامل مع تطبيقات إدارة المشاريع الأخرى التي تستخدمها بشكل متكرر؟ توفر المنصة: تأكد من توفر الأداة عبر المنصات التي تستخدمها، سواء كانت iOS أو Android أو الويب أو تطبيقات الجوال أو سطح المكتب

تأكد من توفر الأداة عبر المنصات التي تستخدمها، سواء كانت iOS أو Android أو الويب أو تطبيقات الجوال أو سطح المكتب السعر: في حين أن بعضها قد يكون مجانيًا مع ميزات أساسية، قد يكون للبعض الآخر سعر. ضع في اعتبارك ميزانيتك وعائد الاستثمار

في حين أن بعضها قد يكون مجانيًا مع ميزات أساسية، قد يكون للبعض الآخر سعر. ضع في اعتبارك ميزانيتك وعائد الاستثمار قابلية التوسع: سواءً كنت فرداً أو فريقاً متنامياً، اختر أداة إدارة مشروع يمكن أن تتوسع معك

سواءً كنت فرداً أو فريقاً متنامياً، اختر أداة إدارة مشروع يمكن أن تتوسع معك التخصيص: مهامك ومشاريعك فريدة من نوعها. سيسمح لك مدير المهام الممتاز بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لتفضيلاتك

مهامك ومشاريعك فريدة من نوعها. سيسمح لك مدير المهام الممتاز بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لتفضيلاتك الأمان والخصوصية: احرص على حماية بياناتك. تحقق من أساليب التشفير وسياسات الخصوصية وسجل الشركة الحافل

احرص على حماية بياناتك. تحقق من أساليب التشفير وسياسات الخصوصية وسجل الشركة الحافل المراجعات والتقييمات: يمكن أن توفر ملاحظات المستخدمين الحقيقيين رؤى لا تقدر بثمن حول إيجابيات وسلبيات كل أداة

يمكن أن توفر ملاحظات المستخدمين الحقيقيين رؤى لا تقدر بثمن حول إيجابيات وسلبيات كل أداة الدعم والموارد: خدمة عملاء متجاوبة وثروة من الموارد (مثل البرامج التعليمية والأسئلة الشائعة) يمكن أن تجعل تجربة إدارة مشروعك أكثر سلاسة

خدمة عملاء متجاوبة وثروة من الموارد (مثل البرامج التعليمية والأسئلة الشائعة) يمكن أن تجعل تجربة إدارة مشروعك أكثر سلاسة أدوات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، يمكن أن تكون ميزات مثل التعاون في الوقت الحقيقي والدردشة ومشاركة الملفات لا غنى عنها

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

ضع هذه العوامل في الاعتبار، وستكون مجهزاً بشكل أفضل للعثور على أداة إدارة المشاريع التي تحل محل Any.do وربما يتفوق عليه.

أفضل 10 بدائل لـ Any.do لاستخدامها في عام 2024

في المشهد المتطور باستمرار لأدوات إدارة المهام، يقدم عام 2024 مجموعة مختارة من المنصات التي تتحدى الوضع الراهن.

من التكامل السلس إلى تجربة المستخدم من الدرجة الأولى، تستعد هذه البدائل العشرة ل Any.do لإعادة تعريف الإنتاجية لكل من الأفراد والفرق.

1. انقر فوق

تتيح ميزة "المهام في قوائم متعددة" (TIML) في ClickUp للمطورين ربط المهام مع فرق أخرى عبر المؤسسة

ClickUp ليس مجرد تطبيق لإدارة المهام، بل هو قوة إنتاجية شاملة. صُمم ClickUp للأفراد والفرق، وهو مصمم للأفراد والفرق، ويضبط قدراته ليناسب المشاريع مهما كان حجمها، بدءًا من الأعمال الشخصية إلى مساعي الشركات.

توفر ميزات فريدة من نوعها مثل ClickUp Whiteboards وDOCs ملعبًا لأفكارك، بينما تسهّل قوائم التحقق من المهام المتداخلة إنشاء المهام وتنظيمها وحتى تفويضها لفريقك. وتسلط وظيفة السحب والإفلات والأدوات الديناميكية العديدة مثل العلامات وقوائم المراجعة والحقول المخصصة الضوء على قدرة المنصة على التكيف.

تضمن لك بديهيتها أن يظل سير عملك مرتباً ومصمماً حسب تفضيلاتك.

بالإضافة إلى ذلك، مع تطبيقات سطح المكتب والويب وiOS وAndroid، يضمن لك ClickUp البقاء على اتصال بمهامك بغض النظر عن موقعك.

ClickUp أفضل الميزات

تضم مكتبة النماذج الشاملة في ClickUp أكثر من 1000 مورد، بما في ذلك إدارة المهام, تقويم المحتوى ، وقوالب إنجاز المهام، مما يسهل عملية الإعداد الخاصة بك

تعمل مستندات ClickUp Docs كمحاور للعصف الذهني، وهي مثالية لتنظيم المهام ولا تقدر بثمن لمن يتبنون طريقة GTD

يمكنك تحميل الملفات التكميلية، وتعيين المسؤوليات، وتداخل المهام الفرعية، وربط مهامك بالمستندات الأخرى باستخدام انقر فوق المهام تتيح لك مجموعته التعاونية تفويض المهام ومناقشتها والمشاركة في تحريرها، مما يعزز العمل الجماعي

يوفر تتبع الوقت المدمج رؤى حول مدد المهام، مما يحسن التخطيط المستقبلي

خطط لشهرك باستخدام عرض تقويم ClickUp يضمن لك التكامل السلس مع تقويم Apple و Outlook و Google Calendar تقويم إدارة المشروع متزامن دائمًا



قيود ClickUp

هذا أكثر بكثير من تطبيق قائمة المهام والذي يمكن أن يكون مربكًا للوافدين الجدد، مما يقدم منحنى تعليمي

لا يمكن الوصول إلى جميع ميزات خطة ClickUp المتقدمة والمتميزة في الإصدار المجاني

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8350 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,720+ تقييمات)

2. تيك تيك

عبر تيك تيك TickTickTick هو تطبيق لإدارة المهام لأولئك الذين يسعون إلى إدارة المهام بشكل مبسط، ويلبي الاحتياجات الفردية والجماعية. هذا التطبيق تطبيق مخطط رقمي يجعل من السهل إنشاء المهام وقوائم المهام والمزيد بمفردك أو كجزء من فريق.

ما يميز TickTick عن غيره هو أدوات الإنتاجية المدمجة فيه، مما يبسّط إدارة الوقت ويضمن معالجة المهام في الوقت المناسب.

أفضل ميزات TickTick TickTick

يعمل مؤقِّت بومودورو المدمج على تعزيز التركيز والإنتاجية أثناء عملك على قائمة مهامك

توفر التذكيرات المتقدمة تنبيهات مجدولة وحتى تنبيهات تستند إلى الموقع الجغرافي بناءً على تقويم التسويق توفر شامل يمتد عبر منصات iOS (iPhone وiPad) وAndroid



قيود TickTickTick

لا توجد ميزة مزامنة التقويم المباشر يمكن أن تجعل إدارة عبء العمل صعبة

تكامل تطبيقات الطرف الثالث المحدود

تحدّ الفئة المجانية من عدد المهام التي يمكنك وضعها في قائمة مهامك

تسعير TickTickTick

الأساسي: مجاني

مجاني القسط: 27.99 دولارًا لكل مستخدم سنويًا

تقييمات ومراجعات TickTickTick

Capterra : 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. مايكروسوفت للقيام به

عبر مايكروسوفت للقيام يعمل تطبيق المهام هذا كرفيق لإدارة المهام لأولئك المتجذرين في نظام مايكروسوفت البيئي. لا يتعلق الأمر فقط بقوائم المهام أو المهام؛ بل يتعلق بالتكامل - حيث يصبح المخطط و Outlook جزءًا لا يتجزأ من تخطيطك اليومي ل كيفية تحديد أولويات عملك .

مايكروسوفت للقيام بأفضل الميزات

تعتبر واحدة من أفضل تطبيقات التقويم لأن تصميمه يحاكي مخططًا ماديًا، مما يجعل تصور اليوم والأسبوع بديهيًا

يمكن تعيين المهام المتكررة في قائمة مهامك، حتى في الجداول الزمنية المفصلة، دون عناء

يتيح لك التعاون المحسّن تفويض المهام ومناقشتها في قائمة مهامك داخل "المهام" و"مخطط مايكروسوفت

قيود مايكروسوفت للمهام

التخصيص المرئي مقيد إلى حد ما، حيث يرغب المستخدمون في المزيد من التنسيق المتقدم لقوائم مهامهم

يفتقر التطبيق إلى عرض مباشر للتقويم، مما يقيدك بتنسيقات القوائم

مايكروسوفت للقيام بالتسعير

مجاني

تقييمات ومراجعات Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,750 تقييم)

4. أومني فوكس

عبر أومني فوكس يوفر OmniFocus، الموجه للمحترفين الذين يقومون بمهام معقدة، تجربة راقية في أداة بسيطة لإدارة المهام، خاصة لمستخدمي نظام التشغيل Mac.

يعطي هذا التطبيق الأولوية لإمكانية الوصول حتى تتمكن من إدارة المهام أثناء التنقل على جهاز ماك أو آيفون أو حتى ساعة آبل. كما أن وظيفته غير المتصلة بالإنترنت تميزه عن العديد من التطبيقات المعاصرة، مما يضمن لك الحفاظ على إنتاجيتك دون الاتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات OmniFocus

مزامنة سلسة في الوقت الفعلي عبر جميع أدوات Apple الخاصة بك

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

يوفر تحرير دفعي لتعديل المهام بالجملة

تتيح لك إمكانية تكييف سيري إدارة المهام باستخدام الأوامر الصوتية

تسمح قائمة المشاركة باستيراد عناصر الإجراءات من أي تطبيق على جهازك

قيود أومني فوكس #### قيود أومني فوكس

لا يقدم OmniFocus خطة مجانية

يتمحور البرنامج حول Apple، مما قد يحد من قاعدة مستخدميه

تسعير أومني فوكس

للإنترنت: 4.99 دولار أمريكي لكل مستخدم شهرياً

4.99 دولار أمريكي لكل مستخدم شهرياً للمحترفين 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ترخيص V3 القياسي: دفعة لمرة واحدة بقيمة 49.99 دولارًا أمريكيًا

دفعة لمرة واحدة بقيمة 49.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص V3 Pro: دفعة لمرة واحدة بقيمة 99.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات أومني فوكس #### تقييمات ومراجعات أومني فوكس

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 مراجعة)

تحقق من هذه بدائل_أومنيفوكس !

5. تودويست

عبر تودويست بالنسبة لأولئك الذين يعتزون بالبساطة دون التضحية بالوظائف في تطبيق المخطط اليومي ، يبرز Todoist كأفضل اختيار. تتيح لك هذه المنصة، المتوافقة مع منهجيات الإنتاجية الشخصية المتنوعة، تقسيم المهام إلى مشاريع، مما يضمن تنظيم كل جانب من جوانب حياتك.

في حين أن قوتها الأساسية تكمن في إدارة المهام، إلا أنها لا تتردد في تسهيل المشاريع الجماعية. نظرًا لتوفره عبر الأنظمة الأساسية، يضمن لك Todoist البقاء على رأس المهام بغض النظر عن جهازك.

أفضل ميزات Todoist

توفر مطالبات اللغة الطبيعية سهولة إنشاء المهام وجدولتها

توفر ميزة المشاريع وضوحًا في تصنيف المهام، سواء كانت مهام عمل أو مهام شخصية

يوفر نظام كارما رؤى إنتاجية مرئية، مما يشجع على إنجاز المهام بشكل متسق

يتكامل بسلاسة مع تقويم Google

قيود Todoist

تذكيرات المهام حصرية للمستخدمين المميزين

التكامل مع عناصر الإنتاجية الأساسية مثل البريد الإلكتروني والتقويمات مقيد إلى حد ما

تسعير تودويست

خطة المبتدئين/المبتدئين: مجانية

مجانية الخطة الاحترافية: 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا

4 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال: 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Todoist

G2 : 4.4/5 (760+ تقييمات)

: 4.4/5 (760+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2250 تقييم)

6. الأشياء 3

عبر الأشياء 3 حل رقمي لمكافحة فوضى المهام، يقدم لك تطبيق Things 3 ميزات تحافظ على تنظيم مهامك بدقة. بالإضافة إلى مجرد التنظيم، فهو يضمن عدم تفويت المواعيد النهائية.

سواء كنت من محبي نظام العلامات أو التذكيرات المخصصة أو تحتاج إلى التكامل مع أدوات مثل Slack، فإن Things 3 يوفر لك ما تريد. بالإضافة إلى ذلك، مع إصدارات iOS والويب الخاصة به، فإن إمكانية الوصول لا تمثل مشكلة أبدًا.

ثينجز 3 أفضل الميزات

توفر قوائم المراجعة اليومية عرضًا منظمًا للمهام الفورية

تسهل ميزة "العناوين" تقسيم المهام تحت الفئات ذات الصلة

تضمن المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية تفسير المهام وجدولتها بدقة

الأشياء 3 القيود

يفتقر إلى تطبيقات مخصصة لمستخدمي أندرويد

التعاون في المهام أو القوائم ليست ميزة

لا يتوفر إصدار مجاني

تسعير #### الأشياء 3

لأجهزة Mac: دفعة لمرة واحدة بقيمة 49.99 دولارًا أمريكيًا

دفعة لمرة واحدة بقيمة 49.99 دولارًا أمريكيًا لآيفون وآبل ووتش: دفعة لمرة واحدة بقيمة 9.99 دولارًا أمريكيًا

دفعة لمرة واحدة بقيمة 9.99 دولارًا أمريكيًا لأجهزة الآيباد: دفعة لمرة واحدة بقيمة 19.99 دولارًا أمريكيًا

الأشياء 3 تقييمات ومراجعات

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

7. توكس ديوكس

عبر توكس ديوكس يمزج TeuxDeux بين الشكل والوظيفة بسلاسة من الناحية الجمالية والعملية بشكل مثير للإعجاب. تنظم منصته المهام في عرض أسبوعي واضح، مما يتيح للمستخدمين تحديد مسؤولياتهم ذات الأولوية القصوى على الفور.

بالإضافة إلى كونه مجرد مدير مهام بسيط، يعرض التطبيق ميزات مثل المهام المتكررة، مما يضمن عدم اضطرار المستخدمين إلى إعادة إدخال المهام المتكررة. كما أنه يقدم تصميمًا منعشًا بخطوط جريئة مع الحفاظ على عرض مرتب.

أفضل ميزات #### TeuxDeux

جدولة المهام المتكررة وعرضها بسهولة، مما يزيل التكرار في التخطيط

إمكانات القائمة الذكية القابلة للتخصيص لتعزيز التنظيم وتحديد الأولويات

ترحيل المهام تلقائيًا إلى اليوم التالي في حالة اكتمالها، مما يضمن سير كل شيء بسلاسة

يعزز دعم تخفيض السعر من وضوح وصف المهام

تلقي رسائل بريد إلكتروني منتظمة لإطلاعك على مسؤولياتك اليومية

إضفاء الطابع الشخصي على الجماليات باستخدام عجلة ألوان قابلة للتخصيص

وظائف متزامنة بين تطبيق الآيفون ومنصة الويب الخاصة به

قيود #### قيود TeuxDeux

التطبيق غير متوفر في إصدار مجاني

لا يتوفر لمستخدمي أندرويد، مع عدم وجود تطبيق مخصص

الميزات التعاونية محدودة؛ لا يمكن إدارة مهام الفريق بسهولة

تسعير #### تسعير TeuxDeux

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

TeuxDeux التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (21+ تقييمات)

: 4.5/5 (21+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7 تقييمات)

8. تودليدو

عبر تودوليدو بعد أن رسخ موطئ قدم له في مجال الإنتاجية، أظهر Toodledo أداءً ثابتاً وقدرة على التكيف. فهو أكثر من مجرد تطبيق لقائمة المهام، فهو يجسد مجموعة واسعة من ميزات إدارة المهام المتقدمة. وعلى مر السنين، تم دمج ملاحظات المستخدمين في الوقت الفعلي ومواكبة منهجيات الإنتاجية الحديثة. إنها شهادة على الجمع بين المتانة والفعالية العصرية.

أفضل ميزات Toodledo

قابلية تخصيص عالية تضمن تجربة مستخدم مخصصة

منصة شاملة لتدوين الأفكار وفرز القوائم ووضع الخطط الاستراتيجية

يساعد متتبع العادات على غرس العادات الإيجابية ويضمن مساءلة المستخدم

تعزيز تآزر الفريق من خلال مشاركة المهام والمهام والأدوات التعاونية

البقاء على رأس الأولويات مع التنبيهات في الوقت المناسب

يضمن الوصول دون اتصال بالإنترنت سير العمل دون انقطاع

إضافة المهام السريعة التي يسهّلها امتداد متصفح Toodledo

قيود Toodledo

قد يبدو التصميم والواجهة قديمين بالنسبة للبعض

قد تكون مرحلة التعلم الأولية صعبة لبعض الوافدين الجدد

الميزات المميزة تتطلب اشتراكاً

تسعير Toodledo

مجاني

قياسي : 3.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 3.99 دولار لكل مستخدم شهرياً زائد : 5.99 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 5.99 دولارات لكل مستخدم شهرياً شركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تودليدو

G2 : 4.4/5 (49+ تقييمات)

: 4.4/5 (49+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. ميموريجي

عبر ميموريجي Memorigi هو تطبيق ديناميكي لإدارة المهام مصمم خصيصاً للمستخدم العصري.

وبفضل واجهته البديهية، فإنه يعد بتجربة سلسة في تنظيم المهام، وإعداد التذكيرات، والتعاون مع فرق العمل.

كما أن ميزاته القوية، بالإضافة إلى تصميمه سهل الاستخدام، تجعله تطبيقاً مفضلاً للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء.

ميموريجي أفضل الميزات

واجهة تفاعلية تضمن سهولة إدخال المهام وإدارتها

تضمن المزامنة السلسة عبر الأجهزة تحديث حالة المهام

أدوات تعاونية تعزز تآزر الفريق

عرض تقويم متكامل لجدول زمني شامل للمهام والتذكيرات

إعدادات إشعارات متقدمة لضمان تنفيذ المهام في الوقت المناسب

إمكانات التكامل مع التطبيقات والبرامج الشائعة الأخرى

أوضاع عرض متعددة الاستخدامات، بما في ذلك طرق عرض القائمة والمربعات وكانبان

قيود ميموريجي

قد تقيد النسخة المجانية بعض الوظائف المتقدمة

قد يكون التكامل مع البرامج الخارجية محدوداً

قد تكون خيارات التخصيص محدودة مقارنة بالمنافسين

تسعير ميموريجي

مجاني

القسط: 49.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Memorigi

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. كوير

عبر كوير يتميز Quire بتركيزه على الإدارة الدقيقة. من خلال "التداخل" الفريد من نوعه ودمج لوحات كانبان، يتم تحديد المهام بتفاصيل غير مسبوقة.

يضمن Quire تحديد الخطوات اللاحقة القابلة للتنفيذ بوضوح داخل كل بطاقة مهمة شاملة. يمكنك تحديد أولويات المهام، وتعيين المهام، وإدارة المشاريع على مستوى دقيق. بالإضافة إلى ذلك، تُعد خيارات التصفية المتقدمة نعمة للمستخدمين الذين يسعون إلى تحديد أولويات مسؤولياتهم.

كواير أفضل الميزات

يساعد التقسيم السلس بين المهام الرئيسية والمهام الفرعية على التخطيط التفصيلي

تقارير تقدم مفصلة تمكّن المستخدمين من تتبع معدلات إنجاز المهام

جدولة المهام المتكررة لضمان الاتساق والتنفيذ في الوقت المناسب

تطبيقات جوال شاملة لمستخدمي نظامي iOS و Android

يوفر التقويم المتكامل نظرة شاملة للمهام والمواعيد النهائية

يضيف الاستخدام المبتكر للوحات كانبان بُعدًا مرئيًا لإدارة المهام

قيود #### كواير

وجد بعض المستخدمين أن عملية الإعداد معقدة بعض الشيء

التكامل مع أدوات وتطبيقات الطرف الثالث قد لا يكون واسع النطاق مثل المنافسين

عدم وجود ميزة دردشة مدمجة يمكن أن يحد من تواصل الفريق في الوقت الفعلي

Quire التسعير

مجاني

تقييمات ومراجعات كواير

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

## لماذا يتصدر ClickUp قائمة بدائل Any.do

أثناء التنقل في هذا المجال الواسع لأدوات إدارة المهام، يبرز ClickUp باستمرار. وفي حين أن السوق يضم العديد من المتنافسين الجديرين بالملاحظة، إلا أن ClickUp يتميز بقدرته على التكيف مع المساعي الفردية والتعاونية على حد سواء.

تكمن القوة الحقيقية لبرنامج ClickUp في مزيجه الفريد من التنوع وسهولة الاستخدام. وسواء كنت فردًا تحاول تبسيط المهام اليومية أو فريقًا يهدف إلى تحسين سير العمل، فإن مجموعة الميزات الغنية التي توفرها ClickUp قد غطت كل شيء. تقدم النسخة المجانية من المنصة نفسها نظرة جوهرية على براعتها، حتى بدون فتح جميع وظائفها. إلى جانب مكتبة قوالب واسعة النطاق تضم أكثر من 1000 مورد مُعد مسبقًا، فإن ClickUp أكثر من مجرد أداة لإدارة المهام؛ إنها منظومة إنتاجية كاملة.

يمكن أن يؤدي التفاعل مع مجتمع ClickUp القوي إلى تعزيز تجربتك. هنا، يمكنك الحصول على رؤى، واكتشاف نصائح عملية للاستخدام، وحتى اكتشاف طرق مبتكرة للاستفادة من إمكانات المنصة. وإذا كان لديك أي شك في أي وقت، فإن دعم عملاء ClickUp سريع الاستجابة جاهز دائمًا لإرشادك.

إن المغامرة في ClickUp لا تعني في جوهرها مجرد اعتماد أداة أخرى - بل هي شراكة مع حل مصمم للارتقاء ببراعتك التنظيمية. انغمس في الأمر، ودع ClickUp يعيد تعريف سرد إنتاجيتك.