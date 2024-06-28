كيفية التعامل مع القلق باستخدام طريقة تفريغ الدماغ

إنه مساء الأحد، وأنت تخشى الأسبوع القادم. عقلك مشغول بالمواعيد النهائية والاجتماعات وقائمة المهام المتزايدة باستمرار. وبينما تجلس مع كوب من الشاي للاسترخاء قبل النوم، ترفض أفكارك أن تستقر.

هذا السيناريو مألوف للغاية بالنسبة للكثيرين منا.

ولكن ماذا لو قلنا لك أن هناك طريقة بسيطة لترويض الاندفاع الساحق للقلق واكتساب الصفاء الذهني؟ أدخل طريقة "تفريغ الدماغ" - وهي تمرين بسيط للكتابة يزيل الأفكار ويهدئ من ثرثرة العقل.

سنناقش في هذا المقال كيفية عمل هذه الطريقة وكيف يمكنك دمجها في جدولك اليومي. لنبدأ!

ما هو تفريغ الدماغ؟

طريقة التفريغ الذهني هي تقنية إنتاجية وتنظيمية تساعد على تصفية الذهن وتعزيز الطاقة الذهنية من خلال نقل الأفكار والأفكار والمهام والهموم إلى ورقة أو مستند رقمي.

لا توجد بنية أو نمط محدد؛ حيث تقوم بتفريغ مشاعرك في تدفق حر دون أن تكون نقديًا أو تحليليًا.

عندما تشغل الكثير من الأفكار والمهام مساحتك الذهنية، يمكن أن يربكك ذلك ويقلل من إنتاجيتك ويؤدي إلى مزيد من التوتر. من المحتمل أن يؤدي إخراجها إلى الخارج إلى تقليل الفوضى الذهنية والحمل المعرفي. مع إبعاد الأفكار المشتتة للانتباه عن طريقك، يمكنك التركيز بشكل أفضل والتحكم في قلقك وإنجاز المزيد من المهام.

يوفر لك تفريغ الدماغ إمكانية رؤية جميع أفكارك ومهامك في مكان واحد، بحيث يسهل تنظيمها حسب الأولوية.

تفريغ الدماغ: الأصل

كانت ممارسة كتابة المذكرات أو كتابة اليوميات شائعة منذ قرون.

فإذا نظرنا إلى الأمثلة المبكرة للمذكرات (التي نُشرت لاحقًا للاستهلاك العام) من القرنين السادس عشر والسابع عشر، نجد أنها كانت تُستخدم بشكل رئيسي لتسجيل الأحداث التاريخية وأحيانًا كوسيلة للتعبير عن الذات.

وبينما كان الشعراء والمؤلفون يلجأون إلى الكتابة للتعبير عن أفكارهم الداخلية، إلا أن تأثير الكتابة على الصحة النفسية لم يكن قد أصبح موضوعًا للنقاش بعد.

➡️ بدأ استكشاف الكتابة كشكل من أشكال العلاج رسميًا في ستينيات القرن العشرين، عندما طور المعالج النفسي إيرا بروغوف طريقة اليوميات المكثفة لتطوير الذات - وهو نهج منظم لتدوين اليوميات يتجاوز التأملات اليومية البسيطة.

إنه يكشف عن المشاعر الكامنة ويشجع على الاستكشاف العميق للذات والنمو الشخصي من خلال سلسلة من التمارين . تحدث بروجوف بإسهاب عن هذه الطريقة في كتابيه في ورشة عمل اليوميات و _ممارسة عملية التأمل: طريقة اليوميات المكثفة للتجربة الروحية

➡️ سريعًا إلى الثمانينيات، كان أستاذ علم النفس جيمس بينيبيكر رائدًا في نهج "الكتابة التعبيرية" بحثه أثبت أنه عندما ينخرط الأفراد في الكتابة المركزة والمعبرة عن الأحداث الصادمة أو العاطفية العميقة على مدى عدة جلسات، فإنهم غالبًا ما يشعرون بتحسن في صحتهم العقلية والجسدية. تعمل عملية الكتابة كشكل من أشكال التنفيس أو التطهير.

ومن المثير للاهتمام أن تايلور سويفت أشارت ذات مرة إلى أن تجربة كتابة الأغاني عن التجارب المؤلمة تشبه امتصاص السم من لدغة الأفعى . مشابه تمامًا لما خلص إليه بحث بينيبيكر!

➡️ في عام 2002، في كتابه إنجاز الأمور: فن الإنتاجية الخالية من الإجهاد ، استكشف ديفيد ألين فكرة تفريغ الدماغ، على الرغم من أنه لم يستخدم هذا المصطلح بالضبط. وقد تحدث عن اتباع نظام إنجاز المهام (GTD) المكون من خمس خطوات، الخطوة الأولى منها تسمى الالتقاط. خلال هذه الخطوة، عليك أن تلتقط الأشياء التي تخطر ببالك في "صندوق الوارد" خارج عقلك. ويشير إلى هذه العملية باسم "المسح الذهني"

سنطلعك على إطار عمل GTD بالتفصيل بعد قليل. قبل ذلك، دعنا نتفحص بعض الأبحاث الجديدة حول طريقة تفريغ العقل.

أبحاث محدثة حول طريقة تفريغ العقل

إليك ما تقوله الدراسات الحديثة حول ممارسة التفريغ الذهني أو تدوين اليوميات:

ورقة بحثية لعام 2017 استكشفت ما إذا كانت الكتابة قبل النوم التي تركز على المهام المستقبلية (قائمة المهام) أو الإنجازات السابقة (قائمة منجزة) تؤثر على بداية النوم. كتب 57 شابًا بالغًا لمدة خمس دقائق قبل النوم في بيئة خاضعة للرقابة. أظهرت النتائج أن أولئك الذين كتبوا قوائم المهام ناموا أسرع من أولئك الذين كتبوا يوميات الأنشطة المكتملة. ارتبط تفصيل المهام في قائمة المهام على وجه التحديد ببدء النوم بشكل أسرع، بينما كان العكس صحيحًا بالنسبة للأنشطة المكتملة. واستنادًا إلى هذا البحث، قد تساعدك كتابة قائمة مهام محددة لمدة خمس دقائق قبل الخلود إلى النوم على النوم بشكل أسرع ، مقارنةً بالتفكير في المهام المكتملة

، مقارنةً بالتفكير في المهام المكتملة في عام 2018,دراسة أخرى وجدت أن التدوين اليومي للتأثير الإيجابي (PAJ)، وهو تدخل في التنظيم الذاتي الذي يركز على المشاعر، قلل من الضيق النفسي لدى المرضى الذين يعانون من حالات طبية مختلفة . انخفضت الأعراض الاكتئابية لدى المرضى بعد شهر واحد

. انخفضت الأعراض الاكتئابية لدى المرضى بعد شهر واحد دراسة أجريت عام 2021 خلصت، استنادًا إلى تجربة مراقبة عشوائية، إلى أن سبعة أيام من تدوين يوميات الامتنان الواعي يمكن أن تقلل من الضيق النفسي لدى المرضى الذين يعانون من السرطان في مرحلة متقدمة

لا يزال المزيد من الأبحاث جارية، ولكن يمكن القول أن التخلص من الأفكار المتطفلة من رأسك يمكن أن يحسن من جودة حياتك.

قراءة مقترحة: إنجاز الأمور من تأليف ديفيد ألين

عبر أمازون في هذا الكتاب، يشرح ديفيد ألين بالتفصيل نظام GTD (إنجاز المهام) . قام بتطوير هذا الإطار لمساعدة الأفراد على تنظيم المهام والالتزامات بفعالية وتقليل التوتر وزيادة الإنتاجية.

إليك لمحة عامة عن خطواته الخمس:

الالتقاط: الخطوة الأولى في نظام GTD هي التقاط جميع مهامك وأفكارك وأفكارك في نظام موثوق به خارج عقلك (ماسح العقل). ويتضمن ذلك جمع كل ما يشغل مساحة في عقلك. يمكنك القيام بذلك باستخدام أدوات مادية مثل دفاتر الملاحظات أو أدوات رقمية مثل تطبيقات تدوين الملاحظات التوضيح: بمجرد التقاطها، عليك توضيح كل عنصر. اسأل نفسك: ما هو؟ هل هو قابل للتنفيذ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو الإجراء التالي؟ إذا لم يكن قابلاً للتنفيذ، فقرر ما إذا كان يجب عليك تخزينه للرجوع إليه أو تفويضه أو تعليقه أو ببساطة تجاهله التنظيم: نظّم المهام والإجراءات الموضحة في فئات أو قوائم. يقترح GTD استخدام قوائم مثل المشاريع (مهام متعددة الخطوات)، والإجراءات التالية (مهام ذات خطوة واحدة يمكنك اتخاذها على الفور)، والانتظار (مهام مفوضة أو تنتظر الآخرين)، ويوم ما/ربما (مهام تريد التفكير فيها للمستقبل)، والتقويم (إجراءات محددة ذات تاريخ أو قيد زمني) راجع: قم بمراجعة وتحديث قوائمك والتزاماتك بانتظام. فهذا يحافظ على تحديث نظام GTD الخاص بك ويضمن تركيزك على الأشياء الصحيحة. تعد المراجعات الأسبوعية مفيدة في نظام GTD لإعادة تقييم الأولويات والبقاء على المسار الصحيح الانخراط: أخيرًا، انخرط بنشاط في مهامك والتزاماتك بناءً على القوائم والأولويات التي حددتها. يشجعك نظام GTD على التركيز على مهمة واحدة في كل مرة ويركز على إنجاز الأعمال بدلاً من مجرد إدارتها

تتمثل الفكرة الأساسية وراء نظام GTD في تصفية ذهنك من الفوضى من خلال تنظيم المهام والالتزامات في نهج منظم. ومن خلال القيام بذلك، فإنك بذلك تقلل من التوتر، وتكتسب الوضوح بشأن ما يجب القيام به، وتحسن قدرتك على تنفيذ المهام بفعالية.

أفضل جزء في هذا النظام هو مرونته - يمكنك تكييفه مع أدوات وبيئات مختلفة. دعنا نرى كيف!

الاستخدام الشائع لمقالب الدماغ

لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للقيام بتفريغ الدماغ - يمكنك تكييف العملية حسب رغبتك. سواء كنت ترغب في استخدام هذه الطريقة للكتابة العلاجية، أو صقل ما تعلمته، أو تحفيز الإبداع، فالخيار لك!

إليك بعض الأفكار المتعلقة بتفريغ الدماغ لتطلع عليها:

يوميات الامتنان

يتضمن هذا النوع من التفريغ الذهني كتابة ما أنت ممتن له.

وسائل الإعلام أوبرا وينفري هي واحدة من أكبر المدافعين عن الحفاظ على دفتر يوميات الامتنان، وهي تمارسه منذ سنوات. وهي تقترح كتابة خمسة أشياء تشعر بالامتنان لها كل مساء حتى تقضي يومك في التركيز على الأشياء الجيدة التي تحدث حولك.

_ أنت تشع وتولد المزيد من الخير لنفسك عندما تكون مدركًا لكل ما لديك ولا تركز على ما لا تملكه

أوبرا وينفري

تفريغ الدماغ الإبداعي

هذا أقرب إلى تفريغ للأفكار الإبداعية أو جلسة عصف ذهني تتعلق بالعمل أكثر من كونه تمريناً شخصياً.

إما أن تجلس بمفردك أو مع فريقك لفترة محددة من الوقت وتدع إبداعك يتدفق. يساعدك هذا التمرين على توجيه الأفكار التي تحوم في ذهنك وتصفية أفضلها واستخدامها.

تفريغ العقل بعد التعلم

بعد حضور محاضرة/ندوة عبر الإنترنت، أو الانتهاء من جلسة دراسية، أو الانتهاء من دورة تدريبية عبر الإنترنت، خذ بضع دقائق لتدوين جوهر ما تعلمته للتو.

يساعدك التفريغ الذهني لما بعد التعلُّم على استرجاع المعلومات الحيوية بفاعلية، وتحديد المجالات التي تحتاج فيها إلى مزيد من التوضيح، وتحسين فهمك للموضوع.

دفتر اليومية

A مجلة الرصاصة يساعدك على تتبع قوائم مهامك اليومية، وعاداتك، وأهدافك طويلة الأجل، وتأملاتك، وغير ذلك، كل ذلك في دفتر ملاحظات واحد، باستخدام قوائم نقطية قصيرة.

إذا كنت تشعر بالرهبة من تدوين مشاعرك أو إذا كنت لا تجد الوقت الكافي لتدوين أفكارك، فإن دفتر اليوميات النقطية سيكون خيارًا جيدًا للبدء به.

💡 نصيحة ممتعة:_ استخدم تطبيق ملاحظات مثل انقر فوق وحولها إلى دفتر يومياتك الرقمي!

دفتر يوميات القلق

دفتر يوميات القلق هو مساحة آمنة لتدوين الأفكار المقلقة والمخاوف والشكوك. يساعدك تدوينها على تصفية ذهنك من هذه المشاعر كما لو أن حملاً ثقيلاً قد انزاح عن صدرك. عندما تقوم بتوثيق مخاوفك بانتظام، يمكنك تحديد أنماط التفكير المتكررة وما يحفزها واستشارة معالج نفسي للتوصل إلى حلول.

لاعبة الجمباز الشهيرة سيمون بايلز تستخدم دفتر يوميات القلق للتأقلم مع القلق الشديد الذي يصاحب مسيرتها المهنية شديدة التنافسية. فهي تحتفظ بساعة محددة من اليوم للتنفيس عن قلقها والتواجد في لحظتها والسماح لنفسها بالشعور بمشاعرها.

إذا كنت تشعرين بأنك غارقة في الأفكار، فلا تقلقي! فأنت أيضاً يمكنك استعادة تركيزك بفعالية ببعض الإرشادات.

كيفية التخلص من الأفكار: دليل خطوة بخطوة

1. احصل على دفتر يوميات

تتمثل الخطوة الأولى في الاحتفاظ بدفتر يوميات (أو "أداة التقاط"، على حد تعبير ديفيد ألين) في متناول يدك لتدوين ما يدور في ذهنك.

لكي يتخلى ذهنك عن مهمة المستوى الأدنى من محاولة التعلق بكل شيء، عليك أن تعلم أنك قد التقطت بالفعل كل ما قد يمثل شيئًا ما عليك القيام به أو على الأقل اتخاذ قرار بشأنه، وأنك في مرحلة ما في المستقبل القريب ستعالج كل ذلك وتراجعه

ديفيد ألين

في حين أن دفتر الملاحظات المادي مفيد لجمع الأفكار، فإن تطبيق تدوين الملاحظات الرقمي أو برنامج السبورة البيضاء يوفر المزيد من المرونة.

وهل يمكننا أن نقترح ClickUp كأداة رقمية لتفريغ الأفكار؟

باستخدام ClickUp، من السهل مراجعة أفكارك وترتيبها حسب الأولوية وتصنيفها. الوصول إلى تطبيق ClickUp من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول - لا حاجة لحمل دفتر ملاحظات منفصل.

2. اختر الوقت

اختر وقتًا مناسبًا من اليوم لهذا النشاط، اعتمادًا على نوع التفريغ الذهني الذي تريد اختياره.

على سبيل المثال، إذا كانت دفتر يوميات الامتنان، فاكتبها في بداية اليوم أو قبل النوم مباشرةً. أما إذا كانت قائمة مهام، فاعمل عليها قبل النوم حتى تتمكن من إدارة وقتك بشكل أفضل في اليوم التالي.

ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون لديك وقت محدد لجميع أنواع تفريغ الدماغ. على سبيل المثال، إذا كانت مجموعة من الأفكار المشتتة التي يتم تدوينها عندما تكون منخرطًا في مهمة مهمة، فيمكنك القيام بذلك في أي وقت.

3. ابحث عن ركن هادئ

ابحث عن مكان هادئ للجلوس في هدوء مع أفكارك، بدون أي منبهات خارجية تتطلب انتباهك.

يمكن أن يكون هذا المكان مكتبك المنزلي، أو الفناء الخلفي، أو غرفة مكتبك الفعلية، أو داخل سيارتك، أو الحديقة المفضلة لديك على الطريق.

نصيحة: إذا كنت تشعر بالصمت التام الذي يخدّر حواسك، فاستمع إلى موسيقى الآلات الهادئة أو الضوضاء البيضاء.

4. اضبط مؤقتًا

لا توجد قاعدة صارمة وسريعة حول المدة التي يجب أن تدون فيها يومياتك. اضبط مؤقتًا لمدة 5 إلى 15 دقيقة لتسجيل أفكارك فور ورودها.

المؤقت ليس ضروريًا لتفريغ أفكارك. ومع ذلك، فإنه يساعدك إذا كنت تعاني من المماطلة أو الحفاظ على الاتساق.

يضمن تخصيص جزء زمني محدد أن يصبح تدوين اليوميات عادة منتظمة بدلاً من أن يكون نشاطًا عرضيًا. يذكرك المؤقت أيضًا بلطف بأن تبقى حاضرًا وتستمع إلى حوارك الداخلي.

5. ابدأ الكتابة

أنت الآن جاهز لبدء الكتابة. يمكن أن يندرج تفريغ عقلك تحت أي من هذه الفئات:

قائمة المهام لتدوين مهامك لهذا اليوم أو خطط لأسبوعك مقدمًا

المواعيد النهائية القادمة التي قد تزعجك

المخاوف والضغوط التي تمنعك من التركيز على عملك

الأشياء التي تشعر بالامتنان لها

الخطط المستقبلية لكل من الالتزامات الشخصية والمهنية

بغض النظر عن نوع تدوين اليوميات الذي تختاره، يقدم ClickUp مجموعة من الأدوات والميزات لدعم احتياجاتك.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام مستندات ClickUp لكل ما يتعلق بالكتابة:

قم بتنسيق تفريغ دماغك باستخدام الرموز النقطية والخطوط العريضة والمائلة والخط المائل والخط الذي يتوسطه خط والمزيد، باستخدام أوامر /Slash

تمييز النص المهم باستخدام لافتات مرمزة بالألوان

قم بتوضيح أفكارك من خلال إنشاء صفحات متداخلة

تحويل النص المكتوب إلى مهام قابلة للتتبع، وتعيينها لنفسك، وإضافة جداول زمنية

نظّم أفكارك بشكل أفضل مع الصفحات المتداخلة على ClickUp Docs

عندما تكون في حالة من التدفق الإبداعي وتريد متنفساً لوضع أفكارك في كلمات, كليك أب السبورات البيضاء لإنقاذك. إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منها:

اربط المفاهيم ذات الصلة باستخدام الروابط (الخطوط والأسهم) لفهم تسلسلها الهرمي

ارسم يدويًا وأضف أشكالًا واكتب ملاحظات وتصور أفكارك

أضف المهام والمستندات إلى السبورة وقم بتحريرها مباشرةً من اللوحة

تحويل الأفكار إلى مهام

التقط أفكارك على لوحة قماشية افتراضية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

نصيحة إضافية: ليس من الضروري إنشاء السبورات البيضاء من الصفر. يمكنك البحث في مكتبة ClickUp والعثور على ما يناسبك من قوالب السبورة البيضاء التي تلبي متطلباتك.

على سبيل المثال، إليك قالب مصفوفة جهد التأثير من ClickUp . يقدم هذا الإطار لوحة بيضاء قابلة للتخصيص بالكامل لتحسين عملية صنع القرار على المستويين الشخصي والمؤسسي.

حدد أولويات مهامك بفعالية باستخدام قالب مصفوفة الجهد المؤثر من ClickUp

يفصل القالب أفكارك/مهامك بناءً على تأثيرها والجهد المطلوب. تمثل الأرباع الأربعة ما يلي:

عالية التأثير - منخفضة الجهد: نفذ الآن

عالية التأثير - عالية الجهد: افعل التالي

تأثير منخفض - جهد منخفض: افعلها لاحقاً

منخفضة التأثير - عالية الجهد: افعلها لاحقاً: لا تفعل

استخدم هذا النهج المنظم من أجل:

تقييم المهام التي يجب عليك العمل عليها ومتى

إعطاء الأولوية للمهام المهمة أولاً لزيادة العائد على الاستثمار

الحصول على تصور للجهد المطلوب لكل مهمة

تحديد المهام التي يمكنك استبعادها من قائمتك

هذا القالب مفيد بشكل خاص إذا كان لديك الكثير من المهام وتجد صعوبة في تحديد أولويات قائمة مهامك. قم بتخصيص القالب باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة، وابدأ! تنزيل هذا القالب هل تشعر بالإرهاق من الأفكار العشوائية التي تقاطع جلسة عملك العميق؟ انقر فوق المفكرة هي الأداة التي تحتاجها! استخدم هذه المفكرة الرقمية المفيدة من أجل:

قم بتدوين الأفكار المشتتة التي تقاطع سير عملك والعودة إليها بمجرد الانتهاء من المهمة التي بين يديك

والعودة إليها بمجرد الانتهاء من المهمة التي بين يديك أنشئ قوائم نقطية بالمهام المعلقة وتحقق منها واحدة تلو الأخرى عند الانتهاء منها

قم بتدوين أفكارك أو مهامك أو قوائم التسوق باستخدام ClickUp Notepad، وقم بتدوينها وتحويل الملاحظات المهمة إلى مهام عن طريق إضافة مواعيد نهائية

قم بتدوينها بسرعة ملاحظات الاجتماع والأفكار و خطط العمل تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع

ملاحظات الاجتماع خطط العمل سحب العناصر وإسقاطها لنقل المهام لأعلى وأسفل القائمة

نصيحة إضافية: لقد تحدثنا عن إطار عمل ديفيد ألين "إنجاز المهام" (GTD) في وقت سابق. إذا كنت مهتمًا بتطبيقه من أجل تطورك الشخصي والمهني، فلدينا مجموعة من قوالب GTD في المتجر. خذ وقتك واستكشفها جميعًا؛ ولكن إليك لمحة سريعة عن القوالب المفضلة لدينا, قالب ClickUp لإنجاز المهام .

استخدم نظام ديفيد ألين GTD مع نموذج إنجاز المهام القابل للتخصيص بالكامل من ClickUp

يساعدك هذا القالب، المزود بالعديد من طرق العرض والحقول المخصصة والمستندات المبنية مسبقًا، على تحديد أولويات مهامك وتتبعها وتنفيذها بفعالية باستخدام إطار عمل GTD والحفاظ على إنتاجيتك.

تُبقيك القوائم المحفوظة مسبقًا على المسار الصحيح مع الخطوات الخمس لنظام GTD، مما يضمن انتقال مهامك بسرعة عبر الخطوات. طريقة عرض القائمة، وطريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض المستندات، وطريقة عرض التقويم توفر رؤية كاملة لحالة المهام لتمنحك تحكمًا أكبر في سير عملك.

لكل طريقة عرض، هناك حقلان مخصصان تم إنشاؤهما مسبقًا لإضافة السياق (فئة المهمة؛ على سبيل المثال، تقسيم مهامك إلى فئات مثل المنزل والعمل والتركيز الكامل والمرح وما إلى ذلك) والجهد (مقدار الوقت والطاقة التي تتطلبها المهمة). قم بإعادة تسمية هذه الحقول بناءً على احتياجاتك وأضف المزيد من الحقول لإنشاء قائمة مهام ذات سياق عالٍ. تنزيل هذا القالب

6. مراجعة وتنظيم

بعد التفريغ الذهني، حان الوقت لمراجعة ما كتبته. اختر جلسات التفريغ الذهني الأسبوعية لفهم أفكارك بشكل أعمق وتحويل رؤاك إلى أفعال.

باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط عملية المراجعة وتوفير الوقت. إليك الطريقة:

أ. تحويل الملاحظات/الأفكار إلى مهام

عندما تكون على ClickUp Docs أو Notepad، يمكنك تحويل خربشاتك بسرعة إلى عناصر عمل.

لمستندات ClickUp Docs

افتح المستندات قم بتمييز النص الذي تريد تحويله إلى مهمة حدد \+ مهمة من شريط أدوات النص انقر على تحديد قائمة واختر القائمة التي تريد إضافة المهمة إليها

استخدم ClickUp Docs لتحويل أفكارك إلى مهام

يمكنك أيضًا النقر على إنشاء لإنشاء مهمة جديدة على الفور

لمفكرة ClickUp Notepad

افتح المفكرة انتقل إلى النص الذي تريد تحويله إلى مهمة وانقر على أيقونة +

تحويل ملاحظة إلى مهمة باستخدام ClickUp Notepad ClickUp Notepad

اختر القائمة التي تريد إضافة المهمة فيها إدخال تفاصيل المهمة انقر فوق الزر إنشاء مهمة الموجود في الزاوية السفلية اليمنى من نموذج إنشاء المهمة

ب. حدد أولوياتك بشكل صحيح

ضع علامة على مهامك كأولوية عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة باستخدام انقر فوق أولويات المهام . توضح هذه الخطوة المهام التي تحتاج إلى اهتمام فوري والمهام التي يجب جدولتها لوقت لاحق.

قسّم مهامك إلى أولوية عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة باستخدام ClickUp Task Priorities (أولويات المهام) وركز على المهام التي لها أكبر تأثير على النتيجة

ج. قم بإنشاء تخطيط لأفكارك

رتب مسارات أفكارك الفوضوية في تخطيط منظم باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . قم بتفكيك الأفكار المعقدة، وبناء روابط بين المهام، وتصور تفريغ عقلك لمزيد من الوضوح.

قم بفرز الأفكار المعقدة في رأسك في هيكل أنيق باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

إذا كنت جديدًا في عالم الخرائط الذهنية، فلا تتردد في استلهام الأفكار من ClickUp قوالب الخرائط الذهنية . ستمنحك إطار عمل جاهز للنشر لبدء استخدام هذه الأداة المرئية على الفور.

لنأخذ قالب السبورة الذهنية الفارغة للخريطة الذهنية من ClickUp على سبيل المثال. يتيح لك هذا الإطار البسيط تحديد أفكارك وأفكارك بحرية مع الحفاظ على بنية متماسكة للخريطة.

ارسم الروابط بين الأفكار باستخدام قالب الخريطة الذهنية الفارغة للخريطة الذهنية من ClickUp وخصصها حسب متطلباتك

استخدم الفكرة الرئيسية كمرساة وقسمها إلى أفكار فرعية و مدخلات. إن الصورة المرئية للقالب كافية لمساعدتك على فهم الارتباط بين الأفكار في لمحة سريعة. يمكنك تخصيص القالب كيفما تشاء - أضف نصًا أو صورًا أو مقاطع فيديو أو ملاحظات لاصقة أو بطاقات موقع إلكتروني أو حتى خربشة إذا كان هذا هو المربى الخاص بك!

إليك مثال لمساعدتك على فهم القالب بشكل أفضل:

لنفترض أنك تقوم بعصف ذهني لخطة لتجديد منزلك، لذا فإن الفكرة الرئيسية داخل المصباح ستكون تجديد المنزل. قسّمها إلى أفكار فرعية مثل الداخلية والخارجية.

بالنسبة للعقدة الداخلية، يمكن أن يكون لديك مدخلات مثل غرفة النوم وغرفة المعيشة وصالة الطعام والمطبخ... فهمت ما أقصده. لكل فكرة فرعية أو مدخلات فرعية، قم بتضمين مصدر إلهامك - صورة على Pinterest لغرفة المعيشة التي تحلم بها أو فيديو YouTube أو رابط لشركة الديكور الداخلي المفضلة لديك.

لذا عند فتح القالب، يمكنك الحصول على نظرة شاملة لأفكارك والدخول في التفاصيل الدقيقة تحت كل عقدة وعقدة فرعية.

أفضل جزء هو أن هذا القالب يعمل بشكل جيد لكل من الاحتياجات الشخصية والمهنية، لذا كن مبدعًا واستخدمه إلى أقصى حد! قم بتنزيل هذا القالب يُقرأ أيضًا: 25 مثالاً مذهلاً على الخريطة الذهنية لعام 2024

7. ممارسة التفريغ الذهني المنتظم

حاول أن تحافظ على انتظامك في ممارسة التفريغ الذهني. قد يساعدك تفريغ الدماغ الأسبوعي على مراقبة قلقك وأنماط تفكيرك بشكل أفضل. عندما تقوم بمراجعة تفريغ دماغك بعد فترة من الزمن، يمكنك تحديد الأنماط المتكررة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، إذا كان عبء العمل الثقيل والمواعيد النهائية القصيرة من الثوابت في تفريغك الذهني، فربما حان الوقت للتحدث مع مديرك والعمل على إدارة قلقك في مكان العمل.

تفريغ الدماغ طريقك إلى العافية العقلية مع ClickUp

استخدم هذه المقالة كمصدر إلهام لفهم أفضل الممارسات في تدوين اليوميات. ومع ذلك، تذكر أنك أنت من يضع القواعد في نهاية المطاف.

وللحصول على تمرين تفريغ دماغي مخصص حقًا، ما هو الخيار الأفضل من ClickUp؟

من القوائم النقطية والتفريغ الذهني التفصيلي إلى رسم خريطة لأفكارك على لوحة مرئية، يمنحك ClickUp الحرية الإبداعية للسماح لأفكارك بالتدفق بحرية. وفي الوقت نفسه، يمكّنك التطبيق من التخلص من الفوضى في عقلك، وتنظيم إدخالات التفريغ الذهني، وتحويل رؤاك إلى أفعال، واتخاذ خطوات واعية نحو رفاهيتك. جرب ClickUp اليوم واستكشف ما يخبئه لك!