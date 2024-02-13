10 قوالب مجانية لإنجاز المهام (GTD) للإنتاجية

بالنسبة لبعض الفرق، ليست مرحلة التنفيذ هي التي تمثل مشكلة بالنسبة لبعض الفرق، بل مرحلة التخطيط التي يمكن أن تكون مشكلة حقيقية. فغالباً ما يكون التفكير في المهام وتحديد المهام التي يجب إكمالها أكثر الخطوات المملة في أي مسعى شخصي أو مهني.

لحسن الحظ، هناك الحل المناسب لمشاكلك في التخطيط: قوالب إنجاز المهام (GTD)! استخدمها لجعل إدارة المهام أمرًا سهلاً والتركيز على ما يهم في نهاية اليوم - العمل.

لمساعدتك في العثور على الأداة الأنسب لتخطيط المهام، أنشأنا قائمة بأفضل 10 قوالب مجانية لـ GTD. سنستكشف إمكانياتها ونوضح لك كيفية تحقيق أقصى استفادة من كل منها.

ما هو قالب GTD؟

إن إنجاز المهام (GTD) هو عبارة عن إدارة المهام منهجية طورها ديفيد ألين، خبير الإنتاجية الشهير. الغرض من GTD هو مساعدة الناس على التغلب على القلق المتعلق بالمهام و تحقيق أهدافهم من خلال خمس خطوات بسيطة:

جمع المهام في مكان واحد توضيح وتقرير ما إذا كانت المهمة قابلة للتنفيذ أو يمكن تأجيلها التنظيم في فئات التأمل والمراجعة والتحديث المشاركة والإنجاز

جزء لا يتجزأ من نظام GTD هو "أداة تجميع"، أي قالب لربطها جميعًا معًا. قوالب GTD هي أطر عمل مبنية مسبقًا تمكنك من جمع وتنظيم و تحديد أولويات المهام أثناء تتبع التقدم المحرز في كل خطوة.

باستخدام قوالب GTD، يمكنك التخطيط والعمل بكفاءة أكبر. فمع وجود خارطة طريق واضحة أمامك، يصعب عليك التغاضي عن المهام أو المواعيد النهائية المهمة. معرفة ما تحتاج إلى القيام به يسمح لك بالتركيز على تقديم أفضل النتائج، سواء كان ذلك للنمو الشخصي أو المهني. 🪴

ما الذي يجعل قالب GTD جيد؟

يتميز القالب المناسب لإنجاز المهام بالصفات التالية:

الوظيفية : يدعم عملية GTD بأكملها - من تسجيل المهام إلى تتبع التقدم المحرز

: يدعم عملية GTD بأكملها - من تسجيل المهام إلى تتبع التقدم المحرز البساطة : يتميز بالبساطة: يتميز بتصميم نظيف ومرتب وسهل الاستخدام للمراجعة الأسبوعية

: يتميز بالبساطة: يتميز بتصميم نظيف ومرتب وسهل الاستخدام للمراجعة الأسبوعية المرونة : مرونة: يسمح لك بتوسيع نطاق القالب وتكييفه مع سيناريوهات مختلفة

: مرونة: يسمح لك بتوسيع نطاق القالب وتكييفه مع سيناريوهات مختلفة إمكانية الوصول : يوفر إمكانية الوصول على أجهزة متعددة، مما يسمح لك بالتحرير أثناء التنقل

: يوفر إمكانية الوصول على أجهزة متعددة، مما يسمح لك بالتحرير أثناء التنقل التكامل: يتيح لك التكامل: يتصل بسلاسة مع أدوات الإنتاجية التي تستخدمها

10 أفضل 10 قوالب GTD للإنتاجية الشخصية في عام 2024

لا تقضي وقتًا أطول في التفكير في المهام أكثر من تنفيذها. استخدم واحداً من هذه القوالب العشرة الرائعة GTD ووفر على نفسك العناء!

سواء كنت من ممارسي GTD المتمرسين أو الجدد على هذه الطريقة، فإن هذه القوالب تجلب لك إحساسًا بالوضوح والتحكم في سير العمل اليومي . كما أنها مجانية الاستخدام!

1. نموذج ClickUp لإنجاز المهام

قالب ClickUp لإنجاز المهام

إذا كانت القوالب مباني، فهذا نموذج ClickUp لإنجاز المهام سيكون ناطحة سحاب! إنه يأتي مع العديد من مستويات الميزات والعناصر المخصصة، مما يتيح لك إدارة كل المشاريع والمهام الحياة تلقيها عليك. 🥏

قد يبدو الأمر مربكًا في البداية، لكن القالب يوفر مستندًا إرشاديًا لتصفح أفضل. الأمر نفسه ينطبق على معظم القوالب الأخرى في هذه القائمة!

كقالب قالب على مستوى المجلد، فهو يحتوي على العديد من القوائم وطرق العرض. ابدأ بتسجيل جميع مهامك ووصفها في قائمة Inbox. يمكنك بعد ذلك تقدير مدتها، وتقييمها من واحد إلى خمسة بناءً على مستوى الجهد المطلوب، وتحديد ما إذا كانت قابلة للتنفيذ، وفقًا لتعليمات ألين، مبتكر طريقة GTD.

الخطوة التالية هي تنظيم المهام في فئات مناسبة. يمكنك منحها سياقًا باستخدام علامات مثل العمل أو المنزل أو فئة مخصصة. يمكنك أيضًا فرزها في قوائم أخرى، والتي تشمل:

مجدولة : تحتوي على عرض التقويم لمهامك المحددة زمنياً

: تحتوي على عرض التقويم لمهامك المحددة زمنياً قائمة المشاريع : تساعدك على تقسيم و تحديد أولويات المشاريع ، أي المهام المعقدة

: تساعدك على تقسيم و تحديد أولويات المشاريع ، أي المهام المعقدة مرجع: يتعلق بالمواد التي يمكن أن تكون مفيدة للمهام المستقبلية

يحتوي القالب على أربعة خيارات للتشغيل الآلي لتوفير الوقت، مثل نقل المهام من صندوق الوارد إلى القوائم المجدولة بمجرد تغيير تواريخ استحقاقها. وأفضل شيء - يمكنك دائمًا تخصيصها لتناسب سير عمل GTD المفضل لديك!