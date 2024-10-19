أفضل 10 تطبيقات GTD &؛ برامج لإنجاز المهام

هل تسبح في بحر من الملاحظات التذكيرية؟ تضيف دائمًا إلى قائمة المهام ? يمكن أن يكون البقاء على رأس جميع مهامك أمرًا شاقًا، ولكن من الممكن أن تحول نفسك إلى قوة إنتاجية هائلة . وقد تكون طريقة إنجاز المهام (GTD) هي المفتاح.

قام ديفيد ألين، وهو مستشار إنتاجية أمريكي، بتطوير منهج GTD لإدارة الوقت والإنتاجية. ويكمن جوهر طريقة GTD في اعتقاد ألين أنه كلما زادت المعلومات في رأسك، كلما كان من الصعب عليك أن تقرر ما يجب القيام به بعد ذلك.

تمنحك طريقة GTD نظاماً للتخلّص من المهام الذهنية وتنظيم مهامك, تحديد أولويات المشاريع وتحقيق حالة أفضل من التركيز. الآن يمكنك أن تكون نجمًا خارقًا في الإنتاجية.

يمكن أن تساعدك التطبيقات والبرامج التي تتضمن طريقة GTD في تطبيق نظام ألين بفعالية. في هذه المقالة، نلقي نظرة على أفضل 10 تطبيقات GTD المتوفرة في عام 2024، وأفضل ميزاتها وعيوبها المحتملة وأسعارها وتقييماتها.

ما هي برامج GTD؟

برنامج GTD هو الرفيق الرقمي لطريقة GTD. يسعى هذا النظام في جوهره إلى إزالة الفوضى الذهنية وزيادة تركيزك ومساعدتك على أن تصبح أكثر كفاءة في إنجاز المهام والمشاريع. إنه برنامج يهدف إلى تبسيط جهودك من خلال مساعدتك في التقاط المهام وتنظيمها وتنفيذها.

على الرغم من وجود العديد من الأشكال المختلفة لبرامج GTD، إلا أنها تتضمن عادةً نظام إدارة المهام . يمكن أن يساعدك هذا النظام في إنشاء قوائم المهام مع الأولويات والمواعيد النهائية.

تتكامل العديد من تطبيقات GTD مع تطبيقات أخرى في مجموعتك التقنية، مثل تقويم Google وتطبيقات البريد الإلكتروني وبرامج الدردشة، للمساعدة في تبسيط إنشاء المهام وإدارتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق إنجاز المهام؟

اختيار التطبيق المثالي لإنجاز المهام يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الكفاءة والتنظيم . إليك ما يجب البحث عنه عند بدء البحث عن حل للإنتاجية:

واجهات بديهية يسهل التنقل فيها وتوفر طرقًا سريعة لإضافة المهام وتعيينها

إدارة المهام التي تجعل من السهل إنشاء المهام وتحديد أولوياتها وإدارتها وتعيينها حسب الضرورة

خيارات التكامل التي تتيح لك الاتصال بالتطبيقات الأخرى، مثل تقويم Google وتطبيقات البريد الإلكتروني وخدمات الدردشة

أدوات التعاون التي تمكّنك من مشاركة المهام وتفويضها مع الآخرين والتعاون في قائمة مهام الفريق

خذ الوقت الكافي للتفكير في خياراتك لتطبيقات GTD للعثور على التطبيق الذي يناسب سير عملك.

## أفضل 10 تطبيقات GTD للاستخدام في عام 2024

دعنا نعثر على أفضل تطبيقات GTD التي تطلق العنان لإمكانياتك الإنتاجية!

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتنظيم جميع أعمالك في مكان واحد

أصبح تسخير قوة طريقة "إنجاز المهام" أسهل من أي وقت مضى مع ClickUp. تتفوق منصة إدارة المشاريع مع نظام إدارة المهام المتكامل بحيث يبدو إطار عمل GTD مدمجًا في ثناياها. تتوسع منصة ClickUp بسرعة، بحيث تنتقل بك من إدارة قائمة مهامك الشخصية إلى الإشراف على المشاريع المعقدة بسهولة.

تتوفر خيارات تخصيص وتكامل واسعة النطاق، ويندمج البرنامج في سير عملك الحالي بأقل قدر من العناء، مما يوفر الكثير من الفرص لتعديل النظام وصقله ليناسب احتياجاتك.

إذا كنت ترغب في البدء في استخدام منصة ClickUp القوية لإدارة المشاريع لإنجاز المهام، يمكنك الاطلاع على نموذج ClickUp لإنجاز المهام . يتوافق القالب مع مبادئ GTD، مما يمنحك مكانًا لتسجيل المهام, تحديد الأولويات وتنفيذها بالكفاءة المثلى.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp خطة مجانية إلى الأبد، لذا لن تضطر أبدًا إلى العمل بدون قدرات قوية لإدارة المهام مرة أخرى.

ClickUp أفضل الميزات

تتيح لك طرق العرض المتعددة رؤية مهام ClickUp بالطريقة التي تناسبك، بما في ذلك اللوحات البيضاء والقوائم وعرض التقويم وعرض الجدول الزمني والمزيد

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق، بحيث يمكنك ربطه بالكامل بسير عملك

تتيح خيارات التعاون السهلة للجميع العمل معاً على المهام والمشاريع من منصة مركزية واحدة

تعمل التذكيرات المخصصة على تقديم تذكيرات مُخصَّصة لتزويدك بالمطالبات في الوقت والمكان المناسبين حتى لا تفوتك أي مهمة

تساعدك وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة في إنشاء قوائم مهام أو عناصر قابلة للتنفيذ من ملخصات الاجتماعات

قيود ClickUp

بعض طرق العرض غير متوفرة على الأجهزة المحمولة (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا/مستخدم

12 دولار/شهرًا/مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. أومني فوكس

عبر أومنيفوكس OmniFocus هو برنامج GTD ذو قاعدة مستخدمين واسعة الانتشار بفضل التزامه بمبادئ GTD. يقدم البرنامج نظامًا لإدارة المهام لنظامي Mac وiOS يتيح لك تسجيل المهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

تتم مزامنة OmniFocus عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك، بحيث تكون مهامك متاحة بغض النظر عن مكان وكيفية عملك. ويتميز برنامج GTD بخيارات تخصيص ممتازة لتخصيص مساحة العمل حسب تفضيلاتك، كما أنه يتناسب مع احتياجات الأفراد والفرق.

لمستخدمي نظامي Mac و iOS المخلصين، يمكن لهذا الحل البرمجي الشامل لإدارة المهام GTD أن يعزز الإنتاجية ويساعدك على الحفاظ على تركيزك.

أفضل ميزات برنامج OmniFocus

نظام ممتاز لإدارة المهام مع طرق عرض قابلة للتخصيص

تساعدك القدرة على إرفاق المعلومات بالمهام على الاحتفاظ بالبيانات في مساحة مركزية واحدة

يتكامل مع سيري لإدارة المهام بدون استخدام اليدين أثناء التنقل

قيود أومني فوكس #### قيود أومني فوكس

مصمم لنظام ماك، لذا قد يشعر مستخدمو ويندوز وأندرويد بأنهم متخلفون عن الركب

أسعار أومني فوكس

الاشتراك لأجهزة Mac وiPhone وiPad والويب: 9.99 دولار شهريًا، تتجدد تلقائيًا

9.99 دولار شهريًا، تتجدد تلقائيًا أومني فوكوس للويب: 4.99 دولار شهريًا

4.99 دولار شهريًا الترخيص القياسي لأجهزة ماك فقط: 49.99 دولارًا لمرة واحدة

49.99 دولارًا لمرة واحدة الترخيص الاحترافي لنظام Mac فقط: 99.99 دولارًا لمرة واحدة

99.99 دولارًا لمرة واحدة الترخيص القياسي لجهاز آي فون أو آي باد: 49.99 دولارًا لمرة واحدة

49.99 دولارًا لمرة واحدة ترخيص احترافي للهاتف أو الآيباد 74.99 دولارًا لمرة واحدة دفعة واحدة

تقييمات ومراجعات OmniFocus

G2: 4.6/5 (أكثر من 55 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 55 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 74 تقييم)

تحقق من هذه

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3. تودلدو

عبر Toodledo Toodledo هو برنامج GTD شائع يوفر لك براعة في تحسين إنتاجيتك. يمكنك التقاط وتنظيم وإدارة أذواقك في واجهة نظيفة وبديهية.

يسهل تطبيق GTD إدخال المهام ويتيح لك تحديد أولويات كل إدخال بسرعة. تتألق مرونة النظام الأساسي في سمات المهام، حيث يمكنك تعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات وإضافة الملاحظات والتعاون مع أعضاء الفريق. وهذا يجعل من السهل تخصيص سير العمل بما يتناسب مع احتياجاتك.

يقدم Toodledo خيارات تكامل جيدة، ويمكنك توصيله بتطبيقاتك المفضلة وتوسيع وظائفه. إنه حل إنتاجي قوي يتبنى طريقة GTD.

أفضل ميزات Toodledo

تُعد سمات المهام القابلة للتخصيص رائعة لتخصيص سير عملك وفقًا لتفضيلاتك الشخصية

ميزات التعاون تجعل من السهل إنشاء المهام ومشاركتها مع أعضاء الفريق

لديه خيارات تكامل جيدة، بحيث يمكنك إنشاء تجربة GTD متماسكة عبر منصات متعددة

قيود Toodledo

قد يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل جاذبية من الناحية المرئية من تطبيقات GTD الأخرى في السوق

تسعير Toodledo

مجاني

المعيار: 3.99 دولار شهرياً

3.99 دولار شهرياً زائد: 5.99 دولار شهرياً

5.99 دولار شهرياً الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تودليدو

G2: 4.4/5 (49+ تقييم)

4.4/5 (49+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

4. سيمبل تاسك

عبر مهمة بسيطة يزيل SimpleTask عوامل تشتيت الانتباه ويوفر مدير قائمة مهام بميزات كافية للالتزام بطريقة GTD. يمكنك إضافة مهمة بسرعة في واجهة المستخدم المباشرة، ثم وضع علامة عليها وتحديد أولوياتها وفرزها في مجموعات.

يمكنك استخدام تطبيق GTD لإنشاء تذكيرات بتقويم Apple وتقويم Google أو تعيين تذكيرات داخل التطبيق نفسه. شارك قائمة مهامك المكتملة مع فريقك باستخدام ميزة المشاركة، وهنئ نفسك على يومك المثمر.

يناسب هذا الخيار المستخدمين الذين يريدون إدارة مهام خفيفة الوزن بتصميم بسيط.

أفضل ميزات تطبيق SimpleTask

واجهة خالية من الإلهاء لإدارة المهام بأقصى قدر من الكفاءة

تجعل خيارات وضع العلامات والتصفية الرائعة من السهل تنظيم المهام ومعرفة المهام التالية في قائمة أولوياتك

مزامنة قائمة المهام الخاصة بك عبر منصات مختلفة، بحيث يمكنك تحديث جميع المهام أينما ذهبت

قيود SimpleTask

قد يجد بعض المستخدمين أن نقص الميزات المتوفرة في تطبيق GTD المجاني مخيب للآمال

تسعير #### SimpleTask

أداة GTD مجانية

تقييمات ومراجعات SimpleTask

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

5. GTD بسيط

عبر GTD بسيط GTD Simple هو خيار برمجي يرقى إلى مستوى اسمه. يوفر برنامج GTD أداة مباشرة وفعالة لإدارة المهام مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية. التقط مهامك ونظمها في النظام الأساسي الخالي من الرتوش وأضف الملاحظات لتبقى منظماً.

قل وداعاً لقضاء ساعات طويلة في تهيئة تطبيقك الجديد: فهو جاهز لمساعدتك في بدء طريقة GTD من أول تشغيل.

يساعدك التطبيق المجرد على التركيز على إدارة المهام بدلاً من إضافة وقتك الإداري. إنه خيار جيد إذا كنت تبحث عن حل بسيط يتزامن مع أجهزتك المحمولة.

GTD بسيط أفضل الميزات

يوفر التصميم البسيط تجربة GTD خالية من الفوضى سيجدها المستخدمون من جميع مستويات المهارة التقنية في متناول اليد

يُظهر لك مهام اليوم في استعراض سهل القراءة كل صباح

تساعدك تصفية المهام المفيدة في العثور على كل شيء والتأكد من عدم تفويت أي شيء

قيود GTD البسيطة

يفتقر إلى بعض الميزات والتكاملات المتقدمة لتطبيقات GTD الأكثر شمولاً

تسعير GTD Simple

مجاني

تقييمات ومراجعات GTD Simple

جوجل بلاي: 3.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

6. إيفرنوت

عبر إيفرنوتيعمل Evernote كتطبيق لتدوين الملاحظات وتطبيق تنظيمي في آن واحد . يمكن لعشاق GTD أيضًا استخدامه لإدارة منهجية GTD الخاصة بهم، حيث إنه منصة قوية لالتقاط المعلومات وإدارتها. وتشمل ميزاته إنشاء الملاحظات، والقصاصات على شبكة الإنترنت، وتخزين المستندات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتزامن مع جميع أجهزتك، بحيث يكون لديك دائمًا المعلومات التي تحتاجها. اجعله يعمل كمستودع رقمي لتفريغ عبء العمل الذهني الخاص بك، والتقاط المهام، والتحقق من جميع مهامك.

أفضل ميزات Evernote

رائع لإضافة المعلومات إلى مهامك، حيث يتيح لك Evernote إضافة النصوص والوسائط المتعددة والمزيد

مزامنة معلوماتك عبر أجهزتك حتى تكون المعلومات في متناول يدك، بغض النظر عن مكان وجودك

تعدد الاستخدامات في كيفية استخدام التطبيق يعني أنه يمكن أن يكون أكثر من مجرد منصة للتفكير في المهام

قيود Evernote

مع وجود العديد من الميزات، قد يشعر المستخدمون الذين يبحثون عن تجربة أكثر إرشاداً في تطبيق GTD بالإرهاق

تسعير Evernote

المحترفين: 17.99 دولارًا شهريًا أو 169.99 دولارًا في السنة

17.99 دولارًا شهريًا أو 169.99 دولارًا في السنة الفرق: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/المستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

7. السكينة لـ GTD

عبر السكينة لـ GTD هناك خيار آخر لبرنامج إدارة المهام لعشاق GTD وهو Nirvana for GTD.

يتيح لك تطبيق GTD التقاط مهام متعددة بسرعة مع الحفاظ على تركيزك على ما يجب أن يحدث اليوم . يمكنك تصفية المهام بناءً على وقتك والمكان الذي تتواجد فيه حاليًا وحتى مقدار الطاقة الذهنية التي لديك.

الواجهة الأنيقة سهلة الاستخدام أيضًا. هذا تطبيق GTD رائع لإضفاء المزيد من الطاقة الذهنية على مهامك.

نيرفانا لـ GTD أفضل الميزات

بفضل طريقة GTD في جوهرها، يجعل التطبيق من السهل التقاط مهامك وتوضيحها وتنظيمها والتفاعل معها دون الشعور بالإرهاق

تصميمه البسيط جذاب دون الشعور بافتقاره للميزات، مما يساعدك على الاستمرار في التركيز على المهمة التالية

تسمح لك السياقات والعلامات القابلة للتخصيص بتصفية مهام متعددة بناءً على معايير مخصصة حتى تتمكن من سحب المهام المناسبة في الأوقات المناسبة

نيرفانا لقيود GTD

في حين أن برنامج GTD يوفر وظائف أساسية ممتازة لطريقة GTD، إلا أن الافتقار إلى ميزات أكثر قوة قد يترك المستخدمين المتقدمين يرغبون في المزيد

تسعير برنامج Nirvana for GTD

مجاني

الإيجابي: 3 دولارات شهرياً، تُدفع سنوياً، أو 5 دولارات شهرياً، تُدفع شهرياً

Nirvana for GTD التقييمات والمراجعات

جوجل بلاي: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

8. تذكر الحليب

عبر تذكر الحليب تذكر الحليب هو تطبيق GTD الذي يعد بمساعدتك على القيام بذلك: تذكر الحليب. مثالي للحياة اليومية، هذا التطبيق الغني بالميزات لإدارة المهام، وهو تطبيق قوي بما يكفي لمساعدتك في تنظيم كل شيء بدءًا من قائمة المهمات المنزلية إلى مشاريع العمل المعقدة.

يمكنك إدارة المهام وتعيين التذكيرات وتحديد أولويات أنشطتك بنقرة بسيطة. إن المجموعة الواسعة من الوظائف وواجهة المستخدم الجميلة تجعله خيارًا شائعًا لعشاق طريقة GTD.

تذكر الحليب أفضل الميزات

تحديد أولويات المهام بناءً على تاريخ الاستحقاق أو الأولوية أو العلامات حتى تتمكن من الوصول إلى المهام ذات الصلة عندما تحتاج إليها

تكامله مع التطبيقات والخدمات الأخرى لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد

تعيين تذكيرات مستندة إلى الموقع الجغرافي لإرسال مهامك بناءً على مكان وجودك في لحظة معينة حتى لا تنسى الحليب في المتجر مرة أخرى

تذكّر قيود الحليب

قد يكون للتطبيق منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين الذين يبحثون عن نظام إدارة مهام أكثر بساطة

Remember the Milk التسعير

مجاني

الإيجابي: 39.99 دولاراً في السنة

تذكر الحليب التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 16 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 16 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 56 تقييم)

9. تودويست

عبر تودويست Todoist هو تطبيق قائمة المهام الذي يعد بتنظيم المنزل والعمل من خلال تطبيق إدارة المهام المصمم بشكل جميل. يمكنك تحديد أولويات المهام بسرعة والحصول على نظرة عامة واضحة لكل ما تحتاج إلى القيام به في اليوم، بما في ذلك مهام المنزل والعمل والمهام الشخصية.

تعمل ميزات المشاركة السهلة على تبسيط إرسال و تفويض المهام للآخرين حتى تتمكن من إنجاز المزيد. من خلال طرق عرض المهام المخصصة وخيارات التكامل المتنوعة، هذا تطبيق طريقة GTD يمكنك إضافته بسلاسة إلى سير عملك.

Todoist أفضل الميزات

ابدأ بكتابة مهامك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي المدمج بملء الباقي

تمنحك التصفية التلقائية للمهام الأولويات القصوى لليوم حتى تتمكن من القيام بالأشياء الأكثر أهمية أولاً

مساحات عمل داخل برنامج GTD تتيح لك الفصل بين مهام العمل والمنزل والمهام الشخصية

قيود برنامج Todoist

العديد من أفضل الميزات غير متوفرة في الإصدار المجاني من التطبيق، لذلك قد تجد نفسك بحاجة إلى الترقية لإلغاء قفلها

أسعار تودويست

خطة المبتدئين : مجانًا

: مجانًا المحترفين: 4 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

4 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا الشركات: 6 دولارات شهريًا/شهريًا/للعضو، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

10. إيفردو

عبر إيفردو يركز هذا البرنامج متعدد المنصات على الخصوصية. يحتفظ التطبيق بمعلوماتك على جهازك مع تشفير من طرف إلى طرف. ولأن بياناتك تبقى على جهازك، فهي متاحة دائمًا دون اتصال بالإنترنت، حتى تتمكن من العمل حتى عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت.

لا يبخل تطبيق GTD على الأناقة أيضًا، مع واجهة مستخدم أنيقة يسهل التنقل فيها. تجعل واجهته البديهية من السهل على المستخدمين الجدد إدارة مهامهم من البداية.

أفضل ميزات #### Everdo

تصفية المهام الخاصة بك على أساس الوقت والطاقة لتلقي قائمة مهام مخصصة تتعلق بتوافرك

إدارة المهام التي تتضمن منهجية GTD على وجه التحديد

وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت تعني أنه يمكنك العمل بدون اتصال بالإنترنت

قيود Everdo

الواجهة البسيطة قد لا تكون جذابة بصريًا للمستخدمين الذين يتوقون إلى أكثر من الميزات الأساسية

تسعير Everdo

مجاني

المحترف: 79.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات إيفردو

G2: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

أنجز المزيد من الأشياء باستخدام ClickUp

عندما تنطلق في رحلة الإنتاجية، تذكر أن منهجية GTD هي أكثر من مجرد نظام. إنها طريقة تحويلية للتعامل مع المهام وإنشاء المشاريع. التقط الأفكار، وحدد الأولويات، وراجع تقدمك باستمرار للاستفادة من تطبيق GTD الذي اخترته إلى أقصى إمكاناته.

سواء اخترت مدير مهام بسيط، أو منظم مشاريع غني بالميزات، أو منصة تعاونية لإنتاجية الفريق، يجب أن يكون تطبيق GTD المثالي بديهيًا وممكنًا ومفيدًا.

احتضن فن طريقة GTD مع تطبيق ClickUp. ClickUp هو تطبيق شامل أداة شاملة لإدارة المشاريع التي تدمج بسلاسة طريقة GTD لكل من الأفراد والفرق.

استخدم خاصية إدارة المهام القوية لتخطيط وتنظيم وتعيين المهام والمشروعات والتسليمات. جربه - اشترك في الخطة المجانية للأبد واستمتع بتنظيم وإنتاجية أفضل في غضون دقائق.

يساعدك ClickUp على تحقيق أهدافك وأنجز مهامك بكل سهولة. اشترك اليوم!

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