أفضل 10 تطبيقات مجانية للمخططات الرقمية في 2025

إنها بداية الأسبوع، وقد حان الوقت لتدوين أهم ثلاث مهام لليوم, إعداد التذكيرات والاطلاع على ملاحظات الأسبوع الماضي وتعديلها.

لكن انتظر.

هل يجب أن تفعل ذلك في مستندات جوجل ? تطبيق التخطيط الجديد الذي عرّفك عليه صديقك؟ أم تبقي الأمر بسيطاً وتلتزم بتطبيق الملاحظات على هاتفك؟

من المحتمل أنك وجدت نفسك في هذا السيناريو أكثر من مرة إذا لم يحالفك الحظ في العثور على مخطط رقمي.

من المؤكد أن جميع المخططات اليومية تقريبًا تقوم معظم المهام الأساسية. لكن القليل منها يوحد ويجمع كل احتياجاتك التخطيطية تقريبًا في منصة واحدة.

لمساعدتك في بحثك عن أفضل مخطط رقمي، قمنا بتجميع قائمة بجميع الخيارات التي تستحق الدراسة أدناه.

دعنا نتعمق في التفاصيل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق المخطط الرقمي؟

إحدى أهم ميزات المخطط هي سهولة الاستخدام. من الصعب بما فيه الكفاية الالتزام بأداة تخطيط رقمية على المدى الطويل - لا تجعل الأمر أكثر صعوبة على نفسك بمحاولة العمل على مخطط رقمي جامد وعتيق في حياتك اليومية .

استخدام تحرير النص المنسق في ClickUp's ClickUp ملحق كروم المفكرة لتنظيم الأفكار بسرعة أثناء التنقل

يجعل المخطط الرقمي الممتاز من السهل تنظيم جميع مهامك بشكل مركزي. هذا يعني أنه من الجيد دائمًا التحقق من التطبيقات الأخرى التي من المحتمل أن تستخدمها بالفعل (فكر في Gmail أو Slack) بحيث تتكامل بسهولة مع سير عملك الحالي.

على الرغم من أنها مسألة تفضيلية، إلا أنه كلما زاد عدد عمليات التكامل والميزات التي يتمتع بها المخطط الرقمي كان ذلك أفضل. لماذا؟ إنها واحدة من أفضل الطرق لتقليل عدد التطبيقات التي غالبًا ما تضطر إلى استخدامها للتوفيق بين إنشاء المستندات، وتتبع الفواتير، والتذكيرات، أو حتى التقدم المحرز في أي من مشاريعك. 📚

أفضل 10 تطبيقات للتخطيط الرقمي في عام 2024

1. انقر فوق

يتيح مستندات ClickUp Docs التنسيق المنسق وأوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

كمُخطِّط رقمي، فكِّر في ClickUp كأداة شاملة تتولى أي شيء بدءًا من أبسط احتياجات التخطيط للفرق والأفراد على حد سواء وحتى أكثرها تعقيدًا. نعم، إنه يأتي مع الكثير من الميزات وهو قابل للتخصيص بشكل مفرط - وهو مثالي للمخطط الرقمي الذي يهتم بشكل خاص بكيفية تتبعه و إدارة العمل (أو حياتهم الشخصية). 📖

ClickUp أفضل الميزات

عرض تقويم ClickUp : قم بترتيب مهامك بشكل منظم، وجدولة المواعيد النهائية، وإنشاء تقويم ديناميكي يمكّن فريقك من تتبع التقدم المحرز والبقاء على توافق.

الأتمتة : تعامل مع المهام الروتينية التي تتكرر بسرعة مع ميزات الأتمتة المتقدمة في ClickUp. إنها طريقة رائعة لتحرير مساحة ذهنية إضافية والتخطيط بكفاءة أكبر. باستخدام مشغلات التشغيل التلقائي والشروط، يمكنك أتمتة إنشاء المهام وتغييرات المُكلَّفين، والتذكيرات، وأولوية المهام على سبيل المثال لا الحصر

: تعامل مع المهام الروتينية التي تتكرر بسرعة مع ميزات الأتمتة المتقدمة في ClickUp. إنها طريقة رائعة لتحرير مساحة ذهنية إضافية والتخطيط بكفاءة أكبر. باستخدام مشغلات التشغيل التلقائي والشروط، يمكنك أتمتة إنشاء المهام وتغييرات المُكلَّفين، والتذكيرات، وأولوية المهام على سبيل المثال لا الحصر التخصيص: الأفضلالمخططون اليوميون مرنة - وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى التعامل مع حقول جامدة لا علاقة لها باحتياجاتك. تم بناء ClickUp حول التخصيص، مما يعني أنك ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت للتعرف على كيفية عمل الصفحات والمجلدات وطرق العرض والمهام لتثبيت سير العمل المصمم لك

الأفضلالمخططون اليوميون مرنة - وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى التعامل مع حقول جامدة لا علاقة لها باحتياجاتك. تم بناء ClickUp حول التخصيص، مما يعني أنك ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت للتعرف على كيفية عمل الصفحات والمجلدات وطرق العرض والمهام لتثبيت سير العمل المصمم لك القوالب: من منا لا يحب القوالب؟ يقدم ClickUp لمستخدميه مئات القوالب التي تغطي جميع أنواع الاحتياجات مثلتخطيط الموارد وتخطيط الأحداث

استخدم قالب مخطط ClickUp اليومي لتنظيم مهامك وأنشطتك وتصنيفها قم بتنزيل هذا القالب

قيود ClickUp

يستشهد بعض المستخدمين بمحدودية أدوات جداول البيانات والصيغ المعقدة

لا تتوفر جميع طرق العرض على الهاتف المحمول (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

2. تقويم جوجل

مثال على عرض ثلاثة أيام في تقويم جوجل أنت تعرف تقويم جوجل كأحد منصات التخطيط الرقمي الأصلية. وتُسهِّل ميزات الجدولة الخاصة به إنجاز يوم العمل في يوم واحد دون اجتماعات متداخلة أو وقت العمل أو وقت "أنا".

على الرغم من بساطة تقويم Google، إلا أنه لا يزال يقدم بعض ميزات التخطيط الرائعة التي تعمل للمستخدم المناسب أو كتطبيق متكامل لتطبيق تستخدمه بالفعل. من السهل استخدامه كمخطط يومي أو تطبيق تخطيط أسبوعي. يمكنك أيضًا جدولة الأحداث على مدار العام من خلال واجهته سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات تقويم Google

التذكيرات التلقائية: يقوم تقويم Google بتعيين تذكيرات تلقائية للأحداث والمهام القادمة بحيث يقوم المستخدمونالبقاء على رأس جدولهم الزمني عرض جدول الأعمال: يحتوي تقويم جوجل على ميزة عرض جدول الأعمال، والتي تتيح للمستخدمين رؤية الأحداث والمهام والملاحظات القادمة في لمحة سريعة

يقوم تقويم Google بتعيين تذكيرات تلقائية للأحداث والمهام القادمة بحيث يقوم المستخدمونالبقاء على رأس جدولهم الزمني مشاركة التقويم: يتيح تقويم Google أيضًا للمستخدمين مشاركة تقويمهم مع الآخرين بحيث تتم إدارة المهام والأحداث والملاحظات بشكل تعاوني

يتيح تقويم Google أيضًا للمستخدمين مشاركة تقويمهم مع الآخرين بحيث تتم إدارة المهام والأحداث والملاحظات بشكل تعاوني متوافق مع الأجهزة المحمولة: يعمل على أجهزة iOS وأجهزة Android

قيود تقويم Google

يقتصر في الغالب على الجدولة وحظر الوقت تفتقر إلى الميزات الإضافية التي تجعلها لوحة تحكم تخطيط شاملة حقًا



تسعير تقويم Google

مجاني

تقييمات ومراجعات تقويم جوجل

Capterra : 4.8/6 (2,000 + تقييم)

: 4.8/6 (2,000 + تقييم) G2: 4.6/5 (40,000 + تقييم)

3. تودويست

قم بإدارة مهامك وقوائم مهامك باستخدام تودويستتودويست هو تطبيق تخطيط رقمي يساعد المستخدمين على البقاء منظمين ومنتجين. وهو مزود بمجموعة من الميزات والأدوات، مثل إدارة المهام وبعض المشاريع الأساسية، وقوائم المهام (المعروفة أيضًا باسم قوائم المهام )، والتذكيرات والإشعارات، والقدرة على إنشاء فلاتر مخصصة.

Todoist أفضل الميزات

قوائم المهام: تتيح ميزة قائمة المهام هذه للمستخدمين تقسيم مهامهم وأهدافهم إلى قوائم أصغر يمكن التحكم فيها، ويمكن الوصول إليها على أجهزة متعددة للتخطيط أثناء التنقل

تتيح ميزة قائمة المهام هذه للمستخدمين تقسيم مهامهم وأهدافهم إلى قوائم أصغر يمكن التحكم فيها، ويمكن الوصول إليها على أجهزة متعددة للتخطيط أثناء التنقل التذكيرات والإشعارات: يأتي التطبيق مزودًا بتذكيرات وإشعارات تلقائية، مما يساعد المستخدمين على البقاء على المسار الصحيح والتنظيم

يأتي التطبيق مزودًا بتذكيرات وإشعارات تلقائية، مما يساعد المستخدمين على البقاء على المسار الصحيح والتنظيم فلاتر مخصصة: يحتوي Todoist أيضًا على ميزة التصفية المخصصة للبحث والعثور على المهام والبيانات بسهولة

قيود تودويست #### قيود تودويست

يفتقر إلى الميزات المتقدمة (لا يمكن أرشفة القوائم القديمة)

يمكن أن يكون من الصعب مشاركة قوائم المهام الخاصة بك من أجلالتعاون عبر الإنترنت تسعير تودويست

مجاني :

: محترف : 4 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا

: 4 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا الشركات: 6 دولارات شهرياً/شهرياً تُدفع سنوياً

Todoist التقييمات والمراجعات

Capterra : 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) G2: 4.4/6 (أكثر من 700 تقييم)

4. نوتون

تدوين الملاحظات في الملاحظةمفهوم سهل الاستخدام وخيار رائع للأفراد الذين يحبون الإبداع في استخدام مخططهم الرقمي من خلال البدء بلوحة فارغة. يوفر أدوات وميزات مفيدة، بما في ذلك إدارة المهام، وعرض التقويم، وصفوف وأعمدة المهام القابلة للتخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدميه مزامنة بياناتهم عبر أجهزة متعددة، ومشاركة معلومات التخطيط الخاصة بهم، والتكامل مع التطبيقات الأخرى لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

أفضل ميزات #### Notion

إدارة المهام : يوفر Notion للمستخدمين نظامًا بديهيًانظام إدارة المهام لإنشاء المهام وتنظيمها وتتبعها

: يوفر Notion للمستخدمين نظامًا بديهيًانظام إدارة المهام لإنشاء المهام وتنظيمها وتتبعها قواعد البيانات المتداخلة والمرتبطة : تسمح قواعد البيانات المتداخلة والمرتبطة في Notion للمستخدمين بتنظيم وتخزين الصفحات والمهام ذات الصلة بسهولة بتنسيق يسهل التنقل فيه

: تسمح قواعد البيانات المتداخلة والمرتبطة في Notion للمستخدمين بتنظيم وتخزين الصفحات والمهام ذات الصلة بسهولة بتنسيق يسهل التنقل فيه ميزات التكامل والتضمين: يحتوي Notion أيضًا على ميزات التكامل والتضمين، والتي تُمكِّن المستخدمين من ربط بيانات Notion الخاصة بهم بخدمات أخرى، مثل Gmail أو Slack، من أجل سير عمل أفضل. كما يمكنك أيضًا تضمين التطبيقات بشكل مرئي مباشرةً على لوحة التحكم لسهولة الوصول إليها

قيود #### قيود Notion

يفتقر حاليًا إلى ميزات الأتمتة القوية وميزات التذكير بالمهام التي توفرها تطبيقات المخطط الرقمي الأخرى

ميزات تطبيق الهاتف المحمول محدودة بعض الشيء مقارنة بالمخططات الرقمية الأخرى

يقول بعض المستخدمين إنهم يقضون وقتاً أطول قليلاً لتجاوز منحنى التعلم في البداية

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة إلى : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا للشركات : 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

التقييمات والمراجعات

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

5. أسانا

عبر أسانا إذا كنت تستمتع بالمخططين الرقميين الذين يتبعون نهج إطار العمل أو نهج مدير المشروع في سير العمل، فإن أسانا يستحق التفكير فيه. فهو يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الميزات، مثل المهام الكلاسيكية و برنامج إدارة المشاريع , عرض التقويم وقوالب مخصصة، وسهولة التكامل مع تطبيقات رائعة أخرى والكثير من المشاهدات

أفضل ميزات #### أسانا

الحقول المخصصة: تنظيم المعلومات وفرزها كما هو الحال في جدول البيانات باستخدام حقول مخصصة أحادية التحديد ومتعددة التحديد والأرقام والنصوص

تنظيم المعلومات وفرزها كما هو الحال في جدول البيانات باستخدام حقول مخصصة أحادية التحديد ومتعددة التحديد والأرقام والنصوص نماذج مرتبطة بالمشاريع: جمع التفاصيل الدقيقة اللازمة لكل مهمة من خلال ربط نماذج الطلبات مباشرةً بمشاريع محددة

جمع التفاصيل الدقيقة اللازمة لكل مهمة من خلال ربط نماذج الطلبات مباشرةً بمشاريع محددة المواعيد النهائية للمهام: عرض المهام على تقويم Asana والبقاء على المسار الصحيح، أو حتى عرضها في تقويم عملك

عرض المهام على تقويم Asana والبقاء على المسار الصحيح، أو حتى عرضها في تقويم عملك قائمة مهام بسيطة: سهولة إنشاء قوائم المهام الشخصية أو التعاونية

قيود أسانا

لا يوفر Asana ميزات تتبع الوقت الأصلية الحقيقية

يقول البعض إنها ليست أداة مرنة مقارنة بالمخططات الرقمية الأخرى في هذه القائمة

قد تبدو أدوات الحقول المخصصة محدودة

قد تكون النسخة المجانية محدودة بالنسبة لمخطط يومي بسيط

تسعير #### أسانا

أساسي : مجاني

: مجاني قسط : 10.99 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

: 10.99 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا الأعمال: 24.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

تقييمات ومراجعات أسانا

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

6. Mydailyplanners

عبر MyDailyPlanners اجمع بين GoodNotes و Google وتقويم Apple معًا وستحصل على MyDailyPlanners. يحتوي تطبيق المخطط اليومي هذا على خيارات قائمة المهام ويقدم مخططاً رقمياً نموذجياً كاملاً مع روابط وإعدادات تذكير. يعمل هذا إلى حد كبير مثل المذكرات النقطية وأكثر من ذلك كمخططات رقمية يمكن تحريرها "يدويًا"

MyDailyPlanners أفضل الميزات

صفحات مرتبطة ببعضها البعض: تنظيم وإدارة كل شهر مع صفحات مرتبطة يسهل التنقل فيها

تنظيم وإدارة كل شهر مع صفحات مرتبطة يسهل التنقل فيها ملصقات رقمية: استخدم ملصقات رقمية في أي من صفحات التخطيط الشهرية، تمامًا كما في الحياة الواقعية

استخدم ملصقات رقمية في أي من صفحات التخطيط الشهرية، تمامًا كما في الحياة الواقعية قوالب PDF قابلة لإعادة الاستخدام: أعد استخدام قالب PDF إذا كنت بحاجة إلى استخدام نفس الصفحة لتخطيط إضافي

قيود MyDailyPlanners

ليس تطبيقًا بقدر ما هو مخطط رقمي قائم على القوالب لجهاز iPad أو الجهاز اللوحي

التحديثات على قوالب المخطط الرقمي تكلفته إضافية

أسعار مخطط MyDailyPlanners

تتراوح أسعار المخططات والحزم الرقمية من 15 دولاراً إلى 20 دولاراً فأكثر

تقييمات ومراجعات MyDailyPlanners #### تقييمات ومراجعات MyDailyPlanners

Capterra : غير متاح

: غير متاح G2: غير متاح

7. تريلو

عبر تريلو إذا كنت من محبي تخطيط كانبان لا تنظر إلى أبعد من تريلو . كمخطط رقمي، فهو أداة مرئية للغاية تستخدم البطاقات لتخطيط المهام والمشاريع. يمكنك وضع علامات على المستخدمين، وإضافة قوائم مراجعة، وربط الملفات، وتعيين تذكيرات تلقائية للبقاء على رأس جميع مهامك.

أفضل ميزات Trello

واجهة السحب والإفلات: واجهة السحب والإفلات البديهية في Trello تجعل من السهل نقل البطاقات أو القوائم أو اللوحات وعرض التقدم المحرز في المشاريع المختلفة

واجهة السحب والإفلات البديهية في Trello تجعل من السهل نقل البطاقات أو القوائم أو اللوحات وعرض التقدم المحرز في المشاريع المختلفة تحميل الصور والملفات: يتيح Trello للمستخدمين عرض المهام القادمة وتحميل الصور والملفات وتتبع المواعيد النهائية للمشروع

يتيح Trello للمستخدمين عرض المهام القادمة وتحميل الصور والملفات وتتبع المواعيد النهائية للمشروع تنظيم مرن: يوفر Trello نظام تنظيم سهل الاستخدام مع ملصقات وقوائم مراجعة وتخصيصات مهام قابلة للتخصيص، والتي يمكن أن تعمل بشكل رائع للمهام اليومية

قيود Trello

بنيت حول نوع واحد من إطار عمل المخطط الرقمي

لا يمكن دمجه أو تضمينه في تطبيقات أخرى تستخدمها بالفعل

يمكن أن يكون هناك الكثير من العمل لقائمة مهام بسيطة

تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا قسط : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات Trello

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

8. جود نوتس

عبر جوودالملاحظات GoodNotes هو تطبيق iOS يمكن الوصول إليه ويسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات أو عمل رسومات تخطيطية بسرعة وسهولة. يتميز تطبيق المخطط الرقمي بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء المستندات وتنظيمها وتحريرها.

كما أنه يتضمن مكتبة افتراضية تتيح للمستخدمين تخزين ملاحظاتهم وإدارتها والوصول إليها بسهولة. من بين أفضل المخططات الرقمية، هذا التطبيق مثالي للمزيد من المهام التنظيمية المرئية.

جود نوتس أفضل الميزات

مكتبة افتراضية: يقدم مكتبة افتراضية منظمة لتخزين ملاحظات المستخدمين وإدارتها والوصول إليها بسهولة

يقدم مكتبة افتراضية منظمة لتخزين ملاحظات المستخدمين وإدارتها والوصول إليها بسهولة التعرف على الكتابة اليدوية: يسمح للمستخدمين بالكتابة بمجرد كتابة الكلمات على أجهزتهم

يسمح للمستخدمين بالكتابة بمجرد كتابة الكلمات على أجهزتهم التعرف على النص: يتعرف تطبيق المخطط الرقمي على النص المكتوب أو المكتوب بخط اليد لتحويله بسهولة إلى تنسيق قابل للتحرير

قيود تطبيق GoodNotes

متاح فقط للأجهزة التي تعمل بنظام iOS (قد تكون أجهزة Android قادمة)

عدم وجود أشكال مسبقة الصنع في أداة الشكل

عدم وجود وظيفة الطبقات يجعل ميزة الرسم صعبة للغاية

تسعير #### جود نوتس

مجاني

مجاناً 8.99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

تقييمات ومراجعات GoodNotes GoodNotes

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 35 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييم) G2: 4.8/5 (29+ تقييمات)

9. Any.do

عبر Any.do يحتوي Any.do على لوحة تحكم سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء خطتك اليومية أثناء التنقل. من بين أفضل المخططين الرقميين في هذه القائمة، يتميز تطبيق Any.do بسهولة إضافة الملاحظات والمرفقات إلى قائمتك. يمكنك حتى ترميز أولوياتك بالألوان.

إنه تطبيق مخطط ممتاز لإنشاء قوائم مهام مركزية يمكن مشاركتها مع فريقك أو لإنشاء قائمة مهام بسيطة.

Any.do أفضل الميزات

تقويم متوافق مع الهاتف المحمول: أدوات التقويم متوافقة للغاية مع الهاتف المحمول وتسمح لك بربط تقويم Google الخاص بك

أدوات التقويم متوافقة للغاية مع الهاتف المحمول وتسمح لك بربط تقويم Google الخاص بك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام: بمجرد توصيل بريدك الإلكتروني، من السهل تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام حتى تتذكر دائمًا الرد عليها

بمجرد توصيل بريدك الإلكتروني، من السهل تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام حتى تتذكر دائمًا الرد عليها مزامنة البيانات بسهولة: صُمم للتخطيط أثناء التنقل، فمن السهل العمل من التطبيق ومزامنة البيانات عبر جميع أجهزتك

قيود تطبيق Any.do

يقدم الإصدار المجاني ميزات محدودة فقط

لا يتكامل بشكل جيد مع تطبيقات العمل الأخرى

تسعير Any.do

شخصي : مجاني

: مجاني قسط : 3 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

: 3 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا الفرق: 5 دولارات شهريًا، لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

Any.do التقييمات والمراجعات

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. الاثنين

عبر الاثنين مع الاثنين ، يقوم المستخدمون بإنشاء المشاريع والتعاون مع أعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد. تتميز المنصة بواجهة سحب وإفلات بديهية لإدارة المهام، وإشعارات مخصصة للأنشطة الأساسية، وقدرات أتمتة قوية.

يتكامل الاثنين أيضاً مع مئات التطبيقات والخدمات لمساعدتك على العمل بفعالية أكبر وإنجاز المزيد من المهام.

أفضل ميزات يوم الاثنين

لوحات ومستندات غير محدودة: توفر الخطة المجانية للمستخدمين عدد غير محدود من لوحات المعلومات وإنشاء المستندات

توفر الخطة المجانية للمستخدمين عدد غير محدود من لوحات المعلومات وإنشاء المستندات مهام سير العمل القابلة للتخصيص: إنشاء مهام سير عمل سلسة تنقل المهام والمشاريع من معلقة إلى مكتملة في وقت أقل

إنشاء مهام سير عمل سلسة تنقل المهام والمشاريع من معلقة إلى مكتملة في وقت أقل أدوات إدارة عبء العمل: ابحث عن أدوات داخل لوحة التحكم الخاصة به لتخطيط العميل,الأهداف الأسبوعية والأهداف الأسبوعيةوالتخطيط عالي المستوى

قيود يوم الاثنين

قد تبدو النسخة المجانية محدودة

يعتقد البعض أنه يحتفظ بأفضل ميزاته للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا إضافية

بعض المستخدمين لا يجدون الميزات متعمقة أو مرنة مثل بدائل تطبيقات التخطيط الرقمي الأخرى

بشكل عام إدارة العمل أكثر من التخطيط الرقمي

التسعير يوم الاثنين

أساسي : مجاني

: مجاني قياسي : 8 دولارات للمجموعة الواحدة شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 8 دولارات للمجموعة الواحدة شهريًا يتم دفعها سنويًا محترف : 10 دولارات للمجموعة الواحدة شهرياً يتم دفعها سنوياً

: 10 دولارات للمجموعة الواحدة شهرياً يتم دفعها سنوياً المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات يوم الاثنين

Capterra : 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

هل تبحث عن المزيد من تطبيقات التخطيط الرقمي؟ تحقق من هذا دليل بدائل سونساما_دليل البدائل !

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يكمن جمال التخطيط في أنه ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع - إنه نهج شخصي للغاية. مع ClickUp، سينتهي أخيرًا سعيك للعثور على أفضل تطبيق تخطيط رقمي.

استخدمه للعصف الذهني من الصفر، وإنشاء القوالب، وتتبع أهم مهامك في مكان واحد. يتيح لك ClickUp أيضًا دمج العديد من تقاويم Google.

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