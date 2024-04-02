أفضل 10 بدائل ومنافسين لمحرر مستندات جوجل 2025

مستندات جوجل

أداة رائعة لإنشاء المستندات تتيح لك العمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي. يمكن للفرق استخدامها لتوثيق الملاحظات والأفكار والعمليات لإبقاء الجميع على نفس الصفحة... حرفيًا.

ومع ذلك، فهي تفتقر إلى خيارات التعاون المتقدمة وتوفر وصولاً وأذونات محدودة دون اتصال بالإنترنت.

وبدلاً من إجبارك على تقديم تنازلات، نحن هنا لمساعدتك في العثور على أفضل بدائل مستندات Google Docs.

في هذه المقالة، سنتناول في هذه المقالة لماذا تحتاج إلى بديل لجوجل المستندات وتسليط الضوء على أفضل عشر أدوات يمكنك استخدامها اليوم.

لنوثق بعض البدائل.

أفضل 10 بدائل لمحرر مستندات جوجل في عام 2024

نظرًا لأن محرر مستندات Google ليس أفضل أداة للتعاون في المستندات، فإليك عشرة بدائل ممتازة:

1. ClickUp

الكشف التعاوني والتحرير التعاوني وإضافة التعليقات وتضمين الروابط داخل مستندات ClickUp Docs

ClickUp هو مستند ClickUp هو الأعلى تصنيفًابرنامج إدارة المشاريع و برنامج تعاون المستندات يستخدمه العديد من الفرق في الشركات الصغيرة والكبيرة.

من مساعدتك على المضي قدمًا مع قوالب المشروع لتتبع الوقت المستغرق في المهام، فإن ClickUp هو القوالب الأخيرة أداة إدارة المشاريع .

لكن انتظر ... كيف سيساعدك برنامج مجاني لإدارة المشاريع في إدارة المستندات؟

تكمن الإجابة في Docs.

ما هي المستندات في ClickUp؟ مستندات ClickUp تتيح لك إنشاء مستندات رائعة لأي شيء يمكنك تخيله! 🤩

قواعد معرفية قوية، وأدلة مستخدم، ومحاضر اجتماعات، وإجراءات تشغيل موحدة.... عندما يتعلق الأمر بالمستندات، فالعالم هو محارتك.

فقط اكتب ما يحلو لك باستخدام عدد غير محدود من الصفحات.

ولإدارة الملفات بسهولة، استخدم خاصية العلاقات لربط المهام والصفحات ذات الصلة، حتى لا تضطر إلى البحث في صفحات ويكي متعددة للعثور عليها. أو يمكنك وضع علامات على المستندات لسهولة الرجوع إليها والبحث فيها.

يمكنك أيضًا إنشاء صفحات متداخلة (حتى خمسة مستويات) في مستنداتك ونقل الصفحات المتداخلة عن طريق سحبها وإفلاتها.

_هل تريد مشاركة مستندك مع زملائك في الفريق أو المتعاونين الخارجيين؟

فقط استخدم المشاركة و الأذونات في ClickUp!

يمكنك المشاركة:

تحديد صفحات من المستند

كرابط خاص

كرابط عام

مع جوجل للفهرسة

يمكنك أيضًا تعزيز إجراءات الأمان من خلال حماية مستنداتك من التعديلات غير المرغوب فيها. ما عليك سوى تشغيل خيار حماية هذه الصفحة وإضافة سياق لجمهورك.

_ما هو أكثر من ذلك؟ ClickUp الذكاء الاصطناعي في المستندات هي أداة كتابة تعاونية تتضمن قدرات الذكاء الاصطناعي. وهي تُمكِّن المستخدمين من صياغة المحتوى وتحريره ومراجعته مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بهم، مع تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين النص. توفر الأداة تعليقات مضمنة وتعاونًا في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق، مما يجعلها مثالية للمشاريع الجماعية.

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI التحرير التعاوني يتيح لكل شخص في مساحة العمل الخاصة بك التعليق والتعديل والعمل على المستند في وقت واحد، دون أي تداخل. ستعرف أيضًا من الذي يعمل على ماذا من خلال الوقت الفعلي اكتشاف التعاون في ClickUp .

يمكنك أيضًا تخصيص مستنداتك لتلبية احتياجاتك بمجموعة متنوعة من الميزات مثل:

المؤلف الإعدادات: إظهار منشئ المستند والمساهمين

إظهار منشئ المستند والمساهمين صورة غلاف مخصصة: اختر من المعرض، أو من سطح المكتب، أو من رابط، أو من مكتبة Unsplash

اختر من المعرض، أو من سطح المكتب، أو من رابط، أو من مكتبة Unsplash حجم الخط: اختر من بين صغير أو عادي أو كبير لسهولة العرض

اختر من بين صغير أو عادي أو كبير لسهولة العرض تحرير النص المنسق: كن مبدعًا باستخدام العناوين والجداول والتمييزات والمزيد

عداد الكلمات: معرفة عدد الكلمات التي كتبتها في مستندك

معرفة عدد الكلمات التي كتبتها في مستندك جدول المحتويات: أوجز محتويات مستندك واسمح للقراء بالانتقال إلى الأقسام المختلفة بسهولة

أوجز محتويات مستندك واسمح للقراء بالانتقال إلى الأقسام المختلفة بسهولة الرموز التعبيرية: أضف الكثير من الرموز التعبيرية الممتعة والمفيدة إلى مستندك 📝

أضف الكثير من الرموز التعبيرية الممتعة والمفيدة إلى مستندك 📝 اللافتات: اجعل المعلومات المهمة تبرز مع اللافتات الملونة

اجعل المعلومات المهمة تبرز مع اللافتات الملونة الفواصل: ساعد القراء على التمييز بين الأقسام المختلفة في مستندك

ساعد القراء على التمييز بين الأقسام المختلفة في مستندك الأزرار: اجعل مستنداتك العامة رسمية باستخدام أزرار ملونة تتناسب مع علامتك التجارية

اجعل مستنداتك العامة رسمية باستخدام أزرار ملونة تتناسب مع علامتك التجارية تضمين أي شيء : أضف أي شيء تريده إلى مستندك دون إضاعة ثانية واحدة

: أضف أي شيء تريده إلى مستندك دون إضاعة ثانية واحدة المرفقات: أضف لقطات شاشة وملفات PDF وملفات أخرى إلى مستندك للرجوع إليها بسرعة

أضف لقطات شاشة وملفات PDF وملفات أخرى إلى مستندك للرجوع إليها بسرعة /مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/64473/undefined/ ميزات صنع الخرائط /%href/

لكن هذا ليس كل شيء

ميزات ClickUp الرئيسية الأخرى:

علامة أعضاء الفريق : اجذب انتباه أعضاء فريقك من خلال الإشارة إليهم في مستند

: اجذب انتباه أعضاء فريقك من خلال الإشارة إليهم في مستند إشارات المستند: استخدم @ @@@ لذكر المستندات في وصف مهمة أو حقل تعليق

علاقات المستندات: الوصول إلى مستنداتك في أماكن أكثر من خلال ربط مستنداتك فيما بينها أو مع المهام

الوصول إلى مستنداتك في أماكن أكثر من خلال ربط مستنداتك فيما بينها أو مع المهام تعيين التعليقات: تمييز أي نص في مستندك لإضافة تعليق وإنشاء مهمة لزميل في الفريق

الأدوات القابلة للتضمين: إضافة أدوات عرض القائمة واللوحة وتحرير مهام سير العمل من داخل مستندك

الأدوات القابلة للتضمين: إضافة أدوات عرض القائمة واللوحة وتحرير مهام سير العمل من داخل مستندك ClickUp Dashboards: أضف مستنداتك إلى لوحات المعلومات للرجوع إليها بسرعة

ClickUp الخرائط الذهنية : قم بتخطيط الأفكار الرائعة لمستندك القادم 💡

إيجابيات ClickUp

نسخة مجانية قوية تدعم عددًا غير محدود من المستخدمين

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع وضع الاتصال بالإنترنت وعدم الاتصال بالإنترنت

إدارة الملفات عبر أنظمة التخزين السحابية الشائعة مثل جوجل درايف , دروب بوكس و صندوق تسريع عمليات الموافقة والملاحظات من خلال التدقيق والتعليقات التوضيحية

قم بإجراء محادثات غير رسمية إلى جانب عملك باستخدام عرض الدردشة قم بتدوين ملاحظات غير محدودة أو تدوين الأفكار أو إنشاء قوائم مراجعة باستخدام ClickUp المفكرة إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً ضمن مهمة باستخدام تطبيق ClickUp البريد الإلكتروني استخدم ClickUp مفاتيح التشغيل السريع والاختصارات لإنشاء مستندات جميلة بسهولة

يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل إيفرنوت , YouTube , كاليندلي و المزيد إضافة المهام وإدارتها باستخدام نظامي iOS و Android تطبيقات الجوال قيود ClickUp

لا يوجد عرض جدول في تطبيق الجوال (حتى الآن)

واستكشف كل ما هو مثير الميزات التي يوفرها لك هذا البديل المجاني لمستندات Google Docs!

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp ثلاث خطط تسعير مدفوعة:

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) الخطة غير المحدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا) ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات العملاء #### ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. مايكروسوفت أوفيس أونلاين

عبر مايكروسوفت أوفيسمايكروسوفت أوفيس على الإنترنت هو برنامج تعاوني رائع عبر الإنترنت أداة كتابة . يمنحك هذا البرنامج المكتبي هذا وصولاً مجانيًا إلى مايكروسوفت وورد والتقويم والنماذج والمزيد.

ومع ذلك، لا يمكنك الوصول إلى المستندات المحمية بكلمة مرور أو تشغيل وحدات الماكرو داخل مستند عند استخدام MS Word عبر الإنترنت.

الميزات الرئيسية لـ Microsoft Office Online

المشاركة في تأليف مستندات MS Word والمشاركة في تحريرها

يأتي مع OneNoteتطبيق تدوين الملاحظات تساعدك ميزة "أخبرني" على التنقل في النظام الأساسي

يتم حفظ كل مستند Word تلقائياً في Microsoft OneDrive

إيجابيات Microsoft Office Online

يدعم أدوات التنسيق لأنماط APA وMLA وشيكاغو

قوالب مجانية للسير الذاتية والتقويمات والنشرات الإخبارية وغيرها

يمكن تنظيم بياناتك باستخدام جداول البيانات والمصنفات

قيود Microsoft Office Online

يفتقر إلى وظيفة العرض دون اتصال بالإنترنت

لا يحتوي Microsoft Word عبر الإنترنت على ميزات تدقيق متقدمة

لا يمكن إنشاء تسميات توضيحية أو اقتباسات أو مراجع أو جدول محتويات في Microsoft Word عبر الإنترنت

تسعير Microsoft Office Online

Microsoft Office Online هو حل مجاني لتحرير المستندات.

تقييمات عملاء Microsoft Office Online

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

3. مستندات زوهو

عبر مستندات زوهو مستندات زوهو هي أداة لتحرير المستندات عبر الإنترنت مع بعض الميزات الأساسية لإدارة المشاريع مثل التذكيرات وتقارير المستخدم والدردشة داخل التطبيق.

ومع ذلك، من الضروري إدارة المستندات ميزات مثل الملفات المحمية بكلمة مرور ومشاركة الملفات مع غير المستخدمين تأتي مع علامة سعر.

الميزات الرئيسية لمستندات Zoho Docs

إنشاء مستند أو جدول بيانات أو عرض تقديمي

إرفاق المستندات بمحادثة ومراجعتها بشكل تعاوني

تصنيف الملفات حسب المشروع أو نوع الملف أو المؤلف

يتكامل مع زوهو أوفيس جناح

إيجابيات مستندات زوهو

الإصدار المجاني يدعم المصادقة الثنائية

متاح على أجهزة iPhone وAndroid

يمكن العمل على ملفاتك بدون اتصال بالإنترنت. ستتم مزامنة تعديلاتك بمجرد اتصالك بالإنترنت مرة أخرى

قيود Zoho Docs

لا توجد باقة تسعير تقدم حجم تحميل غير مقيد للملفات

قد يكون من الصعب استيراد الملفات في تطبيقات الأجهزة المحمولة

لا يمكن تعيين المهام إلى عدة مستخدمين للتعاون المتقدم

تسعير Zoho Docs

يحتوي Zoho Docs على ثلاث خطط تسعير:

خطة مجانية

خطة قياسية : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة المميزة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات عملاء Zoho Docs

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. ورق دروب بوكس

عبر ورقة دروب بوكسDropbox Paper هي أداة لتحرير المستندات مع ميزة المساعد الشخصي الرائعة. فهي تتيح لك معرفة ما إذا كان لديك موعد نهائي وشيك أو عندما يشاركك شخص ما مستنداً ما.

ومع ذلك، إذا كنت تريد استخدام التطبيق للاستخدام الشخصي، فقد ترغب في البحث في مكان آخر.

لا تحصل على قفل الملفات في خطط التسعير الشخصية.

الميزات الرئيسية لـ Dropbox Paper

تعيين المهام لزملائك في الفريق وإضافة تواريخ استحقاق للمهام

تحسين عمليات تدوين الملاحظات باستخدام التعليقات التوضيحية

ميزة تدوين الملاحظات تمنح فريقك مساحة تخطيط شخصية لفريقك

ضع علامة على أعضاء الفريق في التعليقات دون مغادرة المستند

إيجابيات Dropbox Paper

تدوين الأفكار أو تقديم الملاحظات أثناء التنقل على جهاز iOS أو Android

إمكانية تحويل المستندات إلى عروض تقديمية بنقرة زر واحدة

يدعم قوالبملاحظات الاجتماع,العصف الذهنيوالموجزات الإبداعية والمزيد

قيود دروب بوكس الورقية

قد يكون من الصعب فرز الملفات وتنظيمها

يمكن أن تكون أغلى من أدوات تحرير المستندات الأخرى

يفتقر إلى التقدممعالجة النصوص نظرًا لأنه يعتمد على تخفيض السعر

دروب بوكس الورقي #### تسعير دروب بوكس الورقي

Dropbox Paper هي أداة مجانية.

تقييمات مستخدمي دروب بوكس بيبر

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. أباتشي أوبن أوفيس

عبر أباتشي أوبن أوفيس أباتشي أوبن أوفيسهي أداة تعاونية مفتوحة المصدر تتيح لك إنشاء مستندات ورسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد ومعادلات رياضية وغيرها.

يحتوي التطبيق المكتبي على ميزة تحرير رائعة تقوم بالتصحيح التلقائي والإكمال التلقائي والتدقيق الإملائي لاكتشاف الأخطاء أثناء الكتابة.

ومع ذلك، فإن واجهة المستخدم الخاصة به قديمة جدًا مقارنةً بأدوات تحرير المستندات الأخرى.

أباتشي أباتشي أوبن أوفيس الميزات الرئيسية

معالج النصوص الذي يمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات أو كتابة كتاب

جداول بيانات لمساعدتك في حساب وتحليل وتقديم بياناتك في تقارير رقمية

إنشاء القوالب الخاصة بك واستخدام القوالب من مستودع القوالب

مشاركة النسخ مع من تريد، مجاناً

أباتشي أوبن أوفيس المحترفين

يمكن لمحرر المستندات التعامل مع لغات متعددة

يمكن تثبيت التطبيق على أي عدد تريده من أجهزة الكمبيوتر الشخصية

ميزة الملاحظات تعرض الملاحظات والتعليقات على جانب المستند

قيود Apache OpenOffice

لا يوجد تطبيق على الجهاز المحمول لنظام iOS لإنشاء المستندات أثناء التنقل

تنسيقات الملفات مثل XLSX وPPTX غير مدعومة بعد

لا يتوفر خيار الحفظ السحابي

أسعار أباتشي أوبن أوفيس

يمكن تنزيل أداة تحرير المستندات هذه مجاناً.

تقييمات عملاء Apache OpenOffice #### تقييمات عملاء Apache OpenOffice

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. أوبسيديان

عبر أوبسيديانحجر السج هو أداة قوية لتدوين الملاحظات و تطبيق إدارة المعرفة المعروف بقدرة الربط بين الملاحظات وإمكانيات التخصيص، مما يجعله منافسًا قويًا لأفضل بديل لمحرر مستندات Google.

وخلافًا لتطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى، يعمل Obsidian بمثابة "دماغك الثاني" - مما يمنح عقلك راحة من العمل المستمر على تذكر محتوى ملاحظاتك ومكان تخزينها والملاحظات المرتبطة ببعضها البعض. يمكن أن يساعدك تطبيق Obsidian على إنشاء روابط بين الملاحظات بسهولة عبر الروابط الخلفية، وتنظيمها وفقًا للأنماط أو الموضوعات أو ارتباطها ببعضها البعض أو أي طريقة أخرى تفضلها لتنظيم المعلومات بشكل أفضل.

لا شك أن هذا التفصيل والربط السياقي الداخلي سيرفع من مستوى مهاراتك في تدوين الملاحظات ويغير بشكل جذري طريقة إدارتك لمستنداتك إلى الأبد.

الميزات الرئيسية

يساعد الرابط الخلفي وعرض الرسم البياني المستخدمين على التنقل بسهولة في ملاحظاتهم

إمكانيات البحث في النص الكامل

الملاحظات اليومية

القوالب

الإيجابيات

يدعم CommonMark و GitHub Flavored Mark (GFM) لقابلية النقل

منصة قابلة للتخصيص؛ يمكن إضافة مكونات إضافية لإنشاء مجموعة أدوات مخصصة لتدوين الملاحظات

متاح على أنظمة ماك وويندوز ولينكس والويب وiOS وأندرويد

القيود

يعمل إصدار iOS فقط مع iCloud (لا يعمل مع المجلدات السحابية الأخرى)

غير قادر على تصدير الملاحظات إلى MS Word (فقط كملف PDF)

لا يوجد تحرير جدول حتى الآن (متاح كمكوِّن إضافي)

التسعير

يقدم Obsidian ثلاث خطط:

شخصية: مجانية

مجانية محفز: 25 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة فقط

25 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة فقط التجارية: 50 دولارًا لكل مستخدم في السنة

تقييمات المستخدم

منتج هانت: 5/5 (أكثر من 195 تقييم)

المكافأة:_ أوبسيديان مقابل نوتيون

7. إيفرنوت

عبر إيفرنوت Evernote هو واحد من أكثر تطبيقات تدوين الملاحظات و إدارة المهام اليوم لتنظيم الملاحظات وإمكانية الوصول إليها. فهو مصمم لتحسين عملية تدوين الملاحظات وتخطيط المشاريع والتعاون مع الفريق من خلال السماح لك بتسجيل ملاحظاتك الرقمية وتنظيمها والوصول إليها بسهولة عبر جميع أجهزتك وحتى الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت على الهاتف المحمول.

استخدم خاصية الصفحة الرئيسية لعرض أهم ملاحظاتك في لوحة تحكم واحدة، وتنظيم ملاحظاتك باستخدام دفاتر الملاحظات ومجموعات الملاحظات والعناوين والعلامات، وإنشاء قوائم مهام مع ملاحظاتك لتحويل أفكارك إلى عناصر قابلة للتنفيذ. وبالنظر إلى أن محرر مستندات Google لا يحتوي على هذه الخاصية فإنه يعد بديلاً رائعاً لتدوين الملاحظات.

وللاستفادة أكثر من هذا التطبيق وللحصول على سير عمل أكثر سلاسة، قم بدمج Evernote مع أدوات العمل الأكثر استخدامًا والمفضلة لديك مثل تقويم جوجل وسلاك، (و انقر فوق ). 😉

الميزات الرئيسية

لوحة تحكم رئيسية مع عناصر واجهة مستخدم

البحث الجغرافي

ملاحظات الجوال دون اتصال بالإنترنت

التعليقات التوضيحية لملفات PDF

البحث في ملفات PDF ومستندات Office

سجل الملاحظات

المهام

الإيجابيات

واجهة سهلة الاستخدام

سهولة الوصول

إمكانيات البحث عن الملاحظات

ميزات إدارة المهام

متوفر على جميع المنصات الرئيسية

القيود

باقة مجانية محدودة تقصر المستخدمين على دفتر ملاحظات واحد و50 ملاحظة فقط

باقة باهظة الثمن

التسعير

مجانية

شخصي: 8.99 دولارًا شهريًا

8.99 دولارًا شهريًا احترافي: 10.99 دولار/شهريًا

10.99 دولار/شهريًا الفرق: 14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات المستخدمين

G2 : 4.5/5 (1,965+ تقييم)

: 4.5/5 (1,965+ تقييم) نطاق الثقة: 8.3/10 (أكثر من 1,649 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/6718/undefined/ بدائلالبدائلالأبدية %/%href/_

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8. كودا

عبر كوداكودا هو حل شامل لإدارة المستندات يجمع كل كلماتك وبياناتك وفريق عملك في مستند واحد قوي.

يمكن للفرق الجمع بين الكتل الإنشائية لإنشاء مستند، وإنشاء المستندات وجداول البيانات وتحريرها وعرضها في وقت واحد، وإنشاء استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي، وإعداد تدفقات عمل مخصصة، وأتمتة الإشعارات، وغير ذلك الكثير.

الميزات الرئيسية

الأتمتة

التكامل والمكونات الإضافية

قوالب مستندات كودا

سحب وإسقاط القوالب

تأمين المستند المتقدم

الإيجابيات

يتضمن إمكانيات السحب والإفلات

يوفر قوالب قابلة للتخصيص

التعاون في الوقت الحقيقي

تطبيق متوافق مع الجوّال

القيود

قد يكون التهيئة مخيفًا؛ منحنى تعليمي حاد

مشاكل في التكامل مع الأدوات الأخرى

بطء السرعة والأداء

التسعير

مجاناً

الإيجابي 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات

10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات الفريق : 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات

: 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات المستخدم

G2: 4.5/5 (296+ تقييم)

4.5/5 (296+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (73+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/25790/undefined/ بدائلكودا_ *%/%href/_

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9. كويب

عبر كويب تطبيق آخر رائع آخر يمكن استخدامه كبديل لمستند Google Doc هو Quip - وهو تطبيق لإدارة المستندات و برنامج تعاون جماعي تم إنشاؤه بواسطة Salesforce لمساعدتك على جعل عمل فريقك مركزيًا وتنظيمه والتواصل داخل نفس التطبيق.

باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين إنشاء ومشاركة المستندات وجداول البيانات وشرائح العروض التقديمية وقوائم المهام واستخدام ميزة الدردشة المدمجة للحفاظ على تنظيم مناقشات فريقك في مكان واحد. يمكّن هذا المزيج الفريد من ميزات التواصل والكتابة فريقك من العمل بشكل أكثر تعاوناً وكفاءة دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم تبادل الأفكار ومناقشة العمل مباشرةً داخل التطبيق وحول المستند.

الميزات الرئيسية

إدارة المستندات وسير العمل

المناقشات والمنتديات

محادثة جماعية أو دردشة جماعية أو 1-1/محادثة وتحرير في الوقت الفعلي

وضع عدم الاتصال بالإنترنت

البحث

مشاركة الملفات

إمكانيات التكامل

تتبع الحالة

الوصول إلى الهاتف المحمول

الإيجابيات

رائع لتعاون الفريق عبر الإنترنت

التنظيم والرؤية والتحرير المباشر في تطبيق واحد

ميزات لتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع

واجهة سهلة الاستخدام

القيود

أدوات التنسيق الأساسية

التسعير

المبتدئ: 10 دولارات/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

10 دولارات/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) زائد: 25 دولارًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

25 دولارًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) متقدم: 100 دولار/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات المستخدم

G2 : 4/5 (1,602+ تقييم)

: 4/5 (1,602+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 182+ تقييم)

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/70379/undefined/ مقارنة مستندات Google Docs بـ Confluence %/%href/

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10. مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت وورد أحد أفضل بدائل مستندات Google Docs وأكثر معالجات النصوص استخدامًا هو Microsoft Word. حيث يتيح للمستخدمين إنشاء مستندات بجودة احترافية وحفظها وتصديرها بجودة احترافية.

وهو مزود بإمكانيات معالجة مستندات قوية مثل أدوات قوية لتنسيق النصوص والصور لتمكينك من تحرير مستنداتك بما يتناسب مع تفضيلاتك أو احتياجات مشروعك. كما يمكن للأفراد والفرق أيضاً الوصول إلى مجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة للاستخدام لاستخدامها للحفاظ على اتساق العمليات أو تسريع عملية التوثيق أو ببساطة كدليل للتنسيق.

الميزات الرئيسية

ميزة الحفظ التلقائي

تنسيق الخط والنص

دعم HTML والصور

قوالب جاهزة للاستخدام

التدقيق النحوي والإملائي

الإيجابيات

قدرات قوية لمعالجة المستندات

واجهة سهلة الاستخدام

تسمح بإعداد المستندات دون اتصال بالإنترنت

التكامل مع الأدوات الأخرى

القيود

يجب شراء حزمة Microsoft للوصول إلى الميزات المميزة

التسعير

مايكروسوفت 365 شخصي (شخص واحد): 6.99 دولارات شهرياً أو 69.99 دولاراً في السنة

Microsoft 365 عائلي (حتى 6 أشخاص): 9.99 دولاراً شهرياً أو 99.99 دولاراً سنوياً

شركة مايكروسوفت: 159.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات المستخدمين

G2 : 4.5/5 (1,586+ تقييم)

: 4.5/5 (1,586+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,007+ تقييمات)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/37774/undefined/ بدائل مايكروسوفت وورد* %/%href/_

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لماذا تحتاج إلى بديل لمحرر مستندات جوجل

مستندات Google Docs عبارة عن مستند سحابي لتحرير المستندات و أداة تعاون التي تتيح للفرق إنشاء ومشاركة و تحرير المستندات في مكان مركزي

يتيح الفرق الافتراضية التعاون بسهولة على المستندات مع ميزات مثل:

التعليقات

إشارات المستخدم

سجل مراجعة المستند

الحفظ التلقائي

مشاركة المستندات

بهذه الطريقة، لن تضطر إلى التعاون من خلال إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني إلى بعضكم البعض. ففي النهاية، لا تعني سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة سوى ضياع المستندات و تجارب مرهقة مع فريقك . 😫

يتيح لك محرر مستندات Google أيضًا إضافة صور إلى مستند Google باستخدام محرك بحث Google المدمج وحتى استخدام تطبيقات Google الأخرى مثل Google Slides إلى جانب عملك.

وعلى الرغم من أن كل ذلك يبدو رائعًا، إلا أن تطبيق مستندات Google لديه بعض القيود الصارخة:

1. يفتقر إلى ميزات التعاون المتقدمة

يحتوي محرر مستندات Google على بعض الميزات الأساسية ميزات التعاون في المحتوى مثل التحرير في الوقت الفعلي، ومشاركة المستندات، والتخزين السحابي. يمكنك نوعاً ما إنشاء جداول زمنية , مخططات جانت , مخططات انسيابية أو التقويمات في مستندات جوجل .

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في توثيق مشروع كبير، فإن تطبيق Google هذا لن يفي بالغرض. 💇

يفتقر إلى ميزات التعاون المتقدمة مثل تتبع التقدم المحرز, تتبع الوقت وحالات المهام المخصصة والمزيد. هذه الأمور ضرورية إذا كنت ترغب في مراقبة أداء المشروع وإضفاء الحيوية على رؤية الفضاء.

2. من الصعب استخدامها كنظام قاعدة معرفية

فيما يلي ثلاثة أسباب تجعل محرر مستندات Google ليس الأكثر شمولاً حل قاعدة المعرفة :

أ. تنظيم الملفات

"آه، أين ذلك المستند_ الذي فتحته منذ ثانية؟

"أتذكر أن أحد زملائي في الفريق شاركني ذلك المستند، لكنني لا أستطيع العثور عليه في أي مكان!"

_يبدو مألوفًا؟

قد يشعرك إنشاء نظام حفظ ملفات لائق في مستندات جوجل وكأنك في رحلة.

فالرحلة طويلة، والطرق وعرة.

حتى أنك ستضطر إلى استخدام Google Drive لـ يدويًا لإنشاء مجلدات وتنظيم مستنداتك بناءً على مشاريعها.

وبدلاً من ذلك، باستخدام بديل لمحرّر مستندات Google، يمكنك قضاء ذلك الوقت في الإنتاجية!

ب. المشاركة والأذونات

يمكن أن تكون المشاركة والأذونات عبئًا كبيرًا في محرّر مستندات Google.

في بعض الأحيان تنسى أحيانًا أن تمنح زميلًا في الفريق حق الوصول، وأحيانًا أخرى تضغط على خيار "أي شخص لديه رابط".

سيؤدي السيناريو الأول إلى إهدار الوقت والارتباك، والسيناريو الثاني، حسنًا... دعنا نقول فقط أنك أعطيت مستنداتك بحرية إلى الإنترنت.

ج. لا يمكن تداخل الصفحات

لا يسمح لك محرر مستندات Google بتداخل الصفحات (إنشاء صفحات فرعية).

_ لماذا الصفحات المتداخلة مهمة لإدارة المعرفة؟

إن القدرة على تداخل الصفحات يعني أنه يمكنك إنشاء مستند منظم بشكل جيد حيث يتم إعداد صفحات معينة كصفحات فرعية لصفحات أساسية أخرى.

بدونها، سيكون من الصعب تنظيم مستنداتك المعقدة بدونها.

اعثر على أفضل بديل لمستندات Google Docs لفريقك

لا تفهمنا بشكل خاطئ، محرر مستندات Google هو برنامج مفيد لتحرير المستندات.

ولكن هذا عن كل كل ما يمكنه القيام به

لحسن الحظ، هناك أدوات تعاون أخرى تجعلك تضرب من خلال ~~مستندات جوجل

إذا كنت محتارًا من أين تبدأ، فلماذا لا تبدأ بـ ClickUp؟

لا يتيح لك ClickUp إنشاء المستندات وتحريرها جنباً إلى جنب مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي فحسب، بل يتيح لك أيضاً إدارة المشاريع بسهولة.

من مساعدتك في تخطيط الأفكار في الخرائط الذهنية إلى تتبع تواريخ الاستحقاق، ClickUp هو أفضل مستندات Google و بديل مايكروسوفت أوفيس . انضم إلى ClickUp مجانًا اليوم لتجربة الأداة المثلى لإدارة المستندات!