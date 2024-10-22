أفضل 10 برامج لتحرير المستندات لعام 2025

على الرغم من ظهور العديد من أشكال الاتصال الجديدة على مر السنين، إلا أن المستندات تظل طريقة مجربة وحقيقية لمشاركة المعلومات وإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم. وهناك العديد من برامج تحرير المستندات في السوق، وهي كثيرة بقدر كثرة الأغراض التي تخدمها.

وطالما أن العملاء يستخدمون Word وPDF والنص العادي لنقل المعلومات، ستظل برامج التحرير سوقًا مشبعة للغاية. قد يكون فرز المنتجات للعثور على المنتج الذي تحتاجه أمرًا شاقًا. يهدف هذا الدليل إلى تركيز اختياراتك!

ما هي برامج تحرير المستندات؟

برامج تحرير المستندات هي فئة من البرامج التي تقوم بإنشاء وتعديل وتنسيق المستندات الرقمية. وهي عادةً ما تقوم بتعديل مظهر المستند وحفظه بتنسيقات ملفات مختلفة، مثل Microsoft Word و PDF. وهي غالباً ما تسمح بالتعاون وتتضمن أدوات لتحسين الكتابة، مثل أدوات مساعدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي أو مدقق إملائي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تحرير المستندات؟

عند تقييم برنامج تحرير المستندات، تحتاج إلى حل يتناسب مع متطلباتك. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:

ميزات التعاون: التعاون في الوقت الحقيقي يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على مستند في وقت واحد. توفر ميزات مثل التعليق وتتبع التغييرات وسجل الإصدارات المزيد من الفوائد

التعاون في الوقت الحقيقي يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على مستند في وقت واحد. توفر ميزات مثل التعليق وتتبع التغييرات وسجل الإصدارات المزيد من الفوائد توافق الملفات: يجب أن يكون البرنامج متوافقاً مع العديد من تنسيقات الملفات. والأهم من ذلك، يجب أن يعمل مع التنسيقات التي تستخدمها شركتك

يجب أن يكون البرنامج متوافقاً مع العديد من تنسيقات الملفات. والأهم من ذلك، يجب أن يعمل مع التنسيقات التي تستخدمها شركتك القوالب: يحتوي المحرر الجيد على مستودع من القوالب لأنواع المستندات الشائعة. هذه القوالب توفر الوقت وتحقيق أقصى قدر من الاتساق

يحتوي المحرر الجيد على مستودع من القوالب لأنواع المستندات الشائعة. هذه القوالب توفر الوقت وتحقيق أقصى قدر من الاتساق التكامل السحابي: القدرة على الوصول إلى المستندات في أي مكان وضمان حصول جميع المستخدمين على أحدث إصدار العمل عن بُعد أسهل بكثير

القدرة على الوصول إلى المستندات في أي مكان وضمان حصول جميع المستخدمين على أحدث إصدار العمل عن بُعد أسهل بكثير الوصول دون اتصال بالإنترنت: قد لا يكون لديك إنترنت موثوق به باستمرار. تسمح برامج التحرير الجيدة بالوصول إلى ملفاتك دون اتصال بالإنترنت

قد لا يكون لديك إنترنت موثوق به باستمرار. تسمح برامج التحرير الجيدة بالوصول إلى ملفاتك دون اتصال بالإنترنت التكامل مع الأدوات الأخرى: تعمل الأعمال الحديثة بشكل أفضل عندما تكون جميع الأدوات في المكدس التقني تتواصل مع بعضها البعض

تعمل الأعمال الحديثة بشكل أفضل عندما تكون جميع الأدوات في المكدس التقني تتواصل مع بعضها البعض الوصول عبر الهاتف المحمول: تطبيق الهاتف المحمول أو الواجهة المستجيبة للهاتف المحمول تجعل الوصول إلى المستندات أسهل بكثير أثناء التنقل

## أفضل 10 برامج لتحرير المستندات في عام 2024

لقد قمنا بتجميع هذه القائمة لأفضل برامج تحرير المستندات و أدوات التعاون في المستندات المتوفرة حاليًا في السوق!

1. انقر فوق

قم بتحسين سير عملك باستخدام برنامج تحرير المستندات الذي يتكامل مع نظام إدارة المشروع الخاص بك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع برنامج تحرير المستندات - وهو أداة قوية لإنشاء المحتوى وتحريره. لإنتاج حزمة فعّالة لإدارة المشاريع، يمكنك استخدام أدوات إدارة المستندات لتتبع المستندات واستخدامها لفترة طويلة بعد نشرها ومشاركتها.

التركيز الأساسي لمنصة ClickUp هو التعاون. فالمشاريع ومهامها لا تسير بسلاسة إلا إذا تمكن الأشخاص من العمل معاً بفعالية. تحافظ ClickUp Docs على هذا التركيز. وباستخدام ميزات تحرير المستندات في المنصة، ستجد أن بإمكانك نظام تعاون قادر الذي يبقي الجميع في تزامن تام.

لقد غيّر الذكاء الاصطناعي أساليب إنشاء المحتوى بين عشية وضحاها تقريباً. ClickUp AI يجلب هذه الميزة إلى عملية تحرير المستندات الخاصة بك. باستخدامها، ستتمكن من الكتابة بشكل أكثر وضوحًا وأفضل التواصل مع العملاء وفريق العمل الأعضاء.

ClickUp أفضل الميزات

أدوات التعاون في الوقت الفعلي

مدمجة إدارة المهام والمشروعات مجموعة كبيرة من القوالب

تتبع التغييرات وسجل الإصدارات

إمكانية تقييد الوصول إلى مستخدمين محددين

قيود ClickUp

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. مستندات جوجل

عبر مستندات جوجل أحدثت Google ثورة في تحرير المستندات من خلال تقديم مستندات Google Docs. وكانت أول منصة تسمح لعدة أشخاص بتحرير نفس المستند في نفس الوقت. يُعدّ محرّر مستندات Google جزءًا من مجموعة أكبر قائمة على السحابة وينضم إلى جداول بيانات Google Sheets والشرائح التقديمية من Google لإكمال مجموعة أدوات البرامج المكتبية النموذجية.

طبيعته على الإنترنت جعلته من أوائل المنصات التي تسهل مشاركة المستندات. على الرغم من أنه أقل ثراءً بالميزات من معالجات النصوص المخصصة الأكثر تقدمًا، إلا أنك ستجد العديد من الوظائف الإضافية لتوسيع وظائفه. يتوفر وضع غير متصل بالإنترنت على الأجهزة المحمولة.

أفضل ميزات مستندات Google Docs

تعاون سلس في الوقت الفعلي

ذكاء اصطناعي مدمج

تكامل محكم مع تطبيقات Google الأخرى

دعم إضافات الجهات الخارجية

قيود محرّر مستندات Google

خيارات تنسيق متقدمة محدودة

قد يتأخر الأداء مع المستندات الكبيرة

تسعير مستندات Google Docs

مجاني

الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 ألف تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 27 ألف تقييم)

_مكافأة: تحقق من

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3. مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت وورد يعد برنامج Microsoft Word المخضرم أحد أنجح تطبيقات معالجة النصوص على الإطلاق. فهو يضع معيارًا للميزات المتقدمة وتنسيق المستندات.

تضم Microsoft Word في مجموعتها 365 إلى جانب Microsoft PowerPoint وExcel. يتكامل Word بسلاسة مع جميع منتجات مجموعة Office المشتركة الخاصة به. هناك العديد من القوالب، مما يسمح بإنشاء المستندات بسرعة، وتساعد أدوات البحث المدمجة في عملية الكتابة بسلاسة.

وعلى عكس العديد من تطبيقات تحرير المستندات الأخرى، يتيح لك Word فتح ملفات PDF وتحريرها.

أفضل ميزات Microsoft Word

إمكانيات التنسيق المتقدمة

أدوات التأليف المشترك في الوقت الحقيقي

تكامل سلس مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى

إمكانية تحرير مستندات PDF

مكتبة واسعة من القوالب

قيود مايكروسوفت وورد

قد يستهلك الكثير من الموارد على أجهزة الكمبيوتر القديمة

يصعب فهم بعض الميزات المتقدمة في البداية

قد تنشأ مشاكل في التوافق مع المحررين الآخرين

تسعير مايكروسوفت وورد

Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم

بريميوم الأعمال: 22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Word

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13 ألف تقييم)

4. GatherContentent

عبر تجميع المحتوى برنامج GatherContent برنامج شامل يركز على إنشاء المحتوى والتعاون، ويتميز GatherContent بالعديد من الميزات التي تتيح للمستخدمين العمل على نفس المستندات في الوقت الفعلي. توفر المنصة أكثر من معظم برامج تحرير المستندات وتتضمن حلاً كاملاً لإدارة المحتوى. يمكنك بسهولة إنشاء أدلة الأنماط وتضمينها في مستنداتك لتبسيط التحرير وضمان اتساق المحتوى.

أفضل ميزات GatherContent

إمكانية تنظيم المحتوى وتخطيطه وإنتاجه في منصة واحدة

أدوات إدارة المشروع لتنسيق إنشاء المحتوى

توافر قوالب قابلة للتخصيص

إمكانية تضمين أدلة الأنماط مباشرةً في بيئة التحرير

التعاون القائم على السحابة في الوقت الفعلي لإنشاء المحتوى

قيود GatherContent

صعوبات للمستخدمين الجدد على أنظمة إدارة المحتوى

القيود المحتملة في التكامل مع المنصات الأخرى

تسعير GatherContent

البداية: 99 دولاراً شهرياً

النطاق: 299 دولاراً في الشهر

التحويل: 799 دولاراً شهرياً

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

GatherContent التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (80 مراجعة)

Capterra: 4.2/5 (17 مراجعة)

5. نوتون

عبر الفكرة Notion هو أداة متعددة الاستخدامات وشاملة بشكل معقول للأفراد وفرق المحتوى. فهي تتيح لك إنشاء وتحرير مستندات تضم ملفات الوسائط والنصوص والجداول. ومثل العديد من المنصات، طبقت Notion مؤخرًا إمكانات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من نقل رسالتك المقصودة بفعالية.

أفضل الميزات #### Notion

توحيد جميع أعمالك ومعرفتك في مكان واحد

أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة

قدرات إدارة مشاريع متعددة الاستخدامات

مجتمع كبير لتزويدك بالمعرفة

قيود مفهوم

واجهة قد تكون مربكة

قدرات محدودة غير متصلة بالإنترنت

تسعير Notion

مجاناً

زائد: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (1,850+ تقييم)

6. Bit.ai

عبر Bit.ai لقد صمم مبتكرو Bit.ai منصتهم كأداة متكاملة لإدارة المعرفة والتعاون في المستندات.

تركز ميزاتها على السماح لأعضاء الفريق بالعمل مع مستخدمين آخرين لإنشاء المحتوى وتحريره. وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لمحرري المستندات الآخرين، إلا أنها تتعامل مع الأساسيات بشكل جيد. يمكنك تخصيص المستندات بمحتوى رقمي من مختلف المصادر وتنسيقات الملفات. الواجهة البديهية سهلة الاستخدام ومرنة، وتستوعب العديد من مهام سير العمل.

Bit.ai أفضل الميزات

أدوات لإثراء مستنداتك بالصور ومقاطع الفيديو والمحتوى الاجتماعي والملفات السحابية والمزيد

إمكانية تتبع من قام بتحرير مستند ومتى قام بتحريره

مساحات عمل مرنة وتعاونية

تكامل واسع النطاق مع منتجات أخرى

قيود Bit.ai

أدوات تنسيق محدودة

الاعتماد على الاتصال بالإنترنت للوصول إلى المستندات

لا يوجد تطبيق مخصص للجوال

تسعير Bit.ai

مجاني

للمحترفين: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Bit.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (21 مراجعة)

كابيترا: 5/5 (8 مراجعات)

7. إيفرنوت

عبر إيفرنوت يتيح لك تطبيق Evernote، وهو تطبيق لتدوين الملاحظات في المقام الأول، إنشاء مستندات تتم مزامنتها عبر أجهزة متعددة على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية. يمكن أن تكون المستندات نصوصًا أو صورًا أو ملفات صوتية أو ملفات PDF.

ويجمع إيفرنوت بين الملاحظات والمهام والجداول الزمنية لإنشاء مستندات أساسية وفعالة في نفس الوقت إدارة المهام الحل. الميزة الفريدة من نوعها هي القدرة على قص المعلومات والتعليق عليها من صفحات الويب، مما يحول Evernote إلى أداة أساسية لتنظيم المعلومات بسرعة. ويمكنه أيضًا التقاط الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحريرها.

أفضل ميزات Evernote

المزامنة التلقائية عبر الأجهزة

يعزز الملاحظات بالنصوص والصور والوسائط الأخرى

يتضمن وظيفة إدارة المهام المتكاملة

يتمتع بقدرات بحث قوية

حفظ صفحات الويب والتعليق عليها

قيود Evernote

قدرات تنسيق محدودة مقارنةً ببعض التطبيقات الأخرى

النسخة المجانية أكثر تقييداً من بعض المنافسين

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة ليست سهلة الاستخدام

تسعير Evernote

مجاني

شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا

احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا

الفرق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

8. دروب بوكس بيبر

عبر ورقة دروب بوكس هذا المنتج هو أداة مجانية لتحرير المستندات لأي مستخدم لديه حساب Dropbox. يمكنك إنشاء مستندات جديدة مباشرةً من تطبيق Dropbox. حتى أن الشركة تقدم مكتبة محتوى لمساعدتك على البدء.

يستفيد Paper استفادة كاملة من ميزة التحكم في الإصدار في Dropbox، مما يسمح لك بالعودة إلى الإصدارات السابقة من المستندات. يسمح هذا التكامل أيضاً للمنتج بالمزامنة دون عناء مع أي جهاز مكتبي أو محمول. يمكنك حتى استخدام ميزات الأمان في Dropbox لحماية المستندات من المشاهدين غير المصرح لهم.

Dropbox Paper أفضل الميزات

ميزات التعاون في الوقت الحقيقي

ميزات إدارة المهام في محرر المستندات

دعم تضمين الوسائط الغنية

دعم الهاتف المحمول

إنشاء عرض تقديمي تلقائي من المستندات

قيود دروب بوكس الورقية

يحتوي على خيارات تنسيق محدودة مقارنة بمعالجات النصوص المخصصة

ليست غنية بالميزات مثل أنظمة إدارة المستندات المخصصة

تسعير دروب بوكس الورقي

مجاني

زائد: 9.99 دولار شهرياً

احترافي: 16.58 دولارًا شهريًا

الفرق القياسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فرق متقدم: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات دروب بوكس الورقية

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. كاتب WPS

عبر كاتب WPS محرر المستندات هذا جزء من حزمة WPS Office. ويمكنه فتح مستندات Microsoft Word وتنسيقات أخرى، لكن ملفات PDF تستحق الذكر. يحتوي WPS Office على تطبيق كامل يركز على تحرير ملفات PDF، لذلك قد يكون أحد أفضل الأدوات لتحرير ملفات PDF في السوق.

وباعتباره مجموعة مكتبية متكاملة، يحتوي WPS Writer على العديد من ميزات التوثيق والتحرير المتقدمة التي تفتقر إليها بعض المنصات. وهذا يجعل منه تطبيقًا قادرًا على بديل مايكروسوفت وورد .

WPS Writer أفضل الميزات

جزء من مجموعة مكتبية كاملة

متوفر عبر الأنظمة الأساسية

مجموعة مختارة من القوالب الاحترافية المجانية

أدوات للتعاون في الوقت الفعلي

أدوات متكاملة لمحرر PDF

قيود WPS Writer

النسخة المجانية مقيدة

ظهرت مشكلات في التوافق مع ميزات Microsoft Office المتقدمة

واجهة المستخدم أقل سهولة من تطبيقات Office الأخرى

تسعير WPS Writer

مجاني

WPS Pro: 35 دولارًا في السنة

WPS Business: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

WPS Writer التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

10. أطلسيان كونفلوينس

عبر أطلسيان كونفلوينس Confluence هو ويكي أطلسيان المستند إلى الويب. تمكّن ميزات تحرير المستندات الخاصة به الشركات من إنشاء مصدر واحد للحقيقة داخل مؤسستهم.

يسمح لك نظام التحكم في الإصدار في Confluence بالرجوع إلى إصدارات مختلفة من مستنداتك. يمكن أن يتكامل البرنامج أيضًا مع منتجات Atlassian الأخرى و أدوات إدارة المشاريع لزيادة فعالية مستنداتك

أفضل ميزات Atlassian Confluence Atlassian Confluence

التركيز على التعاون عن بُعد

متقدم الأدوات التنظيمية لتتبع المحتوى

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة

توفير مصدر موحد للمعلومات

قيود نظام Atlassian Confluence

تستغرق عملياته وقتاً طويلاً لإتقانها

قد تكون الواجهة مربكة

يتطلب الاتصال بالإنترنت للوصول إلى المستندات

تسعير نظام أطلسيان كونفلوينس

مجاني

قياسي: 5.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

قسط: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أطلسيان كونفلوينس #### تقييمات ومراجعات أطلسيان كونفلوينس

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

احصل على أفضل محرر مستندات

لقد رأينا قائمة طويلة من محرري المستندات. يعتمد الأفضل بالنسبة لك على احتياجات تحرير المستندات الخاصة بك. على الرغم من أن القليل منها يتميز بتحرير PDF، إلا أن بعضها متقدم للغاية معالجات النصوص بينما يتجه البعض الآخر نحو تدوين الملاحظات الأساسية. للحصول على حل شامل وقوي لإدارة المشاريع والمهام، جرّب ClickUp. فهو يحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتحرير المستندات وأكثر من ذلك بكثير.