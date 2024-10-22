أفضل 10 برامج لتحرير المستندات لعام 2025

على الرغم من ظهور العديد من أشكال الاتصال الجديدة على مر السنين، إلا أن المستندات تظل طريقة مجربة وحقيقية لمشاركة المعلومات وإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم. وهناك العديد من برامج تحرير المستندات في السوق، وهي كثيرة بقدر كثرة الأغراض التي تخدمها.
وطالما أن العملاء يستخدمون Word وPDF والنص العادي لنقل المعلومات، ستظل برامج التحرير سوقًا مشبعة للغاية. قد يكون فرز المنتجات للعثور على المنتج الذي تحتاجه أمرًا شاقًا. يهدف هذا الدليل إلى تركيز اختياراتك!
ما هي برامج تحرير المستندات؟
برامج تحرير المستندات هي فئة من البرامج التي تقوم بإنشاء وتعديل وتنسيق المستندات الرقمية. وهي عادةً ما تقوم بتعديل مظهر المستند وحفظه بتنسيقات ملفات مختلفة، مثل Microsoft Word و PDF. وهي غالباً ما تسمح بالتعاون وتتضمن أدوات لتحسين الكتابة، مثل أدوات مساعدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي أو مدقق إملائي
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تحرير المستندات؟
عند تقييم برنامج تحرير المستندات، تحتاج إلى حل يتناسب مع متطلباتك. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:
- ميزات التعاون:التعاون في الوقت الحقيقي يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على مستند في وقت واحد. توفر ميزات مثل التعليق وتتبع التغييرات وسجل الإصدارات المزيد من الفوائد
- توافق الملفات: يجب أن يكون البرنامج متوافقاً مع العديد من تنسيقات الملفات. والأهم من ذلك، يجب أن يعمل مع التنسيقات التي تستخدمها شركتك
- القوالب: يحتوي المحرر الجيد على مستودع من القوالب لأنواع المستندات الشائعة. هذه القوالبتوفر الوقت وتحقيق أقصى قدر من الاتساق
- التكامل السحابي: القدرة على الوصول إلى المستندات في أي مكان وضمان حصول جميع المستخدمين على أحدث إصدارالعمل عن بُعد أسهل بكثير
- الوصول دون اتصال بالإنترنت: قد لا يكون لديك إنترنت موثوق به باستمرار. تسمح برامج التحرير الجيدة بالوصول إلى ملفاتك دون اتصال بالإنترنت
- التكامل مع الأدوات الأخرى: تعمل الأعمال الحديثة بشكل أفضل عندما تكون جميع الأدوات فيالمكدس التقني تتواصل مع بعضها البعض
- الوصول عبر الهاتف المحمول: تطبيق الهاتف المحمول أو الواجهة المستجيبة للهاتف المحمول تجعل الوصول إلى المستندات أسهل بكثير أثناء التنقل
## أفضل 10 برامج لتحرير المستندات في عام 2024
لقد قمنا بتجميع هذه القائمة لأفضل برامج تحرير المستندات و أدوات التعاون في المستندات المتوفرة حاليًا في السوق!
1. انقر فوق
قم بتحسين سير عملك باستخدام برنامج تحرير المستندات الذي يتكامل مع نظام إدارة المشروع الخاص بك
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع برنامج تحرير المستندات - وهو أداة قوية لإنشاء المحتوى وتحريره. لإنتاج حزمة فعّالة لإدارة المشاريع، يمكنك استخدام أدوات إدارة المستندات لتتبع المستندات واستخدامها لفترة طويلة بعد نشرها ومشاركتها.
التركيز الأساسي لمنصة ClickUp هو التعاون. فالمشاريع ومهامها لا تسير بسلاسة إلا إذا تمكن الأشخاص من العمل معاً بفعالية. تحافظ ClickUp Docs على هذا التركيز. وباستخدام ميزات تحرير المستندات في المنصة، ستجد أن بإمكانك نظام تعاون قادر الذي يبقي الجميع في تزامن تام.
لقد غيّر الذكاء الاصطناعي أساليب إنشاء المحتوى بين عشية وضحاها تقريباً. ClickUp AI يجلب هذه الميزة إلى عملية تحرير المستندات الخاصة بك. باستخدامها، ستتمكن من الكتابة بشكل أكثر وضوحًا وأفضل التواصل مع العملاء وفريق العمل الأعضاء.
ClickUp أفضل الميزات
- أدوات التعاون في الوقت الفعلي
- مدمجةإدارة المهام والمشروعات
- مجموعة كبيرة من القوالب
- تتبع التغييرات وسجل الإصدارات
- إمكانية تقييد الوصول إلى مستخدمين محددين
قيود ClickUp
- يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين
- لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
2. مستندات جوجل
عبر مستندات جوجل أحدثت Google ثورة في تحرير المستندات من خلال تقديم مستندات Google Docs. وكانت أول منصة تسمح لعدة أشخاص بتحرير نفس المستند في نفس الوقت. يُعدّ محرّر مستندات Google جزءًا من مجموعة أكبر قائمة على السحابة وينضم إلى جداول بيانات Google Sheets والشرائح التقديمية من Google لإكمال مجموعة أدوات البرامج المكتبية النموذجية.
طبيعته على الإنترنت جعلته من أوائل المنصات التي تسهل مشاركة المستندات. على الرغم من أنه أقل ثراءً بالميزات من معالجات النصوص المخصصة الأكثر تقدمًا، إلا أنك ستجد العديد من الوظائف الإضافية لتوسيع وظائفه. يتوفر وضع غير متصل بالإنترنت على الأجهزة المحمولة.
أفضل ميزات مستندات Google Docs
- تعاون سلس في الوقت الفعلي
- ذكاء اصطناعي مدمج
- تكامل محكم مع تطبيقات Google الأخرى
- دعم إضافات الجهات الخارجية
قيود محرّر مستندات Google
- خيارات تنسيق متقدمة محدودة
- قد يتأخر الأداء مع المستندات الكبيرة
تسعير مستندات Google Docs
- مجاني
- الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Business Plus: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs
- G2: 4.6/5 (أكثر من 40 ألف تقييم)
- كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 27 ألف تقييم)
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3. مايكروسوفت وورد
عبر مايكروسوفت وورد يعد برنامج Microsoft Word المخضرم أحد أنجح تطبيقات معالجة النصوص على الإطلاق. فهو يضع معيارًا للميزات المتقدمة وتنسيق المستندات.
تضم Microsoft Word في مجموعتها 365 إلى جانب Microsoft PowerPoint وExcel. يتكامل Word بسلاسة مع جميع منتجات مجموعة Office المشتركة الخاصة به. هناك العديد من القوالب، مما يسمح بإنشاء المستندات بسرعة، وتساعد أدوات البحث المدمجة في عملية الكتابة بسلاسة.
وعلى عكس العديد من تطبيقات تحرير المستندات الأخرى، يتيح لك Word فتح ملفات PDF وتحريرها.
أفضل ميزات Microsoft Word
- إمكانيات التنسيق المتقدمة
- أدوات التأليف المشترك في الوقت الحقيقي
- تكامل سلس مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى
- إمكانية تحرير مستندات PDF
- مكتبة واسعة من القوالب
قيود مايكروسوفت وورد
- قد يستهلك الكثير من الموارد على أجهزة الكمبيوتر القديمة
- يصعب فهم بعض الميزات المتقدمة في البداية
- قد تنشأ مشاكل في التوافق مع المحررين الآخرين
تسعير مايكروسوفت وورد
- Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم
- بريميوم الأعمال: 22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Microsoft Word
- G2: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13 ألف تقييم)
4. GatherContentent
عبر تجميع المحتوى برنامج GatherContent برنامج شامل يركز على إنشاء المحتوى والتعاون، ويتميز GatherContent بالعديد من الميزات التي تتيح للمستخدمين العمل على نفس المستندات في الوقت الفعلي. توفر المنصة أكثر من معظم برامج تحرير المستندات وتتضمن حلاً كاملاً لإدارة المحتوى. يمكنك بسهولة إنشاء أدلة الأنماط وتضمينها في مستنداتك لتبسيط التحرير وضمان اتساق المحتوى.
أفضل ميزات GatherContent
- إمكانية تنظيم المحتوى وتخطيطه وإنتاجه في منصة واحدة
- أدوات إدارة المشروع لتنسيق إنشاء المحتوى
- توافر قوالب قابلة للتخصيص
- إمكانية تضمين أدلة الأنماط مباشرةً في بيئة التحرير
- التعاون القائم على السحابة في الوقت الفعلي لإنشاء المحتوى
قيود GatherContent
- صعوبات للمستخدمين الجدد على أنظمة إدارة المحتوى
- القيود المحتملة في التكامل مع المنصات الأخرى
تسعير GatherContent
- البداية: 99 دولاراً شهرياً
- النطاق: 299 دولاراً في الشهر
- التحويل: 799 دولاراً شهرياً
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
GatherContent التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (80 مراجعة)
- Capterra: 4.2/5 (17 مراجعة)
5. نوتون
عبر الفكرة Notion هو أداة متعددة الاستخدامات وشاملة بشكل معقول للأفراد وفرق المحتوى. فهي تتيح لك إنشاء وتحرير مستندات تضم ملفات الوسائط والنصوص والجداول. ومثل العديد من المنصات، طبقت Notion مؤخرًا إمكانات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من نقل رسالتك المقصودة بفعالية.
أفضل الميزات #### Notion
- توحيد جميع أعمالك ومعرفتك في مكان واحد
- أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة
- قدرات إدارة مشاريع متعددة الاستخدامات
- مجتمع كبير لتزويدك بالمعرفة
قيود مفهوم
- واجهة قد تكون مربكة
- قدرات محدودة غير متصلة بالإنترنت
تسعير Notion
- مجاناً
- زائد: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 4,500 تقييم)
- كابيترا: 4.7/5 (1,850+ تقييم)
6. Bit.ai
عبر Bit.ai لقد صمم مبتكرو Bit.ai منصتهم كأداة متكاملة لإدارة المعرفة والتعاون في المستندات.
تركز ميزاتها على السماح لأعضاء الفريق بالعمل مع مستخدمين آخرين لإنشاء المحتوى وتحريره. وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لمحرري المستندات الآخرين، إلا أنها تتعامل مع الأساسيات بشكل جيد. يمكنك تخصيص المستندات بمحتوى رقمي من مختلف المصادر وتنسيقات الملفات. الواجهة البديهية سهلة الاستخدام ومرنة، وتستوعب العديد من مهام سير العمل.
Bit.ai أفضل الميزات
- أدوات لإثراء مستنداتك بالصور ومقاطع الفيديو والمحتوى الاجتماعي والملفات السحابية والمزيد
- إمكانية تتبع من قام بتحرير مستند ومتى قام بتحريره
- مساحات عمل مرنة وتعاونية
- تكامل واسع النطاق مع منتجات أخرى
قيود Bit.ai
- أدوات تنسيق محدودة
- الاعتماد على الاتصال بالإنترنت للوصول إلى المستندات
- لا يوجد تطبيق مخصص للجوال
تسعير Bit.ai
- مجاني
- للمحترفين: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
Bit.ai التقييمات والمراجعات
- G2: 4/5 (21 مراجعة)
- كابيترا: 5/5 (8 مراجعات)
7. إيفرنوت
عبر إيفرنوت يتيح لك تطبيق Evernote، وهو تطبيق لتدوين الملاحظات في المقام الأول، إنشاء مستندات تتم مزامنتها عبر أجهزة متعددة على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية. يمكن أن تكون المستندات نصوصًا أو صورًا أو ملفات صوتية أو ملفات PDF.
ويجمع إيفرنوت بين الملاحظات والمهام والجداول الزمنية لإنشاء مستندات أساسية وفعالة في نفس الوقت إدارة المهام الحل. الميزة الفريدة من نوعها هي القدرة على قص المعلومات والتعليق عليها من صفحات الويب، مما يحول Evernote إلى أداة أساسية لتنظيم المعلومات بسرعة. ويمكنه أيضًا التقاط الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحريرها.
أفضل ميزات Evernote
- المزامنة التلقائية عبر الأجهزة
- يعزز الملاحظات بالنصوص والصور والوسائط الأخرى
- يتضمن وظيفة إدارة المهام المتكاملة
- يتمتع بقدرات بحث قوية
- حفظ صفحات الويب والتعليق عليها
قيود Evernote
- قدرات تنسيق محدودة مقارنةً ببعض التطبيقات الأخرى
- النسخة المجانية أكثر تقييداً من بعض المنافسين
- يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة ليست سهلة الاستخدام
تسعير Evernote
- مجاني
- شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا
- احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا
- الفرق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Evernote
- G2: 4.4/5 (2,000+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
8. دروب بوكس بيبر
عبر ورقة دروب بوكس هذا المنتج هو أداة مجانية لتحرير المستندات لأي مستخدم لديه حساب Dropbox. يمكنك إنشاء مستندات جديدة مباشرةً من تطبيق Dropbox. حتى أن الشركة تقدم مكتبة محتوى لمساعدتك على البدء.
يستفيد Paper استفادة كاملة من ميزة التحكم في الإصدار في Dropbox، مما يسمح لك بالعودة إلى الإصدارات السابقة من المستندات. يسمح هذا التكامل أيضاً للمنتج بالمزامنة دون عناء مع أي جهاز مكتبي أو محمول. يمكنك حتى استخدام ميزات الأمان في Dropbox لحماية المستندات من المشاهدين غير المصرح لهم.
Dropbox Paper أفضل الميزات
- ميزات التعاون في الوقت الحقيقي
- ميزات إدارة المهام في محرر المستندات
- دعم تضمين الوسائط الغنية
- دعم الهاتف المحمول
- إنشاء عرض تقديمي تلقائي من المستندات
قيود دروب بوكس الورقية
- يحتوي على خيارات تنسيق محدودة مقارنة بمعالجات النصوص المخصصة
- ليست غنية بالميزات مثل أنظمة إدارة المستندات المخصصة
تسعير دروب بوكس الورقي
- مجاني
- زائد: 9.99 دولار شهرياً
- احترافي: 16.58 دولارًا شهريًا
- الفرق القياسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- فرق متقدم: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات دروب بوكس الورقية
- G2: 4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم)
- كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)
9. كاتب WPS
عبر كاتب WPS محرر المستندات هذا جزء من حزمة WPS Office. ويمكنه فتح مستندات Microsoft Word وتنسيقات أخرى، لكن ملفات PDF تستحق الذكر. يحتوي WPS Office على تطبيق كامل يركز على تحرير ملفات PDF، لذلك قد يكون أحد أفضل الأدوات لتحرير ملفات PDF في السوق.
وباعتباره مجموعة مكتبية متكاملة، يحتوي WPS Writer على العديد من ميزات التوثيق والتحرير المتقدمة التي تفتقر إليها بعض المنصات. وهذا يجعل منه تطبيقًا قادرًا على بديل مايكروسوفت وورد .
WPS Writer أفضل الميزات
- جزء من مجموعة مكتبية كاملة
- متوفر عبر الأنظمة الأساسية
- مجموعة مختارة من القوالب الاحترافية المجانية
- أدوات للتعاون في الوقت الفعلي
- أدوات متكاملة لمحرر PDF
قيود WPS Writer
- النسخة المجانية مقيدة
- ظهرت مشكلات في التوافق مع ميزات Microsoft Office المتقدمة
- واجهة المستخدم أقل سهولة من تطبيقات Office الأخرى
تسعير WPS Writer
- مجاني
- WPS Pro: 35 دولارًا في السنة
- WPS Business: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
WPS Writer التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)
10. أطلسيان كونفلوينس
عبر أطلسيان كونفلوينس Confluence هو ويكي أطلسيان المستند إلى الويب. تمكّن ميزات تحرير المستندات الخاصة به الشركات من إنشاء مصدر واحد للحقيقة داخل مؤسستهم.
يسمح لك نظام التحكم في الإصدار في Confluence بالرجوع إلى إصدارات مختلفة من مستنداتك. يمكن أن يتكامل البرنامج أيضًا مع منتجات Atlassian الأخرى و أدوات إدارة المشاريع لزيادة فعالية مستنداتك
أفضل ميزات Atlassian Confluence Atlassian Confluence
- التركيز على التعاون عن بُعد
- متقدمالأدوات التنظيمية لتتبع المحتوى
- التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة
- توفير مصدر موحد للمعلومات
قيود نظام Atlassian Confluence
- تستغرق عملياته وقتاً طويلاً لإتقانها
- قد تكون الواجهة مربكة
- يتطلب الاتصال بالإنترنت للوصول إلى المستندات
تسعير نظام أطلسيان كونفلوينس
- مجاني
- قياسي: 5.75 دولار شهرياً لكل مستخدم
- قسط: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات أطلسيان كونفلوينس #### تقييمات ومراجعات أطلسيان كونفلوينس
- G2: 4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)
احصل على أفضل محرر مستندات
لقد رأينا قائمة طويلة من محرري المستندات. يعتمد الأفضل بالنسبة لك على احتياجات تحرير المستندات الخاصة بك. على الرغم من أن القليل منها يتميز بتحرير PDF، إلا أن بعضها متقدم للغاية معالجات النصوص بينما يتجه البعض الآخر نحو تدوين الملاحظات الأساسية. للحصول على حل شامل وقوي لإدارة المشاريع والمهام، جرّب ClickUp. فهو يحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتحرير المستندات وأكثر من ذلك بكثير.