أفضل 10 بدائل ومنافسين لتقويم Google 2025

ارفع يدك إذا كنت تحب تقويم Google. 🙋🏼‍♀️

نحن أيضاً! إنه مجاني للاستخدام الشخصي مع أي حساب جوجل مريح وبديهي ويبدو أنه يُحدِّث نفسه بنفسه. لا يوجد أبسط من ذلك بكثير!

مثالي للأشخاص الذين يستخدمون حظر الوقت رحلة أو غارقًا في الاجتماعات أو غارقًا في الاجتماعات، يهدف تقويم Google إلى تخفيف القلق الذي يصاحب إدارة أيامك الأكثر ازدحامًا. فهو سريع التعلُّم وسهل الاستخدام، مع ميزات عملية لتخصيص وأتمتة ومزامنة تقويم إدارة المشاريع عبر الأجهزة. ولكنه ليس الوحيد تطبيق التقويم لتعبئة هذا المستوى من الوظائف... 👀 👀

في الواقع، هناك الكثير من البرامج التي يمكن أن تنافس بل وتتفوق على فائدة تقويم Google. وبالنظر إلى مدى سهولة مشاركة الأحداث الشخصية عن طريق الخطأ عبر تقويم Google للشركة، فإن معرفة خياراتك ليست فكرة سيئة!

وقد أتيت إلى المكان المناسب 🙂

تابع معنا بينما نتعمق في الميزات التي لا غنى عنها لبديل تقويم Google التالي، ونجد 10 من أفضل المنافسين في السوق اليوم! بما في ذلك التقسيمات التفصيلية والإيجابيات والسلبيات ومعلومات التسعير والتقييمات والمزيد. 🏆 /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Calendar-View-CTA.png انقر فوق التقويم عرض المدونة CTA /%img/

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل تقويم Google؟

يُعد تقويم Google جزءًا من مجموعة منتجات Google Workspace التي تأتي مجانًا لأي شخص لديه حساب Gmail للاستخدام الشخصي فقط. يتزامن تقويم Google مع حساب Gmail الخاص بك، لذلك ستتم إضافة الأحداث المذكورة في صندوق الوارد الخاص بك تلقائيًا إلى تقويمك، وهذا وحده يمكن أن يجعل جدولك يبدو مشغولاً حقًا وبسرعة كبيرة. 😳

الأمر لا يتعلق فقط بالعثور على تطبيق يقوم بأكثر من تقويم Google، بل يتعلق بالعثور على تطبيق يتوافق مع _احتياجات فريقك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أنه على الرغم من شعبيته، فإن قائمة ميزات تقويم Google ليست الأنسب.

في حين أن تقويم Google يجعل إضافة الأحداث إلى أسبوعك سريعاً وسهلاً، إلا أنه أقل سهولة عندما تبدأ بإضافة تقويمات أخرى وإنشاء المهام في هذا المزيج. وهذا يقود بعض الفرق إلى إنشاء تقويمات في جداول بيانات جوجل أو حتى مستندات جوجل للتعامل مع إدارة المهام إلى جانب جداولهم الزمنية - وهنا تبدأ الأمور في التعقيد.

... وهكذا، تجد نفسك تبحث عن بديل لتقويم جوجل. ✨

تجمع أفضل بدائل تقويم Google بين اجتماعاتك وأحداثك ومشاريعك في نفس البرنامج - فبدلاً من التنقل بين جدولك اليومي ومهام عملك، يمكنك عرضها جميعًا في نفس النظرة.

تتضمن الميزات الرئيسية الأخرى التي يجب البحث عنها في بديل تقويم Google ما يلي:

ميزات الأتمتة لجدولة الأحداث أو المهام المتكررة

لجدولة الأحداث أو المهام المتكررة عروض متعددة لإدارة اجتماعاتك ومهامك وتذكيراتك من كل زاوية

لإدارة اجتماعاتك ومهامك وتذكيراتك من كل زاوية التذكيرات والإشعارات حتى لا يفوتك أي شيء

حتى لا يفوتك أي شيء تتبع الوقت للبقاء على رأس إنتاجيتك على مدار الأسبوع

للبقاء على رأس إنتاجيتك على مدار الأسبوع وظيفة السحب والإفلات لإنشاء جدولك وتعديله حسب الحاجة

لإنشاء جدولك وتعديله حسب الحاجة التكاملات مع تطبيقات مثل Zoom وSlack لإضافة المزيد من السياق والوظائف والقيمة إلى تقويمك

مع تطبيقات مثل Zoom وSlack لإضافة المزيد من السياق والوظائف والقيمة إلى تقويمك المزامنة عبر أجهزة متعددة للحفاظ على التقويم الخاص بك في متناول يدك في جميع الأوقات

مزامنة اجتماعاتك من أدوات العمل الأخرى مع ClickUp لإدارة يومك بالكامل في عرض التقويم

يشترك تقويم Google في العديد من هذه الميزات، ولكن كل برنامج يضع لمسته الفريدة عليها. الأمر كله يتعلق بالتجربة والخطأ والمراجعات للعثور على البرنامج الذي يتوافق مع أسلوب عملك. الجانب السلبي لهذا؟ يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً للغاية. 🫠

لكن لحسن الحظ لست مضطرًا لذلك! لأن لدينا بالفعل 🤓

أفضل 10 بدائل لتقويم Google في عام 2024

لا داعي لتخصيص وقت في جدولك الزمني لاختبار أفضل بدائل تقويم Google - لقد فعلنا ذلك بالفعل!

لقد قمنا برعاية هذه القائمة التي تضم أفضل 10 بدائل لتقويم Google لأي فريق. اعثر على مقارنات الميزات والإيجابيات والسلبيات والتسعير والتقييمات والمزيد!

1. انقر فوق

تحرير تواريخ الاستحقاق وإضافة أحداث جديدة في ClickUp بسهولة عن طريق سحب المهام وإفلاتها في عرض التقويم

ClickUp هي الأداة الإنتاجية الوحيدة المتكاملة المصممة لتجميع جدولك الزمني ومهامك وعملك عبر التطبيقات في منصة ديناميكية واحدة. تعتمد فرق العمل من أي حجم، والشركات والمستخدمون الأفراد على ClickUp لمجموعته الغنية من الميزات القابلة للتخصيص لإدارة كل شيء بدءًا من اجتماعاتهم اليومية إلى المشاريع المعقدة، وكل ذلك من شاشة واحدة.

هناك أكثر من 15 طريقة لتصور عملك في ClickUp، بما في ذلك عرض التقويم لتخطيط الجداول الزمنية، وفرز المهام، وجدولة الأحداث بمجرد سحبها وإفلاتها على مدار الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة عمل أخرى، بما في ذلك تقويم Google! لذلك إذا كنت مترددًا بشأن إجراء التبديل، فلن تفوتك فرصة تعزيز الإنتاجية باستخدام ClickUp.

ابدأ مع قالب مخطط التقويم الخاص ب ClickUp ! تنزيل قالب التقويم

ClickUp أفضل الميزات

تحديد أولويات جدولك الزمني حسب المشروع والمهام المرمزة بالألوان والمكلفين, تتبع الوقت والمزيد

اعرض عملك وتذكيراتك وأحداث التقويم جنبًا إلى جنب مع ميزة الصفحة الرئيسية في ClickUp

حول 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الشائعة، بما في ذلك Zoom و Slack و مزامنة ثنائية الاتجاه مع تقويم Google فرز التقويم الخاص بك وتصفيته لإلقاء نظرة عالية المستوى أو مفصلة على عملك

مئات الميزات لتحسين إدارة الوقت والإنتاجية

أطنان من الوظائف عبر كل خطة تسعير حتى المجانية للأبد

قم بأتمتة المهام المتكررة باستخدام المهام المتكررة و التذكيرات واسعمكتبة القوالب لكل حالة استخدام (على سبيل المثالقوالب تقويم المحتوى!)



قيود ClickUp

يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي للتكيف مع العديد من الميزات

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق ClickUp للجوال حتى الآن - ولكن طريقة عرض التقويم متاحة 🤓

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا شركة بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,510+ تقييمات)

2. تقويم مايكروسوفت أوتلوك

عبر تقويم مايكروسوفت أوتلوك تقويم مايكروسوفت أوتلوك هو تطبيق للفرق لإدارة أنشطتهم اليومية وأحداثهم وأي موعد تقويم تقريبًا! البرنامج مزود بمجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك التذكيرات، ومشاركة التقويم، والتراكبات لمقارنة تقويمات متعددة في وقت واحد، والسمات ذات الألوان المخصصة، وغير ذلك الكثير.

أكبر فائدة لاستخدام تقويم Outlook هي تكامله مع منتجات Microsoft الأخرى، مثل Microsoft Teams. تتيح ميزة اجتماعات Teams Meetings للمستخدمين جدولة الاجتماعات والأحداث عبر الإنترنت والمشاركة فيها واستضافتها باستخدام Microsoft Teams دون فتح نافذة منفصلة.

إلقاء نظرة على الـ تكامل Microsoft Outlook مع ClickUp !

أفضل ميزات تقويم مايكروسوفت أوتلوك

التعطيل التلقائي للروابط غير الآمنة التي تحتوي على عمليات التصيد الاحتيالي أو الفيروسات أو البرامج الضارة

استيراد تقويم Google إلى Outlook لتجنب إعادة إدخال جميع مواعيدك

بحث Outlook لتحديد موقع الرسائل والأشخاص والمستندات

طرق عرض التقويم جنباً إلى جنب

قيود تقويم Microsoft Outlook

قد يعيق الكثير من الوظائف تلبية احتياجات الجدولة البسيطة

باستخدام ميزة تصدير تقويم Outlook، لن تنعكس التغييرات تلقائيًا في تقويم Google

تسعير تقويم Microsoft Outlook

تقويم مايكروسوفت أوتلوك مجاني مع حساب مايكروسوفت

تقييمات ومراجعات تقويم Microsoft Outlook

Capterra: غير متاح

غير متاح G2: غير متاح

3. تقويم زوهو

عبر تقويم زوهو البديل التالي لتقويم Google هو تقويم Zoho Calendar. يتضمن برنامج التقويم هذا ميزات مثل التذكيرات وقوائم المهام وقائمة مهام مدمجة. يمكن دمج تقويم زوهو مع تطبيقات زوهو والتقويم الأخرى، وكذلك مع تقويم جوجل وآوتلوك.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتقويم Zoho Calendar مقارنةً بتقويم Google في تكامله مع تطبيقات Zoho الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إنشاء مهام ومواعيد في تقويم زوهو لعرضها في Zoho Mail أو إنشاء جهة اتصال في Zoho CRM. وهذا يسمح بسير عمل أكثر كفاءة للفرق التي تعتمد على تطبيقات Zoho المتعددة في عملها!

أفضل ميزات تقويم زوهو #### أفضل ميزات تقويم زوهو

التقويمات العامة أو التقويمات الجماعية للتعاون مع فريقك في أحداث العمل

إضافة ذكية تستخرج تفاصيل الحدث المطلوبة من الجمل التي تكتبها

تحديثات حالة RSVP وإشعارات التذكير

تضمين تقويم زوهو في مواقع الويب

قيود تقويم زوهو #### قيود تقويم زوهو

قدرة محدودة على التعامل مع التبعيات المعقدة للجدول الزمني

مرونة محدودة في التكيف مع احتياجات المشروع المحددة

تسعير #### تقويم زوهو

تقويم زوهو مجاني لجميع المستخدمين

تقييمات ومراجعات تقويم زوهو

Capterra: 3.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

3.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4. تقويم الفريق

عبر تقويم الفريق تقويم Teamup Calendar هو تقويم يستند إلى الويب برنامج للتقويم والجدولة . يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المواعيد والأحداث والاجتماعات ومشاركتها مع الآخرين.

على عكس تقويم Google، يمكن لتقويم Teamup Calendar التعامل مع احتياجات الجدولة المعقدة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى خيارات جدولة أكثر تقدماً مثل جدولة الموارد . على سبيل المثال، تساعد ميزة التقويم الفرعي المستخدمين على إنشاء طبقات مختلفة من التقويمات ضمن تقويم رئيسي واحد. وهذا يجعله حلاً مناسبًا للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة فرق متعددة الوظائف والموارد.

أفضل ميزات تقويم فريق العمل الجماعي

حقول مخصصة لفئات محددة من معلومات المهام

حالات المهام مع سهولة التصفية وتحديد الأولويات

حقول متعددة الخيارات معروضة في عرض الجدول

فئات إجازات الموظفين

قيود تقويم فريق العمل الجماعي

وظائف محدودة لـإدارة أصحاب المصلحة والتواصل

واجهة تقويم قديمة مقارنة بتطبيق تقويم Google

تسعير تقويم Teamup التقويم

خطة مجانية

بالإضافة إلى : 10 دولارات شهريًا لكل تقويم، تُدفع سنويًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)

: 10 دولارات شهريًا لكل تقويم، تُدفع سنويًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) إيجابي : 25 دولارًا/شهرًا لكل تقويم، يتم احتسابها سنويًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)

: 25 دولارًا/شهرًا لكل تقويم، يتم احتسابها سنويًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) الشركة : 60 دولارًا/شهريًا لكل تقويم، يتم إصدار فاتورة سنويًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)

: 60 دولارًا/شهريًا لكل تقويم، يتم إصدار فاتورة سنويًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) المؤسسات: 105 دولارات/شهرًا لكل تقويم، يتم إصدار فاتورة سنويًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)

تقييمات ومراجعات تقويم Teamup التقويم

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 40 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

تحقق من هذه

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/73923/undefined/ برامج إدارة أصحاب المصلحة /%href/

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5. كتل زمنية

عبر الكتل الزمنية تتمثل إحدى المزايا الرئيسية ل TimeBlocks على تقويم Google في نهجها القائم على الكتل في الجدولة. حظر الوقت هو أسلوب إنتاجي يتضمن جدولة مجموعات من الوقت لإكمال مهام محددة. تساعد هذه الطريقة الأفراد على تخطيط يومهم والتأكد من أنهم يركزون على أولوياتهم وأهدافهم، بدلاً من إضاعة الوقت في أنشطة أقل أهمية.

TimeBlocks هو الأفضل للعاملين المستقلين أو المتعاقدين. قد تجد الفرق أن التطبيق مقيد لإدارة المشاريع وتتبع الوقت. إذا كان تتبع الوقت هو ميزة تقويم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لك، فجرّب ClickUp!

TimeBlocks أفضل الميزات

مزامنة التقويم من خلال تسجيل دخول واحد باستخدام Google وApple وOutlook والمزيد

صفحة الكتابة السريعة لكتابة جدولك الزمني بدون إعدادات معقدة

عرض التقويم الشهري للوصول السريع

واجهة السحب والإفلات

قيود TimeBlocks الزمنية

قدرة محدودة على التعامل مع قيود الموارد والتعارضات

يفتقر إلى ميزة تتبع الوقت الأصلية

تسعير #### تسعير TimeBlocks

TimeBlocks هو تطبيق مجاني

تقييمات ومراجعات TimeBlocks

Capterra: غير متاح

غير متاح G2: غير متاح

6. باسيكامب

عبر Basecamp كأداة لإدارة المشاريع والتواصل الجماعي, يوفر Basecamp ميزات مثل قوائم المهام وتخزين الملفات والمراسلة. الميزة الرئيسية ل Basecamp على تقويم Google هي تركيزه على التعاون والتواصل. يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا بسهولة أكبر ومشاركة المعلومات مع Basecamp باستخدام ميزات مثل المراسلة وقوائم المهام وتخزين الملفات.

يمكن لمديري المشاريع إنشاء وجدولة الأحداث باستخدام ميزة تطبيق جدولة التقويم. تسهِّل هذه الأداة على الفرق تخطيط اجتماعات تسجيل الوصول التي تسبق تاريخ استحقاق المشروع.

أفضل ميزات تطبيق Basecamp

يعرض جدول المشروع المواعيد النهائية، والمهام، والمراحل، والأحداث ذات الصلة

لوحة معلومات المشروع والمهام والجدول الزمني في صفحة واحدة

رسائل مباشرة فردية أو جماعية داخل التطبيق

تسجيل الوصول مع استطلاع رأي تلقائي للفريق

قيود Basecamp

وظائف محدودة لتتبع التقدم المحرز

لا توجد أولويات للمهام

تسعير باسكامب

لمستخدمين غير محدودين : 299 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 299 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا للمستقلين أو الشركات الناشئة أو الفرق الصغيرة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات باسكامب #### تقييمات ومراجعات باسكامب

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

7. أسانا

عبر أساناأسانا هو برنامج لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي على شبكة الإنترنت. وهو يتيح للمستخدمين تنظيم وتتبع وإدارة المهام والمشاريع، والتواصل مع أعضاء الفريق. إحدى الفوائد الرئيسية لخاصية التقويم في Asana هي القدرة على رؤية جميع الأحداث بسهولة وإدارة المواعيد النهائية للمهام.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام فلتر التقويم لفرز أي مشروع حسب الحقول المخصصة للعثور على الأولويات أو أنواع المحتوى أو حالة الموافقة. تجعل تصفية التقويم من السهل معرفة ما هو مستحق ومتى، وما إذا كان المشروع متقدمًا أو متأخرًا عن الجدول الزمني، وما إذا كانت هناك أي اختناقات أو تأخيرات.

أفضل ميزات Asana

العرض الأسبوعي في قسم أنشطتي يراقب تواريخ الاستحقاق والأنشطة القادمة

تصنيف الألوان في تقويمات المشاريع التي تتضاعف كقيمة حقل مخصص

العديد من طرق عرض التقويم للمشاريع الشخصية أو مشاريع الفريق

إدارة المهام

قيود أسانا

دعم محدود لإدارة جودة الجدول الزمني

لا يوجد خيار تعيينات متعددة

تسعير أسانا

الأساسي: مجاني

مجاني قسط : 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأعمال : 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

تحقق من هذه

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/23489/undefined/ بدائلأسانا /%href/_

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8. تقويم أبل

عبر تفاحة يتكامل تقويم Apple Calendar بإحكام مع بقية نظام Apple البيئي، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يستخدمون بالفعل منتجات وخدمات Apple الأخرى.

تطبيق التقويم هذا مثبّت مسبقاً على أجهزة آبل، لذا فإن توفره للمستخدمين محدود. لكن إحدى المزايا الرئيسية لتقويم Apple هي خيار إعداد حسابات متعددة من خدمات التقويم الأخرى مثل Microsoft Exchange و Gmail و Yahoo وغيرها. لذا يمكنك عرض جداولك الشخصية وجداول العمل في مكان واحد!

أفضل ميزات تقويم Apple Calendar

يمكن للمستخدمين رؤية جميع التقويمات أو تقويمات محددة في نافذة واحدة

يمكن للمستخدمين إضافة عنوان موقع الحدث لتلقي إشعارات وقت المغادرة بناءً على المدة التي سيستغرقها الوصول إلى الوجهة

قيود تقويم Apple Calendar

غير مناسب لإدارة المشاريع أو تتبع الوقت مقارنة بتطبيقات التقويم الأخرى وبدائل تقويم Google

تُظهر الأحداث في التقويم كود HTML مما يجعلها ثقيلة وصعبة القراءة

تسعير تقويم Apple Calendar

تقويم Apple مجاني مع معرف مستخدم Apple

تقييمات ومراجعات تقويم Apple Calendar

Capterra: غير متاح

غير متاح G2: 4/5 (أكثر من 160 تقييم)

مكافأة: احصل على تنظيم مع

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/67231/undefined/ أدوات تنظيم فرط الحركة ونقص الانتباه /%href/

& تطبيقات_ADHD !

9. الاثنين

عبر الاثنينMonday.com هي أداة لإدارة المشاريع مصممة للمستخدمين لإدارة المهام والمشاريع وسير العمل. وهي تتضمن ميزة التقويم التي تتيح للمستخدمين جدولة وعرض المهام والمواعيد النهائية على التقويم.

إحدى الميزات الرئيسية فوائد تقويم يوم الاثنين على تقويم Google هو مرونته وتخصيصه. بدون فتح علامات تبويب إضافية في المتصفح، استخدم ميزة العرض المنفصل لفتح عرض التقويم وعرض اللوحة جنبًا إلى جنب. على سبيل المثال، يمكنك مقارنة حدث في عرض التقويم مع لوحة المشروع المقابلة في عرض اللوحة.

أفضل ميزات يوم الاثنين

تصفية عرض التقويم لإظهار ما تريد رؤيته بالضبط

أداة التقويم لمعرفة أي المهام تنتمي إلى أي مشروع

مهام سير عمل قابلة للتخصيص لتتبع المشاريع بسهولة

الأتمتة

قيود يوم الاثنين

الميزات ليست متعمقة مقارنة ببدائل تقويم Google الأخرى في هذه القائمة

لوحات المعلومات ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد أساسي : 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد معيار : 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد محترف : 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد المؤسسات: اتصل بالاثنين لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 6,600 تقييم)

10. بروفهاب

عبر بروفهاب ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت. يتضمن مجموعة متنوعة من الميزات مثل تعيينات المهام، والمواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز، ومكان مركزي لتخزين الملفات ومشاركتها. كما يتضمن أداة مدمجة لتتبع الوقت وتقويم لمساعدة الفرق على إدارة الوقت والمواعيد النهائية.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لميزة التقويم في Proofhub في قدرته على التعامل مع تقويمات متعددة. تتيح ميزة التقويم للمستخدمين إنشاء تقويمات متعددة ومشاركتها مع فرق متعددة الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة التقويم في Proofhub مستويات مختلفة من الوصول إلى التقويم، بحيث يتحكم المستخدمون في من يمكنه عرض التقويم الخاص بهم أو تحريره.

أفضل ميزات بروفهاب

تذكيرات تلقائية لجدولة العمل على التقويمات

تحكم عالي المستوى في الفرق والمشاريع

يمكن تعيين المهام لعدة مستخدمين

تتبع الوقت

قيود بروفهوب #### قيود بروفهوب

غير مناسب للتعامل مع مهام سير العمل المعقدة

يفتقر إلى وظيفة إعداد الميزانية

تسعير #### تسعير ProofHub

أساسي : 45 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً

: 45 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً أساسي تحكم: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) G2: 4.5/5 (70 تقييمًا)

التالي على جدول الأعمال، قم بالتسجيل في ClickUp

في بعض الأحيان، لا تفي راحة تقويم Google بالغرض، مما يجعل جدولك الزمني غير منظم ومربك وغير فعال. هذه الحالات تجعل بدائل تقويم Google ضرورية وقيمة للغاية للحفاظ على مشاريعك على المسار الصحيح!

ستساعدك أي من هذه الأدوات على إنجاز مهمتك، ولكن هناك أداة واحدة فقط مصممة للارتقاء بإنتاجيتك إلى مستوى جديد تماماً. وهذه الأداة هي ClickUp. 🙂

تصور جدولك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

يمكنك الوصول إلى طريقة عرض التقويم ومهام غير محدودة والعديد من الميزات والقوالب والتكاملات دون أي تكلفة على الإطلاق مع خطة ClickUp المجانية للأبد. وعندما تكون مستعدًا لمشاركة أسرار إدارة وقتك مع بقية الفريق، قم بالترقية إلى أي خطة مدفوعة في ClickUp مقابل 5 دولارات فقط! اشترك في ClickUp اليوم