أكثر من 60+ أمثلة على OKRs –؛ كيفية كتابة OKRs فعالة 2025

تعد OKRs - إحدى أشهر منهجيات إدارة الأهداف التي تستخدمها شركات مثل Google وNetflix وTwitter - هي الخلطة السرية لخلق التوافق حول أهداف وغايات قابلة للقياس في المؤسسة

عند استخدامها بشكل مناسب، يمكن للفرق أن تحقق أهداف اليوم بينما تتقدم لتحديات الغد. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه سيخلق عوائق أمام إدارة المشاريع ويضر في نهاية المطاف بنجاح الشركة.

قد يكون من المخيف تطبيق نظام تحديد الأهداف مثل OKRs. من أين نبدأ؟ ما هي الأهداف الصحيحة التي يجب التركيز عليها؟ كيف نقيس النتائج؟ هل نحن بحاجة إلى وضع معايير أداء الشركة أم معايير أداء فردية أم كليهما؟

سواء كنت في خضم عملية إعادة هيكلة في شركتك، تبحث عن أهداف الشركة الأهداف مصدر إلهام للربع القادم، أو البحث عن نصائح للكتابة لتحسين أهدافك ونتائجك الرئيسية - لقد قمنا بتغطيتك!

إذا كنت من محبي التعلم المرئي فراجع مدونة الفيديو هذه حول كتابة أهداف ونتائج رئيسية فعالة!

لنبدأ!

ما هي OKRs؟

OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية) هو إطار عمل لتحديد الأهداف يساعد الشركة على تحديد الأهداف الفردية وأهداف الشركة مع ابتكار طريقة لقياسها.

يتكون إطار عمل OKR من عنصرين:

الأهداف: الأهداف التي تحدد ما تريد تحقيقه

الأهداف التي تحدد ما تريد تحقيقه النتائج الرئيسية: المقاييس التي تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك

في جملة واحدة: أنت تكمل مجموعة من النتائج الرئيسية لتحقيق هدفك.

## 60+ أمثلة على فريق OKRs الفريق

تصفح مكتبة أمثلة OKRs أدناه، ولا تتردد في استخدام أي أمثلة كبداية لـ OKRs فريقك!

أمثلة OKR لتسويق المحتوى

🏆 إنشاء مقالات مدونة مفيدة وغنية بالمعلومات

إجراء مقابلات مع 20 من قادة الفكر في المجال جذب 1 مليون زائر عضوي إلى المدونة عن طريق [تاريخ ] كسب 400 عملية تنزيل PDF خلال هذا الربع

تحقق من هذه

href/ https://clickup.com/ar/blog/67709/undefined/ أدواتالتدوين_ ***% ! لتحديد 10-15 طلبًا شائعًا وإنشاء قوالب المهام

تقليل الطلبات المتراكمة بنسبة 60% عبر جميع الأقسام زيادة عدد نقاط رضا فريق العمل بنسبة 85% بحلول نهاية \[تاريخ ]

🏆 إنشاء ويكي التعلم الإبداعي كمصدر واحد للحقيقة لجميع أعضاء الفريق الإبداعي

تقليل طلبات البريد الإلكتروني لمرة واحدة في البريد الوارد المشترك بنسبة 55% تطوير ثلاثة مقاطع فيديو تعليمية لتقليل الاجتماعات التدريبية الشخصية حدد مالكًا واحدًا وثلاثة مؤلفين مشاركين لتحسين وثيقة ويكي 🏆 زيادة إنتاجية الفريق الإبداعي إلى أقصى حد تقليل متوسط الوقت المستغرق للموافقة على طلبات القسم من ثلاثة أيام إلى يوم واحد مراجعة تقويم الفريق كل أسبوعين للتحقق من ملاءمة الاجتماعات زيادة معدل إكمال المهام في الوقت المحدد من 60% إلى 90%

أمثلة على نجاح العملاء OKR

🏆 تعزيز قدرات وتدريب أعضاء فريق نجاح العملاء*🏆 تعزيز قدرات وتدريب أعضاء فريق نجاح العملاء

بناء خطط تطوير شخصية مع 100% من الفريق زيادة معدل نجاح المهام من 80% إلى 95% من نسبة نجاح المهام تقديم 5-8 فرص للتدريب والتوجيه

مساعدة عملائنا كصوت داخلي لضمان أن تؤدي مدخلاتهم إلى نتائج الشركة

مقابلة 30 عميلاً كل شهر لتقديم اقتراحات لتحسين استخدام المنتجات/الخدمات تقليل الشكاوى المتعلقة بالمنتجات من 45 إلى 20 شكوى من 45 إلى 20 شكوى توظيف اثنين من مديري نجاح العملاء

🏆 تزويد الفريق بالدعم اللازم للنجاح وتحقيق الأهداف على مستوى الشركة

المساعدة في إدارة أربع دورات تدريبية الحفاظ على أقصى وقت استجابة على مدار 24 ساعة في قائمة انتظار الدعم النجاح ضم 12 عميلاً جديدًا ### أمثلة OKR دعم العملاء OKR

🏆 إنشاء معيار محدد للتدريب لتعزيز التطور الوظيفي والنمو الوظيفي

توثيق محدد لـ 3 مسؤوليات أساسية: القائد والمدير والأخصائي قسم دعم الإطلاق خطة النمو والهيكل التنظيمي بواسطة [date] ( راجع نماذج إجراءات التشغيل الموحدة هذه & برنامج إجراءات التشغيل الموحدة !) إطلاق شهادة "شهادة" القائد والمدير ومواصلة بناء المهارات/التدريب من قبل [date]

🏆 المراقبة الفعالة لاتساق الدعم مع مقاييس الأداء

بناء لوحة معلومات حلقة واحدة للتغذية الراجعة بين المديرين والقادة وأعضاء الفريق زيادة معدل تعليقات العملاء من 8.9 إلى 9.9 تحسين معدل رضا الموظفين من 7.6 إلى 8.9

🏆 زيادة كفاءة فريق الدعم إلى أقصى حد للاستجابة للعملاء بسرعة وتفاؤل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة

إطلاق خطة إعادة تنظيم الفريق من قبل [تاريخ ] ترقية اثنين من القادة زيادة النسبة المئوية لتذاكر الدعم التي يتم حلها أسبوعيًا من 60% إلى 80% من تذاكر الدعم

أمثلة على OKR الهندسية

تقليل عدد مهام الأخطاء التي يتم الإبلاغ عنها من قبل العملاء بعد عمليات الإطلاق الرئيسية

إيجاد 30-50 متطوعًا عبر المؤسسة لاختبار الميزات قبل الإطلاق تقليل الوقت اللازم لإصلاح الأخطاء الحرجة في الإنتاج من 24 ساعة إلى 16 ساعة التدقيق اختبار ضمان الجودة كل ثلاثة أسابيع لتحقيق الكفاءة

تعلم عن_

_/مراجع/ مدونة؟ ص=67573_ برمجيات إدارة المشاريع للفرق الهندسية %/%href/

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🏆 تطبيق الإدارة الرشيقة عبر الفريق الهندسي*🏆

تجريب مشروع تجريبي في الأشهر الأربعة الأولى للحصول على ملاحظات ونتائج فردية تنفيذ تقارير الأداء الآلي حسب [ربع السنة والسنة] إطلاق لوحة معلومات الاتصال لجميع المشكلات والمخاطر بحلول [الربع والسنة] (راجع هذه قوالب خطة التواصل )

🏆 تحسين معدل الاستجابة للأخطاء الحرجة في الاختبار

توظيف سبعة مهندسين بحلول [تاريخ ] تحسين زمن الاستجابة من 20 إلى عشر دقائق مراجعة الاجتماعات غير المهمة في تقويم الفريق كل أسبوعين لتحديد ما إذا كانت ضرورية

_تتبع هذه OKRs مع

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أمثلة على أحداث OKR

🏆 استضافة مؤتمر صناعي شخصي ناجح في [العام]

تحقيق 40,000 مسجل تحقيق تقييم 9.5 من الحضور مسح 1,200 شارة خلال الفعالية

إنشاء فريق فعاليات عالي الأداء

توظيف أربعة منسقين جدد للفعاليات بحلول نهاية الربع من العام المشاركة في 3-5 دورات تدريبية للفعاليات كل شهرين تعيين وتتبع 8-10 مهام مساهمة فردية بحلول [تاريخ ]

تحقيق عائد استثمار قياسي من فعالية تسويقية

زيادة النسبة المئوية للمشاركة بعد العرض من 12% إلى 40% استضافة دورات تدريبية لجميع المتطوعين في الموقع قبل شهر واحد من الفعالية توليد 500 ألف دولار أمريكي من المبيعات من الفعالية بحلول [تاريخ ]

_استخدام هذه قوالبالقوالبالعائدات لتتبع المبيعات

أمثلة على نماذج OKR لعمليات المكتب التنفيذي

🏆 تنمية ومواءمة المؤسسة بأكملها من خلال اجتماعات الشركة الشهرية*🏆

إنشاء 5-7 موضوعات شهرية للشفافية عالية المستوى اجمع 10-15 استبيانًا بعد الاجتماعات للتقييم (راجع هذه بدائل SurveyMonkey ) زيادة معدل المشاركة من 70% إلى 90%

المكافأة: انظر كيف Spekit يستخدم ClickUp لتتبع OKRs الفصلية OKRs !

*🏆 تحسين إجراءات إدارة المعلومات بنهاية [ربع السنة والسنة]

مصدر واختبار البرمجيات القائمة على السحابة لإطلاقها في [التاريخ] تغيير سياسة المعالجة من 24 ساعة إلى ثماني ساعات زيادة درجة رضا الموظفين في المكاتب من 7.8 إلى 9.8

🏆 إطلاق برنامج غنيمة ناجحة ومثيرة للشركة لموظفي المكتب والموظفين عن بُعد

تقديم خيار منتج جديد واحد كل ثلاثة أشهر شحن الطرود خلال 11 يوم عمل إنشاء نظام نقاط مكافأة للحصول على هدايا مجانية من الشركة

أمثلة على نظام نقاط المكافآت

🏆 الحفاظ على مكتب عالمي المستوى

تنفيذ تدريب ربع سنوي لموظفي المرافق زيادة معدل رضا الموظفين عن المكتب من 88% إلى 98% تقليل الإنفاق على اللوازم المكتبية من 20% إلى 10%

🏆 تنفيذ نظام ناجح لحجز قاعات المؤتمرات عبر الإنترنت بحلول [الربع والسنة]

الحصول على 3-5 برامج حجز واختبارها مع إمكانات الهاتف المحمول تقييم الاستخدام الحالي للغرف لاقتراح 5-8 حلول لتصميم مكان العمل والتكاليف الحد من تعارض الحجوزات من 20% إلى 12% بحلول نهاية الربع

تبسيط جميع طلبات عمليات الإدارات في

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للإدارة والتتبع

تقليل الوقت المستغرق في التبديل بين البريد الوارد ورسائل البريد الصوتي من 14% إلى 5% تقليل وقت الحل من 24 ساعة إلى عشر ساعات إنشاء قاعدة معرفية لأكثر 10-20 طلبًا شائعًا يمكن حلها دون إنشاء تذكرة

مكافأة:_

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أمثلة على OKR المالية

🏆 تعزيز النمو الوظيفي الفردي

تقديم برنامج تدريبي واحد مخصص لأعضاء الفريق المؤهلين توفير موظفين اثنين كل شهر لملازمة أعضاء فريق القيادة استضافة ندوات تعليمية مجانية لجميع أعضاء الفريق كل ستة أسابيع

تنفيذ عملية إدارة المشتريات

دمج جميع طلبات الشراء في برنامج قائم على السحابة بواسطة [تاريخ ] تقديم 3-6 عروض للمشتريات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار تعديل مستويات الإنفاق في جميع الأقسام بنسبة 30% دون التضحية بالجودة

🏆 الاحتفاظ بسجلات دقيقة لحفظ السجلات في جميع الأوقات

تقليل وقت رفع العقود والمدفوعات من ساعتين إلى 30 دقيقة تسجيل 89 درجة أو أعلى في عمليات التدقيق الخارجية تقليل الوقت المستغرق في مراجعة الإيصالات والسجلات من أسبوعين إلى ثلاثة أيام

الموارد البشرية OKR الموارد البشرية أمثلة

🏆 مقابلة المرشحين ذوي الجودة العالية

تطوير 5-7 مواد تدريبية لمنسقي الموارد البشرية لبناء مهارات إجراء المقابلات الشخصية اقتراح 7-10 مهام يدوية لأتمتة المهام باستخدام برنامج الموارد البشرية تنفيذبرنامج إحالة الموظفين بحلول نهاية الربع

🏆 تعزيز التواصل بشأن تحديثات سياسة الموظفين

تقليل عدد تذاكر المساعدة من 20% إلى 8% إنشاء فيديو مدته 2-4 دقائق لتحديث السياسة والتوعية بها إنشاء قناة تواصل واحدة وإطلاقها خلال أول 20 يومًا في [تاريخ ]

🏆 تقديم برامج تطويرية لمساعدة جميع أعضاء الفريق على الوصول إلى الأهداف المهنية

إطلاق خمس خرائط طريق مهنية كل شهر الحفاظ على معدل الاحتفاظ بالموظفين فوق 80% إنشاء برامج مهنية مجانية ومتاحة 24/7/365 عبر الإنترنت لأفضل 10 وظائف

أمثلة على OKR لتكنولوجيا المعلومات

🏆 التحول إلى مكان عمل يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً

الحصول على برنامج واحد متوافق مع الأجهزة المحمولة وتنفيذه في أول 30 يومًا من [تاريخ ] تقليل متوسط وقت الاستجابة للتذاكر عبر الهاتف المحمول من ساعة واحدة إلى 15 دقيقة زيادة عدد مقاطع الفيديو والمواد التدريبية من واحد إلى أربعة مقاطع فيديو تدريبية

🏆 تحسين تكاليف البرامج

تعيين وتتبع وإدارة شروط التسعير لأهم 3 أنظمة أعمال مهمة اقتراح 3-5 نماذج تشغيلية مستهدفة لاعتمادها بحلول [تاريخ ] خفض الإنفاق الشهري على البرمجيات من 10 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار

تقليل مكدس تكنولوجيا الاتصالات

تقليل استخدام البرامج والتطبيقات من 12 إلى ثلاثة إجراء عمليات تدقيق كل أربعة أسابيع لتقييم أعباء العمل الفردية واستخدام البرامج تحسين الكفاءة التشغيلية من 78% إلى 89%

أمثلة على OKR القانونية

🏆 مواءمة اتصالات الإدارة الداخلية

نشر 5-8 وسائل مرئية لسير العمل اقتراح 3-5 حلول لأداة اتصال تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً تحقيق درجة 90 في استبيانات الاتصالات الداخلية

تقديم مبادرات وأنشطة استراتيجية

زيادة معدل إنجاز الأهداف من 74% إلى 89% من 74% إلى 89% الاجتماع مع 10-15 عضوًا من أعضاء الفريق لتلبية الاحتياجات والمشكلات الخاصة بأدوارهم إنشاء خطة واحدة لاستخدام البيانات ونشرها في أول 30 يومًا من [ربع ]

تنفيذ عملية استلام المراجعة

زيادة الفترة الزمنية اللازمة للموافقة من ثلاثة أيام إلى يوم واحد إنشاء أربعة مستويات لتصنيف نوع الطلب تطوير نماذج اتفاقيات نموذج جديد لإطلاقها بحلول [تاريخ ]

أمثلة OKR التسويقية

🏆 إطلاق إعادة إطلاق العلامة التجارية في [التاريخ]

زيادة صافي نقاط المروجين (NPS) من 30 إلى 45 أو أفضل الاستعانة بـ 3-5 وكالات تسويق للأصول والرسائل إسقاط أربع معاينات عامة قبل تاريخ الإطلاق

🏆 إطلاق حملة البودكاست بنجاح في [السنة والربع]

كتابة 15 تدوينة للمساعدة في الترويج للبودكاست كسب 5,000 مشترك في البودكاست في الشهر الأول من الإطلاق الحصول على 40 ضيفًا محتملًا بواسطة [تاريخ ]

جرب هذه قوالب_البودكاست !

🏆

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وقيمة عمر العميل (CLV)

مشاركة 20 دراسة حالة عميل بواسطة [تاريخ] زيادة النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني معدلات الفتح من 40% إلى 60% زيادة الإشارات الإيجابية من العملاء من 50 إلى 80٪ إلى 80٪

للحصول على المزيد من النصائح حول OKRs التسويق، اقرأ _دليلنا المتعمق .

أمثلة على OKR للإعداد

تقديم تجربة تأهيل إيجابية للموظفين عن بُعد

إرسال جميع الأجهزة والتطبيقات في غضون ثلاثة أيام من تاريخ بدء العمل استبدال الأدلة والكتيبات النصية والأدلة الإرشادية بوسائل مرئية عن طريق [التاريخ] تنفيذ لوحة معلومات الإعداد لتقليل الأعمال المتداخلة من 12% إلى 5% من الأعمال المتداخلة

🏆 توسيع نطاق فريق التأهيل

توظيف منسقين اثنين من قبل [تاريخ ] تقديم 5-7 دورات تدريبية عبر الإنترنت لمواصلة النمو إجراء تدريب خاص بالأدوار كل ثمانية أسابيع

تصميم برنامج التأهيل

تبسيط جميع المهام والأعمال الورقية الخاصة بالموارد البشرية في قائمة مهام واحدة لكل دور من خلال [تاريخ ] تطوير أدوات التدريب على المنتجات بواسطة [تاريخ ] تحديد منسق واحد للتأهيل للإشراف على أنشطة التأهيل في كل قسم على حدة

أمثلة على OKR المنتج

تنفيذ اختبار مفصل للمنتج لكل عملية إطلاق رئيسية

تحسين نسبة الاشتراكات التجريبية من 20% إلى 35% من الاشتراكات التجريبية إجراء مقابلات اختبار مع عشرة حسابات رئيسية زيادة سرعة حل أخطاء المنتج بنسبة 75% إلى 75%

🏆 بناء وقيادة فريق منتج عالمي المستوى

توظيف 2 من مصممي تجربة المستخدم و3 مديري منتجات بحلول [تاريخ ] إجراء ست جلسات تدريب فردية على المنتج للموظفين الجدد في غضون 60 يومًا من تاريخ بدء العمل تقييم 3-5 مساهمين فرديين يتجاوزون أدوارهم لتحسين العمليات والمنتج

المكافأة:_

_/مرجع/ مدونة؟ ص=69250_ برنامج تصميم UX_UX *%/href/_

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🏆 زيادة تعلم المنتج في جميع أنحاء المؤسسة*🏆

استضافة خمس جلسات غداء وتعلم لعرض الميزات الجديدة قبل الإطلاق في وقت متأخر زيادة وقت التعلّم مع كل قسم من 5% إلى 15% من كل قسم إجراء خمس جلسات متعددة الوظائف مشاركة المعرفة جلسات

مكافأة: تعرف على المزيد عن product OKRs .

أمثلة على أوكي آر للعلاقات العامة والاتصالات

إنشاء استراتيجية إعداد الترويج للجوائز

نشر ثلاث قصص أصلية للعلامة التجارية كل أسبوع الترويج من خلال 5 أخبار صناعية النشرات الصحفية زيادة حضور Reddit من 15% إلى 28%

🏆 تحسين عروض الشراكة

إنشاء مجموعة ضمانات إبداعية نموذجية نموذجية بواسطة [تاريخ ] مراجعة الأصول كل أربعة أسابيع لإجراء التحديثات اللازمة زيادة أنشطة التوعية من 20% إلى 40%

تحسين ترقيات البرامج التابعة

تحويل المؤثرين إلى مسوقين بالعمولة من 8% إلى 20% مقابلة عشرة منتسبين حاليين للحصول على تعليقاتهم توليد أكثر من 90 ألف دولار أمريكي من الإيرادات عن طريق [تاريخ ]

أمثلة على ضمان الجودة OKR لضمان الجودة

🏆 تحديد سياسات واضحة لإنجاز المهام

نشر دليل المعايير الرسمية من قبل [تاريخ ] زيادة درجة اختبارات الأتمتة من 75% إلى 89% من اختبارات الأتمتة اكتمال التحقق من صحة البيانات في غضون ساعة واحدة بعد الاختبار

🏆 تحسين الاجتماعات والعمليات متعددة الوظائف

تحديد قائد واحد في كل قسم لجمع ملاحظات التواصل كل أسبوعين مشاركة التقدم المحرز في الأعمال غير المنجزة والمكتملة قبل ساعتين من نهاية يوم العمل تقليل اجتماعات الفريق من مرتين في اليوم إلى مرة واحدة في اليوم دون التضحية بالجودة

🏆 إنشاء عملية تعيين الأخطاء

الحفاظ على زمن استجابة المراجعة لأقل من ثماني ساعات في كل مهمة إنشاء قائمة رئيسية بالميزات الرئيسية وقائمة قادة الفرق حسب [التاريخ] تحديد 5-7 فئات لخطورة الأخطاء بحلول [التاريخ]

أمثلة على أوكيير المبيعات ### أمثلة على أوكيير المبيعات

🏆 زيادة نجاح العرض التجريبي الوارد

إجراء ثلاثة اختبارات لزر الطلب كل شهر زيادة عمليات تقديم نموذج طلب العرض التوضيحي من 40% إلى 60% جمع 20 شهادة من المستخدمين

🏆 زيادة أنشطة التوظيف والتدريب

توظيف أربعة من قادة فريق المبيعات بحلول [تاريخ ] طلب مشاركة مؤسسة واحدة ومشاركة واحدة من الشركات الناشئة في ندوة مبيعات عبر الإنترنت شهريًا التعاون مع فريق المنتج لإنتاج ويكي معرفي بحلول [التاريخ]

المكافأة: برنامج_OKR للشركات الناشئة !

🏆 زيادة تفاعل العملاء

زيادة درجة رضا العملاء من 50% إلى 89% إلى 89% نشر 15 سؤالاً متكررًا للعملاء بحلول [تاريخ ] تنفيذ 5-7 استراتيجيات لخطط العروض التقديمية الشخصية لعملاء المؤسسات

ابحث عن المزيد أمثلة على #أمثلة على OKR للمبيعات في دليلنا

أمثلة على OKR لوسائل التواصل الاجتماعي

تحسين محتوى لينكد إن والمشاركة

زيادة منشورات القيادة الشهرية من 20 إلى 50 منشورًا زيادة عدد مرات الظهور لدى الجمهور من 16,00 إلى 20,000 الحفاظ على منشورات محتوى الفيديو بمعدل 4 منشورات في الأسبوع

🏆 تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والمشاركة

زيادة معدل الاستجابة للتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من 45% إلى 65% زيادة عدد الإشارات والردود على تويتر من 2,000 إلى 4,000 من خلال [تاريخ ] المصدر 3-5 أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي المحتملة بواسطة \[date]

🏆 تحسين استراتيجية محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

زيادة درجة رضا العملاء من 78 إلى 89 توظيف اثنين من المتخصصين في المحتوى الاجتماعي بحلول [تاريخ ] اقتراح 2-4 استراتيجيات بحلول [التاريخ] لترويج المحتوى وتوزيعه

أمثلة على المواهب والتطوير OKR للمواهب والتطوير

🏆 إنشاء برامج تطوير المديرين

اقتراح خطة مالية لتنفيذ التكاليف والموارد التكنولوجية حسب [التاريخ] إجراء مقابلات مع 20 مديرًا لـ تحديد الثغرات في التطوير الوظيفي استخدم برنامج إدارة المواهب لتحديد خمسة أدوار عليا لتجربة تشغيل تجريبي من قبل [date]

🏆 تعزيز مشاركة الموظفين

إطلاق برنامج التدريب على الأداء من قبل \[date] مقابلة 200 من أعضاء الفريق لجمع الملاحظات حول فرص التعلم تخصيص 20 ساعة لكل عضو من أعضاء فريق التدريب والتطوير شهريًا للامتثال للتدريب

بناء علامة تجارية قوية لصاحب العمل

تحقيق درجة رضا الموظفين الأسبوعية >8 نقاط أسبوعية لرضا الموظفين إجراء استبيان لعشرة مرشحين و100 موظف جديد لإدخال تحسينات التعاون مع فرق التسويق والفرق الإبداعية لإعادة تشكيل أكثر المواقع مشاهدة ضمانات العلامة التجارية مكافأة: OKR قوالب ### أمثلة على OKR إنتاج الفيديو OKR

🏆 الحفاظ على استوديو عالمي المستوى

تصميم استوديو لمزج الصوت بواسطة [تاريخ ] بناء عشر مجموعات مستدامة للاستخدام الدائم تطوير مواد تدريبية للتعامل مع المعدات بواسطة [تاريخ ]

🏆 مقياس*🏆 مقياس إنتاج الفيديو الفريق

الشراكة مع فريق التوظيف لشغل أربع وظائف مصور فيديو تحت الطلب توظيف اثنين من المحررين وأربعة منسقي فيديو تقديم ندوة تدريبية واحدة لجميع أعضاء الفريق كل ستة أسابيع

🏆 تنفيذ فكرة جديدة و عملية الكتابة لجميع مواد الفيديو

توضيح الدور والمهام حسب [التاريخ] مقابلة عشرة من أعضاء الفريق للحصول على تعليقاتهم على العملية الحالية ابحث في محتوى الفيديو الأفضل أداءً والأقل تفاعلاً لاقتراح 3-6 استراتيجيات للكتابة

ثلاث فوائد لـ OKRs

من المؤكد أن Google والعديد من الشركات الأخرى تستخدم OKRs لإدارة أهداف الشركة. ولكن لماذا يستخدمونها؟

1. سريع الإنشاء وسهل الاستخدام

تستغرق العديد من الشركات أسابيع في محاولة تطوير هدف واسع النطاق بدلاً من قضاء الوقت في تحقيق هذا الهدف فعلياً.

لكن كتابة OKRs ليست بالأمر المهم - كل ما تحتاجه هو تحديد الهدف ونتائجه الرئيسية والمبادرات التي ستتخذها لتحقيقها.

وعلاوة على ذلك، فإن OKRs سهلة الاستخدام للغاية.

يمكنك تقسيم هدف قابل للقياس إلى نتائج بسيطة تساعدك على تحديد ما إذا كنت قد حققت الهدف أم لا بسرعة.

2. يعزز التركيز والالتزام بالأهداف

عندما تقوم بتعيين OKRs، فإنك تقصر تركيزك على أهداف محددة ونتائج رئيسية.

على سبيل المثال، يمكن لشركتك أن تحدد اثنين من OKRs السنوية - لكل منها أربع نتائج رئيسية.

بهذه الطريقة، كل ما على الفريق التركيز عليه هو معالجة تلك النتائج الثماني الرئيسية على مدار العام!

و عندما تكون قادرًا على التركيز على الهدف، يمكنك الالتزام به بشكل كامل.

3. يساعدك النهج ثنائي الاتجاه على مواءمة الأهداف بشكل أفضل

في معظم الشركات، تقرر الإدارة العليا في معظم الشركات ما هي الأهداف وعلى الجميع اتباعها.

هذا هو النهج التعاقبي لتحديد الأهداف.

عندما تحتوي أهدافك على رؤى الإدارة العليا فقط، فإنك تفشل في مواءمتها مع أهداف موظفيك، مما يقلل من مشاركة الموظفين.

ولكن عندما تقوم بإعداد OKRs، فهذه قصة أخرى.

فبدلاً من اتباع نهج متسلسل، تكون العملية ثنائية الاتجاه - حيث تشمل عملية إعداد OKRs جميع الموظفين في الشركة! هنا، تقوم الإدارة العليا والجميع بربط أهدافهم ونتائجهم الرئيسية معًا لوضع خطة متماسكة.

يمكنك أيضًا إنشاء OKRs على مستوى الشركة - حيث تلتزم المؤسسة بأكملها بنفس الأهداف، مثل مهمة الشركة.

الالتزام مقابل أهداف OKRs الطموحة

هناك نوعان من الأهداف في منهجية OKR يجب أن تعرفهما: ملتزمة و طموحة.

🤝 الأهداف الملتزم بها

أهداف OKRs الملتزم بها هي الأهداف المتفق عليها والتي تم تحديد أولوياتها للوصول إلى نجاح الشركة. يتم إعادة ترتيب الأشخاص والموارد والجداول الزمنية لضمان إنجازها. ترغب الشركات في تحقيق 100% من أهدافها الملتزم بها.

🌔 أهداف OKRs الطموحة

تُعد OKRs الطموحة (الأهداف الطموحة) طموحة وأكثر تحديًا لتحقيقها، لكنها تدفعنا إلى التفكير خارج الصندوق والابتكار. وخلافًا للاختبارات المبدئية الملتزمة، فإنها لا تحتوي على مسار واضح للإنجاز أو معرفة فعلية بكيفية الوصول إلى هناك. لذا إذا أنجزت 70% على الأقل من أهدافك الطموحة في مجال "الاستعراضات الأولية الطموحة"، فاعتبرها نجاحًا!

للتعرف على المزيد حول أساسيات OKRs، اطلع على منشور مفصّل عن OKRs ._

نصائح لكتابة OKR

بغض النظر عن المجال أو السوق الذي تعمل فيه، فإن المنافسين يغتنمون باستمرار الفرص لمعالجة نقاط الألم لدى جمهورك المستهدف المشترك. إذا كنت تخطط للبقاء في صدارة المنافسة، يجب أن يكون لدى فريقك التوجيه والموارد والمقاييس الأكثر وضوحًا.

هذا هو سبب أهمية كتابة OKRs الفعالة لفهم كيفية تأثير عملهم اليومي وأدائهم على الصورة الأكبر. لا أحد يريد قضاء الوقت في مشاريع لم يكن ينبغي أن تبدأ في المقام الأول. أو يضيع ساعات من يومه في البحث عن معلومات لإنجاز مهامه.

قبل أن نتعمق في كيفية إنشاء OKRs، دعنا نتعرف على الفرق بين الأهداف والنتائج الرئيسية والمهام.

انتظر - أليست النتائج الرئيسية هي نفسها المهام؟

النتائج الرئيسية هي نتائج وليست مهام. (تلميح: هذا هو المكان الذي ستقوم فيه بتحويل النتائج الرئيسية الجيدة إلى النتائج الرئيسية الفعالة!)

لقد رأيت على الأرجح صيغة OKR هذه على الأرجح: ⬇️

*

هناك حيلة للمساعدة في التفريق بين النتيجة الرئيسية والمهمة وهي أن تتذكر:

النتيجة الرئيسية = مركز الهدف 🥅

المهمة = التكتيكات/الأنشطة للوصول إلى هناك 🤾‍♀️

الآن وقد عرفنا الفرق بين الهدف والنتيجة الرئيسية والمهمة، دعونا نتعمق في نصائح الكتابة!

🏆 النصيحة رقم 1: اختر ما بين 3-5 أهداف

الهدف يجيب على السؤال ما هي المشكلة الفورية أو التغيير أو النتيجة المرجوة التي نريدها؟

استهدف أهدافًا ربع سنوية بدلاً من الأهداف السنوية لإدارة الأهداف بشكل أسهل

شجّع فرقك على إرسال قائمة المشاكل والقضايا ذات الأولوية إليك

هل الهدف المكتوب لا يترك مجالاً للتأويل؟ (إذا كانت إجابات الجميع مختلفة، فهذا يعني أن الهدف لا يتماشى مع الهدف)

🎯 نصيحة رقم 2: اختر ما بين 3-5 نتائج رئيسية لكل هدف

تجيب النتيجة الرئيسية على السؤال: كيف سنعرف ما إذا كنا قد حققنا هدفنا؟

تكون كل نتيجة رئيسية محددة زمنيًا ومحددة وتتضمن رقمًا

يجب على الفرق تصميم النتائج الرئيسية وكتابتها، وليس القيادة العليا. الفرق هي الخبراء في الموضوع وأصحاب العمل

تعيين بطل للنتائج الرئيسية لمراقبة وقيادة اجتماعات مراجعة النتائج الرئيسية الأسبوعية/الشهرية لمراجعة النتائج الرئيسية

📘 نصيحة رقم 3: استخدم مصطلحات مميزة وأساسية

يجب أن تكون الأهداف والنتائج الرئيسية سهلة الفهم بالنسبة للآخرين. لسوء الحظ، فإن مصطلحات الشركة تستبعد الأشخاص الذين لا يملكون الموارد اللازمة لفك الشفرة، وليس من المثمر (أو العادل!) الاعتماد على الموظفين للسؤال عن معناها.

💬 النصيحة رقم 4: التواصل لتعزيز ثقافة الشركة الرائعة

يجب على الشركات استخدام منصة تواصل للموظفين متاحة على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب لتلبية احتياجات القوى العاملة المختلطة . هذه أيضًا فرصة للموظفين للتعرف على المكاسب الكبيرة والصغيرة من مختلف الأقسام أيضًا. إليك بعض الأماكن لذكر OKRs:

أداة إدارة المشاريع

Townhall/ اجتماعات جميع الموظفين اجتماعات الإدارة الأسبوعية/الشهرية

خطط الأداء الفردية

خلفيات سطح المكتب

النشرات الإخبارية الداخلية

⚙️ ⚙️ نصيحة رقم 5: استخدم أ برنامج مجاني لإدارة المشاريع أداة إدارة المشروع هي أداة قيّمة لدمج المواءمة والمساءلة والمشاركة في مكان واحد. إذا كنت تحاول مساعدة فريقك على التركيز على العمل الأكثر أهمية، وأتمتة تقارير التقدم، والوصول إلى الهدف بشكل أسرع، تحقق من

ClickUp .

يرتقي ClickUp بإدارة تحديد الأهداف خطوة إلى الأمام من خلال الأهداف في ClickUp ميزة الحاويات عالية المستوى التي تقسم أهدافك إلى أهداف صغيرة قابلة للقياس.

أهدافك = أهداف ClickUp 🏆أهداف ClickUp

النتائج الرئيسية الخاصة بك = أهداف النقر 🎯

أنشطتك = مهام النقر فوق المهام 📋

نموذج OKR للشركة من ClickUp

استخدم قالب OKRs الخاص بشركة ClickUp's ClickUp لمواءمة فريقك وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك.

وباستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء نماذج OKRs واضحة لكل قسم أو فريق داخل مؤسستك حتى يعرف الجميع ما هي الأولويات التي يجب تحديدها لإنجاز المهمة.

قالب OKR الخاص بشركة ClickUp

يمكن استخدام أهداف ClickUp (العامة أو الخاصة) لتتبع أي إنجاز قابل للقياس. عند عرض مهمة ما، ستعرف ما إذا كانت مرتبطة بهدف ما.

انقر فوق اسم الهدف داخل مهمة ClickUp للانتقال إلى صفحة الأهداف

تذكر أن موظفيك يتعاملون مع الكثير من المعلومات كل يوم. تشجع أداة إدارة المشروع الفرق على امتلاك تقدمهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

ابدأ بتتبع OKRs الخاصة بفريقك باستخدام ClickUp!

في كثير من الأحيان، نشعر بالضغط من أهدافنا الفردية وأهداف العمل، مما يجعلنا مستنزفين ذهنيًا وجسديًا بنهاية اليوم. لذا فإننا نقول "نعم" لكل طلب ونقول لأنفسنا إنه مجرد جزء من العمل.

تساعدنا OKRs في وضع الحدود وتشجعنا على قول "لا" عندما يُطلب منا السعي وراء الأشياء الخاطئة. نأمل أن تكون هذه الأمثلة والنصائح قد أعطتك الوضوح والهيكلية من أجل تحسين عملية الكتابة الخاصة بك . ✍️💡

إذا كنت بحاجة إلى مساحة خالية من الإلهاء تنظيم أفكارك أثناء كتابتك للمسؤوليات والمهام الخاصة بك، جرّب ClickUp مجانًا اليوم !