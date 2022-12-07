دليل إدارة مشروع دفتر اليومية النقطي (2025)

لا يوجد شيء أفضل من تدوين أفكارك في دفتر يومياتك.

يمكن أن يساعدك ذلك على تحويل تفريغ أفكارك إلى قوائم مهام منظمة وأهداف و خطط عمل .

ولكن الآن، هناك منصات رقمية تقدم لك ميزات مماثلة ولكن بمزيد من الكفاءة.

تمنحك دفاتر اليومية الرقمية مساحة لا متناهية لإدارة المشاريع، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية.

ولكن ما هي المذكرات النقطية بالضبط، وكيف يمكنك استخدامها من أجل إدارة المشاريع ?_

في هذه المقالة، سنتناول في هذه المقالة ما هي المجلة النقطية إدارة المشاريع هو، وكيفية استخدامه لإدارة المشاريع، والفوائد الخمس الرئيسية للتحول الرقمي.

لنبدأ التدوين! 📖

ما هي اليوميات الرصاصة؟

دفتر اليوميات هو مساحة قابلة للتخصيص لإدارة المشاريع الشخصية والأهداف وأي مهمة يومية. إنها في الأساس مخطط يساعدك على إنشاء قوائم المهام، وتتبع المواعيد النهائية، و تحديد أولويات المهام .

يمكنك استخدام المذكرات النقطية لإدارة أي مشروع، مثل تعلم لغة جديدة, إنشاء مدونة أو تحسين مهاراتك في الطهي

سواء كانت شخصية أو الأهداف المهنية ، يمكن أن تساعدك طريقة اليوميات النقطية على تحديد أولويات الهدف وتضييق نطاقه، ووضع خطة عمل.

تتضمن إدارة مشروع دفتر اليومية استخدام إنجاز المهام (GTD) نهج لإدارة المشاريع بكفاءة بمساعدة دفتر يوميات المهام.

GTD هو منهجية إدارة المشاريع التي تركز على تحديد أولويات المهام والأهداف لمساعدتك على إنجاز المهام.

## كيفية استخدام دفتر اليومية لإدارة المشاريع

فيما يلي دليل تفصيلي لتخطيط المشاريع في دفتر اليومية النقطي خطوة بخطوة:

الخطوة 1: حدد هدفك

تبدأ بتحديد أي مشروع (المعروف أيضًا باسم هدفك) الذي ستعمل على تحقيقه.

إذا كانت لديك قائمة بمشاريع متعددة، فيجب عليك اختيار مشروع واحد للتركيز عليه.

_ولكن كيف تفعل ذلك؟

اسأل نفسك هذه الأسئلة الثلاثة:

_ ما هو المشروع الذي سيكون له التأثير الأكبر على حياتك اليومية؟ _ أي مشروع سيقربك من أهدافك متوسطة المدى؟ _أي مشروع أنت متحمس له حقاً؟

يمكنك أيضًا إنشاء قسم سجل مستقبلي في دفتر يومياتك ونقل المشاريع الأخرى ذات الأولوية المنخفضة إلى هناك.

الخطوة 2: قسّم الهدف إلى مهام أصغر

لفهم بقية العملية بسرعة، لنفترض أن مشروعك هو توسيع نطاق عملك.

ــ هذا هدف واسع جداً، أليس كذلك؟

لإنهاء مثل هذا المشروع الكبير بنجاح، تحتاج إلى تقسيمه إلى أجزاء أصغر من العمل.

على سبيل المثال، لتوسيع أعمالك في التسوق عبر الإنترنت، يمكنك

إضافة 15 شهادة عميل إلى موقعك الإلكتروني

إضافة نافذة منبثقة للاشتراك لحث الأشخاص على الاشتراك فيقائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني إطلاق مدونة أزياء وتحديثها كل أسبوع



وها قد حصلت على بعض الأهداف الفرعية المنظمة جيدًا. وكلما أكملت كل هدف فرعي تقترب خطوة من توسيع نطاق عملك.

سيمنحك تقسيم مشروعك أيضًا نظرة ثاقبة حول مقدار الوقت و الموارد التي تحتاجها لإنهائه، حتى لا ينتهي بك الأمر بمهمة غير مكتملة.

نحن نتفهم ذلك. من الصعب إدارة كل هذه العناصر بينما تبذل قصارى جهدك للبقاء متحمسًا.

لحسن الحظ، مع مخطط المشروع ونظام المذكرات النقطية مثل انقر فوق ، يمكنك أتمتة جميع المهام المذكورة أعلاه والتركيز على معالجة مشروعك. لا، نحن لا نحن لا نقوم بالتهريج!

انتظر... ما هو النقر فوق؟

ClickUp هو واحد من أكثر تطبيقات الأعلى تصنيفًا الإنتاجية والرصاص تطبيق المجلة s تستخدمها الفرق عالية الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

مع ميزات مثل تبعيات المهام لإكمال المهام بالترتيب الصحيح لـ متتبع الوقت العالمي لتتبع وقت المشروع، يجعل ClickUp من إدارة مشروع دفتر اليومية النقطي أمرًا في غاية السهولة!

إليك كيف يمكنك استخدام ClickUp كمفكرة يومية نقطية متتبع المشاريعالأهداف في ClickUp هي أهداف رفيعة المستوى يمكنك تقسيمها إلى مهام أصغر أو أهداف. في كل مرة تكمل فيها هدفًا ، تقترب أكثر قليلاً من تحقيق هدفك

ما يعنيه هذا هو أن:

الأهداف = مشروعك

الأهداف = أهدافك المجزأة

ولكن انتظر... كيف يمكنك تعيين هدف في ClickUp؟

ما عليك سوى الانتقال إلى "الأهداف" في ClickUp وإنشاء هدف جديد بالنقر على زر "+هدف جديد".

إليك ما يمكنك تعيينه أيضًا:

اسم هدفك

تاريخ الاستحقاق

من المسؤول عنه، والمزيد

وها قد حصلت على هدفك!

والآن لإضافة هدف، ما عليك سوى الضغط على زر "إضافة هدف"!

تظهر الأهداف تحت هدفك

يمكنك تعيين أهداف مختلفة مثل:

رقم: أرقام عددية مثل عدد المنتجات التي تريد بيعها

أرقام عددية مثل عدد المنتجات التي تريد بيعها صحيح أو خطأ: أدخل ما إذا كان قد تم إنجاز شيء ما أم لا. على سبيل المثال، ما إذا كنت قد حصلت على 15 شهادة لموقعك الإلكتروني

أدخل ما إذا كان قد تم إنجاز شيء ما أم لا. على سبيل المثال، ما إذا كنت قد حصلت على 15 شهادة لموقعك الإلكتروني العملات: تتبع مقدار الأموال التي جنيتها من مبيعاتك عبر الإنترنت 💰

تتبع مقدار الأموال التي جنيتها من مبيعاتك عبر الإنترنت 💰 المهام: أضف مجموعة من المهام إلى هدفك. على سبيل المثال، ستحتاج إلى إنشاء تقويم تحريري والحصول على محرر والمزيد لبدء مدونة الموضة الخاصة بك

وبينما تسحق أهدافك، سيقوم ClickUp بالحساب التلقائي ويعرض تقدمك في الوقت الفعلي.

إكمال أهدافك يكمل هدفك أيضًا

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مهام من الصفر أو استخدام قالب مهام في ClickUp لإدارة مشاريعك. يمكنك بعد ذلك إضافة مهام فرعية لتقسيم مهامك إلى خطوات أصغر.

ولكن هذا ليس كل شيء.

فباستخدام المهام الفرعية المتداخلة، يمكنك إنشاء مهام فرعية تحت مهمة فرعية.

وبهذه الطريقة، يمكنك أخذ مهمة أساسية وإنشاء مهام فرعية فردية عناصر عمل فردية متداخلة تحت هذا المشروع

سحب وإسقاط مهمة لتحويلها إلى مهمة فرعية

الخطوة 3: إنشاء خطة عمل

الآن بعد أن قمت بترتيب أهدافك، تحتاج إلى إنشاء خطة عمل.

فكر في طاقم Ocean's 8.

كان هدف الطاقم هو سرقة قلادة توسان. 💎

ولتحقيق هدفهم، وضعوا خطة عمل. تم تعيين المهام، وتم التخطيط لكل خطوة بشكل منطقي، وتم وضع جدول زمني.

وبالمثل، أنت بحاجة إلى تنظيم أهدافك الفرعية في خطوات منطقية ووضع الجدول الزمني للمشروع لتوسيع نطاق عملك على الإنترنت

على سبيل المثال، لا يمكنك الحصول على 15 شهادة من العملاء دون جمع معلومات العملاء

وفرز المراجعات أولاً.

_بإمكانك ذلك، ولكننا لسنا متأكدين من مدى دقة هذه الشهادات. 👀

لإنجاز المهام بشكل صحيح، تحتاج إلى تحديد موعد بدء مهامك ومعرفة ما إذا كان لديك مهام يجب عليك إكمالها قبل البدء في مهمة أخرى. ستحتاج أيضًا إلى تحديد مواعيد نهائية كما هو مطلوب.

يبدو أن هناك الكثير من المهام التي عليك القيام بها؟

لا تقلق. ClickUp موجود هنا ليوفر عليك من جدولة المشروع المشاكل

إن عرض التقويم في ClickUp يتيح لك تخطيط الوقت وجدولة المهام و إدارة الموارد بكل سهولة.

يمكنك أيضًا اختيار كيفية تصور الأشياء هنا:

اليوم: استخدم هذا العرض كـ المخطط اليومي وطباعة صفحاتك اليومية عند الحاجة

استخدم هذا العرض كـ المخطط اليومي وطباعة صفحاتك اليومية عند الحاجة 4 أيام: راقب ما عليك القيام به خلال الأيام الأربعة القادمة

راقب ما عليك القيام به خلال الأيام الأربعة القادمة الأسبوع: قم بإنشاء توزيع أسبوعي في هذا العرض لتصور مهامك الأسبوعية بسهولة

قم بإنشاء توزيع أسبوعي في هذا العرض لتصور مهامك الأسبوعية بسهولة الشهر: قم بإنشاء توزيع شهري للحصول على نظرة شاملة لشهرك بأكمله

قم بإنشاء توزيع شهري للحصول على نظرة شاملة لشهرك بأكمله أسبوع العمل (تطبيق الهاتف المحمول): عرض من الاثنين إلى الجمعة فقط

(تطبيق الهاتف المحمول): عرض من الاثنين إلى الجمعة فقط جدول زمني (تطبيق الهاتف المحمول): عرض تخطيط مستمر لعدة أيام

عرض التقويم في ClickUp

أسبوع العمل (تطبيق الهاتف المحمول): عرض من الاثنين إلى الجمعة فقط

(تطبيق الهاتف المحمول): عرض من الاثنين إلى الجمعة فقط الجدول الزمني (تطبيق الهاتف المحمول): عرض تخطيط مستمر لعدة أيام

يتم تلوين المهام بناءً على حالة المهمة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أولويات مهام ClickUp للتأكد من أنك تعمل على الشيء الصحيح. بمجرد تحديد أولويات مهامك، يمكنك أيضًا إضافة تقديرات الوقت لإنشاء توقعات واضحة تمامًا.

_هل تحتاج إلى أكثر من مجرد تقديرات زمنية للبقاء على الجدول الزمني؟

يمكنك استخدام عرض مخطط جانتت البياني في ClickUp لتنظيم مهامك في مخطط جانت التفصيلي .

هنا، يمكنك جدولة المهام وإدارة تبعيات المشروع، وتنظيم المهام ببضع نقرات فقط.

ارسم خطوطًا بين المهام لتعيين التبعيات وتصورها تلقائيًا

الخطوة 4: اختر تخطيطًا

اليوميات النقطية قابلة للتخصيص تمامًا. هذا يعني أنه يمكنك اختيار تخطيط المشروع الذي يناسبك وتخصيصه بالطريقة التي تريدها.

ربما تفضل نمط التقويم أو الجدول الزمني لتنظيم المهام الحساسة للوقت.

أو ربما كنت تفضل إدارة مشروع كانبان مروحة

أخبار جيدة، ClickUp لديها ما يناسب الجميع!

تقدم لك ClickUp الكثير من المشروعات الجميلة التي يمكنك تخصيصها بسرعة البرق.

تتضمن بعض هذه المناظر ما يلي: عرض القائمة: مع معلومات مهمة عليها؟ 😩

مع دفتر الملاحظات الرقمي، لن تضطر إلى الشعور بذلك مرة أخرى.

يمكن نسخ الأدوات الرقمية احتياطيًا ومزامنتها عبر الأجهزة. وبهذه الطريقة، لن تفقد دفتر يومياتك أبدًا، ويمكنك عرض المشاريع على هاتفك إذا كنت تتنقل.

يرتقي ClickUp بالمزامنة إلى المستوى التالي من خلال السماح لك بما يلي مزامنة مهام ClickUp الخاصة بك مع تقويم Google .

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام تطبيقات ClickUp للهاتف المحمول لأجهزة Android و iOS للبقاء على اطلاع على مشاريعك أينما كنت.

5. من السهل جدًا مشاركتها مع الآخرين

يتطلب المشروع أحيانًا العمل الجماعي، وستحتاج إلى مشاركة المهام وقوائم المهام و خطط المشروع مع زملاء الفريق

في حين أن دفتر يومياتك الورقي لن يساعدك هنا، فإن مدير المهام الرقمي مثل ClickUp سيساعدك بالتأكيد. المشاركة العامة لـ ClickUp تتيح لك مشاركة نسخة عامة للقراءة فقط من المهام أو طرق العرض لإبقاء الجميع على نفس الصفحة، حرفياً ومن اكتشاف التعاون إلى التعليقات المعينة ، يوفر ClickUp الكثير من ميزات التعاون لك ولفريقك فقط!

ابدأ تدوين اليوميات اليوم

تدوين اليوميات النقطية هو كل ما يتعلق بتحديد الأهداف وتحديد أولويات الأهداف الصحيحة.

وبهذه الطريقة، يمكنك إنشاء نظام إنتاجية يساعدك على الوصول إلى المكان الذي تريده.

وعلى الرغم من أنه يمكنك استخدام قلم وورقة للقيام بذلك، إلا أنه في بعض الأحيان يتطلب المشروع مستوى أعلى من التنظيم لا توفره دفاتر الملاحظات العادية.

لهذا السبب تحتاج إلى إدارة المهام تطبيق مع وظيفة اليومية النقطية المدمجة، مثل ClickUp!

مع ميزات مثل ثيمات الألوان المخصصة، والتكاملات القوية، ووظائف القوالب ، يمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة أي شيء تضعه في ذهنك. جرب ClickUp مجاناً اليوم لتجربة تطبيق دفتر اليومية الذي سيساعدك على تحقيق جميع أهدافك بسهولة. 💆