أفضل 10 برامج مجانية لمخطط جانت البياني: دليل مدير مشروع&8217&8217;دليل مدير المشروع

بصفتي متعلمًا بصريًا، لم يكن إعداد خرائط طريق المشروع بالطريقة القديمة أمرًا سهلاً بالنسبة لي. فالقلم والورقة يصبحان فوضويين وغير منظمين. اللوحات البيضاء أفضل، لكنها مناسبة أكثر للتفكير الإبداعي والمخططات الانسيابية وليس لتخطيط المشاريع المعقدة.

لحسن الحظ، جاءت الأدوات الرقمية للإنقاذ في نهاية المطاف، واكتشفت برنامج مخطط جانت.

في أبسط صوره، يصور مخطط جانت جداول مشروعك، أي جميع مهام مشروعك مرسومة مقابل الوقت. يساعد وجود كل ذلك على شاشة واحدة مديري المشاريع المشغولين مثلك على البقاء على رأس الأمور.

لقد أهدرتُ الكثير من الوقت في السنوات الأولى، وجربت حلولاً مختلفة حتى وجدت في النهاية ما يناسبني. وأنا هنا للتأكد من أنك لست مضطرًا للقيام بذلك. لذا، بالتعاون مع فريق العمل هنا في النقر فوق، اختبرت مجموعة من صانعي مخططات جانت المجانية لوضع قائمة مختصرة بأفضلها. استعد بينما نستكشف عشر أدوات رائعة (ومجانية) لمخططات جانت البيانية لجعل حياتك (وتخطيط المشروع) أسهل!

فوائد استخدام صانعي مخططات جانت المجانية

بصرف النظر عن حقيقة أننا نتحدث عن برامج مخططات جانت المجانية المجانية - وهي مجانية في حد ذاتها - إليك بعض الأسباب التي تجعل صانعي مخططات جانت يحتلون مرتبة عالية جدًا في قائمة الأدوات الوظيفية التي يجب أن تكون بحوزتي:

تصور المشروع : يقوم صانعو مخططات جانت البيانية بتصور الجدول الزمني لمشروعك وخارطة الطريق المقابلة. وهذا يرسم صورة كاملة للمشروع وأجزائه الوظيفية والمتحركة المختلفة. يتضمن ذلك جداول المشروع ومهامه وتبعياته وأولوياته وأصحاب المصلحة وما إلى ذلك. يجد مديرو المشاريع أنه من المفيد للغاية أن يكونوا قادرين على الحصول على عرض شامل لكل مشروع

: يقوم صانعو مخططات جانت البيانية بتصور الجدول الزمني لمشروعك وخارطة الطريق المقابلة. وهذا يرسم صورة كاملة للمشروع وأجزائه الوظيفية والمتحركة المختلفة. يتضمن ذلك جداول المشروع ومهامه وتبعياته وأولوياته وأصحاب المصلحة وما إلى ذلك. يجد مديرو المشاريع أنه من المفيد للغاية أن يكونوا قادرين على الحصول على عرض شامل لكل مشروع تحسين التعاون : أدوات مخطط جانت ليست فقط لمديري المشاريع - فهي تفيد جميع المعنيين! يمكن لأعضاء الفريق رؤية المهام المعينة أو المعلقة وكيفية تأثيرها على نتائج المشروع. وهذا يساعد على بناء شعور بالعمل الجماعي والتعاون. وبالمثل، يمكن للعملاء متابعة التقدم المحرز في المشروع - أعني حقًا جميع أصحاب المصلحة. إن الفهم المشترك الناتج عن ذلك للعمل، والذي يوضح كيفية ارتباط المساهمات الفردية بالأهداف الشاملة، يجمع الجميع معًا

: أدوات مخطط جانت ليست فقط لمديري المشاريع - فهي تفيد جميع المعنيين! يمكن لأعضاء الفريق رؤية المهام المعينة أو المعلقة وكيفية تأثيرها على نتائج المشروع. وهذا يساعد على بناء شعور بالعمل الجماعي والتعاون. وبالمثل، يمكن للعملاء متابعة التقدم المحرز في المشروع - أعني حقًا جميع أصحاب المصلحة. إن الفهم المشترك الناتج عن ذلك للعمل، والذي يوضح كيفية ارتباط المساهمات الفردية بالأهداف الشاملة، يجمع الجميع معًا جدولة دقيقة : تقدم أدوات مخطط جانت نظرة عامة عالية المستوى للمشروع والمهام والمعالم والجداول الزمنية وسير العمل. وهذا يساعد مديري المشروع على تتبع تبعيات المهام والمواعيد النهائية. كما أنها تسلط الضوء على أي قصور إجرائي أو تشغيلي أو نقاط توقف يمكن أن تؤخر المشروع. يمكنك تطوير جدول زمني أكثر واقعية وفعالية من خلال عرض كيفية توافق هذه اللبنات الأساسية معًا.

: تقدم أدوات مخطط جانت نظرة عامة عالية المستوى للمشروع والمهام والمعالم والجداول الزمنية وسير العمل. وهذا يساعد مديري المشروع على تتبع تبعيات المهام والمواعيد النهائية. كما أنها تسلط الضوء على أي قصور إجرائي أو تشغيلي أو نقاط توقف يمكن أن تؤخر المشروع. يمكنك تطوير جدول زمني أكثر واقعية وفعالية من خلال عرض كيفية توافق هذه اللبنات الأساسية معًا. إدارة الموارد بكفاءة : باستخدام أدوات مخطط جانت، يمكن لمديري المشاريع توفير الموارد بشكل استراتيجي. فهي تُظهر لك عبء عمل كل فريق أو فرد حتى تتمكن من ضمان عدم تحميل أي موظف فوق طاقته أو عدم استغلاله بشكل كافٍ. افعل الشيء نفسه بالنسبة للموارد مثل الحلول البرمجية والتطبيقات والأجهزة والآلات وما إلى ذلك أيضًا! تساعد هذه الإدارة الاستباقية في الحصول على أفضل النتائج من الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا

: باستخدام أدوات مخطط جانت، يمكن لمديري المشاريع توفير الموارد بشكل استراتيجي. فهي تُظهر لك عبء عمل كل فريق أو فرد حتى تتمكن من ضمان عدم تحميل أي موظف فوق طاقته أو عدم استغلاله بشكل كافٍ. افعل الشيء نفسه بالنسبة للموارد مثل الحلول البرمجية والتطبيقات والأجهزة والآلات وما إلى ذلك أيضًا! تساعد هذه الإدارة الاستباقية في الحصول على أفضل النتائج من الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا تعزيز الإنتاجية : تجلب مخططات جانت الجميع على نفس الصفحة حول أهداف المشروع. كما أنها تساعد أيضًا في إدارة الموارد وتحفز مشاركة الموظفين والإنتاجية الإجمالية. إنه أمر مربح للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار أن التقدم الناتج سيزيد من تحفيز الفرق - أسميها دورة التغذية الراجعة الإيجابية التي تستمر في العطاء

: تجلب مخططات جانت الجميع على نفس الصفحة حول أهداف المشروع. كما أنها تساعد أيضًا في إدارة الموارد وتحفز مشاركة الموظفين والإنتاجية الإجمالية. إنه أمر مربح للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار أن التقدم الناتج سيزيد من تحفيز الفرق - أسميها دورة التغذية الراجعة الإيجابية التي تستمر في العطاء إدارة المخاطر الاستباقية: تتيح الرؤية التفصيلية للمشروع لمديري المشاريع تحديد المشاكل - بعضها بشكل استباقي. إن وجود مثل هذه الرؤية الشاملة للتهديدات المحتملة يؤهلك لإدارة المخاطر والتخفيف من حدتها. ويؤدي هذا النهج الوقائي إلى تجنب التأخير أو الأعطال في وقت لاحق ويبقي المشروع على المسار الصحيح

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج مخطط جانت البياني؟

قبل أن أشاركك قائمة أفضل عشرة برامج مجانية لمخططات جانت البيانية المجانية، دعني أشرح لك الأساس المنطقي وراء كل اختيار. لقد قمنا بتقييم الخيارات المتاحة عبر العديد من المعايير لتبرير سبب انتمائها إلى هذه القائمة. لذا، بينما تفكر فيها، اسأل نفسك الأسئلة التالية:

استخدم مخططات جانت لتتبع الإنتاجية بالإضافة إلى التأخير والاختناقات

القدرات : ما هي القدرات المتوقعة لبرنامج مخطط جانت البياني؟ هل تريد ميزات أساسية مثل إنشاء مخطط السحب والإفلات أو شيء أكثر تقدمًا مثل تحديد المسار الحرج أو تخصيص الموارد أو إدارة المهام؟

: ما هي القدرات المتوقعة لبرنامج مخطط جانت البياني؟ هل تريد ميزات أساسية مثل إنشاء مخطط السحب والإفلات أو شيء أكثر تقدمًا مثل تحديد المسار الحرج أو تخصيص الموارد أو إدارة المهام؟ سهولة الاستخدام : من سيستخدم صانع مخطط جانت البياني؟ ما مقدار التدريب والإعداد والدعم الذي سيحتاجون إليه؟

: من سيستخدم صانع مخطط جانت البياني؟ ما مقدار التدريب والإعداد والدعم الذي سيحتاجون إليه؟ عمليات التكامل : هل يمكن أن يتكامل برنامج مخطط جانت البياني مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك؟

: هل يمكن أن يتكامل برنامج مخطط جانت البياني مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك؟ التوافق : هل صانع مخطط جانت متوافق مع الأدوات الأخرى، مثل برنامج تعقب الوقت أو برنامج إدارة المشاريع؟

: هل صانع مخطط جانت متوافق مع الأدوات الأخرى، مثل برنامج تعقب الوقت أو برنامج إدارة المشاريع؟ التعاون : هل ستستخدم الأداة بمفردك، أم سيعمل عليها فريق (أو فرق) معًا؟ هل سيكون أعضاء الفريق في موقع واحد أم سيعملون عن بُعد؟

: هل ستستخدم الأداة بمفردك، أم سيعمل عليها فريق (أو فرق) معًا؟ هل سيكون أعضاء الفريق في موقع واحد أم سيعملون عن بُعد؟ التخصيص : هل تريد أن تكون قادرًا على تخصيص مخطط جانت بأي شكل من الأشكال؟ على سبيل المثال، للإشارة إلى الأولويات أو الاستعجال؟

: هل تريد أن تكون قادرًا على تخصيص مخطط جانت بأي شكل من الأشكال؟ على سبيل المثال، للإشارة إلى الأولويات أو الاستعجال؟ الميزانية : ما هي ميزانيتك لصانع مخطط جانت؟ هل ستقوم باستثمار لمرة واحدة أم ستدفع رسوم اشتراك؟

: ما هي ميزانيتك لصانع مخطط جانت؟ هل ستقوم باستثمار لمرة واحدة أم ستدفع رسوم اشتراك؟ إعداد التقارير : ما هي تحليلات البيانات وميزات إعداد التقارير التي تتوقعها من مخطط جانت؟ هل تريد لوحات معلومات في الوقت الفعلي، أم هل يقوم فريقك بإنشاء تقارير ثابتة بشكل دوري؟

: ما هي تحليلات البيانات وميزات إعداد التقارير التي تتوقعها من مخطط جانت؟ هل تريد لوحات معلومات في الوقت الفعلي، أم هل يقوم فريقك بإنشاء تقارير ثابتة بشكل دوري؟ إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: هل تحتاج إلى الوصول إلى الأداة أثناء التنقل على هاتفك؟

أفضل 10 صانعي مخططات جانت البيانية في لمحة سريعة

قبل أن ننتقل إلى التفاصيل، إليك نسخة مختصرة لكل ما نحن على وشك تغطيته:

الاسم الأفضل ل التسعير ClickUp صانع مخطط جانت الشامل المجاني مع إمكانيات إدارة المشاريع من 0 دولار إلى 12 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات GanttProject تخصيص رمز مفتوح المصدر للاستخدام المحدد مجانًا؛ يقبل المساهمات الطوعية الجدول الزمني على الإنترنت إنشاء مخططات جانت من مايكروسوفت باوربوينت من 0 دولار إلى 199 دولارًا لترخيص البرنامج لمدة عام واحد إنشاء مخططات جانت عبر الإنترنت إنشاء مخططات جانت على المتصفحات بدون اشتراكات وتنزيلات من 0 دولار إلى 5 دولارات، اعتمادًا على طريقة النشر GanttPRO إدارة الموارد من 9.99 دولارًا إلى 24.99 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات ProjectManager توليد رؤى في الوقت الفعلي من مخططات جانت من 13 دولارًا إلى 24 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Smartsheet تحويل جداول البيانات إلى مخططات جانت والعكس من 0$ إلى 32$ شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات خطة توجل بلان تتبع استخدام الوقت لكل مشروع أو فريق أو فرد من 9 دولارات إلى 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Instantagantt إنشاء مخططات جانت على الفور وداخل نظام أسانا من 12 دولارًا إلى 24 دولارًا شهريًا تخصيص مخططات جانت والاستفادة من إمكانيات إدارة المشاريع من 0 دولار إلى 24 دولارًا لكل مقعد شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات

## أفضل 10 برامج مجانية لمخططات جانت البيانية لإدارة المشاريع في عام 2024

والآن، اربط حزام الأمان بينما أقوم بتشريح كل حل من حلول برامج مخططات جانت المجانية العشرة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن أي منها تختار.

1. ClickUp

أفضل برنامج مجاني لمخطط جانت البياني متعدد الأغراض

سأبدأ بالتمهيد بأن ClickUp هو أداة كاملة لإدارة المشاريع، ومخططات جانت الرائعة ليست سوى واحدة من ميزاته العديدة.

تمنحك باقة ClickUp المجانية للأبد (من بين أشياء أخرى) مهام غير محدودة، وعدد غير محدود من المستخدمين، و60 استخدامًا لعرض مخطط جانت. ستمنحك أي من الباقات المدفوعة مخططات جانت غير محدودة.

إنشاء مخططات جانت مفصلة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp ساعدني على تصور متطلبات المشروع المتعددة، مما يسهل تتبع المهام، وإدارة الأولويات، والتعامل مع التبعيات، والحفاظ على الأمور معًا بشكل أساسي.

يسهل _ClickUp تحديد العلاقات في مخطط جانت

يعجبني أنه يمكنني ببساطة رسم العلاقات بين المهام (انظر الصورة). يمكنني أيضًا تحديد المسارات الحرجة وحساب وقت التراخي للحفاظ على سير المشروع بسلاسة.

تحديد المسارات الحرجة في ClickUp في طريقة عرض مخطط جانت

تعجبني الطريقة التي يمكنني من خلالها تنظيم المهام بالألوان لمعرفة ما هو قيد التنفيذ، وما هو قيد المعالجة، وما هو عاجل، والمواعيد النهائية، وأصحاب المهام، وكل التفاصيل الدقيقة الأخرى في لمحة سريعة. تُنظّم طريقة العرض المتتالية جدولاً زمنيًا زمنيًا للمشروع، بينما تساعد أشرطة التقدم في قياس معدلات الإنجاز.

تخطيط المشاريع وإدارة التبعيات وتحديد أولويات المهام باستخدام عرض جانت في ClickUp

علاوة على ذلك، يقدم ClickUp مكتبة غنية من القوالب لمختلف حالات الاستخدام والتطبيقات. ستجد الكثير من الأشياء التي يمكنك العمل بها.

احصل على نظرة عامة كاملة على مهامك باستخدام قالب مخطط جانت البسيط ClickUp

يمكنك استخدام قالب مخطط جانتت البياني البسيط ClickUp لإدارة المشاريع وتطوير البرمجيات. إنه جاهز للاستخدام، وقابل للتخصيص بالكامل، ويمكنه أن يمنحك منظوراً واسعاً للمشروع، ومعرفة التبعيات، وتوقع العقبات قبل ظهورها. تنزيل هذا القالب يحتوي ClickUp أيضًا على مجموعة متنوعة من خيارات القوالب الأخرى، مثل قوالب جدول المشروع .

ولكن هنا يأتي الجزء المفضل لدي: تحويل بياناتي إلى مخططات جانت ببضع نقرات فقط! في ClickUp، مخططات جانت هي نوع من أنواع العرض. لذا، بشكل أساسي، سواء كانت تفاصيل مشروعك في شكل قائمة أو جدول أو حتى تقويم، يمكنك تحويلها إلى عرض مخطط جانت ببضع نقرات. سيكون لديك مخطط جانت شامل في لمح البصر - خريطة طريق فورية لتنفيذ المشروع!

وإذا كنت قد طبقت أي ترتيب فرز يدوي على طريقة عرض القائمة الخاصة بك، فلا تخف أبدًا - ستتم مزامنتها مع مخطط جانت أيضًا!

نصيحة للمحترفين: إذا كنت جديدًا في إدارة المشاريع ولا يمكنك الاختيار بين طريقة عرض الجدول الزمني لمشاريعك، ستساعدك مشاهدة الفيديو الذي يقارن بين مخططات جانت وطريقة عرض الجدول الزمني

الآن، هذا فقط جزء من مخطط جانت البياني. كما قلت، ClickUp أكثر من ذلك. فباستخدام ClickUp، يمكنك التصغير والعمل مع ميزات إدارة المشاريع الأخرى مثل المستندات، والدردشة، والأهداف، وإدارة المهام، ومساعدة الذكاء الاصطناعي، والمزيد.

سيؤدي دمج هذه الميزات في سير عملك إلى تغيير قواعد اللعبة تمامًا حيث يمكنك القيام بكل شيء - وأعني كل شيء - من داخل منصة ClickUp. لذا ودِّع التنقل بين عدة أدوات واستبدلها بأداة واحدة فقط!

أفضل ميزات #### ClickUp

تصوّر مشروعك في مناظر متعددة -مخططات بيانية وجداول زمنية وقوائم وتقويمات, ClickUp Kanban Boards والمزيد

-مخططات بيانية وجداول زمنية وقوائم وتقويمات, ClickUp Kanban Boards والمزيد تحديد تبعيات المهام وربطها و جدولة المهام تلقائيًا عبر السلسلة بأكملها في لمحة واحدة

عبر السلسلة بأكملها في لمحة واحدة تحديث حالة المهمة بخاصية السحب والإفلات البسيطة؛ كما يمكنك تحديد حالات مهام مخصصة حسب احتياجات مشروعك

حسب احتياجات مشروعك قم بإدارة مشروعك بشكل ديناميكي من خلال جدولة المهام وتتبع التقدم وتحديد الاختناقات وإدارة المواعيد النهائية والمزيد باستخدام انقر فوق تتبع وقت المشروع مركزية جميع المعلومات في تسلسل هرمي عملي عبر المساحات والمشاريع والقوائم والمهام والمهام الفرعية، وإضافة حقول مخصصة للحصول على تفاصيل دقيقة

تعاون مع فريقك باستخدام التعليقات، والدردشة، والإشارات @، وما إلى ذلك.

مع فريقك باستخدام التعليقات، والدردشة، والإشارات @، وما إلى ذلك. استخدم العلامات والأولويات للتمييز بين المهام ذات القيمة العالية أو عالية التأثير أو المهام العاجلة وفرزها بنقرة واحدة فقط باستخدام أولويات المهام * وفّر الوقت والجهد باستخدام انقر فوق الدماغ مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج ، لأتمتة المهام، والبحث عن أي شيء داخل نظام ClickUp البيئي الخاص بك في ثوانٍ، والمزيد

وفّر الوقت والجهد باستخدام انقر فوق الدماغ ، لأتمتة المهام، والبحث عن أي شيء داخل نظام ClickUp البيئي الخاص بك في ثوانٍ، والمزيد تتبع التقدم المحرز ومشاركته مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين باستخدام لوحات معلومات ClickUp التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي

قيود النقر على لوحة المعلومات

يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا نظرًا لأن ClickUp هو برنامج إدارة مشروع كامل الميزات

لا يزال تطبيق الهاتف المحمول قيد التطوير، ولم يصل بعد إلى نفس مستوى دقة إصدار الويب

أسعار كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا

7 دولارات شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5.0 (أكثر من 9,400 تقييم)

: 4.7/5.0 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن ClickUp

_ إن أفضل ما في ClickUp هو تعدد استخدامات التخصيص، حيث يوفر إمكانيات غير محدودة تقريبًا من الحقول المخصصة التي تسمح بفصل المعلومات وتصورها بطريقة عملية وقابلة للتطبيق في مختلف المواقف. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع مختلفة من طرق العرض التي تتكيف مع كل نوع من أنواع الواقع، بدءًا من طرق العرض البسيطة، مثل التحقق من الأنشطة المجدولة للأسبوع، والتي أجدها شخصيًا مثالية لفريق العمليات، إلى طرق عرض مخطط جانت لإدارة المشاريع الكلية. وأخيراً وليس آخراً، فإن الاتصال بأدوات الأتمتة الأخرى مثل Make يعزز ديناميكيات الإدارة

مراجعة G2

2. GanttProject

أفضل برنامج مجاني لمخطط جانت المجاني مفتوح المصدر

via

/مرجع/ https://www.ganttproject.biz/ GanttProject /%href/

أحب الدفاع عن الحلول مفتوحة المصدر، لذلك أستمتع بالعمل مع GanttProject. يوجد برنامج GanttProject المجاني هذا منذ أكثر من عقدين من الزمن ويحافظ على الشفافية المطلقة من خلال الوثائق المحدثة. وهو موزع بموجب رخصة GPL3، ويمكنك تنزيل الشفرة المصدرية وتعديلها وإعادة توزيعها. تجعل قابلية التخصيص هذه من GanttProject استثمارًا ذا قيمة مقابل المال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أنني معجب جدًا بواجهة المستخدم البسيطة والرجعية، والتي تبسّط بناء مخططات جانت وتخصيص الموارد وحساب تكاليف المشروع. ومع ذلك، فأنا أتفهم أنها قد تكون منفرة للبعض، خاصةً إذا كنت تريد شيئًا أكثر حداثة وبديهية.

أفضل ميزات GanttProject

الوصول إلى منتج البرنامج والرمز المصدري والمكتبات مجانًا

النشر على السحابة باستخدام GanttProject Cloud بتكلفة قائمة على الاستخدام

إضافة المهام ومعالم على مخطط جانت وتحديد التبعيات

قياس التقدم المحرز وإجراء مقارنات مباشرة مع خطوط الأساس لتعيين الانحرافات

القراءة والكتابة على ملفات Microsoft Project والتصدير بتنسيقات متعددة

قيود GanttProject

يعمل بشكل أفضل للاستخدام الأساسي؛ لا يمكنك إجراء تحليل معقد

تصميم واجهة المستخدم غير متقن وقديم (لا يمكن لومه؛ عمره أكثر من 20 عامًا!)

تسعير GanttProject

مجاناً

مساهمات طوعية تبدأ من 5 دولارات فصاعداً

يحتوي GanttProject Cloud على نموذج الدفع حسب الاستخدام حيث تبلغ تكلفة نقطة الائتمان الواحدة 1 يورو

تقييمات ومراجعات جانت بروجكت جانتبروجكت

G2 : 4.3/5.0 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5.0 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.2/5.0 (أكثر من 150 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن GanttProject

أعجبتني بساطة التصميم الذي يسمح للمبتدئين في إدارة المشاريع ومخططات جانت باختبارها. تشبه أشرطة القوائم في الأعلى ما قد تجده في البرامج الأخرى القابلة للشراء. كما أن كونه برنامجاً مجانياً ومفتوح المصدر مقارنة بغيره يجعله مفيداً للغاية

مراجعة G2

3. الجدول الزمني للمكتب على الإنترنت

أفضل برنامج مجاني لمخطط جانت المجاني لنظام مايكروسوفت باوربوينت

via

_/مرجع/ _https://www.officetimeline.com/office-timeline/download مكتب الجدول الزمني /%href/

بصفتي شخصًا نشأ تقريبًا على استخدام منتجات Microsoft، فإنني أستمتع بالألفة التي يوفرها Office Timeline Online. لقد استخدمت هذه الوظيفة الإضافية لـ PowerPoint لإعداد جداول زمنية سريعة ومخططات جانت للعروض التقديمية. وقد وفر لي ذلك الوقت مع توفير مرئيات جيدة لمشاريعي. اكتشفت أيضًا أنه يمكنك استخدامه مع Microsoft Excel وWrike وSmartheet لاستيراد مجموعات البيانات وتصديرها.

واجهة المستخدم بسيطة إلى حد ما، ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتتعلمها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مكتبة من قوالب مشروع مخطط جانت البياني للبدء. على الرغم من أنه يعمل بشكل جيد لاستخدامي العرضي لمرة واحدة، إلا أن فريقي واجه مشاكل أثناء العمل على مشاريع معقدة. لذا، أوصي به بشكل أساسي للاستخدام الأساسي.

أفضل ميزات Office Timeline Online

تحويل مجموعات البيانات والمعلومات من PowerPoint وExcel وما إلى ذلك إلى مخططات جانت وجداول زمنية مبهجة وجمالية بصريًا

تفعيلها كوظيفة إضافية لمايكروسوفت باوربوينت للتكامل السلس والوصول الأصلي

عناصر تصميم قابلة للتخصيص مثل الأسهم والخطوط والرموز وما إلى ذلك، للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا

قيود الجدول الزمني للمكتب عبر الإنترنت

يعمل فقط كصانع مخطط جانت، مما يحد من قابليته للتطبيق مقابل السعر الباهظ

تفتقر وظيفة PowerPoint الإضافية إلى ميزات التعاون

تصبح إدارة مخططات جانت صعبة عندما لا يتسع المشروع على صفحة واحدة في PowerPoint

تسعير أوفيس الجدول الزمني على الإنترنت

مجاني

الإصدار الاحترافي: 149 دولارًا أمريكيًا ترخيص لمدة عام واحد

149 دولارًا أمريكيًا ترخيص لمدة عام واحد الإيجابي+: 199 دولارًا أمريكيًا ترخيص لمدة عام واحد

تقييمات ومراجعات الجدول الزمني للمكتب عبر الإنترنت

G2 : 4.3/5.0 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5.0 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 30 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Office Timeline Online

_إنه سهل الاستخدام، ويبدو تماماً كما تود الإدارة أن ترى صورة مرئية لأي جدول زمني، وهو واضح جداً

مراجعة G2

4. جانت على الإنترنت

أفضل برنامج مخطط جانت على الإنترنت للوصول إليه من أي مكان عبر الإنترنت

via

_ / href/ _https://www.onlinegantt.com/ أونلاين جانت /%href/

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء مخططات جانت على متصفحك بدون تسجيل أو تنزيل أي شيء، فإن Online Gantt هو خيار ممتاز. لقد استخدمته في حالات الضرورة حيث لا يمكنني الوصول إلى أدوات أخرى وتمكنت من العمل من أي مكان وفي أي وقت. بمجرد أن أكون راضيًا عن مخطط جانت الخاص بي، أقوم بتنزيلها في ملف .gantt لاستيرادها إلى جهاز أو متصفح آخر أو حتى أدوات مخطط جانت الأخرى المتوافقة. إنها تجربة سلسة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم Online Gantt أيضًا إصدارًا سحابيًا من برنامج مخطط جانت، والذي يمكنك استخدامه لربط الفرق البعيدة بسعر رمزي.

أفضل ميزات أونلاين جانت على الإنترنت

تصور مهامك في طريقة عرض المشروع وطريقة عرض الموارد

تصدير مخططات جانت الخاصة بك لتضمينها في العروض التقديمية أو التقارير أو أدوات إدارة المشاريع الأخرى

استمتع بتجربة سلسة مع واجهة المستخدم البسيطة

قيود جانت عبر الإنترنت

يوفر نطاقًا تردديًا محدودًا للتنزيل

خيارات التخصيص محدودة للغاية

لا يمكن تحديث التبعيات دون استخدام زر التعديل

لا يمكن تعيين ألوان مختلفة للمهام المختلفة

تسعير جانت عبر الإنترنت

مجاني (تطبيق المتصفح)

(تطبيق المتصفح) جانت عبر الإنترنت مع السحابة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جانت عبر الإنترنت تقييمات ومراجعات جانت عبر الإنترنت

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون عن Online Gantt: لا توجد مراجعات كافية

بفضل سهولة الوصول إليها، ووظيفتها السلسة، وإمكانيات الوصول السلس عبر الإنترنت، فإن أداة مخطط جانت هذه هي أفضل برنامج لإنشاء مخططات جانت دون أي تثبيت.

مراجعة G2

5. GanttPRO

أفضل برنامج مجاني لمخطط جانت المجاني لتحسين الموارد

via

GanttPRO_

مثل ClickUp، GanttPRO هو برنامج لإدارة المشاريع مع أدوات مخطط جانت. ومع ذلك، فإن ClickUp يأتي بخطة مجانية في حين أن GanttPRO أداة مدفوعة. قد يكون ذلك مشكلة كبيرة إذا كنت تتطلع إلى استخدام صانع مخططات جانت للاستخدام الشخصي (مثل البحث) أو لشركتك الصغيرة أو شركتك الناشئة.

وبغض النظر عن ذلك، يتفوق GanttPRO في تمكين مديري المشاريع من التعامل مع موارد متعددة. فهو يوفر نظرة شاملة للمشروع، بحيث يمكنك تصور أعباء عمل الفريق والجداول الزمنية والقدرة الاستيعابية وما إلى ذلك، وتحسين الموارد. لقد وجدته مفيدًا في منع الإرهاق بين الفرق والحفاظ على الروح المعنوية العالية. ومع ذلك، واجهت فريقي مشاكل في التخصيص وسيولة التصميم والتخطيطات. لذا، إذا كنت تبحث عن شيء يمكنك تكييفه حسب احتياجاتك، فقد لا يكون GanttPRO هو الحل المناسب لك.

أفضل ميزات GanttPRO

إنشاء مخططات جانت جذابة بصريًا لتتبع مهامك، وتواريخ الاستحقاق، والمواعيد النهائية، والتبعيات، والمكلفين بالمهام، وما إلى ذلك.

عرض مشروعك في طرق عرض الشبكة واللوحة والقائمة والمحفظة

ربط المهام استناداً إلى التبعية لقفل أزمنة التقدم والتأخر للمهام التابعة

التعاون مع فرق العمل عن بُعد من خلال مزامنة البيانات في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات، والتعليقات والإشارات، والإشعارات

إدارة الموارد بشكل ديناميكي من خلال سجلات الإجراءات وتفاصيل الفريق ونظرة عامة على عبء العمل والمزيد

قيود GanttPRO

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم الأولي حاداً لأولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات إدارة المشاريع المتقدمة

الافتقار إلى خيارات التخصيص يحد من إمكانيات إدارة المشروع

تسعير GanttPRO

الإصدار الأساسي: 9.99 دولارًا في الشهر

9.99 دولارًا في الشهر الإيجابي: 15.99 دولارًا شهريًا

15.99 دولارًا شهريًا الشركات: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GanttPRO

G2 : 4.8/5.0 (490+ تقييمات)

: 4.8/5.0 (490+ تقييمات) Capterra: 4.8/5.0 (480+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن GanttPRO

GanttPRO يساهم في ظهور إدارة الموارد والرسائل التفصيلية التي تعزز التبادل السلس والقرارات الذكية. إنه يجعل إدارة المشروع إنسانية، مما يجعل من السهل تحقيق الأهداف بدقة وسرعة.

مراجعة G2

6. ProjectManager

أفضل برنامج مجاني لمخططات جانت المجانية لرسم رؤى في الوقت الحقيقي

via

_/مرجع/ _https://www.projectmanager.com/guides/gantt-chart ProjectManager /%href/

إذا كنت جديدًا على مخططات جانت، أوصي بالبدء باستخدام ProjectManager. إنها واحدة من أدوات إدارة المشاريع التي تحصل على مخططات جانت بشكل صحيح. فهي تحتوي على لوحة تحكم سهلة الاستخدام وبديهية تسهل إنشاء مخططات جانت. يمكنك تحديد التبعيات في مخططات جانت، والحصول على نظرة عامة على حالة المشروع، وقياس صحة المشروع وتصحيح المسار، وإنشاء التقارير، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، لا يقدم ProjectManager خطة مجانية أو خطة مجانية. لذا، فإن الاستثمار الرأسمالي غير مشجع تمامًا لأولئك الذين يعملون بميزانية محدودة.

أفضل ميزات ProjectManager أفضل ميزات

خطط مشروعك عبر الإنترنت باستخدام مخططات جانت التفاعلية والجمالية

تنظيم جميع التفاصيل المتعلقة بمشروعك في موقع مركزي

عرض تبعيات المهام، والمراحل الرئيسية، وحالة المشروع، والمسار الحرج، وما إلى ذلك في منصة واحدة

جدولة المهام باستخدام إجراء السحب والإفلات وترميزها بالألوان

تعاون مع فريقك من خلال مشاركة الملفات، والتعليق، والإشعارات التلقائية

قيود قيود مدير المشروع

التكامل مع تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية أمر صعب ومحدود

توفر وظيفة إعداد التقارير خيارات تخصيص محدودة

تسعير ProjectManager

الفريق: 13 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

13 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 24 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

24 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات وتقييمات مدير المشروع

G2 : 4.4/5.0 (93 مراجعة)

: 4.4/5.0 (93 مراجعة) Capterra: 4.1/5.0 (338 مراجعة)

ما يقوله المستخدمون عن ProjectManager

_ أحب خيارات العرض المتعددة (القائمة، واللوحة، وجانت، والورقة، ولوحة المعلومات، وما إلى ذلك)، وأحب مدى سهولة استخدامه وأعلم أن كل شيء يتم تحديثه مباشرة بيني وبين فريقي

مراجعة G2

7. Smartsheet

أفضل برنامج مجاني لمخطط جانت المجاني مع وظيفة جدول البيانات

via

_/مرجع/ _https://www.smartsheet.com/s/gantt-chart-template صحيفة السجلات /%href/

عادةً ما أستخدم Smartsheet لسد الفجوة بين برنامج إدارة المشاريع وجداول البيانات. باستخدام Smartsheet، يمكنك بسهولة التبديل بين جداول البيانات ومخططات جانت. يمكنك استيراد البيانات الموجودة من جداول البيانات الخاصة بك وتحويلها إلى مخططات جانت المرئية مع معلومات مرمزة بالألوان وتبعيات المهام والمدد الزمنية وما إلى ذلك.

وعلى العكس من ذلك، يمكنك تصدير بيانات مخطط جانت مرة أخرى إلى جداول البيانات للتحليل السريع أو معالجة البيانات. يتيح لك ذلك الاستفادة من قوة كلٍ من مخططات جانت وجداول البيانات - من أجل الاستفادة من البيانات تخطيط المشروع والتنفيذ.

مشكلتي الوحيدة مع Smartsheet هي أن ميزة الذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التطوير. بالنظر إلى كيفية كون مساعدي الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا وليس أمرًا لطيفًا، فقد تأخرت Smartsheet قليلاً.

أفضل ميزات Smartsheet أفضل ميزات Smartsheet

تعبئة الصيغ أو النصوص تلقائيًا في خلايا جدول البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي في Smartsheet

تنسيق أنشطة الفريق باستخدام مشاركة الملفات، والتنبيهات والإشعارات، وسلاسل المحادثات، وتدقيق المستندات

العمل على مشاريع متعددة باستخدام ميزات إدارة المحفظة للتحكم في الميزانيات والمخاطر والموارد

إنشاء وتتبع المسارات الحرجة لإدارة تبعيات المهام وتخصيص الموارد وعبء العمل

قيود جدول الأعمال

يمكنك استخدام جدول بيانات واحد فقط لكل ملف

سعة تخزين البيانات عبر الصفوف والأعمدة محدودة

تسعير جدول البيانات

مجاناً

المحترف: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5.0 (أكثر من 15,000 تقييم)

: 4.4/5.0 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 3,200 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Smartsheet

_يوفر Smartsheet المرونة في إنشاء جداول بيانات مخصصة، ومخططات جانت، ولوحات المعلومات، والنماذج لتلبية احتياجات محددة. يمكننا تخصيص المنصة لتناسب سير عملنا الفريد من نوعه

مراجعة Capterra

اقرأ أيضًا:_ بدائل ورقة البيانات التي يمكنك اللجوء إليها

8. خطة توجل

أفضل برنامج مجاني لمخطط جانت مع إمكانيات تتبع الوقت

via

_ / href/ _https://toggl.com/plan/free-online-gantt-chart Toggl Plan /%href/_

يرسم Toggl Plan صورة مرئية لمشروعك، مما يجعل أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على نفس الصفحة. لقد استخدمت مزيجًا من Toggl Plan و Toggl Track لإنشاء مخططات Gantt بسيطة مع ميزات تتبع الوقت. فهو يساعد على تصور الجداول الزمنية للمشروع، وتتبع الوقت المستغرق في كل مهمة، وتحسين تخصيص الموارد، وغير ذلك الكثير.

تساعد مدخلات البيانات هذه من المشاريع السابقة أيضًا في تقدير مقدار الوقت الذي ستستغرقه المشاريع أو المهام أو الأنشطة المماثلة في المستقبل. وقد أدى هذا الاستشراف إلى تحسين قدرتي على تقدير الجداول الزمنية والميزانيات والقدرة الاستيعابية.

أتمنى فقط لو أنها تقدم هذا "الشيء الإضافي" الذي تقدمه أدوات جانت الأخرى في هذه القائمة. إنها ليست شكوى حقًا لأنها تنجز المهمة، ولكن بما أننا مدللون في الاختيار، يمكننا أن نكون انتقائيين، أليس كذلك؟

أفضل ميزات خطة توجل بلان

تتبع استخدام فريقك للوقت، والمهام الموكلة إليه، وحالة المهام، والجداول الزمنية، وغيرها من التفاصيل المهمة

اجمع الفرق المختلفة وأصحاب المصلحة معًا في موقع مركزي وابقَ على اطلاع على تقدم المشروع

جدولة المهام والموارد للحد من التعارضات والمنافسة

إنشاء روابط قابلة للمشاركة العامة والقراءة فقط لأصحاب المصلحة الخارجيين

قم بأتمتة المهام المتكررة للتخلص من العمل اليدوي والزائد عن الحاجة

قيود خطة توجل

تطبيق الهاتف المحمول ليس متعدد الاستخدامات مثل تطبيق الويب (يفتقر إلى عدد من الأدوات)

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

إضافة أشخاص جدد وتعيين المهام إلى عدة مستخدمين أمر مزعج

تسعير خطة توجل

الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات خطة توجل

G2 : 4.3/5.0 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.3/5.0 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (110+ تقييمات)

ما يقوله المستخدمون عن Toggl Plan

_يتمتع Toggl Plan بواجهة جميلة ونظيفة حقًا، مما يجعل إضافة المشاريع وإدارتها أمرًا بسيطًا. تعد مخططات جانت طريقة رائعة لإدارة الجداول الزمنية للمشروع

مراجعة Capterra

9. Instagantt

أفضل برنامج مخطط جانت لتصور المشاريع

via

Instagantt_

تظل أداة مخطط جانت هذه وفية لاسمها - أداة مخطط جانت هذه تقوم بإعدادها بسرعة البرق. إنه الحل المفضل لدي لإنشاء مخططات جانت البيانية بسرعة وسهولة. فهو يتميز بواجهة بديهية و سهلة الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات البسيطة، مما يقلل من أي عبء إدراكي مرتبط باستخدام التطبيق. ويتيح لك هذا، مقترنًا بـ استجابته، إنشاء تمثيل مرئي واضح لخطط المشروع في دقائق معدودة.

ونظرًا لقدراته المحدودة (مقارنةً ببرامج إدارة المشاريع الكاملة)، فإنني أستخدمه بشكل أساسي خلال مراحل التخطيط والعصف الذهني. وبمجرد أن تكون مخططات جانت البسيطة جاهزة، أقوم باستيرادها إلى أدوات أخرى لمزيد من التنقيح والتعاون. بالطبع، إذا كنت لا ترغب في تخطي هذه العقبات، يمكنك اختيار شيء أكثر شمولاً بدلاً من ذلك.

أفضل ميزات برنامج جانت أفضل ميزات برنامج جانت

عرض المشاريع بعيدًا عن طريقة عرض جانت - الجدول، ولوحة كانبان، وعبء العمل، وطريقة عرض المشروع

تنظيم مشروعك وأصوله بشكل منطقي باستخدام مصنفات العمل

حافظ على متابعة عملك باستخدام ميزات إدارة المهام مثل إنشاء المهام، والتخصيص، والتصفية، والفرز، وتحديد الأولويات، وما إلى ذلك

تواصل مع فريقك باستخدام البريد الوارد والتعليقات وغير ذلك الكثير

قم بإعداد مخططات جانت الخاصة بك باستخدام استيراد CSV والتكامل الأصلي مع Asana

قيود قيود أسانا

تزيل واجهة المستخدم المزدحمة بعضًا من سهولة استخدام أداة مخطط جانت البياني

تدعم فقط وصول المستخدم لكل مصنف

تسعير #### تسعير أداة مخطط جانت

إنستاجنت مستقل:

خطة فردية: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر خطة الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Instagt Asana:

الخطة الفردية: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر خطة الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Instagantt

G2 : 4.4/5.0 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5.0 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.3/5.0 (أكثر من 430 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Instagantt

أداة Instantagantt تقوم بتصورات Gantt بشكل أوضح وأكثر سهولة في الاستخدام من مشاريع Asana - على الأقل التكرارات القليلة الأولى لمخططات Gantt في Asana. عندما اختبرت قدرة جانت في Asana، أردت بشكل أساسي أن تكون أكثر شبهاً بأداة Instantagt.

مراجعة Capterra

10. الاثنين

أفضل برنامج مخططات جانت للتخصيص الخاص بالتطبيقات

via

_ / href/ _https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360015643840-The-Gantt-Chart-View-and-Widget الاثنين /%href/

الاثنين هو برنامج مجاني لإدارة المشاريع للاستخدام الشخصي. لا يقتصر الأمر على قدراته الرائعة في إدارة المشاريع فحسب، بل إن قدرته على تصميم مخططات جانت حسب احتياجاتي الخاصة مثيرة للإعجاب أيضًا.

فهو يتيح لي تخصيص الأعمدة المعروضة حتى أتمكن من التركيز على الجوانب الأكثر أهمية في تفاصيل المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني التوسع من مجرد عرض مخطط جانت إلى عرض عبء العمل والموارد. وهذا يتصدى أحيانًا للإرهاق في التخطيط أو يسلط الضوء على أوجه القصور التي قد تكون تسربت إلى المشروع.

الرسوم المتداخلة هي المشكلة الوحيدة الملحوظة التي واجهتها أثناء العمل يوم الاثنين. فقد تدرجت المنصة بشكل جيد جداً مع فريقي المتنامي، لكن التكلفة وصلت إلى مستويات لا يمكن تحملها في أي وقت من الأوقات تقريباً!

أفضل ميزات يوم الاثنين

بناء الأتمتة بمساعدة الاثنين AI، وهو مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي

تخصيص مخططات Gantt الخاصة بك مع أكثر من 30 عنصر واجهة مستخدم تُخصص تجربة المستخدم

تضمين إمكانات إدارة المشروع في مخططات جانت الخاصة بك

اعرض مشروعك في أوضاع مختلفة بخلاف مخططات جانت، مثل القوائم ولوحات كانبان، وما إلى ذلك.

قم بمواءمة الأهداف والاستراتيجيات مع إدارة المهام والموارد لنجاح المشروع

قيود يوم الاثنين

تصبح مكلفة كلما توسعت

الإصدار المجاني من أداة إدارة المشاريع له وظائف محدودة

تسعير يوم الاثنين

من 3 إلى 49 مقعداً:

مجانًا: 0 دولار لمقعدين

0 دولار لمقعدين الأساسي: 12 دولار/شهرًا لكل مقعد

12 دولار/شهرًا لكل مقعد المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

14 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 24 دولاراً شهرياً لكل مقعد

24 دولاراً شهرياً لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5.0 (أكثر من 10,680 تقييم)

: 4.7/5.0 (أكثر من 10,680 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (4,740+ تقييمات)

ما يقوله المستخدمون عن الاثنين

_ يجعل يوم الاثنين تتبع جميع عملائي وملاحظاتهم وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات نظيفة ومنظمة ويسهل العثور عليها. الرسوم المتحركة الممتعة التي تتغير مع المواسم والأعياد ممتعة للغاية وتجعل تسجيل الدخول أنيقًا. هناك الكثير من الطرق لتخصيص الحساب والمعلومات الموجودة فيه أيضًا، وكوني شخصًا بصريًا للغاية، يتيح لي هذا التخصيص أن أرى بوضوح حسب اللون مكان العميل المحتمل في العملية ومن وافق على الخدمة، وما إلى ذلك

مراجعة G2

لست متأكداً من يوم الاثنين؟ لدينا البعض

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1580/بدائل-يوم-الإثنين/ بدائليومالاثنين *%/href/_

لأجلك

## حالات الاستخدام الشائعة لمخططات جانت

قبل أن نختتم، أود أن أشارككم بعض التطبيقات العملية وحالات الاستخدام لمخططات جانت لتوضيح بعض الأمور. فيما يلي بعض أمثلة على مخطط جانت الاستخدام حسب حالة استخدام محددة:

جدولة المشروع : بناء جدول زمني واقعي وعملي لمشروعك. تضيف مخططات جانت وضوحًا مرئيًا لجدول المشروع ومهامه وتبعياته حتى تتمكن من تقديم النتائج في المواعيد النهائية المحددة لها

: بناء جدول زمني واقعي وعملي لمشروعك. تضيف مخططات جانت وضوحًا مرئيًا لجدول المشروع ومهامه وتبعياته حتى تتمكن من تقديم النتائج في المواعيد النهائية المحددة لها تخصيص الموارد : استخدم مخططات جانت لتصور أعباء عمل الفريق والأفراد. سيمنع ذلك الإرهاق ويساعد مديري المشاريع على تعيين المهام أو الموارد المناسبة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. تذكر أن الفريق السعيد يحقق النتائج التي تجعل الآخرين سعداء

: استخدم مخططات جانت لتصور أعباء عمل الفريق والأفراد. سيمنع ذلك الإرهاق ويساعد مديري المشاريع على تعيين المهام أو الموارد المناسبة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. تذكر أن الفريق السعيد يحقق النتائج التي تجعل الآخرين سعداء إدارة الجدول الزمني : مخططات جانت مفيدة لتتبع التقدم المحرز مقابل الجداول الزمنية. تساعد مراقبة المواعيد النهائية أو المعالم الرئيسية في منع التأخير والحفاظ على مساحة لالتقاط الأنفاس لإعادة المشاريع إلى مسارها الصحيح. ويمكنك إقران هذا التطبيق مع تخصيص الموارد، وستكون في وضع مثالي

: مخططات جانت مفيدة لتتبع التقدم المحرز مقابل الجداول الزمنية. تساعد مراقبة المواعيد النهائية أو المعالم الرئيسية في منع التأخير والحفاظ على مساحة لالتقاط الأنفاس لإعادة المشاريع إلى مسارها الصحيح. ويمكنك إقران هذا التطبيق مع تخصيص الموارد، وستكون في وضع مثالي تعاون الفريق : كخارطة طريق مشتركة، يجمع مخطط جانت الفريق بأكمله معًا. إن التواجد في نفس الصفحة يعزز الشفافية والتواصل المتعمد وملكية المهام. وهذا يحافظ على توافق الجميع وخضوعهم للمساءلة

: كخارطة طريق مشتركة، يجمع مخطط جانت الفريق بأكمله معًا. إن التواجد في نفس الصفحة يعزز الشفافية والتواصل المتعمد وملكية المهام. وهذا يحافظ على توافق الجميع وخضوعهم للمساءلة تحديد المسار الحرج: أنشئ مخططات جانت التي تحدد المسار الحرج. يسمح وجود هذا التسلسل للأنشطة التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على المشاريع للفرق بالعمل مع التركيز على النتائج

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## مستقبل برامج مخططات جانت البيانية

من المقرر أن تخضع برامج مخططات جانت البيانية لمزيد من التحسين في السنوات القادمة. فمع وجود تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تلعب دورًا تحويليًا، ستصبح أدوات مخطط جانت البياني أكثر سهولة ودقة وقيمة.

تخيل برنامجًا يقوم تلقائيًا بجدولة المهام، وتخصيص الموارد، وتعيين المهام بناءً على عبء العمل والتوافر ومجموعة المهارات، والتنبؤ بالمخاطر قبل ظهورها. نحن نتحدث عن ذكاء إدارة المشاريع مقترنًا بالبساطة المطلقة لمخططات جانت، وأنا متحمس لرؤية ما سيأتي.

إذا كنت تبحث عن بدائل مخطط جانت البياني التي تساعدك أيضًا على إنجاز المزيد من المهام، فإن أدوات إدارة المشاريع هي الشيء المناسب. إذا كنت تعمل في شركة متوسطة إلى كبيرة الحجم، فيمكنك البحث في ClickUp و Asana وبعض الشركات الأخرى. في الواقع، لقد قمنا مؤخرًا بتجميع قائمة من أفضل أدوات إدارة المشاريع قد تجدها مفيدة.

إذا اضطررت إلى اختيار واحدة فقط، فسأختار بالتأكيد ClickUp لأنها تمنحني جميع الميزات والوظائف والإمكانيات التي يتمتع بها صانع مخططات جانت، بالإضافة إلى تطور أداة إدارة المشاريع الشاملة. وعلاوة على ذلك، إنه مجاني، وهو ما يتوافق بشكل أساسي مع الهدف الأساسي لهذه المقالة. اشترك في ClickUp مجانًا للاستكشاف!