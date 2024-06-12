15 قالبًا مجانيًا لمخطط جانت البياني في Excel و ClickUp

إن إدارة المشاريع بدون مخططات جانت تشبه محاولة العثور على شيء ما في حقيبة مكتظة. قد تجد ما تبحث عنه، ولكن ليس بدون قضاء قدر لا بأس به من الوقت في غربلة الفوضى أولاً.

المجموعة المتزايدة باستمرار من برامج إدارة المشاريع والمنهجيات هو ما يجعل الحياة مثيرة للغاية (ومرهقة قليلاً) للمديرين. في حين أنه يضمن تقريبًا وجود عملية مناسبة تمامًا لكل فريق، إلا أنه يضيف أيضًا القليل من التحدي مع البحث عن التجربة والخطأ اللازم لتأمين النهج المفضل لديك.

تُعد مخططات جانت مكانًا رائعًا للبدء إذا وجدت نفسك في هذا القارب ولدينا أفضل النماذج لتبدأ!

مخططات جانت هي مخططات جانت شائعة و منهجية مرئية للغاية تُستخدم لعرض مهامك مقابل الوقت المخصص لإكمالها.

بلمح البصر، يمكنك بسهولة توصيل أي تداخل بين المهام المتعددة، وجميع المهام المتضمنة في المشروع، والمواعيد النهائية الرئيسية، وتاريخ بداية ونهاية المشروع بأكمله. أنيق للغاية!

إذا كنت منغمسًا بالفعل في عملية أخرى لإدارة المشاريع ولكنك مشغولاً بمخطط جانت حول كيف يمكن لهذه المنهجية الأخرى أن تفيد فريقك، فأنت في المكان المناسب يا صديقي.

لن نقوم فقط بتفصيل كل عنصر أساسي من عناصر إدارة مشروع مخطط جانت وفوائده، ولكننا أضفنا أيضًا عشرة من النماذج المفضلة لدينا مع نصائح حول كيفية بدء العمل (بأقصى سرعة).

ما هو قالب مخطط جانت البياني؟

يمثل قالب مخطط جانت رسميًا جميع المهام والتسليمات في مشروع جارٍ. يتم عرض كل مهمة على شكل شريط أفقي ويمثل المكان الذي يبدأ فيه تاريخ بدء تلك المهمة المحددة. ثم يُظهر طول الشريط بعد ذلك المدة المتبقية لإكمال المهمة.

مع امتداد كل مهمة و مكدسة على طول خطك الزمني يمكنك بسهولة تحديد التقدم الذي أحرزه فريقك وحجم العمل المتبقي وحالة المشروع الحالية. يساعدك هذا على إبقاء كل عضو في الفريق على نفس الصفحة ويساعدك على وضع أهداف واقعية لتخطيط المشروع في المستقبل.

إنها أيضًا طريقة رائعة لضمان عدم حدوث تداخل في المهام! من الناحية المثالية، يجب أن تكون مهامك متداخلة بطريقة تشبه الشلال على الجدول الزمني للمشروع ، ولكن إذا لاحظت وجود كومة من الأشرطة بشكل عمودي تقريبًا خلال نفس الفترة الزمنية، فقد حان الوقت لضرب بعض تواريخ الاستحقاق.

تعمّق أكثر في كل ما تحتاج إلى معرفته عن مخططات جانت، بما في ذلك كيفية استخدامها، وحدودها، والصفات التي تجعلها مميزة.

15 نموذجًا مجانيًا لمخططات جانت البيانية

1. قالب مخطط جانت البياني البسيط من ClickUp

قالب مخطط جانت البياني من ClickUp

قم بتطبيق قالب مخطط جانت البياني البسيط من ClickUp إلى مساحة العمل الخاصة بك للحصول على نظرة عامة شاملة لمشروعك، وتصور التبعيات، واستباق العوائق قبل حدوثها. من لا يحب ذلك؟

سيقوم قالب ClickUp هذا على الفور بسحب المهام من قائمتك إلى مخطط بسيط باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp. مع هذا القالب، ستجد أيضًا ثلاث حالات للمهام ستساعدك على فهم المخطط الخاص بك من خلال الترميز بالألوان! بمجرد النظر إلى الرسم البياني الخاص بك سترى ما إذا كانت المهمة مفتوحة أو قيد التنفيذ أو مكتملة بناءً على لون كل شريط.

مع أربعة أنواع مختلفة من عرض المشاريع، يمكن تكييف هذا القالب مع أطنان من حالات الاستخدام المختلفة. من الإبداع و التصميم للهندسة وتطوير المنتجات, الموارد البشرية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك. بجدية، لا حدود لجميع الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام قالب مخطط جانت البسيط. 🚀

على الرغم من أن هذا القالب المجاني مناسب للمبتدئين، إلا أنه أيضًا نقطة انطلاق رائعة لعشاق المشاريع المتمرسين الذين يرغبون فقط في إنجاز الأمور بشكل أسرع. قم بتنزيل هذا النموذج

2. قالب مخطط جانت البياني لإدارة المدونة من ClickUp

عبر ClickUp

أفضل أداة لإدارة المدونات هو قالب ثبت أنه يوفر وقت الفرق في تنظيم المدونات وجدولتها والتعاون في المدونات. استخدم قالب مخطط جانت البياني لإدارة المدونات الخاص بـ ClickUp لتبسيط عملية نشر مدونتك.

يأتي قالب ClickUp هذا مع 7 طرق عرض. تتيح لك طريقة عرض Gantt تتبع تقدم مدونتك وتجنب الاختناقات الشائعة خلال عملية المدونة.

قالب مخطط جانت هذا متوسط. اطلع على دليل أمثلة على مخطط جانت البياني لكل ما تحتاج إلى معرفته حول استخدام قالب مخطط جانت البياني هذا. قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب الجدول الزمني لجانت من ClickUp

عبر ClickUp

هذا قالب الجدول الزمني لجانت من ClickUp يوفر طريقة تفاعلية لإلقاء نظرة على عمليات عملك على أساس يومي وشهري وسنوي.

يأتي قالب مخطط جانت هذا مع 5 طرق عرض مختلفة لتصور مشروعك. هذا الجدول الزمني متعدد الاستخدامات بحيث أنه بغض النظر عن حالة استخدامك، سواء كان ذلك في مجال الهندسة أو التسويق أو أي شيء بينهما، فإن هذا القالب سوف يناسبك أنت وفريقك.

قالب مخطط جانت هذا مناسب للمبتدئين وخيار رائع لأي شخص في فريقك! قم بتنزيل هذا القالب

4. بناء قالب مخطط جانت البياني لصفحات الويب بواسطة ClickUp

عبر ClickUp

هذا قالب مخطط جانت البياني لصفحات الويب بواسطة ClickUp تم تصميمه لإنشاء صفحات الويب. سيسمح لك هذا القالب بإنشاء خطة ونظام واضحين لإدارة إنتاج صفحات الويب الخاصة بك، وتنفيذ مهام سير عمل الموقع الإلكتروني عبر المحتوى والتصميم والتطوير، كل ذلك مع تصور التقدم المحرز في صفحة الويب الخاصة بك، والجداول الزمنية، وأصحاب المصلحة.

قالب بناء صفحات الويب الخاص بـ ClickUp هو حل رائع لتنظيم وإدارة إنتاج موقعك الإلكتروني.

قالب مخطط جانتت لصفحات الويب هذا متوسط. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب مخطط جانت لإدارة الإنشاءات من ClickUp

عبر ClickUp

استخدم قالب مخطط جانت البياني لإدارة الإنشاءات الخاص ب ClickUp لإبقاء مشروع فريق البناء الخاص بك على المسار الصحيح.

يحتوي قالب مخطط جانت البياني المجاني هذا على حقول مخصصة مصممة مسبقًا، والتي تسمح لفريقك بإضافة تفاصيل مهمة (مثل أشرطة النسبة المئوية للتقدم ومستويات الثقة وملاحظات المشروع) بالإضافة إلى الحالات المخصصة ، والتي تساعد الجميع على فهم موقف كل عنصر من عناصر المحتوى في لمحة سريعة.

بالإضافة إلى قالب مخطط جانت، يتضمن هذا القالب أربع طرق عرض مرئية للغاية يمكن تخصيصها لأي احتياجات، من تنظيم سير عمل البناء على القائمة واللوحة لسحب وإسقاط التخطيط على التقويم والجدول الزمني.

هذا القالب هو قالب وسيط. راجع مستند المساعدة هذا إذا كنت تتطلع إلى معرفة المزيد عن باستخدام طريقة عرض مخطط جانتت البياني في ClickUp ! قم بتنزيل هذا النموذج

6. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

عبر ClickUp

لضمان إطلاق منتج ناجح، من الضروري أن يكون لديك قائمة مراجعة مثالية. هذا قالب قائمة التحقق من إطلاق المنتج من إعداد ClickUp يحتوي على جميع الأنشطة والمعالم الضرورية لخطة إطلاق فعالة. استخدم قالب مخطط جانت البياني هذا المصمم لمراقبة عملية التطوير بدءًا من تصور التصميم الأولي وحتى بناء النموذج الأولي وجمع آراء العملاء والمبادرات الترويجية وتحليل ما بعد الإطلاق - مما يتيح لك عدم إغفال أي تفاصيل! قم بتنزيل هذا النموذج

7. قالب جانت إكسل بواسطة جانت إكسل

عبر جانت إكسيل

هل يوجد قالب مجاني لمخطط جانت في Excel Gantt البياني؟ بالتأكيد!

هذا المخطط البياني جانت إكسل يمكن أن يساعدك في تحديد أولويات المهام المحددة في خطة المشروع وحتى عرض التبعيات بينهما.

إذا كنت مرتاحًا مع Excel وتخطط لتقديم مخططك البياني لمستخدمي Excel الآخرين المتكررين، فمن المحتمل أن تجد هذا القالب مفيدًا وبديهيًا.

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ولكن إذا كنت تضع "المحترف" في Microsoft Project ولديك حلولاً لتلك القيود، فنحن نحب هذه الرحلة من أجلك! أنت تفعل ذلك!

وتذكر، حتى لو كانت شركتك تعتمد بالكامل على Microsoft، يمكنك دائمًا استخدام تكامل ClickUp مع Teams و SSO لاستكشاف خيارات Gantt الأخرى دون تعكير صفو الهدوء في المكتب! 🤗

مكافأة: تعلم كيفية صنع مخطط جانت في Microsoft Word ! تحميل هذا القالب

8. قالب مخطط جانت للإدارة الانحدارية من ClickUp

عبر ClickUp

هذا قالب مخطط جانت البياني الانحداري لإدارة الانحدار ClickUp Waterfall Management Gantt Chart مثالي لمطوري البرمجيات الذين يعملون في بيئة إدارة الشلال. يحتوي على مهام منظمة حسب المرحلة، ويمكن تعيين كل مهمة لعضو أو قسم معين في الفريق. كما يحتوي أيضًا على أعمدة لتفاصيل المهام مثل مستوى الأولوية والمُعيَّن والمدة. هذا يجعل من السهل تتبع المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القالب عرضًا لمخطط جانت، وهو أمر رائع للحصول على نظرة عامة على المشروع ورؤية كيفية إكمال المهام بالتسلسل. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات وتعليقات على المهام في مخطط جانت، وهو أمر رائع للتعاون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة معالم وتسميات لتتبع التقدم المحرز في المهام المهمة. قم بتنزيل هذا النموذج

9. قالب مخطط جانت البياني البسيط من جداول بيانات جوجل

عبر جداول بيانات جوجل

يعد قالب مخطط جانت البياني من ورقة جوجل هذا رائعًا إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لإنشاء مخطط جانت في جداول بيانات جوجل.

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام، إلا أنها ليست أداة قوية لمخطط جانت، واستخدامها لإنشاء مخططات جانت ينطوي على تحديات.

إذا كنت تستخدم جداول بيانات جوجل لإنشاء مخطط جانت لن تحصل على ميزات إدارة المهام أو وظائف الهاتف المحمول.

تحقق من هذه بدائل جداول بيانات جوجل ! تنزيل هذا القالب

10. قالب مخطط جانت البياني لتخطيط الأعمال من ClickUp

عبر ClickUp

هذا قالب مخطط جانت البياني لتخطيط حساب الأعمال ClickUp يسمح لك بتتبع المشاريع وإعداد المهام بمواعيد نهائية محددة. وهو مفيد أيضًا لتعيين الموارد وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. ستتمكن بسهولة من تحديد أي اختناقات أو تأخيرات محتملة في الجدول الزمني للمشروع بحيث يمكن اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصميم البسيط يجعل من السهل تخصيصه لتلبية احتياجات أي مؤسسة. قالب مخطط جانت البياني هذا هو الطريقة المثلى لضمان إنجاز المشروع بنجاح.

يمكنك أيضًا استخدام قالب مخطط جانت هذا للبقاء منظمًا عندما تخطيط وتنفيذ استراتيجيات العمل . بمساعدة قوائم ClickUp البديهية، ستتمكن بسهولة من إنشاء المهام المرتبطة مباشرةً بأهداف عملك. قم بتنزيل هذا النموذج

11. يستخدم نموذج مخطط جانت البياني لاختبار القبول من ClickUp

عبر ClickUp

استخدم هذا قالب مخطط جانت البياني لاختبار قبول المستخدم من ClickUp قبل إطلاق منتجك التالي. سيساعدك هذا النموذج على تحديد أي مجالات تحتاج إلى مزيد من الاهتمام أو الاختبار قبل الإصدار، ويسمح لك باتباع نهج مبسط لتتبع المهام وتنظيمها - وهو مثالي لضمان أفضل نتيجة ممكنة!

يقدم قالب مخطط جانت هذا تفصيلاً لجميع المهام في تطوير التطبيق العملية، بما في ذلك: تصميم واجهة المستخدم (UI) والترميز واختبار ضمان الجودة والإصدار. كل مهمة لها تاريخ بدء وانتهاء محدد مما يتيح لك تتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات بسهولة إذا لزم الأمر. قم بتنزيل هذا النموذج

12. مخطط جانت المميز من PowerSlides

عبر PowerSlides

على الرغم من أنه أقل من نظام إدارة المهام، إلا أن قالب مخطط جانت هذا يعد خيارًا رائعًا إذا كنت تتطلع إلى تقديم العديد من النقاط الرئيسية لأصحاب المصلحة.

يأتي هذا القالب القابل للتنزيل من PowerSlides مع أربع شرائح وألوان متعددة لاستخدامه مع أي إصدار من PowerPoint تقريبًا.

الأفضل لتوضيح الجدول الزمني للمشروع، يقدم قالب الشرائح تخطيطات متعددة لعرض تقديمي سريع للتوصيل والتشغيل بالإضافة إلى الأشكال التي يمكن تحريرها لتناسب متطلبات مشروعك. قم بتنزيل هذا القالب

13. قالب مخطط جانت البياني بواسطة Cacoo

عبر Cacoo

سيتحدث قالب Cacoo هذا مباشرة إلى روحك البسيطة. 🧼

ومع ذلك، فإنه يترك مساحة أكبر لتخصيصه من قبلك!

فكر في هذا القالب كقاعدة يمكنك الاستمرار في البناء عليها بتفاصيل مشروعك. وعندما تكون جاهزًا للارتقاء بمهاراتك في جانت إلى المستوى التالي، تحقق من قالب Cacoo الشهري والأسبوعي والمنتج خارطة الطريق قوالب مخطط جانت قم بتنزيل هذا القالب

14. قالب مخطط جانت البياني من LibreOffice

عبر LibreOffice

إذا كنت مرتاحاً في استخدام برنامج Excel، فمن المرجح أنك ستتعرف على قالب مخطط جانت البياني هذا من LibreOffice Gantt بسرعة كبيرة!

تم تصميمه كجدول بيانات، يمكنك تنزيل وإدخال معلومات مشروعك في هذا القالب لتراها تنعكس في نفس الوقت كمخطط جانت.

لكن ضع في اعتبارك أنه يقع على عاتقك تحديث هذا القالب باستمرار! لا يعمل هذا المورد كأداة لإدارة المهام، لذا ستحتاج إلى تعديل هذا القالب بانتظام كلما أحرز فريقك تقدماً في مشروعك. قم بتنزيل هذا القالب

15. قالب مخطط جانت بياني لخارطة طريق تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

عبر ClickUp

هذا نموذج مخطط جانت البياني لخارطة طريق تكنولوجيا المعلومات ضروري لمديري تكنولوجيا المعلومات ورؤساء الأقسام لتتبع تقدم الفريق نحو أهداف محددة. يمكن استخدامه لإنشاء خارطة طريق تحدد المهام والجدول الزمني والموارد اللازمة والمزيد من أجل الوصول إلى تلك الأهداف. يتضمن هذا النموذج أيضًا مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) حتى تتمكن من تقييم أداء الفريق بسهولة.

باستخدام خاصية مخطط جانت في ClickUp، يمكنك تخصيص كل عنصر من عناصر مخطط جانت هذا وتعديله حسب الحاجة. يمكنك أيضًا مزامنته مع المهام والمشاريع الأخرى لضمان ما يلي جميع أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات يعمل معًا لتحقيق نفس الهدف. باستخدام قالب مخطط جانت هذا، ستتمكن من إدارة وتتبع التقدم المحرز بطريقة مباشرة ومنظمة. قم بتنزيل هذا النموذج

كيفية إنشاء قالب مخطط جانت البياني

تعد القوالب رائعة للبدء، ولكن عليك استكشاف أو تجربة الميزات التي تناسبك بشكل أفضل تحسين سير عملك الخاص .

المكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/50976/undefined/ قوالبالقوالب_ %/%href/_

عندما يتعلق الأمر بمخططات جانت، فإن ClickUp عرض مخطط جانت البياني هو نقطة البداية التي كنت تبحث عنها. إضافة مخطط جانت التفاعلي إلى مساحة العمل الخاصة بك في ClickUp بنفس سهولة إجراء بضع نقرات سريعة:

➡️ حدد ➕ في أي قائمة أو مجلد أو مساحة ➡️ حدد Gantt

➡️ اسم المخطط الخاص بك

➡️ اختر أن تجعله شخصي مخططًا بيانيًا

➡️ تثبيت العرض للوصول السريع

إضافة طريقة عرض جانت إلى مساحة العمل الخاصة بك لإنشاء مخطط جانت لمشروعك في ثوانٍ في ClickUp

والآن إلى الجزء الممتع... _تخصيص _مخطط جانت الخاص بك!

يتيح لك شريط مهام المخطط على الجانب تحديد البيانات التي تريد الاطلاع عليها. اختر من مستويات المساحات والمجلدات والقوائم في مشروعك لبدء إنشاء مهام المشروع. ثم قم بتعيين تاريخ الاستحقاق إلى المهام والمهام الفرعية لتحديد موقعها على مخطط جانت الخاص بك.

مثل سحب الروابط بين الأشكال على السبورة ، يمكنك بسهولة إظهار المهام التابعة عن طريق رسم خطوط بين مهمتين على الرسم البياني الخاص بك!

ارسم اتصالاً بين المهام لإظهار تبعيات المهام في طريقة عرض جانت في ClickUp

إذا قمت بتمكين إعادة جدولة التبعيات ClickUp، يمكنك استخدام نفس إجراءات السحب والإفلات لتغيير المواعيد النهائية لتبعيات المهام. حتى مجموعة كاملة من مهام المشروع يمكن إعادة جدولتها بهذه الطريقة كقائمة أو مجلد أو مساحة.

تحدث عن تعدد المهام! 🤩

وإذا كنت تشعر بالفضول لمعرفة مدى قربك من تحقيق هدفك، مرر مؤشر التقدم لتحديد نسبة التقدم في جدول مشروعك بسرعة. 🙌🏼

تقوم طريقة عرض Gantt في ClickUp تلقائيًا بحساب تقدمك عن طريق قسمة عدد مهام المشروع المنجزة على عدد المهام

أما بالنسبة لحساب التقدم المحرز في مسارك الحرج، فإن طريقة عرض جانت في ClickUp توفر لك ذلك أيضًا!

استخدم حسابات المسار في طريقة عرض جانت في ClickUp لحساب التقدم المحرز في مسارك الحرج تلقائيًا

ولكن في إطار سعيك للوفاء بالموعد النهائي، لا تفوّت أكبر المعالم -المهام المميزة بشكل ماسي على المخطط الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل أي مهمة إلى متطلب رئيسي بنقرة بسيطة بالزر الأيمن!

يتم تمييز المعالم الرئيسية عن المهام الأخرى بعلامة على شكل ماسة في طريقة عرض جانت في ClickUp

الآن بعد أن قمت بإضافة جميع التفاصيل المهمة إلى مخطط جانت الخاص بك على الإنترنت في ClickUp، يمكنك تغيير طريقة ظهورها.

في شريط القائمة في الأعلى، سترى خيار إظهار مع قائمة منسدلة تحتوي على:

الأعمدة : تمكين وتعطيل الأعمدة في مخطط جانت عبر الإنترنت

: تمكين وتعطيل الأعمدة في مخطط جانت عبر الإنترنت السماح بالتحديثات المباشرة : تحديث فوري لجميع أعضاء الفريق حول أي تغييرات

: تحديث فوري لجميع أعضاء الفريق حول أي تغييرات خيارات فرز أخرى : فرز المهام حسب المكلفين وتواريخ الاستحقاق وآخر تحديث، إلخ.

: فرز المهام حسب المكلفين وتواريخ الاستحقاق وآخر تحديث، إلخ. إبراز موضع المهمة عند السحب : رؤية المهام الفردية التي تنقلها بشكل أكثر وضوحًا

: رؤية المهام الفردية التي تنقلها بشكل أكثر وضوحًا إعادة جدولة التبعيات : تمكين وظيفة السحب والإفلات لإعادة جدولة تبعيات المهام

: تمكين وظيفة السحب والإفلات لإعادة جدولة تبعيات المهام إخفاء عطلات نهاية الأسبوع: جدولة جميع المهام المجدولة في عطلة نهاية الأسبوع تلقائيًا إلى يوم الاثنين التالي

قم بترتيب وفرز التفاصيل المهمة المرئية على مخطط جانت الخاص بك في ClickUp بسرعة %Up

لإضفاء اللمسات الأخيرة، استخدم أنظمة ألوان مختلفة لإظهار مختلف الأولوية المستويات.

ولإنهاء الأمور، دعونا نتحدث عن المشاركة والأذونات .

شارك مخطط جانت عبر الإنترنت مباشرة مع أشخاص داخل مساحة العمل الخاصة بك أو خارجها. اضبط الأذونات الخاصة بهملتغيير من يمكنه أو لا يمكنه تحرير المخطط.

في حين أن المشاركة العامة سيعمل الخيار على التحديث المباشر للرسم البياني لمشاهديه، ويمكنك أيضًا تنزيل المستند كملف PDF وتعميمه على أصحاب المصلحة الخارجيين بدلاً من ذلك.

تنزيل مخطط جانت الخاص بك كملف PDF لمشاركته مع أصحاب المصلحة الخارجيين باستخدام ClickUp

إذا كان مخطط جانت البسيط عبر الإنترنت يمكن أن يكون بهذه الشمولية، فتخيل ما يخبئه لك ClickUp!

ألقِ نظرة على أداة إدارة مشروعك الحالية لمعرفة الميزات والتكاملات المماثلة لتحسين عمليات مخطط جانت الخاص بك، أو تحقق من أحد خطط تسعير ClickUp المتعددة لترى كيف يمكن لهذه المنصة أن تساعدك في بناء المزيد من القوة.

ما هي خطتنا المفضلة التي تسأل عنها؟ مجاناً للأبد، بالطبع. 🥳

المزيد من موارد القوالب:

3 فوائد استخدام قوالب مخطط جانت البياني ## 3 فوائد استخدام قوالب مخطط جانت

1. الحصول على لمحة عالية المستوى لمشروعك بالكامل

هل تعرف ذلك الشعور بالقلق الذي ينتابك بعد الصعود إلى الطائرة حيث لا يسعك إلا أن تعتقد أنك نسيت شيئًا مهمًا للغاية؟

مخططات جانت هي الحل لهذا الكابوس لأنها تظهر لك كل شيء. لذا ستعرف على الفور إذا كنت قد نسيت أي شيء!

تساعدك الطبيعة المرئية لهذه المنهجية على فهم الصورة الأكبر لمشروعك بسرعة. بالإضافة إلى أنها سهلة الفهم! ليس من الضروري أن تكون مديراً للمشروع لكي تنظر إلى مخطط جانت وتعرف بالضبط ما يجري. وهذا يعني فريق متعدد الوظائف يمكن للأعضاء وأصحاب المصلحة ورؤساء الأقسام الأخرى أيضًا رؤية النقاط الرئيسية بسهولة - ومن لا يحب الشفافية الكاملة؟

2. تتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي

خاصةً إذا كان يعمل الفريق بشكل غير متزامن وهذه فائدة كبيرة.

اليوم، يمكنك تتبع تسليم غدائك في الوقت الفعلي، فلماذا لا تفعل الشيء نفسه بالنسبة لجدول مشروعك؟

مخطط جانت هو بمثابة جهاز تتبع جغرافي لمشروعك.

الآن بمساعدة برنامج مخطط جانت البياني ، يمكن لمديري المشاريع ببساطة تغذية مخططهم الرقمي بمعلومات عن أنشطة المشروع وتحديثه عدة مرات، ثم ينطلق من تلقاء نفسه.

تأخذ هذه المخططات أيضًا خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إخبارك بـ المسار الحرج للجدول الزمني لمشروعك. هذا هو الحد الأدنى من مجموعة المهام التي ستحتاج إلى إكمالها للوفاء بالموعد النهائي لمشروعك.

3. الحفاظ على شفافية المشروع

حقيقة طريفة: على الرغم من أن مخطط جانت الأصلي كان أداة يستخدمها مديرو المشاريع حصريًا لاتخاذ قرارات رفيعة المستوى، إلا أنها أصبحت الآن أداة منتظمة وأساسية لـ جميع أعضاء فريق المشروع.

يمكن لمديري المشاريع تحديث مخطط جانت ومشاركته بشكل روتيني مع الفريق. أو، إذا كنت تستخدم برنامج قوي لمخطط جانت البياني مثل ClickUp، سيتم تحديث المخطط البياني الخاص بك تلقائيًا عندما تدخل مهامك في حالات جديدة! 👏

يتيح ذلك لكل عضو رؤية كيفية تأثير عمله على بقية أعضاء الفريق ويجعل مخطط جانت الخاص بك الطريقة الأكثر موثوقية لعرض الصورة الكبيرة لإشراك الجميع في العمل. يمكن أن تؤدي رؤية هذه الروابط أيضًا إلى تعزيز التواصل المفتوح بين أعضاء الفريق، وتحسين العمل الجماعي بشكل عام، وتحفيز الأعضاء على محاسبة أنفسهم!

إحدى الطرق للتأكد من أنك تغطي جميع القواعد الخاصة بك أثناء تخطيط مشاريعك هي استخدام قالب مخطط جانت الذي تم إنشاؤه للقيام بهذا الأمر بالذات، ولحسن الحظ، نحن نعرف 15 نموذجًا ممتازًا لتحقيق هذا الحلم!

إدارة المشاريع باستخدام قوالب مخططات جانت البيانية

لقد وصلنا جميعًا إلى تلك النقطة في المشروع من قبل. حيث _نتمنى فقط أن تبدأ الأمور بالتقدم بشكل سحري إلى الأمام بالفعل!

على الرغم من أننا لم نجد هذا الحل بعد، إلا أننا وجدنا مخططات جانت! ونحن متأكدون تقريبًا أنها أفضل شيء تاليًا 🙂

إن تأمين قالب مخطط جانت قوي هو الخطوة الأولى في التأكد من توجيه عملك في الاتجاه الصحيح. تقريبًا مثل مجموعة من عجلات التدريب لمساعدة فريقك على اكتساب الزخم مع هذه المنهجية الجديدة!

قم بتجربة مخطط جانت الخاص بك في ClickUp أو تصفح من مكتبته المتنامية من القوالب المجانية المصممة لمساعدتك تحسين كفاءتك . اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وشاهد مشروعك وهو يتفوق على المخططات! 🚀