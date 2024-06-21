12 قالب مجاني لإدارة علاقات العملاء: Excel، وجداول بيانات جوجل، و ClickUp

لقد سمعنا جميعًا عبارة "العميل دائمًا على حق"، وسواء كنت تعيش بها أم لا، فلا يمكن إنكار أن العملاء، على أقل تقدير، مهمون للغاية لنجاح عملك التجاري.

وما سر إسعاد العملاء؟ الحفاظ على علاقات صحية مع كل من يدعم منتجك. هذه هي الخطوة الأولى في تنمية قائمة عملائك الذين سيجلبون في نهاية المطاف معنى جديدًا لمنتجك، وإنجازًا لعملك، ونأمل أن يصبحوا مناصرين لعملك. 📈

العملاء السعداء هم المصدر النهائي للإعلان العضوي الحقيقي والمجاني، وهو أحد الأسباب العديدة التي تجعل إدارة علاقات العملاء (CRM) مهم جدًا لكل الأعمال التجارية.

تضمن إدارة علاقات العملاء المناسبة عدم إهمال أي عميل وتظهر أنك تقدّر الأشخاص الذين يشترون منتجك (ويحافظون على شركتك). هذا هو السبب في أن قوالب إدارة علاقات العملاء المرنة وسهلة الاستخدام هي أداة قيمة للغاية.

استخدام إدارة علاقات العملاء ازدهرت عبر الصناعات على أساس سنوي . في الواقع GetBase ذكرت أن أكثر من 90% من الشركات التي لديها أكثر من 12 موظفًا - وحتى 50% من الشركات التي لديها أقل من 10 موظفين - تستثمر في نظام إدارة علاقات العملاء.

إن إقامة علاقات سليمة والحفاظ عليها هو عمل جاد، وإيجاد نموذج إدارة علاقات العملاء المثالي أمر بالغ الأهمية للتأكد من أنك تحقق كل ما هو مطلوب لنجاح العملاء. تابع معنا بينما نقوم بتفصيل فوائد استخدام قوالب إدارة علاقات العملاء جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة المشاريع ، بما في ذلك قوالب إدارة علاقات العملاء المجانية لـ ClickUp وجداول بيانات Google وExcel.

ما هي فوائد استخدام قوالب إدارة علاقات العملاء؟

يمكنك استخدام CRM لـ أي شيء تقريبًا.

هل تخطط للانتقال؟ هناك قالب CRM لذلك. هل تحتاج إلى طريقة أفضل للاتصال بعملائك العقاريين؟ هناك نموذج CRM لذلك أيضًا!

يعد نظام إدارة علاقات العملاء طريقة أكثر تنظيماً للتأكد من متابعتك لعملائك أو عملائك المحتملين ورعايتهم. فالاعتماد على الملاحظات اللاصقة أو التذكيرات اليومية ليست الطريقة المثلى لتعزيز علاقاتك مع العملاء على المدى الطويل، و برنامج إدارة علاقات العملاء هو وسيلة ممتازة لضمان حصول كل شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك على الاهتمام الذي يحتاجه عندما يحتاج إليه.

جميع الشركات لديها معتقدات مختلفة قليلاً حول كيفية زيادة الإنتاجية باستخدام CRM. ونتيجة لذلك، هناك عدد لا يحصى من قوالب إدارة علاقات العملاء المعدة مسبقاً والمتاحة على الإنترنت لتلبية كل الاحتياجات.

تعد القوالب المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص نقطة انطلاق رائعة للأشخاص الذين يمكنهم استخدام بعض المؤشرات في أول برنامج إدارة علاقات العملاء الخبرة أو الخبراء المتمرسين الذين يرغبون ببساطة في بدء العمل بشكل أسرع. ⏰

يمكنهم أيضًا مساعدتك في تنظيم خيوطك بطرق لم تفكر فيها من قبل!

بدلاً من عجلات التدريب، انظر إلى القوالب على أنها مساعدك الشخصي. إنها أدوات لتحسين جودة عملك، بغض النظر عن مستوى مهارتك.

ولكن إليك الأمر، القوالب مصممة لتكون مصممة خصيصًا لك! استثمر وقتك في قالب مرن مصمم خصيصًا لعمليتك.

12 قالبًا لإدارة علاقات العملاء في Excel، وجداول بيانات Google، وClickUp

على الرغم من أن إدارة علاقات العملاء مفيدة عمليًا لكل الأعمال التجارية، إلا أن قوالب إدارة علاقات العملاء ليست كلها مصممة بنفس الطريقة.

لحسن الحظ، لقد قمنا بالفعل بالعمل لنقدم لك 10 من قوالب إدارة علاقات العملاء المجانية المفضلة لدينا - مجهزة بالميزات والموارد الضرورية لدعم جميع احتياجات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.

استعد، استعد، هيا بنا! 🚦

1. قالب CRM من ClickUp

قم بإدارة العملاء المتوقعين وعلاقات العملاء والمبيعات في مكان واحد مع قالب ClickUp CRM هذا

عندما تفكر في إدارة علاقات العملاء، فربما تفكر أيضًا في المبيعات، وهذا القالب في الحقيقة يتفهم ذلك.

هذا القالب الملائم للمبتدئين قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp مثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى البدء في إدارة علاقاتهم مع العملاء بشكل أسرع. سيساعدك هذا المجلد على تنظيم حساباتك بطريقة منطقية من خلال سبع حالات لإضفاء الشفافية على تقدم مهامك وخمس طرق وظيفية لتصور عملك.

اعثر على معلومات عميلك منظمة في طريقة عرض التقويم أو مستند النقر أو طريقة عرض القائمة مع وظيفة السحب والإفلات. باستخدام هذا القالب، ستظهر تفاصيل حسابك وصفقاتك المغلقة في قوائم منفصلة لإزالة أي لبس حول مكان عملائك في خط سير عملائك. كما يضيف أيضًا مستند دليل المبيعات لمساعدتك على البقاء على رأس أهداف المبيعات والمساءلة عنها، ووحدات الحسابات، وإدارة الوقت، والتواصل، وغير ذلك الكثير.

فكر في هذا النموذج كدليل لضمان عدم إهمال أي تفاصيل. نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك موجود لزيادة مبيعاتك المحتملة إلى أقصى حد. قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب CRM بسيط من ClickUp

عزز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك مع قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp

بينما كان المجلد السابق ينظم معلومات حسابك، فإن هذا قالب CRM بسيط من ClickUp يتعمق أكثر في إدارة جهات الاتصال. يمكنك تخصيص حالات جهات الاتصال وإضافة حقول إضافية لمزيد من المعلومات في لمحة سريعة.

هذا قالب مناسب للمبتدئين، ولكنه يوفر حالات وطرق عرض وحقول مخصصة إضافية لزيادة تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك.

الحقول المنسدلة في القائمة و عرض الجدول سيُظهر لك مستوى الأولوية والمرحلة والقيمة التقديرية وأرقام الهواتف والمزيد لكل عميل - كل ذلك على شاشة واحدة. سيساعدك ذلك على فهم العملاء المحتملين الواعدين وتحديد أولوياتهم على الفور، وتوفير الوقت الذي كنت ستقضيه في فتح المهام أو علامات تبويب جديدة للحصول على المعلومات نفسها. قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب تتبع العمولة CRM من ClickUp

لم يكن تتبع العمولة أسهل من أي وقت مضى مع هذا القالب من ClickUp

تتوافق إدارة علاقات العملاء والمبيعات والعمولة معًا مثل زبدة الفول السوداني والهلام وأنت - وهذا القالب يجعل تتبع عمولتك أسهل من أي وقت مضى.

إن قالب تتبع العمولة طريقة رائعة للارتقاء بإدارة حسابك في ClickUp إلى المستوى التالي. إنه أكثر تقدماً قليلاً من قوالب إدارة علاقات العملاء السابقة، ولكنه يأتي مع جميع الموارد التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة منه، بما في ذلك مستند مساعدة مفصل! الهدف الرئيسي من هذا القالب هو مساعدتك على توفير الوقت في تتبع عمولتك عن طريق حسابها تلقائيًا نيابةً عنك.

تساعدك الحالات المخصصة مثل عميل محتمل جديد، السعر التفاوض، الشراء الاتفاق الإرسال، الدفع على فهم تقدم حسابك في لمحة، ولكن القيمة الحقيقية في هذا القالب تكمن في حقوله المخصصة.

استخدم الحقول المخصصة في القائمة المنسدلة لتحديد النسبة المئوية للعمولة لكل حساب مع حقل القيمة الفعلية، العمولة النسبة المئوية، وحقل محسوب تلقائيًا يسمى العمولة المكتسبة.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ الحقول المخصصة لربط المواقع الإلكترونية والفواتير وقوائم المراجعة على اتصال جميع أنظمتك وتنظيمها.

يستغرق هذا القالب المزيد من العمل لتعتاد عليه، ولكنه سيوفر لك قدرًا كبيرًا من الوقت أسبوعيًا يمكن تخصيصه لفريقك! أسفل هذا القالب

4. قالب خط أنابيب المبيعات CRM من ClickUp

تتبع خط أنابيب المبيعات الخاص بك من العميل المحتمل إلى العميل باستخدام هذا القالب من ClickUp

النموذج قالب خط أنابيب المبيعات من ClickUp يُظهر إلى أي مدى يمكنك أن تأخذ CRM. من العملاء المحتملين المحتملين إلى العملاء المتجددين، ينشئ هذا القالب مركزًا لأي شخص وكل ما يتعلق بخطوط سير المبيعات لديك.

هذا هو المفتاح إذا كنت قد بدأت في التوفيق بين المزيد من الحسابات أو تحتاج إلى معرفة أين ومتى ينتقل العملاء بالضبط في مسار التحويل. ينظم هذا القالب المرن كل مورد بدقة في مركز يسهل التنقل فيه.

قم بتطبيق هذا القالب على مساحة العمل الخاصة بك وفي غضون ثوانٍ يمكنك الوصول إلى حقل مخصص واحد، وأربع طرق عرض، وسبعة تطبيقات نقر، وأكثر من 30 حالة مهمة مفصلة بما في ذلك مستعد للتجديد، تجربة، تجهيز، تحويل، تحويل، والمزيد. بالإضافة إلى الأتمتة! اطلع على قوة ClickUp في العمل مع الأتمتة التي تغيّر المكلفين بالمهام والقوائم مع تغير الحالات.

فكّر في هذا النموذج كمقدمة لكيفية تقدمك في برنامج CRM في المبيعات من خلال الميزات وطرق العرض المصممة لدفع صفقاتك إلى الأمام. قم بتنزيل هذا القالب

5. تعقب صحة عميل وكالة ClickUp من Zenpilot

ابقَ على اطلاع على احتياجات العميل وحقق رضا العملاء مع هذا القالب القابل للتخصيص من ZenPilot و ClickUp

كما تعلم أي وكالة، فإن إدارة العلاقات مع العملاء يمكن أن تكون عملية معقدة ومستمرة. وهنا يأتي دور ClickUp تعقب صحة عملاء الوكالة من نموذج Zenpilot يأتي في. يعمل هذا القالب القابل للتخصيص جنبًا إلى جنب مع أداة إدارة علاقات العملاء مثل ClickUp لمساعدة الشركات على البقاء على اطلاع على صحة عملائها وتقديم خدمة أفضل.

باستخدام أداة ClickUp Agency Client Health Tracker جنبًا إلى جنب مع وظائف إدارة علاقات العملاء في ClickUp، يمكن للوكالات تتبع مجموعة من نقاط البيانات المهمة، بما في ذلك مستويات رضا العملاء ونقاط الاتصال والتعليقات.

هذه المعلومات ضرورية للحفاظ على علاقات قوية مع العملاء وضمان رضا عملائك عن الخدمات التي تقدمها. مع تخزين جميع هذه البيانات في مكان واحد، من السهل مواكبة المعلومات المهمة والتأكد من عدم سقوط أي شيء من خلال الشقوق. قم بتنزيل هذا القالب

6. قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل

_حافظ على بساطة الأمور وشفافيتها مع قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل هذا من خلال إغلاق إذا كنت تقود حاليًا فريقًا من مندوبي المبيعات أو كنت مسؤولاً عن البحث عن فرص مبيعات جديدة، فإن قالب جدول المبيعات هذا من خلال جدول بيانات المبيعات CRM من Close سيساعدك على الاطلاع على إحصائيات المبيعات المهمة مثل عدد الفرص المفتوحة والمغلقة والمربحة.

هذا القالب سهل التعديل مباشرةً في جداول بيانات جوجل ويوفر لوحة معلومات مرئية لإظهار التقدم المحرز نحو أهداف مبيعاتك الرئيسية. ولا يقتصر الأمر على رؤية العملاء المحتملين الذين لديك قيد التنفيذ فحسب، بل يمكنك أيضًا تعيين وتتبع وتحديد قيمة الفرص الجديدة في خطتك. قم بتنزيل هذا النموذج

7. قالب إدارة علاقات العملاء العقارية من ClickUp

تتبع جهات الاتصال، والممتلكات، والمدفوعات، والملاحظات، والعقود، والمزيد مع قالب ClickUp هذا

إذا كنت قد حاولت شراء منزل في السنوات القليلة الماضية أو كنت ببساطة تستمتع بالزحف اليومي على موقع Zillow (مذنب) فأنت تعرف مدى جموح صناعة العقارات يمكن أن تكون

في مجال العقارات، هناك الكثير من الأمور التي يجب التوفيق بينها حتى ضمن الصفقة الواحدة، لدرجة أن إدارة علاقات العملاء ضرورية للغاية للتأكد من أن كل عميل محتمل يشعر بالراحة والثقة في المرحلة التي تمر بها العملية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود أداة إدارة علاقات العملاء العقارية مع إمكانية الأتمتة أمر لا بد منه للوكلاء الذين يتنقلون دائمًا.

إن قالب إدارة علاقات العملاء العقارية من ClickUp هو مورد قيّم للوكلاء والوكالات الذين يحتاجون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة، والبقاء على اتصال مع العملاء ذوي القيمة العالية، وتنظيم صفقاتهم قيد التنفيذ.

اعرف من الذي تواصلت معه ومن المهتمين والمفاوضين والمبيعين 15 خاص بالعقارات حالات المهام، واحتفظ بكل مورد في متناول يدك في جميع الأوقات مع ستة أنواع من طرق العرض. أضف العروض إلى التقويم الخاص بك، واحتفظ بقائمة جارية بالعقارات وأكثر من ذلك بكثير - سواء كنت مشتريًا أو بائعًا، سيساعدك هذا القالب في الحفاظ على ترتيب منازلك. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب البحث عن وظيفة CRM بواسطة ClickUp

قم بتبسيط عملية البحث عن وظيفة وتتبع طلباتك باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء هذا في ClickUp

هل تتذكر عندما قلنا أنه يمكن استخدام إدارة علاقات العملاء لأي شيء عمليًا؟ إليك مثال على ذلك!

البحث عن وظيفة هو عمل في حد ذاته. إن قالب البحث عن وظيفة بواسطة ClickUp سيساعدك على الشعور بالثبات أثناء زوبعة البحث عن وظيفة حتى تتمكن من التركيز على العروض الأفضل لك!

تتبع الطلبات التي قمت بإرسالها، والفرص المحتملة، وأبحاث الشركة، والتقييمات، والامتيازات، و موارد المقابلات الشخصية في قائمة منظمة يمكن فرزها أو تصنيفها حسب العلامات أو المشاهدات أو الحالات! بالإضافة إلى ذلك، عندما يسألك مسؤول التوظيف عن مدى اهتمامك بالتفاصيل، فإن الجهد الذي كرسته لقالب البحث عن وظيفة هذا سيذهله تماماً. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب Excel CRM

_ابقَ على اطلاع على فرص المبيعات الخاصة بك مع قالب CRM Excel هذا من خلال إعلان المبيعات من المستحيل أن ننشر منشورًا كاملاً عن إدارة علاقات العملاء دون الارتباط بقالب Excel!

يأتي قالب قمع المبيعات من Salesflare مع أربع أوراق للبدء:

قائمة المراجعة

قمع المبيعات

الإعدادات والتعليمات

الرؤى

بمجرد إدخال بيانات العميل يمكنك تخصيص جدول البيانات الخاص بك في ورقة الإعدادات والإرشادات، وقم بتعيين مراحل مخصصة - على غرار حالات ClickUp المخصصة - لإظهار مراحل المبيعات في خط سير المبيعات الخاص بك. في ورقة مسار المبيعات الخاصة بك، يمكنك تخزين أسماء الشركات وجهات الاتصال، ومعلومات البريد الإلكتروني، ومراحل المبيعات، والقيمة الإجمالية، والاحتمالات، والتقدم المحرز حتى الفوز، والإيرادات المتوقعة، والمزيد. حتى أنه يمكنك تعيين تذكيرات متابعة للفريق للمساعدة في تحريك الصفقات في مسار المبيعات ومشاهدة تحديث صفحة الإحصاءات تلقائياً. قم بتنزيل قالب Excel CRM هذا

10. قالب إدارة علاقات العملاء للبحث عن شقة بواسطة ClickUp

نظّم جولات الشقق القادمة ووسائل الراحة لتسريع طريقك إلى الشقة المثالية مع قالب ClickUp هذا

قد تكون عملية البحث عن العقارات عملية متعبة للغاية، ولكن البحث عن شقة ليست مزحة أيضًا!

استخدم هذا قالب إدارة علاقات العملاء للبحث عن شقة في ClickUp لتنظيم شققك الجديدة المحتملة، والاطلاع على المواقع المعروضة على الخريطة، وجدولة جولاتك على التقويم، وتسجيل أسئلتك.

قد لا تكون العقود المطلوبة للحصول على شقة طويلة مثل عملية شراء منزل، ولكن هذا هو المكان الذي ستعيش فيه خلال العام المقبل - على الأقل. تأكد من حصولك على المنزل (المستأجر) الذي تحلم به من خلال خمس طرق مرئية للغاية لتنظيم معلومات شقتك وست حالات لتنظيم الزيارات في بحثك مع هذا المجلد المفصل في ClickUp. قم بتنزيل هذا القالب

11. قالب إدارة خدمة العملاء CRM من ClickUp

قالب إدارة علاقات العملاء CRM لإدارة خدمة العملاء من ClickUp على وشك أن يكون أفضل صديق مفضل جديد لكل مندوب دعم

تستخدم شركات SaaS CRM لتكوين العلاقات، ووجود خدمة عملاء من الدرجة الأولى هو خطوة رئيسية في تحقيق ذلك! ولكن خدمة العملاء الممتازة تتطلب أيضًا تنظيمًا ممتازًا، وهذا نموذج إدارة خدمة العملاء من ClickUp تم تصميمه للتغلب على كل تذكرة أو دردشة أو مشكلة يمكن أن تواجهها!

يتم تجميع قيمة نظام إدارة علاقات العملاء القوي والشامل بدقة في مجلد يمكن تطبيقه على مساحة العمل الخاصة بك في ثوانٍ. يمكنك الوصول إلى ست حالات مهمة مفيدة، وخمسة حقول مخصصة، وسبع طرق عرض، وأتمتة لمراقبة صفقاتك طوال الطريق عبر خط الأنابيب.

مكافأة:_

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/56941/undefined/ برنامج إدارة علاقات العملاء الإنشائية /%href/

قم بتنظيم العملاء والملاحظات كقائمة لعرض كل تذكرة في سير عمل إدارة علاقات العملاء أو قم بسحبها وإفلاتها عبر لوحة كانبان لنقلها إلى حالات مختلفة. استخدم طريقة عرض النموذج في ClickUp لإرسال استبيان طلب خدمة عملاء مُعدّ مسبقًا والذي يتحول على الفور إلى مهمة، ثم أضف تفاصيل مهمة إلى مهمة التذكرة باستخدام الحقول المخصصة.

خدمة العملاء ليست بالأمر السهل، ولكن هذا القالب يقلل من الفوضى حتى تتمكن من التركيز على عملائك.

تحقق من هذه القوالب

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/68224/undefined/ برامج إدارة علاقات العملاء للشركات الخدمية* *%/%href/_

! قم بتنزيل هذا القالب

12. قالب لوحة بيضاء لإدارة علاقات العملاء من ClickUp

تحميل هذا القالب

هذا قالب لوحة بيضاء لإدارة علاقات العملاء من ClickUp يسمح لفريقك بالتعاون في إدارة خط أنابيب المبيعات وتتبع العملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال. يعد وجود CRM في عرض السبورة البيضاء طريقة رائعة للتأكد من أن الفريق بأكمله على دراية بالعملاء المحتملين وفوز الفريق والعملاء الجدد المحتملين.

استخدم قالب السبورة البيضاء لإدارة علاقات العملاء لتحسين التعاون والرؤية في فريق المبيعات لديك. قم بتنزيل هذا النموذج ذات صلة:_

الأسئلة الشائعة حول قالب إدارة علاقات العملاء

كيف يمكنني تخصيص قالب CRM ليناسب احتياجات عملي؟

يعد تخصيص قالب CRM ليناسب احتياجات عملك عملية مباشرة. ستحتاج إلى تحديد الميزات التي تحتاجها من القالب وتحديد حقول البيانات التي ستكون مطلوبة. بمجرد تحديد العناصر الأساسية للقالب الخاص بك، يمكنك تخصيصه من خلال تعديل الألوان والخطوط والصور وغيرها.

ما هي حدود استخدام قالب Excel CRM؟

يعد Excel أداة قوية، ولكن له حدوده عند استخدامه كإدارة علاقات العملاء. لا يمكن لقوالب Excel CRM تخزين سوى كميات محدودة من البيانات وتفتقر إلى الميزات على مستوى المؤسسة التي توجد عادةً في برامج CRM المخصصة مثل ClickUp. كما أن استخدام Excel كقالب لإدارة علاقات العملاء غالبًا ما يكون أقل كفاءة من حيث الوقت لأن Excel لا يوفر أي أدوات أتمتة أو تكامل مع الأنظمة الأخرى، مما يعني أنه سيتعين عليك استيراد البيانات وتصديرها يدويًا بين الأنظمة المختلفة إذا لزم الأمر.

هل يمكنني استخدام قالب CRM بدلاً من برنامج CRM مخصص؟

نعم! تُعد قوالب إدارة علاقات العملاء طريقة رائعة للحصول على جميع ميزات إدارة علاقات العملاء الكاملة دون الحاجة إلى الاستثمار في نظام كامل النطاق. باستخدام قوالب CRM، يمكنك بسرعة وسهولة إنشاء نسخة مخصصة من CRM تلبي احتياجاتك الخاصة. يمكنك أيضًا استخدام قالب كنقطة بداية وتخصيصه بشكل أكبر مع ميزات أو عمليات تكامل إضافية حسب الحاجة. في النهاية، يعد استخدام القالب طريقة فعالة ومجدية من حيث التكلفة للوصول إلى مزايا حل إدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسة دون المتاعب المرتبطة بالتطوير المخصص.

وبمجرد أن تكون مستعدًا ل استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء ClickUp قد غطيت لك !

إذا كنت تحب قوالب إدارة علاقات العملاء، دعني أسمعك sCRM!

يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء هو الحل الأمثل لإدارة بيانات العملاء بشكل عام، والمواءمة بين الأقسام، وتحسين مخرجاتك. واستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء الديناميكي يوفر عليك الكثير من الوقت للبدء. 💨

يمكن استخدام قوالب CRM لأي شيء تقريبًا. لذلك من المهم أن يكون القالب الخاص بك قابلاً للتخصيص ليناسب حالات استخدام لا نهاية لها! جميع هذه القوالب العشرة تجلب الكثير من القيمة لعملية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، ولكن الأمر كله يعود إلى تفضيلاتك الشخصية وعملية شركتك.

تم تصميم ClickUp لتستخدمه الفرق من أي حجم وفي مختلف المجالات. إنها مليئة بالأدوات الوظيفية لبناء إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من الصفر أو ببساطة اختر واحدة من مكتبة القوالب . لكن الجزء الأفضل؟ إنها مجانية! 💸

يمكنك الوصول إلى الكثير من قوالب CRM بالإضافة إلى 100 ميغابايت من السعة التخزينية ومهام وأعضاء غير محدودين وأكثر من 1000 تكامل ومحرّر مستندات تعاوني وغير ذلك الكثير مجانًا وإلى الأبد في ClickUp! 🦄