أفضل 10 برامج مجانية لمخطط جانت البياني لنظام التشغيل Mac في عام 2025

تعتبر مخططات جانت مثالية لإدارة المشاريع لأنها توفر نظرة عامة مرئية للجدول الزمني ونطاق المشروع. فهي تجعل من السهل تقدير الجداول الزمنية للمشروع وتحديد الاختناقات المحتملة في سير عملك.

وعندما يتم تضمينها في

برنامج إدارة المشاريع

، تكتسب مخططات جانت قوى خارقة، حيث يمكنها الارتباط بالمهام والمكلفين بالمهام، ونقل المهام ذات الصلة عندما تتغير المواعيد النهائية وإظهار التقدم المحرز في الوقت الفعلي للمشروع.

لسوء الحظ، العديد من

برنامج مخطط جانت البياني

تعمل فقط (أو أفضل) على أنظمة ويندوز. ولكن إذا كنت من مستخدمي نظام ماك، فلا تقلق - فهناك أدوات تعمل على جهازك. تعرف على المزيد في هذه القائمة التي تضم 10 برامج مخططات جانت البيانية لمستخدمي ماك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج مخطط جانت لماك؟

عند اختيار برنامج مخطط جانت البياني لنظام ماك، ضع في اعتبارك الميزات التالية:

واجهة المستخدم: يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام والفهم. يجب أن تسهل الوصول إلى جميع الميزات التي تحتاجها الأتمتة: يجب أن تكون قادرًا على أتمتة الخطوات الروتينية وسير العمل البسيط لتوفير الوقت المستغرق في إنشاء مخططات جانت التعاون: يجب أن يسهل برنامج مخطط جانت التعاون من خلال السماح لأعضاء الفريق بتعيين المهام وعرضها والتعليق عليها مراقبة الأداء: مراقبة الأداء أمر لا غنى عنه في أي برنامج لمخطط جانت. تتيح لك هذه الميزة تتبع تقدم المهام المختلفة وتحليل كيفية تأثيرها على الجدول الزمني العام للمشروع

تابع القراءة للتعرف على أفضل 10

أدوات لإنشاء مخططات جانت

على جهاز ماك.

## أفضل 10 برامج لمخططات جانت البيانية لأجهزة ماك

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن مجموعة إنتاجية قائمة على السحابة مع عرض مخطط جانت البياني لإدارة المشاريع. يجعل مخططات جانت تبدو جميلة مع واجهة مستخدم مرتبة وعناصر قابلة للتخصيص.

مثل بقية المنصة, مخطط جانت الخاص ب ClickUp لنظام التشغيل Mac متعة في الاستخدام، مع واجهة سحب وإفلات سريعة الاستجابة، ودعم العديد من المتعاونين الذين يعملون في نفس الوقت على نفس المخطط.

استكشف أداة مخطط جانت البياني من خلال تنزيل ClickUp لنظام التشغيل MacOS والبدء بهذا قالب جانت البسيط .

ClickUp أفضل الميزات

تحديد الاختناقات المحتملة تلقائياً مع التتبع الذكي للمسارات الحرجة

عرض الجدول الزمني الديناميكي، بما في ذلك إعادة الجدولة التلقائية لجميع المهام المرتبطة عند نقل مهمة باستخدام التبعيات

الفرز بنقرة واحدة وفقًا لتاريخ الاستحقاق والأولوية والمكلفين وتاريخ الإنشاء وخيارات الفرز الأخرى

تتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي مع نسب التقدم الديناميكية

احصل على نظرة شاملة لجميع المشاريع الجارية في مخطط جانت واحد مع ترميز لوني واضح

واجهة سحب وإفلات متجاوبة لعدة متعاونين لإجراء تغييرات على المخطط

قيود ClickUp

لا يمكن للمستخدمين على الخطة المجانية تصدير مخططات جانت كملفات PDF أو PNG

قد يجد المستخدمون الجدد أن مدى قابلية التخصيص مربك (وهو أمر يمكنك التخفيف من حدته من خلال البدء بقوالب مخططات جانت بدلاً من البدء من لوحة فارغة)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من الأفضل بشكل عام

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للحصول على نظرة عامة أوسع للخيارات المتاحة أمامك

2. خطة توجل

عبر توجلخطة توجل هي أداة لتخطيط وإدارة المشاريع توفر عرض مخطط جانت البياني. يمكنك إنشاء مخططات جانت لأي مشروع وعرض حالة المهام والتقدم المحرز بسهولة. يعمل Toggl أيضًا كتقويم للفريق ومخطط للمشروع.

إذا لم تكن متأكدًا من رغبتك في تجربة Toggl Plan بعد قراءة ميزاته وقيوده، فراجع هذه القائمة من بدائل Toggl.

أفضل ميزات Toggl Plan

طريقة عرض جانت المجزأة تجعل من السهل على تحديد المهام طويلة المدى

إضافة سياق مع مرفقات الملفات والتعليقات وقوائم المراجعة

يضمن التصميم المتجاوب ضبط المخطط البياني نفسه عند تغيير حجم النوافذ

يحتوي على تكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Asana وTrello وJira وZendesk وBasecamp

قيود خطة Toggl Plan

يمكن إضافة مرفق ملف واحد فقط لكل مهمة

لا يمكنك إخفاء المهام "المنجزة" إلا إذا كنت تستخدم خطة الأعمال الأغلى سعراً

تسعير خطة Toggl

تجربة مجانية

الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات خطة Toggl

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

المكافأة:

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3. تيمجانت

عبر TeamGantt TeamGantt هو برنامج قوي لمخطط جانت لأجهزة Mac مع واجهة مستخدم جيدة المظهر وتركيز على التعاون الجماعي. وهو يتضمن ميزات مثل الدردشات الخاصة بالمهام، والمهام الآلية، و جدولة المشروع وواجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.

TeamGantt أفضل الميزات

التعاون في الوقت الفعلي، بغض النظر عن عدد الأشخاص في المشروع

مخططات جانت وجداول زمنية جميلة مرمزة بالألوان

واجهة سحب وإفلات لسهولة إعادة جدولة المهام

جدولة المهام تلقائيًا لتوفير الوقت (لا حاجة لضبط تواريخ الاستحقاق يدويًا)

قيود TeamGantt

بطء التحميل أحيانًا

مواطن الخلل الطفيفة العرضية الطفيفة مثل عدم عرض المعالم الرئيسية (راجع هذه /مرجع/ /مدونة?p=65402 بدائل فريق جانت /%href/!)

تسعير TeamGantt

مجاناً

لايت: 24 دولارًا/شهرًا لكل مدير + 5 متعاونين لكل مدير

24 دولارًا/شهرًا لكل مدير + 5 متعاونين لكل مدير المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + عدد غير محدود من المتعاونين

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + عدد غير محدود من المتعاونين المؤسسات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + عدد غير محدود من المتعاونين

تقييمات ومراجعات TeamGantt:

G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

المكافأة:

/مراجع/ /مدونة?p=64143 برنامج إدارة مشاريع الإنشاءات لنظام التشغيل Mac /%href/

4. Smartsheet

عبر ورقة ذكيةورقة ذكية هو برنامج مخطط جانت شائع لمستخدمي Mac. وهو يوفر ميزات مثل تبعيات المهام، وعناصر التحكم في السحب والإفلات في الجدول الزمني، والإشعارات التلقائية لمساعدتك على تتبع تقدم المشروع. يدعم Smartsheet أيضًا التعاون مع العديد من أصحاب المصلحة من أجل تواصل أكثر كفاءة وتعيين المهام بشكل أسهل.

لاحظ أن الكثير من المنافسين يقدمون ميزات مماثلة، لذا تأكد من

مقارنة Smartsheet مع البرامج البديلة

قبل الالتزام بخطة مدفوعة.

أفضل ميزات Smartsheet

يمنحك تحكمًا دقيقًا في أذونات الوصول والأمان وإدارة البيانات

التغييرات والتحديثات في الوقت الفعلي لإبقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع دائم

يتيح لك أتمتة مهام سير العمل، مثل طلبات التعليقات المتكررة على فترات زمنية محددة مسبقًا

لديه مجتمع نشط من المستخدمين الخبراء الذين يشاركون أفضل الممارسات والحلول المتعلقة بالبرامج

قيود سمارتشيت

قدرات تنسيق محدودة

يجد بعض المستخدمين أن البرنامج يمكن أن يصبح ثقيلًا عند التعامل مع مستويات فرعية متعددة للمهام

تسعير #### سمارتس جيت

مجاني

المحترف: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سمارتس جيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع مع أداة مخطط جانت لنظام التشغيل Mac. يتيح لك تتبع مشاريع متعددة والعمل على نفس المخطط في نفس الوقت مع أعضاء فريقك.

بالإضافة إلى أنه يقدم مجموعة من أدوات إعداد التقارير لقياس أداء المشروع.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

تبعيات المهام لتحديد الاختناقات بسرعة

تحديد أولويات المهام لمساعدة الفريق على التركيز على العمل الأكثر أهمية

يوازن بين الوظائف وسهولة الاستخدام

يتكامل مع البرامج التي يشيع استخدامها من قبل فرق العمل الافتراضية، مثل Google Workspace وDatabox وToggl Track والعديد من أدوات التطوير والمحاسبة والتسويق

قيود العمل الجماعي

ميزات تخصيص محدودة

أغلى من معظم الأدوات في هذه القائمة

تسعير العمل الجماعي

مجاني

البداية: 8.99 دولار/مستخدم شهريًا

8.99 دولار/مستخدم شهريًا التقديم: 13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا النمو: 24.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

6. الاثنين

عبر Monday.comMonday.com هو "نظام تشغيل للعمل" يهدف إلى مساعدتك على تبسيط سير العمل والتطبيقات. بصرف النظر عن ميزة مخطط جانت، يمنحك الاثنين لمحات عامة عن المشروع، بالإضافة إلى عرض لوحة المعلومات وطريقة عرض كانبان.

يمكنك مراقبة عبء عمل كل عضو في الفريق لتوزيع العمل بالتساوي بين أعضاء فريقك.

مثل أي برنامج، فإن الاثنين له حدوده أيضاً. لقد قمنا بتجميع قائمة

بدائل الاثنين

لمساعدتك في تحديد ما إذا كان هذا هو البرنامج المناسب لك.

أفضل الميزات #### الاثنين

أداة منخفضة الصيانة لإدارة المهام والمشاريع

يدعم عمليات استيراد سريعة وسلسة لـ جداول بيانات Excel (ملفات CSV) وتحويلها إلى لوحات ذكية يمكن عرضها كمخططات جانت

عمليات أتمتة سهلة الإعداد للتخلص من المهام اليدوية المتكررة

يتكامل مع أدوات التعاون والإنتاجية والتصميم

قيود يوم الاثنين

لا يحتوي على إمكانيات قوية لتبعية المهام

لا يوجد خيار لتعيين التعليقات على مخططات جانت لأعضاء الفريق

تسعير يوم الاثنين

مجاني

الأساسي: 8 دولارات/مستخدم شهريًا

8 دولارات/مستخدم شهريًا المعيار: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

7. سمارت درو

مثال على مخطط بيرت البياني من SmartDraw الرسم البياني الذكي هو مخطط جانت وبرنامج رسم بياني لأجهزة ماك. إنه مثالي لحالات الاستخدام التقني للغاية مثل المهندسين و تطوير التطبيقات .

بالإضافة إلى ذلك، يجد العديد من المستخدمين أنه مناسب للمؤسسات حيث يمكنه توفير تسجيل دخول واحد لآلاف المستخدمين داخل المؤسسة.

SmartDraw أفضل الميزات

يحتوي على محرك تنسيق ذكي يساعدك في إنشاء مخططاتك البيانية

يأتي مع قوالب لأكثر من 70 تنسيقًا مرئيًا، بما في ذلك مخططات جانت

يتكامل مع MS Office و G Suite و Jira والمزيد

يستورد Visio وملفات Lucidchart

قيود SmartDraw

يتعطل البرنامج من حين لآخر

يجد بعض المستخدمين أن التنقل مربكًا

تسعير برنامج SmartDraw

مستخدم واحد: 9.95 دولار شهريًا، يتم دفعها سنويًا

9.95 دولار شهريًا، يتم دفعها سنويًا أكثر من 5 مستخدمين: 5.95 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 107 تقييم)

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=60679 جرب بدائل SmartDraw هذه البدائل %/%href/

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8. جانت برو

عبر GanttPRO جانت برو يختلف عن العديد من الخيارات في هذه القائمة لأنه أداة لإدارة المشاريع تعتمد على مخططات جانت. لا توجد أجراس وصفارات - فأنت تقوم بتخطيط وتقدير وتتبع العمل باستخدام مخططات جانت، بكل بساطة وسهولة. بفضل هذا المستوى من التركيز، يجد العديد من المستخدمين أن GanttPRO سهل التعلم والاستخدام.

أفضل ميزات GanttPRO

يتيح لك تجميع المهام والمهام الفرعية والمعالم الرئيسية داخل المشروع

مفيد لإدارة الموارد يحسب تكاليف المهام والمشروع تلقائيًا بناءً على الموارد التي ربطتها بالمهام وتكلفة المورد في الساعة

يحتوي على مساحات عمل منفصلة للمخططات الشخصية ومخططات الفريق

يمنحك خيارات لمنح أعضاء الفريق أذونات العرض والتحرير لأعضاء الفريق

قيود GanttPRO

في الإصدار المجاني، يضع البرنامج علامة مائية على المخططات التي تم تصديرها

يفتقر إلى السلاسة عند التكبير والتصغير وعند استخدام شريط التمرير

تسعير برنامج GanttPRO

نسخة تجريبية مجانية

الإصدار الأساسي: 7.99 دولار/مستخدم شهريًا

7.99 دولار/مستخدم شهريًا الإصدار الاحترافي: 12.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

12.99 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 19.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

GanttPRO التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. nTask

عبر nTask nTask هو برنامج لإدارة المشاريع مع مخططات جانت التفاعلية. وهو مفيد لتحديد أولويات المهام، وإدارة المخاطر، وتتبع التقدم المحرز. تتكامل أداة مخطط جانت في nTask مع بقية النظام الأساسي، مما يعني أنه يمكنك سحب معلومات المشروع من مختلف طرق العرض ولوحات المعلومات إلى مخططك.

أفضل ميزات nTask

يرسل إشعارات في الوقت الفعلي كلما تم تحديث حالة المشروع

يسمح لك بتعيين المشكلات والمخاطر لأعضاء الفريق دون مغادرة عرض مخطط جانت

يُظهر المهام الفرعية المرتبطة بنقرة واحدة منسدلة للمهام الرئيسية

يتكامل مع مئات البرامج، بما في ذلك التقويمات وجداول البيانات والتخزين السحابي وتطبيقات التواصل مثل Slack

قيود nTask

يمكن أن يكون بطيئًا في تحميل المشاريع والمخططات ونتائج الاستعلامات

مخططات جانت غير متوفرة في الخطة المجانية

تسعير nTask

مجاني

القسط: 4 دولارات شهريًا لمستخدم واحد (تسعير متدرج حسب عدد المستخدمين)

4 دولارات شهريًا لمستخدم واحد (تسعير متدرج حسب عدد المستخدمين) الشركات: 12 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (تسعير متدرج حسب عدد المستخدمين)

12 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (تسعير متدرج حسب عدد المستخدمين) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

nTask التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (17 تقييم)

4.4/5 (17 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

تصوير البيانات باستخدام

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10. منطقة العمل

عبر منطقة العمل منطقة العمل هو برنامج لإدارة المشاريع معروف بخدمة ما بعد البيع الداعمة وواجهة مستخدم مرتبة. على الرغم من كونه غني بالميزات، إلا أنه سهل التعلم، خاصةً مع البرامج التعليمية التي يقدمها فريق Workzone.

أفضل ميزات Workzone

يوفر فريق Workzone تدريباً ودعماً غير محدود للعملاء

مستوى عالٍ من قابلية التخصيص حتى تتمكن من إنشاء مهام سير العمل والمخططات التي تناسب طريقة عملك

يقول العديد من المراجعين أنهم حصلوا على ردود سريعة وودية من فريق دعم العملاء

يتيح لك إنشاء قوائم مهام شخصية وإعداد تذكيرات تلقائية بالبريد الإلكتروني

قيود منطقة العمل

تحتوي خطة المؤسسة فقط على وظيفة المسار الحرج

يجد بعض المستخدمين صعوبة في إنشاء القوالب وتخصيصها

تسعير منطقة العمل

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

الفريق: 24 دولارًا/مستخدم شهريًا

24 دولارًا/مستخدم شهريًا المحترفين: 34 دولارًا/مستخدم شهريًا

34 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: 43 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات منطقة العمل

G2: 4.3/5 (50 تقييم)

4.3/5 (50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

## احصل على رؤى حاسمة مع أفضل برنامج مخطط جانت البياني لنظام التشغيل Mac

تمنحك مخططات جانت رؤى لا يوفرها لك جدول زمني بسيط أو حتى مخطط جانت لوحة كانبان لا يمكن. إنها توضح لك المهام التي ستحدث في أي وقت خلال مدة المشروع، مما يساعدك على التخطيط وتحديد الأولويات وإدارة مواردك بشكل أكثر فعالية. تساعدك على اكتشاف التأخيرات المحتملة وإصلاحها قبل حدوثها.

باستخدام البرنامج المناسب، يمكنك زيادة القيمة التي تحصل عليها من

مخططات جانت

. ابدأ في إنشاء مخططات جانت لنظام التشغيل Mac في وقت قصير من خلال إنشاء مساحة عمل مجانية على ClickUp .