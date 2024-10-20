أفضل 10 برامج مجانية لمخطط جانت البياني لنظام التشغيل Mac في عام 2025

تعتبر مخططات جانت مثالية لإدارة المشاريع لأنها توفر نظرة عامة مرئية للجدول الزمني ونطاق المشروع. فهي تجعل من السهل تقدير الجداول الزمنية للمشروع وتحديد الاختناقات المحتملة في سير عملك.
وعندما يتم تضمينها في
برنامج إدارة المشاريع
، تكتسب مخططات جانت قوى خارقة، حيث يمكنها الارتباط بالمهام والمكلفين بالمهام، ونقل المهام ذات الصلة عندما تتغير المواعيد النهائية وإظهار التقدم المحرز في الوقت الفعلي للمشروع.
لسوء الحظ، العديد من
برنامج مخطط جانت البياني
تعمل فقط (أو أفضل) على أنظمة ويندوز. ولكن إذا كنت من مستخدمي نظام ماك، فلا تقلق - فهناك أدوات تعمل على جهازك. تعرف على المزيد في هذه القائمة التي تضم 10 برامج مخططات جانت البيانية لمستخدمي ماك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج مخطط جانت لماك؟
عند اختيار برنامج مخطط جانت البياني لنظام ماك، ضع في اعتبارك الميزات التالية:
- واجهة المستخدم: يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام والفهم. يجب أن تسهل الوصول إلى جميع الميزات التي تحتاجها
- الأتمتة: يجب أن تكون قادرًا على أتمتة الخطوات الروتينية وسير العمل البسيط لتوفير الوقت المستغرق في إنشاء مخططات جانت
- التعاون: يجب أن يسهل برنامج مخطط جانت التعاون من خلال السماح لأعضاء الفريق بتعيين المهام وعرضها والتعليق عليها
- مراقبة الأداء: مراقبة الأداء أمر لا غنى عنه في أي برنامج لمخطط جانت. تتيح لك هذه الميزة تتبع تقدم المهام المختلفة وتحليل كيفية تأثيرها على الجدول الزمني العام للمشروع
تابع القراءة للتعرف على أفضل 10
أدوات لإنشاء مخططات جانت
على جهاز ماك.
## أفضل 10 برامج لمخططات جانت البيانية لأجهزة ماك
1. انقر فوق
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
ClickUp عبارة عن مجموعة إنتاجية قائمة على السحابة مع عرض مخطط جانت البياني لإدارة المشاريع. يجعل مخططات جانت تبدو جميلة مع واجهة مستخدم مرتبة وعناصر قابلة للتخصيص.
مثل بقية المنصة, مخطط جانت الخاص ب ClickUp لنظام التشغيل Mac متعة في الاستخدام، مع واجهة سحب وإفلات سريعة الاستجابة، ودعم العديد من المتعاونين الذين يعملون في نفس الوقت على نفس المخطط.
استكشف أداة مخطط جانت البياني من خلال تنزيل ClickUp لنظام التشغيل MacOS والبدء بهذا قالب جانت البسيط .
ClickUp أفضل الميزات
- تحديد الاختناقات المحتملة تلقائياً مع التتبع الذكي للمسارات الحرجة
- عرض الجدول الزمني الديناميكي، بما في ذلك إعادة الجدولة التلقائية لجميع المهام المرتبطة عند نقل مهمة باستخدام التبعيات
- الفرز بنقرة واحدة وفقًا لتاريخ الاستحقاق والأولوية والمكلفين وتاريخ الإنشاء وخيارات الفرز الأخرى
- تتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي مع نسب التقدم الديناميكية
- احصل على نظرة شاملة لجميع المشاريع الجارية في مخطط جانت واحد مع ترميز لوني واضح
- واجهة سحب وإفلات متجاوبة لعدة متعاونين لإجراء تغييرات على المخطط
قيود ClickUp
- لا يمكن للمستخدمين على الخطة المجانية تصدير مخططات جانت كملفات PDF أو PNG
- قد يجد المستخدمون الجدد أن مدى قابلية التخصيص مربك (وهو أمر يمكنك التخفيف من حدته من خلال البدء بقوالب مخططات جانت بدلاً من البدء من لوحة فارغة)
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
تحقق من الأفضل بشكل عام
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للحصول على نظرة عامة أوسع للخيارات المتاحة أمامك
2. خطة توجل
عبر توجلخطة توجل هي أداة لتخطيط وإدارة المشاريع توفر عرض مخطط جانت البياني. يمكنك إنشاء مخططات جانت لأي مشروع وعرض حالة المهام والتقدم المحرز بسهولة. يعمل Toggl أيضًا كتقويم للفريق ومخطط للمشروع.
إذا لم تكن متأكدًا من رغبتك في تجربة Toggl Plan بعد قراءة ميزاته وقيوده، فراجع هذه القائمة من بدائل Toggl.
أفضل ميزات Toggl Plan
- طريقة عرض جانت المجزأة تجعل من السهل على تحديد المهام طويلة المدى
- إضافة سياق مع مرفقات الملفات والتعليقات وقوائم المراجعة
- يضمن التصميم المتجاوب ضبط المخطط البياني نفسه عند تغيير حجم النوافذ
- يحتوي على تكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Asana وTrello وJira وZendesk وBasecamp
قيود خطة Toggl Plan
- يمكن إضافة مرفق ملف واحد فقط لكل مهمة
- لا يمكنك إخفاء المهام "المنجزة" إلا إذا كنت تستخدم خطة الأعمال الأغلى سعراً
تسعير خطة Toggl
- تجربة مجانية
- الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات خطة Toggl
- G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
المكافأة:
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3. تيمجانت
عبر TeamGantt TeamGantt هو برنامج قوي لمخطط جانت لأجهزة Mac مع واجهة مستخدم جيدة المظهر وتركيز على التعاون الجماعي. وهو يتضمن ميزات مثل الدردشات الخاصة بالمهام، والمهام الآلية، و جدولة المشروع وواجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.
TeamGantt أفضل الميزات
- التعاون في الوقت الفعلي، بغض النظر عن عدد الأشخاص في المشروع
- مخططات جانت وجداول زمنية جميلة مرمزة بالألوان
- واجهة سحب وإفلات لسهولة إعادة جدولة المهام
- جدولة المهام تلقائيًا لتوفير الوقت (لا حاجة لضبط تواريخ الاستحقاق يدويًا)
قيود TeamGantt
- بطء التحميل أحيانًا
- مواطن الخلل الطفيفة العرضية الطفيفة مثل عدم عرض المعالم الرئيسية (راجع هذه /مرجع/ /مدونة?p=65402 بدائل فريق جانت /%href/!)
تسعير TeamGantt
- مجاناً
- لايت: 24 دولارًا/شهرًا لكل مدير + 5 متعاونين لكل مدير
- المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + عدد غير محدود من المتعاونين
- المؤسسات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + عدد غير محدود من المتعاونين
تقييمات ومراجعات TeamGantt:
- G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
المكافأة:
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4. Smartsheet
عبر ورقة ذكيةورقة ذكية هو برنامج مخطط جانت شائع لمستخدمي Mac. وهو يوفر ميزات مثل تبعيات المهام، وعناصر التحكم في السحب والإفلات في الجدول الزمني، والإشعارات التلقائية لمساعدتك على تتبع تقدم المشروع. يدعم Smartsheet أيضًا التعاون مع العديد من أصحاب المصلحة من أجل تواصل أكثر كفاءة وتعيين المهام بشكل أسهل.
لاحظ أن الكثير من المنافسين يقدمون ميزات مماثلة، لذا تأكد من
مقارنة Smartsheet مع البرامج البديلة
قبل الالتزام بخطة مدفوعة.
أفضل ميزات Smartsheet
- يمنحك تحكمًا دقيقًا في أذونات الوصول والأمان وإدارة البيانات
- التغييرات والتحديثات في الوقت الفعلي لإبقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع دائم
- يتيح لك أتمتة مهام سير العمل، مثل طلبات التعليقات المتكررة على فترات زمنية محددة مسبقًا
- لديه مجتمع نشط من المستخدمين الخبراء الذين يشاركون أفضل الممارسات والحلول المتعلقة بالبرامج
قيود سمارتشيت
- قدرات تنسيق محدودة
- يجد بعض المستخدمين أن البرنامج يمكن أن يصبح ثقيلًا عند التعامل مع مستويات فرعية متعددة للمهام
تسعير #### سمارتس جيت
- مجاني
- المحترف: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الشركات: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات سمارتس جيت
- G2: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
5. العمل الجماعي
عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع مع أداة مخطط جانت لنظام التشغيل Mac. يتيح لك تتبع مشاريع متعددة والعمل على نفس المخطط في نفس الوقت مع أعضاء فريقك.
بالإضافة إلى أنه يقدم مجموعة من أدوات إعداد التقارير لقياس أداء المشروع.
أفضل ميزات فريق العمل الجماعي
- تبعيات المهام لتحديد الاختناقات بسرعة
- تحديد أولويات المهام لمساعدة الفريق على التركيز على العمل الأكثر أهمية
- يوازن بين الوظائف وسهولة الاستخدام
- يتكامل مع البرامج التي يشيع استخدامها من قبل فرق العمل الافتراضية، مثل Google Workspace وDatabox وToggl Track والعديد من أدوات التطوير والمحاسبة والتسويق
قيود العمل الجماعي
- ميزات تخصيص محدودة
- أغلى من معظم الأدوات في هذه القائمة
تسعير العمل الجماعي
- مجاني
- البداية: 8.99 دولار/مستخدم شهريًا
- التقديم: 13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا
- النمو: 24.99 دولارًا/مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)
6. الاثنين
عبر Monday.comMonday.com هو "نظام تشغيل للعمل" يهدف إلى مساعدتك على تبسيط سير العمل والتطبيقات. بصرف النظر عن ميزة مخطط جانت، يمنحك الاثنين لمحات عامة عن المشروع، بالإضافة إلى عرض لوحة المعلومات وطريقة عرض كانبان.
يمكنك مراقبة عبء عمل كل عضو في الفريق لتوزيع العمل بالتساوي بين أعضاء فريقك.
مثل أي برنامج، فإن الاثنين له حدوده أيضاً. لقد قمنا بتجميع قائمة
بدائل الاثنين
لمساعدتك في تحديد ما إذا كان هذا هو البرنامج المناسب لك.
أفضل الميزات #### الاثنين
- أداة منخفضة الصيانة لإدارة المهام والمشاريع
- يدعم عمليات استيراد سريعة وسلسة لـ جداول بيانات Excel (ملفات CSV) وتحويلها إلى لوحات ذكية يمكن عرضها كمخططات جانت
- عمليات أتمتة سهلة الإعداد للتخلص من المهام اليدوية المتكررة
- يتكامل مع أدوات التعاون والإنتاجية والتصميم
قيود يوم الاثنين
- لا يحتوي على إمكانيات قوية لتبعية المهام
- لا يوجد خيار لتعيين التعليقات على مخططات جانت لأعضاء الفريق
تسعير يوم الاثنين
- مجاني
- الأساسي: 8 دولارات/مستخدم شهريًا
- المعيار: 10 دولارات/مستخدم شهريًا
الاثنين التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)
7. سمارت درو
مثال على مخطط بيرت البياني من SmartDraw الرسم البياني الذكي هو مخطط جانت وبرنامج رسم بياني لأجهزة ماك. إنه مثالي لحالات الاستخدام التقني للغاية مثل المهندسين و تطوير التطبيقات .
بالإضافة إلى ذلك، يجد العديد من المستخدمين أنه مناسب للمؤسسات حيث يمكنه توفير تسجيل دخول واحد لآلاف المستخدمين داخل المؤسسة.
SmartDraw أفضل الميزات
- يحتوي على محرك تنسيق ذكي يساعدك في إنشاء مخططاتك البيانية
- يأتي مع قوالب لأكثر من 70 تنسيقًا مرئيًا، بما في ذلك مخططات جانت
- يتكامل مع MS Office و G Suite و Jira والمزيد
- يستورد Visio وملفات Lucidchart
قيود SmartDraw
- يتعطل البرنامج من حين لآخر
- يجد بعض المستخدمين أن التنقل مربكًا
تسعير برنامج SmartDraw
- مستخدم واحد: 9.95 دولار شهريًا، يتم دفعها سنويًا
- أكثر من 5 مستخدمين: 5.95 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا
تقييمات ومراجعات SmartDraw
- G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 107 تقييم)
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8. جانت برو
عبر GanttPRO جانت برو يختلف عن العديد من الخيارات في هذه القائمة لأنه أداة لإدارة المشاريع تعتمد على مخططات جانت. لا توجد أجراس وصفارات - فأنت تقوم بتخطيط وتقدير وتتبع العمل باستخدام مخططات جانت، بكل بساطة وسهولة. بفضل هذا المستوى من التركيز، يجد العديد من المستخدمين أن GanttPRO سهل التعلم والاستخدام.
أفضل ميزات GanttPRO
- يتيح لك تجميع المهام والمهام الفرعية والمعالم الرئيسية داخل المشروع
- مفيد لإدارة الموارد يحسب تكاليف المهام والمشروع تلقائيًا بناءً على الموارد التي ربطتها بالمهام وتكلفة المورد في الساعة
- يحتوي على مساحات عمل منفصلة للمخططات الشخصية ومخططات الفريق
- يمنحك خيارات لمنح أعضاء الفريق أذونات العرض والتحرير لأعضاء الفريق
قيود GanttPRO
- في الإصدار المجاني، يضع البرنامج علامة مائية على المخططات التي تم تصديرها
- يفتقر إلى السلاسة عند التكبير والتصغير وعند استخدام شريط التمرير
تسعير برنامج GanttPRO
- نسخة تجريبية مجانية
- الإصدار الأساسي: 7.99 دولار/مستخدم شهريًا
- الإصدار الاحترافي: 12.99 دولارًا/مستخدم شهريًا
- الشركات: 19.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
GanttPRO التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)
9. nTask
عبر nTask nTask هو برنامج لإدارة المشاريع مع مخططات جانت التفاعلية. وهو مفيد لتحديد أولويات المهام، وإدارة المخاطر، وتتبع التقدم المحرز. تتكامل أداة مخطط جانت في nTask مع بقية النظام الأساسي، مما يعني أنه يمكنك سحب معلومات المشروع من مختلف طرق العرض ولوحات المعلومات إلى مخططك.
أفضل ميزات nTask
- يرسل إشعارات في الوقت الفعلي كلما تم تحديث حالة المشروع
- يسمح لك بتعيين المشكلات والمخاطر لأعضاء الفريق دون مغادرة عرض مخطط جانت
- يُظهر المهام الفرعية المرتبطة بنقرة واحدة منسدلة للمهام الرئيسية
- يتكامل مع مئات البرامج، بما في ذلك التقويمات وجداول البيانات والتخزين السحابي وتطبيقات التواصل مثل Slack
قيود nTask
- يمكن أن يكون بطيئًا في تحميل المشاريع والمخططات ونتائج الاستعلامات
- مخططات جانت غير متوفرة في الخطة المجانية
تسعير nTask
- مجاني
- القسط: 4 دولارات شهريًا لمستخدم واحد (تسعير متدرج حسب عدد المستخدمين)
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (تسعير متدرج حسب عدد المستخدمين)
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
nTask التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (17 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)
تصوير البيانات باستخدام
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10. منطقة العمل
عبر منطقة العمل منطقة العمل هو برنامج لإدارة المشاريع معروف بخدمة ما بعد البيع الداعمة وواجهة مستخدم مرتبة. على الرغم من كونه غني بالميزات، إلا أنه سهل التعلم، خاصةً مع البرامج التعليمية التي يقدمها فريق Workzone.
أفضل ميزات Workzone
- يوفر فريق Workzone تدريباً ودعماً غير محدود للعملاء
- مستوى عالٍ من قابلية التخصيص حتى تتمكن من إنشاء مهام سير العمل والمخططات التي تناسب طريقة عملك
- يقول العديد من المراجعين أنهم حصلوا على ردود سريعة وودية من فريق دعم العملاء
- يتيح لك إنشاء قوائم مهام شخصية وإعداد تذكيرات تلقائية بالبريد الإلكتروني
قيود منطقة العمل
- تحتوي خطة المؤسسة فقط على وظيفة المسار الحرج
- يجد بعض المستخدمين صعوبة في إنشاء القوالب وتخصيصها
تسعير منطقة العمل
- لا توجد نسخة تجريبية مجانية
- الفريق: 24 دولارًا/مستخدم شهريًا
- المحترفين: 34 دولارًا/مستخدم شهريًا
- المؤسسات: 43 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات منطقة العمل
- G2: 4.3/5 (50 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
## احصل على رؤى حاسمة مع أفضل برنامج مخطط جانت البياني لنظام التشغيل Mac
تمنحك مخططات جانت رؤى لا يوفرها لك جدول زمني بسيط أو حتى مخطط جانت لوحة كانبان لا يمكن. إنها توضح لك المهام التي ستحدث في أي وقت خلال مدة المشروع، مما يساعدك على التخطيط وتحديد الأولويات وإدارة مواردك بشكل أكثر فعالية. تساعدك على اكتشاف التأخيرات المحتملة وإصلاحها قبل حدوثها.
باستخدام البرنامج المناسب، يمكنك زيادة القيمة التي تحصل عليها من
مخططات جانت
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