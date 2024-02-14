10 قوالب مجانية لجدولة المشاريع في Excel و ClickUp

تعتبر قوالب جدول المشروع ضرورية لأي مدير مشروع يريد إبقاء مشاريعه على المسار الصحيح. تساعدك هذه القوالب على تخطيط وإدارة الجدول الزمني للمشروع والمهام والميزانيات والموارد.

ومع ذلك، فإن إنشاء خطة جدول زمني للمشروع من الصفر مهمة ضخمة تستغرق وقتًا طويلاً. يجب أن يساعدك الجدول الزمني على إدارة الوقت، وإضافة جميع الجوانب الحرجة، وتخطيط تبعيات المهام في كل مرحلة.

الخبر السار هو أن لديك مساعدة الخبراء.

استخدام قوالب معدة مسبقًا لـ خطة المشروع ning يسمح لك بتنظيم المهام والمواعيد النهائية، وتصور التقدم المحرز، واستخدام التنبيهات التلقائية لتحديث الجميع.

إذا كنت تعاني من ضيق الوقت وترغب في بدء مشروعك التالي أو إنهاء المهمة بسرعة، جرّب قوالب جدول المشروع العشرة في ClickUp وExcel.

ما هو قالب جدول المشروع؟

قالب الجدول الزمني للمشروع هو خارطة طريق للمشروع بأكمله يمكنك تقسيمه إلى أجزاء يسهل فهمها. يتيح لك القالب تخطيط وتوصيل كل مهمة يجب إكمالها من البداية إلى النهاية. يتضمن الجدول الزمني للمشروع نظرة عامة رفيعة المستوى، وتواريخ البدء والانتهاء، وميزانية المشروع، وتخصيص الموارد، وهيكل تقسيم العمل، والجداول الزمنية الشهرية والأسبوعية.

بالنسبة للقيادة، يساعد نموذج تخطيط المشروع على تتبع تقدم المشروع. بالنسبة لمديري المشاريع، يعد قالب الجدول الزمني للمشروع أمرًا بالغ الأهمية لتخطيط الجدول الزمني للمشروع . سيستخدمونه لتقدير تكاليف المشروع، وتعيين مهام فردية لكل عضو من أعضاء الفريق، وتقديم نظرة عامة عن كيفية تناسب المهمة مع أهداف المشروع الأكبر.

قالب الجدول الزمني للمشروع هو نجم الشمال لأعضاء الفريق. قم بتنظيم كل جانب من جوانب القالب، بدءًا من مهام المشروع والمعالم الرئيسية والجداول الزمنية إلى مواءمة الجميع على الأهداف الحاسمة.

ما الذي يجعل قالب جدول المشروع جيدًا؟

يجب أن يجعل قالب جدول المشروع الخاص بك من السهل على الفرق عرض المهام والجداول الزمنية من خلال الحقول المخصصة.

يجب أن يحتوي القالب على لوحة تحكم بديهية، وحقول مخصصة، ومساحة لتدوين أوصاف المهام، ومساحة للطوارئ، والسماح بتعاون الفريق، وقوائم مهام، ومحادثة مدمجة.

تحديد الأنشطة وتسلسلها، وتقدير الموارد والمدد الزمنية، والتخطيط الجداول الزمنية للمشروع مع قالب إدارة المشروع

لنأخذ مثالاً على فريق تطوير برمجيات مكلف بمشروع تصميم موقع إلكتروني.

يستخدم مدير المشروع ذو التفكير المستقبلي قالب جدول زمني مخصص للمشروع لإظهار مجالات أوسع للمطورين، مثل مرحلة المشروع من الصياغة السلكية والترميز والاختبار.

ولتحسين الرؤية في المشروع بالنسبة للأقسام الأخرى المعنية، فإنها تضيف تبعيات إضافية، مثل إنشاء المحتوى، وتحسين الصور لتحسين محركات البحث، وتصميم واجهة المستخدم، والجداول الزمنية إلى قائمة المهام.

عندما تكون هناك مهام متعددة في متناول اليد، وأنت تتساءل عن كيفية تحديد أولويات عملك لدينا نصيحة

استخدم سجل مخاطر ClickUp لفهم تأثير مهام فريقك في حالة عدم اكتمالها والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الإنتاجية الإجمالية.

10 قوالب مجانية لجدول المشاريع لاستخدامها في عام 2024

قالب إدارة المشاريع في Excel فعال للمشاريع البسيطة التي تتضمن إنشاء وتتبع جداول المشروع. ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى ميزات متقدمة لإدارة المشاريع المعقدة التي تتضمن العديد من أصحاب المصلحة، والتعاون المتقدم، وإنشاء التبعيات، وقدرات إدارة المشروع.

وهنا يأتي دور ClickUp للإنقاذ. إن برنامج إدارة المشاريع يحتوي على قوالب جدول زمني مخصص للمشروع مع ميزات لإدارة الأعمال الشاقة.

يساعد قالب مشروع ClickUp في إدارة جميع مواردك، من أتمتة سير العمل للجدولة وتتبع المخرجات وتنظيم المهام والمستندات.

دعنا نستكشف قوالب جدولة مشروع ClickUp المفضلة لدينا.

1. قالب جدول مشروع ClickUp

هذا القالب هو تذكرتك لتبسيط تخطيط المشروع وإدارته، مما يتيح لك تتبع العمل وتحديد الأولويات وإدارة الجدول الزمني للمشروع

تتطلب منك إدارة المشاريع اليوم أن تكون مبدعاً فيما يتعلق بالتفكير ومنظماً فيما يتعلق بالمواعيد النهائية.

إن قالب جدول المشروع من ClickUp مخصص لمديري المشاريع الذين يقومون بالتوفيق بين مختلف الأولويات. استخدم هذا القالب لتحديد أهداف المشروع وتقسيمها إلى مهام وتعيينها لأعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصور الأولويات وإدارتها باستخدام مخططات جانت أو لوحات كانبان والحصول على إشعار بالمخاطر المحتملة أو تجاوزات الميزانية.

يقوم المديرون بتتبع حالة المشروع وتحليل الأهداف وتعديلها وإعداد المهام المتكررة وتحسين الموارد أثناء التنقل.

افترض أنك في مرحلة التخطيط لمشروعك التالي. من خلال إمكانات تتبع الوقت والعلامات والتبعيات، يمكنك مواءمة الفريق بشأن المهام ومخاطر المشروع المحتملة وأولوياته ومعالمه عبر جدول زمني مرئي.

تأكّد من أن جميع أعضاء الفريق يعرفون تواريخ استحقاق مهام المشروع، وأنشئ تحديثات مخصصة لإبلاغ الجميع بالتقدم المحرز.

2. نموذج جدول إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

يساعدك هذا القالب المتكامل في الحفاظ على سير المشاريع بسلاسة.

عندما ينطوي المشروع على عدة موارد، مثل مشروع إنشائي، فإن دمج قالب خطة المشروع المجاني من ClickUp مع أداة إدارة المشروع هي المنقذ لك

أن تكون على رأس مشاريع متعددة في وقت واحد أمر معقد، وتحتاج إلى قالب لإدارة المشاريع يحقق التوازن والمساءلة للفريق.

استخدم قالب جدول إدارة المشاريع في ClickUp لتصور مراحل المشروع وتنظيمها وهيكلتها. استفد من قوائم المهام لضمان إكمال فريقك لكل شيء في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

تتمثل الخطوة الأولى لإنشاء جدول زمني لإدارة المشروع في تحديد الخطوط العريضة للمشروع من حيث أهداف المشروع وتعيين المهام وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين. استخدام الأهداف في هذا القالب المجاني لجدول إدارة المشروع المجاني، قم بتعيين الأهداف، وحدد جداول زمنية واضحة وأهدافًا قابلة للقياس، وقم بأتمتة تتبع التقدم المحرز.

تصور أنشطة المشروع باستخدام عرض القائمة أو اللوحة أو الجدول الزمني.

طريقة عرض القائمة هي طريقة عرض مرنة لتجميع المهام وفرزها وتصفيتها

استخدم طريقة عرض اللوحة لتجميع المهام حسب المُعيَّن والأولوية وتواريخ الاستحقاق والتبعيات

الاستفادة من طريقة عرض المخطط الزمني لإدارة الموارد وخرائط الطريق وتخطيط المشروع

نصيحة احترافية للمدراء: إذا كنت تبحث عن تقنية إدارة الوقت للعمل من خلال المهام بالترتيب حسب الأهمية، جرّب قالب مصفوفة أيزنهاور من ClickUp .

3. قالب خطة عمل مشروع ClickUp

يمكّنك قالب خطة مشروع ClickUp من التعامل بنجاح مع المشاريع المعقدة وتنفيذها بسلاسة

بغض النظر عن الطريقة التي نضع بها الجداول الزمنية للمشروع أو نطاقاته، يجب عليك توفير ما يلزم للطوارئ مثل نقص الموارد في تاريخ الانتهاء.

يعد الاستعداد للعوامل غير المتوقعة واستيعابها أثناء تنفيذ المشروع أمرًا حيويًا.

وهنا يأتي دور قالب خطة عمل مشروع ClickUp الخاص بـ ClickUp يصبح أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط لحالات الطوارئ والمخاطر التي تضمن نجاح المشروع.

لنلقِ نظرة على كيفية استخدام قالب خطة المشروع البسيط هذا.

أثناء تطوير بوابة رعاية صحية حكومية، فإن الامتثال والبيانات ذات أهمية قصوى. أنت بحاجة إلى قوالب إدارة المشروع مع أمان المؤسسة لضمان أمان معلومات التعريف الشخصية للمريض (معلومات التعريف الشخصية).

يتيح لك قالب جدولة المشروع من ClickUp تقسيم قائمة مهام التصميم والتطوير إلى بيئات متعددة مع خمسة حقول مخصصة: المدة، والتأخيرات، والمراحل، والجهد، والتقدم.

كما أن قالب جدول الإنتاج يزيل التخمين من المعادلة في كل مرحلة، من مرحلة ما قبل التخطيط إلى ما بعد الإنتاج. هناك مساحة لأهداف المشروع ومهام التطوير وتخصيص الموارد وتتبع التقدم المحرز.

4. قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp قالب السبورة البيضاء

تصور الجدول الزمني لمشروعك بالكامل في لوحة بيضاء واحدة مريحة باستخدام هذا القالب

تتطلب الشراكات متعددة الوظائف مستوى أعلى من التعاون. تحتاج الديناميكيات المعقدة بين فرق المشروع إلى تواصل واضح وتصور لخطط المشروع ومرونة في إجراء التغييرات أثناء التنقل. قالب اللوح الأبيض للجدول الزمني للمشروع من ClickUp يدعم كل هذا. تقوم الفرق المختلفة بسحب وإسقاط الملاحظات للرجوع إليها وتحويل الأفكار إلى إجراءات منسقة، كل ذلك في مكان واحد.

تُعد اللوحة البيضاء لوحة مثالية للفرق لتبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات ورسم الخرائط وبناء سير العمل الرشيق لتتبع المهام انقر فوق الدردشة يجلب جميع اتصالات الفريق تحت سقف واحد، حتى لا تتنقل بين أدوات متعددة ومحادثات مبعثرة.

وسواء كنت تخطط لإطلاق ميزة ما أو تضع الأساس لحملة تسويقية، يساعدك هذا النموذج المجاني على تحديد العوائق المحتملة والبقاء منظماً.

يستفيد مديرو المنتجات من رؤية شاملة للمشروع من خلال لوحة الجدول الزمني للمشروع. من ناحية أخرى، ستقوم الفرق بإعداد الأتمتة في ClickUp لتعيين المهام، ونشر التعليقات، ونقل الحالات، وإرفاق الملفات مباشرةً لتتمكن الفرق الأخرى من الوصول إليها.

5. قالب قالب جدول تطوير ClickUp

تأكد من اكتمال مشاريع التطوير الخاصة بك في الوقت المحدد باستخدام هذا القالب قالب جدول التطوير الخاص ب ClickUp أمر بالغ الأهمية لجميع فرق التطوير للبقاء على المسار الصحيح وتحقيق أهداف المشروع.

من تطوير منتجات جديدة إلى تحديث المنتجات الحالية، لم يكن ضمان اكتمال مشاريعك في الوقت المحدد أسهل من أي وقت مضى. ابدأ باسم مشروع، واملأ الجدول بأنشطة تطوير المنتج في طريقة عرض القائمة، وتتبع التقدم المحرز من خلال جداول زمنية تفاعلية.

حدِّد أنشطة التطوير مثل تسمية المهام أو إعادة تسميتها، أو استخدام حقول مخصصة للتفاصيل أو الأوصاف، أو تحديث حالة المهام والجداول الزمنية للمشروع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المستندات في ClickUp رائعة للمديرين لإنشاء قائمة بأهداف المشروع وغاياته ودمج قواعد المعرفة مع أداة إدارة المشروع للرجوع إلى التفاصيل الفنية بسرعة.

تكامل ClickUp مع تطبيقات جدول العمل يساعد في تعيين المهام لأعضاء الفريق بناءً على عبء العمل الحالي لزيادة الإنتاجية.

6. قالب الجدول الزمني للجدول الزمني الإبداعي ClickUp

يوفر هذا القالب، من خلال طرق العرض المميزة والحقول المخصصة، نهجًا جديدًا لإدارة المهام، وتحويل قوائم المراجعة الروتينية إلى سرد آسر

المشاريع الإبداعية ممتعة. ومع ذلك، تحتاج إلى قالب إدارة المشاريع لتتبع حالة المشروع للبقاء على المسار الصحيح. قالب الجدول الزمني للجدول الزمني للجدول الإبداعي الخاص بـ ClickUp يقسّم المشاريع إلى خطوات أصغر بحيث يعطي فريقك الأولوية لكل مهمة قابلة للتنفيذ ويبقى على رأس الأمور الأكثر أهمية.

لنفترض أنك مدير مشروع في وكالة تسويق رقمي تتطلع إلى الارتقاء بمشاريعك الإبداعية إلى المستوى التالي من خلال إدخال المساءلة في عملياتك.

يتيح لك قالب خطة المشروع المجاني من ClickUp تتبع وإدارة التقدم الذي تحرزه فرق المحتوى والرسوم البيانية والوسائط الاجتماعية الخاصة بك من خلال طرق عرض مرنة. استخدم خاصية السحب والإفلات لتحديد أولويات المهام وتعيينها لأعضاء الفريق لإرضاء أفضل عملائك بالجداول الزمنية للتسليم.

عند إدارة العديد من العملاء، يتكامل قالب جداول المشروع هذا مع إدارة المشروع بحيث يكون لديك رؤية واضحة للجداول الزمنية للمشروع والخطوات التالية في العملية.

يعد هذا القالب الملائم للمبتدئين نقطة انطلاق رائعة للمدراء المبتدئين الذين يرغبون في إنجاز الأمور بسرعة.

7. قالب الجدول الزمني لـ ClickUp Gantt Timeline

عرض مشاريع متعددة على مخطط جانت واحد في ClickUp

إن إدارة مشاريعك بدون قالب مخطط جانت يشبه قضاء وقت لا بأس به في غربلة الفوضى قبل العثور على ما تبحث عنه. قالب مخطط جانت الزمني الخاص ب ClickUp يُستخدم بشكل شائع لعرض مهامك مقابل الوقت المخصص لإكمالها.

في لمحة سريعة، يتيح لك قالب الجدول الزمني للمشروع هذا توصيل التداخل بين المهام ومراحل المشروع بسهولة. انشر المعلومات حول جميع المهام المتضمنة في المشروع الجديد، والمواعيد النهائية المهمة، ومدة المهمة، وتاريخ البدء وتواريخ الاستحقاقات.

قم بإنشاء مهام ضمن جداول المشروع التي يتم تحديثها تلقائيًا أثناء العمل. وعلاوة على ذلك، يمكنك تنظيم المهام في مشاريع، وضبط الجدول الزمني لكل مشروع، وتتبع التقدم المحرز باستخدام حالات المهام المرمزة بالألوان.

لنأخذ مثالاً على قالب مخطط جانتت البياني البسيط الخاص بـ ClickUp للحصول على نظرة عامة شاملة لمشروعك. يستخدم مديرو المشاريع قوالب إدارة المشاريع لتصور التبعيات واستباق العوائق قبل حدوثها.

يسحب قالب خطة مشروع ClickUp هذا على الفور المهام من قائمتك إلى مخطط بسيط. تعرف على ما إذا كانت مهمة المشروع مفتوحة أو قيد التنفيذ أو مكتملة من خلال ترميز مخطط جانت بالألوان. مع حالات الاستخدام المتعددة لـ قوالب مشروع مخطط جانت البياني ، فإن السماء هي الحد الأقصى لجميع الطرق المختلفة لاستخدام قالب جدول العمل .

8. قالب جدول فريق ClickUp

تم تصميم قالب جدول فريق ClickUp لمساعدتك على البقاء منظمًا وعلى رأس جدول فريقك.

بصفتك مدير مهام أو قائد فريق، فإن إدارة أعباء العمل اليومية للفرق المختلفة داخل الشركة أمر صعب. فأنت تريد إبقاء الجميع منظمين وعلى المسار الصحيح ومتحمسين.

إن قالب جدول الفريق من ClickUp يساعدك على جدولة وتصور أعباء عمل فريقك بناءً على التقويمات اليومية لتجنب الإدارة التفصيلية لفريقك.

يمكّنك إنشاء جدول زمني للفريق باستخدام هذا القالب من:

القضاء على الارتباك في توصيل المهام

الحصول على رؤية أفضل للمهام بشفافية كاملة

تحفيز أعضاء الفريق للبقاء على المسار الصحيح

احصل على سير عمل مبسط ومرن لإجراء التغييرات عند الحاجة إلى ذلك

يوحّد قالب إدارة المشروع هذا فرقك نحو هدف عمل مشترك ويجعل أهدافك تتماشى مع كل مهمة.

9. قالب جدول مشروع إكسيل من Vertex42

قالب جدول مشروع إكسل للجدول الزمني بواسطة فيرتكس 42 إذا كنت تريد قالب جدولة مشروع يدير نظرة عامة على المشروع وأوصاف المهام ببساطة وجاذبية بصريًا، فإن قالب جدول مشروع Excel من Vertex42 هو القالب المناسب. يعمل هذا القالب المجاني بشكل رائع لإنشاء ومشاركة التقارير المرحلية مع أصحاب المصلحة.

إن بديل Excel مثالي لإدارة المهام التشغيلية البسيطة، مثل مشروع جامعي بين الطلاب، والتي لا يمكن للمرء أتمتتها. على سبيل المثال، قم بترتيب مهامك الأسبوعية أو الشهرية وإنشاء أوراق عمل جدول المشروع.

ولكن عندما تحتاج إلى مقترحات أكثر تعقيدًا، مثل قوالب ميزانية المشروع ، قد لا يساعد نموذج جدول المشروع هذا لأنه يفتقر إلى أوراق عمل الميزانية لتتبع وتقدير النفقات.

10. قالب جدول مشروع Excel من TeamGantt

قالب جدول مشروع إكسل للجدول الزمني بواسطة TeamGantt مع قالب جدول مشروع TeamGantt المجاني من TeamGantt، لا داعي للقلق بشأن المهام الحرجة التي تفلت من بين يديك.

إذا كنت منظمًا لحدث، استخدم هذا القالب لتتبع مهامك وتعيين الجداول الزمنية بناءً على تاريخ البدء ومدة المهمة، والتقاط التحديثات في الوقت الفعلي من المتحدثين وقسم التسويق ومنظمة المبيعات والقيادة مع تقدم المشروع.

لنفترض أن لديك حدثًا صناعيًا الشهر المقبل. يحدد قالب جدول المشروع هذا من يحتاج إلى القيام بما يجب القيام به في الأسبوعين المقبلين. في أقصى العمود الأيسر، حدد نطاقات التواريخ للأسبوعين الأول والثاني. أضف الموارد التي ستساهم في المشروع في العمود المخصص. قم بتخصيص قالب المشروع، وقم بتلوين قالب المهام حسب المهام، وأضف صفوفاً وأعمدة لتوسيع الجدول الزمني.

تبدأ الجدولة المرنة للمشروع من خلال التركيز على المهام التي تحرك الإبرة. قم بتوصيل خطة مشروعك وتشغيلها في دقائق وشاهد فريقك وهو يقدم مشروعًا ناجحًا بشكل أسرع.

أنجز المزيد في وقت أقل مع قوالب جدول المشاريع من ClickUp

يعد اختيار قالب جدول زمني مناسب للمشروع أمرًا بالغ الأهمية لمدير المشروع للبقاء منظمًا وتتبع تقدم الفريق. وسواء كنت تفضل مخطط جانت أو السبورة البيضاء أو عرض الجدول الزمني، فإن توثيق خارطة الطريق يضيف هيكلاً ووضوحًا لمشروعك.

توفر قوالب إدارة المشاريع من ClickUp ميزات متقدمة مثل التعاون باستخدام قوائم المهام، وتخصيص الأولويات بناءً على الحاجة الملحة، وإضافة أهداف لمواءمة الجميع، ولوحات المعلومات لتصور التقدم المحرز وتقديم تقارير عنه إلى المديرين التنفيذيين.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الأتمتة التكامل مع برامج الجهات الخارجية مثل برنامج جدولة المهام ، وإدارة علاقات العملاء، وبرامج إدارة المشاريع لتدفق البيانات بين الأنظمة المختلفة.

ابدأ باستخدام أي من هذه النماذج لمعالجة مشروعك التالي. اشترك في ClickUp اليوم.