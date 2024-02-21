أفضل 16 من أفضل بدائل مايكروسوفت بروجكت &؛ المنافسين في عام 2025 (مجانًا &؛ مدفوع!)

مايكروسوفت بروجكت هو الأكبر والأكثر شهرة أداة إدارة المشاريع متاحة. تم إصداره في عام 1984 عندما كان أي نوع من برامج سطح المكتب أمرًا جديدًا. ولكن بسبب هذا التاريخ، يمكن أن يبدو بالتأكيد عفا عليه الزمن.

بالتأكيد، فقد مهّد الطريق أمام برامج إدارة المشاريع (مثل مخطط مايكروسوفت )، ولكنها الآن تفتقر إلى الابتكار الجديد. إنها خائفة جدًا من تنفير قاعدة مستخدميها. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للأفكار الجديدة!

لهذا السبب سنستعرض أفضل 16 بديلاً لـ Microsoft Project. سنزودك بمراجعة مفصلة لكل منها بالإضافة إلى إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها ومراجعات المستخدمين لها.

لنبدأ!

## لماذا تبحث عن بديل مايكروسوفت لإدارة المشاريع؟

واحدة من أكبر عيوب مشروع مايكروسوفت هو طبيعته المعقدة ومنحنى التعلم الحاد. من نواحٍ عديدة، يحمي Microsoft Project أولئك الذين يعرفونه بشكل أفضل.

فهو يستغرق وقتًا طويلاً لإتقانه لدرجة أن أي شخص يتقنه يشعر أن عليه الدفاع عن موقفه (واستخدام Microsoft Project).

"يعد Microsoft Project قويًا عندما يتعلق الأمر بالجوانب الأكثر تفصيلاً لإدارة المشروع، مثل إدارة الموارد والتقارير المخصصة والجداول الزمنية. القوة لا تعني السهولة أو البساطة بالطبع"، يقول مراجعة واحدة من MS Project.

يمكن أن ينشئ بشكل فعال خطة المشروع والتعمق في التفاصيل الدقيقة لمواردك ولكن لا يجب عليك استخدامه إلا إذا كنت مدربًا بالفعل على ترويض الوحش الذي هو Microsoft Project.

مكافأة:_

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=58402 بدائل نماذج مايكروسوفت* %/%href/

وألقِ نظرة على هذا... هذا ليس سهل الاستخدام!

ما هي عيوب استخدام مشروع مايكروسوفت؟

تحتاج إلى مدير مشروع معتمد يعتمد على الصادرات

وقت اعتماد طويل

ولكن لحسن الحظ، نحن في قرن جديد، وهناك الكثير من بدائل Microsoft Project الرائعة التي يمكنك استخدامها!

## 16 أفضل بدائل مايكروسوفت بروجكت

سواء كان ClickUp، أو Asana، أو Trello، أو أي من بدائل Microsoft Project ال 16 الأخرى التي أدرجناها هنا، فمن المؤكد أنك ستجد ما يناسب احتياجاتك.

ألق نظرة على هذه القائمة لمقارنة ميزات أفضل بدائل مايكروسوفت بروجكت.

1. ClickUp

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

ClickUp هو أداة شاملة تقدم طريقة جديدة تمامًا للعمل تجعل من السهل إدارة مشاريع متعددة مع فريقك. إنه بديل جميل وسهل لمشروع MS Project!

إليك نظرة عامة سريعة على بعض ميزات ClickUp الرئيسية:

لوحة تحكم رشيقة قوية :: توفر لك مكانًا مركزيًا لتلقي أجايل رؤى المشروع مثل الصحة العامة للمشروع، وأهداف المشروع، والجداول الزمنية للمشروع، وغير ذلك الكثير

التعليقات :: تأتي كل منها مع شريط حالة المهام الخاصة بها ولوحات رسائل لتحسين العمل الجماعي، ويمكنك تقسيم كل مهمة إلى مهام فرعية وقوائم مراجعة

عمليات تكامل قوية :: يتكامل مع أدوات تتبع الوقت وغيرها أدوات الإنتاجية لإدارة موقعك في الموقع بالإضافة إلى الفرق الافتراضية ClickUp Brain : تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة ب ClickUp الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهام إدارة المشاريع



أتمتة مهام سير العمل وتوسيع نطاق أعمالك باستخدام ClickUp AI

محترفو ClickUp:

واجهة جميلة

غير مكلفة

لديه باقة مجانية للأبد

دعم لجميع أنظمة التشغيل مثل ويندوز وماك وiOS وتطبيق جوجل

طرق عرض متعددة، بما في ذلك عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني ومخطط جانت

مدمج في ميزات تخطيط المشاريع وجدولة المشاريع ميزات متقدمة مخصصة للمشاريع الرشيقة

تطبيق جوال قوي لـ إدارة المشروع عن بُعد قوالب إدارة المشاريع لأتمتة سير العمل



قالب إدارة المشاريع من ClickUp

كليك أب سلبيات:

100 ميغابايت من التخزين على الباقة المجانية

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

تعرف على المزيد حول خارطة طريق منتجاتنا هنا .

استعراض #### ClickUp:

"ClickUp هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات إدارة المهام والمشروعات." - جي 2 كراود "أداة تغير الحياة. تعيد المنظور الذي تشتد الحاجة إليه في المهام ذات الأولوية القصوى. تساعد في تتبع ما أنجزناه وقضينا وقتًا أطول في إنجازه خلال عام معين. لا يمكن العيش بدونه!" - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "إنه لأمر رائع مدى سهولة عملية الترحيل عندما انتقلنا إلى ClickUp. تعمل المنصة مع كل سيناريو مشروع تحتاجه: العملاء، والمهام الشخصية، والمشاريع، سمِّ ما شئت. فهي توفر قدراً جيداً من الأدوات لتتبع كل ما يتضمنه المشروع." - مراجعة التحقق من Capterra

خطط تسعير ClickUp:

خطة مجانية للأبد : الأفضل للاستخدام الشخصي

: الأفضل للاستخدام الشخصي خطة غير محدودة : الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات للعضو شهريًا)

: الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات للعضو شهريًا) خطة الأعمال : الأفضل للفرق متوسطة الحجم أو متعددة الفرق (12 دولارًا/عضو شهريًا)

: الأفضل للفرق متوسطة الحجم أو متعددة الفرق (12 دولارًا/عضو شهريًا) خطة المؤسسات : اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة ClickUp AI: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

2. أسانا

عبر أساناأسانا بدأت الشركة في عام 2011 وسرعان ما اكتسبت الكثير من الشهرة بسبب صلات مؤسسيها بفيسبوك. وبفضل هذا النسب، لم تواجه Asana أي مشكلة في جمع التمويل وهي في طريقها لأن تصبح شركة بقيمة مليار دولار قريبًا.

ولكن هل هذا يعني أن هذه الأداة مناسبة لأعضاء فريقك؟ ليس بالضرورة.

لدى Asana واجهة بسيطة مع أقسام واضحة لفعالية إدارة المشاريع المرئية . كما هو الحال مع اسمه، فهو يتمتع بواجهة مستخدم هادئة تساعدك على الشعور بالاستقرار عند العمل. وهذا وحده يجعل منه بديلاً رائعاً لبرنامج Microsoft Project.

وعلى الرغم من البداية السريعة، فقد تأخر تطوير منتجاتها في السنوات الأخيرة. و Asana ليس رائعًا لجميع الفرق في مؤسستك: لن تستخدمه معظم فرق تطوير البرمجيات.

محترفو أسانا:

قابل للتخصيص للغاية

تقويم مشترك رائع المزامنة

نظام جيد لإدارة مهام المشاريع المتكررة

بديل مجاني ل Microsoft Project

إدارة المحفظة

سلبيات أسانا

لا يوجد تتبع أصلي للوقت

مخطط جانت فقط من خلال وظيفة إضافية

منحنى تعليمي كبير

لا توجد خرائط ذهنية

يحتوي على الحد الأدنى للمستخدم

لا توجد أوامر مائلة

مراجعات أسانا:

"نحن نقوم بالتوفيق بين العديد من المشاريع المتنافسة والمواعيد النهائية، لذا فهو يساعد في الحفاظ على كل شيء في صورة واحدة كبيرة، في مكان يمكننا التحدث فيه عن المهام الفردية أثناء تقدمنا. أفضّل سير العمل هذا على التركيز على الدردشة/البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك. إن آفاق أسانا لتخطيط الوقت تتحسن، لكنها مشوشة قليلاً في الوقت الحالي." - G2Crowd "أستخدم Asana كل يوم لإدارة مهامي. أشجع فريقي على الحفاظ على عملهم من خلال Asana. بشكل عام إنها أداة لطيفة وفعالة. خلال هذا السيناريو الحالي، إنه مفيد حقًا للعمل عن بُعد. على الرغم من أنني أعتقد أنه مكلف قليلاً مقارنة بتطبيقات إدارة المهام المماثلة. لكن الميزات جيدة حقًا." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

تسعير #### أسانا:

مجانًا إلى 24.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (الإصدار الأساسي مجاني، والخطط المميزة تبدأ من 10.99 دولارًا أمريكيًا) قارن بين Asana و ClickUp!

3. بروفهاب

عبر بروفهاببروفهاب هو بديل لمايكروسوفت يأتي مع مجموعة واسعة من الميزات المتقدمة. فهو يجمع كل جانب مهم من جوانب عملك ومشاريعك في مكان مركزي. مثل بعض الأدوات الأخرى المذكورة أعلاه، يتيح لك إنشاء المهام، وتعيينها إلى أعضاء الفريق المتعددين، وتصور تقدم المشاريع في طرق عرض مختلفة للمشروع مثل لوحات كانبان، وعرض الجدول، وعرض جانت.

كما يوفر أيضًا أدوات قوية لمراقبة العمل مثل تتبع الوقت وتتبع التقدم المحرز والتقدم المحرز في العمل تقارير المشروع لمساعدتك في تتبع تقدم فريقك. أكبر ميزة في Proofhub هي التسعير الثابت، مما يعني أن نفقاتك لا تزيد مع زيادة فريقك.

يتوفر Proofhub أيضًا كتطبيق جوال لمستخدمي Android و iOS.

إيجابيات بروف هاب:

منصة الكل في واحد

واجهة سهلة الاستخدام

تخصيص ممتاز للمشروع

تعاون وتواصل سلس مع الفريق

سلبيات بروف هاب

تسجيل دخول واحد على جوجل

يمكن تحسين إدارة الإشعارات

مراجعات Proofhub:

"لقد اخترنا ProofHub بسبب مجموعة الخدمات الواسعة التي يقدمها بسعر مناسب. يمكنك استخدام جزء واحد من ProofHub للمشاريع الداخلية وجزء آخر مختلف تمامًا لـ تعاون العملاء . ونتيجة لذلك، فهي حزمة كاملة بالنسبة لنا." - كابيترا "يعجبني وجود تنسيق لكل ما قد تحتاج إلى القيام به؛ فأنا أستخدمه لتتبع مشاريع العملاء، وإدارة المهام، ومشاركة الملفات، وتدقيق التصاميم، وتدوين الملاحظات، وتتبع الوقت، والتحقق من تقارير التقدم، وغير ذلك الكثير. كما أن تسعير ProofHub الثابت هو ميزة إضافية" - - G2Crowd

تسعير بروف هاب:

تبدأ خطط ProofHub المدفوعة من 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر، ويتم دفعها سنويًا (لا توجد رسوم لكل مستخدم).

4. بايمو

عبر بايمو Paymo هو تطبيق قوي لإدارة المشاريع. لا شيء مبهرج هنا.

لديهم شاشة رئيسية لطيفة تبرز العناصر الأكثر أهمية لهذا اليوم، مما يساعد على تتبع المواعيد النهائية.

كما أنها توفر عروضاً على اللوحة, على غرار ClickUp و Trello. لديهم ميزات لوحة تحكم قوية لمساعدتك في قياس تقدم المشروع ولديهم مكان مركزي لإدارة المشاريع المعقدة. يعد Paymo اختياراً آمناً يريح مديري مشاريعك.

محترفو بايمو:

تطبيق الهاتف المحمول مع تتبع المشروع

جداول زمنية قابلة للتخصيص

مخططات جانت تفاعلية جميلة وتفاعلية

تخطيط المهام وتبعيات المهام

بديل مجاني ل Microsoft Project

مساوئ بايمو

التكامل فقط على الخطة المدفوعة

ثلاث فواتير فقط مع الخطة المجانية

الكثير من المشاهدات يمكن أن تجعل من الصعب تعلمها

مراجعات بايمو

"لا توجد وظيفة استيراد للمهام/المشاريع، لذلك هناك عملية يدوية للغاية مطلوبة لبدء التشغيل إذا كنت تنتقل من أدوات مختلفة." - G2Crowd "بالنسبة لمستخدم متوسط أو صغير أو مستخدم منفرد، فإن بايمو يكفي فقط لإدارة أي نوع من المشاريع. الخطة المجانية كافية وتقدم ميزات كافية للبدء ثم الترقية إذا لزم الأمر." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra

تسعير #### بايمو

8.95 دولار إلى 14.25 دولار/مستخدم/شهرياً

5. Monday.com

عبر Monday.com يعتمد يوم الاثنين على تحويل الأشياء إلى اللون الأخضر، مما يعني أنهم يريدونك أن تقوم بتحديد مجموعة من الأشياء. لقد طوروا أيضًا جدولًا/مدير مهام هجينًا مثيرًا للاهتمام، مع الكثير من الحقول المخصصة لجعل مهام معينة بالطريقة التي تريدها.

المشكلة؟ هذا ليس دائمًا قابلًا للتطوير عبر فرق كبيرة الحجم لتحقيق الفعالية التعاون عبر الإنترنت . لديهم أيضًا نسخة تجريبية مجانية محدودة لن تمنحك وقتًا كافيًا لاستكشاف جميع ميزاتهم المفيدة دون دفع رسوم باهظة.

على الرغم من الدعاية الإعلانية المثيرة للإعجاب، يمكن لأي شخص لديه معرفة عملية بـ Google أن يجد الكثير من ميزاته مجانًا في مكان آخر ( كما هو الحال في ClickUp! ).

Monday.com الايجابيات:

واجهة سهلة الاستخدام و

يقدم امتدادًا لمتصفح كروم أيضًا

الكثير من قابلية التخصيص

التكامل مع Dropbox وOneDrive

سلبيات #### Monday.com

لا يوجد تقويم

باهظ التكلفة

لا توجد مهام متكررة

لا توجد مهام فرعية

لا توجد أوامر شرطة مائلة

الاثنين

"تغيير الاسم إلى "الإثنين" لا أحد يحب أيام الاثنين . هناك دلالة سيئة هناك." - G2Crowd "بشكل عام، الاثنين أداة رائعة لإدارة عبء العمل والمشاريع والحفاظ على عمل الأشخاص معًا في مساحة تعاونية. أوصي بشدة بهذا المنتج للآخرين إذا كانوا يبحثون عن أداة غير مكلفة وسهلة الاستخدام وسهلة التنفيذ. ومع ذلك، فقط احذر، يجب أن تكون لديك فكرة عن كيفية استخدام هذه الأداة وإلا فقد تكون الميزات وفيرة جدًا ولا يتم شرحها بشكل جيد بما يكفي لمساعدة المستخدم الذي يبحث عن أفكار فقط." - مراجعة تم التحقق من Capterra 👉 انظر كيف

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!

يوم الاثنين.com التسعير:

من 8 دولارات إلى 16 دولارًا/شهرًا/ 5 مستخدمين قارن بين ClickUp والاثنين !

6. هيتاسك

عبر هيتاسك أداة أخرى من أدوات التعاون الجماعي، هذه الأداة أقل قوة من MS Project ولكنها تحتوي على بعض الميزات التي تريدها من منظور التطوير مثل تتبع المشكلات وتكرار المهام والدردشة الجماعية. يحتوي على تقارير أيضًا، ولكن قد لا يكون متقدمًا مثل Microsoft Project.

إيجابيات هيتاسك:

سهل الاستخدام

واجهة نظيفة

مزامنة تقويم جوجل

سلبيات #### هيتاسك

لا توجد العديد من عمليات التكامل

لا توجد ملاحظات خاصة

لا توجد ميزة مخطط جانت البياني

لا توجد لوحة كانبان

مراجعات هيتاسك

"تفتقر البيئة المرئية إلى الألوان، ويمكن تحسينها بإضافة عناصر تسمح للموظفين بالتمييز بسرعة دون قراءة، وتعيين تسميات ملونة لكل منها من أجل اكتشاف أي تغيير أو ملاحظة بسرعة وكذلك مصدرها ..." - G2Crowd "هذا المنتج سهل الاستخدام للغاية، لكن واجهة المستخدم ليست بديهية للغاية. السعر عادل بالنظر إلى ما ستحصل عليه في المقابل. إذا كنت تخطط لاستخدامه لسبب شخصي فقد تكون هذه الأداة كافية." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

تسعير #### هيتاسك

مجانًا إلى 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تبدأ الباقة المدفوعة من 5 دولارات)

7. nTask

عبر ن مهمة يعتبر nTask نفسه في الغالب بديلاً عن Asana، ولكنه رائع أيضًا كأداة أبسط من Microsoft Project.

يحتوي nTask على أدوات إعداد التقارير حول تتبع الوقت وتتبع تقدم العمل والاجتماعات التي سيحبها جميع المديرين.

كما أنه يحتوي على مخططات جانت مدمجة لعرض مشاريع متعددة من مستوى عالٍ. إضافة إلى تتبع الأخطاء/المشاكل وقد يكون حلاً سهلاً مقارنةً بـ Microsoft Project.

مثل معظم أدوات الإنتاجية هذه، فهي أقل تكلفة بكثير من Microsoft Project أيضًا مما يجعلها بديلاً جيدًا لمشروع MS Project.

nTask الايجابيات:

أسعاره معقولة جداً

أداة إدارة الاجتماعات

تتبع الأخطاء/المشكلات

تبعيات المهام

nTask سلبيات:

لا يوجد مؤقت

تطبيق سيء للوصول إلى الهاتف المحمول

مخططات جانت ليست تفاعلية (حتى الآن)

nTask مراجعات:

"الفرق الأكبر في وظيفة الاجتماع مقارنةً بشيء مثل GCal هو أنه يمكنك إنشاء جدول أعمال مفصل وتخزين محاضر الاجتماعات ومشاركتها تلقائيًا مع فريق المشروع دون مغادرة التطبيق." - بومبشيل "لا يوجد الكثير مما لا يعجبك في هذا التطبيق. عمليات التكامل لا تشوبها شائبة وتعمل بشكل مثالي. ومن ناحية أخرى، فإن التحديثات المتكررة تكمل وتعزز قابلية استخدام هذا التطبيق، إلا أن التعود على هذه التغييرات يستغرق بعض الوقت في بعض الأحيان." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

nTask التسعير:

مجاناً إلى 7.99 دولار/مستخدم/شهرياً (الباقة المدفوعة تبدأ من 2.99 دولار)

8. زينكيت

عبر زينكيت Zenkit هو بديل قوي لمشروع مايكروسوفت، مع الكثير من طرق العرض المختلفة، بما في ذلك عرض اللوحة والجدول.

يتضمن تتبع النشاط والإشعارات، بحيث تعرف دائمًا ما يعمل عليه كل عضو من أعضاء فريقك بالكامل. إنه مثالي للمديرين للحصول على عرض عالي المستوى للمشروعات القادمة أيضًا.

ولكن بسبب بعض ميزاته المفقودة، قد لا يكون هذا الخيار الأفضل لمشروع معقد وكبير. ستحصل أيضًا على تحرير غني للنصوص وخلفيات مخصصة لجعل Zenkit خاص بك.

إيجابيات Zenkit:

طرق عرض متعددة

إدارة مهام المشروع بسهولة

أدوات رسم الخرائط الذهنية

سلبيات #### زينكيت

لا توجد مخططات جانت

لا يوجد تتبع للوقت

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات عامة

أوقات تحميل طويلة

مراجعات Zenkit:

"قد تبدو واجهة المستخدم نفعية بعض الشيء وليست ودية مثل بعض أنظمة البرامج الأخرى." - كابيترا "تجربة ممتازة مع خدمة العملاء. كان الخلل الوحيد هو الخلل الصغير عندما قمت بترقية خطتي، لكنهم ساعدوني في اكتشاف طريقة للتغلب عليه. أحب أنهم يواصلون تطوير البرنامج بدلاً من السماح له بالبقاء في حالة ركود." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

Zenkit التسعير:

مجانًا إلى 29 دولارًا/مستخدم/شهريًا (فقط الباقة الشخصية/الفردية مجانية، أما باقة الفريق فتبدأ من 11 دولارًا)

9. سلينكي

عبر سلينكي إذا كنت تهدف إلى أداة مع إدارة الموارد ومخططات جانت، والمزيد بشكل عام جاذبية بصرية من Microsoft Project، فقد يكون Slenke خيارًا مناسبًا.

إنها أداة جديدة نسبيًا، لذلك سيكون هناك منحنى اعتماد. يستخدمها أعضاء الفريق أيضًا لإدارة اتصالاتهم الداخلية، لذا يمكنك أن تفطم نفسك عن استخدام هذه الأداة سلاك إذا أردت

قد لا تكون الأفضل للعديد من المشاريع، لكنها أداة بسيطة لمساعدة فريقك الصغير على الحفاظ على التركيز والتواصل.

سلينكي المحترفين:

الكثير من التكامل مع جهات خارجية

التواصل الداخلي

واجهة نظيفة

سلينكي سلبيات

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب

لا توجد خطة مؤسسية

الإنجليزية فقط

مراجعات سلينكي

"يمكن أن يصبح قسم التنبيهات مربكًا في بعض الأحيان، وسيكون من المثالي أن يكون هناك المزيد من التحكم في نوع التنبيهات التي أتلقاها." - مراجعة على Capterra "سيكون من الجيد تخصيص البرنامج أكثر قليلاً واستخدام العلامة التجارية الخاصة بشركتنا. لا يمكنني التفكير في أي شيء آخر لم يعجبنا حتى الآن." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra

سلينكه التسعير:

مجاناً إلى 15 دولار/مستخدم/شهرياً

10. باسيكامب

عبر BasecampBasecamp اتبع نهجًا مختلفًا تمامًا في برامج إدارة المشاريع مقارنةً بـ Microsoft Project.

يركزون على تواصل الفريق وملفات المشروع على تواريخ الاستحقاق والمهام، مما يجعلها واحدة من رواد التواصل مع الفرق الكبيرة والعملاء والبائعين. مع Basecamp ، يمكنك تعيين قوائم مهامك وإضافة رسائل وتحديث جدول مشروعك . يتعلق الأمر بالمعلومات وميزات التعاون المتقدمة أكثر من كونه حلاً دقيقاً لإدارة المشروع.

فكر فيه كمكان موحّد للتحديثات، ولكن ليس لتفاصيل المشروع.

محترفو باسيكامب:

نفس السعر، بغض النظر عن عدد المستخدمين

عدد غير محدود من المستخدمين والمهام

موثوقية

سلبيات باسيكامب

ميزات محدودة

لا يوجد تتبع للوقت

غير جذاب لوحة تحكم المشروع لا توجد تحليلات



مراجعات باسكامب:

"يتطلب Basecamp قليلاً من التعلم في البداية، ولا يمكن لأي شخص التعامل معه في البداية، لذلك لا يعجبني ذلك فقط، لكنه ليس عائقاً لأنه برنامج يستحق الاستخدام حقاً." - G2Crowd "أستخدمه بشكل أساسي للتعاون في المشروع مع أعضاء فريقي الذين يعملون في الفروع الأخرى. ويمكننا التواصل والعمل على نفس المهمة في الوقت الحقيقي، كما يمكننا التواصل والعمل على نفس المهمة في الوقت الحقيقي، مما يجعل التعاون في المشروع عملية فعالة للغاية." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

تسعير #### Basecamp:

من 99 دولارًا شهريًا قارن بين Basecamp و ClickUp وتعرّف على أفضل بدائل Basecamp .

11. سيلوكسيس

عبر سيلوكسيس هذه واحدة من أكثر الأدوات التي يمكن مقارنتها بمايكروسوفت بروجكت. يمكنك تتبع البيانات المالية لمشروعك، وتحديد المخاطر، وإعداد تدفقات عمل مخصصة، وتسهيل التعاون مع ملفات المشروع والتعليقات مثل منصات إدارة المهام الأخرى.

إذا كنت ترغب في التخلص من Microsoft Project، ولكنك تحتاج إلى شيء مشابه تقنيًا، فقد يكون Celoxis هو البرنامج المناسب لك. كما أنها توفر حلولاً محلية محلية إذا كنت تفضل ذلك، ولكننا نختار برنامج إدارة المشاريع البسيط القائم على السحابة.

محترفو سيلوكسيس:

تلقائي جدولة المشروع ميزة

قابل للتخصيص للغاية

أدوات جيدة لإدارة موارد المشروع

تتبع حالات المشروع

سلبيات سيلوكسيس

لا يوجد دعم عبر الهاتف

نوع واحد فقط من الباقات المدفوعة

لا يوجد تطبيق آيفون أو جوجل

تحتاج واجهة المستخدم إلى تحسينات لتحسين تجربة المستخدم

مراجعات سيلوكسيس:

"أدير 20-25 مشروعًا في أي وقت، لذا فإن تتبع الوقت وحالة المشروع أمر صعب بعض الشيء. يجعل Celoxis الأمر أسهل بالنسبة لي للقيام بذلك بكفاءة، دون أن يستغرق الكثير من الوقت بعيدًا عن "العمل الحقيقي" - حشد G2 "كانت تجربتنا الإجمالية مع سيلوكسيس في الجانب الإيجابي. فقد ساعدتنا الأداة على إبقاء جميع مشاريعنا على المسار الصحيح والتعاون داخل الفريق. السعر والقيمة استثنائية، خاصة بالنسبة لفريق صغير مثلنا. نحن لا نستخدم الكثير من إدارة الموارد أو غيرها من ميزات الأداة، فقط نحافظ على مشاريعنا وفق جدول زمني صارم ونتتبع الجهود المبذولة في مختلف الأنشطة." - مراجعة التحقق من Capterra

تسعير سلوكسيس

من 25 دولارًا/مستخدم/شهريًا إلى 450 دولارًا/مستخدم/مرة واحدة

12. راف تري

عبر رايف تري هل تريد إدارة جهات اتصال المبيعات الخاصة بك مع مهامك؟

تقدم RaveTree وظيفة إدارة علاقات العملاء القوية إلى جانب منصة إدارة المشاريع الخاصة بها.

يقف RaveTree بشكل جيد كبديل لمشروع ms مع أدوات إدارة الموارد والإدارة الخاصة به.

إيجابيات RaveTree:

بديهي للغاية

يتضمن إدارة علاقات العملاء

بوابة العميل

سلبيات RaveTree

لا توجد مخططات جانت

لا يوجد تطبيق iOS أو أندرويد للجوال

باهظ الثمن

مراجعات RaveTree:

"Ravetree جديد إلى حد ما، ولكن بالنسبة لحداثته، فهو لا يزال يعمل بشكل رائع. يتم تنفيذ تغييرات بين الحين والآخر، ولكن من المفيد أيضاً أنه يتحسن باستمرار لتسهيل استخدامه. الشركة أصغر، لكن هذا جعل دعم العملاء أكثر انتباهاً!" - G2Crowd "أحبها بشكل عام. لا توجد شكاوى كبيرة. أود أن أقول أنه قد يكون من المفيد نقل مربعاتي على صفحتي الرئيسية بحيث إذا أردت أن تكون معالمي القادمة هي المربع الرئيسي الذي أراه، يمكنني نقلها إلى هذا القسم. لقد كرهت Workamajig، لكنه سمح بهذه الوظيفة." - مراجعة تم التحقق منها بواسطة Capterra

تسعير #### RaveTree:

من 29 دولارًا/مستخدم/شهريًا إلى 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا

13. وريك

عبر وريكوريك هو للفرق النشطة التي تبحث عن دعم إضافي في إدارة المشاريع. يعتمد Wrike على سهولة الوصول إليه، مما يعني أنه يمكنك رؤية الكثير من الأشياء في طريقة عرض واحدة دون الكثير من النقرات الإضافية.

التسلسل الهرمي محدد بشكل جيد. إذا قمت بالتمرير فوق مهمة مشروع، فسيتم سحب التفاصيل المهمة تلقائيًا. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى طرق عرض متعددة ويفضل القائمة و الشلال المنهجيات

إذا كان فريقك بحاجة إلى شيء مماثل ل MS Project، ولكن مع عدد أقل من الأجراس والصفارات، فقد تجد مكانًا مناسبًا مع Wrike. على الرغم من أنه ليس أداة مفتوحة المصدر لإدارة المشاريع تقدم نسخة مجانية.

تعرّف على استخدام Wrike لإدارة المشاريع .

إيجابيات Wrike:

تعيين المهام باستخدام قائمة السحب والإفلات

إعداد سريع

تتبع الوقت

قابل للتخصيص

إدارة العمل وظيفة مثل إنشاء هيكل تقسيم العمل

Wrike سلبيات:

معقد

واجهة ضعيفة

خدمة عملاء ضعيفة

مراجعات Wrike:

"Wrike فريد من نوعه بالنسبة للتطبيقات الأخرى المشابهة لأنه ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع. إنه يعمل أيضًا كأداة لإدارة العمل، وهو أمر مختلف قليلاً." - G2Crowd "بفضل أدائه القوي في العمل، لم ألاحظ أي عيوب في التطبيق. ومع ذلك، فهو مكلف للغاية عندما يتعلق الأمر بالتسعير. لكن الميزات التي نحصل عليها عند شراء التطبيق هي الأفضل، ولا يمكنني إنكار أنه أفضل بكثير من أدوات إدارة المشاريع المنافسة الأخرى." - مراجعة تم التحقق من Capterra

Wrike التسعير:

مجانًا إلى 24.80 دولار/مستخدم/شهريًا قارن بين Wrike و ClickUp وتعرّف على بدائل Wrike .

14. عرض الخطة

عبر بلانفيو PlanView (المعروفة سابقًا باسم Clarizen) هي أداة مشروع ضخمة قد يرغب أي مدير مشروع جاد (ومعتمد!) في أخذها بعين الاعتبار. هذه الأداة مخصصة لتخطيط المشروع وحفر كل التفاصيل في الصخر عندما لا يمكنك تحمل الخطأ.

تمنحك أداة PlanView مهارات جادة في تحديد النطاق، وتعيين المواصفات، وتقدير الأوقات، وجدولة تواريخ الاستحقاق، وتعيين الموظفين المناسبين لمشروعك. تعمل التقنية الخلفية على رفع الأحمال الثقيلة، لكن الواجهة ليست متطورة.

إذا كنت تبحث عن حل تقني جاد (يبدو كذلك أيضًا) فجرب PlanView.

بلانفيو المحترفين:

جدولة رائعة للمشروع مع مهام متكررة

إدارة المحفظة والمشاريع المتعددة

تخطيط السعة المدمج, تخصيص الموارد و إدارة الموارد الجداول الزمنية للمشروع لتحسين إدارة المهام



بلان فيو سلبيات:

واجهة غير متقنة

لا يقدم الكثير من أجل رشيقة فرق إدارة المشاريع مثل سكروم و كانبان ضعف وظيفة البحث



مراجعات PlanView:

"كان الجزء الأكثر صعوبة في تطبيق Clarizen في بيئتي هو التكوين الأولي من خلال بوابة مسؤول Clarizen. لقد كان الأمر مربكًا للغاية في البداية، ولكن بعد بعض الممارسة أصبحت أفضل في إجراء التغييرات بشكل سريع. آمل أيضًا أن أحضر إحدى دورات Clarizen التدريبية في الموقع قريبًا لمواصلة تطوير مهاراتي." - G2Crowd "إنه لأمر مدهش تتبع المشروع ساعدنا النظام على تحسين تتبع مشاريعنا وتجنب التأخير. تساعدنا إضافة ملاحظات أو تعليقات على المهام والمشاريع في العثور على المشكلات وتساعدنا على زيادة الجودة." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra

بلانفيو

اتصل بالمبيعات مقارنة بين Clarizen و ClickUp .

15. جيرا

عبر جيراجيرا هو أحد بدائل مايكروسوفت بروجكت إذا كنت تدير فريقًا لتطوير البرمجيات أو إدارة المنتجات أو ضمان الجودة. ومع ذلك، مثل مايكروسوفت بروجكت، نمت جيرا لتصبح منصة قديمة وعفا عليها الزمن.

إنها أداة صعبة الاستخدام إلا إذا كنت متداخلاً في عملية التطوير. لديها الكثير من عمليات التكامل وتتبع المشكلات و ميزات تتبع الأخطاء . بالنسبة للفرق الأخرى، فهي ليست أداة قيمة.

تعرّف على استخدام جيرا لإدارة المشاريع .

Jira الايجابيات:

قابل للتخصيص

الكثير من عمليات التكامل مثل Dropbox

إشعارات نصية وبريد إلكتروني

تنبيهات المشكلات

سلبيات Jira:

معقدة للغاية

إعداد صعب

قديم

مراجعات Jira:

"بشكل عام، إنها أداة ممتازة للتحكم في عمل الفريق." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "المؤيد هو أيضًا العيب في هذا البرنامج. فقط لأنه يمكنك القيام بأي شيء به، لا يعني أنه سيكون سهلاً أو فعالاً أو بديهيًا. من السهل أن تضيع في JIRA لأن هناك الكثير من الميزات والقوائم والخيارات وعلامات التبويب والأشرطة والنوافذ - الكثير منها يبدو متشابهًا ولكنه لا يعمل بنفس الطريقة. أنت لا تعرف أبدًا ما إذا كان القيام بشيء بسيط مثل نسخ ولصق المشكلات سيعمل بالطريقة التي تتوقعها (مثل CTRL + C، CTRL + V)، أو إذا كان عليك فتح عدة نوافذ مختلفة بملايين الخيارات المختلفة للقيام بذلك." - مراجعة تم التحقق من Capterra

تسعير #### جيرا:

مجانًا إلى 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مقارنة JIRA و ClickUp وتعرّف على أفضل بدائل Jira .

16. تريلو

عبر تريلو الآن لشيء مختلف تماماً.

بدلاً من استخدام الكثير من القوائم لإدارة المشاريع، يمكنك التبديل إلى البطاقات و لوحة كانبان لإدارة مهامك. هذا النظام الذي اشتهر في مجال التصنيع الياباني، اكتسب حياة خاصة به، وذلك في المقام الأول من خلال تأثير Trello.

إلى جانب إنشاء مهام متعددة، أصبح شائعًا أيضًا كمستودع لبيانات المشروع. وقد ساعدت ميزات المشاركة العامة الخاصة به أيضًا في جعله مجموعة إنتاجية قائد مع الفرق والهواة والأصدقاء.

محترفو Trello:

سهولة الإعداد

سهولة تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز

أبسط في الاستخدام من معظم المواقع

قدرات تعاون الفريق في الوقت الفعلي

سلبيات Trello:

لا يوجد مخطط جانت

لا يوجد تقويم

لا توجد خاصية العدو السريع

التكامل متاح فقط على الخطة المدفوعة

لا توجد مستندات أصلية

مراجعات Trello:

"واجهته أساسية بعض الشيء، ويمكنني القول أيضًا أن محرك البحث الخاص به غير فعال لأنه لا يجد ما أبحث عنه، بالإضافة إلى أن الإصدار المجاني محدود للغاية." - G2Crowd "أداة رائعة لإدارة المنتجات من أجل التنسيق. لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لأعتاد على كل ما يمكن أن يفعله وكيف أريد استخدامه، لكنني الآن أستمتع به حقًا. أفضل جزء هو الخيار المجاني لاستخدامه (وهو ما أستخدمه) وهو يعمل بشكل جيد لاحتياجاتي." - مراجعة تم التحقق من Capterra

تسعير Trello:

مجاني إلى 17.50 دولار/مستخدم/شهريًا (تبدأ النسخة المدفوعة من 9.99 دولارًا بينما تبدأ خطة المؤسسة من 17.50 دولارًا) قارن ClickUp مع Trello و Asana وتعرف على هذه بدائل Trello .

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لا توجد طريقة بسيطة لتعاون الفرق بشكل فعال، ولا يوجد الكثير من البرامج التعليمية ويعمل بطريقة ممتلئة، مثل قوالب مشروع إكسل . من الواضح أن هذه ليست الأداة الأكثر جاذبية عندما يتوفر العديد من برامج إدارة المشاريع السحابية الرائعة.

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