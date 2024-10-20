10 بدائل ومنافسين لفريق TeamGantt في عام 2025

كلما أصبحت المشاريع أكثر تعقيدًا، يصبح حل إدارة المشروع الذي تختاره أكثر تعقيدًا أيضًا. تتيح لك المنصة الصحيحة لإدارة المشاريع إدارة المهام والمعالم، وتتبع الجدول الزمني لمشروعك والتقدم المحرز فيه على مستوى دقيق ومن منظور أعلى.

تُعد منصة TeamGantt القائمة على السحابة إحدى الطرق الشائعة لاستخدام مخططات جانت وغيرها من أداة إدارة المشاريع للقيام بذلك بالضبط. ولكن هل هي أفضل منصة لأولئك الذين يحبون مخططات جانت؟ 👀

أفضل بديل لـ TeamGantt يعتمد على احتياجاتك ومتطلبات المشروع . لقد بحثنا في البدائل العديدة الموجودة في السوق حتى لا تضطر إلى ذلك، ونكشف لك عن أفضل 10 منافسين لـ TeamGantt أدناه.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل TeamGantt؟

أفضل بديل ل TeamGantt هو أفضل بديل يناسب احتياجاتك الفردية. توجد العديد من الخيارات، من برنامج مخطط جانت المجاني إلى خطط المؤسسات الأكثر تكلفة. ضع في اعتبارك العوامل أدناه لضمان حصولك على قيمة العمل المرجوة من المنتج الذي تختاره لإدارة المشاريع في شركتك:

سهولة الاستخدام: إن حل إدارة المشاريع الذي يصعب استخدامه سيزيد من الإحباط أكثر من الإنتاجية، وبديل TeamGantt المناسب يجعل من السهل بناء وتخصيص قوالب مخطط جانت البياني ميزات إدارة المشاريع: لكل عمل احتياجات مختلفة وطرق مختلفة لإدارة المشاريع، و برنامج إدارة المشاريع يجب أن يوفر ميزات لتسهيل تلك الاحتياجات

إن حل إدارة المشاريع الذي يصعب استخدامه سيزيد من الإحباط أكثر من الإنتاجية، وبديل TeamGantt المناسب يجعل من السهل بناء وتخصيص قوالب مخطط جانت البياني المرونة: لا ينبغي أن تحصرك برمجيات إدارة المشاريع في طريقة واحدة للعمل، بل يجب أن تكون مرنة بما يكفي للتكيف مع سير عملك

لا ينبغي أن تحصرك برمجيات إدارة المشاريع في طريقة واحدة للعمل، بل يجب أن تكون مرنة بما يكفي للتكيف مع سير عملك السعر: لا ينبغي أن يُغضب البرنامج الذي تشتريه فريق إدارة ميزانيتك، ولكن يجب أن يكون البرنامج قويًا بما يكفي لينمو مع شركتك

لا ينبغي أن يُغضب البرنامج الذي تشتريه فريق إدارة ميزانيتك، ولكن يجب أن يكون البرنامج قويًا بما يكفي لينمو مع شركتك التكاملات: Y سيستفيد أعضاء فريقك عندما تتكامل برمجيات إدارة المشاريع مع الأدوات التي يستخدمونها بشكل متكرر

## أفضل 10 بدائل لبرنامج TeamGantt لاستخدامها في عام 2024

من البسيط أمثلة على مشروع مخطط جانت البياني إلى الميزات الشاملة التي تتيح لك إدارة المهام بتحكم مطلق، ستساعدك القائمة أدناه في العثور على بديل TeamGantt المثالي.

1. انقر فوق

احصل على صورة واضحة لمهامك وتبعياتك في طريقة عرض ClickUp Gantt

ClickUp هو برنامج متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية التي يمكن أن توفر ميزات العديد من تطبيقات الأعمال في منصة واحدة موحدة. وهذا يجعله أحد أكثر منتجات برامج مخططات جانت قدرة في قائمتنا. وهو يحقق هذا التنوع بطريقتين: مساحة عمل قابلة للتخصيص على نطاق واسع تمنحك أفضل التحكم المطلق في هيكلة مشاريعك ومجموعة كبيرة من قوالب المشاريع التي تغطي مجموعة من الصناعات وسير العمل.

الميزة الخاصة بدور ClickUp كبديل لـ TeamGantt هي مخطط جانت ClickUp Gantt. يأخذ فائدة مخططات جانت إلى أبعد من ذلك مع أدوات شاملة لـ تحسين العملية التي ستساعدك على إدارة المهام بشكل أكثر فعالية.

ClickUp أفضل الميزات

قوالب المشاريع، مثل قوالب الجدول الزمني وقالب مخطط جانت البياني ClickUp Ganttيجعل إدارة المشروع سهلة

التكامل مع برامج الأعمال الأكثر شيوعًا يوسع من وظائفه

يمكن إنشاء الأتمتة بسهولة توفير الوقت في المهام المتكررة ومساعدة تتبع التبعيات يسمح التخصيص الواسع لمساحات العمل بتحويل ClickUp إلى مجموعة متنوعة من أدوات العمل في تطبيق واحد



قيود ClickUp

قد يبدو اكتشاف جميع الوظائف وتعلمها أمرًا مربكًا لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. جانت برو

عبر جانت برو يعد GanttPRO أيضًا على رأس قائمة بدائل TeamGantt. إنها أداة لإدارة المشاريع تساعد الأشخاص على تخطيط وإدارة المشاريع من خلال مجموعة شاملة من الميزات التي تتجاوز مخططات جانت.

لديها ميزات لإدارة المهام والموارد وتتبع الوقت. كما يحتوي على التعاون في المشروع ستبقي الجميع على نفس الصفحة وتسهّل على العاملين في المشاريع الكبيرة مشاركة الملفات ومواكبة آخر المستجدات. تتيح لك واجهة المستخدم (UI) عرض جميع مشاريعك، مما يجعل تتبع التقدم وإدارة المشروع أسهل.

GanttPRO أفضل الميزات

تجعل الواجهة البديهية من السهل البدء في العمل

تطبيقات الجوال المدعومة جيداً تجعل الوصول إليها متاحاً أثناء التنقل

أدوات التعاون جيدة التصميم واسعة النطاق

تساعد ميزة تحديد الأولويات المستخدمين على تركيز انتباههم

قيود GanttPRO

قد تكون الوظائف الواسعة النطاق مربكة للمبتدئين

السعر مرتفع بالنسبة لذوي الاحتياجات البسيطة

تسعير #### GanttPRO

أساسي : 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم إحترافي : 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

GanttPRO التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. جانت بروجكت

عبر جانت بروجكت البديل التالي من بدائل TeamGanttProject هو GanttProject. يعد برنامج مخطط جانت هذا حلاً مفتوح المصدر، يمكنك تنزيله مجاناً واستخدامه في جميع أعمالك. يحتوي على جميع الميزات الأساسية التي تتوقعها من أداة إدارة المشاريع، بما في ذلك إدارة المهام والموارد.

يمكن للمستخدمين تعيين خطوط الأساس وتتبع خطة المشروع الأصلية ومراقبة التقدم المحرز. برنامج GanttProject متوافق مع مايكروسوفت بروجكت ويمكنه فتحها وحفظها. ويمكنه أيضًا تصدير التقارير بتنسيقات مختلفة، مثل PDF و HTML و CSV، لسهولة المشاركة والطباعة.

GanttProject أفضل الميزات

منشئ تقارير مصمم بشكل جيد يقوم بالتصدير إلى HTML أو PDF

استيراد وتصدير الملفات من Microsoft Project وإليها

كبرنامج محلي، يعمل بدون اتصال بالإنترنت

يولد مخططات تقنية تقييم البرامج والمراجعة

قيود برنامج GanttProject

واجهة قديمة ليست مبسطة أو بديهية مثل البدائل الأخرى

ميزات قليلة للتعاون أو التكامل مع الأدوات الأخرى

آخر تحديث رئيسي كان في عام 2021 وقد يفتقر إلى الدعم

تسعير GanttProject

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات GanttProject #### GanttProject

G2 : 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية هذا الخيار هو أحد أكثر الخيارات تنوعاً. يعد Smartsheet أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع . إنها منصة لتنفيذ العمل توفر تنفيذ المشروع ميزات خاصة بالصناعات، مثل إدارة المشاريع، والتسويق، والعمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء، وغيرها. يهدف تصميمه إلى تحسين أتمتة سير العمل ويتيح لك إدارة المشاريع بكفاءة. ولتقديم ميزات إدارة المشاريع الكلاسيكية، مثل إمكانيات إدارة المهام والموارد، يستخدم Smartsheet التخطيط المألوف على غرار جداول البيانات، مما يحول المشاريع المعقدة إلى تنسيق سهل الهضم.

على الرغم من أن لوحات المعلومات تتخذ نمطًا شبيهًا بجداول البيانات، إلا أنها لا تزال توفر لمدير المشروع عرضًا كاملاً لـ الجدول الزمني للمشروع التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم بفعالية. سيتمكنون من تصور المهام بسهولة ورؤية المهام القادمة وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين.

أفضل ميزات برنامج Smartsheet

تكامل واسع النطاق مع التطبيقات الأخرى

العديد من الميزات للمساعدة في أتمتة مهام سير العمل

مكتبة كبيرة من مقاطع الفيديو التعليمية

تنبيهات تذكير تلقائية للمهام والمواعيد النهائية

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

بعض عمليات التكامل تتطلب مستويات أعلى سعراً

تعمل واجهة المستخدم بشكل بطيء في بعض الأحيان

تسعير #### سمارتشيت

مجاني للأبد

إيجابي : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

5. جانتر

عبر جانتر برنامج إدارة المشاريع المستند إلى السحابة، Gantter، هو أداة لإدارة المشاريع توفر واجهة مستخدم سهلة الفهم لمساعدة أعضاء الفريق على إدارة المشاريع بسهولة أكبر. ومثل الخيارات الأخرى في القائمة، فإنه يحتوي على ميزات إدارة المهام والموارد. أدوات تعاون الفريق تشمل تعيين المهام ومشاركة الملفات والتواصل من خلال المنصة لتخطيط المشاريع. إدارة المشاريع سهلة من خلال دمج البرنامج مع الأدوات الشائعة الأخرى، مثل تقويم Google.

يعد Microsoft Project لاعبًا كبيرًا في مجال أدوات إدارة المشاريع، لذا يمكن لـ Gantter فتح وتحرير بيانات المشروع التي ينشئها البرنامج بسهولة. يتيح ذلك لمديري المشاريع الانتقال بسهولة إلى بديل TeamGantter هذا بأقل قدر من التعطيل لدورة حياة المشروع.

أفضل ميزات برنامج جانتر

التكامل مع Google Drive وG-Suite

فتح ملفات Microsoft Project وتحريرها

محرك التعرف المدعوم من المجتمع

آلاف القوالب المصممة مسبقًا

قيود جانتر #### قيود جانتر

ينطوي على منحنى تعليمي صعب للمبتدئين

محدودية الميزات وخيارات التكامل

تسعير جانتر

سحابة جانتر : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم جانتر لجوجل درايف : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم جانتر ل Google Workspace: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جانتر

G2 : 4/5 (3 مراجعات)

: 4/5 (3 مراجعات) جانتر: 4.1/5 (36 مراجعة)

6. اختصار

عبر اختصار كان الاسم الأصلي لهذا البديل ل TeamGantt هو Clubhouse. ويهدف إلى إنشاء إدارة المشاريع الرشيقة منصة سهلة الاستخدام وتوفر الأدوات اللازمة لنجاح المشاريع التعاونية المرتبطة عادةً بالعمليات الرشيقة. وهذا يعني أنه، بالإضافة إلى وظيفة مخطط جانت، يحتوي Shortcut على أدوات لسباقات السرعة والملاحم والتراكمات وغيرها من الميزات التي تستخدمها المنهجيات الرشيقة لتنفيذ المشاريع.

توفر هذه الأدوات الرشيقة أيضًا منصة شاملة لإدارة المشاريع تجعل جدولة المشروع والتعاون والتتبع أمرًا سهلاً. يمكن لأعضاء الفريق إلقاء نظرة سريعة على تقدم المشروع في كل مستوى من مستويات العملية الرشيقة.

أفضل ميزات الاختصار

أدوات تعاون فعالة

وظيفة السحب والإفلات تجعل الأمر سهلاً للمبتدئين

تساعد ميزة خارطة الطريق في التخطيط للطوارئ وتحديد الأولويات

يتكامل مع الأدوات الشائعة الأخرى

قيود الاختصار

عدم وجود مواد تعليمية

وظيفة السحب والإفلات لا تعمل كما هو متوقع في كل مكان

تسعير الاختصار

مجاني للأبد

الفريق : 8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات 12.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الاختصار

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. تريلو

عبر تريلو Trello هو أحد أشهر حلول إدارة المشاريع. فهو يجعل إنشاء المهام وتحريرها وإسنادها إلى أشخاص محددين أمراً بسيطاً. على الرغم من أن البرنامج يوفر قدرات عالية تتبع المشروع أدوات، فإنه لا يحتوي على مخطط جانت خارج الصندوق. بدلاً من ذلك، فإنه يعتمد على تكامل طرف ثالث مع برنامج مخطط جانت، مثل BigPicture، لإكمال هذه الوظيفة. لحسن الحظ، فإن هذا التكامل مجاني لجميع المستخدمين، وكذلك العديد من البرامج الأخرى التي تساعد في تحويل Trello إلى منصة إدارة مشاريع شاملة ومناسبة لمجموعة متنوعة من أهداف العمل المقصودة.

من أهم ما يميز Trello هو واجهة السحب والإفلات البسيطة. حيث أن نقل المهام بسهولة سحبها من إحدى لوحات المهام إلى أخرى. يمكن لهذه اللوحات تحديد حالة الإنجاز، وتحديد أولويات المهام، وأداء العديد من الاستخدامات الأخرى. نظرًا لأن أنواع الملفات المختلفة تُرفق ببطاقات المهام، يعمل Trello أيضًا كأداة فعالة لإدارة المستندات.

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أفضل مزايا Trello

واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

تخصيصات واسعة النطاق، والتي تناسب احتياجات وتفضيلات جميع المستخدمين

دعم رائع متعدد المنصات يجعل العمل من أي مكان أمراً سهلاً

تكامل جيد مع التطبيقات والخدمات الأخرى

قيود Trello

يمكن أن تصبح المشاريع المعقدة مزدحمة

لا توجد وظيفة مدمجة لتتبع الوقت

تسعير #### تسعير Trello

مجاني للأبد

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

Trello التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل تريللو !

8. توغل

عبر توجل يتيح Toggl لمستخدميه تتبُّع الوقت الذي يستغرقه في مهام المشروع المختلفة باستخدام مؤقِّت متاح عبر مجموعة كبيرة من المنصات والأجهزة. من خلال الاحتفاظ بسجل مفصّل للوقت الذي تستغرقه كل مهمة، يمكن لمديري المشاريع تنفيذ الجداول الزمنية بكفاءة وتقدير تقدم المشروع بشكل أفضل.

تتيح لك ميزة المعالم الرئيسية في Toggl تقسيم الجدول الزمني لمشروعك إلى أهداف أصغر وتتبع التقدم المحرز في إكمالها مباشرةً من مخطط جانت الخاص بمشروعك. وهذا يمنح مديري المشروع نظرة سريعة على حالة المشروع. ومما يساعد إدارة المشروع بشكل أكبر الرؤى التي يوفرها البرنامج. نظرًا لأنه يعرف أين يقضي أعضاء الفريق وقتهم، يمكنه المساعدة في تحديد الاختناقات ومجالات عدم الكفاءة.

أفضل ميزات برنامج Toggl

الجداول الزمنية المرمزة بالألوان تجعل الإدارة سهلة

مشاركة الجداول الزمنية مع العملاء وأصحاب المصلحة دون عناء

وظيفة السحب والإفلات لسهولة التعلم

ميزات التعاون تجعل العمل الجماعي سهلاً

قيود Toggl

عدم وجود تكامل مع الجهات الخارجية

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنياً بالميزات بقدر ما يمكن أن يكون

تسعير Toggl

مجاني للأبد

الفريق 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Toggl

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل_توغل !

9. OpenProject

عبر المشروع المفتوح يتوفر حل إدارة المشاريع التالي كخيار قائم على السحابة ومنتج مستضاف ذاتياً. تتيح أدوات إدارة المشاريع المتوفرة في OpenProject سهولة إدارة المشاريع من خلال إدارة المهام وتتضمن وظيفة إدارة المستندات الشاملة للمساعدة في تسهيل ذلك. تعد إدارة الوقت أيضًا جزءًا مهمًا من البرنامج، مع ميزات تساعد في الحفاظ على جدولة المشروع على المسار الصحيح.

سيجد مديرو المشاريع الذين يفضلون الأساليب الرشيقة لتقديم المشاريع أن ميزات Scrum و Kanban مفيدة بشكل خاص. يمكنك بسهولة تقسيم مهام المشروع إلى سباقات السرعة وتتبعها من خلال واجهة مستخدم البرنامج. القدرة على تخطيط المشاريع باستخدام مخطط جانت يجعل OpenProject بديلاً مناسباً لبرنامج TeamGantt.

أفضل ميزات OpenProject

منهجيات رشيقة مع طرق عرض سكروم وكانبان

دعم لإدارة مشاريع متعددة بسهولة

المشروع جدولة التطبيقات لإبقاء الجميع على المسار الصحيح

وظيفة تتبع الوقت وإعداد تقارير التكاليف

قيود OpenProject

واجهة المستخدم ليست جذابة مثل بعض الخيارات الأخرى

منحنى التعلم أكثر حدة من البرامج الأخرى

تسعير برنامج OpenProject

مجاني للأبد

أساسي : 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم احترافي : 13.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 13.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم القسط : 19.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج OpenProject

G2 : 3.7/5 (22 مراجعة)

: 3.7/5 (22 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (100 مراجعة)

10. ريدبوث

عبر ريدبوث Redbooth هو بديلنا الأخير من TeamGantt لإدارة المشاريع باستخدام مخطط جانت. تتيح ميزة تقييم عبء العمل الخاصة به إدارة أفضل للموارد من خلال تنبيه مدير المشروع إلى أعضاء الفريق الذين قد يكونون مثقلين بالعمل. وتشمل أدوات إدارة المشروع الخاصة به أدوات تتبع الوقت والوظائف ومشاركة الملفات. من خلال لوحة تحكم المشروع ، يمكن لفرق إدارة المشاريع إدارة مشاريع متعددة، والحصول على نظرة عامة على تعيين جميع المهام.

تتميز الواجهة بسهولة الاستخدام، مع وظيفة السحب والإفلات التي توفر مساحة بديهية لإدارة المشروع للمستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة. ويمكنك بسهولة جمع بيانات المشروع وتجميعها في تقارير مقنعة وثاقبة تُبقي أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتتبعون التقدم المحرز في المشروع على اطلاع.

أفضل ميزات ريدبوث

عرض لمحة واحدة لإسناد المهام ولمن

إدارة المهام المرئية بالسحب والإفلات باستخدام مخططات جانت

تقارير إنتاجية مفصلة توضح المشروع بأكمله

اجتماعات فيديو عالية الدقة مدمجة مدعومة بتقنية زووم

قيود ريدبوث #### قيود ريدبوث

ميزات محدودة للتعامل مع المشاريع الكبيرة أو المعقدة مقارنة ببدائل TeamGantt الأخرى في هذه القائمة

هناك مجال للتحسين في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### تسعير ريدبوث

مجاني للأبد

محترف 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Redbooth

G2 : 4.4/5 (100 تقييم)

: 4.4/5 (100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (89 مراجعة)

إدارة مشاريعك بطريقتك الخاصة

أنت لا تريد أن تضيع ساعات في إدارة أدوات إدارة مشروعك. مع وجود البرنامج المناسب تحت تصرفك، سيتحرك فريقك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى. تجعل طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp إدارة عملك اليومي بسيطة، حتى عندما لا يكون سير عملك كذلك. أنشئ حسابك المجاني لتبدأ اليوم. 🤩