20 من أفضل بدائل Smartsheet &؛ المنافسين لإدارة المشاريع 2025

_هل تبحث عن أفضل بدائل Smartsheet؟

على الرغم من أن Smartsheet عبارة عن نظام أساسي قادر على إدارة المشاريع الأساسية، إلا أنه يحتوي على بعض العيوب الخطيرة.

بالنسبة للمبتدئين، فإن Smartsheet معروف بأنه غير متقن بعض الشيء عند التحديث أو إدارة المشاريع المعقدة بعض الشيء بشكل عام. ثانيًا، إنه خيار مكلف للمشاريع الرشيقة وتتبع الموارد، وهو ما يمكنك أن تجده في العديد من بدائل Smartsheet.

في جوهره، يتبع Smartsheet تنسيق جداول البيانات تمامًا مثل Excel. إذا كنت تريد حلاً متكاملاً لإدارة مشاريعك، فإن Smartsheet يمكن أن يجبرك Smartsheet على قضاء ساعات في البحث في الخلايا والأعمدة للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

وإذا لم تكن من محبي إدارة المشاريع من خلال جداول البيانات، فهناك خيارات متاحة! وهذا هو سبب وجودنا هنا - لعرض أفضل الأدوات التي لا تساعدك فقط على تنظيم المشاريع، بل أيضًا المنصات التي يمكنها القيام بذلك باستخدام طرق عرض مختلفة.

فيما يلي أفضل 20 بديلًا لـ Smartsheet عليك التفكير فيها (بما في ذلك معلومات مفصلة عن الميزات الرئيسية لكل أداة، وإيجابياتها وسلبياتها، وأسعارها، وتقييمات العملاء).

قبل أن ننتقل إلى البدائل، دعنا نتعمق قليلًا في سبب تفكير الأشخاص في الابتعاد عن Smartsheet في المقام الأول.

لماذا تبحث عن بدائل Smartsheet؟

عبر ورقة ذكيةورقة ذكية هو في الأساس برنامج جداول البيانات . ولكن يمكن استخدامه لإدارة المشاريع. وهذا عيب كبير لأنه لا يوجد الكثير مما يمكنك القيام به مع هذا العرض المحدد.

ببساطة، جداول البيانات غير عملية لإدارة المشاريع الحديثة حيث - دعنا نواجه الأمر - نحن نركز بشكل مفرط على الإنتاجية. إذا كنت تبحث عن حل من الجدار إلى الجدار لمساعدة الفرق على تحسين الإنتاجية، فإن Smartsheet ليس دائمًا خيارك الأفضل.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إدارة كميات هائلة من البيانات (والبحث فيها كلها 😬) أو الاعتماد على إدخال البيانات يدويًا لتوسيع نطاق المؤسسة إدارة محفظة المشاريع ، فقد تكون هذه هي أداتك. لكن بالنسبة لمعظم الناس، من غير الملائم للغاية العمل من خلال الخلايا والأعمدة لكل شيء، خاصةً إذا كان تعاون المشروع ضروري لمؤسستك.

يفتقر Smartsheet إلى ميزات التعاون وإعداد التقارير الأساسية لمساعدة فرق العمل على الازدهار

الفرق التعاونية تؤدي بشكل أفضل. في الواقع تُظهر بيانات الاستطلاع أن السبب الأول وراء اعتقاد الموظفين والقادة التنظيميين أن السبب الأول لفشل المشروع هو ضعف التعاون.

شامل أداة إدارة المشروع تحتاج إلى أن تكون مجهزة بميزات دردشة وتعليقات مدمجة لإبقاء الجميع على اطلاع. تتطلب Smartsheet مزيدًا من التواصل عبر البريد الإلكتروني، مما يسبب اختناقات من خلال الاضطرار إلى البحث عن المعلومات.

مثال على تخطيط حملة في Smartsheet

في الوقت نفسه، فإن ميزات إعداد التقارير حول تقدم المشروع لا تقل أهمية. ولكن مع Smartsheet، يجب عليك إدخال كل شيء يدويًا عندما إنشاء مخططات جانت التفصيلية .

بينما يحتوي Smartsheet على ميزة إعداد تقارير الفريق، إلا أنها ليست سهلة الاستخدام. للحصول على فعالية تتبع المشروع ، فأنت بحاجة إلى عرض أسهل باستخدام مخططات السرعة والإنفاق والمخططات المتتابعة، والتي لن تجدها في Smartsheet.

لا يحتوي ### لا يحتوي Smartsheet على ميزات تتبع الوقت لموازنة مواردك

يحتاج كل مدير مشروع إلى ميزة تتبع الوقت في صندوق أدواته.

_ لماذا؟

تتيح أدوات إدارة المشاريع هذه للفرق أن تكون أكثر مرونة حتى يتمكنوا من تقدير الإنتاجية وتنفيذ إدارة الموارد أو قياس الوقت القابل للفوترة، أو تجميع الوقت المستغرق عبر مهام ومشاريع متعددة.

_إذن ماذا عن Smartsheet؟

لسوء الحظ، لا يأتي Smartsheet بميزات متقدمة وتلقائية لتتبع الوقت. وهذا يعني أنه ليس لديك طريقة لتحديد الوقت الذي قضيته في مهمة معينة.

يعد ### يعد Smartsheet أحد الخيارات الأكثر تكلفة - حتى بالنسبة للمؤسسات والشركات

أولاً، لا يقدم Smartsheet خطة مجانية.

تبدأ الخطة الاحترافية من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا (حتى 10 مستخدمين)، بينما خطة الأعمال 32 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين). أي 96 دولارًا شهريًا لأرخص خطة أعمال. يقدم Smartsheet خطة Enterprise مع تسعير مخصص أيضًا.

خلاصة القول، يصبح Smartsheet مكلفًا بدون إدارة الموارد المتعمقة، وطرق عرض متعددة للمشروع، وميزات تتبع الوقت. إذا كنت تستخدم Smartsheet و Smartsheet آخر أداة إنتاجية أخرى في مؤسستك، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في خياراتك.

أفضل 20 بديلًا لـ Smartsheet عليك تجربتها

1. انقر فوق

تصور مهامك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

ClickUp هي منصة الإنتاجية الرائدة في العالم من الحائط إلى الحائط، بالإضافة إلى كونها واحدة من الأدوات الأعلى تقييمًا في السوق اليوم. بفضل ميزات ClickUp القوية في إعداد التقارير والتتبع والتعاون، ستحصل على كل ما تحتاج إليه.

إليك السبب في أن ClickUp هو رقم 1 في قائمة بدائل Smartsheet وكيف يمكن لنسخته المجانية أن تفعل أكثر من خطط Smartsheet المدفوعة! أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة من ClickUp تتيح لك تصور مساحة عمل مشروعك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

سواء كنت ترغب في رؤية قائمة أو صندوق أو مخطط جانت أو لوحة كانبان أو تقويم، فإن ClickUp قابل للتخصيص بحيث يمكن لجميع فرقك المختلفة العمل من طريقة عرض منطقية. تخيل وجود فريق المبيعات في CRM، وطاقم تسويق المحتوى في Kanban، وفريق تكنولوجيا المعلومات في عرض القائمة، وفريق المنتج في عرض التقويم - كل ذلك متصل دون مغادرة المنصة!

قم بتعيين التعليقات في المهام أو المهام الفرعية لزملاء الفريق في ClickUp حتى يبقى الجميع على اطلاع

تحتوي كل مهمة في ClickUp على قسم تعليقات مدمج للمناقشات المتعلقة بالمشروع. سواء كنت تريد مشاركة ملف أو استخدام التعليقات المعينة لإضافة أي عضو في الفريق إلى مهمة ما، فإن ClickUp هو الحل التعاوني الأمثل.

وعلى عكس Smartsheet، تقوم ميزة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp بمراقبة عمل فريقك وتتبع الساعات المدفوعة أو جمع الوقت الذي يقضيه في المشاريع. تتكامل ClickUp أيضًا مع بشكل مثالي مع أي أداة تتبع وقت تابعة لجهة خارجية تقريبًا، مثل تايم دكتور , في الوقت المناسب و Everhour .

يستخدم ClickUp ميزات مريحة وغير جراحية لتتبع الوقت لقياس موارد الفريق

الميزات الرئيسية

أكثر من 100+ معدة مسبقًا /مرجع/ /المدونة؟ p=53311 أتمتة سير العمل /%href/ القوالب: أتمتة المهام المتكررة أو تخصيصها وإنشاء مهامك الخاصة سير العمل الآلي السحب والإفلات : اسحب ملف تعريف أي عضو في الفريق من الشريط الجانبي لتعيين المهام أو نقل المهام إلى حالة أخرى

أتمتة المهام المتكررة أو تخصيصها وإنشاء مهامك الخاصة سير العمل الآلي خرائط ذهنية : تخطيط وتنظيم المهام أو الأفكار أو المشاريع الجديدة أو الحالية من خلال مخطط تفصيلي مرئي للغاية

: تخطيط وتنظيم المهام أو الأفكار أو المشاريع الجديدة أو الحالية من خلال مخطط تفصيلي مرئي للغاية قوائم مراجعة المهام : إنشاء قوائم مراجعة داخل المهام لإعطاء المشاريع المزيد من التفاصيل والمساءلة

: إنشاء قوائم مراجعة داخل المهام لإعطاء المشاريع المزيد من التفاصيل والمساءلة مستندات النقر فوق المستندات : إنشاء المستندات وتعيينها ووضع علامات عليها وتنظيمها بسهولة في مهام ومهام فرعية بحيث يبقى كل شيء في مكان واحد

: إنشاء المستندات وتعيينها ووضع علامات عليها وتنظيمها بسهولة في مهام ومهام فرعية بحيث يبقى كل شيء في مكان واحد حالات مخصصة: لا تعمل جميع الفرق بنفس الطريقة، كما أن العلامات والحالات القابلة للتخصيص تجعل من السهل تخصيص مهام سير العمل لتلبية الاحتياجات الخاصة

الإيجابيات

خطة مجانية قوية للأبد مع الكثير من الميزات المتقدمة

رائعة ل سكروم , كانبان وغيرها مشاريع تطوير البرمجيات الرشيقة تصور مستويات نشاط فريقك من خلال تقارير مفصلة

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية للمتعة والسهولة برنامج إدارة المشاريع الأذونات المخصصة لإبقاء أصحاب المصلحة في المشروع في الحلقة

لوحات معلومات قوية لتحسين إدارة العمل سهولة إنشاء خطة المشروع أو قواعد معرفة مفصلة مع مستندات ClickUp Docs

يعمل مع الكثير من عمليات تكامل الجهات الخارجية ( مايكروسوفت أوفيس 365 , تكبير , سلاك والمزيد)

تساعد التبعيات في تنظيم المهام بالترتيب الصحيح

قوالب المهام المريحة وميزات الأتمتة تمنع البدء من الصفر

سلبيات

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

لا توجد علامات بيضاء متاحة

لا توجد علامات متاحة للمستندات

يعمل ClickUp باستمرار للتغلب على هذه العيوب البسيطة. اعرف المزيد عن خريطة طريق منتج ClickUp هنا واحصل على قائمة أفضل بدائل ClickUp .

التسعير

لدى ClickUp خطة مجانية للأبد إلى جانب أربعة خيارات تسعير أخرى للاختيار من بينها:

مجانية للأبد : مهام غير محدودة وأعضاء مجاني للأبد مع 100 ميغابايت من التخزين

: مهام غير محدودة وأعضاء مجاني للأبد مع 100 ميغابايت من التخزين غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا مقابل عدد غير محدود من لوحات المعلومات ومخططات جانت والأعضاء وعمليات التكامل والتخزين

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا مقابل عدد غير محدود من لوحات المعلومات ومخططات جانت والأعضاء وعمليات التكامل والتخزين الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لفرق غير محدودة وخرائط ذهنية, إدارة سير العمل وتتبع الوقت والأتمتة المتقدمة

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لفرق غير محدودة وخرائط ذهنية, إدارة سير العمل وتتبع الوقت والأتمتة المتقدمة المؤسسات: يتوفر تسعير مخصص للعلامات البيضاء وواجهة برمجة التطبيقات للمؤسسات والأذونات المتقدمة

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. باسيكامب

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو برنامج لإدارة المشاريع و

التعاون أيضًا_

!

الميزات الرئيسية

لوحة كانبان !

4. تريللو

عبر تريلوتريلو هو موقع معروف أداة إدارة قائمة على كانبان التي يمكنها التعامل مع المشاريع البسيطة بأتمتتها وتكاملها. لنرى لماذا هذا حل SaaS هو أحد أفضل منافسي Smartsheet:

الميزات الرئيسية

بطاقات تفاعلية وقابلة للتخصيص

تساعد شكا من الطاقة في إضافة وظائف إضافية إلى لوحات Trello

قوائم مراجعة لتنظيم المهام بشكل أفضل

طرق عرض عالية المستوى لتحسين تعاون الفريق

تساعد التسميات المرمزة بالألوان في تنظيم المهام بسهولة

الإيجابيات

منحنى تعليمي سلس مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

تعيين المهام ببساطة عن طريق سحب اسم من الشريط الجانبي إلى بطاقة

الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح للراحة

تطبيق جوال لنظامي iOS وأندرويد

السلبيات

الافتقار إلى ميزات إعداد التقارير الأصلية (قد تضطر إلى شراء زيادة الطاقة)

غير مناسب لإدارة المشاريع المعقدة

يقدم فقط طريقة عرض لوحة كانبان (طريقة عرض الجدول في مرحلة تجريبية)

التسعير

تحتوي منصة Trello على ثلاثة خيارات:

مجاني

شركة : 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 10500 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 16600 تقييم)

تحقق من هذه *[بدائل تريللو_](/مدونة؟p=7130)* !

6. وريك

عبر وريكوريك هو برنامج قوي آخر لإدارة المشاريع وأحد أفضل بدائل Smartsheet. وقد جعلته ميزاته على مستوى المؤسسات خيارًا شائعًا بين مديري المشاريع في جميع أنحاء العالم.

إليك سبب كونه بديلاً جيداً لبرنامج Smartsheet:

الميزات الرئيسية

قدرات على مستوى المؤسسة

تحليلات قوية للإبلاغ عن المشاريع

التعاون في الوقت الحقيقي للبيانات

لوحة تحكم فريدة من ثلاثة أجزاء

الإيجابيات

تتبع الوقت المدمج

الكثير من عمليات التكامل مع تطبيقات مشاركة الملفات والشبكات الاجتماعية

دعم عملاء جيد

السلبيات

واجهة المستخدم معقدة مع وجود منحنى تعليمي حاد

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى وظائف إصدار سطح المكتب

لا يمكن تعيين تعليقات لأعضاء الفريق

التسعير

لدى Wrike ثلاثة أنواع مختلفة للاختيار من بينها ويقدم نسخة تجريبية مجانية محدودة للخطة الاحترافية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

مجانية: حتى خمسة أعضاء كحد أقصى

حتى خمسة أعضاء كحد أقصى احترافية : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم لما يصل إلى 15 عضوًا

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم لما يصل إلى 15 عضوًا تطبيق الأعمال: 24.80 دولاراً شهرياً لكل مستخدم لما يصل إلى 200 عضو

تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

تحقق من هذه بدائل _Wrike !_

7. منطقة العمل

عبر منطقة العمل Workzone هي أداة شائعة لإدارة المشاريع موجودة منذ عام 2000. إمكانياتها البسيطة في إدارة المشاريع تجعلها بديلاً رائعاً لـ Smartsheet.

الميزات الرئيسية

قدرات بسيطة لإدارة العمليات

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

ميزات تعاون جيدة

تقارير قوية

الإيجابيات

منحنى تعليمي بسيط للمستخدمين الجدد

برنامج به الكثير من قابلية التخصيص

دعم عملاء جيد

السلبيات

تطبيقات الجوال لنظامي iOS وأندرويد تحتاج إلى عمل

طرق عرض محدودة للمشروع

لا يمكن تعيين التعليقات

لا يحتوي هذا التطبيق على نسخة مجانية

التسعير

يقدم لك Workzone إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان ولديه ثلاثة أنواع مختلفة من الحسابات:

خطة الفريق : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 100 جيجابايت من التخزين

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 100 جيجابايت من التخزين خطة احترافية : 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 150 جيجابايت من السعة التخزينية

: 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 150 جيجابايت من السعة التخزينية خطة المؤسسات: 43 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 200 جيجابايت من التخزين

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

8. مشاريع مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت مايكروسوفت بروجكت، أو المعروف باسم MS Project، هو عبارة عن منصة جداول بيانات وأحد أقدم وأقوى أدوات إدارة المشاريع في السوق. يمكنك استخدام MS Project لإدارة المشاريع البسيطة، ولكنه أفضل للمشاريع المعقدة أو المؤسسات الكبيرة.

ومع ذلك، فإن أحد العيوب الرئيسية في MS Project هو منحنى التعلم الحاد. لن تكون هذه الأداة مناسبة تمامًا إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المشاريع تتيح لك البدء في العمل على الفور.

الميزات الرئيسية

تتبع الوقت من خلال ميزة تقديم الجداول الزمنية

إدارة الموارد

تقارير مخصصة عالية المستوى وسهلة الإنشاء تناسب المشاريع المعقدة

ميزانية متقدمة للمشروع

تقويمات الفريق المشتركة

الإيجابيات

عرض مركزي للشاشة الرئيسية للوصول بسهولة إلى مشاريعك أو إنشاء مشاريع جديدة أو عرض معلومات المشروع المهمة

يدعم العديد من منهجيات إدارة المشاريع (الرشيقة أو الانحدارية أو المختلطة) وسير العمل (سكرم وكانبان وحتى سير العمل المخصص)

يتيح وصفاً تفصيلياً للمهام

يتكامل برنامج Ms Project بسلاسة مع الأدوات الأخرى في Microsoft 365

السلبيات

منحنى تعليمي حاد لأن الأداة مصممة لمديري المشاريع المتقدمين

لا يدعم عمليات التكامل الشائعة مثل Zapier أو SalesForce

تفتقر إلى لوحات المعلومات التفاعلية

نماذج تسعير باهظة الثمن ومربكة في كثير من الأحيان

التسعير

يقدم Microsoft Project ميزتي تسعير. هناك نموذج التسعير المستند إلى السحابة ونموذج التسعير المحلي.

الحل المستند إلى السحابة

خطة المشروع 1 : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً خطة المشروع 3 : 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المشروع 5: 55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

حل محلي

خطة المشروع القياسية 2021 : دفعة لمرة واحدة بقيمة 679.99 دولارًا أمريكيًا

: دفعة لمرة واحدة بقيمة 679.99 دولارًا أمريكيًا المشروع الاحترافي 2021 : دفعة لمرة واحدة بقيمة 1,129.99 دولارًا أمريكيًا

: دفعة لمرة واحدة بقيمة 1,129.99 دولارًا أمريكيًا خادم المشروع: الأسعار المخصصة متاحة عند الطلب

تقييمات العملاء

G2 : 4.0/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,300+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل مشاريع مايكروسوفت !_

10. بوديو

عبر بوديو تعد Podio في جوهرها أداة منخفضة التعليمات البرمجية لمساعدة الشركات على تخصيص العمل والتواصل. ما مدى ملاءمة Podio كأداة لإدارة المشاريع؟ حسنًا، يتيح لك Podio مواءمة جميع بيانات مشروعك ومحادثاتك وسير العمل في مركز مركزي للتعاون.

الميزات الرئيسية

بوابة المسؤول المركزي لمساعدتك في التحكم في الأدوار وتعيين أذونات الوصولأدوات اتصال مدمجة !

15. واجهة العمل

عبر ووrkfront Workfront هو نظام عبر الإنترنت لإدارة العمل عبر مؤسستك. علاوة على ذلك، من بين بدائل Smartsheet، تضمن منصة قاعدة البيانات هذه حصول المديرين التنفيذيين على اتصالات في الوقت الفعلي حول المشاريع والموارد والأشخاص.

الميزات الرئيسية

إشعارات في الوقت الفعلي ونماذج ذكية مخصصة لتسهيل التعاون السلس

لوحات معلومات اتخاذ القرار لتخطيط المشاريع والمهام وتنفيذها ومراجعتها

وظيفة إدارة الموارد لضمان إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانيات المحددة

أتمتة العمليات لتوفير الوقت والتوسع بشكل أسرع

تدفقات عمل الموافقة المبسطة لدعم معايير الشركة

الإصدار التلقائي وتتبع التعليقات

الإيجابيات

تقارير في الوقت الفعلي لإبقاء الجميع على اطلاع على آخر المستجدات في جميع المجالات

مستويات متقدمة من الأدوار والأذونات للمؤسسات الكبيرة

قابلية تخصيص فائقة لتناسب المؤسسات من جميع الأشكال

أدوات تدقيق رائعة للمشاريع القوية وسير العمل المتقدم

السلبيات

عملية تعلم استخدام البرنامج بشكل فعال تستغرق وقتاً طويلاً

ليس بديهيًا، مما يؤدي إلى الكثير من الخطوات والعملية المتكررة

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول ثقيلًا وبطيئًا

التسعير

جميع خطط تسعير Workfront مخصصة بميزات وإضافات مختلفة.

المؤسسات : واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات المتميزة والأمان المحسّن والدعم المتقدم

: واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات المتميزة والأمان المحسّن والدعم المتقدم الأعمال : عمليات تكامل متميزة وتحليلات محسّنة ومراجعات غير محدودة

: عمليات تكامل متميزة وتحليلات محسّنة ومراجعات غير محدودة محترف: إدارة الموارد، وإدارة الطلب، ومراجعة المحتوى، والموافقة عليه

تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ ص=42058 بدائل واجهة العمل %/%href/_

!

16. سيلوكسيس

عبر سيلوكسيس يجمع Celoxis بين الاتجاهات الرشيقة الحديثة ووظائف التخصيص وأتمتة سير العمل بحيث تظل ميزات إدارة المشروع مرنة. بديل جداول البيانات هذا موجه نحو التفاصيل مع لوحات معلومات قوية وقدرات إعداد التقارير لتناسب الفرق من أي نوع.

الميزات الرئيسية

تتبع طلبات المشاريع من خلال حقول مخصصة

تلقائي جدولة المشروع وتبعيات المشروع الإعلانات

تتبع المشروع من خلال المسار الحرج تحليل، ومؤشرات الصحة RAG، و EVAs

محاسبة المشروع مع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية المخصصة، وتتبع الأرباح والهوامش، والتنبؤ بالإيرادات

مراجعة المحفظة وإدارتها

لوحات المعلومات والتقارير الديناميكية

الإيجابيات

يتيح "إيقاف تشغيل" الميزات التي لا تحتاج إليها

لوحات معلومات مشتركة متعددة لتبسيط إدارة المشروع

يمكنك جدولة تسليم التقارير من خلال رسائل البريد الإلكتروني

تخطيطات وعناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص

السلبيات

تكوينات معقدة

بطء خدمة العملاء والدعم

يفتقر إلى الإشعارات الفورية داخل التطبيق

التسعير

مع Celoxis، يمكنك اختيار الحزمة المحلية أو الحزمة السحابية السنوية.

سحابة : 22.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 22.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا في مكان العمل: 450 دولارًا تُدفع مرة واحدة مع عدد غير محدود من المستخدمين ودعم مجاني لمدة عام واحد

تقييمات العملاء

G2 : 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

17. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهو أحد بدائل Smartsheet الأكثر شيوعًا هو مشاريع زوهو . تحتوي هذه الأداة على ميزات إدارة المشاريع المستندة إلى السحابة وهي جزء من Zoho Suite. تجمع هذه الأداة عبر الإنترنت بين إدارة المهام والتعاون وأتمتة سير عمل المشروع لإنشاء برنامج قوي لإدارة المشاريع.

الميزات الرئيسية

إدارة المستندات السحابية

مخططات جانت ولوحات كانبان لتتبع التبعيات ومراجعة تقدم المشروع

دعم متعدد المنصات للاستخدام السلس عبر الأجهزة

الجداول الزمنية لتتبع ساعات عمل فريق المشروع

تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم

صفحات لتوثيق جميع معلومات مشروعك

الايجابيات

تكامل سلس مع تطبيقات الطرف الثالث

دردشة مدمجة لسهولة التواصل و تحديثات سريعة للمشروع منتديات الفريق مع خيار ترتيب المناقشات في مجلدات



سلبيات

تكامل مرهق مع أدوات Zoho الأخرى

واجهة مستخدم ساحقة ومعقدة

يفتقر إلى دعم العملاء المخصص

التسعير

لدى Zoho أحد أكثر نماذج التسعير وضوحًا في هذه القائمة.

مجاني

قسط : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا مؤسسة: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات العملاء

G2 : 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

18. سكورو

عبر سكورو Scoro هو برنامج لإدارة العمل يوفر بيانات المشروع الهامة لمساعدة فريقك على التوسع بشكل أسرع. تعمل أداة إدارة العمل هذه أيضًا على أتمتة الفواتير و استخدام الموارد . والأهم من ذلك، من بين بدائل Smartsheet في هذه القائمة، يتميز Scoro بوجود إدارة علاقات العملاء المدمجة لتسهيل الفوترة والتنبؤ بالإيرادات.

الميزات الرئيسية

منصة تعاونية للمشاريع بجميع أنواعها

مخطط السحب والإفلات ولوحات مهام كانبان لتخطيط المهام

مخطط جانت في الوقت الفعلي لتتبع التبعيات والمهام والتقدم المحرز

أتمتة المهام الروتينية مع إشعارات تلقائية وتذكيرات بالموعد النهائي

إدارة علاقات العملاء المدمجة

الإيجابيات

الكثير من خيارات التخصيص لتناسب احتياجات مؤسستك

تقارير عالية المستوى بنقرة واحدة

السلبيات

المهام المتكررة غير مدمجة في سير العمل الكلي، مما قد يتسبب في تعارض المهام أثناء التنفيذ

تتطلب ميزة المخطط تتبعًا يدويًا لمنع تفويت الموعد النهائي لإدخال الوقت

التسعير

أساسي : 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا معيار : 37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 63 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 63 دولاراً لكل مستخدم شهرياً أساسي: أعلى: تسعير مخصص

تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

19. nTask

عبر ن مهمة يوجد أيضًا في قائمتنا لأفضل بدائل Smartsheet هو nTask. من بين أفضل أدوات إدارة المشاريع، يركز nTask على مراقبة المهام والمشكلات لمجموعة واسعة من الفرق. هذه الأداة ليست خفيفة الوزن فحسب، ولكنها توفر ميزات قوية لتتبع المهام في الوقت الفعلي.

الميزات

سحب وإسقاط لوحات كانبان لسهولة تحديد أولويات المهام

قوالب معدة مسبقًا لتبدأ العمل

ارتباطات المشروع والمهام لإنشاء مهام سير عمل تلقائية

تتبع المشكلات وتعيين حالة المشكلة

إدارة الاجتماعات

إدارة المخاطر بمساعدة مصفوفة المخاطر وتحديثات التخفيف من المخاطر

تتبع الوقت الأصلي

الإيجابيات

دعوات جماعية للفريق لتوفير الوقت

مساحات عمل مخصصة لواجهة مستخدم أنظف

تعليقات المهام لتعزيز التعاون في الوقت الفعلي

مؤقِّت تلقائي لتتبع مساهمة أعضاء الفريق

سلبيات

خيارات فرز المهام المعيبة

ميزات محدودة وأساسية في الإصدار المجاني

تكاملات محدودة

التسعير

أساسي : مجانًا لتخزين 100 ميغابايت وما يصل إلى 5 أعضاء في الفريق

: مجانًا لتخزين 100 ميغابايت وما يصل إلى 5 أعضاء في الفريق القسط : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم لتخزين 5 غيغابايت

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم لتخزين 5 غيغابايت الأعمال : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم لتخزين 10 جيجابايت

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم لتخزين 10 جيجابايت المؤسسات: أسعار مخصصة لتخزين 100 جيجابايت

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

20. إيرتابل

عبر الجدول الجوي في المقام الأول جدول الهواء هو برنامج لإدارة جداول البيانات وقواعد البيانات. ولكن، مع بعض التخصيصات، يمكنك تحويل المنصة إلى أداة لإدارة المشاريع. أحد إيجابيات Airtable هو مدى تنوعه. إنه أشبه بلوحة فارغة يمكن أن تناسب أي فريق ومشروع واستخدام ومؤسسة مع تعديلات منظمة بشكل جيد.

الميزات الرئيسية

طرق عرض مخصصة بما في ذلك جداول البيانات، وكانبان، ومعرض، وطرق عرض التقويم

قوالب معدة مسبقًا للإعداد السريع

تخزين المستندات بدءاً من 2 جيجابايت لكل مستخدم

الإيجابيات

خيارات تخصيص متعددة للتقويم

متعدد الاستخدامات لمختلف المشاريع والاستخدامات

قواعد بيانات Airtable تسمح بمعالجة البيانات المعقدة وتحليلها وتخزينها

سهولة التعاون وتخصيص لوحات المشاريع

سهولة استيراد بيانات Excel

السلبيات

تتوقف الأتمتة عن العمل عندما تصل إلى حدود

عدم القدرة على إضافة تعليقات على خلايا محددة

يفتقر إلى التحديثات التلقائية للمهام

مستويات أذونات غير شاملة

وظائف مجردة في تطبيق الهاتف المحمول

التسعير

مجاني : قواعد غير محدودة وما يصل إلى 5 منشئين أو محررين

: قواعد غير محدودة وما يصل إلى 5 منشئين أو محررين بالإضافة : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً محترف : 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات العملاء

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

تحقق من هذه البدائل القابلة للتطبيق !_

جرب ClickUp! أفضل بديل لـ Smartsheet

على الرغم من أن Smartsheet بإمكانه مساعدتك، إلا أنه ليس الحل الأفضل للاعتماد عليه في ميزات إدارة المشاريع.

لماذا تقبل بجدول بيانات في حين أن لديك أداة لإدارة المشاريع مصممة لتمنحك خيارات وتخصيصات تناسب جميع فرق العمل لديك؟

هنا يأتي دور ClickUp، فهو لا يقدم كل هذه الميزات التي تقدمها الأدوات الأخرى فحسب، بل إنه يقدم المزيد من الميزات مع "أولويات المهام", إدارة الموارد, التبعيات، وأكثر من ذلك بكثير.

أفضل ما في الأمر أن معظم ميزات ClickUp المذكورة هنا هي 100% مجانية وممتعة للغاية للاستخدام!

لذا اشترك مع ClickUp اليوم وانتقل بإنتاجيتك إلى المستوى التالي!