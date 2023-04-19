50 مصطلحات إدارة الإنشاءات: مسرد مصطلحات البناء

لكل صناعة لغتها الخاصة بها.

بالنسبة للأذنين والعيون غير المدربة، قد تبدو هذه المصطلحات التقنية والمختصرات والعبارات الخاصة بالصناعة وكأنها لغة أجنبية. وعندما تكون محترفًا في مجال عملك، فإن فهم هذه المصطلحات الرئيسية أمر بالغ الأهمية لأنها يمكن أن تؤثر على طريقة تواصلك مع الآخرين ونجاح مشروعك.

لذا، عندما تدير مشروعاً إنشائياً، من المهم جداً أن تتواصل بالمصطلحات الصحيحة لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويفهمون بوضوح أهداف المشروع . إذا لم تكن حذرًا، فإن مصطلحًا واحدًا أسيء استخدامه قد يكون كافيًا للتأثير سلبًا على مشروعك أو جرفه إلى الأرض.

لذا دعنا نتجنب ذلك! فيما يلي مسرد مفيد يحتوي على 50 مصطلحًا من المصطلحات الأكثر استخدامًا التي يجب على كل مدير بناء ومدير مشروع ومحترف في صناعة البناء والتشييد أن يحفظها عن ظهر قلب. لقد قمنا أيضًا بتضمين بعض المتعلقة بإدارة المشروع لإضافة المزيد من الأدوات المفيدة إلى حزام أدوات مدير المشروع الخاص بك.

50 مصطلحات إدارة الإنشاءات التي يجب أن تعرفها

أ-ك: إدارة المشاريع الرشيقة لبدء الاجتماع

1. إدارة المشاريع الرشيقة

قالب الإدارة الرشيقة في ClickUp إدارة المشاريع الرشيقة مكرسة للتكيف مع الوضع أثناء تطوره. يمكن لمديري الإنشاءات تحقيق الإدارة الرشيقة من خلال مراقبة المشروع عن كثب وإجراء التغييرات أو القرارات حسب الحاجة.

من الجيد برنامج إدارة المشاريع الرشيقة يجعل من الممكن إدارة سير العمل السريع بسهولة، وتولي المهام وإنجازها بسرعة، وتزويد فريق مشروعك بالمرونة والهيكلية والدعم الذي يحتاجونه للمضي قدمًا في المشاريع.

المكافأة: برنامج إدارة علاقات العملاء الإنشائية

املأ مجموعة أدواتك بمصطلحات إدارة الإنشاءات

تتطلب إدارة مشروع البناء الكثير من التخطيط والتنسيق والتواصل مع مدير البناء وفريق المشروع وأصحاب المصلحة الرئيسيين والعملاء. من الأهمية بمكان معرفة كيفية استخدام مصطلحات إدارة المشروع ومصطلحات البناء بشكل صحيح لضمان نقل المعلومات اللازمة لتلبية التوقعات والبقاء ضمن نطاق المشروع.

وبصفتك مديراً للمشروع، فأنت مسؤول أيضاً عن إدارة المخاطر، وتحريك المشروع بسلاسة خلال دورة حياة المشروع، والتحكم في ميزانية المشروع، وتتبع تقدم المشروع - والقائمة تطول. هذا هو المكان الذي توجد فيه أداة إدارة المشروع، مثل ClickUp في متناول اليد.

نظرًا لأنه قابل للتخصيص بالكامل، يمكن للفرق بناء سير العمل الأكثر مثالية وفعالية الذي يدعم احتياجات المشروع الفريدة وتفضيلات سير العمل على أفضل وجه. اختر من بين مئات الميزات لتحسين عملية إدارة مشروعك وتعاون فريق العمل الخاص بك، ودمج أدوات العمل الأخرى لدمج جميع أعمالك في مكان واحد، واستخدام مجموعة واسعة من قوالب البناء في ClickUp لمساعدتك في إدارة أي نوع من المشاريع. 👷‍♀️👌

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