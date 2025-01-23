9 قوالب لعائد الاستثمار لتتبع العوائد في Excel & amp؛ ClickUp

العائد على الاستثمار، أو العائد على الاستثمار، هو المقياس المفضل لتتبع ربحية أي شيء يتم إنجازه بدافع العمل. يتعلق الأمر كله بإيجاد مقدار ما يكسبه المشروع بالنسبة إلى تكلفته، معبراً عنه كنسبة مئوية. يعني عائد الاستثمار السلبي أن المشروع يعمل بخسارة.

على الرغم من أن حسابات عائد الاستثمار أساسية للغاية، إلا أنها تحمل وزنًا هائلاً في عالم الشركات. فالقرارات المتعلقة بمتابعة المشاريع أو إسقاطها تعتمد على هذه الأرقام.

هل تبدو متطلبة؟ لهذا السبب تحتاج إلى نماذج العائد على الاستثمار الصحيحة لإدارة محفظة شركتك وتحسين استراتيجية تخصيص رأس المال.

نقدم لك قائمة بأكثر قوالب العائد على الاستثمار تطوراً لإدارة المبيعات والاستثمارات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لتعظيم أرباحك النهائية.

ما هو قالب عائد الاستثمار؟

قبل أن نصل إلى القوالب، دعنا ننعش معرفتنا بعائد الاستثمار من وجهة نظر رياضية. يكشف عائد الاستثمار بشكل أساسي عن معدل نمو أو تقلص استثمارك في مشروع أو نشاط ما. إليك معادلة العائد على الاستثمار

العائد على الاستثمار (ROI) = (إجمالي المبيعات - تكلفة الاستثمار) ÷ تكلفة الاستثمار

تتلخص أهمية كل ما يقوم به العمل التجاري في العوائد، ولهذا السبب تحتاج إلى قالب لإضافة هيكل إلى طريقة صافي الدخل.

قالب عائد الاستثمار هو أداة مراجعة مالية موجهة لمديري المشاريع والقادة الاستراتيجيين. فهو يركّز البيانات من المشاريع الجارية والمقترحة، مما يمنحك نظرة ثاقبة على:

المشاريع الأكثر جدارة بالاهتمام

المشاريع التي يجب إلغاؤها بسبب عائد الاستثمار السلبي/المنخفض

فرص الاستثمار المربحة

المشاريع التي تحجب المزيد من الأموال (رأس المال) أكثر مما ينبغي

الصحة المالية العامة للشركة

يوفر هذا القالب إطار عمل لـ تخطيط وحساب وتوضيح العائد على الاستثمار لأصحاب المصلحة الداخليين. قد يأتي مع ميزات إضافية لتحديد الأهداف، وتحديد الأنشطة المعززة لعائد الاستثمار، وتتبع مقاييس المبيعات, تحديد أولويات المشاريع والمهام، أو وضع تنبؤات.

ما الذي يجعل قالب عائد الاستثمار جيدًا؟

يعتمد نوع قالب العائد على الاستثمار الذي تحتاجه على هدفك، سواء كان تحليل مشروع واحد، أو مقارنة العديد منها، أو إنشاء محفظة على مستوى الشركة. ومع ذلك، لكي يكون القالب فعالاً، يجب أن يتسم بـ خصائص رئيسية معينة، مثل

قابلية التخصيص : يجب أن يسمح لك بتحرير وتخصيص أقسام مختلفة لحساب عائد الاستثمار وتتبع التكلفة الإجمالية. على سبيل المثال، تمكنك العديد من القوالب من تخصيص الأهداف باستخدام إطار عمل OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية) الجاذبية البصرية : يجب أن تكون قادرًا على إضافة عناصر مثل الصور والمخططات والرسوم البيانية لتوفير تمثيل مرئي لعائد الاستثمار وتسهيل المقارنة

: يجب أن يسمح لك بتحرير وتخصيص أقسام مختلفة لحساب عائد الاستثمار وتتبع التكلفة الإجمالية. على سبيل المثال، تمكنك العديد من القوالب من تخصيص الأهداف باستخدام إطار عمل OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية) هيكل واضح : تحتوي أفضل قوالب عائد الاستثمار على أقسام منظمة تتيح لك استيعاب المعلومات الأساسية في ورقة أسعار التنوع وقابلية التوسع : في حين أن قوالب عائد الاستثمار عادةً لا تلبي احتياجات صناعة معينة، إلا أنها يجب أن تتكيف بسهولة لتمثيل أنواع وأحجام مختلفة من الاستثمارات أو النفقات أو المشاريع أو مجموعات الدخل

: تحتوي أفضل قوالب عائد الاستثمار على أقسام منظمة تتيح لك استيعاب المعلومات الأساسية في ورقة أسعار خيارات التعاون: يجب أن تدعم المراجعة في الوقت الفعلي وجلسات العصف الذهني مع فريق الاستراتيجية الخاص بك

9 قوالب لعائد الاستثمار في Excel و ClickUp

ستجد أكثر من عدد قليل من حاسبات العائد على الاستثمار على الإنترنت، ولكن البئر جاف جدًا عندما يتعلق الأمر بالقوالب الملائمة للتحليل لتحديد التدفق النقدي للشركة.

مع وضع أهداف الأعمال المتنوعة في الاعتبار، قمنا باختيار ثمانية من أكثر قوالب عائد الاستثمار قوة لتقييم ومقارنة المشاريع والعمليات التجارية. جزء كبير من النماذج التي اخترناها من ClickUp -هي مجانية تمامًا وتعمل في معظم حالات الاستخدام. قد تأتي الخيارات التي تتجاوز ClickUp بسعر.

دعنا نتعمق في الأمر ونعد عملك للنمو!

1. قالب عائد الاستثمار ClickUp

قالب عائد الاستثمار ClickUp ROI

مصممة للشركات من جميع الأحجام، هذا القالب الشامل لـ قالب عائد الاستثمار ClickUp يسمح لك بمراقبة وتوقع العوائد على جميع استثماراتك. فهو يأخذ في الاعتبار كل التفاصيل، من التكاليف والإيرادات الأولية إلى النفقات الجارية والأرباح المحتملة.

من خلال تغذية القالب ببيانات مثل تكاليف المشروع والإيرادات المتوقعة ومدة المشروع، يمكنك الحصول على حساب دقيق لعائد الاستثمار مبرزًا في شكل واضح وسهل الفهم.

يتيح القالب أيضًا إمكانية المقارنة بين استثمارات متعددة، وهو أمر مريح للغاية إذا كان لدى شركتك قنوات إيرادات مختلفة ترغب في فحصها.

باستخدام هذا القالب يمكنك:

تتبع الاستثمارات وحساب عوائدها بفعالية

مقارنة مشاريع متعددة جنبًا إلى جنب

اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات بشأن الاستثمارات المستقبلية

بفضل ميزات ClickUp القوية، يمكنك دمجها بسلاسة في سير عملك. سواء كنت ترغب في مشاركتها مع فريقك، أو إرفاقها بمهمة ما، أو تعديل تخطيطها، فكل شيء على بُعد نقرة واحدة!

2. قالب ورقة عمولة عائد الاستثمار ClickUp ROI

قالب ورقة عمولة عائد الاستثمار ClickUp ROI

اختيارنا الأول هو قالب ورقة عمولة عائد الاستثمار ClickUp -مثالي لمراجعة عائد الاستثمار لفريق المبيعات والمبلغ المنفق على العمولات لكل عضو!

يساعدك هذا القالب على تتبع العمولات التي حصل عليها فرق المبيعات المختلفة والأعضاء الأفراد. إنه أداة شاملة لحساب العمولات مقابل عدد الوحدات المباعة.

للبدء في استخدام القالب، من الأفضل أن تضع في اعتبارك نطاق عائد استثمار معين، لنقل مثلاً 25%-30%. يمكنك إدخال هياكل العمولات البسيطة إلى المعقدة في القالب والتأكد من تعويض الجميع بشكل عادل مقابل العمل المبذول. اضبط معدلات العمولة بناءً على اتجاهات السوق الحالية طالما أن عائد الاستثمار لا يقل عن المعدل المطلوب.

من أكثر الميزات الجديرة بالثناء في القالب أنه يمكن لأعضاء فريقك الحصول على معدلات عمولة مختلفة بناءً على خبرتهم أو أدائهم.

إليك بعض الأشياء العملية التي يمكنك القيام بها باستخدام هذا القالب:

أهداف النقر إلى كل مندوب مبيعات وتتبع أدائه (اجعل الأهداف واقعية لتجنب تثبيط عزيمة فريقك) تخصيص صيغ لإجمالي العمولات أو العائد على الاستثمار حدد معالم رئيسية وحفز أعضاء الفريق للوصول إليها تقديم ملاحظات لفريق المبيعات على أساس شهري أو ربع سنوي وضع توقعات الميزانية بناءً على أحدث تقارير المبيعات

لا يمكن أن يكون استخدام القالب أبسط من ذلك - ما عليك سوى إضافة أسماء كل مندوب مبيعات إلى جانب المعلومات ذات الصلة مثل تصنيف الفريق وهيكل العمولة. تتبع البيانات من خلال العمولة لكل فريق و العمولات لكل منطقة.

3. قالب تعقب المبيعات ClickUp

قالب تعقب مبيعات ClickUp

يمكن للتغييرات المستمرة في المبيعات أن تجعل الحفاظ على متوسط عائد الاستثمار أمرًا صعبًا. لحسن الحظ، لديك قالب تعقب مبيعات ClickUp لتحقيق استقرار عائد الاستثمار في مواجهة عمليات المبيعات دائمة التطور. يأتي هذا القالب مزودًا بمجموعة كبيرة من الميزات لمساعدتك في

الحصول على معلومات دقيقة في الوقت الفعلي حول جميع الجوانب المتحركة لسير عمل المبيعات لديك

خطط مصممة خصيصًا و كتابة OKRs فعالة OKRs لتحقيق الأهداف

اختبار تقنيات المبيعات المختلفة

تتبع الأهداف المحققة والفائتة

إذا كنت تريد استخدام هذا القالب بكفاءة، كل ما عليك فعله هو إدخال البيانات الصحيحة في الحقول المخصصة المتوفرة. أضف معلومات حول أي شيء تقريبًا - من نوع المنتج و هدف الربح إلى عدد المرتجعات.

استنادًا إلى أداء فريقك، يمكنك حساب عائد الاستثمار مرتبًا حسب المنتجات أو الفترات الزمنية. العب مع طرق عرض القالب للحصول على وجهات نظر مبسطة.

على سبيل المثال، توضح طريقة عرض حجم المبيعات في الشهر إجمالي المبيعات لكل شهر، مما يساعدك على تحديد الأنماط والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية. أو، يمكنك استخدام عرض حجم المبيعات لكل منتج واستكشاف جودة عائد الاستثمار لمنتجاتك الأكثر شعبية.

قد يكون تتبع المبيعات بنفسك مهمة مرهقة، خاصةً إذا كانت شركتك تبيع آلاف الوحدات كل شهر. هذه ليست مشكلة مع هذا القالب - فهو يقدم ميزات ممتازة للتعاون مع زملائك في الفريق وتفويض المهام إليهم.

وبفضل خيارات التخصيص الغنية ل ClickUp ، يمكنك إنشاء أداة تعقب مبيعات تناسب شركتك مثل القفازات!

4. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

يعد تتبع العملاء المحتملين أولوية قصوى لأي عمل تجاري. ولكن لنكن صادقين، فإن الاهتمام بالعملاء المحتملين والتحويلات و رحلات العملاء 24/7 ليست نزهة

يمكن أن يؤدي السهو التافه إلى فقدان المصداقية مع العملاء، مما يضر في النهاية بعائد الاستثمار. ولكن بفضل قالب خط أنابيب المبيعات الخاص ب ClickUp يمكنك مشاهدة خط أنابيب المبيعات مثل الصقر يومًا بعد يوم!

يوفر القالب مجموعة من الميزات الذكية لتحسين إدارة العميل . تتيح لك طرق العرض المتعددة والأقسام المصممة بعناية تصور مسار المبيعات الخاص بك من الأعلى إلى الأسفل - مراجعة العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم وإدارتهم باستخدام واجهة السحب والإفلات.

ينقسم هذا القالب إلى قسمين:

إدارة خط الأنابيب إدارة الحسابات

يوفر كلا الجزأين رؤية متعمقة لعمليات المبيعات الخاصة بك.

من أجل التنبؤ بالمبيعات المستقبلية وعائدات الاستثمار بدقة عالية، نوصي بتقسيم خط سير المبيعات إلى مراحل أصغر، مثل تأهيل العملاء المحتملين والاتصال والتفاوض والإغلاق. قم بتعيين المهام للأعضاء في كل مرحلة، مما يؤدي إلى إنشاء المساءلة في العملية.

تتمحور إدارة الحساب حول تتبع العملاء ومعالجة الملاحظات وطلبات الخدمة وتحديد مجالات التحسين. أضف حالات مخصصة وسمات آخر اتصال إلى كل عميل للحفاظ على سير عمل إدارة علاقات العملاء متسق ومنتج!

هل تشعر بالانزعاج من إجراء تغييرات يدوية على القالب كل يوم؟ لا تقلق! يأتي هذا القالب مع ثلاث عمليات تلقائية من ClickUp لتحديث القوائم والمعينين على الطيار الآلي.

5. قالب خطة عمل كليك أب العقارية

قالب خطة عمل كليك أب العقارية

نموذج قالب خطة عمل كليك أب العقارية قد يكون الخيار الوحيد الخاص بمجال معين في قائمتنا، ولكن ثق بنا عندما نقول أنه يمكن أن يساعدك في عمل توقعات مالية لأي مجال.

هذا القالب مصمم لخدمة أصحاب العقارات ومديري العقارات . يتيح لك تنظيم المهام وتحديد أولوياتها من خلال خطط العمل اليومية، مما يساعدك على إنشاء خارطة طريق لرحلتك الاستثمارية ومقارنة العقارات باستخدام عائد الاستثمار.

يدور هذا القالب في جوهره حول استكشاف فرص الاستثمار المحتملة لزيادة عائد استثمارك. ميزات المقارنة القائمة على الربحية تجعله أداة متعددة الاستخدامات لتحليل عائد الاستثمار لأي مشروع أو محفظة.

إليك كيفية استخدام القالب لقياس نمو استثماراتك:

تحديد الأهداف القابلة للقياس: لاحظ أرباحك المستهدفة و المقاييس الرئيسية لقياس النجاح . يمكنك استخدام مستندات ClickUp لحفظ السجلات تحديد استثماراتك: أضف تفاصيل موحدة حول جميع سبل الاستثمار الخاصة بك لتسهيل المقارنة. يمكنك إنشاء توقعات العائد على الاستثمار لجميع المشاريع أو لمشاريع محددة إجراء مقارنات لعائد الاستثمار جنبًا إلى جنب: الاستفادة من أرقام عائد الاستثمار لتحديد المشروع (المشاريع) التي تستحق الاستثمار فيها

إنه مجرد رسم تقريبي فقط، على الرغم من أن عشرات العمليات تقف بينك وبين عائد الاستثمار الذي تريده. ولكن تذكر أن هذا قالب خطة العمل ، لذلك سيساعدك على بناء خطة مفصلة لزيادة عائدك على المدى الطويل. 🤑

6. قالب مؤشر الأداء الرئيسي للمبيعات ClickUp

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ClickUp

لفهم وتعزيز عائد الاستثمار الخاص بك، تحتاج أولاً إلى تحليل مقاييس المبيعات من زوايا مختلفة. إن قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعات ClickUp يضع لك مركزًا مركزيًا لقياس أداء فريقك ووضع خطط لزيادة الإيرادات المحتملة! 📈

يقدم القالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات عبر ثلاثة أقسام:

التقرير الأسبوعي التقرير الشهري لوحة الإيرادات الشهرية (عرض على غرار كانبان يعرض المبيعات الأسبوعية لشهر واحد)

يمنحك القالب 15 حقلاً مخصصًا تمثل مقاييس مثل عدد المبيعات، وإجمالي إيرادات المبيعات، ومحاولات البيع، وعمليات البيع الناجحة، وعدد عروض الأسعار.

هل تريد التحقق من مقاييس معينة؟ يمكنك الفرز بين الحقول باستخدام الفلاتر و إنشاء تقارير مركزة مع أرقام الأرباح الصافية لكل أسبوع أو شهر.

إلى جانب مساعدتك في مراقبة عائد الاستثمار، يقدم هذا القالب الكثير من أدوات التعاون والتخصيص. يمكنك ترميز الأقسام بالألوان، والتلاعب بالأعمدة، وإنشاء تخطيطات فريدة من نوعها لتعزيز طرق العرض السريعة لمؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة.

7. قالب عائد الاستثمار التسويقي من SlideTeam

عرض العائد على الاستثمار من جهودك التسويقية وتتبع نجاح حملاتك التسويقية

واحدة من أسرع الطرق لضمان سماع المزيد من الأشخاص عن شركتك هي من خلال المحتوى التسويقي والحملات التسويقية، سواء كانت عبر البريد الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي الإعلانات أو النشرات الإعلانية أو اللوحات الإعلانية. ولكن هل ستضخ الأموال في مشاريع تسويقية دون حساب العائد على الاستثمار؟

يساعد نموذج عائد الاستثمار الخاص بالتسويق على التنبؤ بنجاح جهودك من خلال تقدير ربحية الإنفاق النسبي. يتم استخدامه لوضع ميزانية أو تبرير تكاليف التسويق مثل الإعلانات واستبيانات العملاء ورسوم الوكالات ورواتب الموظفين.

استفد من قالب العائد على الاستثمار التسويقي من SlideTeam وأنشئ عرضًا مرئيًا مثاليًا لحملاتك السابقة أو المستقبلية لأصحاب المصلحة لديك. يأتي قالب PowerPoint هذا مع شرائح قابلة للتحرير بنسبة 100% وأيقونات وأشكال مخصصة.

على الرغم من أن الشرائح الافتراضية تحتوي على عناصر محددة مسبقًا، إلا أن الأمر متروك لفريق التسويق الخاص بك لتغييرها وفقًا لجمهورك وعلامتك التجارية. يمكنك تخصيص الألوان والخطوط وإضافة مربعات حوار لتسهيل فهم العرض التقديمي للمشاهدين لأول مرة.

هذا القالب مفيد في الغالب لتوصيل خططك مع قيادتك أو فرق الحسابات في اجتماعات الميزانية.

9. قالب عائد الاستثمار في Excel بواسطة 365FinancialAnalyst

احسب عائد الاستثمار الخاص بك باستخدام قالب عائد الاستثمار في Excel بواسطة 365FinancialAnalyst قالب المحلل المالي 365

إذا كان كل ما تحتاجه هو آلة حاسبة لعائد الاستثمار للاستثمارات أو المشاريع المعقدة للغاية، فإن قالب عائد الاستثمار في Excel من 365FinancialAnalyst يناسبك.

قالب Excel هذا مصمم خصيصًا لحسابات عائد الاستثمار المعقدة التي تعتمد على متغيرات مختلفة، مثل عمولات فريق المبيعات والضرائب وعائدات الأرباح. إن الالتزام بمثل هذه الحسابات التي تتطلب عمالة كثيفة ومعرضة للأخطاء غير قابل للتطبيق يدويًا.

خطأ واحد صغير يمكن أن يخلق صورة مشوهة لصحة شركتك. ونتيجة لذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى اتخاذ خطوات خاطئة وإلحاق الضرر بشركتك.

هذا القالب المجاني لجدول بيانات العائد على الاستثمار في Excel هو كل ما يتعلق بجعل الحسابات مباشرة. فهو يأتي مع صيغ محددة لاستخراج معدل العائد الصحيح بعد أخذ جميع المتغيرات في الاعتبار - كل ما عليك فعله هو إدخال البيانات في الخلايا المطلوبة.

يعطي القالب الأولوية للوظائف على الجماليات، لذا لا تتوقع التخصيص أو ميزات التعاون.

قم بقياس ربحية شركتك باستخدام قوالب عائد الاستثمار

قوالب عائد الاستثمار هي أدوات قيمة لتحديد ربحية شركتك. باستخدام هذه القوالب، يمكنك بسهولة ودقة تتبع استثماراتك وقياس عوائدها واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشؤون المالية في نهاية المطاف.

تذكر أن مفتاح تعزيز ربحية شركتك يكمن في المراقبة والتحليل المستمرين. يمكن أن تكون قوالب عائد الاستثمار بمثابة الضوء الهادي لك في هذه العملية، مما يساعدك على التنقل في المشهد المعقد لتمويل الأعمال. إنشاء حساب مجاني على ClickUp ونظّم كل أعمالك في مكان واحد!