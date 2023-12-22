إتقان فن سكروم: دليل شامل لبدء سير عمل سكروم

تطوير المنتجات ينطوي على العديد من الأجزاء المتحركة، من البحث والتخطيط إلى وضع النماذج الأولية وتحديد المصادر. ولضمان إدارة كل مهمة وخطوة بأفضل ما يمكن لفريقك، من الضروري التعامل مع كل مهمة وخطوة على قدم المساواة وإعطائها الاهتمام الذي تستحقه.

ومع ذلك، عندما تدير مشروعًا معقدًا، فمن المحتمل أن يتم إعطاء الأولوية لمهام معينة على مهام أخرى، مما قد يؤدي إلى نتائج دون المستوى. يحل إطار عمل سكروم هذه المشكلة من خلال تقسيم عمليات التطوير التفصيلية إلى دورات، مما يسهل إدارة عبء العمل والحفاظ على فريق سكروم ق الدافع، وتعزيز جودة المنتج. 👌

إذا كنت تشعر أن إطار العمل الرشيق هذا هو الإجابة على دعواتك، فأنت محظوظ! ستخبرك هذه المقالة بكل ما تحتاج لمعرفته عن سير عمل سكرم s، والفوائد، والأحداث، والأدوار لفهم إدارة مشروع سكروم بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية إطلاق سير عمل Scrum والأدوات التي يجب استخدامها لتبسيط العملية.

ما هو سير عمل سكروم؟

سير عمل سكروم، وغالبًا ما يطلق عليه سير العمل الرشيق أو السبرنت، يتمحور حول Scrum، وهو إطار عمل ضمن منهجية إدارة المشاريع الرشيقة .

يدور هذا النوع من سير العمل حول الأدوار والأحداث التي تسمح لفريقك بتنظيم عمله وإكمال المهام في دورات قصيرة، تُعرف أيضًا باسم السبرنتات. عادةً ما يستغرق كل سباق سريع ما يصل إلى أربعة أسابيع، وبعد ذلك يقوم الفريق بإجراء مراجعة للمخططات - وهو اجتماع بأثر رجعي لمناقشة ما تم إنجازه بشكل جيد وتحديد مجالات التحسين. 🏃

من خلال تجزئة المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة، تساعد عملية سير عمل Scrum الفرق على تقليل الشعور بالإرهاق من العمل، وبالتالي تكون أكثر إنتاجية واستجابة.

يمكنك بناء دورات العدو السريع من الصفر - أو البدء في التخطيط لها على الفور باستخدام قالب تخطيط سبرينت سبرينت من ClickUp Scrum ، والذي يحتوي على قوائم ولوحات مخصصة لدعم كل خطوة من خطتك!

خطط لسباقات السرعة باستخدام هذا القالب سهل الاستخدام للحفاظ على مرونة وفعالية الفرق

الفوائد الرئيسية لاستخدام سير عمل Scrum

تحظى عمليات سير العمل هذه بشعبية كبيرة في عالم الأعمال، ويستمتع أعضاء فريق سكروم بهذه المنهجية الرشيقة لأسباب عديدة. فيما يلي الفوائد الرئيسية لتطبيق سير عمل سكروم:

التعلم أثناء التنقل: نظرًا لأن سير عمل سكروم يتيح لك تقسيم العمل إلى أجزاء أصغر، فمن المرجح أن تفكر في عملك أثناء تقدمك وإجراء التحسينات اللازمة

نظرًا لأن سير عمل سكروم يتيح لك تقسيم العمل إلى أجزاء أصغر، فمن المرجح أن تفكر في عملك أثناء تقدمك وإجراء التحسينات اللازمة إعطاء الأولوية للعميل: الهدف الرئيسي لسكروم هو تقديم عمل عالي الجودة يرضى عنه عملاؤك. عندما تستخدم Scrum في عملياتك، ستميل إلى التفكير في تأثير عملك بشكل متكرر أكثر وإجراء التحسينات المستمرة للحفاظ على رضا العملاء

الهدف الرئيسي لسكروم هو تقديم عمل عالي الجودة يرضى عنه عملاؤك. عندما تستخدم Scrum في عملياتك، ستميل إلى التفكير في تأثير عملك بشكل متكرر أكثر وإجراء التحسينات المستمرة للحفاظ على رضا العملاء التحسينات التعاون متعدد الوظائف : يتمحور عمل سكروم حول العمل الجماعي - فهو يحفز الفرق على العمل معًا بشكل وثيق والتعاون في كل خطوة على الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية

التعاون متعدد الوظائف يتمحور عمل سكروم حول العمل الجماعي - فهو يحفز الفرق على العمل معًا بشكل وثيق والتعاون في كل خطوة على الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية يشجع على المساءلة: بما أن الأدوار والمسؤوليات محددة بوضوح في سير عمل سكروم، فإن كل عضو في الفريق على دراية بالعمل الذي يجب القيام به ويشعر بأنه مسؤول عن مهامه

ما هي الأحداث الرئيسية في سير عمل سكروم؟

تتكون كل دورة سريعة من أربعة أحداث أو احتفالات رئيسية -إليك ما يتضمنه كل منها:

تخطيط البصمة: الاجتماع الأولي الذي يتطلب حضور فريق سكروم بأكمله. ويتمثل جدول الأعمال في تخطيط المهام التي يجب إكمالها في دورة السبرينت التالية للوصول إلى الهدف المحدد

الاجتماع الأولي الذي يتطلب حضور فريق سكروم بأكمله. ويتمثل جدول الأعمال في تخطيط المهام التي يجب إكمالها في دورة السبرينت التالية للوصول إلى الهدف المحدد السكروم اليومي: اجتماع قصير اجتماع يومي للتحقق من تقدم العمل. يساعد الفريق على ضمان المنجزات تسير على المسار الصحيح وإجراء التعديلات اللازمة إذا كانت متأخرة عن المسار الصحيح

اجتماع قصير اجتماع يومي للتحقق من تقدم العمل. يساعد الفريق على ضمان المنجزات تسير على المسار الصحيح وإجراء التعديلات اللازمة إذا كانت متأخرة عن المسار الصحيح مراجعة البصمة: يتم ذلك في نهاية كل دورة سبرينت. وهي تساعد فريق سكروم على تحديد ما إذا كان العدو السريع ناجحًا من خلال مراجعة العمل الذي قاموا به وتحليل ملاحظات أصحاب المصلحة

يتم ذلك في نهاية كل دورة سبرينت. وهي تساعد فريق سكروم على تحديد ما إذا كان العدو السريع ناجحًا من خلال مراجعة العمل الذي قاموا به وتحليل ملاحظات أصحاب المصلحة الاستعراض بأثر رجعي: يتم تنظيمه قبل دورة السبرينت التالية لإجراء تحسينات في تخطيط السبرينت المستقبلي. والهدف من ذلك هو مراجعة الأمور التي سارت بشكل جيد وتلك التي لم تسر بشكل جيد

ما هي الأدوار الرئيسية في سير عمل سكروم؟

يعمل سير عمل سكروم بشكل جيد لأن الأدوار والمسؤوليات محددة دائمًا بشكل واضح، والجميع مسؤولون عن عملهم. دعونا نلقي نظرة على الأدوار الثلاثة التي تشكل فريق سكروم. 🧐

مالك المنتج

مالك المنتج هو الشخصية المركزية في سير عمل سكروم. وتتمثل مهمته في تعظيم قيمة المنتج للأعمال والعميل. يأتي هذا الدور مع المسؤوليات التالية:

تحديد الأهداف صيانة المنتجات المتراكمة جمع الملاحظات بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى مالكي المنتجات إجابات على أسئلة مثل لماذا تعتبر العملية مهمة، وما الذي يجب أن تتضمنه، و لمن هي مخصصة لضمان أن يكون المنتج عالي الجودة.

Scrum Master

وظيفة Scrum Master هي الإشراف على دورة العدو ودعم سير عمل Scrum. يجب أن يكون على دراية جيدة بإطار عمل Scrum لتوجيه أعضاء الفريق الآخرين وتعليمهم كيفية تنفيذه بشكل أكثر فعالية.

يجب أن يكون مسؤولو سكرم أيضًا:

الحفاظ على تحفيز الفريق لإكمال دورة السباق بنجاح إزالة أي شيء قد يصرف انتباه الفريق عن تحقيق الأهداف تعزيز قيم سكروم طوال الدورة

فريق التطوير فرق تطوير البرمجيات هي

فرق متعددة الوظائف . وتشمل عادةً المطورين والمختبرين والمصممين، من بين أدوار أخرى ذات صلة. وهم في الأساس مسؤولون عن جميع الأنشطة ضمن سير العمل، مثل:

تعديل العمل بناءً على الملاحظات المستلمة إدارة العناصر المتراكمة للسباق السريع العمل نحو الهدف الجماعي للسباق السريع

في معظم الحالات، تتألف هذه الفرق من ثلاثة إلى تسعة أعضاء لضمان عدم تعقيد إدارة سباقات السرعة.

كيفية إطلاق سير عمل سكروم في 5 خطوات

لضمان النجاح في إطلاق سير عمل Scrum، من الضروري اتخاذ الخطوات المناسبة بالترتيب الصحيح. يجب أن يعرف جميع أعضاء الفريق أدوارهم في جميع الأوقات، ويجب إطلاع الفريق بأكمله على التقدم المحرز حتى يتمكنوا من تنفيذ التغييرات وتحسين سير العمل قبل انتهاء دورة السباق.

قد تبدو إدارة جميع هذه الأجزاء المتحركة صعبة، ولكننا هنا لنوضح لك كيفية التعامل معها كالمحترفين بمساعدة انقر فوق -النهائي أداة إدارة المشاريع الرشيقة ! لديها مجموعة ميزات كاملة, كليك أب سبرينتس لتمكين Scrum و فرق العمل الرشيقة للتعاون بكفاءة نحو تحقيق الأهداف المشتركة. 🛠️

دعونا نلقي نظرة على الخطوات الرئيسية التي تحتاج إلى اتخاذها لإطلاق سير عمل Scrum ناجح.

الخطوة 1: تحديد الأدوار

الأدوار المحددة بوضوح تجعل أعضاء الفريق خاضعين للمساءلة ومركزين على تحمل مسؤولياتهم والوصول إلى الهدف بأسرع وقت ممكن وبفعالية.

عند تجميع فريق Scrum الخاص بك، ستحتاج إلى اختيار الأشخاص الذين لديهم المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة للازدهار في الدور الذي تم تعيينهم له. تذكر أن أدوار Scrum لا يجب بالضرورة أن تتطابق مع المسميات الوظيفية التي يشغلها هؤلاء الأفراد بالفعل في شركتك. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن موظفًا معينًا لديه القدرة على أن يكون خبيرًا رائعًا في سكروم بسبب معرفة عميقة بإطار عمل سكرم امضِ قدمًا وامنحهم الدور! 👍

تأكد من تعيين جميع الأدوار بوضوح مع نموذج أدوار ومسؤوليات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع ! تساعدك هذه الأداة المفيدة في تحديد مهمة فريقك وأهدافه ومسؤولياته. يمكنك توثيق تفاصيل المشروع المهمة في حقوله المخصصة المبنية مسبقاً من أجل:

نظرة عامة على المشروع

الأهداف

الأهداف

الجدول الزمني للمشروع

الميزانية والموارد

استخدم قالب أدوار ومسؤوليات إدارة المشاريع ClickUp لتنظيم فريقك وتحديد واجباتهم

استفد من قسم تعرف على الفريق لتحديد مسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى وصف موجز للأدوار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين صورهم لإضفاء طابع شخصي على المستند والتأكد من حصول الجميع على نسخة لتجنب الالتباس. 😏

الخطوة 2: قم باستضافة جلسة تخطيط للسباق السريع

مع وجود جميع الأدوار في مكانها، فقد حان الوقت لعقد جلسة التخطيط للسباق السريع ! في هذه الخطوة من إطلاق سير عمل Scrum، يقوم مالك المنتج بمشاركة تحديثات المشروع مع الفريق بأكمله. كما يقدمون أيضًا الأعمال المتراكمة للمنتج ويطلعون الفريق على المهام التي يجب تحديد أولوياتها . ثم تشكل هذه المهام بعد ذلك المهام المتراكمة .

بعد ذلك، يقوم فريق Scrum بمراجعة كل عنصر متراكم والموارد المتاحة لتحديد ما إذا كان يمكن تنفيذ الأعمال المتراكمة. إذا كان كل شيء يبدو ممكناً، فإنهم يحددون التبعيات وطول فترة السباق، وعادةً ما تكون من أسبوع إلى شهر واحد. التواصل الجيد للفريق أمر حيوي خلال مرحلة التخطيط هذه. استفد من خدمة ClickUp من الدرجة الأولى أدوات التعاون لتركيز الجهود التعاونية

استخدم ClickUp Whiteboards للعصف الذهني إنشاء خرائط ذهنية ومخططات انسيابية لتوضيح خطتك للسباق السريع، و مشاركة مساحة العمل الرقمية الخاصة بك مع الفريق للتنسيق في الوقت الفعلي. 🤝

تعاون بصريًا مع فريقك داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

لتوفير الوقت والحفاظ على إمكانية وصول الجميع إلى خطتك السريعة في متناول الجميع، استخدم قالب التخطيط السريع الرشيق ClickUp Agile Sprint Planning Template . هذه الأداة الفعالة مثالية لتعيين المهام، وتقييم تقدم الفريق، وتتبع الجهد المطلوب لكل سباق سريع من خلال الحقول المخصصة للمواعيد النهائية وساعات العمل.

استفد من قالب ClickUp Agile Sprint Planning Template لإنشاء خطة سباق مفصلة في موقع مركزي لسهولة التتبع

أدخل العناصر المتراكمة في القائمة المتوفرة وراقب تطورها على لوحة كانبان بالسحب والإفلات. تتيح لك لوحة حالة التطوير معرفة ما إذا كانت العناصر في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو جاهزة للمراجعة، مما يتيح لك متابعة دورة العدو السريع بسهولة.

نصيحة إضافية: تحديد الأهداف الذكية أمر لا بد منه إذا كنت تريد قياس أداء دورة السباق بموضوعية. استخدم قالب أهداف ClickUp SMART Goals وحقوله المخصصة المعدة مسبقًا لوضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا لسكروم. 🥅

الخطوة 3: إطلاق العدو السريع

بعد جلسة تخطيط مفصّلة، حان الوقت أخيرًا لبدء العمل! مع وجود خطة واضحة، يجب أن يكون إطلاق السباق السريع أمرًا سهلاً - فالفريق يعرف ما يجب القيام به، وهم على دراية بالمواعيد النهائية، ويسعون جميعًا نحو الهدف نفسه.

ومع ذلك، قد تحدث تحديات على طول الطريق، لذلك هذا هو الوقت المناسب لتألق سيد سكروم. في حال لم تسر الأمور وفقًا للخطة، يجب على مسؤول سكروم تقديم الدعم والتدابير التي من شأنها إعادة المشروع إلى المسار الصحيح. للقيام بذلك، يجب أن يكون دائمًا على علم بتقدم دورة السباق.

استخدام قالب ClickUp Agile Scrum Management Template يعمل على تبسيط العملية من خلال توفير جميع أساسيات سير عمل Scrum - تتبع السجل الخلفي وسباق السرعة و إدارة الاختبار ونظرة عامة على المنظورات الرجعية. يمكنك تنظيم جميع أحداث Scrum والاحتفاظ بسجل مرتب لها من خلال مجلدات مثل:

الاحتفالات: تتضمن قوائم ولوحات لـ مراقبة المنظورات الاستعادية للسباق السريع و تتبع الاجتماعات التراكم: يأتي مع طرق عرض متنوعة لمساعدتك على تتبع تراكمات المنتج والأخطاء

تتضمن قوائم ولوحات لـ مراقبة المنظورات الاستعادية للسباق السريع و تتبع الاجتماعات المخططات: يتيح لك إدارة دورات العدو السريع والوقوف اليومي

يتيح لك إدارة دورات العدو السريع والوقوف اليومي ضمان الجودة: يوفر لك نظرة عامة على عمليات الاختبار

قالب المجلد هذا قابل للتخصيص بالكامل-أدخل تفاصيل سباقك السريع، وأنشئ حقولاً مخصصة مخصصة، وابقَ على رأس الدورة بأكملها حتى لا يفوتك أي شيء! 💥

استخدم قالب إدارة مشروع ClickUp Agile Scrum لإدارة المشاريع الرشيقة لتتبع الاحتفالات، والأعمال المتراكمة، والينابيع، وضمان الجودة ضمن أداة واحدة

الخطوة 4: تنظيم اجتماعات المتابعة اليومية

يتطلب سير عمل Scrum الناجح أن يكون الجميع على نفس الصفحةبينما تكون دورة العدو قيد التقدم. هذا يساعد على منع الأخطاء ويضمن تنفيذ التغييرات اللازمة على الفور. هذا هو السبب في أنه من الضروري تنظيم الاستعدادات اليومية والسماح للجميع بمشاركة ما أحرزوه من تقدم.

لإبقاء اجتماعاتك موجزة وغنية بالمعلومات، نقترح عليك اتباع أفضل الممارسات التالية:

الالتزام بالإطار الزمني: لا أحد يحب الاجتماع الذي يبدو أنه يستمر إلى الأبد. لتجنب ذلك، اجعله قصيرًا ولطيفًا - قم بتغطية أهم التحديثات الأساسية واترك وقتًا للعمل على سباق السرعة. من الناحية المثالية، يجب ألا تزيد مدة الاجتماع عن 10-15 دقيقة

لا أحد يحب الاجتماع الذي يبدو أنه يستمر إلى الأبد. لتجنب ذلك، اجعله قصيرًا ولطيفًا - قم بتغطية أهم التحديثات الأساسية واترك وقتًا للعمل على سباق السرعة. من الناحية المثالية، يجب ألا تزيد مدة الاجتماع عن 10-15 دقيقة عقد الاجتماعات في نفس الوقت كل يوم: إن تطوير العادات يجعل المهام الروتينية أقل صعوبة. إن استضافة الاجتماعات اليومية في نفس الوقت، سواء كان ذلك في بداية اليوم أو في نهايته، سيخلق عادة تعزز الإنتاجية وتعزز المساءلة

إن تطوير العادات يجعل المهام الروتينية أقل صعوبة. إن استضافة الاجتماعات اليومية في نفس الوقت، سواء كان ذلك في بداية اليوم أو في نهايته، سيخلق عادة تعزز الإنتاجية وتعزز المساءلة ابقَ على المسار الصحيح: بمجرد بدء الاجتماع، التزم بالخطة ولا تدع المناقشة تخرج عن مسارها الصحيح. إذا حدث أي استطراد، قم بتغيير الموضوع بسرعة إلى الموضوع الأصلي حتى تتمكن من إنهاء الاجتماع في الوقت الأمثل دون التسرع في المعلومات المهمة

أفضل طريقة للتأكد من أنك ستغطي جميع القواعد في الاجتماعات اليومية هي تدوينها في نموذج اجتماع الاستعداد اليومي في ClickUp ! بجانب اسم كل عضو من أعضاء الفريق وصورة ملفه الشخصي، يحتوي قالب السبورة البيضاء هذا على أقسام للتحديثات في الوقت الحقيقي، والتخطيط، وتدوين الملاحظات، وتتبع التقدم المحرز. ومع ذلك، لديك كل الحرية لتخصيصه بما يتناسب مع احتياجات دورة السباق الخاصة بك - تغيير الألوان والأشكال والخط وإضافة أو إزالة النص والأقسام. 🎨

قم بتبسيط اجتماعاتك اليومية من خلال تدوين نقاط المناقشة الرئيسية باستخدام قالب الاجتماع اليومي ClickUp Daily Standup Meeting Template

بمجرد تعديل القالب ليتوافق مع رؤيتك، شاركه مع زملائك في الفريق. يمكنهم استخدام الملاحظات اللاصقة لتدوين ما يرغبون في مناقشته في الاجتماع التالي. وبهذه الطريقة، ستكون لديك فكرة واضحة عما هو مطروح في الاجتماع القادم جدول أعمال الاجتماع مما يترك مجالاً أقل للانحراف عن الموضوع.

الخطوة 5: إجراء استعراض بأثر رجعي لسكروم

في نهاية كل دورة سبرينت يأتي وقت الاستعراض بأثر رجعي. في هذه المرحلة، من المفترض أن تعيد النظر في عملك لترى ما الذي سار على ما يرام، وما الذي يمكن تحسينه، وما هي الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لإجراء التغييرات اللازمة في المستقبل.

ليست هناك حاجة لبدء هذه العملية من الصفر حيث أن قالب العصف الذهني للعصف الذهني ل ClickUp Sprint Sprint يغطي جميع الأقسام الرئيسية التي تحتاجها للمناقشات. كل ما عليك فعله هو تخصيصها عن طريق إضافة استنتاجاتك الخاصة وترميز كل قسم بالألوان حسب رغبتك.

استخدم قالب العصف الذهني للعصف الذهني لاستعراض سريع بأثر رجعي من ClickUp Sprint بأثر رجعي من خلال وضع ملاحظات لاصقة مع الأفكار الختامية على السبورة البيضاء المرمزة بالألوان

شارك القالب مع فريقك واطلب منهم مراجعة ملاحظاتهم حتى يتمكنوا من تنظيم أفكارهم واستنتاجاتهم على السبورة البيضاء بناءً على المواضيع المشتركة. وتشمل هذه المواضيع:

ما الذي سار على ما يرام: قم بتسليط الضوء على جميع المجالات الناجحة - ناقش ما إذا كان تعاونت الفرق بشكل فعال وتقييم مدى نجاح المشروع فيما يتعلق بإنجاز الأهداف، وتقييم ما إذا كان العملاء سعداء بالمنتج النهائي

قم بتسليط الضوء على جميع المجالات الناجحة - ناقش ما إذا كان تعاونت الفرق بشكل فعال وتقييم مدى نجاح المشروع فيما يتعلق بإنجاز الأهداف، وتقييم ما إذا كان العملاء سعداء بالمنتج النهائي ما لم يسير على ما يرام: تحديد مجالات التحسين من خلال تحديد الاختناقات، والصعوبات في وقت التسليم، والمشاكل في المنتج النهائي (إن وجدت). سيساعدك هذا على تحسين عملك في المستقبل حتى لا تكرر نفس الأخطاء

تحديد مجالات التحسين من خلال تحديد الاختناقات، والصعوبات في وقت التسليم، والمشاكل في المنتج النهائي (إن وجدت). سيساعدك هذا على تحسين عملك في المستقبل حتى لا تكرر نفس الأخطاء خطة العمل: ضع في اعتبارك كلاً من النجاحات والإخفاقات وحدد كيفية التعامل مع المشاريع المستقبلية بناءً عليها. ركز على الأشياء التي سارت بشكل جيد وحاول تطبيقها في الدورة التالية، ولكن خصص أيضًا وقتًا ثمينًا لتحسين الأشياء التي كان من الممكن أن تسير بشكل أفضل

ضع في اعتبارك كلاً من النجاحات والإخفاقات وحدد كيفية التعامل مع المشاريع المستقبلية بناءً عليها. ركز على الأشياء التي سارت بشكل جيد وحاول تطبيقها في الدورة التالية، ولكن خصص أيضًا وقتًا ثمينًا لتحسين الأشياء التي كان من الممكن أن تسير بشكل أفضل إعادة النظر في الأهداف: قم بإنشاء قائمة بالأهداف التي تريد تحقيقها خلال دورة العدو القادمة والتزم بها. يمكنك حتى تعيين عناصر خطة العمل لأعضاء الفريق المختلفين لإنشاء المساءلة عن المهام بمجرد الانتهاء من الاجتماع

اجعل فريقك قريبًا من فريقك وهذا النموذج أقرب! قم بمراجعته من وقت لآخر خلال دورة العدو التالية لمعرفة ما إذا كان كل شيء يسير وفقًا للخطة وما إذا كان الفريق يلتزم بالأهداف المحددة مسبقًا و الدروس المستفادة . 👨‍🏫

تبسيط سير عمل سكروم باستخدام ClickUp

قبل أن تبدأ دورة السبرنت التالية، استخدم دليلنا المفصّل خطوة بخطوة حول إطلاق سير عمل سكروم كقائمة مرجعية لمعرفة ما إذا كنت قد غطيت جميع العمليات. وتذكر، لا تخطي - كل خطوة لا تقل أهمية عن الخطوة التالية إذا كنت تريد أن يكون عملك سلسًا.

قم بتبسيط جهودك بشكل أكبر، و اشترك في ClickUp مجانًا الآن ! من التخطيط للسباق السريع و إدارة سكروم إلى قوالب تراكم المنتجات ، ستحب تمامًا استخدام ميزاته سهلة الاستخدام في كل مرحلة من مراحل سير عمل Scrum الخاص بك. 💖